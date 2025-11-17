“ Фон дер Лайен настоява за бързо решение за финансирането на Украйна до 2026 г.”

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди държавите членки, че Европейският съюз трябва да договори до декември как ще покрие нуждите на Украйна за следващите две години - общо 135,7 млрд. евро, предава News.bg.
Разчетите, подготвени от Комисията и Международния валутен фонд, са направени с ключовото предположение, че пълномащабната война ще приключи в края на 2026 година. Това е първият официален документ на ЕС с подобна времева прогноза, въпреки че прекратяването на огъня остава несигурно, съобщава Euronews.
В писмо до лидерите на ЕС фон дер Лайен подчертава необходимостта от „бърза и ясна ангажираност“, която трябва да бъде постигната на срещата на върха през декември. Тя предупреждава, че Европа „не може да си позволи парализа, нито чрез колебание, нито чрез търсене на перфектни решения, които не съществуват“. В документа се отбелязва, че нуждите на Украйна за 2026–2027 г. са „особено остри“: 83,4 млрд. евро за финансиране на армията и 55,2 млрд. евро за стабилизиране на икономиката и запълване на бюджетния дефицит.
Фон дер Лайен очертава три възможни начина за покриване на сумата. Първият е чрез доброволни двустранни вноски от държавите членки, които обаче натоварват националните бюджети. Вторият вариант предвижда общо европейско изтегляне на дълг, което изисква единодушно одобрение – трудна задача заради възраженията на Унгария. Третият вариант включва използване на приходите от замразените активи на Руската централна банка чрез т.нар. репарационен заем, който дългосрочно би бил възстановен от Москва.
Третата опция е най-лека финансово за ЕС, но носи юридически рискове. Белгия, на чиято територия се намира Euroclear - институцията, която държи основната част от руските активи, настоява за гаранции срещу евентуални руски съдебни претенции. Фон дер Лайен се срещна с белгийския премиер Барт де Вевер миналата седмица, но засега напредъкът остава ограничен.
Председателят на Комисията завършва писмото с предупреждение, че ЕС няма право да губи време: решението трябва да бъде взето до декември, за да се осигури устойчива военна и икономическа подкрепа за Украйна до очаквания край на войната през 2026 година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
В момента - 36 долара за барел руски петрол и никой не купува!
Ако се задържи на тази цена година, русията верно ке се разпадне.
Коментиран от #13, #46, #64
17:27 17.11.2025
2 Някой
Тази ще я гонят с колове и вили накрая. По добри западноевропейски практики.
17:27 17.11.2025
3 Азззззззз
17:28 17.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бялджип
17:29 17.11.2025
6 Днес
17:29 17.11.2025
7 ккк
17:29 17.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ха-ха-ха
17:30 17.11.2025
10 Урсулиците:
докато Не унищожи Икономически Европейския Съюз,
а ако Успее да спретне и една войн@ с Русия,
Ще си е изпълнила Мисията на Планетата Земая!
Коментиран от #37
17:31 17.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 С.П.
17:32 17.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Нема лабаво
17:34 17.11.2025
15 И така
До коментар #11 от "Възpожденец 🇧🇬":до последния украинец.
17:34 17.11.2025
16 Един
безумен боклук! и клада като за вещица е малко! Казан и на бавен огън за тая безумна крадла!
17:34 17.11.2025
17 Реално
Коментиран от #30
17:34 17.11.2025
18 Zaxaрова
Коментиран от #28, #71
17:35 17.11.2025
19 Горски
Коментиран от #21, #29
17:35 17.11.2025
20 Не копей!
До коментар #13 от "До ДебилаСиДзън":Важното е да си търсиш работа.
17:36 17.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 хахаха
17:37 17.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ти да видиш...
До коментар #11 от "Възpожденец 🇧🇬":С кого воюва Русия, а??!!
И щом САЩ , Британия , ЕС и съюзниците им , например Япония, Израел , Южна Корея, Австралия... , въоръжават Украйна и плащат на наемници да воюват за нея , изпращат свои действащи военни да обучават украинци на украинска територия и обслужват сложна западна техника , дават разузнавателни данни..., с кого всъщност воюва Русия ? С неонацистка профашистка антидемократична бандеровска Украйна , или с наглосакскоюдейският запад и васалите му ? 4 години наглосакскоюдейският запад не може да победи , Русия! Напротив, лидерът на наглосакскоюдейският проект САЩ , Тръмп се чуди как да измъкне юдеите владеещи колонията си САЩ , от блатото в което са се набутали . Отърва ги от персите . Сега се чуди как да ги отърве от руснаците !
Коментиран от #43, #45
17:38 17.11.2025
26 си дзън
До коментар #13 от "До ДебилаСиДзън":Русията не е зле, тя е много зле.
Путин е опоскал и пенсионния фонд на руснаците. Вече има само 38 млрд. от 120.
Кешът е на нула. Молят се на китайците за предплащане на доставки, ама
те не кълват.
17:38 17.11.2025
27 Маринов
17:39 17.11.2025
28 Скучен си!
До коментар #18 от "Zaxaрова":Айде дай нещо ново,де...?!
Коментиран от #31, #40
17:39 17.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 хахаха
До коментар #17 от "Реално":само че тези пари са за две години а на украина й трябват по 140 милиарда на година
17:40 17.11.2025
31 Тихо пръдльо!
До коментар #28 от "Скучен си!":Не си компетентен.
17:40 17.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Pyccкий Карлик
Где са германци, скандинавци, холандци, французи ?
F-16 Block 70 се нуждае от авиационен керосин и високоточни оръжия !!! Довечера летим в Русия, дайте деньги, скръндзи 😁
17:43 17.11.2025
35 Бързината няма значение
17:43 17.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Егати...!
До коментар #10 от "Урсулиците:":Тая женица -Урсула ,ще ни издои до последна капка...!
17:44 17.11.2025
38 Фон Дер Лае
17:44 17.11.2025
39 Въпрос
17:44 17.11.2025
40 Zaxaрова
До коментар #28 от "Скучен си!":Не се занимавай!Плащаме ти да пишеш през два часа че Покровск е превзет за 57 път,че Украйна и ЕС са слаби,че само три дни и сме пред Киев ,че много скоро ще сме на Ламанша.
Действай по задачите!
17:46 17.11.2025
41 Атина Палада
Напротив -цените на петрола тръгнаха нагоре в САЩ, Европа и Азия благодарение на санкциите срещу Лукойл и Роснефт,пише Bloomberg.
Допълнително и украинските атаки срещу рафинерии в Русия съчетани с прекъсвания в ключови заводи в Азия и Африка доведоха до премахването на милиони барели дизел и бензин от световния пазар,отбелязва Bloomberg.
Маржовете на рафиниране в САЩ, Европа и Азия сега са на най високите си нива от поне 2018г
Коментиран от #47
17:46 17.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Питащ
До коментар #25 от "Ти да видиш...":Где МОЧАТА ме интересува!
Ти да видиш.
17:48 17.11.2025
44 Възрожденец
Помоща на Украйна от Гърция през България буди тревога по газовото трасе. Радвай се, че това трасе не минава през Соф4ия, иначе щяха да ти треперят мартинките.Мир е необходим, стига вече трупове.
Коментиран от #49, #59
17:49 17.11.2025
45 Само леко изтърва помощта
До коментар #25 от "Ти да видиш...":за Русия от диктаторските режими.
С кого всъщност воюва Украйна..???
А Русия воювала с НАТО. Смешки.
17:50 17.11.2025
46 Pyccкий Карлик
До коментар #1 от "си дзън":"...36 долара за барел..."
Още една добра новина :
Най-голямото руско предприятие за производство на силиций АО "Кремний" в Иркутска област хлопва кепенци !!! На студената руска улица остават над 2500 специалисти и 20 000 руски работници. Русия свърши с електрониката, грабва сметалата 😁
Коментиран от #48
17:50 17.11.2025
47 Симо
До коментар #41 от "Атина Палада":Затова пък в пРосия напечатиха купоните за бензин то пък в бензиностанциите няма бензин.Руский мир🤣
Коментиран от #63, #66
17:51 17.11.2025
48 Пора
До коментар #46 от "Pyccкий Карлик":Както и да го въртят и сучат копейките путинова русия умира.
17:52 17.11.2025
49 Тъй е? Мир трябва!!!
До коментар #44 от "Възрожденец":Руснаците да се прибират в границите си и света ще отдъхне от тях.
Нали те забъркаха ла...ната.
Коментиран от #57
17:52 17.11.2025
50 хаха
Коментиран от #53, #55
17:52 17.11.2025
51 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #42 от "Атина Палада":Колежките това са руски фейкове.
Коментиран от #69
17:53 17.11.2025
52 нннн
От къде на къде тази ще харчи нашите пари, както си иска?
Коментиран от #56
17:54 17.11.2025
53 Тихо пръдльо!
До коментар #50 от "хаха":Не си компетентен в областа на икономиката.
Коментиран от #75
17:55 17.11.2025
54 Ще настоява
Коментиран от #65
17:55 17.11.2025
55 Pyccкий Карлик
До коментар #50 от "хаха":"... И кой ще ги плаща тия 135.7 милиарда евро..."
Аз ще ги платя !!!
F-16 Block 70 копнее да разпори руското небе.
И не само небето... 😄👍
17:55 17.11.2025
56 Оня с парчето
До коментар #52 от "нннн":Ще го целуваш сополив.
17:55 17.11.2025
57 хахаха
До коментар #49 от "Тъй е? Мир трябва!!!":нато да престане да строи бази по границата на русия и ще настане мир
17:56 17.11.2025
58 Стьопа от Поморие
17:57 17.11.2025
59 Атина Палада
До коментар #44 от "Възрожденец":От Гърция няма да вземе нищо,но и Гърция не е чак мишена на Украйна..
Зеленски изнудва колективния Запад .
Не могат нито да го махнат,нито да го премахнат физически,защото всичко е документирано за делата на колективния Запад в Украйна..Нещо като " застраховка на мъртвеца"! И с неговото физическо премахване ,ще излезе на яве и светът ще бъде в потрес от извращенията на колективния Запад в Украйна.Това означава едно- всички политически лидери в колективния Запад да отидат в затвора...
Сега Украйна ще изнудва Запада до като го занули напълно и безвъзвратно!
17:57 17.11.2025
60 зеленкио наркоман съм
17:57 17.11.2025
61 Перо
Коментиран от #70
17:58 17.11.2025
62 МечкаСтръвница- на англ.“ урсула“
17:58 17.11.2025
63 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #47 от "Симо":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Коментиран от #83
17:58 17.11.2025
64 хаха
До коментар #1 от "си дзън":Русия няма да се разпадне. Да, пари от износ й помагат хората да живеят по-луксозно с вносни стоки. За друго, обаче, парите от чужбина не са й съвсем нужни. Тя си произвежда всеки нужен ресурс и от там, като спре нещо западно, просто замества с местно. С колите какво стана? Ембарго за западни, Лада и Москвич заеха пазара и хората не е баш да са умрели, че не карат Мерцедес, ама Мерцедес отива на фалит. Същото е за всичко друго, защото просто Русия е:
1. Най-голямата европейска държава. Само европейската част е над 3 милиона кв.км. Втора е била Украйна, сега е четвърта, а второто място е Германия с около 600 хиляди кв.км. - 5 пъти под Русия
2. Най-голямата страна в света. Над 17 милиона кв.км.
3. Единствената страна с находища на 100% от полезните изкопаеми и всякакви други ресурси.
Ако на Пенчо му спрат ракията от съседното село, ще се почеше, ще попсува, пък ще почне да си вари от лозата в двора ракия. Лошото е, че човекът с казана от съседното село ще фалира. Виждаме ефекта от санкциите за ЕС- същия.
17:58 17.11.2025
65 Pyccкий Карлик
До коментар #54 от "Ще настоява":"... загиват хора... "
Верно ли ?
Мчи що Рассия не се прибере домой и веднага ще престанат да загиват хора. Глей колко е лесно.
Коментиран от #80, #90
17:58 17.11.2025
66 Атина Палада
До коментар #47 от "Симо":Е,нали вие имате бензин на корем:)))) кво те бърка Русия:)
Коментиран от #78
17:58 17.11.2025
67 ха ха
17:59 17.11.2025
68 ООрана държава
17:59 17.11.2025
69 Изпражнението зеленски
До коментар #51 от "Изпражнението гайтанджиева":Послъгваш аркадаш като изпражнението на снимката.
17:59 17.11.2025
70 Геро
До коментар #61 от "Перо":Нали ти казах че мнението на утайка като теб е без значение.
Коментиран от #72
17:59 17.11.2025
71 Галя от посолството
До коментар #18 от "Zaxaрова":Ти трябва да бачкаш, козяче, че да има за киевската хунта пари за апартаменти в САЩ. Zаxapoва пари не иска от никой.
