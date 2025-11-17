Новини
Фон дер Лайен настоява за бързо решение за финансирането на Украйна до 2026 г.
  Тема: Украйна

Фон дер Лайен настоява за бързо решение за финансирането на Украйна до 2026 г.

17 Ноември, 2025 17:26 1 002 95

  • фон дер лейен-
  • украйна-
  • финансиране

ЕС трябва да осигури 135,7 млрд. евро за армията и икономиката на страната до декември, предупреждава председателят на Комисията

Фон дер Лайен настоява за бързо решение за финансирането на Украйна до 2026 г. - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди държавите членки, че Европейският съюз трябва да договори до декември как ще покрие нуждите на Украйна за следващите две години - общо 135,7 млрд. евро, предава News.bg.

Разчетите, подготвени от Комисията и Международния валутен фонд, са направени с ключовото предположение, че пълномащабната война ще приключи в края на 2026 година. Това е първият официален документ на ЕС с подобна времева прогноза, въпреки че прекратяването на огъня остава несигурно, съобщава Euronews.

В писмо до лидерите на ЕС фон дер Лайен подчертава необходимостта от „бърза и ясна ангажираност“, която трябва да бъде постигната на срещата на върха през декември. Тя предупреждава, че Европа „не може да си позволи парализа, нито чрез колебание, нито чрез търсене на перфектни решения, които не съществуват“. В документа се отбелязва, че нуждите на Украйна за 2026–2027 г. са „особено остри“: 83,4 млрд. евро за финансиране на армията и 55,2 млрд. евро за стабилизиране на икономиката и запълване на бюджетния дефицит.

Фон дер Лайен очертава три възможни начина за покриване на сумата. Първият е чрез доброволни двустранни вноски от държавите членки, които обаче натоварват националните бюджети. Вторият вариант предвижда общо европейско изтегляне на дълг, което изисква единодушно одобрение – трудна задача заради възраженията на Унгария. Третият вариант включва използване на приходите от замразените активи на Руската централна банка чрез т.нар. репарационен заем, който дългосрочно би бил възстановен от Москва.

Третата опция е най-лека финансово за ЕС, но носи юридически рискове. Белгия, на чиято територия се намира Euroclear - институцията, която държи основната част от руските активи, настоява за гаранции срещу евентуални руски съдебни претенции. Фон дер Лайен се срещна с белгийския премиер Барт де Вевер миналата седмица, но засега напредъкът остава ограничен.

Председателят на Комисията завършва писмото с предупреждение, че ЕС няма право да губи време: решението трябва да бъде взето до декември, за да се осигури устойчива военна и икономическа подкрепа за Украйна до очаквания край на войната през 2026 година.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 27 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    5 70 Отговор
    Интересно ще е финансирането на русията.
    В момента - 36 долара за барел руски петрол и никой не купува!
    Ако се задържи на тази цена година, русията верно ке се разпадне.

    Коментиран от #13, #46, #64

    17:27 17.11.2025

  • 2 Някой

    60 5 Отговор
    То хубаво, ама на европейците им писна да наливат пари в черна дупка, докато собствените им държави вече се сблъскват с финансови затруднения.
    Тази ще я гонят с колове и вили накрая. По добри западноевропейски практики.

    17:27 17.11.2025

  • 3 Азззззззз

    56 3 Отговор
    Урсулка вади от джоба си парите от ваксините и готово.

    17:28 17.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бялджип

    57 3 Отговор
    Макрон ще продаде на корумпираните украински бандити 100 изтребителя. Украйна ще му ги плати с парите на Европейския съюз, сиреч с нашите.

    17:29 17.11.2025

  • 6 Днес

    48 3 Отговор
    Страшна баба -комисионерка... и много мъже-пед...аси !!!!

    17:29 17.11.2025

  • 7 ккк

    43 3 Отговор
    аз от мойте пари за укрия няма да давам

    17:29 17.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ха-ха-ха

    28 3 Отговор
    Защо трябва да се чака до 2026та, тя е само след месец и половина. Може и сега да се прекрати, ще се спасят животи.

    17:30 17.11.2025

  • 10 Урсулиците:

    40 3 Отговор
    Тая Фон дер Л@йн@н Няма да Миряса,
    докато Не унищожи Икономически Европейския Съюз,
    а ако Успее да спретне и една войн@ с Русия,
    Ще си е изпълнила Мисията на Планетата Земая!

    Коментиран от #37

    17:31 17.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 С.П.

