Бившият президент на САЩ Барак Обама може да се озове в затвора след разкрития на директора на Националното разузнаване Тулси Габард, съобщи руският сенатор Алексей Пушков в своя Telegram канал.

Министерството на правосъдието на САЩ ще разследва участието на Обама във фабрикуване на разузнавателни данни.

Ръководителят на Комисията по информационна политика към Съвета на федерацията обърна внимание на изявлението на Габард за предаването на Министерството на правосъдието на САЩ на информация, сочеща за държавна измяна и опит за преврат на Обама.

„Съдейки по изявлението на Габард, пълно с подробности за фабрикуването на данни от Обама и неговия фалшив доклад на американското разузнаване, основанията за наказателно преследване са ясни. А нарцисистът, манипулатор и демагогът Барак Обама е изложен на реален риск да се озове зад решетките“, написа Пушков.

През юли Габард публикува доклад, в който се посочва, че администрацията на Обама, след победата на републиканеца Доналд Тръмп на президентските избори през 2016 г., е фабрикувала разузнавателни данни, които показват руска намеса в изборния процес. Това е направено в опит да се отстрани Тръмп от власт, отбеляза Габард.

Според нея, няколко месеца преди изборите, американското разузнаване е било единодушно: Русия не е имала нито намерение, нито възможност да се намесва.

През декември 2016 г. (след победата на Тръмп) обаче администрацията на Обама е наредила нов доклад, противоречащ на предишните оценки.

Габард обясни, че ключовото заключение на разузнаването – че Русия не е повлияла на резултата от изборите – е било премахнато и класифицирано.