17:59 17.11.2025
72 Значи
До коментар #70 от "Геро":нямаше нужда да утичаш. 😀
18:00 17.11.2025
73 Хи хи
18:00 17.11.2025
74 Сандо
18:00 17.11.2025
75 хаха
До коментар #53 от "Тихо пръдльо!":Аз в областта на икономиката може да не съм компетентен. Просто питам откъде ще се извадят в бюджета пари за вноските по този дълг, защото не е включен в сегашния бюджет- ни е гласуван в ЕП, ни до днес се е чувало точно за такова предложение, та да се включи. По моята скромна логика и опита ми, като теглиш кредит, мислиш и как ще плащаш вноските.
18:01 17.11.2025
76 факуса
Коментиран от #84
18:01 17.11.2025
77 А пън на Мъск
18:01 17.11.2025
78 Пора
До коментар #66 от "Атина Палада":Путинова русия умира.Лека и приятна вечер!
Коментиран от #85, #92
18:01 17.11.2025
79 русичь..
18:01 17.11.2025
80 Ами верно
До коментар #65 от "Pyccкий Карлик":Да бе се загрижила когато Русия предупреждаваше години наред.
Коментиран от #88
18:02 17.11.2025
81 така, така
Коментиран от #91
18:02 17.11.2025
82 Руси Филев
18:02 17.11.2025
83 ген. наСирски
До коментар #63 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как пък един евроатлантик не инвестира дори една копийка в производството на дронове за Бандеристан?!
18:02 17.11.2025
84 Атанасова
До коментар #76 от "факуса":Всички копейки(тук сте две) имате правото да се оплачете на арменският поп.
Коментиран от #87
18:02 17.11.2025
85 стоян
До коментар #78 от "Пора":до ком. 78 - кога умира бе дpoгар от 2014 я чакам да умре до няколко месеца?
18:05 17.11.2025
86 Злите езици
18:05 17.11.2025
87 Тъпейките са свободни
До коментар #84 от "Атанасова":да пълнят гушата на урсулите и наркомана за сметка на украинският народ.
Коментиран от #94
18:06 17.11.2025
88 Pyccкий Карлик
До коментар #80 от "Ами верно":Ама нас хич не ни интересуват средновековни Русия и Украйна, нека се млатят до припадък. Но кинти за боя трябва да дадем !!! Безплатен боксов мач няма.
Коментиран от #95
18:07 17.11.2025
89 Пешо
Бърза тази нацистка вещица, на зор е. Колкото и да бърза, Русия ще смачка украинските еничари.
18:07 17.11.2025
90 хаха
До коментар #65 от "Pyccкий Карлик":Защото за Русия е борба за националния интерес. Вярно за модерните евроатлантици националният интерес е нещо лошо. Ама руснаците си държат на него. Не искат НАТО на границата си да плаши с ракети насочени към Москва и това е. Ако не си забелязал, сега завземат само територии, които са им нужни за буфер с НАТО и да изместят границата под обсега на ракетите, които по международни спогодби може да се сложат бази в региона. Там има ограничение за ракетите със среден обсег и, ако то е 1000км, буферът на руснаците е гонено до Москва да са над 1000км разстояние от най-близката натовска база. А защо НАТО се бута да обгражда Русия е по-интересния въпрос. Ако НАТО е за мир, просто щеше да гледа страните до Русия да са неутрални, както е договорено през 1990те.
18:07 17.11.2025
91 Така,така
До коментар #81 от "така, така":Най ми е драго,че копейките вият и че техните данъци отиват в бюджета от който се отделя помощ за ВСУ 😂
Ама как вият само .Супер!!!
18:07 17.11.2025
92 хикочко..
До коментар #78 от "Пора":Масква спря уранът за уестинхаось..ха сега да видиме откъде бгбандерците ще си доставят касетки за аецо
18:07 17.11.2025
93 Коалиция на принудените
18:07 17.11.2025
94 А вие
До коментар #87 от "Тъпейките са свободни":колко събрахте,да помогнете на братята руси?
18:08 17.11.2025
95 Ка ще те интересува
До коментар #88 от "Pyccкий Карлик":Човек трябва да има все пак ценностна система, за да го интересува, че умират хора.
18:08 17.11.2025