Порошенко призова за оставка на украинското правителство

Лидерът на партията „Европейска солидарност“ и бивш президент на Украйна Петро Порошенко призова за обща оставка на правителството, като го определи като „компрометирано“ и неспособно да управлява страната в условията на война, корупционни скандали и задълбочаваща се енергийна криза, съобщи Интерфакс-Украйна, предава News.bg.
Според Порошенко обсъжданата смяна на двама министри в парламента е „абсолютно недостатъчна“ и представлява само козметичен ход. Той подчерта, че страната се нуждае от пълно рестартиране на изпълнителната власт, за да се възстанови доверието както на украинското общество, така и на западните партньори.
„Правителството трябва да подаде оставка. Това е минимумът, необходим за стабилизиране на ситуацията. Кабинетът е загубил капацитет да управлява и не може да предложи решения, които армията и обществото очакват“, заяви Порошенко.
Бившият президент призова Върховната рада да поеме инициативата, да създаде нова парламентарна коалиция и да формира експертен кабинет, основан на професионализъм, патриотизъм и отговорност, вместо на политическа лоялност.
Изявлението идва на фона на разследвания за корупция в енергийния сектор и критики към правителството за подготовката за зимата. Според Порошенко само радикална промяна може да предотврати задълбочаването на кризата и да укрепи позициите на Киев пред международните партньори.
Украинското правителство засега не е коментирало призива на Порошенко.
1 Абе
Коментиран от #5
19:59 17.11.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:59 17.11.2025
3 Абе
Коментиран от #9, #39
20:00 17.11.2025
4 Българин..
20:00 17.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Глупости никаква оставка
20:01 17.11.2025
7 Последния Софиянец
20:03 17.11.2025
8 Всички
20:04 17.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Порошен
20:04 17.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Да,бе
20:06 17.11.2025
13 Оракул
Коментиран от #16
20:07 17.11.2025
14 Александър Арутюнов военен експерт,
Коментиран от #17, #25, #31
20:07 17.11.2025
15 факти
20:07 17.11.2025
16 Запознат
До коментар #13 от "Оракул":И как точно ще се появят такива свободни "демократи" на запад? И кой ще им плаща? Как ще се издържат? С какво?
Коментиран от #26
20:08 17.11.2025
17 Путин нинджата
До коментар #14 от "Александър Арутюнов военен експерт,":Не можем ве, многоходови сме
Коментиран от #20
20:09 17.11.2025
18 Факти
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Що не блокирате Фаши дето щял да убива хора ? Знаем защо !
Коментиран от #37
20:11 17.11.2025
19 И Киев е Руски
20:12 17.11.2025
20 Не бе
До коментар #17 от "Путин нинджата":Паветниците сте кретени, и сте... ераси. Нито Путин, нито друг ви е виновен за това.
Коментиран от #24
20:13 17.11.2025
21 али баба
20:14 17.11.2025
22 Последния Софиянец
20:14 17.11.2025
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #29
20:16 17.11.2025
24 Путин нинджата
До коментар #20 от "Не бе":Яд ви е, че съм многоходов
20:16 17.11.2025
25 Александър Арутюнов военен експерт,
До коментар #14 от "Александър Арутюнов военен експерт,":бивш офицер от специалните части на Русия. В същото време експерта обяснява, че не изпитва злорадство по този въпрос: "Това още не е решено. Но трябва да е ясно за Украйна, че е време да спре, за съжаление. Очаквайте такива торпедни удари скоро. Защото как и за какво иначе да говорим като Украйна не иска да го разбере?"
20:17 17.11.2025
26 Такива демократи
До коментар #16 от "Запознат":Веднага ще бъдат арестувани като китайски или руски агенти
20:17 17.11.2025
27 Николай
20:19 17.11.2025
28 Хе хе...
А най интересното още не е започнало.
20:19 17.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Нептун
До коментар #14 от "Александър Арутюнов военен експерт,":Ами те украинците ще стоят и гледат😏. Само дето и Кремъл е картографиране като легитимна цел. А на Кремълските нещастници им се живее.
Русия губи.
20:23 17.11.2025
32 Дудов
20:24 17.11.2025
33 Бензъл
До коментар #5 от "доктор":Докторе ела те бодна с една експериментална ваксина.Ако оцелееш оцелееш.Ако ли не лошо много лошо
Коментиран от #35
20:25 17.11.2025
34 604
20:26 17.11.2025
35 доктор
До коментар #33 от "Бензъл":Сянка си.
20:28 17.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #18 от "Факти":е тва е въпроса-щот са велика сила , и никой не може да ги блокира , санкционира и так дале / за разлика от едни БРИКС Хюм о ве
20:29 17.11.2025
38 Паулу Коелю
20:31 17.11.2025
39 Ами за руснаците как е
До коментар #3 от "Абе":Няма убити млади руснаци след нападението на Русия над Украйна В екарисажната кола които се движет след тях и стават НЕРОИ НА РУСИЯ Путин трябва да взема наградата за мир / и тои да се нареди до Хитлер / Да му сбъдне мечтата
20:35 17.11.2025
40 Военният командир Сергей Лебедев
Коментиран от #45
20:38 17.11.2025
41 123456
20:38 17.11.2025
42 Петро
20:42 17.11.2025
43 Механик
20:43 17.11.2025
44 Артилерист
20:46 17.11.2025
45 В Турция според Турска
До коментар #40 от "Военният командир Сергей Лебедев":медия днес пише, че Турският танкер Orinda се е запалил на пристанището. Всичките 16 души на борда са успели да се евакуират и няма пострадали от екипажа.
20:56 17.11.2025
46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
21:03 17.11.2025
47 Фашизма в
21:04 17.11.2025