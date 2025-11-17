Медведев се подигра на Макрон за френските изтребители за Украйна

Заместник-председателят на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев се подигра на френския президент Еманюел Макрон след новината, че Украйна е поръчала 100 френски изтребителя Rafale, произведени от Dassault Aviation, предава News.bg.

„Какви глупости ще изрекат европейските глупаци като Микрон и компания, когато корумпираният наркоман в Киев бъде обвинен? ‚Ние не знаехме нищо‘ или ‚Трябваше да помогнем на бедните украинци‘ и други подобни глупости“, написа Медведев в X.

What tripe will European dimwits like Micron & Co. spout when the corrupt druggie in Kiev gets charged? "We knew nothing," or "We had to help the poor Ukrainians," and other drivel. Maybe they took part in the graft with Rafale fighter jets too. What say you, people of France? — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 17, 2025

Той добави: „Може би те също са участвали в корупцията с изтребителите Rafale. Какво ще кажете, хора на Франция?“

Макрон и украинският президент Володимир Зеленски подписаха в Париж обширна декларация за отбранителното сътрудничество, която Киев определи като „историческа“. Според Зеленски страната планира да закупи 100 изтребителя Rafale F4 и осем системи за противовъздушна отбрана SAMP/T, като всяка ще има по шест пускови установки.

Франция вече обеща допълнителни изтребители Mirage и нови ракети Aster 30 за украинската ПВО. През юни 2024 г. Макрон обяви, че ще достави модернизирани Mirage 2000-5 и ще осигури програми за обучение на пилоти.

Френските медии съобщиха, че сделката включва три многоцелеви Mirage 2000-5, въоръжени с крилати ракети SCALP и бомби AASM.

Сделките идват в критичен момент за Киев, който се стреми да укрепи противовъздушната си отбрана преди зимата и на фона на засилените руски атаки по инфраструктурата.