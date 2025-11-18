Новини
Свят »
Русия »
Между реалността и фантазиите на Кремъл! Руските служби са осуетили украински атентат срещу Сергей Шойгу?
  Тема: Украйна

Между реалността и фантазиите на Кремъл! Руските служби са осуетили украински атентат срещу Сергей Шойгу?

18 Ноември, 2025 10:22 2 004 45

  • русия-
  • украйна-
  • москва-
  • атентат-
  • сергей шойгу

Атаката, според Кремъл, е била планирана на гроба на роднините му в московско гробище, като е използвана видеокамера, скрита във ваза с цветя

Между реалността и фантазиите на Кремъл! Руските служби са осуетили украински атентат срещу Сергей Шойгу? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Група саботьори, действащи по задача на украинските служби за сигурност, са планирали опит за атентат срещу секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу, съобщават ТАСС и в-к "Московски комсомолец".

Покушението е трябвало да бъде извършено по време на посещението на Шойгу на гроба на роднините си в московското Троекуровско гробище.

Още новини от Украйна

На 14 ноември центърът за връзки с обществеността на Федералната служба за сигурност (ФСБ) обяви осуетяването на терористична атака срещу висш руски служител.

Атаката е била планирана на гроба на роднините му в московско гробище, като е използвана видеокамера, скрита във ваза с цветя.

Задържани са трима съучастници в заговора: двама руски съпрузи и мигрант от централноазиатска страна.

Мишената на подготвяната атака обаче не беше разкрита до днес.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    17 31 Отговор
    Хаяско няма да го пропуснат

    10:23 18.11.2025

  • 2 копейката

    19 25 Отговор
    марсианци са били според руснаците

    10:23 18.11.2025

  • 3 си дзън

    20 31 Отговор
    ФСБ само взимат космически заплати. Скалъпват и някой "атентат" да ги оправдаят.

    10:25 18.11.2025

  • 4 Така

    18 27 Отговор
    Ще е следващите 50 години ,ще се пазят и от сянката си

    10:25 18.11.2025

  • 5 Тия руснаци са тотална пародия вече

    24 33 Отговор
    скоро като ги колонизират напълно китайците, може и да живнат малко

    10:27 18.11.2025

  • 6 Симеон Иванов

    30 16 Отговор
    Така ще е като продължават с хуманните си методи.
    СВО трябваше като САЩ в Ирак - камък върху камък да не остане - и после всичко стана американско ...

    Коментиран от #27

    10:30 18.11.2025

  • 7 леле

    7 13 Отговор
    Платения ка "кълве" на скалъпени съчинения..

    10:30 18.11.2025

  • 8 Гиркин

    15 19 Отговор
    Пияният робот го е нападнал ,че Шойгу му дава ментета

    10:31 18.11.2025

  • 9 Pyccкий Карлик

    14 20 Отговор
    На 14 ноември 14 броя 14 годишни деца 14 пъти атакуват Шойгу пристигнал в 14 годишен автомобил.
    Не мислите ли че това 14 иде малко множко за да е истина ? 😁

    10:32 18.11.2025

  • 10 Реалност

    18 21 Отговор
    Основният руски производител на танкове, Уралвагонзавод, обяви съкращения на около десет процента от своята работна сила и замразяване на нови назначения до февруари, като някои вътрешни подразделения по информация губят до половината от персонала си. Вътрешни източници посочват комбинация от разрушителни фактори, санкции, блокиращи вноса на западни оптики и системи за управление на огъня, изчерпване на складираните резервни части и забавени държавни плащания по текущи договори. Това е верижна реакция, без чуждестранни компоненти модернизациите спират, без модернизации договорите се свиват, а без нови договори цели отдели започват да се затварят. Заводът може да има работници, но без вносна електроника, висококачествени сплави или западни машини тези работници имат малко какво да произвеждат.
    Същият модел се появява и другаде, в Тула и Брянск заводи за стрелково оръжие и компоненти спират производството по няколко дни седмично заради липсващи части и неплатени договори. Работници в Ижевск съобщават за забавяне на заплати с до два месеца. Заводите за боеприпаси в Урал, които работеха на трисменен режим денонощно, сега намаляват до две смени.
    Прегрялата военна икономика видимо се охлажда, показвайки какво се случва, когато политическите амбиции надвишат индустриалния капацитет.

