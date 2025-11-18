Между реалността и фантазиите на Кремъл! Руските служби са осуетили украински атентат срещу Сергей Шойгу?

Група саботьори, действащи по задача на украинските служби за сигурност, са планирали опит за атентат срещу секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу, съобщават ТАСС и в-к "Московски комсомолец".

Покушението е трябвало да бъде извършено по време на посещението на Шойгу на гроба на роднините си в московското Троекуровско гробище.

На 14 ноември центърът за връзки с обществеността на Федералната служба за сигурност (ФСБ) обяви осуетяването на терористична атака срещу висш руски служител.

Атаката е била планирана на гроба на роднините му в московско гробище, като е използвана видеокамера, скрита във ваза с цветя.

Задържани са трима съучастници в заговора: двама руски съпрузи и мигрант от централноазиатска страна.

Мишената на подготвяната атака обаче не беше разкрита до днес.