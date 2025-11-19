Защо сега Путин реши да говори за "Посейдон" и "Буревестник"?

Руският президент Владимир Путин съобщи, че е проведено изпитание на подводния автономен апарат "Посейдон", снабден с ядрена енергийна установка (ядрен двигател). Това изявление дойде само няколко дни след като той разкри за тестов пуск на крилатата ракета "Буревестник", също с ядрен двигател. Така Москва отново постави в центъра на вниманието две от най-загадъчните и обсъждани оръжия в арсенала си.
Путин уточни, че при изпитанията на "Посейдон" е бил успешно стартиран ядрения двигател, благодарение на който апаратът е "работил известно време". Руският лидер обаче не предостави никакви доказателства за потвърждение на заявените характеристики на оръжието, нито разкри къде и при какви условия е проведен тестът.
Нито мястото, нито маршрутът, нито продължителността на изпитанието бяха оповестени. А независими наблюдатели засега не са публикували свои коментари.
От идеята до легендата за руското "оръжие-чудо"
Идеята за "Посейдон" не е нова. Заедно с други стратегически системи, проектът беше представен за първи път през 2018 г. в обръщението на Путин към Федералното събрание. Тогава той изреди пет типа "оръжия-чудо", които според него трябваше да поставят Русия сред недостижимите военни сили на света - хиперзвуковия планер "Авангард", междуконтиненталната ракета "Сармат", аеро-балистичната "Кинжал", крилатата "Буревестник" и подводния "Посейдон".
С времето тези проекти се превърнаха в централен елемент на руската пропаганда, символ на възраждането на военно-промишления комплекс и доказателство за технологичната мощ на държавата. В реалността обаче до серийно производство е достигнал само "Кинжал", който вече се използва във войната в Украйна.
Останалите системи или се намират в етап на разработка, или - както в случая със "Сармат" - се сблъскват с технически трудности. През септември 2024 г. предполагаем тестов пуск на тази тежка междуконтинентална ракета завърши с инцидент, който постави под въпрос готовността ѝ за реална експлоатация.
"Буревестник" и новата вълна демонстрации
На 26 октомври тази година Кремъл съобщи за изпитание на крилатата ракета "Буревестник", твърдейки, че тя е изминала 14 000 километра за 15 часа. Видеокадри с Путин и началника на Генералния щаб Валерий Герасимов бяха разпространени по държавните медии.
Норвегия потвърди, че на полигона на Нова Земя действително е имало ракетен пуск, но отказа да уточни дали е ставалo дума за полет на "Буревестник".
Малко след това Путин съобщи и за теста на "Посейдон", като двете изявления изглеждат координирани - и вероятно насочени не само към руската публика, но и към международната аудитория.
От "Статус-6" до "Посейдон" - как се ражда проектът
Корените на проекта могат да бъдат проследени още до 2015 г., когато в репортажи на руските телевизии "Първи канал" и НТВ "случайно" се появяват документи с графика на океанската многоцелева система "Статус-6".
По-късно става ясно, че именно тя е предшественик на "Посейдон" - вероятно същият апарат, но под ново име.
Днешният "Посейдон" се носи от атомната подводница "Белгород", построена по проект 09852. Тя първоначално е била предвидена да използва противокорабни ракети, но по-късно е преоборудвана за специални операции и адаптирана като платформа за новия тип безекипажни апарати.
През януари 2023 г. агенция ТАСС съобщи, че първият комплект торпеда "Посейдон" вече е произведен, но остава неясно колко броя може да носи подводницата - някои експерти предполагат, че само един.
Неизвестна е и мощността на ядрената бойна глава, въпреки че Путин твърди, че "Посейдон" превъзхожда "Сармат" по разрушителна сила.
Какво представлява "Посейдон"
"Посейдон" е безекипажна подводница с ядрен двигател, способна да измине огромни разстояния под вода, практически без ограничение в обсега.
Теоретично, бойната ѝ глава може да унищожи крайбрежен град, голямо пристанище или военноморска база.
В миналото съветски учени са обсъждали подобни идеи — използване на подводни ядрени устройства за създаване на изкуствено цунами, което да предизвика масови разрушения. Такива проекти никога не са реализирани, а ефективността на подобно оръжие остава спорна.
И все пак "Посейдон" и "Буревестник" имат едно общо качество - и двете се различават от класическите балистични ракети, които традиционно формират ядрените сили на Русия и САЩ.
Ако бъдат използвани едновременно с междуконтинентални ракети, те могат да затруднят противниковата отбрана, принуждавайки я да реагира на различни типове заплахи едновременно.
Политическите мотиви зад изявленията
Въпросът защо Путин направи тези съобщения именно сега остава отворен.
Според анализатори, целта не е само демонстрация на военен напредък, а и политически сигнал към Вашингтон.
Една от версиите е, че Путин реагира на думи на американския президент Доналд Тръмп, който наскоро загатна, че САЩ могат да доставят на Украйна крилати ракети Tomahawk. Макар такава стъпка все още да не е предприета, в Москва тя е възприета като възможна ескалация.
Друга интерпретация е, че Кремъл се опитва да подтикне САЩ към нов кръг преговори за стратегическите настъпателни оръжия (СНВ-3).
Срокът на договора изтича през февруари, а Путин вече предложи да бъде доброволно удължен с още една година. Русия официално спря участието си в договора през 2023 г., но не е излязла напълно от него.
Експерти от британския институт RUSI предполагат, че Москва изпитва трудности с модернизацията на своя ядрен арсенал и затова търси начини да ограничи надпреварата във въоръжаването.
Послание към САЩ и Европа
Новите руски оръжейни системи, включително и ракетата със среден обсег "Орешник", могат да бъдат възприети и като предупреждение към САЩ да не разполагат нови оръжия в Европа.
С други думи, Москва използва темата за "Посейдон" и "Буревестник" не само като демонстрация на сила, но и като инструмент за натиск и договаряне.
Дори без конкретни доказателства за успешни изпитания, самият факт, че Путин ги обяви публично, има силен стратегически ефект.
Това е начин Русия да припомни, че остава ядрена свръхсила, способна да разработва оръжия от ново поколение, и да принуди Запада да я държи в уравнението на сигурността.
"Посейдон" може и да не е напълно боеспособен, но като символ на амбициите и претенциите на Кремъл — той вече изпълнява своята мисия.
1 Пич
Коментиран от #63
18:05 19.11.2025
2 РФ е един смърдящ КЕН eф !
18:05 19.11.2025
3 Реалност
Рашизма и путлеризма са предсмърни конвулсии .
Коментиран от #31
18:07 19.11.2025
4 Вероятно...
18:08 19.11.2025
5 Силата на Москва е в свирката .
Фюрера е имал комплекси от евреите...Знаем и тяхната съдба...
Жожко Путлер има комплекс от украинците...на моменти даже комплексът му избива и във фобия/страх/... Естествено, че има от какво да се страхува от тях и да го комплексират, трета година хем го правят за смях пред Света, хем му унищожават opките на фронта...Дронове летят към блатото му без да могат да ги спре безаналоговата им ПВО, а скоро и ракети....
Сега му трябва някакво извънземно оръжие, с което да сплаши света. 🤣
Като знаем как свършиха Фюрера и Сталин не е нужно да сме пророци за да знаем какъв ще е края на Жужи Путлер...Единствено можем да се 🙏 да е по - скоро....
🇺🇦Слава на Братския Украински Народ!
🇺🇦 Героям Слава!
Коментиран от #9, #25, #28, #41
18:10 19.11.2025
7 Логично е
18:10 19.11.2025
8 🇺🇦🇧🇬
Това казва всичко...
Сделано в СССР.
18:12 19.11.2025
10 Курд Околянов
Коментиран от #16, #20
18:13 19.11.2025
11 си дзън
Няма що.
Коментиран от #13, #59
18:13 19.11.2025
12 Винченцо Андолини
Тези от бейбиси съвсем не са в час къде им е мястото.