    Коментиран от #18, #33

    10:32 18.11.2025

  • 11 Добри новини

    15 16 Отговор
    В руския Омск избухна магистрален газопровод. Видео

    Коментиран от #19

    10:33 18.11.2025

  • 12 не група саботьори

    13 11 Отговор
    А група те ро ри сти........

    Коментиран от #14

    10:34 18.11.2025

  • 13 аz СВО Победа 80

    14 14 Отговор
    Досега украинците занулиха 11 руски генерала (това по официални данни.Вероятно са повече🤣).
    Ако имат пръст момчетата на Буданов този щеше да бъде номер 12.

    10:34 18.11.2025

  • 14 Българин

    14 13 Отговор

    До коментар #12 от "не група саботьори":

    Окупатор се трепе!Безогледно.

    Коментиран от #23

    10:35 18.11.2025

  • 15 Б.cи безаналоговия KEH еф !

    15 15 Отговор
    Слабости на Русия икономика
    Прекомерна зависимост от енергийния сектор, особено в износа.
    Много голям дял на правителството в икономиката.
    Международните санкции ограничават търговията и дългосрочното кредитиране.
    Застаряващо население и недостиг на млади работещи хора.
    Сравнително ниска производителност на труда.
    Голям размер на сивата икономика и скритите доходи.
    Недостатъчни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност.
    Остаряла и остаряла инфраструктура в по-голямата част от страната.
    Високо ниво на корупция и кражби.
    Високо ниво на отлив на капитали към чуждестранни и офшорни юрисдикции.
    Ниско потребителско доверие и ниско доверие в банковата система.

    Коментиран от #20, #22

    10:35 18.11.2025

  • 16 А навън дъжд запръска

    6 3 Отговор
    НикМеханик дедовият ми ще изтръска.

    10:36 18.11.2025

  • 17 Московията е въздух под налягане!

    15 12 Отговор
    Няколко пускови установки С-400 в Новоросийск, рекламирани от години като гордост на руската инженерна система, се присъединиха към дългия списък с оборудване, което се представя добре само по държавната телевизия.
    Сателитни снимки, публикувани след операцията, показват унищожени четири пускови установки С-400, както и няколко системи „Панцир“.
    За страна, която твърди, че е световна военна сила, загубата на толкова много оборудване за една нощ е стратегическият еквивалент на това да се подхлъзнеш върху бананова кора пред целия свят.
    Новоросийск е от особено значение за Кремъл. Това е новото скривалище на останките от Черноморския флот, след като украинските сили потопиха военния кораб „Москва“.
    Пристанището е и жизненоважна артерия за руския износ на петрол. Но дори и тук, под наблюдението на „най-добрите технологии“, мрежата за противовъздушна отбрана се оказа толкова надеждна, колкото твърди Кремъл за прекратяване на огъня.
    Експерти, анализирали атаката, казват, че унищожаването на няколко пускови установки С-400 бележи една от най-големите единични загуби на руската противовъздушна отбрана от началото на пълномащабното нахлуване. Някои дори я сравняват с по-ранни знакови удари като потапянето на „Москва“ и операция „Паяжина“.

    10:37 18.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Pyccкий Карлик

    11 10 Отговор

    До коментар #11 от "Добри новини":

    Тихо.....
    Нощес българските F16 Block 70 проведохме прецизна, хирургичски високоточна операция. Две ракети Сайдуинд въздух-земя прекъснаха газопровода в Омск навсегда. Жертви сред цивилното население няма.
    Мисия изпълнена, рапорт даден !!! 😁

    10:39 18.11.2025

  • 20 Учуден

    16 15 Отговор

    До коментар #15 от "Б.cи безаналоговия KEH еф !":

    Защо копейките като ги пращат да живеят в Раша гледат като бити кучета,, сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?!

