Биткойнът изтри натрупаните печалби за 2025 година! Криптовалутата отбеляза най-големия си спад от 7 месеца насам

За първи път от седем месеца насам най-голямата криптовалута - Биткойн падна като стойност под 90 000 долара, като според анализаторите това е пореден знак, че апетитът на инвеститорите към риск рязко намалява на глобалните финансови пазари, предава "Ройтерс".
Биткойн, който е особено чувствителен към настроенията на пазара, вече е изтрил натрупаните печалби за 2025 г. досега, като сега е надолу с близо 30% спрямо пика си от октомври, когато достигна стойност от над 126 хил. долара.
На пазарите в Азия във вторник биткойнът се търгува с понижение от 2% до 89 953 долара, след като миналата седмица се срина под ключовата графична подкрепа около 98 000 долара.
Според анализатори сегашният спад в стойностите на криптовалутата се дължи на комбинация от фактори, включително съмнения относно бъдещи понижения на лихвите в САЩ и по-общото разклащане на пазарните настроения след продължителния възход.
"Каскадното разпродаване се засилва от това, че листнати компании и институции излизат от позициите си, след като натрупаха активи по време на възхода, което допълнително увеличава риска от разпространение на паника на пазара", казва Джошуа Чу, съпредседател на Hong Kong Web3 Association.
"Когато подкрепата изтънее и макроикономическата несигурност нарасне, доверието може да се изпари със забележителна скорост", допълва той.
Пазарите в Азия отбелязаха сериозни спадове във вторник, като натискът беше особено силен върху технологичните акции в Япония и Южна Корея.
Криптовалутата етер също е под натиск от месеци, като до момента тя е загубила близо 40% от стойността си, падайки от връх над 4955 долара през август до 2997 долара във вторник, когато отбеляза спад от 1% за деня.
Спадът на биткойн в началото на годината предшества по-широка разпродажба, която удари фондовите пазари през април след обявяването на американски мита. Това поражда опасения, че текущият срив в криптото може отново да се окаже ранен индикатор за разклащане на други пазари.
"Като цяло настроенията в криптосектора са доста потиснати и остават такива от ликвидирането на ливъриджа през октомври", казва Матю Диб, директор инвестиции в Astronaut Capital.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Pyccкий Карлик
Коментиран от #7
10:53 18.11.2025
2 Мдада...
Коментиран от #3
10:59 18.11.2025
3 Улав
До коментар #2 от "Мдада...":Не те слуша главата
11:01 18.11.2025
4 Ружа Игнатова
Коментиран от #5
11:04 18.11.2025
5 Е, сега...ти в тази медия какво очакваш?
До коментар #4 от "Ружа Игнатова":Аз лично влизам малко да видя какво е положението, като филтрирам 90% от пропагандата и платените рекламни статии. Коментаторите ....
Коментиран от #9
11:15 18.11.2025
6 Сатана Z
В деня, в който криптовалутата биткойн премина психологическата граница от 10 000 долара, МВР отказа да каже как се разпорежда с 213 519 биткойна конфискувани в рамките на операция ПРАТКА/ВИРУС срещу митнически измамници.
Къде са сега тия биткоини?
11:15 18.11.2025
7 Цепи ти
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":цепката
Коментиран от #8
11:15 18.11.2025
8 Факт
До коментар #7 от "Цепи ти":Ти си чебурашка
11:17 18.11.2025
9 Ква медия е тва бе колега
До коментар #5 от "Е, сега...ти в тази медия какво очакваш?":В която нито един не е завършил факултета по журналистика в СУ
Коментиран от #15
11:17 18.11.2025
10 Финансов анализатор
Коментиран от #16
11:20 18.11.2025
11 Красимир Петров
11:23 18.11.2025
12 Биткойн
11:41 18.11.2025
13 нео
11:55 18.11.2025
14 Инвеститор
Но я си представете че дойде някой по шашав от перчема и каже че забранява да се обменят долари за криптовалути - стойността на тези "пари" изведнъж ще стане кръгла нула. Общо взето това е експеримент как ще бъдат възприети новите "цифрови" пари и рано или късно ще бъде прекратен. Властта в една държава се крепи на това че могат да контролират парите - никой няма да позволи безконтролни пари да завземат държавата му.
11:56 18.11.2025
15 Шиткоин
До коментар #9 от "Ква медия е тва бе колега":Имаш предвид инкубатора за мисирки, известен още като факултет по журналистика в СУ.
11:59 18.11.2025
16 Запознат
До коментар #10 от "Финансов анализатор":"Когато пада биткойна се радвам - ще го купя евтино"
Няма много да се радваш ако продължи да пада и наближи нулата а това е напълно възможно.
12:00 18.11.2025
17 Когато двама трима
12:05 18.11.2025
18 Жбръц
12:09 18.11.2025
19 алхимик
12:10 18.11.2025
20 бай Бончо
12:12 18.11.2025