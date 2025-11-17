Хиляди изселници тръгнаха от Турция за Момчилград

Тези дни хиляди изселници от България в Турция заминават за Момчилград, за да присъстват на откриването на реставрираната къща на легендарния щангист Наим Сюлейманоглу, която е превърната в музей, предаде БТА.
Тържественото откриване ще бъде на 18 ноември, когато се навършват 8 години от смъртта на щангиста.
Редица изселнически организации организираха пътуването на желаещите да присъстват на събитието.
„Много хора заявиха желание да отидат с тази цел в България. Наим е гордостта на хората на изселническите общности в цяла Турция, той прослави България и Турция със спечелените медали, но и накара света да заговори за трагедията на българските турци. Много хора сега заявиха желание да отидат в България, за да видят родната му къща. По инициатива на ръководството осигурихме превоз за желаещите. Наши представители ще участват и в конференцията, посветена на живота и спортната кариера на Наим, която ще се състои в Момчилград“, заяви за БТА председателят на Дружеството за култура и сътрудничество на балканските турци в компактно населения с изселници район Авджълар на Истанбул, който е бивш шампион по свободна борба.
Организирани групи от Дружеството Балканлълар в Истанбул, Фондацията за икономически изследвания и социално подпомагане (БИСАВ) в Анкара, „Балгьоч“ в Бурса, Ескишехир и други градове също заминаха за откриването на къщата-музей на Наим Сюлейманоглу.
„Джобният Херкулес“ - така популярно наричат в Турция Наим Сюлейманоглу.
Той е роден в село Птичар, но от четири до петнадесетгодишна годишна възраст е живял със семейството си в къщата, която е реновираната и превърната в музей. Когато едва 15-годишен става световен шампион за юноши до 20 години в Сао Пауло, започват успехите му.
„Къщата бе реновирана като музей по проект и финансиране от Турската агенция за сътрудничество и координация (ТИКА). Желанието ни е по този начин да запазим и за поколенията спомена за Джобния Херкулес, който е наше национално богатство и е легендарен спортист, известен по целия свят. Братът на покойния Наим, Мухаррем Сюлейманоглу, ни помогна много за експозицията“, заяви председателят на ТИКА Абдуллах Ерен в социалните мрежи.
Според информация от изселническите дружества и медиите се очаква на събитието да присъстват и турският министър на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой и министърът на младежта и спорта Ашкън Бак. Двамата министри заедно с ръководителят на Дирекцията по религиозните въпроси (Диянет) ще присъстват и на откриването на новата джамия в Кърджали, построена с помощ от Турция.
По информация на медиите, инициативата за мемориалния комплекс е на община Момчилград от 2022 година и е осъществена със съдействието на ТИКА и посолството на Република Турция в София.
На няколко места в Турция са издигнати паметници на Наим Сюлейманоглу.
В началото на тази година се роди идеята за организиране на международен турнир по вдигане на тежести в памет на легендарния щангист.
Наим Сюлейманоглу е роден на 23 януари 1967 година в момчилградското село Птичар. В спортната му кариера има седем световни титли по вдигане на тежести, 3 олимпийски медала, 46 световни рекорда.
На 18 ноември на гроба на Наим Сюлейманоглу, който се намира в мемориалния комплекс на мъчениците в Едирнекапъ в Истанбул, ще се състои възпоменателна церемония за 8-ата годишнина от кончината му.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помаци - убийци на пътя
Коментиран от #12
13:36 17.11.2025
2 604
13:37 17.11.2025
3 абе
Коментиран от #8
13:40 17.11.2025
4 Само питам
13:42 17.11.2025
5 Роден в НРБ
Коментиран от #10
13:44 17.11.2025
6 мъко мисирска
има българи мохамедани!
от де ви копаят толкова глупавиСЕ чудя?
Коментиран от #11, #15
13:44 17.11.2025
7 Анонимен
13:46 17.11.2025
8 Тюпак трол,
До коментар #3 от "абе":Я пак помисли!
13:47 17.11.2025
9 Pyccкий Карлик
Щото една F-16 Block 70 пролет не прави 😁
13:47 17.11.2025
10 НАУМ ШАЛАМАНОВ
До коментар #5 от "Роден в НРБ":ТАКА СИ Е ДРУГАРЮ ГЕЕНЕРАЛ.
