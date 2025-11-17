Новини
Свят »
Украйна »
Порошенко призова за оставка на украинското правителство

Порошенко призова за оставка на украинското правителство

17 Ноември, 2025 19:56 1 559 47

  • петро порошенко-
  • украйна-
  • правителство

Бившият президент настоява за пълно рестартиране на изпълнителната власт заради корупция и енергийна криза

Порошенко призова за оставка на украинското правителство - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерът на партията „Европейска солидарност“ и бивш президент на Украйна Петро Порошенко призова за обща оставка на правителството, като го определи като „компрометирано“ и неспособно да управлява страната в условията на война, корупционни скандали и задълбочаваща се енергийна криза, съобщи Интерфакс-Украйна, предава News.bg.

Според Порошенко обсъжданата смяна на двама министри в парламента е „абсолютно недостатъчна“ и представлява само козметичен ход. Той подчерта, че страната се нуждае от пълно рестартиране на изпълнителната власт, за да се възстанови доверието както на украинското общество, така и на западните партньори.

„Правителството трябва да подаде оставка. Това е минимумът, необходим за стабилизиране на ситуацията. Кабинетът е загубил капацитет да управлява и не може да предложи решения, които армията и обществото очакват“, заяви Порошенко.

Бившият президент призова Върховната рада да поеме инициативата, да създаде нова парламентарна коалиция и да формира експертен кабинет, основан на професионализъм, патриотизъм и отговорност, вместо на политическа лоялност.

Изявлението идва на фона на разследвания за корупция в енергийния сектор и критики към правителството за подготовката за зимата. Според Порошенко само радикална промяна може да предотврати задълбочаването на кризата и да укрепи позициите на Киев пред международните партньори.

Украинското правителство засега не е коментирало призива на Порошенко.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    28 2 Отговор
    А на президента?

    Коментиран от #5

    19:59 17.11.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 28 Отговор
    аз пък викам за харакири на един ХАЯСКО под Кремъл! в Япония ги има такива случаи-като се ОКЕ Н ЗАШ за не 3 дня ами 3 години

    19:59 17.11.2025

  • 3 Абе

    36 4 Отговор
    Оставка е малко! Криминалната върхушка на Украйна е виновна за смъртта на много украинци. Трябва да плати подобаващо.

    Коментиран от #9, #39

    20:00 17.11.2025

  • 4 Българин..

    26 3 Отговор
    Не по врат.Ами по шия! Не съсед Ами комшия! Той и тоя евреин удари едно рамо на зеленияПор да дойде на власт!

    20:00 17.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Глупости никаква оставка

    28 3 Отговор
    Ще слушат зеленият с двете бели линии на пагона до края. Колкото по-бързо толкова по-добре. Вече на всеки европейски гражданин е ясно че ние плащаме и страдаме заради тях и обезумелите шефове от Брюксел които ни вкарват в зеленото блато.

    20:01 17.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    27 0 Отговор
    От 180 млрд бюджет на Украйна ние трябва да осигурим 135 млрд според Фон дер Лаен

    20:03 17.11.2025

  • 8 Всички

    18 2 Отговор
    Украински криминални престъпници трябва да се запознаят с технологията за суджуци. Отново водени от Зелю. Води ги, Зелю, води ги, към нов...... Монфокон!

    20:04 17.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Порошен

    17 3 Отговор
    На този евреин затова не му целят заводите за шоколад Рошен

    20:04 17.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Да,бе

    18 1 Отговор
    На измислената държавица бандеропокрайна ръководителите са леко по-корумпирани от нашите...Почти незабележимо,а и златните тоалетни на нашите тулупи със сигурност са повече,но не им личи,щото не пускат водата и миришат.То в Банкя например кога е имало канализация за Оня,дето е хранил прасето.

    20:06 17.11.2025

  • 13 Оракул

    18 1 Отговор
    Ако се появят на запад "демократи", които не са на издържка на Сорос и Ротшилд, изборите на запад веднага ще бъдат забранени.

    Коментиран от #16

    20:07 17.11.2025

  • 14 Александър Арутюнов военен експерт,

    24 2 Отговор
    бивш офицер от специалните части на Русия. Днес е съобщил, че Украйна продължава да изпитва търпението на Русия, като продължава терористичните атаки срещу Руски градове и Нефтепреработвателни съоръжения. Но търпението не е безгранично, смята експертът. Скоро може Руската армия да накара Киев да потъне и да се удави за една нощ. Въоръжените сили на Русия могат да започнат да използват бомби и ракети в Украйна срещу онези съоръжения с двойна употреба, които преди това са били умишлено недокоснани. Язовирът на Киевската водноелектрическа централа (ВЕЦ) също може да се превърне в такъв обект, след което столицата на Украйна ще бъде залята с 10 метрови водни вълни при което Киев ще потъне изцяло под вода. "Днес имаме толкова много крилати и балистични ракети, че можем да си позволим да ги използваме срещу вражески инфраструктурни обекти на дълбочина", казал Арутюнов. - ... Ако бях на мястото на Украйна, наистина щях да съм подготвен за факта, че рано или късно Ударите ще пристигнат до водноелектрическата централа, до този язовир, който се намира близо до Киев, и Киев ще потъне. Дадохме да се разбере по всякакъв начин, че сме братски народи и братя не можем да останем без ток, канализация, газ, водоснабдяване, асансьори през зимата... Но колко дълго може да продължи това? В същото време той обяснява, че не изпитва злорадство по този въпрос: "Това още не е решено. Но трябва да е ясно за Украйна, че е време да спре, за съжаление... Очаквайте такива торпедни удар

    Коментиран от #17, #25, #31

    20:07 17.11.2025

  • 15 факти

    13 2 Отговор
    ма тоя един от основателите на укрофашизма

    20:07 17.11.2025

  • 16 Запознат

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Оракул":

    И как точно ще се появят такива свободни "демократи" на запад? И кой ще им плаща? Как ще се издържат? С какво?

    Коментиран от #26

    20:08 17.11.2025

  • 17 Путин нинджата

    2 10 Отговор

    До коментар #14 от "Александър Арутюнов военен експерт,":

    Не можем ве, многоходови сме

    Коментиран от #20

    20:09 17.11.2025

  • 18 Факти

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Що не блокирате Фаши дето щял да убива хора ? Знаем защо !

    Коментиран от #37

    20:11 17.11.2025

  • 19 И Киев е Руски

    10 2 Отговор
    Детската любов на Зеленски към месомелачката обяснява „месните нападения" на украинските въоръжени сили

    20:12 17.11.2025

  • 20 Не бе

    9 3 Отговор

    До коментар #17 от "Путин нинджата":

    Паветниците сте кретени, и сте... ераси. Нито Путин, нито друг ви е виновен за това.

    Коментиран от #24

    20:13 17.11.2025

  • 21 али баба

    5 3 Отговор
    Ще ви залея с шоколади като дойда на власт ,а зеленски да си харчи милиардите защото скоро ще е арестуван ако иска още!

    20:14 17.11.2025

  • 22 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Защо на всички каси на веригите в България се опитват да пробутват на хората шоколади на Порошенко?

    20:14 17.11.2025

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор
    А где Умеров?

    Коментиран от #29

    20:16 17.11.2025

  • 24 Путин нинджата

    4 6 Отговор

    До коментар #20 от "Не бе":

    Яд ви е, че съм многоходов

    20:16 17.11.2025

  • 25 Александър Арутюнов военен експерт,

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Александър Арутюнов военен експерт,":

    бивш офицер от специалните части на Русия. В същото време експерта обяснява, че не изпитва злорадство по този въпрос: "Това още не е решено. Но трябва да е ясно за Украйна, че е време да спре, за съжаление. Очаквайте такива торпедни удари скоро. Защото как и за какво иначе да говорим като Украйна не иска да го разбере?"

    20:17 17.11.2025

  • 26 Такива демократи

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Запознат":

    Веднага ще бъдат арестувани като китайски или руски агенти

    20:17 17.11.2025

  • 27 Николай

    7 0 Отговор
    Освен оставки на правителството трябва и смърт чрез разстрел на кървавия клоун хранещ се с трупове т.е. зеленски.

    20:19 17.11.2025

  • 28 Хе хе...

    8 0 Отговор
    Не само правителството и не само в 4о4. Практически навсякъде медиите започнаха да намекват за връзките на зеле и корупцията в у крайна. Изключение прави Италия където съвсем са го ударили през просото и са се отдали на откровена гавра със 4о4 изобщо и зеле в частност.
    А най интересното още не е започнало.

    20:19 17.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Нептун

    1 7 Отговор

    До коментар #14 от "Александър Арутюнов военен експерт,":

    Ами те украинците ще стоят и гледат😏. Само дето и Кремъл е картографиране като легитимна цел. А на Кремълските нещастници им се живее.
    Русия губи.

    20:23 17.11.2025

  • 32 Дудов

    8 2 Отговор
    Разстрел, а не само оставка.Барабар със Зеленски

    20:24 17.11.2025

  • 33 Бензъл

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "доктор":

    Докторе ела те бодна с една експериментална ваксина.Ако оцелееш оцелееш.Ако ли не лошо много лошо

    Коментиран от #35

    20:25 17.11.2025

  • 34 604

    9 2 Отговор
    тоя да мълчи, че той надроби цялата каша, да не стане потрошенко накрая!!!

    20:26 17.11.2025

  • 35 доктор

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Бензъл":

    Сянка си.

    20:28 17.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 7 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    е тва е въпроса-щот са велика сила , и никой не може да ги блокира , санкционира и так дале / за разлика от едни БРИКС Хюм о ве

    20:29 17.11.2025

  • 38 Паулу Коелю

    5 2 Отговор
    Тия ще се сбият кой да дръпне шалтера на тая ко чина .

    20:31 17.11.2025

  • 39 Ами за руснаците как е

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    Няма убити млади руснаци след нападението на Русия над Украйна В екарисажната кола които се движет след тях и стават НЕРОИ НА РУСИЯ Путин трябва да взема наградата за мир / и тои да се нареди до Хитлер / Да му сбъдне мечтата

    20:35 17.11.2025

  • 40 Военният командир Сергей Лебедев

    4 0 Отговор
    в Украйна днес е отбелязал, че в Измаил, Одеска област най-малко 35 Руски дрона са атакували. В резултат на атаките е повредена подстанцията "Еталон", жителите на Измаил и околностите му са останали без електричество. Основна цел на ударите са били инфраструктурни обекти. "В резултат на ударите са избухнали пожари в енергийни и пристанищни инфраструктурни съоръжения", се казва в публикацията. Руската армия атакува пристанището Измаил в одеския регион. Украинските медии наричат атаката една от най-мощните в този регион от началото на СВО. След обстрела танкер се е запалил, превозвайки според някои източници оръжия на НАТО, а според други – американски втечнен природен газ.

    Коментиран от #45

    20:38 17.11.2025

  • 41 123456

    3 0 Отговор
    тоя се сети ...., няма ли да види някой дараон ...

    20:38 17.11.2025

  • 42 Петро

    7 0 Отговор
    Петро ти докара тази корупция, помниш ли си куфарчетата с курабии ките!

    20:42 17.11.2025

  • 43 Механик

    5 2 Отговор
    Да се внушава: " Порошенко е копейка! Порошенко е човек на Кремъл"!

    20:43 17.11.2025

  • 44 Артилерист

    6 1 Отговор
    Порошенко не е цвете за мирисане, но всеки глас срещу хунтата е полезен. Той дава кураж на вцепененото от страх население, от диктатурата на хунтата, да се окопити и надигне срещу нея и затриването на страната и мъжете й от тези безумни въжеиграчи.

    20:46 17.11.2025

  • 45 В Турция според Турска

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Военният командир Сергей Лебедев":

    медия днес пише, че Турският танкер Orinda се е запалил на пристанището. Всичките 16 души на борда са успели да се евакуират и няма пострадали от екипажа.

    20:56 17.11.2025

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор
    Нищо не разбирате от украинци- ххли и от руснаци. 95% нищо не разбирате

    21:03 17.11.2025

  • 47 Фашизма в

    1 0 Отговор
    Украйна беше най развит при този! Доста алчен човечец е!

    21:04 17.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания