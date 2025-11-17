Медведев се подигра на Макрон за френските изтребители за Украйна

Заместник-председателят на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев се подигра на френския президент Еманюел Макрон след новината, че Украйна е поръчала 100 френски изтребителя Rafale, произведени от Dassault Aviation, предава News.bg.
„Какви глупости ще изрекат европейските глупаци като Микрон и компания, когато корумпираният наркоман в Киев бъде обвинен? ‚Ние не знаехме нищо‘ или ‚Трябваше да помогнем на бедните украинци‘ и други подобни глупости“, написа Медведев в X.
What tripe will European dimwits like Micron & Co. spout when the corrupt druggie in Kiev gets charged? "We knew nothing," or "We had to help the poor Ukrainians," and other drivel. Maybe they took part in the graft with Rafale fighter jets too. What say you, people of France?
— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 17, 2025
Той добави: „Може би те също са участвали в корупцията с изтребителите Rafale. Какво ще кажете, хора на Франция?“
Макрон и украинският президент Володимир Зеленски подписаха в Париж обширна декларация за отбранителното сътрудничество, която Киев определи като „историческа“. Според Зеленски страната планира да закупи 100 изтребителя Rafale F4 и осем системи за противовъздушна отбрана SAMP/T, като всяка ще има по шест пускови установки.
Франция вече обеща допълнителни изтребители Mirage и нови ракети Aster 30 за украинската ПВО. През юни 2024 г. Макрон обяви, че ще достави модернизирани Mirage 2000-5 и ще осигури програми за обучение на пилоти.
Френските медии съобщиха, че сделката включва три многоцелеви Mirage 2000-5, въоръжени с крилати ракети SCALP и бомби AASM.
Сделките идват в критичен момент за Киев, който се стреми да укрепи противовъздушната си отбрана преди зимата и на фона на засилените руски атаки по инфраструктурата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
23:08 17.11.2025
2 Винченцо Андолини
Нещо за срокове, кога??
То и ние купихме едни самолетчета и ги предплатихме.
После колко чакахме?
Лукови глави.
Коментиран от #9, #19
23:09 17.11.2025
3 гост
23:10 17.11.2025
4 Реалист
А може би и нас също…
Коментиран от #7, #8
23:11 17.11.2025
5 Путин нинджата
23:11 17.11.2025
6 Няма
23:12 17.11.2025
7 Путин нинджата
До коментар #4 от "Реалист":Важното е да сме многоходови. Всички копеи са многоходови
23:12 17.11.2025
8 със сигурност
До коментар #4 от "Реалист":ватенките щяха да изчезнат както изчезнаха от България. Да си виждал някой българин с ватенка
23:17 17.11.2025
9 Али
До коментар #2 от "Винченцо Андолини":То и аз чакам още за Лада...
23:22 17.11.2025
10 Хаха
Макарони със Зеле и много корупция.
23:23 17.11.2025
11 Pyccкий Карлик
На крака са го поизправили ама пак са забравили да пуснат процесора в главата.....
23:23 17.11.2025
12 Медведев се смее,
23:29 17.11.2025
13 си дзън
23:30 17.11.2025
14 Хеми значи бензин
Коментиран от #21
23:34 17.11.2025
15 Дедо Еньо
23:37 17.11.2025
16 Пpъч с картечница
23:47 17.11.2025
17 Хеми значи бензин
Французите така продадоха и подводници на Австралия после знаем какво стана.
Коментиран от #20
23:50 17.11.2025
18 Пръч с китара
23:52 17.11.2025
19 Евродебил
До коментар #2 от "Винченцо Андолини":А,не си прав ще знаеш.Пристигнаха няколко,но само дто не могат да летят,а иначе за катерушки стават.
23:56 17.11.2025
20 Пръч хардлайнер
До коментар #17 от "Хеми значи бензин":Щом 4етири года трепе втарая, и увеличава военното производство, и има многобройни приятели, ще я има!
23:56 17.11.2025
21 Хммм
До коментар #14 от "Хеми значи бензин":Когато Санкт Петербург вече е блестял с цялото си великолепие, когато там са блестели от позлата куполите на съборите, българите са нямали право да строят църкви по-високи от турчин на кон. Когато императорите са строели университети и библиотеки, българите са имали килийни училища. Когато българите тайно от турците са играли хора и ръченици, в Мариинския театър за опера и балет руските дворяни и купци са се наслаждавали на изпълненията на руските балерини и балетисти.
Ти откъде имаш информация, че руският народ е скотски и изостанал. Или са те излъгали или ти самият си изостанала скотина, на която са чужди образование и култура.
Коментиран от #23
00:09 18.11.2025
22 За сведение
00:16 18.11.2025
23 Хеми значи бензин
До коментар #21 от "Хммм":А ми скотски и изостанал е може ли у един самолет 21 век всичко да ти е аналогови чрибори да бямаш имжекцион по колите и още едно цпу дори. Това ако не е изостаналост.
Коментиран от #24
00:19 18.11.2025
24 Само няколко страни в света
До коментар #23 от "Хеми значи бензин":произвеждат автомобили и самолети. Значи, според теб, всички останали са скотски и изостанали? Какви самолети произвежда Австрия, например? Или Белгия?
Глупави разсъждения за една от най-богатите страни в света.
00:24 18.11.2025