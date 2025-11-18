Срам: Бившият финансов министър на Бил Клинтън се оттегли от публичния живот заради сексуална връзка с момиче на Епщайн

Бившият министър на финансите на САЩ Лорънс Съмърс, който е служил в администрацията на Клинтън, обяви оттеглянето си от обществения живот поради връзките си с Джефри Епщайн, съобщи Financial Times.

„Оттеглям се от обществения живот като част от по-широките си усилия да възстановя доверието и отношенията с най-близките си“, каза Съмърс, добавяйки, че се срамува от миналите си действия.

Според изданието, Съмърс е взел това решение, след като бяха публикувани документи, показващи, че е обсъждал с развратния финансист Джефри Епщайн извънбрачна връзка с едно от неговите „протежета“.

Епщайн бе арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. е организирал посещения в дома си в Манхатън за десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включва голям брой настоящи и бивши служители не само в Съединените щати, но и в много други страни. Сред познатите на Епщайн са 42-ият президент на Съединените щати Бил Клинтън и настоящият президент Доналд Тръмп.

Наказателното преследване срещу финансиста е прекратено след самоубийството му в затвора на 10 август 2019 г.