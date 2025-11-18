Биткойнът изтри натрупаните печалби за 2025 година! Криптовалутата отбеляза най-големия си спад от 7 месеца насам

За първи път от седем месеца насам най-голямата криптовалута - Биткойн падна като стойност под 90 000 долара, като според анализаторите това е пореден знак, че апетитът на инвеститорите към риск рязко намалява на глобалните финансови пазари, предава "Ройтерс".

Биткойн, който е особено чувствителен към настроенията на пазара, вече е изтрил натрупаните печалби за 2025 г. досега, като сега е надолу с близо 30% спрямо пика си от октомври, когато достигна стойност от над 126 хил. долара.

На пазарите в Азия във вторник биткойнът се търгува с понижение от 2% до 89 953 долара, след като миналата седмица се срина под ключовата графична подкрепа около 98 000 долара.

Според анализатори сегашният спад в стойностите на криптовалутата се дължи на комбинация от фактори, включително съмнения относно бъдещи понижения на лихвите в САЩ и по-общото разклащане на пазарните настроения след продължителния възход.

"Каскадното разпродаване се засилва от това, че листнати компании и институции излизат от позициите си, след като натрупаха активи по време на възхода, което допълнително увеличава риска от разпространение на паника на пазара", казва Джошуа Чу, съпредседател на Hong Kong Web3 Association.

"Когато подкрепата изтънее и макроикономическата несигурност нарасне, доверието може да се изпари със забележителна скорост", допълва той.

Пазарите в Азия отбелязаха сериозни спадове във вторник, като натискът беше особено силен върху технологичните акции в Япония и Южна Корея.

Криптовалутата етер също е под натиск от месеци, като до момента тя е загубила близо 40% от стойността си, падайки от връх над 4955 долара през август до 2997 долара във вторник, когато отбеляза спад от 1% за деня.

Спадът на биткойн в началото на годината предшества по-широка разпродажба, която удари фондовите пазари през април след обявяването на американски мита. Това поражда опасения, че текущият срив в криптото може отново да се окаже ранен индикатор за разклащане на други пазари.

"Като цяло настроенията в криптосектора са доста потиснати и остават такива от ликвидирането на ливъриджа през октомври", казва Матю Диб, директор инвестиции в Astronaut Capital.