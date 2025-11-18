Новини
Белгия
Фон дер Лайен: Разширяването на ЕС е инвестиция в сигурността и свободата на Европа

Фон дер Лайен: Разширяването на ЕС е инвестиция в сигурността и свободата на Европа

18 Ноември, 2025

На форум в Брюксел лидерите на ЕС подчертаха нуждата от реформи, устойчиви демократични структури и защита от външни автократични влияния

Фон дер Лайен: Разширяването на ЕС е инвестиция в сигурността и свободата на Европа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Разширяването на Европейския съюз е инвестиция в общата сигурност и свобода в период на нарастваща геополитическа несигурност, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във видеообръщение към участниците във форум в Брюксел, посветен на бъдещето на процеса на присъединяване, предава БТА.

От основаването си ЕС е мирен проект, подчерта Фон дер Лайен. Тя отбеляза, че пътят към членство е изпълнен с предизвикателства и изисква мащабни реформи, както и пълно сближаване с европейското законодателство. Според нея кандидатстващите държави трябва да получат възможност да усетят ползите от бъдещото членство още преди окончателното присъединяване. Тя посочи, че усилията им за адаптиране към единния пазар вече са довели до значителни инвестиции.

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос заяви, че Европа трябва да бъде защитена от възхода на автократични модели. Тя подчерта, че разширяването трябва да укрепи Съюза. Кос акцентира върху съществения напредък, постигнат тази година от Черна гора, Албания, Молдова и Украйна, като посочи, че реформите „се отплащат“.

Тя уточни, че ЕС няма да съкращава пътя към членство за настоящите кандидати. Слаби демократични структури могат да създадат условия за корупция и организирана престъпност, отбеляза Кос, напомняйки, че ЕС е изграден върху взаимно доверие. Еврокомисарят подчерта необходимостта да се оценят ефектите на бъдещото разширяване върху бюджета, управленските механизми и обществените очаквания, включително страховете на европейските граждани.

Кос предупреди, че бавните действия могат да застрашат стабилността на континента. Автократични режими използват европейската откритост, финансират пропаганда и външна намеса, особено в страните кандидатки, посочи тя.

В срещата участват още върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, както и премиерите на Албания Еди Рама, на Черна гора Милойко Спаич, на Молдова Александру Мунтяну, председателят на парламента на Сърбия Ана Бърнабич и украинският вицепремиер Тарас Качка.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    16 2 Отговор
    ЕсеС е схема Понци❗
    Без нови шарани- загива❗

    Коментиран от #15

    11:45 18.11.2025

  • 2 ООрана държава

    13 2 Отговор
    Избихте урхайнците, на там разширяване няма да се получи

    11:45 18.11.2025

  • 3 си дзън

    4 16 Отговор
    Разширяване без изгонване на руснаците от ЕС е безсмислено.

    Коментиран от #8

    11:45 18.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    18 1 Отговор
    ЕС възниква като чисто ИКОНОМИЧЕСКИ съюз
    за търговия с въглища❗
    Прераства в чисто ПОЛИТИЧЕСКИ съюз
    забраняващ употребата на въглища❗
    Днес е чисто ВОЕНЕН съюз
    даваш всичко за война срещу Русия

    11:48 18.11.2025

  • 6 пешо

    14 1 Отговор
    уродлив и крадлив боклук

    11:48 18.11.2025

  • 7 Налайенен

    12 1 Отговор
    Й трябва анален разширите.

    11:49 18.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 майор Михов

    14 0 Отговор
    С костюмчета и криви усмивки не става човек лидер, а с адекватно ръководене.
    Никакво разширяване няма да донесе добро на европейците, а друго ръководство, дай боже с повече ум в главите.

    11:52 18.11.2025

  • 10 православен

    12 1 Отговор
    Урсула , ЕС стана безмислен .В болните ви мозъци е унищожаването на славянството и правосавието , но няма да ви се получи .

    11:53 18.11.2025

  • 11 Време е да се арестуват

    3 12 Отговор
    всички бг руски еничари в България!
    Застрашават националната сигурност!

    11:53 18.11.2025

  • 12 ЕСССР

    9 1 Отговор
    Укpoмафията и корупцията, ще разширят старата Европа отзад, това ви говори Другарката Урсула!

    11:54 18.11.2025

  • 13 Как пък един боклуккк

    1 9 Отговор
    не замина за Маскалия?

    11:55 18.11.2025

  • 14 12340

    3 2 Отговор
    Македонеца си стои у Скопje, с пръс в г.
    Непоканен

    11:56 18.11.2025

  • 15 Честитка

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Искам да поправя Урсула, Разширяването на ЕС е ловене на рибки в мътна вода. Невоенно завладяване на хора и територии и принуждаването им доброзорно да приемат законодателтството на този, който ги завладява. Всички хубави неща, обещавани от ЕС са червейчето на кукичката, стръвта за рибката, която чакаме да клъвне и да отнесе плувката, преди да я издърпаме и да я метнем в тигана с горещо олио или на скарата.
    ЕС е капан за наивници за източване на ресурси, мозъци и капитали.

    11:57 18.11.2025

  • 16 Оная предната

    8 0 Отговор
    Дойче изкопа терена на Европа а тази новата ще Я закопае. Нищо полезно за Европа не направиха. От първа сила и просперитет от преди много векове сега сме седмата дупка на каваля.

    11:57 18.11.2025

  • 17 Я пък тоя

    9 0 Отговор
    Когато един бидон се раширява прекалено бързо и много, експлоадира и разлива съдържанието.

    11:57 18.11.2025

  • 18 Стратегията на Урсула

    7 0 Отговор
    Стратегията на Урсула ще доведе до връщане на Англия в ЕС и нова Берлинска стена.

    11:58 18.11.2025

  • 19 Тази госпожа наистина живее

    7 0 Отговор
    в розовия свят на подскачащите понита около нея и всичките в купон не осъзнават че нищо не могат да направят.

    12:01 18.11.2025

  • 20 Някой

    10 0 Отговор
    То и разширяването на Нацистка Германия е бил инвестиция в осигуряване на свободата и просперитета на Европа. Ама знаем до какво доведе...
    Та сега настъпват същата мотика, очаквайки различен резултат. Има си медицинска диагноиза за такова поведение, но няма да я напиша, че ще ме цензурират.

    12:04 18.11.2025

  • 21 Я пък тоя

    4 0 Отговор
    Голяма среща е била:
    Кая Калас, ,Андрюс Кубилюс, както и премиерите на Албания , Черна гора , Молдова , председателят на парламента на Сърбия и украинският вицепремиер.
    Цвета на земното кълбо.

    12:05 18.11.2025

  • 22 Бабо Урсула,

    0 0 Отговор
    излизай на пенсия. Политиката не ти се отдава. Много бели правиш. Пари имаш за още 10 живота. Спри се вече и си почини. Прави разходки в паркове и резервати на чист въздух. Посещавай клуба на пенсионера в твоя квартал и обсъждай политиката. Там няма да навредиш.

    12:16 18.11.2025

  • 23 Ми дай

    0 0 Отговор
    пример бе Урсуз, инвестирай някое свое евро!

    12:16 18.11.2025

