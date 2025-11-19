Новини
Защо сега Путин реши да говори за "Посейдон" и "Буревестник"?

19 Ноември, 2025 18:01 3 420 79

Според анализатори целта не е само демонстрация на военен напредък, а и политически сигнал към Вашингтон

Защо сега Путин реши да говори за "Посейдон" и "Буревестник"? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC
Руският президент Владимир Путин съобщи, че е проведено изпитание на подводния автономен апарат "Посейдон", снабден с ядрена енергийна установка (ядрен двигател). Това изявление дойде само няколко дни след като той разкри за тестов пуск на крилатата ракета "Буревестник", също с ядрен двигател. Така Москва отново постави в центъра на вниманието две от най-загадъчните и обсъждани оръжия в арсенала си.

Путин уточни, че при изпитанията на "Посейдон" е бил успешно стартиран ядрения двигател, благодарение на който апаратът е "работил известно време". Руският лидер обаче не предостави никакви доказателства за потвърждение на заявените характеристики на оръжието, нито разкри къде и при какви условия е проведен тестът.

Нито мястото, нито маршрутът, нито продължителността на изпитанието бяха оповестени. А независими наблюдатели засега не са публикували свои коментари.

От идеята до легендата за руското "оръжие-чудо"

Идеята за "Посейдон" не е нова. Заедно с други стратегически системи, проектът беше представен за първи път през 2018 г. в обръщението на Путин към Федералното събрание. Тогава той изреди пет типа "оръжия-чудо", които според него трябваше да поставят Русия сред недостижимите военни сили на света - хиперзвуковия планер "Авангард", междуконтиненталната ракета "Сармат", аеро-балистичната "Кинжал", крилатата "Буревестник" и подводния "Посейдон".

С времето тези проекти се превърнаха в централен елемент на руската пропаганда, символ на възраждането на военно-промишления комплекс и доказателство за технологичната мощ на държавата. В реалността обаче до серийно производство е достигнал само "Кинжал", който вече се използва във войната в Украйна.

Останалите системи или се намират в етап на разработка, или - както в случая със "Сармат" - се сблъскват с технически трудности. През септември 2024 г. предполагаем тестов пуск на тази тежка междуконтинентална ракета завърши с инцидент, който постави под въпрос готовността ѝ за реална експлоатация.

"Буревестник" и новата вълна демонстрации

На 26 октомври тази година Кремъл съобщи за изпитание на крилатата ракета "Буревестник", твърдейки, че тя е изминала 14 000 километра за 15 часа. Видеокадри с Путин и началника на Генералния щаб Валерий Герасимов бяха разпространени по държавните медии.

Норвегия потвърди, че на полигона на Нова Земя действително е имало ракетен пуск, но отказа да уточни дали е ставалo дума за полет на "Буревестник".

Малко след това Путин съобщи и за теста на "Посейдон", като двете изявления изглеждат координирани - и вероятно насочени не само към руската публика, но и към международната аудитория.

От "Статус-6" до "Посейдон" - как се ражда проектът

Корените на проекта могат да бъдат проследени още до 2015 г., когато в репортажи на руските телевизии "Първи канал" и НТВ "случайно" се появяват документи с графика на океанската многоцелева система "Статус-6".

По-късно става ясно, че именно тя е предшественик на "Посейдон" - вероятно същият апарат, но под ново име.

Днешният "Посейдон" се носи от атомната подводница "Белгород", построена по проект 09852. Тя първоначално е била предвидена да използва противокорабни ракети, но по-късно е преоборудвана за специални операции и адаптирана като платформа за новия тип безекипажни апарати.

През януари 2023 г. агенция ТАСС съобщи, че първият комплект торпеда "Посейдон" вече е произведен, но остава неясно колко броя може да носи подводницата - някои експерти предполагат, че само един.

Неизвестна е и мощността на ядрената бойна глава, въпреки че Путин твърди, че "Посейдон" превъзхожда "Сармат" по разрушителна сила.

Какво представлява "Посейдон"

"Посейдон" е безекипажна подводница с ядрен двигател, способна да измине огромни разстояния под вода, практически без ограничение в обсега.

Теоретично, бойната ѝ глава може да унищожи крайбрежен град, голямо пристанище или военноморска база.

В миналото съветски учени са обсъждали подобни идеи — използване на подводни ядрени устройства за създаване на изкуствено цунами, което да предизвика масови разрушения. Такива проекти никога не са реализирани, а ефективността на подобно оръжие остава спорна.

