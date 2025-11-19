Новини
Тежки санкции! Финландските бензиностанции на Лукойл затварят заради мерките на Тръмп
  Тема: Украйна

Тежки санкции! Финландските бензиностанции на Лукойл затварят заради мерките на Тръмп

19 Ноември, 2025 15:53

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп даде разрешение на потенциални купувачи да преговарят с Лукойл за закупуване на нейните неруски активи

Тежки санкции! Финландските бензиностанции на Лукойл затварят заради мерките на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Финландският оператор на бензиностанции Teboil, собственост на руския петролен гигант Lukoil, заяви в сряда, че се готви да затвори всичките си бензиностанции в страната, тъй като горивото свършва на фона на американските санкции срещу компанията майка, предава "Ройтерс".

Според уебсайта си, Teboil има 430 бензиностанции във Финландия, или приблизително една пета от 2250-те станции на скандинавската страна, според доклад от 2024 г. на индустриална група.

"Станциите ще затварят поетапно, след като запасите от гориво бъдат разпродадени", се казва в изявление на Teboil.

Финландското министерство на транспорта не отговори веднага на искането за коментар.

Миналия месец Съединените щати наложиха санкции на Лукойл заради войната на Москва в Украйна, което наруши международния бизнес на компанията. Финландската верига бензиностанции е първата международна компания, собственост на Лукойл, която обяви, че ще затвори в резултат на санкциите.

На други места Лукойл обяви форсмажорно положение в ценното си нефтено находище Западна Курна 2 в Ирак, след като страната спря всички плащания в брой и суров петрол поради западните санкции, докато изпълнител, работещ за Лукойл, отмени плановете си за сондиране за петрол край Румъния.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп даде разрешение на потенциални купувачи да преговарят с Лукойл за закупуване на нейните неруски активи, а Тебойл заяви в понеделник, че очаква Лукойл да продаде веригата.

Миналия месец Финландският орган за финансов надзор заяви, че банките и другите финландски институции, подчинени на неговите разпоредби, трябва да проявяват повишено внимание при работата си с Лукойл и компании, пряко или косвено притежавани от него.


Финландия
  • 1 си дзън

    21 32 Отговор
    И в БГ да затворят. И без това продават най-скъпо.

    15:54 19.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ДрайвингПлежър

    45 24 Отговор
    Честито на финладците - пирон след пирон в собствения им ковчег откакто тръгнаха срещу Русия

    Коментиран от #9, #23

    16:00 19.11.2025

  • 4 Николай Кънев

    20 9 Отговор
    Не вервам!!!! Санкциите не действат!!!! Точка!!!!!

    16:04 19.11.2025

  • 5 Вие си го избрахте

    29 19 Отговор
    във финландия безработицата е 9.1 пр сега, след такива. мерки от брюксел дали ще намалее...

    16:10 19.11.2025

  • 6 Тити

    32 9 Отговор
    Явно чичо Тръмп иска верига бензиностанции и рафинерии без пари.

    16:10 19.11.2025

  • 7 Много смели

    19 12 Отговор
    Дали ще се намери друг луд да инвестира в джендема, с трима клиенти и една незаспала мечка в околността?

    16:13 19.11.2025

  • 8 Голям

    18 16 Отговор
    праз! Нали капейките разправяха че Лукойл принадлежал на Ротшилд. Какво са зе загрижили тогава за активите на Ротшилд? Той да му бере гейлето

    Коментиран от #18

    16:25 19.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ?????

    28 12 Отговор
    "Всички в ЕС и НАТО сме равни, но някои видимо са “ПО”, дори “ПО-ПО” равни…
    Когато става дума за “санкции” първи на амбразурата сме дежурните шарани - страните от т. нар. Нова Европа. Последните приети в ЕС - нищо че исторически сме къде-къде по-стари европейци, - но винаги първи в самоубийствените икономически и енергийни санкции срещу Русия.
    Когато обаче трябва да си гледат интереса, нашите “партньори” от “Стара Европа”, например французите, отлично си играят соло и си правят каквото си искат.
    Нови руски доставки в южна Франция на критична технология за ITER - международния токамаков (магнитно ограничаван ядрен синтез) проект. С церемонии!
    Къде са санкциите бе, господа?!
    И още, докато ние се чудим ще имаме ли бензин, газ и ток:
    Екологичната организация “Грийнпийс“ била разкрила, че Франция (през северните си пристанища) изпраща преработен уран в Русия за допълнителна обработка с цел повторна употреба – въпреки войната срещу Украйна."

    Написано е от Кузман Илиев.
    Тоя уран явно ще е за наште "експерти" по ядрено гориво.
    По малко по-друга цена.

    16:27 19.11.2025

  • 11 Небинарен модерен ляв

    17 12 Отговор
    Финландците да карат тротинетки 🛴,ако нямат един друг да се карат .И в двата случая е весело или Фън както също му викат ,от личен опит знам .

    16:30 19.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мдаааа

    26 13 Отговор
    Санкциите работят - 500Х10души персонал 5000 филандци на борсата ... работят!

    16:40 19.11.2025

  • 14 Тежък удар по Зеленски!

    15 6 Отговор
    Умеров убегал за границу,тоже как его ортака по кражби-Миндя...!

    Коментиран от #21, #22

    16:45 19.11.2025

  • 15 ООрана държава

    14 11 Отговор
    Тия санкции не бяха в ущърб на русия, а в ущърб на европа и доста позитиви за краварите

    16:51 19.11.2025

  • 16 Американците

    15 5 Отговор
    искат да държат кранчето на ресурсите и всички да купуват от тях. Санкции тук, там... ама интресно зашо техни компании се наместиха - в транзита през Украина, Европа купува пак руски ресурси, ама през ами фирми и т.н. А марионетките в Брюксел активно кълват ли кълват на въдчката...

    Коментиран от #20, #25

    16:54 19.11.2025

  • 17 Боздуган

    7 9 Отговор
    Кой ще им храни семействата сега, Тръмп ли? Проклети да са всички родоотстъпници и безродници!

    16:58 19.11.2025

  • 18 Голем смех

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Голям":

    А вие шекелките защо квичите тогава?

    17:06 19.11.2025

  • 19 СДг

    9 5 Отговор
    До 6 77% от активите на Lukoil са собственост на Родшилд, борбата е между Рокфелер и Родшилд а чичо Дончо е маша (бухалка) !

    17:10 19.11.2025

  • 20 Напълно съгласен

    4 7 Отговор

    До коментар #16 от "Американците":

    ама то щатите нямат обема, че да задоволят всички + вътрешния си пазар, което при високата цена ще доведе до покачване на вътрешните им цени + недоимъци + неконкурентност спрямо Китай с руските ресурси ....
    така че - честито му на Тръмп - подкова упадъка на страната си ...

    Коментиран от #27

    17:20 19.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Обиден!

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Тежък удар по Зеленски!":

    Кулеба съм!
    А мен къде ме забравихте?!

    17:26 19.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Александър Стуб

    4 6 Отговор
    Така го тричаха в Белия дом, че почерня от стреса и заприлича на ром. Европа не дава пари, САЩ не дава, остават другаря Си и Путин. Ай ай ай ай! Безработица реална във Финландия над 20%, парите за социал и пенсии привършват, никой не дава пари. Катастрофа!

    17:43 19.11.2025

  • 25 Няма мърдане

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "Американците":

    Американските окупационни воиски останаха в Европа под наименованието НАТО, Англия е със Щатите. Останалите дребни рибки са под 10% от НАТО. Пигмеи.

    17:48 19.11.2025

  • 26 Каруци за каруцарите

    4 4 Отговор
    Затваряйте, сградите за кафенета и магазини на пътя. Финландците не заслужават.

    17:59 19.11.2025

  • 27 Те точно

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Напълно съгласен":

    затова искат да са междинното звено - между производител и клиент. Нямат земните ресурси, но им стига да прибират едни "комисионни" само. Задачата за напреднали е - от каква точно зависимост иска да се оттърве Европа, като сменя една (доста изгодна досега) с една която направо може да я занули, прсото защото някой е станал с заднка нагоре. Иначе приятел да... то с такива приятели, врагове не ти трябват..

    18:00 19.11.2025

  • 28 Блатен позор

    2 2 Отговор
    Тинестите алкаши ги наритват от всякъде,ама били иначе могучаи......🤣🤣🤣🤣🤣

    18:56 19.11.2025

  • 29 Неумна блатна подлога

    2 4 Отговор
    Кви простащини да драскаме неска в прослава на матушкия нужжник??!

    18:57 19.11.2025

