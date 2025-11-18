Новини
Полша: Взривът на железопътната линия към Украйна е саботаж! Ще заловим престъпниците, където и да са те

18 Ноември, 2025 09:22

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че алиансът е в близък контакт с полските власти и очаква резултатите от разследването

Полша: Взривът на железопътната линия към Украйна е саботаж! Ще заловим престъпниците, където и да са те - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Полският премиер Доналд Туск снощи заяви, че експлозията в участък на жп линията, използвана за доставки за Украйна, е „безпрецедентен акт на саботаж“, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Полски служител по сигурността каза пред АП, че властите разследват дали взривът в неделя на линията от Варшава през Югоизточна Полша е свързан с Русия, Беларус или техни марионетни структури.

Туск обеща, че Полша ще залови престъпниците, „където и да са те“.

По време на посещение на мястото на инцидента вчера премиерът каза, че той е станал на линия, която е от ключово значение за доставките на помощ за Украйна.

Полските власти заявиха, че са уверени, че в участъка между Варшава и Люблин е избухнало взривно устройство, а по-късно са открили щети на надземните електрически кабели по същата линия. И при двата инцидента вероятно става въпрос за саботаж, съобщиха полските служители.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че алиансът е в близък контакт с полските власти и очаква резултатите от разследването.

Западът обвини Русия и нейните сателити, че от началото на инвазията в Украйна преди три години и половина са организирали десетки атаки и други инциденти в Европа. Според западните власти целта на Москва е да подкопае подкрепата за Украйна, да всее страх и да разедини европейските общности.

Вероятността двата случая по железопътната линия да са извършени „по нареждане на чужди служби“ е „много висока“, заяви министърът, отговарящ за полските служби за сигурност Томаш Шемоняк.

Разследващите, които работят по двата случая на предполагаем саботаж, проверяват дали става дума за умишлени действия на враждебна държава, посочи полски служител по сигурността. „Извършителите са проявили високо ниво на професионализъм и специализирана подготовка“, каза той.

Машинист на влака по линията между столицата Варшава и град Люблин в Югоизточна Полша съобщи за проблеми с релсите около 7:40 ч. в неделя. Последвала проверка установи повреда на участък от релсите край селището Мика, на около 100 километра югоизточно от Варшава, съобщиха властите.

„Можем категорично да заявим, че е било взривено взривно устройство, което е повредило железопътната инфраструктура“, заяви полският вътрешен министър Марчин Кервински.

Не е ясно дали взривът и щетите са настъпили късно в събота или рано в неделя. Във влака е имало двама пътници и няколко служители, но пострадали няма, уточниха властите.

Министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш вчера каза, че армията планира да провери 120 километра от линията Варшава–Люблин–Хрубешув, която свързва столицата с Украйна по железопътен и автомобилен път.

Друг влак, който се движи по същата линия, е бил принуден да спре в неделя вечерта край Пулави, на около 50 километра от Люблин, след като били повредени въздушните електрически кабели, съобщи Кервински вчера. Около 60 метра от електропроводите са били повредени, допълни той. Пулави се намира между Мика и Люблин по същата железопътна линия, която свързва Варшава с украинската граница.

По време на инцидента във влака е имало 475 пътници, но няма съобщения за пострадали, въпреки че повредените електропроводи са счупили няколко от прозорците.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тагаренко

    49 4 Отговор
    Путин беше.Видях го с куфар на гарата

    Коментиран от #28, #52

    09:24 18.11.2025

  • 2 Брях!!!

    39 2 Отговор
    Вие не можете да си заливите полякините, като ги съсипваме от жасане като ги набараме, престъпници ще хващате!?

    09:24 18.11.2025

  • 3 Голям майтап

    43 4 Отговор
    Изгоряха натювските джаджи.

    Коментиран от #10

    09:24 18.11.2025

  • 4 Полски тракторист

    46 0 Отговор
    Укрите бяха.

    09:25 18.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    29 0 Отговор
    Аз чакам Бойко да довърши Вертикалният газопровод за Украйна.

    09:25 18.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Pyccкий Карлик

    8 32 Отговор
    14-тодишни руски деца взривяват влаковете !!!
    Не искат бащите им да умират в чужда страна, а да стоят при тях домой. Господи каква трагедия е тази война.
    Четири Года ....😁

    Коментиран от #27

    09:26 18.11.2025

  • 8 Аха

    31 3 Отговор
    Рютката щом е заявил, всичко е Ок!

