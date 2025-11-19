Защо сега Путин реши да говори за "Посейдон" и "Буревестник"?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Руският президент Владимир Путин съобщи, че е проведено изпитание на подводния автономен апарат "Посейдон", снабден с ядрена енергийна установка (ядрен двигател). Това изявление дойде само няколко дни след като той разкри за тестов пуск на крилатата ракета "Буревестник", също с ядрен двигател. Така Москва отново постави в центъра на вниманието две от най-загадъчните и обсъждани оръжия в арсенала си.

Путин уточни, че при изпитанията на "Посейдон" е бил успешно стартиран ядрения двигател, благодарение на който апаратът е "работил известно време". Руският лидер обаче не предостави никакви доказателства за потвърждение на заявените характеристики на оръжието, нито разкри къде и при какви условия е проведен тестът.

Нито мястото, нито маршрутът, нито продължителността на изпитанието бяха оповестени. А независими наблюдатели засега не са публикували свои коментари.

От идеята до легендата за руското "оръжие-чудо"

Идеята за "Посейдон" не е нова. Заедно с други стратегически системи, проектът беше представен за първи път през 2018 г. в обръщението на Путин към Федералното събрание. Тогава той изреди пет типа "оръжия-чудо", които според него трябваше да поставят Русия сред недостижимите военни сили на света - хиперзвуковия планер "Авангард", междуконтиненталната ракета "Сармат", аеро-балистичната "Кинжал", крилатата "Буревестник" и подводния "Посейдон".

С времето тези проекти се превърнаха в централен елемент на руската пропаганда, символ на възраждането на военно-промишления комплекс и доказателство за технологичната мощ на държавата. В реалността обаче до серийно производство е достигнал само "Кинжал", който вече се използва във войната в Украйна.

Останалите системи или се намират в етап на разработка, или - както в случая със "Сармат" - се сблъскват с технически трудности. През септември 2024 г. предполагаем тестов пуск на тази тежка междуконтинентална ракета завърши с инцидент, който постави под въпрос готовността ѝ за реална експлоатация.

"Буревестник" и новата вълна демонстрации

На 26 октомври тази година Кремъл съобщи за изпитание на крилатата ракета "Буревестник", твърдейки, че тя е изминала 14 000 километра за 15 часа. Видеокадри с Путин и началника на Генералния щаб Валерий Герасимов бяха разпространени по държавните медии.

Норвегия потвърди, че на полигона на Нова Земя действително е имало ракетен пуск, но отказа да уточни дали е ставалo дума за полет на "Буревестник".

Малко след това Путин съобщи и за теста на "Посейдон", като двете изявления изглеждат координирани - и вероятно насочени не само към руската публика, но и към международната аудитория.

От "Статус-6" до "Посейдон" - как се ражда проектът

Корените на проекта могат да бъдат проследени още до 2015 г., когато в репортажи на руските телевизии "Първи канал" и НТВ "случайно" се появяват документи с графика на океанската многоцелева система "Статус-6".

По-късно става ясно, че именно тя е предшественик на "Посейдон" - вероятно същият апарат, но под ново име.

Днешният "Посейдон" се носи от атомната подводница "Белгород", построена по проект 09852. Тя първоначално е била предвидена да използва противокорабни ракети, но по-късно е преоборудвана за специални операции и адаптирана като платформа за новия тип безекипажни апарати.

През януари 2023 г. агенция ТАСС съобщи, че първият комплект торпеда "Посейдон" вече е произведен, но остава неясно колко броя може да носи подводницата - някои експерти предполагат, че само един.

Неизвестна е и мощността на ядрената бойна глава, въпреки че Путин твърди, че "Посейдон" превъзхожда "Сармат" по разрушителна сила.

Какво представлява "Посейдон"

"Посейдон" е безекипажна подводница с ядрен двигател, способна да измине огромни разстояния под вода, практически без ограничение в обсега.

Теоретично, бойната ѝ глава може да унищожи крайбрежен град, голямо пристанище или военноморска база.

В миналото съветски учени са обсъждали подобни идеи — използване на подводни ядрени устройства за създаване на изкуствено цунами, което да предизвика масови разрушения. Такива проекти никога не са реализирани, а ефективността на подобно оръжие остава спорна.

И все пак "Посейдон" и "Буревестник" имат едно общо качество - и двете се различават от класическите балистични ракети, които традиционно формират ядрените сили на Русия и САЩ.

Ако бъдат използвани едновременно с междуконтинентални ракети, те могат да затруднят противниковата отбрана, принуждавайки я да реагира на различни типове заплахи едновременно.

Политическите мотиви зад изявленията

Въпросът защо Путин направи тези съобщения именно сега остава отворен.

Според анализатори, целта не е само демонстрация на военен напредък, а и политически сигнал към Вашингтон.

Една от версиите е, че Путин реагира на думи на американския президент Доналд Тръмп, който наскоро загатна, че САЩ могат да доставят на Украйна крилати ракети Tomahawk. Макар такава стъпка все още да не е предприета, в Москва тя е възприета като възможна ескалация.

Друга интерпретация е, че Кремъл се опитва да подтикне САЩ към нов кръг преговори за стратегическите настъпателни оръжия (СНВ-3).

Срокът на договора изтича през февруари, а Путин вече предложи да бъде доброволно удължен с още една година. Русия официално спря участието си в договора през 2023 г., но не е излязла напълно от него.

Експерти от британския институт RUSI предполагат, че Москва изпитва трудности с модернизацията на своя ядрен арсенал и затова търси начини да ограничи надпреварата във въоръжаването.

Послание към САЩ и Европа

Новите руски оръжейни системи, включително и ракетата със среден обсег "Орешник", могат да бъдат възприети и като предупреждение към САЩ да не разполагат нови оръжия в Европа.

С други думи, Москва използва темата за "Посейдон" и "Буревестник" не само като демонстрация на сила, но и като инструмент за натиск и договаряне.

Дори без конкретни доказателства за успешни изпитания, самият факт, че Путин ги обяви публично, има силен стратегически ефект.

Това е начин Русия да припомни, че остава ядрена свръхсила, способна да разработва оръжия от ново поколение, и да принуди Запада да я държи в уравнението на сигурността.

"Посейдон" може и да не е напълно боеспособен, но като символ на амбициите и претенциите на Кремъл — той вече изпълнява своята мисия.