    Коментиран от #24

    10:40 18.11.2025

  • 21 Рустем Умрелов

    12 10 Отговор
    Как пък ни един евроатлантик не вложи 5 лева в производството на дронове у Бандеристан, бе! Всички тия мои имоти у САЩ имат нужда от златни тоалетни, бе евроатлантици. Хващайте работа и почвайте да плащате!

    10:42 18.11.2025

  • 22 Евроатлантически кен еF

    8 9 Отговор

    До коментар #15 от "Б.cи безаналоговия KEH еф !":

    Така е ! Ама баце и шишо ни водят към все повече ...от същото !

    10:42 18.11.2025

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 8 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    ТЪ. ПАНАР, саботьорите НЕ УБИВАТ,
    те пречат за извършване на дадена дейност чрез повреда или унищожаване на машини или други съоръжения❗
    Тези са били УБИЙЦИ ❗
    Учете си уроците и не се излагайте ❗

    Коментиран от #28

    10:43 18.11.2025

  • 24 Pyccкий Карлик

    12 8 Отговор

    До коментар #20 от "Учуден":

    "...Защо копейките..."

    Копейки вече не останаха.
    От толкоз бой на фронта, тук в коментарите и Робота Вася последните копейки хвърлиха копейките и минаха на центове 😁

    Коментиран от #26

    10:44 18.11.2025

  • 25 Чичак

    14 6 Отговор
    Че за Украинците, шойгуто е ценен с некадърността си...би трябвало да го пазят

    10:47 18.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Вива

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Симеон Иванов":

    И Сирия, и Афганистан, и Либия, скоро и Венецуела..

    11:05 18.11.2025

  • 28 остави го тоя

    6 5 Отговор

    До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    НЕ Е БЪЛГАРИН , В КРАйНА ТАКА ГИ УЧАТ БАНДЕРЦИТЕ

    11:09 18.11.2025

  • 29 Георгиев

    6 8 Отговор
    Кой каза, че това са фантазии? Фантазии са диверсията на линиите в Полша. Били имало взрив, ама линиите са цели, здрави и влакът е минал по тях. А какво е карал, не пишете. Но има закани от любимият на Сорос Туск.

    11:16 18.11.2025

  • 30 Отреазвяващ

    5 3 Отговор
    Има нещо гнило в статията.Или е препечатка или се лъже ,а мотивите.Съдържанието е от поне 3 седмици.

    11:18 18.11.2025

  • 31 Голем смех

    8 7 Отговор
    - Как се вика котка ?
    - Мац, пис, пис
    - А как се вика копейка ?
    - Коц, къс,къс

    11:18 18.11.2025

  • 32 Заглавието

    7 4 Отговор
    направо кърти!
    Който го е сътворил, е излял душатата си в него! Със завиден професионализъм!
    Статията дори е излишна!

    11:19 18.11.2025

  • 33 Време е

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Реалност":

    скоро да отваряме шампанското, за победата на Зеленски, Урсула и Рюте.
    А копейките тук твърдяха, че било невъзможно!

    11:25 18.11.2025

  • 34 Заглавие

    7 3 Отговор
    Между глупостта и простотията

    11:26 18.11.2025

  • 35 Копейката

    6 3 Отговор
    вярва безрезервно на всяка ватеномедийна пръдня. Подготовка на атентат с ваза на гробище срещу некакъв незначителен чукча. Ама чукчата не отишъл на гробището защото те нямат гробища. .

    Коментиран от #37

    11:26 18.11.2025

  • 36 Смешници

    7 1 Отговор
    И за какво да го трепят тоя некадърник. Три години тъпче калта в Украйна, а трябваше за три дни да е в Киев. Хиляди танкове, ракети, самолети, дробове и милиони хора се бият срещу една малка държава. Жалки са "великите" ни "братя".

    11:35 18.11.2025

  • 37 димитри

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Копейката":

    Ако се замислиш...ще разбереш ,че доста добър мозък го е измислил........Има прецедент.един неуспял атентат срещу Раджив ганди........така ,че ако са чели повече може и да е копирано.Щом вече са почнали до 3 пъти и ще го свитнат.бройте го на оня свят!

    11:36 18.11.2025

  • 38 кво, кво?!?

    3 2 Отговор
    „Мишената на подготвяната атака обаче не беше разкрита до днес.“
    и заглавието: „Руските служби са осуетили украински атентат срещу Сергей Шойгу“
    Е няма такава джурналистика!

    11:39 18.11.2025

  • 39 Артилерист

    4 5 Отговор
    Укронацистите преминават към отчаян тероризъм понеже фронтът им за отбрана практически е разбит. Покровск е превзет. Там укронацистите нямат вече организирана отбрана. Има отделни бойци и групи, които се търсят, намират се и се разчистват. Харков и Суми се държат на косъм. На Запорожкото направление 42-ра гвардейска дивизия е освободила Малая Токмачка. Укрокомандването хвърля хиляди войници за запушване пробива при Покровск. Това са буквално жертвани бойци, защото те са принудени да контраатакуват без подготовка, без АРТИЛЕРИЙСКА и дронова поддръжка срещу подготвени позиции на руските войски. Получава се масово премилане с мощни съсредоточени и заградителни атаки на руската АРТИЛЕРИЯ и дронови подразделения...

    11:42 18.11.2025

  • 40 шаа

    5 4 Отговор
    "Между реалността и фантазиите на Кремъл!"

    заглавие, демонстриращо интелектуално и мисирско безсилие. цитира се нюз.бг, но там заглавието е информативно и неутрално. ето го:

    "ФСБ осуетила украински опит за атентат срещу Сергей Шойгу"

    11:42 18.11.2025

  • 41 !!!?

    5 3 Отговор
    Ама украинците какво против имат към "братушката"...нали той иска да ги "освободи" !!!?

    11:42 18.11.2025

  • 42 Някой

    4 4 Отговор
    И защо да е фантазия? Колко лица бяха убити по терористичен способ от украинските служби? Че и един много високопоставен генрал си замина.
    Тъй че, напълно вярвам, че украинците са пробвали да убият и Шойгу. Те и за Медведев и Путин си точат зъбите, ама до тях не могат да припарят.

    11:46 18.11.2025

  • 43 Руска му работа

    2 1 Отговор
    Тия добре ли са??? Как може да си кръстят така гробището???

    11:56 18.11.2025

  • 44 Истината

    2 1 Отговор
    Никой в света не вярва на Русия и нейните управници. И тези управници, пренебрегвайки най-важната основа на международните отношения - взаимното доверие, се опитват да установят позицията си в света с груба сила и примитивно подкупване - евтини енергийни ресурси. Целият опит от световната история доказва, че такъв метод, грубо насилие, винаги е обречен дори в средносрочен план. Унищожавайки ресурсите на покорените им държави, режим, разчитащ само на сила и подкупи, загива, носейки голяма скръб както на опустошените си, безсилни хора, така и на цялото човечество.
    От превземането на властта в Русия болшевиките не са скрили, че целта им е изграждането на световна държава. Започнаха да водят войни веднага - първо във Финландия и Украйна, после в Германия, Полша, Естония, Латвия, Иран, Китай. Просто казано, навсякъде по света.
    Парадоксът на този ужасен, циничен и едновременно с това изключително глyпавa политикa беше, че без капиталисти света на Болшвиките не би могъл да съществува. Унищожавайки покорени държави с нерентабилно производство, комунистите купуваха хляб, захар, месо, машини, компютри от капиталисти за природни ресурси и крадоха най-новите технологии. Те не можаха да се осигурят сами. По същество това доведе до Перестроката - системен икономически колапс на Болшвичската вселена.

    12:11 18.11.2025

  • 45 Анонимен

    0 0 Отговор
    Прийомите на Гестапо са живи като Мюлер безотказно изпълнява задълженията си.

    12:15 18.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания