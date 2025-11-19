Безпрецедентен акт на саботаж! Полша разполага 10 000 войници за защита на критичната инфраструктура

Полша ще разположи 10 000 военнослужещи за охрана на ключова инфраструктура, включително железопътни линии, след като експлозия повреди стратегически железопътен участък близо до Варшава през уикенда, предава "Ройтерс".
Правителството взе мерки, след като премиерът Доналд Туск определи инцидента като "безпрецедентен акт на саботаж", а Варшава публично намекна за руска намеса.
Експлозията засегна линия по маршрута Варшава-Люблин, част от коридора Варшава-Люблин-Хрубешов, който свързва столицата с Украйна чрез железопътен и автомобилен транспорт и е определян като "от решаващо значение" за снабдяването на Киев.
Министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че армията ще инспектира 120 км от трасето към украинската граница. Началникът на Генералния щаб генерал Веслав Кукула определи инцидента като умишлен, предупреждавайки, че "противникът изгражда среда за подкопаване на доверието в държавните институции" и създава условия за "потенциална агресия на полска територия".
Бюрото за национална сигурност подчерта, че ситуацията изисква "специално наблюдение и надеждна комуникация". Междувременно председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди, че заплахите срещу европейската сигурност "са реални и нарастват" и настоя за спешно укрепване на защитата на критичната инфраструктура.
В отделен инцидент в неделя вечерта влак по маршрута Швиноуйшче-Жешов е бил принуден да спре на около 50 км от Люблин, след като са били повредени въздушни електрически кабели. В него са пътували 475 души, като никой не е пострадал. Случаят също се разследва.
Полските власти съобщават, че десетки заподозрени в саботаж и шпионаж са били задържани след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.
