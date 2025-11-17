Комунистката Янет Хара води на президентските избори в Чили

Кандидатката на управляващата коалиция в Чили Янет Хара води с 31,3% от гласовете според предварителните резултати от президентските избори, което я поставя в позиция да стане първият кандидат от Комунистическата партия, достигнал до втори тур, предаде Ройтерс.

Хосе Антонио Каст, основател на крайнодясната Републиканска партия, е на второ място с 23,3% от гласовете.

Двамата кандидати вероятно ще се изправят един срещу друг на 14 декември във втория тур.

Сега Хара я очаква трудна битка, тъй като социолозите дават предимство на десницата за победа през декември, като се очаква консервативните сили да се обединят около Каст.

Осем кандидати се явиха на изборите снощи, но за да спечелят изборите на първия тур, те трябваше да получат 50% плюс един глас.

Предизборната кампания бе доминирана от темите за сигурността и нелегалната имиграция.