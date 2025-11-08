На огромна цена! Руската армия е на прага на пълен контрол над Покровск

Руските войски вероятно са на път да завършат превземането на източноукраинския град Покровск, след почти две години опити и тежки боеве, съобщава CNN, цитирана от Фокус. Според телевизията, през последните дни боевете в града са рязко се ожесточили, след като руски подразделения пробиха украинската отбрана и навлязоха в самия град.
Москва вече твърди, че Покровск е "в оперативно обкръжение", но Киев отрича и заявява, че активните сражения продължават. Един от украинските командири, цитиран от CNN, описва положението като "много трудно":
"Ситуацията е сложна, продължават престрелки в градските квартали и обстрели от всички видове оръжия. Почти сме обкръжени, но сме свикнали с това", казва той.
Боец от разузнавателно подразделение допълва, че руските сили атакуват на малки групи, разчитайки част от тях да пробият украинските линии: "Темпът на движението им е толкова висок, че операторите на дронове просто не успяват да следят всички направления на атаките", споделя той.
Анализатори, цитирани от CNN, отбелязват, че Покровск отдавна е изгубил логистическата си роля като транспортен възел - основните пътища и жп линии са разрушени. Въпреки това градът е придобил символично значение за Кремъл.
Президентът Владимир Путин неведнъж е споменавал Покровск в контекста на "освобождението на Донбас", което превръща превземането му във въпрос на престиж и вътрешнополитически сигнал в Русия.
Украинският президент Володимир Зеленски посочи, че в района на града са съсредоточени около 170 000 руски войници - едно от най-мащабните настъпления от началото на годината.
Украинските защитници признават, че положението е критично. Един от бойците заявява, че заповед за отстъпление все още няма, въпреки че вероятността градът да бъде удържан намалява: "Задържахме Покровск много дълго. Но силите са изтощени, а подкрепления не дойдоха навреме."
Войниците се опасяват, че опитът да се удържи градът на всяка цена може да повтори трагедиите в Бахмут и Авдеевка, когато забавеното оттегляне доведе до тежки загуби.
Преди войната Покровск е имал около 60 000 жители, но днес е почти напълно разрушен. Според местните власти в града са останали около 1200 цивилни, повечето от които не могат да бъдат евакуирани.
Германската телевизия ZDF също отбелязва, че битката навлиза в последната си фаза, като руската армия използва нова тактика - позициониране в руините на сгради и атаки от прикритие, което затруднява работата на украинските дронове.
Анализаторът Майкъл Кларк оценява шансовете на Украйна да задържи града като "около 50 на 50", но подчертава, че руското числено превъзходство дава на Москва предимството да напредва бавно, на малки групи, и да консолидира позиции в отделни райони на града.
1 си дзън
Коментиран от #6, #13, #164, #167
18:21 08.11.2025
2 Тоя филм
Коментиран от #50
18:21 08.11.2025
3 Путин гол до кръста на пони
18:22 08.11.2025
4 456
Реално Покровск падна още на 05.07. ,но се изчакваше за обявяването до вчера. От снощи официално.
Коментиран от #49, #53, #172
18:22 08.11.2025
5 Бай Ставри
Коментиран от #14
18:22 08.11.2025
6 Путин гол до кръста на пони
До коментар #1 от "си дзън":Преди две седмици го превзехме и днес пак го превзехме!
Коментиран от #65, #146
18:23 08.11.2025
7 Хасковски каунь
18:23 08.11.2025
10 Знам 100 начина
Коментиран от #27
18:23 08.11.2025
12 Някой
Коментиран от #30
18:24 08.11.2025
13 Мишел
До коментар #1 от "си дзън":Руснаците превземат по 54 пъти всяка ферма.
Коментиран от #122
18:24 08.11.2025
15 страпонжопа 🇷🇺
18:25 08.11.2025
16 Сила
18:25 08.11.2025
18:25 08.11.2025
18 Хе,хе...!
,,На огромна цена!...🤣😂😝👍👏!
