Хиляди изселници тръгнаха от Турция за Момчилград

17 Ноември, 2025 13:35 3 852 37

  • наим сюлейманоглу-
  • изселници-
  • момчилград-
  • турция-
  • джобният херкулес

Тържественото откриване ще бъде на 18 ноември, когато се навършват 8 години от смъртта на великия Сюлейманоглу

Хиляди изселници тръгнаха от Турция за Момчилград - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тези дни хиляди изселници от България в Турция заминават за Момчилград, за да присъстват на откриването на реставрираната къща на легендарния щангист Наим Сюлейманоглу, която е превърната в музей, предаде БТА.

Тържественото откриване ще бъде на 18 ноември, когато се навършват 8 години от смъртта на щангиста.

Редица изселнически организации организираха пътуването на желаещите да присъстват на събитието.

„Много хора заявиха желание да отидат с тази цел в България. Наим е гордостта на хората на изселническите общности в цяла Турция, той прослави България и Турция със спечелените медали, но и накара света да заговори за трагедията на българските турци. Много хора сега заявиха желание да отидат в България, за да видят родната му къща. По инициатива на ръководството осигурихме превоз за желаещите. Наши представители ще участват и в конференцията, посветена на живота и спортната кариера на Наим, която ще се състои в Момчилград“, заяви за БТА председателят на Дружеството за култура и сътрудничество на балканските турци в компактно населения с изселници район Авджълар на Истанбул, който е бивш шампион по свободна борба.

Организирани групи от Дружеството Балканлълар в Истанбул, Фондацията за икономически изследвания и социално подпомагане (БИСАВ) в Анкара, „Балгьоч“ в Бурса, Ескишехир и други градове също заминаха за откриването на къщата-музей на Наим Сюлейманоглу.

„Джобният Херкулес“ - така популярно наричат в Турция Наим Сюлейманоглу.

Той е роден в село Птичар, но от четири до петнадесетгодишна годишна възраст е живял със семейството си в къщата, която е реновираната и превърната в музей. Когато едва 15-годишен става световен шампион за юноши до 20 години в Сао Пауло, започват успехите му.

„Къщата бе реновирана като музей по проект и финансиране от Турската агенция за сътрудничество и координация (ТИКА). Желанието ни е по този начин да запазим и за поколенията спомена за Джобния Херкулес, който е наше национално богатство и е легендарен спортист, известен по целия свят. Братът на покойния Наим, Мухаррем Сюлейманоглу, ни помогна много за експозицията“, заяви председателят на ТИКА Абдуллах Ерен в социалните мрежи.

Според информация от изселническите дружества и медиите се очаква на събитието да присъстват и турският министър на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой и министърът на младежта и спорта Ашкън Бак. Двамата министри заедно с ръководителят на Дирекцията по религиозните въпроси (Диянет) ще присъстват и на откриването на новата джамия в Кърджали, построена с помощ от Турция.

По информация на медиите, инициативата за мемориалния комплекс е на община Момчилград от 2022 година и е осъществена със съдействието на ТИКА и посолството на Република Турция в София.

На няколко места в Турция са издигнати паметници на Наим Сюлейманоглу.

В началото на тази година се роди идеята за организиране на международен турнир по вдигане на тежести в памет на легендарния щангист.

Наим Сюлейманоглу е роден на 23 януари 1967 година в момчилградското село Птичар. В спортната му кариера има седем световни титли по вдигане на тежести, 3 олимпийски медала, 46 световни рекорда.

На 18 ноември на гроба на Наим Сюлейманоглу, който се намира в мемориалния комплекс на мъчениците в Едирнекапъ в Истанбул, ще се състои възпоменателна церемония за 8-ата годишнина от кончината му.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помаци - убийци на пътя

    55 17 Отговор
    Нещо в повечко ми идват тия помаци

    Коментиран от #12

    13:36 17.11.2025

  • 2 604

    26 6 Отговор
    Направо съ си чупили краката...чудно! Пхахахахахя..

    13:37 17.11.2025

  • 3 абе

    29 14 Отговор
    кво ни интересува тоя примат.

    Коментиран от #8

    13:40 17.11.2025

  • 4 Само питам

    46 10 Отговор
    " трагедията на българските турци " ? Добре , а това , че натовската хунта в Украйна е въвела именник за новородените , и не позволява български и руски имена , не е ли "трагедия" ? ? ?

    13:42 17.11.2025

  • 5 Роден в НРБ

    21 10 Отговор
    пак трябва 29.05.1989

    Коментиран от #10

    13:44 17.11.2025

  • 6 мъко мисирска

    35 10 Отговор
    български турци няма!
    има българи мохамедани!

