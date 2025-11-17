Новини
Свят »
Чили »
Комунистката Янет Хара води на президентските избори в Чили

Комунистката Янет Хара води на президентските избори в Чили

17 Ноември, 2025 05:37, обновена 17 Ноември, 2025 04:40 356 1

  • чили-
  • избори-
  • президент-
  • парламент

Кандидатът на крайната десница вероятно ще се изправи срещу нея на втория тур

Комунистката Янет Хара води на президентските избори в Чили - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Кандидатката на управляващата коалиция в Чили Янет Хара води с 31,3% от гласовете според предварителните резултати от президентските избори, което я поставя в позиция да стане първият кандидат от Комунистическата партия, достигнал до втори тур, предаде Ройтерс.

Хосе Антонио Каст, основател на крайнодясната Републиканска партия, е на второ място с 23,3% от гласовете.

Двамата кандидати вероятно ще се изправят един срещу друг на 14 декември във втория тур.

Сега Хара я очаква трудна битка, тъй като социолозите дават предимство на десницата за победа през декември, като се очаква консервативните сили да се обединят около Каст.

Осем кандидати се явиха на изборите снощи, но за да спечелят изборите на първия тур, те трябваше да получат 50% плюс един глас.

Предизборната кампания бе доминирана от темите за сигурността и нелегалната имиграция.


Чили
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изглежда има

    0 0 Отговор
    Някаква вселенска справедливост. Измъчваха и убиха Виктор Хара, сега в Чили отново тържествува фамилията Хара. Дали не му е внучка или е преродената му душа?

    05:04 17.11.2025