ЕС обнови механизма за спиране на безвизовия режим за трети страни

На 17 ноември Съветът на ЕС окончателно одобри подновяването на механизма за спиране на безвизовия режим за граждани на трети страни, които не се нуждаят от виза за пътуване до Шенгенското пространство. Това съобщават от Съвета на ЕС, цитирани от „Европейская истина“, предава Фокус.

Според изявлението новите правила ще позволят на ЕС да „реагира по-бързо и решително, когато безвизовият режим се използва за неправилна цел или противоречи на интересите на съюза“.

След влизането в сила на измененията, ЕС ще има възможност да остави безвизов режим за държава, която не спазва визовата политика на съюза. Освен това, ако дадена държава прилага програма за гражданство за инвеститори, чрез която се предоставя гражданство на лица без реална връзка със страната, безвизовият режим може да бъде отнет.

Аннулиране на безвизовия режим е възможно и при влошаване на отношенията с ЕС, например при нарушения на правата на човека.

Новият регламент също улеснява стартирането на механизма за спиране. Първоначалният срок на временно спиране се увеличава от 9 на 12 месеца, с възможност за удължаване с още 24 месеца (вместо досегашните 18 месеца). По-дългият период ще позволи на ЕС да взаимодейства с третата страна, за да се отстранят причините за спирането, преди безвизовият режим да бъде отменен окончателно.

Регламентът предвижда и по-целенасочен подход към спирането. Докато първоначалният период засегна всички граждани на страната, новите правила позволяват допълнителният 24-месечен период да се прилага само към конкретни групи, като държавни служители или дипломати.

Регламентът ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официалния вестник на ЕС и ще бъде пряко обвързващ за държавите членки.

На 7 октомври Европейският парламент гласува законопроект, който въвежда опростен механизъм за спиране на безвизовия режим за държави, представляващи заплаха за сигурността на ЕС или нарушаващи човешките права.

Реформата засяга 61 държави, чиито граждани вече могат да пътуват без визи в Шенгенското пространство до 90 дни в рамките на 180-дневен период. На 12 ноември посланиците на ЕС одобриха новите правила.

Към момента безвизовият режим е отменен само за една държава - Вануату. ЕС обмисля възможността да спре безвизовия режим за Грузия, като мярка за натиск върху властите, които са поели антидемократичен курс.