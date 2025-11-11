Новини
Свят »
Украйна »
Москва: Руската армия навлезе дълбоко в Купянск и превзе стратегически жп гари
  Тема: Украйна

Москва: Руската армия навлезе дълбоко в Купянск и превзе стратегически жп гари

11 Ноември, 2025 11:53 1 749 53

  • русия-
  • украйна-
  • купянск-
  • донбас-
  • донецка област-
  • покровск

Главнокомандващият армията на Украйна Олександър Сирски заяви, че Русия концентрира около 150 000 войници в операция за превземане на Покровск, като механизирани групи и бригади от морска пехота участват в настъплението

Москва: Руската армия навлезе дълбоко в Купянск и превзе стратегически жп гари - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Руските сили са навлезли дълбоко в украинския град Купянск и са се насочили на юг, за да превземат няколко жп гари. Това съобщи руски командир на място, цитиран от "Ройтерс".

Командирът, който се представи с позивната си "Ловец" като командващ щурмовия отряд на 1486-ти мотострелков полк на Русия, заяви, че силите му са поели контрол над нефтен склад в източния край на Купянск.

Във видеоизявление, издадено от Министерството на отбраната, той посочва, че силите му са поели контрол и над няколко жп гари по железопътната линия до Купянск Възлов - селище, което се намира на около 6 км южно от центъра на самия Купянск.

Руските сили се опитват и да прочистят жп гарата в близкото селище Купянск-Сортувален, добави той.

Русия използва щипковидни движения, за да се опита да обкръжи украинските градове Покровск в Донецка област и Купянск в Харковска област, въпреки че вчера Украйна заяви, че е извършила доставки до Мирноград, източно от Покровск.

Руски военни блогъри днес публикуваха непроверено видео, за което твърдят, че показва руски сили, влизащи в Покровск по път, обвит в мъгла.

Руски сили на мотоциклети и в странна комбинация от автомобили и други превозни средства, много от които без врати и прозорци, бяха показани да се движат по път, осеян с отломки, докато войници ги наблюдаваха. Някои руски войници седяха на покрива на очукан автомобил. Край пътя беше забелязан и дрон.

Главнокомандващият армията на Украйна Олександър Сирски заяви, че Русия концентрира около 150 000 войници в операция за превземане на Покровск, като механизирани групи и бригади от морска пехота участват в настъплението.

Сирски посочи и че украинските сили използват застроените градски райони, за да ограничат напредъка на руските войски и се изправят срещу руски саботажни части.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жълтопаветен прайадажия

    26 7 Отговор
    Какво чакаме още, тук сме поне 150 000. Да тръгваме за да помогнем на братята украинци

    Коментиран от #6

    11:56 11.11.2025

  • 2 Вашето мнение

    36 6 Отговор
    Москва навлиза все по-дълбоко в жълтопаветните отверстия.

    11:57 11.11.2025

  • 3 руските партенки биват опровергани:

    6 30 Отговор
    Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, съобщава, че село Родинско вече е изцяло под украински контрол. Непосредствената добра новина от това според Машовец е, че опитващите да напреднат и влязат в село Гришино руски части, западно от Покровск, попадат в уязвима позиция заради тази тактическа промяна на картата на бойните действия. Но украинският експерт предупреждава, че все още това не значи украински успех, защото руски части има и в западните покрайнини на Покровск, в индустриалната зона – т.е. части на две руски армии гледат към Гришино: 51-ва общовойскова руска армия откъм село Червени Лиман и 2-ра общовойскова руска армия. Към момента точно Червени Лиман, южно от Родинско и западните покрайнини на Покровск са ключови за защитата на Мирноград.
    Руски войници са издигнали руското знаме в село Гнатовка, източно от самия Покровск, на пътя Покровск – Добропиля (Т-0515), отбелязва в дневния си анализ ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Но според ISW това е пропагандна операция, а не реално завземане на нови позиции от руснаците. Институтът изброява с геолокализирани кадри още промени в някои позиции, включително украинският напредък в Родинско.

