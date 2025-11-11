Москва: Руската армия навлезе дълбоко в Купянск и превзе стратегически жп гари

Руските сили са навлезли дълбоко в украинския град Купянск и са се насочили на юг, за да превземат няколко жп гари. Това съобщи руски командир на място, цитиран от "Ройтерс".
Командирът, който се представи с позивната си "Ловец" като командващ щурмовия отряд на 1486-ти мотострелков полк на Русия, заяви, че силите му са поели контрол над нефтен склад в източния край на Купянск.
Във видеоизявление, издадено от Министерството на отбраната, той посочва, че силите му са поели контрол и над няколко жп гари по железопътната линия до Купянск Възлов - селище, което се намира на около 6 км южно от центъра на самия Купянск.
Руските сили се опитват и да прочистят жп гарата в близкото селище Купянск-Сортувален, добави той.
Русия използва щипковидни движения, за да се опита да обкръжи украинските градове Покровск в Донецка област и Купянск в Харковска област, въпреки че вчера Украйна заяви, че е извършила доставки до Мирноград, източно от Покровск.
Руски военни блогъри днес публикуваха непроверено видео, за което твърдят, че показва руски сили, влизащи в Покровск по път, обвит в мъгла.
Руски сили на мотоциклети и в странна комбинация от автомобили и други превозни средства, много от които без врати и прозорци, бяха показани да се движат по път, осеян с отломки, докато войници ги наблюдаваха. Някои руски войници седяха на покрива на очукан автомобил. Край пътя беше забелязан и дрон.
Главнокомандващият армията на Украйна Олександър Сирски заяви, че Русия концентрира около 150 000 войници в операция за превземане на Покровск, като механизирани групи и бригади от морска пехота участват в настъплението.
Сирски посочи и че украинските сили използват застроените градски райони, за да ограничат напредъка на руските войски и се изправят срещу руски саботажни части.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жълтопаветен прайадажия
Коментиран от #6
11:56 11.11.2025
2 Вашето мнение
11:57 11.11.2025
3 руските партенки биват опровергани:
Руски войници са издигнали руското знаме в село Гнатовка, източно от самия Покровск, на пътя Покровск – Добропиля (Т-0515), отбелязва в дневния си анализ ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Но според ISW това е пропагандна операция, а не реално завземане на нови позиции от руснаците. Институтът изброява с геолокализирани кадри още промени в някои позиции, включително украинският напредък в Родинско.
Коментиран от #10, #18
11:57 11.11.2025
4 Механик
Малко да се посмея и да си дигна настроението .
Давай, Възпален! Покажи на какво си способен!
Коментиран от #22
11:58 11.11.2025
5 плевен
Коментиран от #35
11:59 11.11.2025
6 Наблюдател
До коментар #1 от "Жълтопаветен прайадажия":Браво. Похвално. Много смело. Тръгвайте. Браво.
11:59 11.11.2025
7 Българин
Поколон братушки!
12:00 11.11.2025
8 руските партенки биват опровергани:
12:01 11.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 село
До коментар #3 от "руските партенки биват опровергани:":А когато Покровск падне, какво ще приказваш? Че е град без значение? Като Бахмут?
12:03 11.11.2025
11 Голям брой трупове в Купянск
12:05 11.11.2025
12 Кривоверен алкаш
12:07 11.11.2025
13 Pyccкий Карлик
Ако погледнем на картата с удивление ще видим че Купянск е на 7км от руската граница !!!
Четири Года, два хутора, 500 000 кабзона.
Достоевски пита кой е идиота ....😄😄😄
Коментиран от #15, #24, #31, #42, #52
12:08 11.11.2025
14 Винченцо Андолини
Лукови глави.
12:08 11.11.2025
15 Лош Азоветц
До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":Пръснъхъ ни хурките...ар идваъй че без теб че ни пръснът и зурлите...
12:11 11.11.2025
16 Зеленкио наркоман
12:12 11.11.2025
17 ДългоИме
12:13 11.11.2025
18 име
До коментар #3 от "руските партенки биват опровергани:":Ама що напъват да навлизат там, бе, козячев, нали не са обсадени? За кво се борят бандерите?
Коментиран от #20
12:13 11.11.2025
19 Малииии
Коментиран от #23
12:13 11.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Eва нo азoвчи
12:15 11.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Герге,
До коментар #19 от "Малииии":Който е послушал Борис Джонсън реве, а англисаксите се радват, че затриха укрите....за да отслабват Русия. Укрите са маловажни за тях.
12:16 11.11.2025
24 Ама айде да се уточните колко са
До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":убитите руснаци.
Половин милион ли, два милиона ли.
Или просто си ги изсмуквате от пръстчетата.
Ако толкова ви се смуче нещо, кажете, ще се отзовем.
Коментиран от #33
12:16 11.11.2025
25 Вашето мнение
До коментар #20 от "Хаха":Каква земя ва шаро? Тази на Блек Рок и Монсанто ли?
12:17 11.11.2025
26 Ни моА ,сА запра...!
12:17 11.11.2025
27 име
До коментар #20 от "Хаха":Нали не са обсадени, бе козяк? Нали се справят добре в Покровск, всичко е под контрол, да напредват, да ги изнасят. Що се чудятпкак да стигнат до онези, "свободните" в Мирноград?
12:18 11.11.2025
28 Киев:
12:18 11.11.2025
29 Един път
Коментиран от #41
12:20 11.11.2025
30 Hi ,Джуджи!
До коментар #22 от "Pyccкий Карлик":Няма ни един русофил,изплакал толкова много...- тонове сълзи за ,,руските жертви",колкото тебе...!
Денонощно плачеш и хленчиш за тях...
🤣😂😝👍👏!
12:21 11.11.2025
31 хикочко..
До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":Дуземното шизо карлуковско гномче е фен на мьортвие бандерские души отгогле
12:22 11.11.2025
32 И Киев е Руски
12:22 11.11.2025
33 Pyccкий Карлик
До коментар #24 от "Ама айде да се уточните колко са":"...колко убитите руснаци.. "
500 000 е оптимистичната цифра.
След 25г ще разберем страшната правда, където Сталин ще изглежда светец пред Путин.
12:22 11.11.2025
34 веселяк
Коментиран от #36
12:23 11.11.2025
35 От редакцията
До коментар #5 от "плевен":Щот е пидира3ъ
12:25 11.11.2025
36 Pyccкий Карлик
До коментар #34 от "веселяк":"...смелите укри..."
Четири Года укрите държат фронта срещу цяла дива Азия. Явно че имат топки 👍
Коментиран от #39, #43, #45, #46
12:27 11.11.2025
37 Сашо
12:28 11.11.2025
38 ЕнБиСи
Коментиран от #44
12:28 11.11.2025
39 И Киев е Руски
До коментар #36 от "Pyccкий Карлик":Питай украинките дали имат
12:28 11.11.2025
40 Копейко
Коментиран от #51
12:28 11.11.2025
41 хикочко..
До коментар #29 от "Един път":Бандерските фенове на зеления мухал ще аплодират сирскио-като им съобщи че купиянске и покровске..не са важни укронатьциски жпвъзли хи хи
12:28 11.11.2025
42 Ъъъъъъъъ
До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":Шшшшшшт! Тиху! 🤫
Не си компетентен!
12:29 11.11.2025
43 Ха ХаХа
До коментар #36 от "Pyccкий Карлик":Добре че Путин е милостив иначе зомбираните укри щяха са са на пепел
12:29 11.11.2025
44 Pyccкий Карлик
До коментар #38 от "ЕнБиСи":"...Жертвите на Украйна до момента са 3172000 души..."
И кой ги уби тия 3 млн души, аз ли ? 😁
Щото нали не от настинка са умрели.
Коментиран от #53
12:30 11.11.2025
45 Четири года...
До коментар #36 от "Pyccкий Карлик":...Укрите един проЗт ,,Кримский мост",не могат да съборят,тръгнали ми Руска империя да ,,събарят"...?!
12:30 11.11.2025
46 име
До коментар #36 от "Pyccкий Карлик":Държат, държат, да не казвам кво са хванали, така го държат, че опряха до 18 годишните да ги пращат на фронта.
12:31 11.11.2025
47 Скора
12:31 11.11.2025
48 Главнокомандващия миСИРСКИ
12:31 11.11.2025
49 Ветеран от протеста
12:31 11.11.2025
50 Блатна фантазия
12:32 11.11.2025
51 мър6о..
До коментар #40 от "Копейко":Бандер0пома6ка..шишо каза че са ви докарали при оджата кюлоти с дваотвора-втора употреба
12:32 11.11.2025
52 Айде бе?!
До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":Верно ли че Купянск е на 7 километра от руската граница?? Сериозно питам?
12:34 11.11.2025
53 хикочко..
До коментар #44 от "Pyccкий Карлик":Чем меньше бандерцевь-тем лучше..че препълниха бг-то
12:34 11.11.2025