18:25 08.11.2025
19 Pyccкий Карлик
Преди Четири Года Рассия смяташе да превземе Украйна за Три Дня, а след седмица да е на Mлeчния път. Сейчас сметките нещо много изтъняха, чтo cлучилось, манголците ли кoнчилиcь ? 😁
Коментиран от #80, #92, #169
18:26 08.11.2025
20 УСА боклук
Мисля че преврат в Киев предстои скоро
Коментиран от #181
18:26 08.11.2025
21 За четвърти път
18:26 08.11.2025
22 НЕ СИ НИКАК УМЕН
18:26 08.11.2025
24 страпонжопа 🇷🇺
18:26 08.11.2025
25 Нищо
Ами такова е положението с руската мечка.
Може да изгубят 2 млн човека но ще ви върнат обратно.
18:26 08.11.2025
26 страпонжопа 🇷🇺
Коментиран от #29, #31, #33
18:27 08.11.2025
27 си дзън
До коментар #10 от "Знам 100 начина":И защо да връщаш мечката? Виж как хубаво танцува на гаспадаря Си и на Ким.
18:27 08.11.2025
28 Истината е че
18:27 08.11.2025
31 Pyccкий Карлик
До коментар #26 от "страпонжопа 🇷🇺":"...В Русия е рай, литър бензин е 0.50ст..."
Картонените абувки безплатно ))
18:29 08.11.2025
32 Вие не си мислете за Русия
Русия няма намерение да продължава след това на запад но вие сте като хиени срещу лъв и нищо чудно да го предизвикате мъжкаря. Как си виждате розови понита срещу лъв не го осъзнавам.
18:29 08.11.2025
33 Путин гол до кръста на пони
До коментар #26 от "страпонжопа 🇷🇺":Къде са пуснали бензин? Маша, върви да сиоеш!
Коментиран от #40
18:30 08.11.2025
34 Запознат
35 страпонжопа 🇷🇺
До коментар #29 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Плащат ни само да пишем коментари господине, не са ни предложили работа и гражданство в Расията.
18:30 08.11.2025
36 Ти замина ли
До коментар #29 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":За украинският рай?
Коментиран от #63
18:30 08.11.2025
37 хихи
Трябва дасе пише така:
Реконтраатакувайки в посока Киев ВСУ напуснаха град без стратегическо значение
18:30 08.11.2025
38 аz СВО Победа 80
18:30 08.11.2025
39 Цената
18:31 08.11.2025
40 страпонжопа 🇷🇺
Путин ни обича, че ни подари македоноя
18:32 08.11.2025
42 Pyccкий Карлик
Коментиран от #47
18:32 08.11.2025
43 Що да ходим там
44 Каунь
18:33 08.11.2025
18:34 08.11.2025
47 таксиджия 🚖
До коментар #42 от "Pyccкий Карлик":Нищо не следва, нещо за Одеса няма ли?
18:34 08.11.2025
48 123
18:34 08.11.2025
49 Само питам
До коментар #4 от "456":Ти да не си кореспондент от Покровск?
50 Путлер може и да си вярва
До коментар #2 от "Тоя филм":Тоя филм: Вече свърши.
-;-
Какъв друг филм ще снимат Путлеристите!
18:35 08.11.2025
51 az СВО Победа 80
В Красноармейск всичко приключо още преди два дни!
Сега от Киев разиграват театро по виртуалното медийно пространство. Така ще е поне още месец, съдейки по досегашните му действия щом загуби поредната "непревземаема" фортеця!
От два дни/три в града руснаците провеждат зачистка там на непредалите са остатъци от ВСУ. Обикновенно отнема до седмица, след което руснаците официално обявяват че са освободили поредния град в Донбас, т.е. около 12/13. 11. 2025г. от Москва официално ще обявят Красноармейск за освободен...
Коментиран от #61, #70, #72
18:36 08.11.2025
52 АБВ
- В Покровск има 200 руснака, които ние непрекъснато избиваме.
Зеленски днес:
- В Покровск са съсредоточени 170 000 руски войници.
Тоя на какво е ? Май некачествена стока са му пробутвали колумбийците.
18:36 08.11.2025
А светът става по-добър!
18:37 08.11.2025
55 Механик
а)Русия превзе Покровск на огромна цена.
б)Украина ИЗГУБИ Покровск (също давайки много жертви)
Хайде да помислим логично, кой в случая е на печалба!