Да си пишат там творбите нескопосани, големите анализатори те, дето и патако ще ги съди за няколко милиарда.
18:13 19.11.2025
14 Защо ли
Коментиран от #79
18:14 19.11.2025
15 ?????
Защо сега?
Зашото сега са завършили изпитанията и преминават към производство.
Кво му е сложното та да търсят под вола теле.
18:14 19.11.2025
16 си дзън
До коментар #10 от "Курд Околянов":Китай зад гърба на русията ще я направи малко трудна...
Коментиран от #58
18:14 19.11.2025
17 Бялджип
18:15 19.11.2025
18 койдазнай
18:15 19.11.2025
19 Курд Околянов
Коментиран от #49
18:15 19.11.2025
20 ...
До коментар #10 от "Курд Околянов":Всички са наточени зад гърба на раша,не само Китай...
Чакат само още малко да се наведе и...
Коментиран от #23
18:17 19.11.2025
21 Да питат
18:18 19.11.2025
22 Сандо
18:23 19.11.2025
23 Да бе!
До коментар #20 от "...":Това да не е като когато ти непрекъснато се навеждаш с надежда?
18:24 19.11.2025
24 Асен
18:26 19.11.2025
25 Сандо
До коментар #5 от "Силата на Москва е в свирката .":Кога се пръкна укронародът,че и кога пък ти станаха братя?Ами стани им брат по оръжие,грабвай пушкалото и застани рамо до рамо с укринацисткия си брат и спри азиатските варвари.Ама всичкото ти геройство стига до терор на клавиатурата.
18:26 19.11.2025
26 Посейдон Буревестник Сармат Сатана
18:28 19.11.2025
27 Гръм и мълнии
18:34 19.11.2025
28 То май
До коментар #5 от "Силата на Москва е в свирката .":И ти имаш комплекси към руснаците...сигурно са те онождали
18:35 19.11.2025
29 Мишел
18:36 19.11.2025
31 БЕЗ МАЙТАП
До коментар #3 от "Реалност":Умният човек постига целите с диалог и убеждение и някаква отстъпка.А глупавият с .......демонстрация на сила.
Коментиран от #38, #39
18:38 19.11.2025
32 Всичко
Коментиран от #50
18:42 19.11.2025
33 Па може и да е верно
18:43 19.11.2025
34 БАРС
Коментиран от #43
18:44 19.11.2025
35 Най
До коментар #6 от "Гръм и мълнии":Вече макети а и ти
18:44 19.11.2025
36 000
18:50 19.11.2025
37 Секс Канал Атина
Или както са казали мъдрите англичани, демокрацията е най голямото недоносче
18:53 19.11.2025
40 Червендалест Мофос
Не става за нищо
И Магучая е една Сбирщина от Пияндурници
Престъпници
И Изпаднали в Дългове Крепостни
Готови да умират за някоя друга Рубла .
Затова Късокракия Куц Дъртак
Иска да се прави на Голям
Със Ракети и оръжия .
19:06 19.11.2025
41 Да така е
До коментар #5 от "Силата на Москва е в свирката .":"Като знаем как свършиха Фюрера и Сталин"
А как свърши Рузвелт?
А Чърчил?
19:11 19.11.2025
42 Где Лукойл
Х....йло ?
Тия ракети си ги набичи
В Епилирания Шоколаден отвор
19:12 19.11.2025
43 бандеровче ⚔️
До коментар #34 от "БАРС":аве то и Фау 1 и 2 не бяха анимация и кво стана накрая ..?
19:12 19.11.2025
44 емил
Путин тези демократичните , цивилизовани , културните колонизатори не ти вярват както и не се страхуват . Най добре трябва да се докаже което е много лесно например : едно от най големите злини на човечеството пиратите колонизатори -- Англия да бъде цел и да й се нанесе ракетен удар с красавицата" Посейдон " ако е недостаточно а няколко старата модификация" Сатана" която ще я добърши в това никой не трябва да се съмнява тая изпитана и усъвършенствана ракета която е на въоръжение още от Съветско време работи много точно само с няколко метра отклонение и един средно голям град от няколко милиона може да я превърне в пепел..