И все пак "Посейдон" и "Буревестник" имат едно общо качество - и двете се различават от класическите балистични ракети, които традиционно формират ядрените сили на Русия и САЩ.

Ако бъдат използвани едновременно с междуконтинентални ракети, те могат да затруднят противниковата отбрана, принуждавайки я да реагира на различни типове заплахи едновременно.

Политическите мотиви зад изявленията

Въпросът защо Путин направи тези съобщения именно сега остава отворен.

Според анализатори, целта не е само демонстрация на военен напредък, а и политически сигнал към Вашингтон.

Една от версиите е, че Путин реагира на думи на американския президент Доналд Тръмп, който наскоро загатна, че САЩ могат да доставят на Украйна крилати ракети Tomahawk. Макар такава стъпка все още да не е предприета, в Москва тя е възприета като възможна ескалация.

Друга интерпретация е, че Кремъл се опитва да подтикне САЩ към нов кръг преговори за стратегическите настъпателни оръжия (СНВ-3).

Срокът на договора изтича през февруари, а Путин вече предложи да бъде доброволно удължен с още една година. Русия официално спря участието си в договора през 2023 г., но не е излязла напълно от него.

Експерти от британския институт RUSI предполагат, че Москва изпитва трудности с модернизацията на своя ядрен арсенал и затова търси начини да ограничи надпреварата във въоръжаването.

Послание към САЩ и Европа

Новите руски оръжейни системи, включително и ракетата със среден обсег "Орешник", могат да бъдат възприети и като предупреждение към САЩ да не разполагат нови оръжия в Европа.

С други думи, Москва използва темата за "Посейдон" и "Буревестник" не само като демонстрация на сила, но и като инструмент за натиск и договаряне.

Дори без конкретни доказателства за успешни изпитания, самият факт, че Путин ги обяви публично, има силен стратегически ефект.

Това е начин Русия да припомни, че остава ядрена свръхсила, способна да разработва оръжия от ново поколение, и да принуди Запада да я държи в уравнението на сигурността.

"Посейдон" може и да не е напълно боеспособен, но като символ на амбициите и претенциите на Кремъл — той вече изпълнява своята мисия.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    46 20 Отговор
    Как защо ? Нали сега НАТО и Урсулианците започнаха да говорят , че ще воюват с Русия !!! Путин възпитно им обяснява , че не е вярно когато си мислят , че никой не може да ги набута обратно откъдето са излезли !!!

    Коментиран от #63

    18:05 19.11.2025

  • 2 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    27 44 Отговор
    Защото трябва да храни с нещо Bатенките и полезните ... и д и о т и ...

    18:05 19.11.2025

  • 3 Реалност

    27 42 Отговор
    Повтаря историята. Така и фюрера е говорил преди края си.
    Рашизма и путлеризма са предсмърни конвулсии .

    Коментиран от #31

    18:07 19.11.2025

  • 4 Вероятно...

    37 9 Отговор
    ...взе да му писва

    18:08 19.11.2025

  • 5 Силата на Москва е в свирката .

    23 43 Отговор
    Сталин е имал комплекс от поляците...Нападнал ги е...
    Фюрера е имал комплекси от евреите...Знаем и тяхната съдба...
    Жожко Путлер има комплекс от украинците...на моменти даже комплексът му избива и във фобия/страх/... Естествено, че има от какво да се страхува от тях и да го комплексират, трета година хем го правят за смях пред Света, хем му унищожават opките на фронта...Дронове летят към блатото му без да могат да ги спре безаналоговата им ПВО, а скоро и ракети....
    Сега му трябва някакво извънземно оръжие, с което да сплаши света. 🤣
    Като знаем как свършиха Фюрера и Сталин не е нужно да сме пророци за да знаем какъв ще е края на Жужи Путлер...Единствено можем да се 🙏 да е по - скоро....
    🇺🇦Слава на Братския Украински Народ!
    🇺🇦 Героям Слава!

    Коментиран от #9, #25, #28, #41

    18:10 19.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Логично е

    28 20 Отговор
    Еми много е просто бе единорози розови-просто сега тези оръжия са готови и изпитани и вече влизат на въоражение в руската армия...Няма нужда от "експертни" размисли и страсти и да ни носите от девет дерета вода...

    18:10 19.11.2025

  • 8 🇺🇦🇧🇬

    29 36 Отговор
    "Путин уточни, че при изпитанията на "Посейдон" е бил успешно стартиран ядрения двигател, благодарение на който апаратът е "работил известно време".

    Това казва всичко...
    Сделано в СССР.

    18:12 19.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Курд Околянов

    23 17 Отговор
    Русия може, а с Китай зад гърба си може всичко.

    Коментиран от #16, #20

    18:13 19.11.2025

  • 11 си дзън

    20 22 Отговор
    Голям стратегически ефект има - 36 долара за руски петрол и продажба на Лукойл.
    Няма що.

    Коментиран от #13, #59

    18:13 19.11.2025

  • 12 Винченцо Андолини

    15 12 Отговор
    Хаха, доказателства искали да им представи!
    Тези от бейбиси съвсем не са в час къде им е мястото.
    Да си пишат там творбите нескопосани, големите анализатори те, дето и патако ще ги съди за няколко милиарда.

    18:13 19.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Защо ли

    18 25 Отговор
    Защото Путин вече вижда края на своята авантюра и реши да използва най силния си коз.Анимацията. Тръби и кюнци,задвижвани от ядрени двигатели,които можели да летят по хиляда и да плуват по стотина километра.Е да,ама на картинки.

    Коментиран от #79

    18:14 19.11.2025

  • 15 ?????

    17 12 Отговор
    ББС ем сърби, ем боли.
    Защо сега?
    Зашото сега са завършили изпитанията и преминават към производство.
    Кво му е сложното та да търсят под вола теле.

    18:14 19.11.2025

  • 16 си дзън

    12 17 Отговор

    До коментар #10 от "Курд Околянов":

    Китай зад гърба на русията ще я направи малко трудна...

    Коментиран от #58

    18:14 19.11.2025

  • 17 Бялджип

    23 13 Отговор
    Русия плаши Запада, защото е единствената страна, която има решимост да прояви военна сила. Китай не го показва засега. Затова Русия плаши Запада, но още повече ги плаши с желанието за многополюсен свят. Това се споделя от много държави в Азия, Латинска Америка, Глобалния Юг. По този начин Западът ще бъде лишен от възможността да граби за да живее, нещо което върши от векове...

    18:15 19.11.2025

  • 18 койдазнай

    10 9 Отговор
    Идеята за "Посейдон" е на Сахаров. Той я представя на тогаващното командване на съветския военно морски флот. Адмирал Кузнецов, която директно му казва, че това е безумие и Съветския военно морски флот никога няма да използва подобно оръжи. Сахаров си тръгва засрамен от срещата, по според собствената му книга.

    18:15 19.11.2025

  • 19 Курд Околянов

    26 8 Отговор
    Защото Русия притежава несметни природни богатства и в бъдеще ще има още много наполеоновци и хитлеровци.

    Коментиран от #49

    18:15 19.11.2025

  • 20 ...

    14 17 Отговор

    До коментар #10 от "Курд Околянов":

    Всички са наточени зад гърба на раша,не само Китай...
    Чакат само още малко да се наведе и...

    Коментиран от #23

    18:17 19.11.2025

  • 21 Да питат

    11 7 Отговор
    Лукойл РФ си иска милиардите. Тук крият 4 седмици. Мир от юса няма да има. 28 точки неизгодни не са и известни. А и ЕС работи за военните промишлени предприятия. Показателно . Тези неща се променят много бавно.

    18:18 19.11.2025

  • 22 Сандо

    19 7 Отговор
    За да се опита да върне поне малко здрав разум в тиквите на европолитиците и поне да събуди умрелия инстинкт за самосъхранение на еврозомбитата.Уви,като че ли резултатът е нулев.А това ще доведе до последствия,опасни за целия свят.

    18:23 19.11.2025

  • 23 Да бе!

    8 3 Отговор

    До коментар #20 от "...":

    Това да не е като когато ти непрекъснато се навеждаш с надежда?

    18:24 19.11.2025

  • 24 Асен

    10 9 Отговор
    Явно не са му направили други макети.

    18:26 19.11.2025

  • 25 Сандо

    16 7 Отговор

    До коментар #5 от "Силата на Москва е в свирката .":

    Кога се пръкна укронародът,че и кога пък ти станаха братя?Ами стани им брат по оръжие,грабвай пушкалото и застани рамо до рамо с укринацисткия си брат и спри азиатските варвари.Ама всичкото ти геройство стига до терор на клавиатурата.

    18:26 19.11.2025

  • 26 Посейдон Буревестник Сармат Сатана

    11 21 Отговор
    нищо не могат да създадат руснаците.Те носят психологическата травма на изостаналост и национално унижение.

    18:28 19.11.2025

  • 27 Гръм и мълнии

    16 6 Отговор
    Като им направи една демонстрация с тези оръжия и всички ще се кротнат...иначе,ще седнат на 🎺 на Путин.

    18:34 19.11.2025

  • 28 То май

    12 7 Отговор

    До коментар #5 от "Силата на Москва е в свирката .":

    И ти имаш комплекси към руснаците...сигурно са те онождали

    18:35 19.11.2025

  • 29 Мишел

    12 6 Отговор
    Защото Тръмп можа да му отговори само със заплаха да прави опити с ЯО на 50 петдесет години.

    18:36 19.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 БЕЗ МАЙТАП

    9 13 Отговор

    До коментар #3 от "Реалност":

    Умният човек постига целите с диалог и убеждение и някаква отстъпка.А глупавият с .......демонстрация на сила.

    Коментиран от #38, #39

    18:38 19.11.2025

  • 32 Всичко

    8 9 Отговор
    При руснаците е показуха

    Коментиран от #50

    18:42 19.11.2025

  • 33 Па може и да е верно

    10 12 Отговор
    щом са го съобщили по телевизията.Те,руснаците вярват само на радиото и телевизията.Преди трийсет години им бяха съобщили,че са свободни и м/у тях и цивилизованите народи вече няма бодлива тел.Повярваха и много се зарадваха,когато долара стана шест хиляди рубли,а те до един милионери.Е, после плакаха,но успяха някяк си да спасят федерацията.Не се разкапаха...Е даааа...,ама това обаче беше някога,някога..Сега е друго.И те скоро ще го разберат.

    18:43 19.11.2025

  • 34 БАРС

    10 7 Отговор
    ГАРАНТИРАНО СТАТМЯТА НЕ ИДВА ОТ РОСИЯ .ПО СКОРО ИДВА ОТ УКРАИНА НЯКОГА ПРИ БАЙДЪН СЪЩО КАЗВАХА ,ЧЕ КИНЖАЛА КОЕТО ПОКАЗА ПУТИН НА БИЛО АНЕМАЦИЯ И НА КРАЯ СТАНА ЯСНО ,ЧЕ ПУТИН НЕ СЕ Е МАЙТАПИЛ.ДАЖЕ БАЙДЪН КАЗА ЧЕ СА ЗАСЕКЛИ КОГАТО СА Я ИСТРЕЛЯЛИ РАШКИТЕ ПО УКРАИНА НО НЕМОГАТ ДА Я ПРЕХВАНАТ.ТАКА ЧЕ РАШКИТЕ НЕ СЕ МАЙТАПЯТ

    Коментиран от #43

    18:44 19.11.2025

  • 35 Най

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гръм и мълнии":

    Вече макети а и ти

    18:44 19.11.2025

  • 36 000

    9 6 Отговор
    Русия ще прави каквото е в нейн интерес! Точка.

    18:50 19.11.2025

  • 37 Секс Канал Атина

    11 8 Отговор
    Тъпите американци ще ядат радиоактивен йод накрая
    Или както са казали мъдрите англичани, демокрацията е най голямото недоносче

    18:53 19.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Червендалест Мофос

    10 7 Отговор
    Защото Магучая

    Не става за нищо

    И Магучая е една Сбирщина от Пияндурници
    Престъпници
    И Изпаднали в Дългове Крепостни

    Готови да умират за някоя друга Рубла .

    Затова Късокракия Куц Дъртак
    Иска да се прави на Голям
    Със Ракети и оръжия .

    19:06 19.11.2025

  • 41 Да така е

    10 5 Отговор

    До коментар #5 от "Силата на Москва е в свирката .":

    "Като знаем как свършиха Фюрера и Сталин"
    А как свърши Рузвелт?
    А Чърчил?

    19:11 19.11.2025

  • 42 Где Лукойл

    8 3 Отговор
    Где Бензин

    Х....йло ?

    Тия ракети си ги набичи
    В Епилирания Шоколаден отвор

    19:12 19.11.2025

  • 43 бандеровче ⚔️

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "БАРС":

    аве то и Фау 1 и 2 не бяха анимация и кво стана накрая ..?

