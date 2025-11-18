Фон дер Лайен: Разширяването на ЕС е инвестиция в сигурността и свободата на Европа

Разширяването на Европейския съюз е инвестиция в общата сигурност и свобода в период на нарастваща геополитическа несигурност, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във видеообръщение към участниците във форум в Брюксел, посветен на бъдещето на процеса на присъединяване, предава БТА.

От основаването си ЕС е мирен проект, подчерта Фон дер Лайен. Тя отбеляза, че пътят към членство е изпълнен с предизвикателства и изисква мащабни реформи, както и пълно сближаване с европейското законодателство. Според нея кандидатстващите държави трябва да получат възможност да усетят ползите от бъдещото членство още преди окончателното присъединяване. Тя посочи, че усилията им за адаптиране към единния пазар вече са довели до значителни инвестиции.

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос заяви, че Европа трябва да бъде защитена от възхода на автократични модели. Тя подчерта, че разширяването трябва да укрепи Съюза. Кос акцентира върху съществения напредък, постигнат тази година от Черна гора, Албания, Молдова и Украйна, като посочи, че реформите „се отплащат“.

Тя уточни, че ЕС няма да съкращава пътя към членство за настоящите кандидати. Слаби демократични структури могат да създадат условия за корупция и организирана престъпност, отбеляза Кос, напомняйки, че ЕС е изграден върху взаимно доверие. Еврокомисарят подчерта необходимостта да се оценят ефектите на бъдещото разширяване върху бюджета, управленските механизми и обществените очаквания, включително страховете на европейските граждани.

Кос предупреди, че бавните действия могат да застрашат стабилността на континента. Автократични режими използват европейската откритост, финансират пропаганда и външна намеса, особено в страните кандидатки, посочи тя.

В срещата участват още върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, както и премиерите на Албания Еди Рама, на Черна гора Милойко Спаич, на Молдова Александру Мунтяну, председателят на парламента на Сърбия Ана Бърнабич и украинският вицепремиер Тарас Качка.