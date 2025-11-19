Новини
Безпрецедентен акт на саботаж! Полша разполага 10 000 войници за защита на критичната инфраструктура
  Тема: Украйна

Безпрецедентен акт на саботаж! Полша разполага 10 000 войници за защита на критичната инфраструктура

19 Ноември, 2025 19:53 2 632 57

Полските власти съобщават, че десетки заподозрени в саботаж и шпионаж са били задържани след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Безпрецедентен акт на саботаж! Полша разполага 10 000 войници за защита на критичната инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Полша ще разположи 10 000 военнослужещи за охрана на ключова инфраструктура, включително железопътни линии, след като експлозия повреди стратегически железопътен участък близо до Варшава през уикенда, предава "Ройтерс".

Правителството взе мерки, след като премиерът Доналд Туск определи инцидента като "безпрецедентен акт на саботаж", а Варшава публично намекна за руска намеса.

Още новини от Украйна

Експлозията засегна линия по маршрута Варшава-Люблин, част от коридора Варшава-Люблин-Хрубешов, който свързва столицата с Украйна чрез железопътен и автомобилен транспорт и е определян като "от решаващо значение" за снабдяването на Киев.

Министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че армията ще инспектира 120 км от трасето към украинската граница. Началникът на Генералния щаб генерал Веслав Кукула определи инцидента като умишлен, предупреждавайки, че "противникът изгражда среда за подкопаване на доверието в държавните институции" и създава условия за "потенциална агресия на полска територия".

Бюрото за национална сигурност подчерта, че ситуацията изисква "специално наблюдение и надеждна комуникация". Междувременно председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди, че заплахите срещу европейската сигурност "са реални и нарастват" и настоя за спешно укрепване на защитата на критичната инфраструктура.

В отделен инцидент в неделя вечерта влак по маршрута Швиноуйшче-Жешов е бил принуден да спре на около 50 км от Люблин, след като са били повредени въздушни електрически кабели. В него са пътували 475 души, като никой не е пострадал. Случаят също се разследва.

Полските власти съобщават, че десетки заподозрени в саботаж и шпионаж са били задържани след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сми

    10 57 Отговор
    Само поляците могат да оправят тези руски убийци и окупатори.

    Коментиран от #4, #6, #18, #25, #34, #38

    19:57 19.11.2025

  • 2 Един

    51 8 Отговор
    Малко са! 100 000 сложете!
    И вечерен час си направете - откачалници!

    19:58 19.11.2025

  • 3 0001

    51 5 Отговор
    Оная релса не беше гръмната, тя се е счупила заради умора на метала. Изчетох всички полски новини и коментари. Никъде не говорят за взрив. Но официалната версия е друга.

    19:59 19.11.2025

  • 4 Един

    40 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сми":

    Аха... помним предния път като тръгнаха напреки на Русия кво стана!
    Ми нека да вървят с Германия, да им възстанови концлагерите като са отворковци :) Чекам ;)

    Коментиран от #9

    19:59 19.11.2025

  • 5 БОЛШЕВИК

    31 5 Отговор
    Паляците от пуделите най-много искат конфликта да продължи и ако може да го разпалят още повече!

    19:59 19.11.2025

  • 6 Или

    8 40 Отговор

    До коментар #1 от "Сми":

    Поне да им нанесат достатъчно поражения. Но може и да не могат сами. Всички трябва да се включат срещу Русия. Америка, Англия, Франция, Германия, Италия, Полша, Холандия и още много. Русия може да бъде победена и прибрана обратно в границите си. Както Германия беше върната обратно в своите граници.

    Коментиран от #12, #30, #32, #53

    20:01 19.11.2025

  • 7 Пияни ненормалници

    30 6 Отговор
    Тези са жалки смешници

    20:01 19.11.2025

  • 8 вижда се

    31 7 Отговор
    Поляците са камикадзета - мазохисти !

    20:02 19.11.2025

  • 9 Врреее

    5 35 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    Хайде заминавай в Москва, защо сееш отрова над българите? Кой ти дава това право?