Коментиран от #46
19:13 19.11.2025
45 Гост
Всъщност, Русия е губила повечето от войните си, а спечелените са само когато е имала силни съюзници.
Не знам какви полезни 1guоти са останали да вярват в победата на тридневната СВО, която четири години погребва милиони животи и разрушава домовете на десетки милиони в Украйна.
Явно пропагандата трябва да измислили безаналогови ракети, за да не питат хората:
Защо Русия дава милион(и) жертви за територия по-малка от един окръг в Якутия?
Защо се бие срещу "сатанистите", а умират православни християни?
Защо са й разрушените рудници в Угледар, като тя затваря своите в Сибир?
19:16 19.11.2025
47 Айде да каже
За Пияния Робот
Създаден от Руските Гении.
Хахахаха хахахаха хахахаха
Даже и лицето на Путин му сложиха
За да види целия свят
Какъв Чатрак е Многоходовия .
Олицетворвние на Пияния Мусор
Роботът Идол.
19:19 19.11.2025
48 любопитко петко
19:21 19.11.2025
49 Другаря Си
До коментар #19 от "Курд Околянов":Не няма да има .
Китай ще си вземе всичко от Блатните .
На Русия им стигна един Дебил
Като Путин .
Няма нужда Някой Наполеон да ги напада.
19:22 19.11.2025
50 И Обосрана Движуха
До коментар #32 от "Всичко":Естествено.
Руският Кретенизъм е безкраен.
19:23 19.11.2025
51 Мим
19:31 19.11.2025
52 Тома
19:32 19.11.2025
53 Победа за Украйна
Коментиран от #56, #77
19:37 19.11.2025
54 Тервел
19:39 19.11.2025
55 оСмешник 🚀 🤩🤡
19:44 19.11.2025
56 Мимчят
До коментар #53 от "Победа за Украйна":Тараторчо,гледай да не ликвидират тебе,иначе за Путин не бери грижа...
19:48 19.11.2025
57 Женя
19:52 19.11.2025
58 дядо поп
До коментар #16 от "си дзън":Що бре Си , ти да не си участвал в анадолските опити и да си труден?
19:52 19.11.2025
59 дядо поп
До коментар #11 от "си дзън":Ако не можеш да четеш , накарай някой да ти прочете новината от 16 часа и 17 минути от днес и тогава пиши.
20:02 19.11.2025
60 Уса
20:10 19.11.2025
63 Ти не си Пич
До коментар #1 от "Пич":Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?
чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
се наказва с лишаване от свобода
от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Коментиран от #73
20:15 19.11.2025
64 Вие ли
20:20 19.11.2025
65 Хохо Бохо
20:24 19.11.2025
66 Факти е голямо леке
Коментиран от #69
20:26 19.11.2025
68 Новак
Коментиран от #78
20:27 19.11.2025
69 А ся пак ми забранете да пиша и ще
До коментар #66 от "Факти е голямо леке":Ви изтрия завинаги ....вие сте губещите не АЗ !!!!
20:27 19.11.2025
70 Руснаците не се хвалят със тези оръжия
Коментиран от #71
20:30 19.11.2025
71 ВЕРНО БЕ !!!!!!
До коментар #70 от "Руснаците не се хвалят със тези оръжия":Ако ги имаха тия оръжия стармър , макарона , шперца ......шяха да са перат като пауни и да унижават РУСИЯ , а сега мълчат като ученички получили двойка !!!!!!!!!
20:33 19.11.2025
72 СССР се завръща
21:11 19.11.2025
74 СССР
22:40 19.11.2025
75 Лев Толстой
23:02 19.11.2025
76 Мъката е голяма
06:32 20.11.2025
79 Маш байстор
До коментар #14 от "Защо ли":Пищи, крещи, крякай, вряскай от отчаяние, но това е положението - господарят ти вече е напълнил дупката един на два и сега няма бъдеще за тебе!
12:51 20.11.2025