    Коментиран от #10, #18

    11:57 11.11.2025

  • 4 Механик

    24 2 Отговор
    Сега чакам Възпаления да ни обясни "три дня" , "грузя 200" и пр. от неговата палитра с "шедьоври".
    Малко да се посмея и да си дигна настроението .
    Давай, Възпален! Покажи на какво си способен!

    Коментиран от #22

    11:58 11.11.2025

  • 5 плевен

    24 5 Отговор
    Сирски е етнически руснак. Дори не се справя сносно с украинския език. Защо го наричате Олександър?

    Коментиран от #35

    11:59 11.11.2025

  • 6 Наблюдател

    18 4 Отговор

    До коментар #1 от "Жълтопаветен прайадажия":

    Браво. Похвално. Много смело. Тръгвайте. Браво.

    11:59 11.11.2025

  • 7 Българин

    5 16 Отговор
    Купянск е новият Сталинград!
    Поколон братушки!

    12:00 11.11.2025

  • 8 руските партенки биват опровергани:

    6 22 Отговор
    В Покровското направление са спрени 63 руски пехотни атаки за последните 24 часа3253. Атаките са с около 30% по-малко на дневна база. В съседното от юг Олександриевско направление са отбити 12 руски пехотни атаки. В направлението към Константиновка, но от югоизток, откъм Торецк, е имало 14 руски пехотни атаки, докато от североизток към Константиновка, откъм Часов Яр, не е имало нито една. Самата Константиновка се намира североизточно от Покровск и е считана за същинската врата към агломерацията Славянск – Краматорск. В Лиманското направление е имало 11 руски пехотни атаки, а в северната част на Харковска област, в град Вовчанск, са били 10. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди, че при Вовчанск идват украински подкрепления, но от бригади, които са изтеглени да възстановяват загубите си от други места на фронта. "Нашите активно използват тактика на постоянен натиск върху противника чрез руските средства за масова информация, като постоянно обявяват предстоящия крах на отбраната на града", добавя каналът специално за Купянск – с други думи преводът е, че руснаците (и Путин) лъжат как градът е пред скорошно падане.

    12:01 11.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 село

    24 4 Отговор

    До коментар #3 от "руските партенки биват опровергани:":

    А когато Покровск падне, какво ще приказваш? Че е град без значение? Като Бахмут?

    12:03 11.11.2025

  • 11 Голям брой трупове в Купянск

    19 5 Отговор
    огромен брой тела на войници от въоръжените сили на Украйна лежат по улиците които буквално са затрупани с трупове на украински военослужещи. ТАСС: "Командирите на въоръжените сили на Украйна масово изоставят телата на войниците си в Купянск. Командването на Въоръжените сили на Украйна не иска да евакуира телата на загиналите си войници при изтеглянето си от Купянск, Харковска област".

    12:05 11.11.2025

  • 12 Кривоверен алкаш

    2 11 Отговор
    Да даде Господ и на Вас да Ви влезне дълбоко един ден....

    12:07 11.11.2025

  • 13 Pyccкий Карлик

    7 19 Отговор
    Mалодци....
    Ако погледнем на картата с удивление ще видим че Купянск е на 7км от руската граница !!!
    Четири Года, два хутора, 500 000 кабзона.
    Достоевски пита кой е идиота ....😄😄😄

    Коментиран от #15, #24, #31, #42, #52

    12:08 11.11.2025

  • 14 Винченцо Андолини

    16 2 Отговор
    Аха, вчера ни подхвърляха 170 000, днес 150 000, утре може и 190 000 да станат.
    Лукови глави.

    12:08 11.11.2025

  • 15 Лош Азоветц

    10 3 Отговор

    До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":

    Пръснъхъ ни хурките...ар идваъй че без теб че ни пръснът и зурлите...

    12:11 11.11.2025

  • 16 Зеленкио наркоман

    11 5 Отговор
    Няма вее, само 200-300 са и не са ни обсадили. Правим контратаки не за да осбодим блокираните бандери, ами щото тренираме атака кам Мацква!

    12:12 11.11.2025

  • 17 ДългоИме

    12 2 Отговор
    Този Сирски е голям "преброител" - плюнчи молива и записва 150 хилки! Абе, алнкоулу, май си по фамилия си С(е)ир(джий)ски!?

    12:13 11.11.2025

  • 18 име

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "руските партенки биват опровергани:":

    Ама що напъват да навлизат там, бе, козячев, нали не са обсадени? За кво се борят бандерите?

    Коментиран от #20

    12:13 11.11.2025

  • 19 Малииии

    4 10 Отговор
    Голяма хвалба, няма що. Да избиваш един цял народ си хвалба на идиоти! Браво "братя" идиоти!

    Коментиран от #23

    12:13 11.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Eва нo азoвчи

    10 1 Отговор
    Където ни пратят, там си оставаме. Добре че са руснаците да ни събират в чували.

    12:15 11.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Герге,

    13 1 Отговор

    До коментар #19 от "Малииии":

    Който е послушал Борис Джонсън реве, а англисаксите се радват, че затриха укрите....за да отслабват Русия. Укрите са маловажни за тях.

    12:16 11.11.2025

  • 24 Ама айде да се уточните колко са

    12 1 Отговор

    До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":

    убитите руснаци.
    Половин милион ли, два милиона ли.
    Или просто си ги изсмуквате от пръстчетата.
    Ако толкова ви се смуче нещо, кажете, ще се отзовем.

    Коментиран от #33

    12:16 11.11.2025

  • 25 Вашето мнение

    10 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хаха":

    Каква земя ва шаро? Тази на Блек Рок и Монсанто ли?

    12:17 11.11.2025

  • 26 Ни моА ,сА запра...!

    13 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зиленски...?!

    12:17 11.11.2025

  • 27 име

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хаха":

    Нали не са обсадени, бе козяк? Нали се справят добре в Покровск, всичко е под контрол, да напредват, да ги изнасят. Що се чудятпкак да стигнат до онези, "свободните" в Мирноград?

    12:18 11.11.2025

  • 28 Киев:

    7 0 Отговор
    Не е вярно! В Украйна няма нищо стратегическо!

    12:18 11.11.2025

  • 29 Един път

    2 2 Отговор
    Превзети ,след това насочили се към гарите ,днес не е Покровск а Купянск ,само измислици .Русия разположила 150 000 армия за Покровск ,еййй тоз Покровск той голям колкото Масква бре

    Коментиран от #41

    12:20 11.11.2025

  • 30 Hi ,Джуджи!

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Pyccкий Карлик":

    Няма ни един русофил,изплакал толкова много...- тонове сълзи за ,,руските жертви",колкото тебе...!
    Денонощно плачеш и хленчиш за тях...
    🤣😂😝👍👏!

    12:21 11.11.2025

  • 31 хикочко..

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":

    Дуземното шизо карлуковско гномче е фен на мьортвие бандерские души отгогле

    12:22 11.11.2025

  • 32 И Киев е Руски

    6 1 Отговор
    Нека клан.то на фашис.и продължи

    12:22 11.11.2025

  • 33 Pyccкий Карлик

    3 5 Отговор

    До коментар #24 от "Ама айде да се уточните колко са":

    "...колко убитите руснаци.. "

    500 000 е оптимистичната цифра.
    След 25г ще разберем страшната правда, където Сталин ще изглежда светец пред Путин.

    12:22 11.11.2025

  • 34 веселяк

    4 0 Отговор
    Зеленката думаше че са 170 хил., Сирски сега 150 хил., вероятно смелите укри за няколко дни са гътнали разликата в бройката. Сега си представете 150 000 армия на мотори, коли даже и без врати и руснаци качени по покривите на МПС-та, като индийци на влак! Представихте ли си ги? А сега остава и да повярвате!

