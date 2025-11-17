“ Фон дер Лайен настоява за бързо решение за финансирането на Украйна до 2026 г.”

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди държавите членки, че Европейският съюз трябва да договори до декември как ще покрие нуждите на Украйна за следващите две години - общо 135,7 млрд. евро, предава News.bg.

Разчетите, подготвени от Комисията и Международния валутен фонд, са направени с ключовото предположение, че пълномащабната война ще приключи в края на 2026 година. Това е първият официален документ на ЕС с подобна времева прогноза, въпреки че прекратяването на огъня остава несигурно, съобщава Euronews.

В писмо до лидерите на ЕС фон дер Лайен подчертава необходимостта от „бърза и ясна ангажираност“, която трябва да бъде постигната на срещата на върха през декември. Тя предупреждава, че Европа „не може да си позволи парализа, нито чрез колебание, нито чрез търсене на перфектни решения, които не съществуват“. В документа се отбелязва, че нуждите на Украйна за 2026–2027 г. са „особено остри“: 83,4 млрд. евро за финансиране на армията и 55,2 млрд. евро за стабилизиране на икономиката и запълване на бюджетния дефицит.

Фон дер Лайен очертава три възможни начина за покриване на сумата. Първият е чрез доброволни двустранни вноски от държавите членки, които обаче натоварват националните бюджети. Вторият вариант предвижда общо европейско изтегляне на дълг, което изисква единодушно одобрение – трудна задача заради възраженията на Унгария. Третият вариант включва използване на приходите от замразените активи на Руската централна банка чрез т.нар. репарационен заем, който дългосрочно би бил възстановен от Москва.

Третата опция е най-лека финансово за ЕС, но носи юридически рискове. Белгия, на чиято територия се намира Euroclear - институцията, която държи основната част от руските активи, настоява за гаранции срещу евентуални руски съдебни претенции. Фон дер Лайен се срещна с белгийския премиер Барт де Вевер миналата седмица, но засега напредъкът остава ограничен.

Председателят на Комисията завършва писмото с предупреждение, че ЕС няма право да губи време: решението трябва да бъде взето до декември, за да се осигури устойчива военна и икономическа подкрепа за Украйна до очаквания край на войната през 2026 година.