Срам: Бившият финансов министър на Бил Клинтън се оттегли от публичния живот заради сексуална връзка с момиче на Епщайн

Бившият министър на финансите на САЩ Лорънс Съмърс, който е служил в администрацията на Клинтън, обяви оттеглянето си от обществения живот поради връзките си с Джефри Епщайн, съобщи Financial Times.
„Оттеглям се от обществения живот като част от по-широките си усилия да възстановя доверието и отношенията с най-близките си“, каза Съмърс, добавяйки, че се срамува от миналите си действия.
Според изданието, Съмърс е взел това решение, след като бяха публикувани документи, показващи, че е обсъждал с развратния финансист Джефри Епщайн извънбрачна връзка с едно от неговите „протежета“.
Епщайн бе арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. е организирал посещения в дома си в Манхатън за десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включва голям брой настоящи и бивши служители не само в Съединените щати, но и в много други страни. Сред познатите на Епщайн са 42-ият президент на Съединените щати Бил Клинтън и настоящият президент Доналд Тръмп.
Наказателното преследване срещу финансиста е прекратено след самоубийството му в затвора на 10 август 2019 г.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #5, #7
06:55 18.11.2025
2 Иван
06:59 18.11.2025
3 Аее
06:59 18.11.2025
4 Всъщност
07:00 18.11.2025
5 Иван
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Няма нищо срамно. За нацистките евреи гоите не са човешки същества.
07:02 18.11.2025
6 Учебникарски пример
07:05 18.11.2025
7 Пешо
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":И се е самоубил...колко удобнооо...
07:06 18.11.2025
8 висш пЕлотаж
07:09 18.11.2025
9 ТЕ ЗАРАДИ ДАКИВА КАТО ТОЗИ
Коментиран от #15
07:11 18.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ
07:14 18.11.2025
12 Бъдеще
07:15 18.11.2025
13 Данко Харсъзина
Бяха славни времена.
07:16 18.11.2025
14 Ксанибa
07:22 18.11.2025
15 Джо
До коментар #9 от "ТЕ ЗАРАДИ ДАКИВА КАТО ТОЗИ":Мислиш ли,че нашите са по-различни? А държавата НИ си я прецакахме и през 1944та. По-голямо прецакване няма.
Коментиран от #20
07:22 18.11.2025
16 Йеронимус БОШ
Да сваляме ли розовите очила ?
07:24 18.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гордост
07:48 18.11.2025
20 провинциалист
До коментар #15 от "Джо":"А държавата НИ си я прецакахме и през 1944та. По-голямо прецакване няма." - първо, ние нищо не сме прецаквали през 44-та, защото решенията са взимани от други хора на друго място; второ, нещо за пет века мир и благоденствие ли чувам, че да не е имало по-голямо прецакване?
08:07 18.11.2025