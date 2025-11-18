"Полша: Взривът на железопътната линия към Украйна е саботаж! Ще заловим престъпниците, където и да са те"

Полският премиер Доналд Туск снощи заяви, че експлозията в участък на жп линията, използвана за доставки за Украйна, е „безпрецедентен акт на саботаж“, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Полски служител по сигурността каза пред АП, че властите разследват дали взривът в неделя на линията от Варшава през Югоизточна Полша е свързан с Русия, Беларус или техни марионетни структури.
Туск обеща, че Полша ще залови престъпниците, „където и да са те“.
По време на посещение на мястото на инцидента вчера премиерът каза, че той е станал на линия, която е от ключово значение за доставките на помощ за Украйна.
Полските власти заявиха, че са уверени, че в участъка между Варшава и Люблин е избухнало взривно устройство, а по-късно са открили щети на надземните електрически кабели по същата линия. И при двата инцидента вероятно става въпрос за саботаж, съобщиха полските служители.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че алиансът е в близък контакт с полските власти и очаква резултатите от разследването.
Западът обвини Русия и нейните сателити, че от началото на инвазията в Украйна преди три години и половина са организирали десетки атаки и други инциденти в Европа. Според западните власти целта на Москва е да подкопае подкрепата за Украйна, да всее страх и да разедини европейските общности.
Вероятността двата случая по железопътната линия да са извършени „по нареждане на чужди служби“ е „много висока“, заяви министърът, отговарящ за полските служби за сигурност Томаш Шемоняк.
Разследващите, които работят по двата случая на предполагаем саботаж, проверяват дали става дума за умишлени действия на враждебна държава, посочи полски служител по сигурността. „Извършителите са проявили високо ниво на професионализъм и специализирана подготовка“, каза той.
Машинист на влака по линията между столицата Варшава и град Люблин в Югоизточна Полша съобщи за проблеми с релсите около 7:40 ч. в неделя. Последвала проверка установи повреда на участък от релсите край селището Мика, на около 100 километра югоизточно от Варшава, съобщиха властите.
„Можем категорично да заявим, че е било взривено взривно устройство, което е повредило железопътната инфраструктура“, заяви полският вътрешен министър Марчин Кервински.
Не е ясно дали взривът и щетите са настъпили късно в събота или рано в неделя. Във влака е имало двама пътници и няколко служители, но пострадали няма, уточниха властите.
Министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш вчера каза, че армията планира да провери 120 километра от линията Варшава–Люблин–Хрубешув, която свързва столицата с Украйна по железопътен и автомобилен път.
Друг влак, който се движи по същата линия, е бил принуден да спре в неделя вечерта край Пулави, на около 50 километра от Люблин, след като били повредени въздушните електрически кабели, съобщи Кервински вчера. Около 60 метра от електропроводите са били повредени, допълни той. Пулави се намира между Мика и Люблин по същата железопътна линия, която свързва Варшава с украинската граница.
По време на инцидента във влака е имало 475 пътници, но няма съобщения за пострадали, въпреки че повредените електропроводи са счупили няколко от прозорците.
1 Тагаренко
Коментиран от #28, #52
09:24 18.11.2025
2 Брях!!!
09:24 18.11.2025
3 Голям майтап
Коментиран от #10
09:24 18.11.2025
4 Полски тракторист
09:25 18.11.2025
5 Последния Софиянец
09:25 18.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Pyccкий Карлик
Не искат бащите им да умират в чужда страна, а да стоят при тях домой. Господи каква трагедия е тази война.
Четири Года ....😁
Коментиран от #27
09:26 18.11.2025
8 Аха
09:26 18.11.2025
9 Язе
09:27 18.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Путин, В. В.
И???
Коментиран от #14
09:27 18.11.2025
12 да сложат пазач
09:29 18.11.2025
13 горски
Какъв е този взрив който не е скъсал железопътната линия,а е изместил същата така, че машиниста който е преминал през нея, съобщил за нередности....
Пародии евро.....ки.....
09:32 18.11.2025
14 нормално
До коментар #11 от "Путин, В. В.":комунист -терорист.навремето комунисти взривиха православния християнски храм Света Неделя в България убивайки над 300 жени деца възрастни.....
Коментиран от #20, #26
09:32 18.11.2025
15 Някой
Коментиран от #39
09:33 18.11.2025
16 така е
09:34 18.11.2025
17 си дзън
09:35 18.11.2025
18 маке
09:38 18.11.2025
19 Димитър Георгиев
Костя копейкин и Митя водкин кроят планове!
09:38 18.11.2025
20 Дрисула
До коментар #14 от "нормално":...историята доказва, че са постъпили правилно, най добрия фашист е мъртвия фашист
09:40 18.11.2025
21 гелето
09:40 18.11.2025
22 Pyccкий Карлик
По последни данни сред цивилното население няма жертви. Това е България ....👍
Коментиран от #32
09:41 18.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 бай Ставри
Коментиран от #35
09:41 18.11.2025
25 Хохо Бохо
09:41 18.11.2025
26 Да бе , да ! 😜
До коментар #14 от "нормално":Тогава не се е казвал Св.Неделя , а Св Крал храмът . И не комунисти , а анархисти са я взривили ! И не е било родителска среща както я описваш , а опело за фашистки генерал . Избитите са основно офицери . Най-вероятно работа на вечните ни врагове - англичаните с които тогава сме били във война .
Коментиран от #33
09:41 18.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Точно
До коментар #1 от "Тагаренко":Прилича на привокация. Русия бе използва такива кокошкарски методи.
09:44 18.11.2025
29 фончо
09:45 18.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Така ли?
09:46 18.11.2025
32 Да , ама НЕ
До коментар #22 от "Pyccкий Карлик":На укроКарлик му литнали лъжите , това са подробности те ! Никой не е бомбил газопровода при Омск , взривът е станал при ремонтни работи.!
Коментиран от #38
09:47 18.11.2025
33 Да Да
До коментар #26 от "Да бе , да ! 😜":Когато обявяваме война на Англия. Чърчил слага пръст на голямата карта на света и пита,къде е тази България че не я виждам на картата . Та намерили сме на кого да обявим война
Коментиран от #42, #56
09:47 18.11.2025
34 Кога ще арестуват нашите
Коментиран от #37
09:48 18.11.2025
35 факт
До коментар #24 от "бай Ставри":Така обвиниха Русия, че е взривила Северен поток, а после се оказа съвсем друго, но някак мина между капките. Сега пак обвиняват Русия, без дори да допуснат възможността този саботаж да е извършен от поляци, които са против политиката на страната си за безрезервна и безкрайна подкрепа за потъваща Украйна. Поляците също разбраха, че с протести нищо не се променя, и затова започнаха да се съпротивляват с партизански движения. В Гърция правят същото, а вероятно и на други места в Европа. Мога само да допусна, че взривовете в оръжейни складове в България се дължат на същото. Кой иска да гладува и държавата му да се срива, за да може Зеленски да се изхожда в златна тоалетна чиния?
09:49 18.11.2025
36 шаа
09:50 18.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Pyccкий Карлик
До коментар #32 от "Да , ама НЕ":"....взривът е станал при ремонтни работи.!..."
Аха....вервай си.
Ама празните резервоари и камерите на F-16 Block 70 казват друго. Еййй...голямо нещо е това Русията !!!
5 часа полет до целта, доспа ми се 😁
Коментиран от #49
09:52 18.11.2025
39 Грешиш!
До коментар #15 от "Някой":Тук има достатъчно хора, които без заплащане ще помагат на Русия. Това е народна любов.
Коментиран от #45
09:52 18.11.2025
40 АБВ
А взривът на "Северен поток" какво е ? Заря ? Чист държавен тероризъм под протекцията на НАТО и ЕС !
Каквото повикало, такова му отговорило ! Свиквайте !
Коментиран от #46
09:53 18.11.2025
41 Сатана Z
И точно двата „саботажни“ акта в Полша (въпреки че нито един влак не беше дерайлиран; всичко беше възстановено в рамките на няколко часа) съвпаднаха с публикуването на изявление от началника на Генералния щаб на полската армия, че „врагът е започнал подготовка за война... за да създаде благоприятни условия за нападение срещу Полша“.
09:55 18.11.2025
42 Георгиев
До коментар #33 от "Да Да":Ако нещо не се промени и се нагорещи ТСВ, наближава времето когато ще търсят къде е била Англия. Поне половината.
09:57 18.11.2025
43 Любопитен
Коментиран от #55
09:57 18.11.2025
44 ССС
До коментар #30 от "Pyccкий Карлик":Виноват, не пасматрел.
Радвам се, че ти е стигнал керосина да идеш и да се върнеш. Обаче, вие пилотите на F-16 явно заблуждавате българското общество, че машините ни не летят. Ама ще ви простим, сигурно се налага, за да заблудите и руснаците. Че те, жални, разузнаване нямат, и разчитата на новините, и на коментари по форумите. А, я какви подвизи правите.
А ре..актора добре ли е?
09:58 18.11.2025
45 Права си
До коментар #39 от "Грешиш!":Да тук сте,клавиатурните мишоци.....идете на фронта като ще помагате. Виж как севернокорейците помагат, хората са на фронта. Това е любов,а не като твоята, виртуална..... Народна любов била 😂😂😂😂😂😂😂
09:59 18.11.2025
46 Pyccкий Карлик
До коментар #40 от "АБВ":"....А взривът на "Северен поток" какво е ?.."
Прецизното поражение на Северен поток го направихме още по пътя докато прекарвахме F-16 Block 70 от Америка. Координатите вкарани, прицела заключи целта, БАМ - ракета Сайдуинд въздух-земя поразява целта. Форсаж и с пълна газ към България 😄👍
09:59 18.11.2025
47 Перо
10:01 18.11.2025
48 отец Мадурков
10:01 18.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Pyccкий Карлик
До коментар #49 от "Наблюдател":Грешиш !!!
Пасмотри коментар 46 😄🍻
10:05 18.11.2025
51 ССС
До коментар #49 от "Наблюдател":Е, с тоя празен резервоар м/у ушите, кво повече да направи.
10:06 18.11.2025
52 мхм
До коментар #1 от "Тагаренко":руснаците сами си взривиха северн поток, значи сега поляците сами са си взривили релсите на влака
10:08 18.11.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ачо
10:12 18.11.2025
55 Азззззззз
До коментар #43 от "Любопитен":Поляците да търсят терористите У британско. Те са майстори на такива постановки.
10:15 18.11.2025
56 Да бе , да ! 😜
До коментар #33 от "Да Да":Много добре е знаел Чърчил къде е България : нали най-голямата чужда шпионска мрежа в България е била английската . А между другото , обявили сме и война на Америка 1941 г . Явно сме се надявали , че няма да обърнат внимание .
10:15 18.11.2025
57 Ъъъъъъъъъ
Туск какво си мксли? Че слънцето изгрява заради Полша ли? Или че някой ще им цепи басма?
10:15 18.11.2025
58 Колко му е?!
10:16 18.11.2025
59 Ъъъъъъъъъъ
10:24 18.11.2025