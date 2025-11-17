Порошенко призова за оставка на украинското правителство

Лидерът на партията „Европейска солидарност“ и бивш президент на Украйна Петро Порошенко призова за обща оставка на правителството, като го определи като „компрометирано“ и неспособно да управлява страната в условията на война, корупционни скандали и задълбочаваща се енергийна криза, съобщи Интерфакс-Украйна, предава News.bg.

Според Порошенко обсъжданата смяна на двама министри в парламента е „абсолютно недостатъчна“ и представлява само козметичен ход. Той подчерта, че страната се нуждае от пълно рестартиране на изпълнителната власт, за да се възстанови доверието както на украинското общество, така и на западните партньори.

„Правителството трябва да подаде оставка. Това е минимумът, необходим за стабилизиране на ситуацията. Кабинетът е загубил капацитет да управлява и не може да предложи решения, които армията и обществото очакват“, заяви Порошенко.

Бившият президент призова Върховната рада да поеме инициативата, да създаде нова парламентарна коалиция и да формира експертен кабинет, основан на професионализъм, патриотизъм и отговорност, вместо на политическа лоялност.

Изявлението идва на фона на разследвания за корупция в енергийния сектор и критики към правителството за подготовката за зимата. Според Порошенко само радикална промяна може да предотврати задълбочаването на кризата и да укрепи позициите на Киев пред международните партньори.

Украинското правителство засега не е коментирало призива на Порошенко.