    41 4 Отговор
    И трите варианта не стават, но има 4-ти вариант: Урсулката, Макарона, Хер канцлера да осигурят нужната сума от пликчетата, които са получавали (особено Урсулката от Pfizer и други фармацевтични компании) и хоп, пари за Украйна ще има... Това е най-удачният вариант и ще стане безболезнено за държавите-членки на ЕС. Личният пример на гореизброените висши чиновници ще е заразителен!

    17:32 17.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Нема лабаво

    30 3 Отговор
    Пращай далаверата от ваксината за ковида....

    17:34 17.11.2025

  • 15 И така

    18 4 Отговор

    До коментар #11 от "Възpожденец 🇧🇬":

    до последния украинец.

    17:34 17.11.2025

  • 16 Един

    30 4 Отговор
    Военопрестъпницата лайен да вади от окраденото и да финансира!
    безумен боклук! и клада като за вещица е малко! Казан и на бавен огън за тая безумна крадла!

    17:34 17.11.2025

  • 17 Реално

    7 30 Отговор
    135,7 млрд. евро са около 0,5% от БВП на ЕС. Нищо работа за европейците, за да си осигурят спокойствие от московските opки .

    Коментиран от #30

    17:34 17.11.2025

  • 18 Zaxaрова

    4 23 Отговор
    Айде блатни роби!Н работа!

    Коментиран от #28, #71

    17:35 17.11.2025

  • 19 Горски

    32 3 Отговор
    На фона на развихрилия се скандал с огромна корупция сред управляващите, Зеленски отиде при Макрон за да му стиснат ръката и така донякъде да демонстрира пред всички, че доверието към него и бандата му, не е изгубено в Европейския съюз. Защото корупцията е съставна част от украинската народопсихология, Михаил Подоляк арогантно и безцеремонно я нарече "част от икономиката"...?! Сделката за 100 изтребителя "Рафал", беше второстепенна задача. Още повече, че няма срок за доставяне, може да се окаже обещание. Другото, което прави впечатление в този корупционен скандал е мълчанието на Съединените щати. Научихме, че Тръмп е разпоредил да се предадат всички сведения и данни за Байдън, сина му и приближените за "дейността" им в Украйна. Ако Зеленски и близките му бандити не го сторят, тогава Съединените щати ще предприемат необходимото за гърмящата корупция във властта и златните тоалетни. Зеленски е в цугцванг, или да предаде бившия си благодетел и духовен наставник, или да понесе удари от мощната държава. Предполага се, че няма много да се двоуми и ще избере първото.

    Коментиран от #21, #29

    17:35 17.11.2025

  • 20 Не копей!

    6 13 Отговор

    До коментар #13 от "До ДебилаСиДзън":

    Важното е да си търсиш работа.

    17:36 17.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 хахаха

    22 3 Отговор
    другите европейски държави нямат никакви нужди, всичко за украйна....

    17:37 17.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ти да видиш...

    26 2 Отговор

    До коментар #11 от "Възpожденец 🇧🇬":

    С кого воюва Русия, а??!!
    И щом САЩ , Британия , ЕС и съюзниците им , например Япония, Израел , Южна Корея, Австралия... , въоръжават Украйна и плащат на наемници да воюват за нея , изпращат свои действащи военни да обучават украинци на украинска територия и обслужват сложна западна техника , дават разузнавателни данни..., с кого всъщност воюва Русия ? С неонацистка профашистка антидемократична бандеровска Украйна , или с наглосакскоюдейският запад и васалите му ? 4 години наглосакскоюдейският запад не може да победи , Русия! Напротив, лидерът на наглосакскоюдейският проект САЩ , Тръмп се чуди как да измъкне юдеите владеещи колонията си САЩ , от блатото в което са се набутали . Отърва ги от персите . Сега се чуди как да ги отърве от руснаците !

    Коментиран от #43, #45

    17:38 17.11.2025

  • 26 си дзън

    5 23 Отговор

    До коментар #13 от "До ДебилаСиДзън":

    Русията не е зле, тя е много зле.
    Путин е опоскал и пенсионния фонд на руснаците. Вече има само 38 млрд. от 120.
    Кешът е на нула. Молят се на китайците за предплащане на доставки, ама
    те не кълват.