    19:12 19.11.2025

  • 44 емил

    8 5 Отговор
    ""Руският лидер обаче не предостави никакви доказателства за потвърждение на заявените характеристики на оръжието, нито разкри къде и при какви условия е проведен тестът." "
    Путин тези демократичните , цивилизовани , културните колонизатори не ти вярват както и не се страхуват . Най добре трябва да се докаже което е много лесно например : едно от най големите злини на човечеството пиратите колонизатори -- Англия да бъде цел и да й се нанесе ракетен удар с красавицата" Посейдон " ако е недостаточно а няколко старата модификация" Сатана" която ще я добърши в това никой не трябва да се съмнява тая изпитана и усъвършенствана ракета която е на въоръжение още от Съветско време работи много точно само с няколко метра отклонение и един средно голям град от няколко милиона може да я превърне в пепел..

    Коментиран от #46

    19:13 19.11.2025

  • 45 Гост

    10 7 Отговор
    Путлер сега говори за безаналоговите си оръжия, който са разработени още в СССР, защото трябва с нещо да се подхранва мита за непобедимата Русия.
    Всъщност, Русия е губила повечето от войните си, а спечелените са само когато е имала силни съюзници.
    Не знам какви полезни 1guоти са останали да вярват в победата на тридневната СВО, която четири години погребва милиони животи и разрушава домовете на десетки милиони в Украйна.
    Явно пропагандата трябва да измислили безаналогови ракети, за да не питат хората:
    Защо Русия дава милион(и) жертви за територия по-малка от един окръг в Якутия?
    Защо се бие срещу "сатанистите", а умират православни християни?
    Защо са й разрушените рудници в Угледар, като тя затваря своите в Сибир?

    19:16 19.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Айде да каже

    5 4 Отговор
    И някоя друга дума
    За Пияния Робот
    Създаден от Руските Гении.

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Даже и лицето на Путин му сложиха
    За да види целия свят
    Какъв Чатрак е Многоходовия .

    Олицетворвние на Пияния Мусор

    Роботът Идол.

    19:19 19.11.2025

  • 48 любопитко петко

    6 6 Отговор
    А сегинка да отперем един фундаментален и архиважен вОпрос на кАпейките : Е как тъка ве джанъм , като укрите ))) са джендъри , имат недостиг на войници ..от Украйна са избегали 15 млн души ..президента им шмърка ..държавата им е 404 ..е поради что най великата руска армия с най убавите в Свето оружия калибри-колибри ..кинжали-скрижали ..орешници-лешници..хиперпупер рУкети-фуркети .. самальоти-мамальоти и прочие ..начело с още по великия и гениален главнокомандващ Пунтин не мож вейке 4-та година да гътнат Украйна ..да пробият фронта и да размажат укрите ))) ?!

    19:21 19.11.2025

  • 49 Другаря Си

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "Курд Околянов":

    Не няма да има .

    Китай ще си вземе всичко от Блатните .

    На Русия им стигна един Дебил
    Като Путин .
    Няма нужда Някой Наполеон да ги напада.

    19:22 19.11.2025

  • 50 И Обосрана Движуха

    3 5 Отговор

    До коментар #32 от "Всичко":

    Естествено.

    Руският Кретенизъм е безкраен.

    19:23 19.11.2025

  • 51 Мим

    6 2 Отговор
    Посейдон,но за сега най опасен е Орешник,щото бе използван на терен и се видя каква сила представлява.Такаче умната

    19:31 19.11.2025

  • 52 Тома

    6 0 Отговор
    BBCне бяха ли тези които Тръмп ще ги съди за лъжите по него адрес.Двама от шефовете подадоха оставка

    19:32 19.11.2025

  • 53 Победа за Украйна

    4 12 Отговор
    Украйна трябва да удари Москва незабавно. Украйна трябва да започне да нанася масови удари срещу Русия, масови удари. Това нещо което прави Русия в Украйна е абсолютен геноцид и варварщина. Ударали ли са с ракети поредния град. Най-малко 25 души загинали. Удрят цели блокове. Украйна да започне масови бомбардировки срещу Русия. Тази нощ Русия трябва да бъде ударена, както никога преди не е правено. Украйна трябва да ликвидира Путин, и всеки замесен в издаването на заповеди да се нанасят удари по цивилни жилищни сгради, по градове. Украйна да започне масови удари срещу Москва и цяла Русия, незабавно.

    Коментиран от #56, #77

    19:37 19.11.2025

  • 54 Тервел

    1 8 Отговор
    Руски глупости , Посейдони, торпеда , Орешници ......истината е че изостават от САЩ. Слабото място на Русия е ,че тя е изкуствена държава с два големи града. Ако разрушиш с ядрено оръжие Москва и Санкт Петербург, то Русия се разпада и престава да съществува.