    Коментиран от #36

    12:23 11.11.2025

  • 35 От редакцията

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "плевен":

    Щот е пидира3ъ

    12:25 11.11.2025

  • 36 Pyccкий Карлик

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "веселяк":

     "...смелите укри..."

    Четири Года укрите държат фронта срещу цяла дива Азия. Явно че имат топки 👍

    Коментиран от #39, #43, #45, #46

    12:27 11.11.2025

  • 37 Сашо

    0 1 Отговор
    Доста оръжие доставиха на Украйна, в небето се виждаха по 5 самолета в посока. Това преди 10 дена.

    12:28 11.11.2025

  • 38 ЕнБиСи

    2 1 Отговор
    Жертвите на Украйна до момента са 3172000 души

    Коментиран от #44

    12:28 11.11.2025

  • 39 И Киев е Руски

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Pyccкий Карлик":

    Питай украинките дали имат

    12:28 11.11.2025

  • 40 Копейко

    1 3 Отговор
    Тьотя каза да пишеме само възхваляващи пасквили за руските победи

    Коментиран от #51

    12:28 11.11.2025

  • 41 хикочко..

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Един път":

    Бандерските фенове на зеления мухал ще аплодират сирскио-като им съобщи че купиянске и покровске..не са важни укронатьциски жпвъзли хи хи

    12:28 11.11.2025

  • 42 Ъъъъъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":

    Шшшшшшт! Тиху! 🤫
    Не си компетентен!

    12:29 11.11.2025

  • 43 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Pyccкий Карлик":

    Добре че Путин е милостив иначе зомбираните укри щяха са са на пепел

    12:29 11.11.2025

  • 44 Pyccкий Карлик

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "ЕнБиСи":

    "...Жертвите на Украйна до момента са 3172000 души..."

    И кой ги уби тия 3 млн души, аз ли ? 😁
    Щото нали не от настинка са умрели.

    Коментиран от #53

    12:30 11.11.2025

  • 45 Четири года...

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Pyccкий Карлик":

    ...Укрите един проЗт ,,Кримский мост",не могат да съборят,тръгнали ми Руска империя да ,,събарят"...?!

    12:30 11.11.2025

  • 46 име

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Pyccкий Карлик":

    Държат, държат, да не казвам кво са хванали, така го държат, че опряха до 18 годишните да ги пращат на фронта.

    12:31 11.11.2025

  • 47 Скора

    2 1 Отговор
    Ще започне 5 тата година от 3 дневната СВО

    12:31 11.11.2025

  • 48 Главнокомандващия миСИРСКИ

    3 1 Отговор
    Все по-надълбоко ще влиза

    12:31 11.11.2025

  • 49 Ветеран от протеста

    1 1 Отговор
    Почва тотално зачистване на остатъците от разни отπаа ...дацци ,като Азов ,Айдар ,Десен сектор и подобни , укрили се в мазетата или преоблечени в женски дрехи "герои "

    12:31 11.11.2025

  • 50 Блатна фантазия

    0 1 Отговор
    Са всичкият им напредък и "взяли",фалшиви новини както са и фалшива "нация"-сбирток от монголи и варяги....😂😂😂😂😂

    12:32 11.11.2025

  • 51 мър6о..

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Копейко":

    Бандер0пома6ка..шишо каза че са ви докарали при оджата кюлоти с дваотвора-втора употреба

    12:32 11.11.2025

  • 52 Айде бе?!

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":

    Верно ли че Купянск е на 7 километра от руската граница?? Сериозно питам?

    12:34 11.11.2025

  • 53 хикочко..

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Pyccкий Карлик":

    Чем меньше бандерцевь-тем лучше..че препълниха бг-то

    12:34 11.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания