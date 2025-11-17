Новини
Москва: Нарцисистът, манипулатор и демагог Барак Обама може да се озове в затвора

17 Ноември, 2025 04:56, обновена 17 Ноември, 2025 04:59 1 843 12

Министерството на правосъдието на САЩ ще разследва участието на бившия президент във "фабрикуване на разузнавателни данни", съобщи руският сенатор Алексей Пушков

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият президент на САЩ Барак Обама може да се озове в затвора след разкрития на директора на Националното разузнаване Тулси Габард, съобщи руският сенатор Алексей Пушков в своя Telegram канал.

Министерството на правосъдието на САЩ ще разследва участието на Обама във фабрикуване на разузнавателни данни.

Ръководителят на Комисията по информационна политика към Съвета на федерацията обърна внимание на изявлението на Габард за предаването на Министерството на правосъдието на САЩ на информация, сочеща за държавна измяна и опит за преврат на Обама.

„Съдейки по изявлението на Габард, пълно с подробности за фабрикуването на данни от Обама и неговия фалшив доклад на американското разузнаване, основанията за наказателно преследване са ясни. А нарцисистът, манипулатор и демагогът Барак Обама е изложен на реален риск да се озове зад решетките“, написа Пушков.

През юли Габард публикува доклад, в който се посочва, че администрацията на Обама, след победата на републиканеца Доналд Тръмп на президентските избори през 2016 г., е фабрикувала разузнавателни данни, които показват руска намеса в изборния процес. Това е направено в опит да се отстрани Тръмп от власт, отбеляза Габард.

Според нея, няколко месеца преди изборите, американското разузнаване е било единодушно: Русия не е имала нито намерение, нито възможност да се намесва.

През декември 2016 г. (след победата на Тръмп) обаче администрацията на Обама е наредила нов доклад, противоречащ на предишните оценки.

Габард обясни, че ключовото заключение на разузнаването – че Русия не е повлияла на резултата от изборите – е било премахнато и класифицирано.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Според вас, защо

    30 19 Отговор
    всяка една сутрин, тук ни сервират долнопpoбна, кремълска пропаганда на рашисткиБоклуци? Малко ли спам генерират н@cpaните русофили, че и от Русия трябва да се внася?

    Коментиран от #5, #10, #11

    05:13 17.11.2025

  • 3 Жоро

    11 5 Отговор
    Обонго е най-лошото нещо случило се на САЩ след гражданската война.

    05:16 17.11.2025

  • 4 още един

    9 3 Отговор
    праскащ дедо си

    05:18 17.11.2025

  • 5 Сега

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Според вас, защо":

    ни пишат за Барако Бама ?

    05:21 17.11.2025

  • 6 Бро

    13 3 Отговор
    Барак отдавна трябваше да бъде в затвора. Той повиши здравните разходи на работещите двойно чрез Обама кеър.

    05:22 17.11.2025

  • 7 АУУУУУ

    3 13 Отговор
    ЖАЛЪК ОПИТ ЗА СПИРАНЕ НА САНКЦИИТЕ...... КОИТО НЯМАТ НИКАКВО ВЛИЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА РУСИЯ........ А ПЪК ТЯ СЛУЧАЙНО ВЛЕЗЕ В РЕЦЕСИЯ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    05:29 17.11.2025

  • 8 Абе

    7 1 Отговор
    Това с "руската намеса" си беше измишльотина. Още тогава всички бяха наясно. А че американските разузнавателни служби се използват често от правителството на деня за саморазправа с политически опоненти е ноторно известно и не буди учудване

    05:48 17.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ънкълбарак

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Според вас, защо":

    Щото иначе смучете само евроджендърска пропаганда направо от банана. Малко за разнообразие.

    05:56 17.11.2025

  • 11 КопейкоТрошач

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Според вас, защо":

    Прав си,дори когато си седнал. Много точно си описал peдактора И русофилите .👍

    06:01 17.11.2025

  • 12 Москва:

    1 0 Отговор
    Ръсим глупсти на поразия. Балъците ни вярват. В България са особено много.

    06:48 17.11.2025

