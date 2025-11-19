Тежки санкции! Финландските бензиностанции на Лукойл затварят заради мерките на Тръмп

Финландският оператор на бензиностанции Teboil, собственост на руския петролен гигант Lukoil, заяви в сряда, че се готви да затвори всичките си бензиностанции в страната, тъй като горивото свършва на фона на американските санкции срещу компанията майка, предава "Ройтерс".
Според уебсайта си, Teboil има 430 бензиностанции във Финландия, или приблизително една пета от 2250-те станции на скандинавската страна, според доклад от 2024 г. на индустриална група.
"Станциите ще затварят поетапно, след като запасите от гориво бъдат разпродадени", се казва в изявление на Teboil.
Финландското министерство на транспорта не отговори веднага на искането за коментар.
Миналия месец Съединените щати наложиха санкции на Лукойл заради войната на Москва в Украйна, което наруши международния бизнес на компанията. Финландската верига бензиностанции е първата международна компания, собственост на Лукойл, която обяви, че ще затвори в резултат на санкциите.
На други места Лукойл обяви форсмажорно положение в ценното си нефтено находище Западна Курна 2 в Ирак, след като страната спря всички плащания в брой и суров петрол поради западните санкции, докато изпълнител, работещ за Лукойл, отмени плановете си за сондиране за петрол край Румъния.
Администрацията на американския президент Доналд Тръмп даде разрешение на потенциални купувачи да преговарят с Лукойл за закупуване на нейните неруски активи, а Тебойл заяви в понеделник, че очаква Лукойл да продаде веригата.
Миналия месец Финландският орган за финансов надзор заяви, че банките и другите финландски институции, подчинени на неговите разпоредби, трябва да проявяват повишено внимание при работата си с Лукойл и компании, пряко или косвено притежавани от него.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
15:54 19.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ДрайвингПлежър
Коментиран от #9, #23
16:00 19.11.2025
4 Николай Кънев
16:04 19.11.2025
5 Вие си го избрахте
16:10 19.11.2025
6 Тити
16:10 19.11.2025
7 Много смели
16:13 19.11.2025
8 Голям
Коментиран от #18
16:25 19.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ?????
Когато става дума за “санкции” първи на амбразурата сме дежурните шарани - страните от т. нар. Нова Европа. Последните приети в ЕС - нищо че исторически сме къде-къде по-стари европейци, - но винаги първи в самоубийствените икономически и енергийни санкции срещу Русия.
Когато обаче трябва да си гледат интереса, нашите “партньори” от “Стара Европа”, например французите, отлично си играят соло и си правят каквото си искат.
Нови руски доставки в южна Франция на критична технология за ITER - международния токамаков (магнитно ограничаван ядрен синтез) проект. С церемонии!
Къде са санкциите бе, господа?!
И още, докато ние се чудим ще имаме ли бензин, газ и ток:
Екологичната организация “Грийнпийс“ била разкрила, че Франция (през северните си пристанища) изпраща преработен уран в Русия за допълнителна обработка с цел повторна употреба – въпреки войната срещу Украйна."
Написано е от Кузман Илиев.
Тоя уран явно ще е за наште "експерти" по ядрено гориво.
По малко по-друга цена.
16:27 19.11.2025
11 Небинарен модерен ляв
16:30 19.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мдаааа
16:40 19.11.2025
14 Тежък удар по Зеленски!
Коментиран от #21, #22
16:45 19.11.2025
15 ООрана държава
16:51 19.11.2025
16 Американците
Коментиран от #20, #25
16:54 19.11.2025
17 Боздуган
16:58 19.11.2025
18 Голем смех
До коментар #8 от "Голям":А вие шекелките защо квичите тогава?
17:06 19.11.2025
19 СДг
17:10 19.11.2025
20 Напълно съгласен
До коментар #16 от "Американците":ама то щатите нямат обема, че да задоволят всички + вътрешния си пазар, което при високата цена ще доведе до покачване на вътрешните им цени + недоимъци + неконкурентност спрямо Китай с руските ресурси ....
така че - честито му на Тръмп - подкова упадъка на страната си ...
Коментиран от #27
17:20 19.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Обиден!
До коментар #14 от "Тежък удар по Зеленски!":Кулеба съм!
А мен къде ме забравихте?!
17:26 19.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Александър Стуб
17:43 19.11.2025
25 Няма мърдане
До коментар #16 от "Американците":Американските окупационни воиски останаха в Европа под наименованието НАТО, Англия е със Щатите. Останалите дребни рибки са под 10% от НАТО. Пигмеи.
17:48 19.11.2025
26 Каруци за каруцарите
17:59 19.11.2025
27 Те точно
До коментар #20 от "Напълно съгласен":затова искат да са междинното звено - между производител и клиент. Нямат земните ресурси, но им стига да прибират едни "комисионни" само. Задачата за напреднали е - от каква точно зависимост иска да се оттърве Европа, като сменя една (доста изгодна досега) с една която направо може да я занули, прсото защото някой е станал с заднка нагоре. Иначе приятел да... то с такива приятели, врагове не ти трябват..
18:00 19.11.2025
28 Блатен позор
18:56 19.11.2025
29 Неумна блатна подлога
18:57 19.11.2025