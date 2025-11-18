Новини
Биткойнът изтри натрупаните печалби за 2025 година! Криптовалутата отбеляза най-големия си спад от 7 месеца насам

18 Ноември, 2025 10:52

Биткойн, който е особено чувствителен към настроенията на пазара, сега е надолу с близо 30% спрямо пика си от октомври, когато достигна стойност от над 126 хиляди долара

За първи път от седем месеца насам най-голямата криптовалута - Биткойн падна като стойност под 90 000 долара, като според анализаторите това е пореден знак, че апетитът на инвеститорите към риск рязко намалява на глобалните финансови пазари, предава "Ройтерс".

Биткойн, който е особено чувствителен към настроенията на пазара, вече е изтрил натрупаните печалби за 2025 г. досега, като сега е надолу с близо 30% спрямо пика си от октомври, когато достигна стойност от над 126 хил. долара.

На пазарите в Азия във вторник биткойнът се търгува с понижение от 2% до 89 953 долара, след като миналата седмица се срина под ключовата графична подкрепа около 98 000 долара.

Според анализатори сегашният спад в стойностите на криптовалутата се дължи на комбинация от фактори, включително съмнения относно бъдещи понижения на лихвите в САЩ и по-общото разклащане на пазарните настроения след продължителния възход.

"Каскадното разпродаване се засилва от това, че листнати компании и институции излизат от позициите си, след като натрупаха активи по време на възхода, което допълнително увеличава риска от разпространение на паника на пазара", казва Джошуа Чу, съпредседател на Hong Kong Web3 Association.

"Когато подкрепата изтънее и макроикономическата несигурност нарасне, доверието може да се изпари със забележителна скорост", допълва той.

Пазарите в Азия отбелязаха сериозни спадове във вторник, като натискът беше особено силен върху технологичните акции в Япония и Южна Корея.

Криптовалутата етер също е под натиск от месеци, като до момента тя е загубила близо 40% от стойността си, падайки от връх над 4955 долара през август до 2997 долара във вторник, когато отбеляза спад от 1% за деня.

Спадът на биткойн в началото на годината предшества по-широка разпродажба, която удари фондовите пазари през април след обявяването на американски мита. Това поражда опасения, че текущият срив в криптото може отново да се окаже ранен индикатор за разклащане на други пазари.

"Като цяло настроенията в криптосектора са доста потиснати и остават такива от ликвидирането на ливъриджа през октомври", казва Матю Диб, директор инвестиции в Astronaut Capital.


САЩ
  • 1 Pyccкий Карлик

    4 17 Отговор
    То щот Руплата цепи мрака от възход....😄

    Коментиран от #7

    10:53 18.11.2025

  • 2 Мдада...

    17 6 Отговор
    Пирамиди, фараони...

    Коментиран от #3

    10:59 18.11.2025

  • 3 Улав

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "Мдада...":

    Не те слуша главата

    11:01 18.11.2025

  • 4 Ружа Игнатова

    3 2 Отговор
    Експертизата на двамата финансови анализатори в коментарите е потресаваща.

    Коментиран от #5

    11:04 18.11.2025

  • 5 Е, сега...ти в тази медия какво очакваш?

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ружа Игнатова":

    Аз лично влизам малко да видя какво е положението, като филтрирам 90% от пропагандата и платените рекламни статии. Коментаторите ....

    Коментиран от #9

    11:15 18.11.2025

  • 6 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Новината е от 28.11.2017
    В деня, в който криптовалутата биткойн премина психологическата граница от 10 000 долара, МВР отказа да каже как се разпорежда с 213 519 биткойна конфискувани в рамките на операция ПРАТКА/ВИРУС срещу митнически измамници.
    Къде са сега тия биткоини?

    11:15 18.11.2025

  • 7 Цепи ти

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    цепката

    Коментиран от #8

    11:15 18.11.2025

  • 8 Факт

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Цепи ти":

    Ти си чебурашка

    11:17 18.11.2025

  • 9 Ква медия е тва бе колега

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Е, сега...ти в тази медия какво очакваш?":

    В която нито един не е завършил факултета по журналистика в СУ

    Коментиран от #15

    11:17 18.11.2025

  • 10 Финансов анализатор

    5 1 Отговор
    Когато пада биткойна се радвам - ще го купя евтино. Това прави в момента и Тръмпи. Когато биткойна се вдига пак се радвам - ще го продада скъпо. Това ще направи Тръмпи след няколко месеца. Това е мнението на групата финансови анализатори от кафенето на гара Горна Оряховица..

