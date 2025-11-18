Между реалността и фантазиите на Кремъл! Руските служби са осуетили украински атентат срещу Сергей Шойгу?

Група саботьори, действащи по задача на украинските служби за сигурност, са планирали опит за атентат срещу секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу, съобщават ТАСС и в-к "Московски комсомолец".
Покушението е трябвало да бъде извършено по време на посещението на Шойгу на гроба на роднините си в московското Троекуровско гробище.
На 14 ноември центърът за връзки с обществеността на Федералната служба за сигурност (ФСБ) обяви осуетяването на терористична атака срещу висш руски служител.
Атаката е била планирана на гроба на роднините му в московско гробище, като е използвана видеокамера, скрита във ваза с цветя.
Задържани са трима съучастници в заговора: двама руски съпрузи и мигрант от централноазиатска страна.
Мишената на подготвяната атака обаче не беше разкрита до днес.
1 Атина Палада
10:23 18.11.2025
2 копейката
10:23 18.11.2025
3 си дзън
10:25 18.11.2025
4 Така
10:25 18.11.2025
5 Тия руснаци са тотална пародия вече
10:27 18.11.2025
6 Симеон Иванов
СВО трябваше като САЩ в Ирак - камък върху камък да не остане - и после всичко стана американско ...
Коментиран от #27
10:30 18.11.2025
7 леле
10:30 18.11.2025
8 Гиркин
10:31 18.11.2025
9 Pyccкий Карлик
Не мислите ли че това 14 иде малко множко за да е истина ? 😁
10:32 18.11.2025
10 Реалност
Същият модел се появява и другаде, в Тула и Брянск заводи за стрелково оръжие и компоненти спират производството по няколко дни седмично заради липсващи части и неплатени договори. Работници в Ижевск съобщават за забавяне на заплати с до два месеца. Заводите за боеприпаси в Урал, които работеха на трисменен режим денонощно, сега намаляват до две смени.
Прегрялата военна икономика видимо се охлажда, показвайки какво се случва, когато политическите амбиции надвишат индустриалния капацитет.
Коментиран от #18, #33
10:32 18.11.2025
11 Добри новини
Коментиран от #19
10:33 18.11.2025
12 не група саботьори
Коментиран от #14
10:34 18.11.2025
13 аz СВО Победа 80
Ако имат пръст момчетата на Буданов този щеше да бъде номер 12.
10:34 18.11.2025
14 Българин
До коментар #12 от "не група саботьори":Окупатор се трепе!Безогледно.
Коментиран от #23
10:35 18.11.2025
15 Б.cи безаналоговия KEH еф !
Прекомерна зависимост от енергийния сектор, особено в износа.
Много голям дял на правителството в икономиката.
Международните санкции ограничават търговията и дългосрочното кредитиране.
Застаряващо население и недостиг на млади работещи хора.
Сравнително ниска производителност на труда.
Голям размер на сивата икономика и скритите доходи.
Недостатъчни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност.
Остаряла и остаряла инфраструктура в по-голямата част от страната.
Високо ниво на корупция и кражби.
Високо ниво на отлив на капитали към чуждестранни и офшорни юрисдикции.
Ниско потребителско доверие и ниско доверие в банковата система.
Коментиран от #20, #22
10:35 18.11.2025
16 А навън дъжд запръска
10:36 18.11.2025
17 Московията е въздух под налягане!
Сателитни снимки, публикувани след операцията, показват унищожени четири пускови установки С-400, както и няколко системи „Панцир“.
За страна, която твърди, че е световна военна сила, загубата на толкова много оборудване за една нощ е стратегическият еквивалент на това да се подхлъзнеш върху бананова кора пред целия свят.
Новоросийск е от особено значение за Кремъл. Това е новото скривалище на останките от Черноморския флот, след като украинските сили потопиха военния кораб „Москва“.
Пристанището е и жизненоважна артерия за руския износ на петрол. Но дори и тук, под наблюдението на „най-добрите технологии“, мрежата за противовъздушна отбрана се оказа толкова надеждна, колкото твърди Кремъл за прекратяване на огъня.
Експерти, анализирали атаката, казват, че унищожаването на няколко пускови установки С-400 бележи една от най-големите единични загуби на руската противовъздушна отбрана от началото на пълномащабното нахлуване. Някои дори я сравняват с по-ранни знакови удари като потапянето на „Москва“ и операция „Паяжина“.
10:37 18.11.2025
19 Pyccкий Карлик
До коментар #11 от "Добри новини":Тихо.....
