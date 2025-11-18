Новини
Срам: Бившият финансов министър на Бил Клинтън се оттегли от публичния живот заради сексуална връзка с момиче на Епщайн

Срам: Бившият финансов министър на Бил Клинтън се оттегли от публичния живот заради сексуална връзка с момиче на Епщайн

18 Ноември, 2025 06:40, обновена 18 Ноември, 2025 07:30 1 750 20

Лорънс Съмърс заяви, че ще опита да възстанови отношенията с най-близките си

Срам: Бившият финансов министър на Бил Клинтън се оттегли от публичния живот заради сексуална връзка с момиче на Епщайн - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият министър на финансите на САЩ Лорънс Съмърс, който е служил в администрацията на Клинтън, обяви оттеглянето си от обществения живот поради връзките си с Джефри Епщайн, съобщи Financial Times.

„Оттеглям се от обществения живот като част от по-широките си усилия да възстановя доверието и отношенията с най-близките си“, каза Съмърс, добавяйки, че се срамува от миналите си действия.

Според изданието, Съмърс е взел това решение, след като бяха публикувани документи, показващи, че е обсъждал с развратния финансист Джефри Епщайн извънбрачна връзка с едно от неговите „протежета“.

Епщайн бе арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. е организирал посещения в дома си в Манхатън за десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включва голям брой настоящи и бивши служители не само в Съединените щати, но и в много други страни. Сред познатите на Епщайн са 42-ият президент на Съединените щати Бил Клинтън и настоящият президент Доналд Тръмп.

Наказателното преследване срещу финансиста е прекратено след самоубийството му в затвора на 10 август 2019 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    9 6 Отговор
    Кво му е срамното? Аз що мистрии съм издумкал и що българско юнашко семе съм изпратил из Скандинавията и бившия СССР, не ви е работа. И не само аз....

    Коментиран от #5, #7

    06:55 18.11.2025

  • 2 Иван

    6 1 Отговор
    Да го оттеглят в газова камера.

    06:59 18.11.2025

  • 3 Аее

    12 0 Отговор
    Тоя Еб щейн е станал милионер от тоя бизнес с непълтолетни.Смятай що знаменитости, политици и бизнесмени са ползвали услугите му.

    06:59 18.11.2025

  • 4 Всъщност

    11 3 Отговор
    Демонкратите, като покровители на ЛГ обществото са вероятно много по замесени в всякакъв сексуален разврат за разлика оттрадиционно-поддържащшите семейството републиканци. Отварянето на досиетата Епщайн е мъдър ход на Тръмп. Горкият прегрешил финансов министър на президента Бил Клинтън, който пък обсипваха с френски ласки в Белия Дом, докато той се разпореждаше да избомбят Югославия. Истинска Вакханалия, достойна за изобразителното изкуство

    07:00 18.11.2025

  • 5 Иван

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Няма нищо срамно. За нацистките евреи гоите не са човешки същества.

    07:02 18.11.2025

  • 6 Учебникарски пример

    7 0 Отговор
    как политически назначения или оставки са следствие от събрани срещу конкретното лице компромати.

    07:05 18.11.2025

  • 7 Пешо

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    И се е самоубил...колко удобнооо...

    07:06 18.11.2025

  • 8 висш пЕлотаж

    12 0 Отговор
    Елементарна сводническа история, набутал им е някакви боклуци с цел да ги изнудва.

    07:09 18.11.2025

  • 9 ТЕ ЗАРАДИ ДАКИВА КАТО ТОЗИ

    8 2 Отговор
    Си разрушихме държавата. А това е наистина СРАМ ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

    Коментиран от #15

    07:11 18.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ

    8 0 Отговор
    Саксите са извратени бандити и престъпници. Нищо ново.

    07:14 18.11.2025

  • 12 Бъдеще

    14 2 Отговор
    Тоя не се срамува от това което е правил, а от това, че са го хванали.

    07:15 18.11.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    6 5 Отговор
    Ние чужденките на морето не ги водехме на острови. Нямахме пари и гледахме да гепим по някой долар от тях. Думкахме ги където сварим. По хотелите, на плажа, в храстите, дори и в нужниците на дискотека Златна ябълка.
    Бяха славни времена.

    07:16 18.11.2025

  • 14 Ксанибa

    10 0 Отговор
    Тия там всички педофили, барабар с клинтън

    07:22 18.11.2025

  • 15 Джо

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "ТЕ ЗАРАДИ ДАКИВА КАТО ТОЗИ":

    Мислиш ли,че нашите са по-различни? А държавата НИ си я прецакахме и през 1944та. По-голямо прецакване няма.

    Коментиран от #20

    07:22 18.11.2025

  • 16 Йеронимус БОШ

    12 0 Отговор
    Аз пък мислих , че новите ни братя - американетата , са богоподобни , а те се оказват същите като другите ! Язък !
    Да сваляме ли розовите очила ?

    07:24 18.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гордост

    2 0 Отговор
    А, ако беше момче?...

    07:48 18.11.2025

  • 20 провинциалист

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Джо":

    "А държавата НИ си я прецакахме и през 1944та. По-голямо прецакване няма." - първо, ние нищо не сме прецаквали през 44-та, защото решенията са взимани от други хора на друго място; второ, нещо за пет века мир и благоденствие ли чувам, че да не е имало по-голямо прецакване?

    08:07 18.11.2025