13:48 17.11.2025
11 Хасковски каунь
До коментар #6 от "мъко мисирска":Това са родопски българи. Джан-джун турски не знаят
13:54 17.11.2025
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Помаци - убийци на пътя":знае ли някой колко БГ-Турци са загинали за България през войните?ти знаеш ли?
13:57 17.11.2025
13 Сила
14:00 17.11.2025
14 Да внимават власт имащите
Медиите мълчат а това не е шега.
Да не стане така да се вземе част от България, без пушка да гръмне.
14:02 17.11.2025
15 Атина Палада
До коментар #6 от "мъко мисирска":Ти грешиш! Турците в България и мохамеданите има разлика ! Турците в България са си турци,родени в България,докато мохамеданите са българи..Разговорно им казваме помаци . Някога в университета имах колежка от Св Петка ..Там са такива-мохамедани .
А за този Сюлейманоглу,знам,че си е турчин.
Коментиран от #24
14:03 17.11.2025
16 Изгонихме най трудолюбивата прослойка,
Още се чудя как минахме по тънката лайсна и Турция не ни окупира?
Коментиран от #17, #23, #32
14:04 17.11.2025
17 Да бе , да ?! 😜
До коментар #16 от "Изгонихме най трудолюбивата прослойка,":Те срещу Израел не смеят да тръгнат , та срещу Русия ли ?
Коментиран от #19
14:07 17.11.2025
18 Българин
Коментиран от #30
14:12 17.11.2025
19 Гръмнаха руският посланик в Истанбул
До коментар #17 от "Да бе , да ?! 😜":без да им мигне окото!
Свалиха и едно руско фърчило- СУ!
Тогава СССР беше свалил гащите и нямаше да мръднат пръста за България!
Манечък си.
Коментиран от #25, #28
14:13 17.11.2025
20 А БЪЛГАРИТЕ КЪДЕ СА?!?!
14:13 17.11.2025
21 Да попитам
14:13 17.11.2025
22 ИсторикЪ
14:15 17.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Стършел
До коментар #15 от "Атина Палада":Най-правилно (според мен) да ги наричаме българи-мюсюлмани. Иначе, кой брат, кой сват, кой, какъв и от къде, трудно за доказване! И хората са работливи и добронамерени, ако не ги подкокоросва няКОЙ!
Коментиран от #29
14:19 17.11.2025
25 Буда
До коментар #19 от "Гръмнаха руският посланик в Истанбул":Ами ако русите им пуснат царь бомба бре ? Знаеш ли Наим коя държава го е направила спортист ? И какво е толкова важното че хиляда турци щели да ходят в Момчилград ?
14:21 17.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Съвет
14:23 17.11.2025
28 Да бе , да ?! 😜
До коментар #19 от "Гръмнаха руският посланик в Истанбул":Старичък си бая , щом вече бъркаш събития от 20 век (в статията ) , с турски терористични актове от времето на гражданската война в Сирия ( първото десетилетие на 21 век ) .
14:30 17.11.2025
29 Атина Палада
До коментар #24 от "Стършел":Те са мюсюлмани с майчин език -турски..Т.е.турци! А мохамеданите ,където им казваме помаци,религията им е ислям ( приели са исляма ) а майчин език-български .
14:35 17.11.2025
30 Бойко
До коментар #18 от "Българин":Да ама гласуваш за Пеевски.
14:35 17.11.2025
31 Мите
14:38 17.11.2025
32 Няма какво да се чудиш
До коментар #16 от "Изгонихме най трудолюбивата прослойка,":Руснаците ги спряха. Само че сега за руснаците сме вражеска държава и потенциално цяла Югоизточна България може да последва съдбата на Кипър, когато на Ердоган му хрумне отново да разсъждава за турските имперски амбиции.
14:40 17.11.2025
33 Това са родопски българи.
14:41 17.11.2025
34 Догодина ще дойдат още повече
14:42 17.11.2025
35 Видимост
Ако знае някой да съобщи.
14:43 17.11.2025
36 Османоглу
14:44 17.11.2025
37 БАРС
14:45 17.11.2025