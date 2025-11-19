Тежки санкции! Финландските бензиностанции на Лукойл затварят заради мерките на Тръмп

Финландският оператор на бензиностанции Teboil, собственост на руския петролен гигант Lukoil, заяви в сряда, че се готви да затвори всичките си бензиностанции в страната, тъй като горивото свършва на фона на американските санкции срещу компанията майка, предава "Ройтерс".

Според уебсайта си, Teboil има 430 бензиностанции във Финландия, или приблизително една пета от 2250-те станции на скандинавската страна, според доклад от 2024 г. на индустриална група.

"Станциите ще затварят поетапно, след като запасите от гориво бъдат разпродадени", се казва в изявление на Teboil.

Финландското министерство на транспорта не отговори веднага на искането за коментар.

Миналия месец Съединените щати наложиха санкции на Лукойл заради войната на Москва в Украйна, което наруши международния бизнес на компанията. Финландската верига бензиностанции е първата международна компания, собственост на Лукойл, която обяви, че ще затвори в резултат на санкциите.

На други места Лукойл обяви форсмажорно положение в ценното си нефтено находище Западна Курна 2 в Ирак, след като страната спря всички плащания в брой и суров петрол поради западните санкции, докато изпълнител, работещ за Лукойл, отмени плановете си за сондиране за петрол край Румъния.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп даде разрешение на потенциални купувачи да преговарят с Лукойл за закупуване на нейните неруски активи, а Тебойл заяви в понеделник, че очаква Лукойл да продаде веригата.

Миналия месец Финландският орган за финансов надзор заяви, че банките и другите финландски институции, подчинени на неговите разпоредби, трябва да проявяват повишено внимание при работата си с Лукойл и компании, пряко или косвено притежавани от него.