Нощес българските F16 Block 70 проведохме прецизна, хирургичски високоточна операция. Две ракети Сайдуинд въздух-земя прекъснаха газопровода в Омск навсегда. Жертви сред цивилното население няма.
Мисия изпълнена, рапорт даден !!! 😁
10:39 18.11.2025
20 Учуден
До коментар #15 от "Б.cи безаналоговия KEH еф !":Защо копейките като ги пращат да живеят в Раша гледат като бити кучета,, сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?!
Коментиран от #24
10:40 18.11.2025
21 Рустем Умрелов
10:42 18.11.2025
22 Евроатлантически кен еF
До коментар #15 от "Б.cи безаналоговия KEH еф !":Така е ! Ама баце и шишо ни водят към все повече ...от същото !
10:42 18.11.2025
23 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #14 от "Българин":ТЪ. ПАНАР, саботьорите НЕ УБИВАТ,
те пречат за извършване на дадена дейност чрез повреда или унищожаване на машини или други съоръжения❗
Тези са били УБИЙЦИ ❗
Учете си уроците и не се излагайте ❗
Коментиран от #28
10:43 18.11.2025
24 Pyccкий Карлик
До коментар #20 от "Учуден":"...Защо копейките..."
Копейки вече не останаха.
От толкоз бой на фронта, тук в коментарите и Робота Вася последните копейки хвърлиха копейките и минаха на центове 😁
Коментиран от #26
10:44 18.11.2025
25 Чичак
10:47 18.11.2025
27 Вива
До коментар #6 от "Симеон Иванов":И Сирия, и Афганистан, и Либия, скоро и Венецуела..
11:05 18.11.2025
28 остави го тоя
До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":НЕ Е БЪЛГАРИН , В КРАйНА ТАКА ГИ УЧАТ БАНДЕРЦИТЕ
11:09 18.11.2025
29 Георгиев
11:16 18.11.2025
30 Отреазвяващ
11:18 18.11.2025
31 Голем смех
- Мац, пис, пис
- А как се вика копейка ?
- Коц, къс,къс
11:18 18.11.2025
32 Заглавието
Който го е сътворил, е излял душатата си в него! Със завиден професионализъм!
Статията дори е излишна!
11:19 18.11.2025
33 Време е
До коментар #10 от "Реалност":скоро да отваряме шампанското, за победата на Зеленски, Урсула и Рюте.
А копейките тук твърдяха, че било невъзможно!
11:25 18.11.2025
34 Заглавие
11:26 18.11.2025
35 Копейката
Коментиран от #37
11:26 18.11.2025
36 Смешници
11:35 18.11.2025
37 димитри
До коментар #35 от "Копейката":Ако се замислиш...ще разбереш ,че доста добър мозък го е измислил........Има прецедент.един неуспял атентат срещу Раджив ганди........така ,че ако са чели повече може и да е копирано.Щом вече са почнали до 3 пъти и ще го свитнат.бройте го на оня свят!
11:36 18.11.2025
38 кво, кво?!?
и заглавието: „Руските служби са осуетили украински атентат срещу Сергей Шойгу“
Е няма такава джурналистика!
11:39 18.11.2025
39 Артилерист
11:42 18.11.2025
40 шаа
заглавие, демонстриращо интелектуално и мисирско безсилие. цитира се нюз.бг, но там заглавието е информативно и неутрално. ето го:
"ФСБ осуетила украински опит за атентат срещу Сергей Шойгу"
11:42 18.11.2025
41 !!!?
11:42 18.11.2025
42 Някой
Тъй че, напълно вярвам, че украинците са пробвали да убият и Шойгу. Те и за Медведев и Путин си точат зъбите, ама до тях не могат да припарят.
11:46 18.11.2025
43 Руска му работа
11:56 18.11.2025
44 Истината
От превземането на властта в Русия болшевиките не са скрили, че целта им е изграждането на световна държава. Започнаха да водят войни веднага - първо във Финландия и Украйна, после в Германия, Полша, Естония, Латвия, Иран, Китай. Просто казано, навсякъде по света.
Парадоксът на този ужасен, циничен и едновременно с това изключително глyпавa политикa беше, че без капиталисти света на Болшвиките не би могъл да съществува. Унищожавайки покорени държави с нерентабилно производство, комунистите купуваха хляб, захар, месо, машини, компютри от капиталисти за природни ресурси и крадоха най-новите технологии. Те не можаха да се осигурят сами. По същество това доведе до Перестроката - системен икономически колапс на Болшвичската вселена.
12:11 18.11.2025
45 Анонимен
12:15 18.11.2025