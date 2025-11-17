Новини
Медведев се подигра на Макрон за френските изтребители за Украйна

17 Ноември, 2025 23:04

Украйна поръчва 100 Rafale и системи за ПВО, а руският официален представител обвини Париж в корупция

Медведев се подигра на Макрон за френските изтребители за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев се подигра на френския президент Еманюел Макрон след новината, че Украйна е поръчала 100 френски изтребителя Rafale, произведени от Dassault Aviation, предава News.bg.

„Какви глупости ще изрекат европейските глупаци като Микрон и компания, когато корумпираният наркоман в Киев бъде обвинен? ‚Ние не знаехме нищо‘ или ‚Трябваше да помогнем на бедните украинци‘ и други подобни глупости“, написа Медведев в X.

Той добави: „Може би те също са участвали в корупцията с изтребителите Rafale. Какво ще кажете, хора на Франция?“

Макрон и украинският президент Володимир Зеленски подписаха в Париж обширна декларация за отбранителното сътрудничество, която Киев определи като „историческа“. Според Зеленски страната планира да закупи 100 изтребителя Rafale F4 и осем системи за противовъздушна отбрана SAMP/T, като всяка ще има по шест пускови установки.

Франция вече обеща допълнителни изтребители Mirage и нови ракети Aster 30 за украинската ПВО. През юни 2024 г. Макрон обяви, че ще достави модернизирани Mirage 2000-5 и ще осигури програми за обучение на пилоти.

Френските медии съобщиха, че сделката включва три многоцелеви Mirage 2000-5, въоръжени с крилати ракети SCALP и бомби AASM.

Сделките идват в критичен момент за Киев, който се стреми да укрепи противовъздушната си отбрана преди зимата и на фона на засилените руски атаки по инфраструктурата.


  • 1 Факт

    12 21 Отговор
    И да се напиняш.... няма да ти сипя, водка

    23:08 17.11.2025

  • 2 Винченцо Андолини

    23 6 Отговор
    Микрон обещал, обявил, че ще... алабализми.
    Нещо за срокове, кога??
    То и ние купихме едни самолетчета и ги предплатихме.
    После колко чакахме?
    Лукови глави.

    Коментиран от #9, #19

    23:09 17.11.2025

  • 3 гост

    10 17 Отговор
    Ама всички мужики с ръст 1,20

    23:10 17.11.2025

  • 4 Реалист

    27 7 Отговор
    Добре че не е Медведев на поста президент на Русия че нямаше нито Украйна да има досега нито НЕЙТО.
    А може би и нас също…

    Коментиран от #7, #8

    23:11 17.11.2025

  • 5 Путин нинджата

    10 18 Отговор
    Путлерчето го е страх и трепери и не смее да се изрепчи.

    23:11 17.11.2025

  • 6 Няма

    18 4 Отговор
    Новина че Урсулианците са много тъпи! А Макарон е и аван ! Няма само паветниците , я ...

    23:12 17.11.2025

  • 7 Путин нинджата

    5 13 Отговор

    До коментар #4 от "Реалист":

    Важното е да сме многоходови. Всички копеи са многоходови

    23:12 17.11.2025

  • 8 със сигурност

    9 15 Отговор

    До коментар #4 от "Реалист":

    ватенките щяха да изчезнат както изчезнаха от България. Да си виждал някой българин с ватенка

    23:17 17.11.2025

  • 9 Али

    8 11 Отговор

    До коментар #2 от "Винченцо Андолини":

    То и аз чакам още за Лада...

    23:22 17.11.2025

  • 10 Хаха

    15 6 Отговор
    Много е прав.
    Макарони със Зеле и много корупция.

    23:23 17.11.2025

  • 11 Pyccкий Карлик

    9 13 Отговор
    Хаха....Димата са го изправили на крака след като ония ден се преби на Премиерата по роботехника.
    На крака са го поизправили ама пак са забравили да пуснат процесора в главата.....

    23:23 17.11.2025

  • 12 Медведев се смее,

    7 12 Отговор
    ама с крива усмивка , понеже френските Рафали ще стрелят по руските мужици и загубите на Русия ще станат още по космически!

    23:29 17.11.2025

  • 13 си дзън

    5 11 Отговор
    Медведев без атом? Сигурно трябва пак да удари Финландия, водка Финландия.

    23:30 17.11.2025

  • 14 Хеми значи бензин

    3 9 Отговор
    Руснаците ще бъдат победени защото не може един неграмотен скотки изостанал и нецивилизован народ да се опитва да надига глава и да поучава другите

    Коментиран от #21

    23:34 17.11.2025

  • 15 Дедо Еньо

    2 8 Отговор
    Доказано пияндe, срещу набеден наpкоман! Не може Димата да няма едно патронче във вътрешния джеб!

    23:37 17.11.2025

  • 16 Пpъч с картечница

    1 9 Отговор
    Гаварит так, понеже го яд че обезракетиха С. Корея, и не могат да намерят друга С. Корея!

    23:47 17.11.2025

  • 17 Хеми значи бензин

    10 0 Отговор
    По интересното е дали изобщо ще я има Украйна за да ги получи.
    Французите така продадоха и подводници на Австралия после знаем какво стана.

    Коментиран от #20

    23:50 17.11.2025

  • 18 Пръч с китара

    2 7 Отговор
    Медовинев пак са а нагърмял, и глътнал джама

    23:52 17.11.2025

  • 19 Евродебил

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Винченцо Андолини":

    А,не си прав ще знаеш.Пристигнаха няколко,но само дто не могат да летят,а иначе за катерушки стават.

    23:56 17.11.2025

  • 20 Пръч хардлайнер

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Хеми значи бензин":

    Щом 4етири года трепе втарая, и увеличава военното производство, и има многобройни приятели, ще я има!

    23:56 17.11.2025

  • 21 Хммм

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хеми значи бензин":

    Когато Санкт Петербург вече е блестял с цялото си великолепие, когато там са блестели от позлата куполите на съборите, българите са нямали право да строят църкви по-високи от турчин на кон. Когато императорите са строели университети и библиотеки, българите са имали килийни училища. Когато българите тайно от турците са играли хора и ръченици, в Мариинския театър за опера и балет руските дворяни и купци са се наслаждавали на изпълненията на руските балерини и балетисти.
    Ти откъде имаш информация, че руският народ е скотски и изостанал. Или са те излъгали или ти самият си изостанала скотина, на която са чужди образование и култура.

    Коментиран от #23

    00:09 18.11.2025

  • 22 За сведение

    1 0 Отговор
    Медведев е от професорско семейство. Интелигент по произход трето поколение. Занимавал се е със спорт. Майстор на спорта по щанги. Никаде не се споменава да прекалява с алкохола, освен от разни соросоиди.

    00:16 18.11.2025

  • 23 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хммм":

    А ми скотски и изостанал е може ли у един самолет 21 век всичко да ти е аналогови чрибори да бямаш имжекцион по колите и още едно цпу дори. Това ако не е изостаналост.

    Коментиран от #24

    00:19 18.11.2025

  • 24 Само няколко страни в света

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хеми значи бензин":

    произвеждат автомобили и самолети. Значи, според теб, всички останали са скотски и изостанали? Какви самолети произвежда Австрия, например? Или Белгия?
    Глупави разсъждения за една от най-богатите страни в света.

    00:24 18.11.2025