    19:39 19.11.2025

  • 55 оСмешник 🚀 🤩🤡

    1 7 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация

    19:44 19.11.2025

  • 56 Мимчят

    8 1 Отговор

    До коментар #53 от "Победа за Украйна":

    Тараторчо,гледай да не ликвидират тебе,иначе за Путин не бери грижа...

    19:48 19.11.2025

  • 57 Женя

    3 7 Отговор
    Путлер мислеше ,че войната в Украйна ще е като войната в Чечня но ядец.

    19:52 19.11.2025

  • 58 дядо поп

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "си дзън":

    Що бре Си , ти да не си участвал в анадолските опити и да си труден?

    19:52 19.11.2025

  • 59 дядо поп

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "си дзън":

    Ако не можеш да четеш , накарай някой да ти прочете новината от 16 часа и 17 минути от днес и тогава пиши.

    20:02 19.11.2025

  • 60 Уса

    5 3 Отговор
    Защото разгонените еврогеи трябва да осъзнаят,че въпросните ракети не са вибратори

    20:10 19.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ти не си Пич

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?

    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
    постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
    или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
    се наказва с лишаване от свобода
    от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    Коментиран от #73

    20:15 19.11.2025

  • 64 Вие ли

    4 2 Отговор
    бе лай нари ще кажете на Путин кога и какво да говори - само вие ли ще говорите каквото си искате.

    20:20 19.11.2025

  • 65 Хохо Бохо

    7 2 Отговор
    Елементарно. Посейдон е за първи ядрен удър, с него ще ги започне. Буревесник е за довършителните работи. Оцелели не се очаква да има

    20:24 19.11.2025

  • 66 Факти е голямо леке

    3 0 Отговор
    На което трябва да му отнемат правата за разпространение на ГОЛЕМИ ЛЪЖИ !!!!!!!!!

    Коментиран от #69

    20:26 19.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Новак

    2 1 Отговор
    Защото и Хитлер се надяваше на оръжието "чудо", с което да спечели войната.

    Коментиран от #78

    20:27 19.11.2025

  • 69 А ся пак ми забранете да пиша и ще

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Факти е голямо леке":

    Ви изтрия завинаги ....вие сте губещите не АЗ !!!!

    20:27 19.11.2025

  • 70 Руснаците не се хвалят със тези оръжия

    7 3 Отговор
    Те просто съобщават , че ги имат , за да си имат едно на ум лицемерните , подли западняци !

    Коментиран от #71

    20:30 19.11.2025

  • 71 ВЕРНО БЕ !!!!!!

    4 3 Отговор

    До коментар #70 от "Руснаците не се хвалят със тези оръжия":

    Ако ги имаха тия оръжия стармър , макарона , шперца ......шяха да са перат като пауни и да унижават РУСИЯ , а сега мълчат като ученички получили двойка !!!!!!!!!

    20:33 19.11.2025

  • 72 СССР се завръща

    7 1 Отговор
    Защото е господар и му е кеф сега да говори. Брюкселски ПалячоФци

    21:11 19.11.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 СССР

    1 2 Отговор
    Не знам дали остана нормален човек да вярва на заплахите на един психопат и страхливец като джуджето Путин. Този откачен старец гледа много фантастични филми за Бонд. Човек който не може дори да си служи с компютър говори тъпотии в които само той си вярва.

    22:40 19.11.2025

  • 75 Лев Толстой

    0 3 Отговор
    Вовата в безизходицата в която сам се постави, започва да прилича на Медведев и да дрънка с бутафорни изделия толкова често , че олекна рязко. Русия губи бързо икономическите си лостове през петролните и газовете си компании в Европа и им остава единствено да печатат държавни облигации в юани, с което затвърждават статуса си на провинция на Китай, с можеха да са равноправен член на ЕС, ако нямаха болни амбиции.

    23:02 19.11.2025

  • 76 Мъката е голяма

    3 0 Отговор
    в англосаксонския малък свят. Изостанали производствено и технологично с десетилетия от Русия, смятат, че с лъжи, фалшиви разкази и пропаганда ще променят хода на историята... Изключително неизключителни са.

    06:32 20.11.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Маш байстор

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Защо ли":

    Пищи, крещи, крякай, вряскай от отчаяние, но това е положението - господарят ти вече е напълнил дупката един на два и сега няма бъдеще за тебе!

    12:51 20.11.2025