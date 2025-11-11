Москва: Руската армия навлезе дълбоко в Купянск и превзе стратегически жп гари

Руските сили са навлезли дълбоко в украинския град Купянск и са се насочили на юг, за да превземат няколко жп гари. Това съобщи руски командир на място, цитиран от "Ройтерс".

Командирът, който се представи с позивната си "Ловец" като командващ щурмовия отряд на 1486-ти мотострелков полк на Русия, заяви, че силите му са поели контрол над нефтен склад в източния край на Купянск.

Във видеоизявление, издадено от Министерството на отбраната, той посочва, че силите му са поели контрол и над няколко жп гари по железопътната линия до Купянск Възлов - селище, което се намира на около 6 км южно от центъра на самия Купянск.

Руските сили се опитват и да прочистят жп гарата в близкото селище Купянск-Сортувален, добави той.

Русия използва щипковидни движения, за да се опита да обкръжи украинските градове Покровск в Донецка област и Купянск в Харковска област, въпреки че вчера Украйна заяви, че е извършила доставки до Мирноград, източно от Покровск.

Руски военни блогъри днес публикуваха непроверено видео, за което твърдят, че показва руски сили, влизащи в Покровск по път, обвит в мъгла.

Руски сили на мотоциклети и в странна комбинация от автомобили и други превозни средства, много от които без врати и прозорци, бяха показани да се движат по път, осеян с отломки, докато войници ги наблюдаваха. Някои руски войници седяха на покрива на очукан автомобил. Край пътя беше забелязан и дрон.

Главнокомандващият армията на Украйна Олександър Сирски заяви, че Русия концентрира около 150 000 войници в операция за превземане на Покровск, като механизирани групи и бригади от морска пехота участват в настъплението.

Сирски посочи и че украинските сили използват застроените градски райони, за да ограничат напредъка на руските войски и се изправят срещу руски саботажни части.