    Коментиран от #16

    11:20 18.11.2025

  • 11 Красимир Петров

    4 3 Отговор
    Пирамидааа

    11:23 18.11.2025

  • 12 Биткойн

    1 1 Отговор
    Нали се притеснявахте, че сте изпуснали влака? Качвайте се на автобуса да не изпуснете и него сега е момента да купите Биткойн!

    11:41 18.11.2025

  • 13 нео

    3 0 Отговор
    Много отдавана съм казал , че ще слезе до 12 000 долара

    11:55 18.11.2025

  • 14 Инвеститор

    1 0 Отговор
    Колко ли балъци ще изгорят накрая - за сега още се държат криптовалутите защото имат едно предимство пред останалите пари - непроследими са и от това се възползват доста мафиоти.

    Но я си представете че дойде някой по шашав от перчема и каже че забранява да се обменят долари за криптовалути - стойността на тези "пари" изведнъж ще стане кръгла нула. Общо взето това е експеримент как ще бъдат възприети новите "цифрови" пари и рано или късно ще бъде прекратен. Властта в една държава се крепи на това че могат да контролират парите - никой няма да позволи безконтролни пари да завземат държавата му.

    11:56 18.11.2025

  • 15 Шиткоин

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ква медия е тва бе колега":

    Имаш предвид инкубатора за мисирки, известен още като факултет по журналистика в СУ.

    11:59 18.11.2025

  • 16 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Финансов анализатор":

    "Когато пада биткойна се радвам - ще го купя евтино"

    Няма много да се радваш ако продължи да пада и наближи нулата а това е напълно възможно.

    12:00 18.11.2025

  • 17 Когато двама трима

    0 0 Отговор
    ОБСЕБЕЛИ крипто сектора се ДУЯТ кой по голям купуват придават за милиарди долара така ще бъде. Дребничките рибки ще се гърчат. Така е и в политиката все други ни управляват манипулират и стресират. Но така е кога има алчни без морал хора. И все пак след някой месец и ние ще си намажем филията с мас.

    12:05 18.11.2025

  • 18 Жбръц

    1 0 Отговор
    Лаком г,зз,глава затрива! Система " Понци" ,но в планетарен мащаб.Да си вярваш,че си бъдещ милионер, от въздух, означава,че лакомиятя ти е унищожила и последните проблясъци на здрав разум.Зад тази схема,създадена от некакъв си Сатоши- Ментоши,който никой не е виждал на живо,стоят гениални умове.Как да прибереш от милиарди наивници,но адски лакоми не милиарди,а трилиони.Абе лъохмани,кой дава печалба за няколко години,в размер на 30-40%?С какво е гарантиран,този електронен въздух? С активи на банков консорциум,от световна величина,с ресурси,или дуржавни ценни книжа.С нищо! Базира се единствено на лакомите каракуди,който купуват сатошита с реални средства.Е,добре,но никой не продава! От там тръгва този изкуствен растеж.А какво би се случило,ако онези-в сянка,който са създали Сатоши- Ментоши,в ден Х направят рязка интервениция на пазара.Просто са преценили,че към момента,са на огромна,чудовищна шо размери печалба,без да си мръднат пръста.Задължително днешната новина,но умножена в хиляди проценти! Ефект на доминото.Всяка каракуда,ще бърза да спаси" инвестицията".Но закона на джунглата действа.Цената може да се срине и до един долар,от милиони продавачи,но купувачи - нула.Зададохте ли си въпрос: Защо е фиксиран крайният брой-22 милиона бита? Ще стане един,два,пет милиона ли? От въздух,пари не се създават.Да,ще спечелят малка група.Който са купили,и при рязък скок,продадат до нула.Но да чакаш,да паднат на коча топките,за да заблажиш...

    12:09 18.11.2025

  • 19 алхимик

    1 0 Отговор
    Преди бях запален по криптото , но освен да купиш или изкопаеш и после да продадеш , не виждам за какво друго може да послужи това нещо

    12:10 18.11.2025

  • 20 бай Бончо

    0 0 Отговор
    Един пъпчив тижейджър , стои за екран и се надява някой да му даде пари за цифри на екрана , които нямат никаква стойност .Аз така виждам нещата , но са украсени с много красиви приказки и сложни думички като халвинг ,левъридж и др.

    12:12 18.11.2025