Тайван използва бойния опит на Украйна! Пентагонът продава на Тайпе ракетна система NASAMS
  Тема: Тайван

Тайван използва бойния опит на Украйна! Пентагонът продава на Тайпе ракетна система NASAMS

19 Ноември, 2025 18:53 1 601 19

Тайванската армия укрепва въоръжението си, за да се справи по-добре с евентуална атака от Китай, чрез усилия като изграждане на собствени подводници за защита на ключови морски линии за доставки

Тайван използва бойния опит на Украйна! Пентагонът продава на Тайпе ракетна система NASAMS - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Съединените щати потвърдиха продажбата на Тайван на усъвършенствана ракетна система за близо 700 милиона долара, която е била изпитана в бойни действия в Украйна, съобщава "Ройтерс".

Това е вторият им пакет оръжия за една седмица, с който общата стойност възлиза на 1 милиард долара. Вашингтон потвърди подкрепата си за Тайпе.

В Индо-Тихоокеанския регион само Австралия и Индонезия вече използват този вид системи, като САЩ уточниха, че Тайван ще получи три от тях като част от продажба на оръжия на стойност 2 милиарда долара.

Националните усъвършенствани противовъздушни ракетни системи земя-въздух (NASAMS) със среден обсег, както се наричат, са произведени от RTX и са ново оръжие за Тайван.

Пентагонът заяви, че компанията е получила твърд договор с фиксирана цена за закупуване на устройствата NASAMS, като се очаква работата да бъде завършена през февруари 2031 г.

"Бяха поети задължения за продажби на чуждестранни военни (Тайван) за фискалната 2026 г. в размер на 698 948 760 долара", посочи Пентагонът.

Използвана в Украйна за защита от руската инвазия, системата NASAMS предлага рязко увеличение на възможностите за противовъздушна отбрана, които Съединените щати изнасят за Тайван, тъй като търсенето за нея нараства.

"Трябва да е ясно днес и в бъдеще, че ангажиментите на Америка към Тайван са непоклатими", изтъкна Реймънд Грийн, де факто посланик на САЩ в Тайпе.

"Подкрепяме тези думи с действия, като се фокусираме върху подкрепата на усилията на Тайван за постигане на мир чрез сила. Никъде това не е по-очевидно, отколкото в нарастващото ни сътрудничество в областта на отбранителната промишленост".

Одобрението на САЩ миналата седмица за продажбата на изтребители и други части за самолети на Тайван за 330 милиона долара беше първата подобна сделка, откакто президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност през януари. Това предизвика благодарност в Тайпе и гняв в Пекин.

Новината за продажбите на оръжия идва на фона на влошаваща се дипломатическа криза между Пекин и Токио относно Тайван, който Китай счита за своя територия, въпреки че Тайпе отхвърля тези претенции.

В неделя кораби на китайската брегова охрана плаваха около група острови в Източнокитайско море, контролирани от Япония, но претендирани от Китай.

Япония заяви, че е вдигнала и изтребители ден по-рано, след като Китай е пуснал дрон между Тайван и най-западния японски остров Йонагуни. На въпрос за напрежението министърът на отбраната на Тайван Уелингтън Ку заяви, че Китай не трябва да прибягва до сила за разрешаване на спорове.

Тайванската армия укрепва въоръжението си, за да се справи по-добре с евентуална атака от Китай, чрез усилия като изграждане на собствени подводници за защита на ключови морски линии за доставки.

Китайската армия действа около Тайван почти ежедневно в - какво я нарича Тайпе - "сива зона", за да тества и изтощи силите на Тайван.

Въпреки липсата на официални дипломатически отношения, Съединените щати са задължени по закон да предоставят на Тайван средствата за самозащита, което гневи Пекин.


Тайван