    Коментиран от #35

    20:02 19.11.2025

  • 10 Вартоломеево

    28 4 Отговор
    Новото пушечно. Саботаж дали е имало, но ловът на вещици е започнал.

    20:03 19.11.2025

  • 11 чикчирик

    20 4 Отговор
    Почти както маршал Пилсудски "оправи" не нападението на Полша от Германия през ВСВ.

    20:04 19.11.2025

  • 12 БОЛШЕВИК

    35 5 Отговор

    До коментар #6 от "Или":

    То Русия ако се върне в старите си граници, значи цяла Украйна ще е руска и даже Финландия ще е в границите на РФ!

    Коментиран от #37

    20:04 19.11.2025

  • 13 Бялджип

    32 1 Отговор
    Имена, снимки, доказателства ! Няма ли ги, няма нищо! Достатъчно витаят в главите им руски дронове. Стига! Омръзващо, отвратително е да ни смятат за дебили.

    20:05 19.11.2025

  • 14 Уса

    26 2 Отговор
    Браво на поляците..10 000 ще стигнат за 1 седмица.После ще пуснем и наще третополови лъвове

    20:07 19.11.2025

  • 15 Евродебил

    21 3 Отговор
    Майтапа с евроатлантиците е голям.Военно положение на територията на ЕСССР!Както се канеха на кримския мост и тя каква стана.

    20:08 19.11.2025

  • 16 Дудов

    22 2 Отговор
    Поляците никога не са се.славили като големи мозъци, така или иначе...

    20:08 19.11.2025

  • 17 Тома

    25 2 Отговор
    Най много поляци са изклани от бандеровци и за това сега са първи приятели

    20:09 19.11.2025

  • 18 Оди

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сми":

    На доктор

    20:10 19.11.2025

  • 19 Пимпарев от Антарктида

    18 1 Отговор
    По линия на НАТО да им пращаме подкрепления.Евроатлантици при нас бол.

    20:10 19.11.2025

  • 20 урко

    17 1 Отговор
    Тея хептем са изкукали))))) Страх лозе пази, единствено жените им стават за всичко...

    20:11 19.11.2025

  • 21 Хърбата

    19 4 Отговор
    Така както са я подкарали полските орки,Вашава скоро може да се върне в пределите на Русия.

    20:11 19.11.2025

  • 22 ти да видиш

    18 1 Отговор
    Англичаните и украинците в какви филми ги вкараха тия не истина, а и как им се вързаха😅

    20:11 19.11.2025

  • 23 Kaлпазанин

    14 1 Отговор
    Е па покажете ни ги де ,недейте да ви е срам

    20:11 19.11.2025

  • 24 Ооляците ще ядът голяма ХУРКА

    17 3 Отговор
    Ако подскачат още по високо и плюят по далече ......ще ревът като зеления потник и още по високо за прекратяване на огъня !!!!!!

    Коментиран от #31

    20:12 19.11.2025

  • 25 урко

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сми":

    Могат да, прав си, ама със уста)))

    20:12 19.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Туск , ние ще победим РУСИЯ също като

    10 3 Отговор
    Покрайна .....и може би още по лошо ще се молим на Ердоган за спиране на огъна , ама дали ще спре ???

    20:14 19.11.2025

  • 28 Кубинка в зъбите

    13 2 Отговор
    Полските гниди са като си-ганите...разчитат на 6ройка...като и36иеш 3ъ6ите на 2-3-ма и тогава се пръскат като Бийтълсите

    20:17 19.11.2025

  • 29 Червендалест Мофос

    4 13 Отговор
    Взехме да сънуваме
    Че ще вземем
    Полша за
    3 Дня .

    А още кретаме около Покровск

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    20:17 19.11.2025

  • 30 Хохо Бохо

    15 3 Отговор

    До коментар #6 от "Или":

    Има само един малък и несъществен проблем. Русия е първа ядрена сила, разполага с хиперзвукови ракети. Да са не върнеш ти в каменната ера? Щото руснаците има къде да бягат ама ти не.

    20:17 19.11.2025

  • 31 То затуй поляците се изнасят от полша

    16 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ооляците ще ядът голяма ХУРКА":

    Преди да стане твърде късно и бягат навсякъде из европа .....дори идват във България и закупуват имоти !

    20:17 19.11.2025

  • 32 Историк

    18 2 Отговор

    До коментар #6 от "Или":

    . През 1941г. Съветският Съюз е нападнат не само от германия, но и от цяла европа, с изключение на Сърбия и Гърция. Срещу СССР се бият испански дивизии, френски легиони, армиите на италия, румъния, финландия, части от хърватия, чехословакия и други. Брестката крепост е щурмувана от австрийци, Севастопол от румънци и италианци. Даже албания изпраща да воюва срещу СССР СС дивизията Скендърбег. В танковата армия на Гудериан в северна Африка всеки втори танкист е бил чех. Унгарците не са взимали руски пленници. Под Ленинград зверства холандската СС дивизия нордланд. 60 хиляди французи доброволци от СС дивизията Шарлеман. Охранни отряди от швейцарци, фламанци, валонци. Испания изпраща воиска даже без да обяви война на СССР.
    С други думи в момента на нападението в армията на Хитлер е имало около милион войници от страните съюзници на нацистка германия, влизащи сега в състава на нато. До 1943г. численото превъзходство в жива сила на съветско-германския фронт е било на страната на държавите от фашисткия блок. Воюват и изменници и предатели, литовска, латишка и естонска СС дивизии, СС дивизията галичина, грузински, туркестански легиони или общо повече от 400 000 колаборационисти. От тях украинските хиви са били 250 000.

    Коментиран от #47

    20:18 19.11.2025

  • 33 Самонавиването

    4 14 Отговор
    Е типична черта на Родния Рублоидиот.

    Вече Марширува към Варшава.

    20:18 19.11.2025

  • 34 Да,прав си

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сми":

    С гол г3 по мъд€т€

    20:18 19.11.2025

  • 35 Хохо Бохо

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "Врреее":

    Ти кога заминаваш за бандерия? То не става само с дръгнене по клавиатурата, искат те в окопа.

    20:19 19.11.2025

  • 36 АЙДЕ ЧЕСТИТО

    16 2 Отговор
    Първо, трябвало е да има среща между Уиткоф и Йермак, която Уиткоф е отменил, т.е. Бай Дончо отсвирва киевската хунта. Второ, Силвия Гринчук, министърката на енергетиката, основна обвиняема за корупционната схема, е била евакуирана от хунтата снощи, била е изведена от страната. И най-важното, рустем умрелов е в САЩ и дава показания във ФБР за крадените пачки с долари, свидетелства срещу хунтата и зеления наркоман. Айде честито, хубаво да се наиграете copoсоидите!

    20:20 19.11.2025

  • 37 Шопо

    14 2 Отговор

    До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    20:20 19.11.2025

  • 38 Хохи Бохо

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сми":

    Служил съм с поляци в Афганистан и Ирак. Най-големите мишки и страхливци, дори италянците са по-смели и излизаха на мисии когато стане напечено, Тези полски плъхове от базата не излизаха. На теб какво ти е мнението за полските военни?

    Коментиран от #45

    20:21 19.11.2025

  • 39 Огледален образ

    12 3 Отговор
    Държавата Полша ще стане Пошла държава

    20:22 19.11.2025

  • 40 Владимир Путин офишъл

    8 1 Отговор
    И6aл съм ва

    20:23 19.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Пенсионер 69 годишен

    13 3 Отговор
    Не забравяйте концлагерите. Тъкмо си имате бандеровци за газовите камери и крематориумите. А най добре помислете добре, какво ще ви се случи, ако Германия си поиска земите, подарени ви от лошите руснаци.

    20:24 19.11.2025

  • 43 Сатана Z

    14 1 Отговор
    Интересно , как е минал влак по релсата ,за която се твърди ,че е взривена от Русия?

    20:25 19.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пенсионер 69 годишен

    10 1 Отговор

    До коментар #38 от "Хохи Бохо":

    Виждал ли си ги, като се напият?

    20:26 19.11.2025

  • 46 Рони

    12 2 Отговор
    Защо си мисля че на Полша са дали нареждане да вкара НАТО във войната

    20:30 19.11.2025

  • 47 не може да бъде

    8 2 Отговор

    До коментар #32 от "Историк":

    Според мен много интересен момент настъпва в края на войната .Около 200 хил.украинци от УПА заедно с жените си и др.се предават на англичаните !Обаче съветското разузнаване се докопва до всички данни за това предаване и иска от англичаните да ги предадат/екстрадират -англичаните са леко сконфузени забавят отговора но пред перспективата да стане скандал и правителството да падне решават да предадат всички ...сцените от предаването са неописуеми ....!?...И май именно тук Сталин допуска някаква грешка защото една част -доста голяма част -са помилвани ...!?

    Коментиран от #48

    20:32 19.11.2025

  • 48 Пенсионер 69 годишен

    10 2 Отговор

    До коментар #47 от "не може да бъде":

    Не е виновен Сталин. Той ги праща по лагерите да копат въглища. Хрушчов ги амнистира.

    20:38 19.11.2025

  • 49 Георгиев

    14 1 Отговор
    Абсолютно глупости! Ако този инцидент е това, за което пишат и е дело на Русия, питам: защо й е на Русия да прави това в Полша? Има Окраина, има гранични станции за смяна на колелата. Бомбят тях и затварят границата. Ама Полша си търси повод за действия. И си го създава. Това е тяхно дело като организация и контрол на изпълнението. Много бързо сложиха изпълнители двама окраинци, разбира се вербувани от Русия. Как знаят всичко това? Ако е вярно, всичко ли е вярно? НАТО няма как да се върже на това. Член 5 ще почака.

    20:42 19.11.2025

  • 50 Иванушка🇺🇸

    5 15 Отговор
    Полша всеки момент ще бъдат нападнати от фашистка Русия. Въпреки че икономиката на руснаците е рухнала психопата Путин до последно ще бъде заплаха за Свободния свят.

    20:43 19.11.2025

  • 51 дедо

    11 1 Отговор
    шубето е голям страх, но... иначе лайте полячета, лайте. Те и германците са ви вдигнали мерника.

    20:49 19.11.2025

  • 52 Точен

    9 3 Отговор
    Тъй като първата работа на журналистиката е да информира, нека да споделя, че като гларус 15 г на морето съм любил полякини от: Варшава /не броя колко/, Катовице, Келце, Лодз, Кракув, Жешув, Ополе, една не помня от кой друг град от Шльонск, една казваше, че е от Варшава, ама си беше от село... Няма лошо, панове и паненки...

    20:56 19.11.2025

  • 53 Грешно мислиш и пишеш.

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "Или":

    Русия си е на тяхна територия. Русия е правоприемник на СССР. Беловежките споразумения не са само раздаване на територии, за да си правят държави. По късно обособените Окраина и балтийските републики се отказаха от другите си задължения, но териториите си запазиха. Идва време за ревизия, която в случая стана война.

    21:02 19.11.2025

  • 54 Хехе

    5 1 Отговор
    А саботьорите са украинци. Айде нови балони за надувка - руска опасност. Дъвка, жвачка...

    21:22 19.11.2025

  • 55 Генерал Колев

    2 3 Отговор
    Путинохитеците ривът

    21:46 19.11.2025

  • 56 ГОШО

    2 1 Отговор
    ПОЛСКИ ФАШИСТИ - КЛОУНИ

    23:03 19.11.2025

  • 57 гумата

    1 0 Отговор
    Няма да им стигнат . Трябват поме 30 000. Защото трябва да се блокират всички подстъпи към обектите от далечно разтсояние, което да не може да се прескочи.

    03:32 20.11.2025