    09:26 18.11.2025

  • 9 Язе

    41 3 Отговор
    Който сее ветрове жъне бури, но продължавайте да подкрепяте Зеленко

    09:27 18.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Путин, В. В.

    26 1 Отговор
    Естествено, че ние го направихме!
    И???

    Коментиран от #14

    09:27 18.11.2025

  • 12 да сложат пазач

    29 2 Отговор
    да пази релсите . то най евтиния транспорт . и ето взрив . много наемници и печалбари от полска са недоволни . може да е вътрешен тероризъм . и у нас може да има .

    09:29 18.11.2025

  • 13 горски

    32 2 Отговор
    Да не стане като с дроновете.....
    Какъв е този взрив който не е скъсал железопътната линия,а е изместил същата така, че машиниста който е преминал през нея, съобщил за нередности....
    Пародии евро.....ки.....

    09:32 18.11.2025

  • 14 нормално

    4 19 Отговор

    До коментар #11 от "Путин, В. В.":

    комунист -терорист.навремето комунисти взривиха православния християнски храм Света Неделя в България убивайки над 300 жени деца възрастни.....

    Коментиран от #20, #26

    09:32 18.11.2025

  • 15 Някой

    1 21 Отговор
    То и в Полша, Дания ... било бъкано с московски резиденти, какво остава за България. Докато Москва има долари, т.е. петрол, газ ... И ги харчи за московски резиденти, навсякъде по света трудно ще се оправи света. Когато руските олигарси спрат да харчат за чужди резиденти и насочат парите към руския народ, тогава ще се оправи света. Същото важи и за САЩ и те финансират резиденти навсякъде по света.

    Коментиран от #39

    09:33 18.11.2025

  • 16 така е

    16 2 Отговор
    Щото в България сами дерайлираха влаковете всяка седмица. Но руската ДАНС проспа и това.

    09:34 18.11.2025

  • 17 си дзън

    4 18 Отговор
    Билетите за депортация на руснаците от Полша са купени.

    09:35 18.11.2025

  • 18 маке

    17 2 Отговор
    Ще ги хванете за шлифера))))

    09:38 18.11.2025

  • 19 Димитър Георгиев

    5 18 Отговор
    Попитали радио „Ереван“, каква е разликата между комуниста и антикомуниста. Отговорът бил: Комунистът е чел трудовете на Маркс и Ленин, а антикомунистът ги е разбрал.
    Костя копейкин и Митя водкин кроят планове!

    09:38 18.11.2025

  • 20 Дрисула

    17 2 Отговор

    До коментар #14 от "нормално":

    ...историята доказва, че са постъпили правилно, най добрия фашист е мъртвия фашист

    09:40 18.11.2025

  • 21 гелето

    16 1 Отговор
    тоя папук нали пази тия дето думнаха Северен поток и оставиха Западна Европа без газ...сега нещо го е присърбяло

    09:40 18.11.2025

  • 22 Pyccкий Карлик

    3 13 Отговор
    Нощес българските ВВС и F-16 Block 70 ударихме газопровода в Омска област. Очаквайте подробности.
    По последни данни сред цивилното население няма жертви. Това е България ....👍

    Коментиран от #32

    09:41 18.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 бай Ставри

    10 2 Отговор
    Да потърсят сред партньорите си от ГУР и МИ-6.

    Коментиран от #35

    09:41 18.11.2025

  • 25 Хохо Бохо

    12 1 Отговор
    Помощ? Какво ще се случи ако напишете истината ОРЪЖИЯ?

    09:41 18.11.2025

  • 26 Да бе , да ! 😜

    12 3 Отговор

    До коментар #14 от "нормално":

    Тогава не се е казвал Св.Неделя , а Св Крал храмът . И не комунисти , а анархисти са я взривили ! И не е било родителска среща както я описваш , а опело за фашистки генерал . Избитите са основно офицери . Най-вероятно работа на вечните ни врагове - англичаните с които тогава сме били във война .

    Коментиран от #33

    09:41 18.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Точно

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Тагаренко":

    Прилича на привокация. Русия бе използва такива кокошкарски методи.

    09:44 18.11.2025

  • 29 фончо

    12 1 Отговор
    Поляците ги сърбят дупетата, но започнаха да ги почесват по малко. Пращат воиници да мрат заради зеления наркоман, избил народа си, пращат и натовско оръжие, а после реват....Щом си си свалил гащичките, очаквай изненада, надупил си се погрешно

    09:45 18.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Така ли?

    10 2 Отговор
    Ама Туск и другите какво си мислят? В Окраина имаше полски войски в униформи на ВСУ. Полша захранва с оръжие и боеприпаси Киев. Много години ги чакаха. Сега ще видят кон боб яде ли.

    09:46 18.11.2025

  • 32 Да , ама НЕ

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "Pyccкий Карлик":

    На укроКарлик му литнали лъжите , това са подробности те ! Никой не е бомбил газопровода при Омск , взривът е станал при ремонтни работи.!

    Коментиран от #38

    09:47 18.11.2025

  • 33 Да Да

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Да бе , да ! 😜":

    Когато обявяваме война на Англия. Чърчил слага пръст на голямата карта на света и пита,къде е тази България че не я виждам на картата . Та намерили сме на кого да обявим война

    Коментиран от #42, #56

    09:47 18.11.2025

  • 34 Кога ще арестуват нашите

    3 9 Отговор
    бг руски еничари?

    Коментиран от #37

    09:48 18.11.2025

  • 35 факт

    12 1 Отговор

    До коментар #24 от "бай Ставри":

    Така обвиниха Русия, че е взривила Северен поток, а после се оказа съвсем друго, но някак мина между капките. Сега пак обвиняват Русия, без дори да допуснат възможността този саботаж да е извършен от поляци, които са против политиката на страната си за безрезервна и безкрайна подкрепа за потъваща Украйна. Поляците също разбраха, че с протести нищо не се променя, и затова започнаха да се съпротивляват с партизански движения. В Гърция правят същото, а вероятно и на други места в Европа. Мога само да допусна, че взривовете в оръжейни складове в България се дължат на същото. Кой иска да гладува и държавата му да се срива, за да може Зеленски да се изхожда в златна тоалетна чиния?

    09:49 18.11.2025

  • 36 шаа

    6 2 Отговор
    укрите вече няколко пъти бомбят пановете с идеята да прехвърлят вината към Русия. засега неуспешно. но като се знае колко някои са навити да плюят срещу Русия (дори и в някои любомо бг сайтове за "новини"), не бих се учудил ако следващите две години дъвчат една и съща пропаганда как взривът е "свързан с Русия, Беларус или техни марионетни структури", а после тихомълком ще заметат под юргана на историята, че е собствено дело или дено на укрофашистите.

    09:50 18.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Pyccкий Карлик

    5 4 Отговор

    До коментар #32 от "Да , ама НЕ":

    "....взривът е станал при ремонтни работи.!..."

    Аха....вервай си.
    Ама празните резервоари и камерите на F-16 Block 70 казват друго. Еййй...голямо нещо е това Русията !!!
    5 часа полет до целта, доспа ми се 😁

    Коментиран от #49

    09:52 18.11.2025

  • 39 Грешиш!

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Тук има достатъчно хора, които без заплащане ще помагат на Русия. Това е народна любов.

    Коментиран от #45

    09:52 18.11.2025

  • 40 АБВ

    9 1 Отговор
    "Полша: Взривът на железопътната линия към Украйна е саботаж! Ще заловим престъпниците, където и да са те"

    А взривът на "Северен поток" какво е ? Заря ? Чист държавен тероризъм под протекцията на НАТО и ЕС !
    Каквото повикало, такова му отговорило ! Свиквайте !

    Коментиран от #46

    09:53 18.11.2025

  • 41 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Тези саботажни актове ни напомниха за събитията от 1939 г., когато инсценирана атака срещу радиостанция в Глайвиц (Източна Германия) послужи като претекст за избухването на Втората световна война. Операцията беше извършена от офицери и затворници от СС, които говореха полски и бяха облечени в полски военни униформи.

    И точно двата „саботажни“ акта в Полша (въпреки че нито един влак не беше дерайлиран; всичко беше възстановено в рамките на няколко часа) съвпаднаха с публикуването на изявление от началника на Генералния щаб на полската армия, че „врагът е започнал подготовка за война... за да създаде благоприятни условия за нападение срещу Полша“.

    09:55 18.11.2025

  • 42 Георгиев

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Да Да":

    Ако нещо не се промени и се нагорещи ТСВ, наближава времето когато ще търсят къде е била Англия. Поне половината.

    09:57 18.11.2025

  • 43 Любопитен

    3 2 Отговор
    Туск обеща, че Полша ще залови престъпниците, „където и да са те“. Интересно как ли ще ги заловят ако са се измъкнали към Русия. Имайки предвид, че не са предали на Германия заподозрените за взривяването на газопровода, увереността на Туск поражда съмнения.

    Коментиран от #55

    09:57 18.11.2025

  • 44 ССС

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Pyccкий Карлик":

    Виноват, не пасматрел.
    Радвам се, че ти е стигнал керосина да идеш и да се върнеш. Обаче, вие пилотите на F-16 явно заблуждавате българското общество, че машините ни не летят. Ама ще ви простим, сигурно се налага, за да заблудите и руснаците. Че те, жални, разузнаване нямат, и разчитата на новините, и на коментари по форумите. А, я какви подвизи правите.
    А ре..актора добре ли е?

    09:58 18.11.2025

  • 45 Права си

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Грешиш!":

    Да тук сте,клавиатурните мишоци.....идете на фронта като ще помагате. Виж как севернокорейците помагат, хората са на фронта. Това е любов,а не като твоята, виртуална..... Народна любов била 😂😂😂😂😂😂😂

    09:59 18.11.2025

  • 46 Pyccкий Карлик

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "АБВ":

    "....А взривът на "Северен поток" какво е ?.."

    Прецизното поражение на Северен поток го направихме още по пътя докато прекарвахме F-16 Block 70 от Америка. Координатите вкарани, прицела заключи целта, БАМ - ракета Сайдуинд въздух-земя поразява целта. Форсаж и с пълна газ към България 😄👍

    09:59 18.11.2025

  • 47 Перо

    4 2 Отговор
    Провокирането на това престъпление е в Брюксел, от Урсула с призивите за безконтролно снабдяване на ционисткия режим в Киев с оръжие и пари, ползвайки територията на Полша за плацдарм и създаването на поводи за разширяване на конфликта!

    10:01 18.11.2025

  • 48 отец Мадурков

    2 1 Отговор
    . „Извършителите са проявили високо ниво на професионализъм и специализирана подготовка“, каза той......това е работа на Рюти...провокация

    10:01 18.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Pyccкий Карлик

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Наблюдател":

    Грешиш !!!
    Пасмотри коментар 46 😄🍻

    10:05 18.11.2025

  • 51 ССС

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Наблюдател":

    Е, с тоя празен резервоар м/у ушите, кво повече да направи.

    10:06 18.11.2025

  • 52 мхм

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тагаренко":

    руснаците сами си взривиха северн поток, значи сега поляците сами са си взривили релсите на влака

    10:08 18.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ачо

    0 0 Отговор
    Ще заловите на Марко чадъра!

    10:12 18.11.2025

  • 55 Азззззззз

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Любопитен":

    Поляците да търсят терористите У британско. Те са майстори на такива постановки.

    10:15 18.11.2025

  • 56 Да бе , да ! 😜

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Да Да":

    Много добре е знаел Чърчил къде е България : нали най-голямата чужда шпионска мрежа в България е била английската . А между другото , обявили сме и война на Америка 1941 г . Явно сме се надявали , че няма да обърнат внимание .

    10:15 18.11.2025

  • 57 Ъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Който сеел ветрове, жънел бури!

    Туск какво си мксли? Че слънцето изгрява заради Полша ли? Или че някой ще им цепи басма?

    10:15 18.11.2025

  • 58 Колко му е?!

    0 0 Отговор
    Да обвините някой,с открито русофилски възгледи...,който е виждал и чул за въпросната ж/п линия ,само в новините...!

    10:16 18.11.2025

  • 59 Ъъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Чувам, че бившият министър на отбраната Рустем Умеров е напуснал Украйна с 200, тъй като също е замесен в корупционения скандал....Туск да не се занимава с глупости, ми да отива да го търси...Като иска да лови престтпници, да тръгва след Умеров...🤣

    10:24 18.11.2025