    от де ви копаят толкова глупавиСЕ чудя?

    Коментиран от #11, #15

    13:44 17.11.2025

  • 7 Анонимен

    13 7 Отговор
    Ти ще живееш вечно в нашата памет.Мир на праха му,нисък поклон.

    13:46 17.11.2025

  • 8 Тюпак трол,

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "абе":

    Я пак помисли!

    13:47 17.11.2025

  • 9 Pyccкий Карлик

    10 7 Отговор
    Бих посъветвал писачите да погледнат кво се случва в Украйна и мерят приказките !!!
    Щото една F-16 Block 70 пролет не прави 😁

    13:47 17.11.2025

  • 10 НАУМ ШАЛАМАНОВ

    10 6 Отговор

    До коментар #5 от "Роден в НРБ":

    ТАКА СИ Е ДРУГАРЮ ГЕЕНЕРАЛ.

    13:48 17.11.2025

  • 11 Хасковски каунь

    17 5 Отговор

    До коментар #6 от "мъко мисирска":

    Това са родопски българи. Джан-джун турски не знаят

    13:54 17.11.2025

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "Помаци - убийци на пътя":

    знае ли някой колко БГ-Турци са загинали за България през войните?ти знаеш ли?

    13:57 17.11.2025

  • 13 Сила

    7 5 Отговор
    Използвайте бойни дронове ....за колоната !!!

    14:00 17.11.2025

  • 14 Да внимават власт имащите

    15 3 Отговор
    Това може да е завземане на територия. Отдавна се върти по Турската телевизия как части от България са част от Турция и се показва карта.

    Медиите мълчат а това не е шега.

    Да не стане така да се вземе част от България, без пушка да гръмне.

    14:02 17.11.2025

  • 15 Атина Палада

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "мъко мисирска":

    Ти грешиш! Турците в България и мохамеданите има разлика ! Турците в България са си турци,родени в България,докато мохамеданите са българи..Разговорно им казваме помаци . Някога в университета имах колежка от Св Петка ..Там са такива-мохамедани .
    А за този Сюлейманоглу,знам,че си е турчин.

    Коментиран от #24

    14:03 17.11.2025

  • 16 Изгонихме най трудолюбивата прослойка,

    7 10 Отговор
    турците, които хранеха България!
    Още се чудя как минахме по тънката лайсна и Турция не ни окупира?

    Коментиран от #17, #23, #32

    14:04 17.11.2025

  • 17 Да бе , да ?! 😜

    8 3 Отговор

    До коментар #16 от "Изгонихме най трудолюбивата прослойка,":

    Те срещу Израел не смеят да тръгнат , та срещу Русия ли ?

    Коментиран от #19

    14:07 17.11.2025

  • 18 Българин

    12 1 Отговор
    Прочетете историята на България ! Всички които желаят земите ни да бъдат взети от друга държава са наши врагове и трябва да се борим срещу тях ! Мислете и гласувайте !

    Коментиран от #30

    14:12 17.11.2025

  • 19 Гръмнаха руският посланик в Истанбул

    2 7 Отговор

    До коментар #17 от "Да бе , да ?! 😜":

    без да им мигне окото!
    Свалиха и едно руско фърчило- СУ!
    Тогава СССР беше свалил гащите и нямаше да мръднат пръста за България!
    Манечък си.

    Коментиран от #25, #28

    14:13 17.11.2025

  • 20 А БЪЛГАРИТЕ КЪДЕ СА?!?!

    8 5 Отговор
    И ЗНАЙТЕ ТУРЦИ У БГ. НЯМА. ВСИЧКО Е ПОТУРЧЕНИ БЪЛГАРИ ПРЕЗ ИГОТО. И ЕНИЧАРИ Е ИМАЛО И МОМИЧЕТА НАСИЛВАНИ О ТЮРКИ БОЛ ТОГАВА. НИКОЙ ТУРЧИН ОТ ТУРЦИЯ НЯМА ПО ОНОВА ВРЕМЕ ДА СЕ ЗАСЕЛИ В БЪЛГАРИЯ. ТОВА Е ИСТИНАТА. И ВИЕ ТУРЧЕЕЩИТЕ СЕ Я ПРОУМЕЕТЕ.

    14:13 17.11.2025

  • 21 Да попитам

    6 0 Отговор
    двете пра сета ще присъстват ли

    14:13 17.11.2025

  • 22 ИсторикЪ

    10 2 Отговор
    Уж няма турци в България, а турска партия ви управлява в момента, с любезното съдействие на еничарите ГЕРБ-БСП-ИТН.

    14:15 17.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Стършел

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Най-правилно (според мен) да ги наричаме българи-мюсюлмани. Иначе, кой брат, кой сват, кой, какъв и от къде, трудно за доказване! И хората са работливи и добронамерени, ако не ги подкокоросва няКОЙ!

    Коментиран от #29

    14:19 17.11.2025

  • 25 Буда

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Гръмнаха руският посланик в Истанбул":

    Ами ако русите им пуснат царь бомба бре ? Знаеш ли Наим коя държава го е направила спортист ? И какво е толкова важното че хиляда турци щели да ходят в Момчилград ?

    14:21 17.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Съвет

    3 0 Отговор
    Който не харесва България - да си заминава !

    14:23 17.11.2025

  • 28 Да бе , да ?! 😜

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Гръмнаха руският посланик в Истанбул":

    Старичък си бая , щом вече бъркаш събития от 20 век (в статията ) , с турски терористични актове от времето на гражданската война в Сирия ( първото десетилетие на 21 век ) .

    14:30 17.11.2025

  • 29 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Стършел":

    Те са мюсюлмани с майчин език -турски..Т.е.турци! А мохамеданите ,където им казваме помаци,религията им е ислям ( приели са исляма ) а майчин език-български .

    14:35 17.11.2025

  • 30 Бойко

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Да ама гласуваш за Пеевски.

    14:35 17.11.2025

  • 31 Мите

    0 0 Отговор
    Да бе, имаше един Наум Шаламанов, дето вдигаше щанги едно време.

    14:38 17.11.2025

  • 32 Няма какво да се чудиш

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Изгонихме най трудолюбивата прослойка,":

    Руснаците ги спряха. Само че сега за руснаците сме вражеска държава и потенциално цяла Югоизточна България може да последва съдбата на Кипър, когато на Ердоган му хрумне отново да разсъждава за турските имперски амбиции.

    14:40 17.11.2025

  • 33 Това са родопски българи.

    0 0 Отговор
    Това са родопски българи. Джан-джун турски не знаят

    14:41 17.11.2025

  • 34 Догодина ще дойдат още повече

    1 0 Отговор
    За президентските избори

    14:42 17.11.2025

  • 35 Видимост

    1 0 Отговор
    Отгледан, възпитан, обучен и трениран в БГ. Колко от отличията и наградите са спечелени докато живееше в БГ?

    Ако знае някой да съобщи.

    14:43 17.11.2025

  • 36 Османоглу

    0 0 Отговор
    Да сменим на раята имената!

    14:44 17.11.2025

  • 37 БАРС

    0 0 Отговор
    ЗА ТИЯ ДЕТО ВСЕ НЕЩО НЕ ХАРЕСВАТ В СТИЯТА.ТА ДА СЕ ЗНАЕ ,ЧЕ НАИМ Е БЪЛГАРИН МОЗАИЕДАНИН И СИ Е НАШ ГРАЖДАНИН ТОЙ Е ВЪСПИТАНИК НА ШКОЛАТА НА ИВАН АБАДЖИЕВ .ИЗБЯГА НЕ ПО МЮСОЛМАНСКИ УБЕЖДЕНИЯ А ИЗБЯГА ЗА ПОВЕЧЕ ПАРИ .ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ.ДРУГО ПОЛУЧИ ТУРСКИ РЕЗУЛТАТИ С ПОМОЩА НА ИВАН АБАДЖИЕВ КОЙТО ОТИДЕ В ТУРЦИЯ И СТАНА ТРЕНЬОР НА ТУРСКИЯТ НАЦ.ОТБОР.ТАКА ЧЕ НИКАКВИ РЕЗУЛТАТИ НЯМАШЕ ДА ДАДЕ В ТУРЦИЯ ПОСЛЕ НЕГО И КАКТО АБАДЖИЕВ Е НАПУСНАЛ ТУРСКИЯТ НАЦ ОТБОР ДЕ ИМ СА РЕЗУЛТАТИЕ.НЯМАТ.ТАКА ЧЕ НИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ГОРДЕЕМ С НЕГО.КОЛКОТО ДО МЮСОЛМАНСТВОТО ВСЕКИ ЕДИН ЮЪЛГАРИН ЗНАЕ КАК Е ДОШЛО НА БАЛКАНИТЕ ТА И У НАС НАСИЛА.ТАКА ЧЕ НА ВСИЧКИ НАШИ ИЗСЕЛНИЦИ НЕ Е ЗЛЕ ДА СЕ ГОВОРИ С ФАКТИ КАК СА СТАНАЛИ ТУРСКО ГОВОРЯЩИ.ДА ВКЪЩАТА ДА ИМА ИМЕННО НАПИСАНА ТАЯ ИСТОРИЯ И НА ТУРСКИ СЪЩО.

    14:45 17.11.2025