    17:38 17.11.2025

  • 27 Маринов

    17 2 Отговор
    Внуците на фашистите напълно ги заместват. И то въпреки решение на ООН. И бързат. Разчетите им вероятно са, че спирайки руската търговия с нефт и газ, ще им блокират държавата и ще ги победят, с после и превземат. С Русия ще си загроби ядрените оръжия, че били нехуманни. Моето мнение е, че ако Русия почне да губи, ще пусне в действие нови оръжия. Първо тактическите, с ако се налага - и стратегическите. Но само в Европа. САЩ ще стоят настрана и ще са свидетели. По този въпрос Тръмп и Путин би трябвало да се разбрали. А до края на 2026 г може да се случат много неща, включително и моят сценарий.

    17:39 17.11.2025

  • 28 Скучен си!

    12 2 Отговор

    До коментар #18 от "Zaxaрова":

    Айде дай нещо ново,де...?!

    Коментиран от #31, #40

    17:39 17.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 хахаха

    13 2 Отговор

    До коментар #17 от "Реално":

    само че тези пари са за две години а на украина й трябват по 140 милиарда на година

    17:40 17.11.2025

  • 31 Тихо пръдльо!

    4 10 Отговор

    До коментар #28 от "Скучен си!":

    Не си компетентен.

    17:40 17.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Pyccкий Карлик

    3 10 Отговор
    Хайде бе....
    Где са германци, скандинавци, холандци, французи ?
    F-16 Block 70 се нуждае от авиационен керосин и високоточни оръжия !!! Довечера летим в Русия, дайте деньги, скръндзи 😁

    17:43 17.11.2025

  • 35 Бързината няма значение

    1 12 Отговор
    Важното е да продължим с помощта за Украйна

    17:43 17.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Егати...!

    17 1 Отговор

    До коментар #10 от "Урсулиците:":

    Тая женица -Урсула ,ще ни издои до последна капка...!

    17:44 17.11.2025

  • 38 Фон Дер Лае

    12 1 Отговор
    Мама… дръг..ва не всички държави в ЕС са богати и трябва да финансират тази война! Сядайте да преговаряте тогава финансиране, след като се види какво ще остане! Колкото повече наливаъе толкова повече губят, накрая ще ви останат само мушмулите на зеля!

    17:44 17.11.2025

  • 39 Въпрос

    12 2 Отговор
    От къде на къде? Украйна не е член на ЕС. Няма пари за лечение на деца в чужбина, при положение, че на много не може да се помогне тук. Събираме капачки за куриози, няма за добавки на пенсионерите, но трябвало видиш ли да осигурим х пари за две години. Е, не съм съгласна! Който иска, да помага, но НЕ с този ултимативен тон.

    17:44 17.11.2025

  • 40 Zaxaрова

    1 8 Отговор

    До коментар #28 от "Скучен си!":

    Не се занимавай!Плащаме ти да пишеш през два часа че Покровск е превзет за 57 път,че Украйна и ЕС са слаби,че само три дни и сме пред Киев ,че много скоро ще сме на Ламанша.
    Действай по задачите!

    17:46 17.11.2025

  • 41 Атина Палада

    3 2 Отговор
    Остави го този.Изобщо що се разправяш с такива д.ебили?
    Напротив -цените на петрола тръгнаха нагоре в САЩ, Европа и Азия благодарение на санкциите срещу Лукойл и Роснефт,пише Bloomberg.
    Допълнително и украинските атаки срещу рафинерии в Русия съчетани с прекъсвания в ключови заводи в Азия и Африка доведоха до премахването на милиони барели дизел и бензин от световния пазар,отбелязва Bloomberg.
    Маржовете на рафиниране в САЩ, Европа и Азия сега са на най високите си нива от поне 2018г

    Коментиран от #47

    17:46 17.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Питащ

    1 7 Отговор

    До коментар #25 от "Ти да видиш...":

    Где МОЧАТА ме интересува!
    Ти да видиш.

    17:48 17.11.2025

  • 44 Възрожденец

    4 2 Отговор
    няма дя стяне твоятя. Зеления е пътник. Вече Евространите са нащрек и не вярват на 3ленски. Ти знаеш ли, че Бъгарите в община ТУЛЧА ги преместват заради пожар на гзовоз на Дунава. Изглежда си алчен за трупове, радвайки се на тази помощ.
    Помоща на Украйна от Гърция през България буди тревога по газовото трасе. Радвай се, че това трасе не минава през Соф4ия, иначе щяха да ти треперят мартинките.Мир е необходим, стига вече трупове.

    Коментиран от #49, #59

    17:49 17.11.2025

  • 45 Само леко изтърва помощта

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Ти да видиш...":

    за Русия от диктаторските режими.
    С кого всъщност воюва Украйна..???
    А Русия воювала с НАТО. Смешки.

    17:50 17.11.2025

  • 46 Pyccкий Карлик

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    "...36 долара за барел..."

    Още една добра новина :

    Най-голямото руско предприятие за производство на силиций АО "Кремний" в Иркутска област хлопва кепенци !!! На студената руска улица остават над 2500 специалисти и 20 000 руски работници. Русия свърши с електрониката, грабва сметалата 😁

    Коментиран от #48

    17:50 17.11.2025

  • 47 Симо

    2 6 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Затова пък в пРосия напечатиха купоните за бензин то пък в бензиностанциите няма бензин.Руский мир🤣

    Коментиран от #63, #66

    17:51 17.11.2025

  • 48 Пора

    4 6 Отговор

    До коментар #46 от "Pyccкий Карлик":

    Както и да го въртят и сучат копейките путинова русия умира.

    17:52 17.11.2025

  • 49 Тъй е? Мир трябва!!!

    3 6 Отговор

    До коментар #44 от "Възрожденец":

    Руснаците да се прибират в границите си и света ще отдъхне от тях.
    Нали те забъркаха ла...ната.

    Коментиран от #57

    17:52 17.11.2025

  • 50 хаха

    5 2 Отговор
    И кой ще ги плаща тия 135.7 милиарда евро? Ако ни се падне дял само 2% от тях, това са 2.7 милиарда без лихвите. Още не е приет бюджетът, а трябва да се коригира с такава сума и явно да вдигнат ДОО с още 2-3% и данък дивидент направо на 20%. Или да вдигнат ДДС на 25%? Откъде ще извадим парите да плащаме?

    Коментиран от #53, #55

    17:52 17.11.2025

  • 51 Изпражнението гайтанджиева

    2 3 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Колежките това са руски фейкове.

    Коментиран от #69

    17:53 17.11.2025

  • 52 нннн

    6 1 Отговор
    Лaй.eн да си дава заплатата, ако иска. Аз на Зеленски и сопола си не хвърлям.
    От къде на къде тази ще харчи нашите пари, както си иска?

    Коментиран от #56

    17:54 17.11.2025

  • 53 Тихо пръдльо!

    2 3 Отговор

    До коментар #50 от "хаха":

    Не си компетентен в областа на икономиката.

    Коментиран от #75

    17:55 17.11.2025

  • 54 Ще настоява

    4 2 Отговор
    Нали си тъпчат сметките с милиони тези нищожества, за да има война и да загиват хора.

    Коментиран от #65

    17:55 17.11.2025

  • 55 Pyccкий Карлик

    4 3 Отговор

    До коментар #50 от "хаха":

    "... И кой ще ги плаща тия 135.7 милиарда евро..."

    Аз ще ги платя !!!
    F-16 Block 70 копнее да разпори руското небе.
    И не само небето... 😄👍

    17:55 17.11.2025

  • 56 Оня с парчето

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "нннн":

    Ще го целуваш сополив.

    17:55 17.11.2025

  • 57 хахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "Тъй е? Мир трябва!!!":

    нато да престане да строи бази по границата на русия и ще настане мир

    17:56 17.11.2025

  • 58 Стьопа от Поморие

    4 1 Отговор
    Значи с моята пенсия финансирам Украйна?

    17:57 17.11.2025

  • 59 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Възрожденец":

    От Гърция няма да вземе нищо,но и Гърция не е чак мишена на Украйна..
    Зеленски изнудва колективния Запад .
    Не могат нито да го махнат,нито да го премахнат физически,защото всичко е документирано за делата на колективния Запад в Украйна..Нещо като " застраховка на мъртвеца"! И с неговото физическо премахване ,ще излезе на яве и светът ще бъде в потрес от извращенията на колективния Запад в Украйна.Това означава едно- всички политически лидери в колективния Запад да отидат в затвора...
    Сега Украйна ще изнудва Запада до като го занули напълно и безвъзвратно!

    17:57 17.11.2025

  • 60 зеленкио наркоман съм

    4 1 Отговор
    Бързо давайте пари, че всички тия имоти имат нужда от златни тоалетни, а не останаха бондери за денацифициране, ще вземе да свърши СВОто

    17:57 17.11.2025

  • 61 Перо

    3 2 Отговор
    Ами Фон дер Лайн да ги осигури милиардите за своя сметка, щом иска да издържа войната на държава не членка на ЕС и НАТО! Защо ЕС и данъкоплатците на членуващите страни, трябва да плащат издръжката на чужда война! Това е в противоречие с устава на ЕС и е правно необосновано!

    Коментиран от #70

    17:58 17.11.2025

  • 62 МечкаСтръвница- на англ.“ урсула“

    4 2 Отговор
    Англия трябва да вземе мерки спрямо Урсула, която е подчинила ЕС изцяло на Украйна,

    17:58 17.11.2025

  • 63 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Симо":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    Коментиран от #83

    17:58 17.11.2025

  • 64 хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Русия няма да се разпадне. Да, пари от износ й помагат хората да живеят по-луксозно с вносни стоки. За друго, обаче, парите от чужбина не са й съвсем нужни. Тя си произвежда всеки нужен ресурс и от там, като спре нещо западно, просто замества с местно. С колите какво стана? Ембарго за западни, Лада и Москвич заеха пазара и хората не е баш да са умрели, че не карат Мерцедес, ама Мерцедес отива на фалит. Същото е за всичко друго, защото просто Русия е:
    1. Най-голямата европейска държава. Само европейската част е над 3 милиона кв.км. Втора е била Украйна, сега е четвърта, а второто място е Германия с около 600 хиляди кв.км. - 5 пъти под Русия
    2. Най-голямата страна в света. Над 17 милиона кв.км.
    3. Единствената страна с находища на 100% от полезните изкопаеми и всякакви други ресурси.
    Ако на Пенчо му спрат ракията от съседното село, ще се почеше, ще попсува, пък ще почне да си вари от лозата в двора ракия. Лошото е, че човекът с казана от съседното село ще фалира. Виждаме ефекта от санкциите за ЕС- същия.

    17:58 17.11.2025

  • 65 Pyccкий Карлик

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Ще настоява":

    "...  загиват хора... "

    Верно ли ?
    Мчи що Рассия не се прибере домой и веднага ще престанат да загиват хора. Глей колко е лесно.

    Коментиран от #80, #90

    17:58 17.11.2025

  • 66 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Симо":

    Е,нали вие имате бензин на корем:)))) кво те бърка Русия:)

    Коментиран от #78

    17:58 17.11.2025

  • 67 ха ха

    2 0 Отговор
    явно евро съюза ще ипотекира и белите бъбреци на населението , за благото на украинките

    17:59 17.11.2025

  • 68 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Оfцо парите свършиха а урхайнците отстъпват, какво точно финансираш с нашите пари?

    17:59 17.11.2025

  • 69 Изпражнението зеленски

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Послъгваш аркадаш като изпражнението на снимката.

    17:59 17.11.2025

  • 70 Геро

    1 3 Отговор

    До коментар #61 от "Перо":

    Нали ти казах че мнението на утайка като теб е без значение.

    Коментиран от #72

    17:59 17.11.2025

  • 71 Галя от посолството

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Zaxaрова":

    Ти трябва да бачкаш, козяче, че да има за киевската хунта пари за апартаменти в САЩ. Zаxapoва пари не иска от никой.

    17:59 17.11.2025

  • 72 Значи

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Геро":

    нямаше нужда да утичаш. 😀

    18:00 17.11.2025

  • 73 Хи хи

    5 1 Отговор
    урсулската вещица много се е загрижила за урките !! На нас изобщо, ама ИЗОБЩО не ни пука за тях ! Нито са в нато, нито са в ЕС !!

    18:00 17.11.2025

  • 74 Сандо

    3 1 Отговор
    Тая бабушкера съвсем забрави,че първата и основна нейна задача е да работи за просперитета на европа и европейците.Ние се дразним,че България се превръща в придатък на окраината,а всъщност ние сме част от европейския придатък към укронацистката територия.

    18:00 17.11.2025

  • 75 хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Тихо пръдльо!":

    Аз в областта на икономиката може да не съм компетентен. Просто питам откъде ще се извадят в бюджета пари за вноските по този дълг, защото не е включен в сегашния бюджет- ни е гласуван в ЕП, ни до днес се е чувало точно за такова предложение, та да се включи. По моята скромна логика и опита ми, като теглиш кредит, мислиш и как ще плащаш вноските.

    18:01 17.11.2025

  • 76 факуса

    5 2 Отговор
    а що трябва вещицо с какво сме длъжни на осрайна

    Коментиран от #84

    18:01 17.11.2025

  • 77 А пън на Мъск

    2 0 Отговор
    акционерите на тесла гласуваха бонус,колкото БВП на Русия!

    18:01 17.11.2025

  • 78 Пора

    1 7 Отговор

    До коментар #66 от "Атина Палада":

    Путинова русия умира.Лека и приятна вечер!

    Коментиран от #85, #92

    18:01 17.11.2025

  • 79 русичь..

    3 1 Отговор
    Урсулците от 4тиораих,яко ще стегнат колано на бг-тата,оти гушата на зеленио бандерски мухал-винаги трябва да е пълна

    18:01 17.11.2025

  • 80 Ами верно

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Pyccкий Карлик":

    Да бе се загрижила когато Русия предупреждаваше години наред.

    Коментиран от #88

    18:02 17.11.2025

  • 81 така, така

    5 2 Отговор
    Който иска да финансира война, да си вади пари от собствения си джоб и да ги налива в черната дупка на наркомана.

    Коментиран от #91

    18:02 17.11.2025

  • 82 Руси Филев

    4 0 Отговор
    Ще се изселя в Русия,за да не финансирам зелето !

    18:02 17.11.2025

  • 83 ген. наСирски

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как пък един евроатлантик не инвестира дори една копийка в производството на дронове за Бандеристан?!

    18:02 17.11.2025

  • 84 Атанасова

    2 3 Отговор

    До коментар #76 от "факуса":

    Всички копейки(тук сте две) имате правото да се оплачете на арменският поп.

    Коментиран от #87

    18:02 17.11.2025

  • 85 стоян

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "Пора":

    до ком. 78 - кога умира бе дpoгар от 2014 я чакам да умре до няколко месеца?

    18:05 17.11.2025

  • 86 Злите езици

    0 0 Отговор
    говорят,че делегацията на Възраждане в Москва,вече е край Покровск!

    18:05 17.11.2025

  • 87 Тъпейките са свободни

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "Атанасова":

    да пълнят гушата на урсулите и наркомана за сметка на украинският народ.

    Коментиран от #94

    18:06 17.11.2025

  • 88 Pyccкий Карлик

    1 2 Отговор

    До коментар #80 от "Ами верно":

    Ама нас хич не ни интересуват средновековни Русия и Украйна, нека се млатят до припадък. Но кинти за боя трябва да дадем !!! Безплатен боксов мач няма.

    Коментиран от #95

    18:07 17.11.2025

  • 89 Пешо

    0 1 Отговор
    “ Фон дер Лайен настоява за бързо решение за финансирането на Украйна до 2026 г.”

    Бърза тази нацистка вещица, на зор е. Колкото и да бърза, Русия ще смачка украинските еничари.

    18:07 17.11.2025

  • 90 хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Pyccкий Карлик":

    Защото за Русия е борба за националния интерес. Вярно за модерните евроатлантици националният интерес е нещо лошо. Ама руснаците си държат на него. Не искат НАТО на границата си да плаши с ракети насочени към Москва и това е. Ако не си забелязал, сега завземат само територии, които са им нужни за буфер с НАТО и да изместят границата под обсега на ракетите, които по международни спогодби може да се сложат бази в региона. Там има ограничение за ракетите със среден обсег и, ако то е 1000км, буферът на руснаците е гонено до Москва да са над 1000км разстояние от най-близката натовска база. А защо НАТО се бута да обгражда Русия е по-интересния въпрос. Ако НАТО е за мир, просто щеше да гледа страните до Русия да са неутрални, както е договорено през 1990те.

    18:07 17.11.2025

  • 91 Така,така

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "така, така":

    Най ми е драго,че копейките вият и че техните данъци отиват в бюджета от който се отделя помощ за ВСУ 😂
    Ама как вият само .Супер!!!

    18:07 17.11.2025

  • 92 хикочко..

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "Пора":

    Масква спря уранът за уестинхаось..ха сега да видиме откъде бгбандерците ще си доставят касетки за аецо

    18:07 17.11.2025

  • 93 Коалиция на принудените

    0 1 Отговор
    Украйна нито е член ЕС нито на НАТО. Както и Русия. И къде се навираме и ние българите? Понеже сме в двете организации, сме принудени да сме в "Коалицията на желаещите". Нашата маса плаща сметката на вашата маса и ще участваме в сбиването.

    18:07 17.11.2025

  • 94 А вие

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Тъпейките са свободни":

    колко събрахте,да помогнете на братята руси?

    18:08 17.11.2025

  • 95 Ка ще те интересува

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Pyccкий Карлик":

    Човек трябва да има все пак ценностна система, за да го интересува, че умират хора.

    18:08 17.11.2025