Простата математика дава следното уравнение.
(Русия взе Покровск) (с цената на многожертви)=(Украина изгуби Покровск) (с цената на много жертви)
Съкращаваме двете страни на уравнението от (с цената на много жертви) и се получава:
(Русия взе Покровск)=(Украина изгуби Покровск).
18:38 08.11.2025
56 на прага на
18:38 08.11.2025
57 Много шум за нищо!
Една и съща дъвка вече втора година!
Коментиран от #174
18:38 08.11.2025
58 Само чат ботове
18:38 08.11.2025
59 Цената
18:38 08.11.2025
60 Дедо ви...
Според източници, близки до фронта, основните сили на украинските въоръжени сили са се оттеглили към съседния Мирноград, държейки източните граници. Разпръснати части и тези, които не успяха да се евакуират, останаха в Покровск. Контраатаките под личното командване на ръководителя на ГУР Кирил Буданов (посочен като екстремист и терорист) бяха неуспешни.
„Те имат само един избор: или да се предадат, или да умрат
18:39 08.11.2025
61 Копейка
До коментар #51 от "az СВО Победа 80":А на нас каква ни е далаверата?
18:40 08.11.2025
62 Покровск
18:40 08.11.2025
63 ТЕ ТАМ
До коментар #36 от "Ти замина ли":БУСИФИЦИРАТ
18:40 08.11.2025
65 Хахахаха
До коментар #6 от "Путин гол до кръста на пони":Преди две седмици почти го превзеха и сега е почти!
18:41 08.11.2025
67 Дедо
Коментиран от #71
18:42 08.11.2025
68 Президентът Владимир Путин
18:42 08.11.2025
70 Стенли
До коментар #51 от "az СВО Победа 80":Много точно казано още един град без никакво значение и двадесет и пет процента от територията на Украйна, Слава на храбрите руски солдати България и Русия заедно за винаги 🇧🇬🇷🇺
Коментиран от #74
18:43 08.11.2025
72 Пепи Волгата
До коментар #51 от "az СВО Победа 80":Не знам и не ме интересува! Аз избрах ЕВРОТО!
Коментиран от #79
18:45 08.11.2025
73 Анонимен
18:45 08.11.2025
74 Йосиф Кобзон
До коментар #70 от "Стенли":Слава и добре дошли.
18:46 08.11.2025
75 Фокусите на CNN
"Руските войски вероятно са на път да завършат превземането на източноукраинския град Покровск, след почти две години опити и тежки боеве, съобщава CNN, цитирана от Фокус."
18:46 08.11.2025
76 ?????
До оня ден нищо не контролираха. Имаше 200-300 руснаци в Красноармейск(от няколко години Покровск).
Днес вече руската армия е на прага на пълен контрол над Покровск но на огромна цена и Покровск отдавна е изгубил логистическата си роля като транспортен възел.
Дето се вика или се събуди или изкарай пръстите от контакта.
18:47 08.11.2025
77 Гост
18:47 08.11.2025
78 Всички държавни ТЕЗ/ови на Украйна
18:47 08.11.2025
79 Кривогледа лайкова
До коментар #72 от "Пепи Волгата":Аз също съм на евраци. В Брюксел!
18:47 08.11.2025
80 Руский жулик
До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":Пий хапчета за кръвното, карлик, че като обявят Покровск за Красноармейск може да скочи много и да стане нещо.
Коментиран от #88
18:48 08.11.2025
81 Само питам
Абе, хора така ли искате да ви вярваме,!
18:48 08.11.2025
82 Айе пак
Нищо не са превзели мужиките, Покровск е сива зона, утре пак ще обърнете плочата!
Коментиран от #85
18:49 08.11.2025
84 Руските хора са разбрали нещо което
Коментиран от #89, #101, #107
18:50 08.11.2025
86 Вярно
18:51 08.11.2025
87 онзи
Коментиран от #96
18:52 08.11.2025
88 Кое да
До коментар #80 от "Руский жулик":Обявят бе Руините на един град ли.За год и половина го срината до основи.Каква беше цената бе.Вие що не мислите колко обикновени руснаци загинаха бе.Не ви разбирам бълг.русофили.
18:52 08.11.2025
90 Ха ХаХа
До коментар #83 от "ХИ ХИ":Виж рисунката на чешкия художник...Картата на България е турски клозет
Така е и надписана
Коментиран от #95, #134
18:53 08.11.2025
91 Сдъвкана дъвка
18:54 08.11.2025
92 джуджак ,
До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":Лягай , не късай нерви , че ще ти трябват ! И опреснявай руския , че и той ще ти трябва !
18:54 08.11.2025
93 Като намалеят коментарите
За Купянск що не кават и думичка, не е ясно!
18:54 08.11.2025
94 Ха ХаХа
До коментар #89 от "Ами":3 милиона бандера фашисти са при Шухевич
Коментиран от #97
18:54 08.11.2025
95 Само питам
До коментар #90 от "Ха ХаХа":Ти циганин ли си!?
18:54 08.11.2025
96 Бавно но кърваво
До коментар #87 от "онзи":С 1 милион и 100 хиляди убити инвадилизирани и извадени от строя.За 4 год.за толкова време свърши ВСВ бе.
Коментиран от #99
18:55 08.11.2025
97 Тихо бе
До коментар #94 от "Ха ХаХа":Лум пен.
Коментиран от #100
18:55 08.11.2025
98 Не може да бъде !!!!!!!
Коментиран от #104
18:56 08.11.2025
99 ха-ха
До коментар #96 от "Бавно но кърваво":Кеф цена няма ! Руснаците ВИНАГИ постигат своето !
Коментиран от #103
18:57 08.11.2025
101 Тервел
До коментар #84 от "Руските хора са разбрали нещо което":Говориш с патос точно като човек никога не виждал война. Наясно ли си че стотици хиляди млади руски момчета са осакатени за цял живот. Кой без очи и сляп , кой изгорен , повечето без крака и ръце, без лица. Как ще живеят тези момчета оттук нататък, знаеш ли колко грижи трябват за тях и какво бреме е за семействата им . Когато мине еуфорията от героизма им , ще дойде депресията и гнева и буйствата на тези момчета ,които ще бъдат забравени . Това са стотици хиляди не хиляда. А колко са убитите ? Не те ли е срам от бай ганьовския ти патос ?
Коментиран от #105, #111, #112, #120
18:59 08.11.2025
102 малък
19:01 08.11.2025
103 Йосиф Кобзон
До коментар #99 от "ха-ха":Голям е кефа.
19:01 08.11.2025
104 Хи хи хи
До коментар #98 от "Не може да бъде !!!!!!!":То клоуна като дръпне няколко петолиния направо ще превземе Москва и будалите му изпращат милиарди , оръжия ....и пак яде бой !!!!!
19:02 08.11.2025
105 Ти наясно ли си
До коментар #101 от "Тервел":Че ако Путин не бе влязъл бандерите щяха да избият донбаските руснаци.
Твоите приказки на турски роб не са валидни за руснаците.
България остави българите в Макиледония и Гърция на унищожение.
Това в Русия не може да стане.
Тя винаги ще защити своите без значение за цената.
Коментиран от #157, #161
19:02 08.11.2025
106 Гост
Коментиран от #118
19:03 08.11.2025
107 М-да
До коментар #84 от "Руските хора са разбрали нещо което":За по-сигурно 1 милион руснака са на 2 метра под "родната" земя.
Коментиран от #115, #117, #123
19:03 08.11.2025
108 Володимир Зеленски офишъл
19:03 08.11.2025
109 промиване на мозъци
19:04 08.11.2025
110 Бай той Толстой
Коментиран от #128
19:04 08.11.2025
111 Кубрат
До коментар #101 от "Тервел":А нещо да кажеш за убитите и осакатени украински момчета? Или те не умират? И за какво? Защото някой е решил че Украйна е удобна в ролята и на таран срещу Русия.
19:04 08.11.2025
112 любопитен
До коментар #101 от "Тервел":Ти колко войни си преживял, че държиш сметка на другите? Няма да броим онази с арабите от 718г. нали?
Коментиран от #121
19:04 08.11.2025
113 На каква цена
19:04 08.11.2025
114 Руски колхозник
19:05 08.11.2025
115 3 000 000 украинци
До коментар #107 от "М-да":Са на 3 метра под земята
19:05 08.11.2025
116 Картечаря Хайнц
19:06 08.11.2025
118 😂😂😂😂😂
До коментар #106 от "Гост":Победената Германия - Мерцедес
Победилата Русия - Москвич (китайски)
МАРШ!!!
Коментиран от #131
19:08 08.11.2025
119 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
19:08 08.11.2025
120 Стенли
До коментар #101 от "Тервел":Те поне се бият за Родината да не би по малко американски момчета да осакатяха и полудяха/след като се завърнаха и дома имам предвид дори му измислиха име някъв синдром беше,/във Виетнам и Ирак
Коментиран от #127
19:08 08.11.2025
121 Тервел
До коментар #112 от "любопитен":Затова аз не кометирам с глупашки патос жестоката смърт и осакатявания на хиляди руснаци и украинци. Трудно ли ти е да го разбереш ?
Коментиран от #126
19:08 08.11.2025
123 Димитринчо
До коментар #107 от "М-да":Повечко са.
19:09 08.11.2025
124 Завинаги проклета Московия
Коментиран от #149
19:10 08.11.2025
125 Зеления потник
19:10 08.11.2025
128 Моряка
До коментар #110 от "Бай той Толстой":Русия не е Русия без руските градове Одеса,Николаев,Харков Днепропетровск.и Кривойрог.
19:12 08.11.2025
129 Василий Орлюк - Правда Русия
Бавно придвижване: Пътят на руските окупационни войски от Авдеевка до подстъпите на Покровск отне около 20 месеца, като фактическото им напредване е по-малко от 50 километра.
Катастрофални загуби: За този период броят на ликвидираните и ранените руски военни, по сметки на Украйна, е нараснал почти три пъти – до 1,147 милиона души.
Най-кървавата година: Независими анализатори потвърждават тенденцията за катастрофални загуби в руската армия: текущата година става най-кървавата за Руската федерация.
Коментиран от #135, #138
19:13 08.11.2025
130 Фейк на часа
19:13 08.11.2025
132 Ганчев
До коментар #126 от "Бай той Толстой":Абе една тесла ти стига...
19:14 08.11.2025
133 Тервел
До коментар #126 от "Бай той Толстой":Пиши на български бе пич. Тук е България не те ли е срам в България да пишеш на чужд език.
19:14 08.11.2025
134 Лука
До коментар #90 от "Ха ХаХа":Рашистите ги няма там!
19:15 08.11.2025
136 Василий Орлюк-Правда Русия
Убити и осакатени за 1 година над 1,147 млн.
От началото на операцията 2,1 млн.руски военни
На пътя на руснаците се намират други укрепени населени места, които формират дълбоко ешелонирана отбранителна линия на Украйна
19:16 08.11.2025
137 Факт
19:17 08.11.2025
138 Руски Зет блогър
До коментар #129 от "Василий Орлюк - Правда Русия":Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941.
19:17 08.11.2025
139 Пак аз
До коментар #131 от "селски ,":И ти ли като онзи другият си бит с мотика по главата като малък?
Коментиран от #151
19:18 08.11.2025
140 Мюмюн келеша от русофилите
19:19 08.11.2025
142 Любопитен
19:22 08.11.2025
143 ЦИРК
Ей профаните и самозваните журналисти и анализатори до какви низини докараха медиите... Глуповато - предсказуеми и жалка картинка. Е как всички вие работещи в медиите очаквате след цялата пошлост и пародия която ни представяте за ваш продукт, ние ползвателите на продукта да ви уважаваме и вярваме ?
19:22 08.11.2025
144 Луд
Коментиран от #148, #155
19:23 08.11.2025
145 Народен фронт
19:25 08.11.2025
146 Зелю Хайдутин
До коментар #6 от "Путин гол до кръста на пони":А бе, нямаше ли да влизате в Крим преди 2 години? Ко стана - ще го връщате ли?
19:25 08.11.2025
147 Някои хора и два
19:26 08.11.2025
148 този
До коментар #144 от "Луд":Никой няма да те удари , ако не си го заслужил ! Те така и с укрите ....
19:26 08.11.2025
149 Моряка
До коментар #124 от "Завинаги проклета Московия":Вярно е,че Украйна никога няма .........Защото това се е наричало Новорусия и пак ще се нарича Новорусия,губерния на Русия.Украйна е измишльотина на Ленин,най големия предател и унищожител на Русия.Отвътре.Но Ленин го няма вече 101 години.Дето е текло,пак ще тече.
19:27 08.11.2025
150 Гердер
19:27 08.11.2025
152 Евроатлантик
Коментиран от #154
19:29 08.11.2025
153 Ех, леле
19:30 08.11.2025
154 ха-ха
До коментар #152 от "Евроатлантик":Ха-хаааааааааааа ! Голям шегобиец си , бе , мой , от най-големите тук !
19:31 08.11.2025
155 Моряка
До коментар #144 от "Луд":Ами спомни си кой забрани руския език в менте държавата Украйна.
19:31 08.11.2025
157 Тервел
До коментар #105 от "Ти наясно ли си":Абе ти наистина ли мислиш ,че Русия нападна Украйна заради руснаците в Донбас Хахахахахаха. Ако мислиш така те присназвам за най големия идеалист на света. Та те вече изгубиха в десетки пъти повече руски войници околкото искаха да спасяват в Донбас бе пич ? Дреме му на Путин за донбаските руски алкохолдери хахахахха
19:34 08.11.2025
158 Наемник
19:35 08.11.2025
159 да да
Коментиран от #162, #165
19:35 08.11.2025
161 Дедо
До коментар #105 от "Ти наясно ли си":Ти май си от тези дето вярват ,че Русия е започнала войната с Османската Империя за да освобождава 3 милиона бедни българи . Леле още има хора кото вярват в тази лъжа.
Коментиран от #179
19:37 08.11.2025
162 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #159 от "да да":Точка.
19:40 08.11.2025
163 Страхил
19:42 08.11.2025
164 Той всъщност Покровск
До коментар #1 от "си дзън":казаха от главното командване на ВСУ нямал никакво стратегическо значение.
19:42 08.11.2025
165 Ако Плана е
До коментар #159 от "да да":2 МИЛИОНА монголья ФИРА,..стотици москалски Нефтобази фира, в Сирия за ...3 дня,..44 кораби и подводница фира, ЧЕРНИГОВ, ХАРКОВ,СУМИ, ХЕРСОН ..ОСЕОБОДЕНИ,..тогава верно върви по план
Хехехехее
Коментиран от #171
19:42 08.11.2025
166 Pyccкий Карлик
До коментар #47 от "таксиджия 🚖":"....нещо за Одеса няма ли?...."
Само копи-пейст шаблона - Българската общност в Одеса наброява над 150 000 души.
Имам чувството че всичко във Факти се пише by СhаtGPТ
19:43 08.11.2025
167 Ти и за Бахмут така пишеше,
До коментар #1 от "си дзън":и за Угледар, Торецк, Авдеевка,Часов Яр, Соледар, Курахово, Селидово, Мариупол...все така питаше.Вече не питаш за тях.
19:43 08.11.2025
168 Кит
Казвах ли ви аз, че аналлизаторите непременно ще стигнат до това заключение при падането на Красноармейск!
Следващата свръхценна информация ще е за двумилионните руски загуби на руснаците там.
Все неща, в които редовият тъППопитек никога на би се усъмнил!
19:44 08.11.2025
169 Важното е контранаступа да върви
До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":и Перемогата.
19:44 08.11.2025
170 Бъзиктар
19:45 08.11.2025
171 Тъй, тъй, ВСУ е вече
До коментар #165 от "Ако Плана е":някъде към Владивосток.
19:46 08.11.2025
172 456
До коментар #4 от "456":Грешка: 05.11. Преди3 дни
19:46 08.11.2025
173 Волжка България
Коментиран от #177
19:47 08.11.2025
174 Той всъщност Покровск
До коментар #57 от "Много шум за нищо!":нямаше никакво стратегическо значение казаха от главното командване на ВСУ.
19:47 08.11.2025
175 стоян георгиев
19:48 08.11.2025
176 Айдеее, и
19:49 08.11.2025
177 стоян георгиев
До коментар #173 от "Волжка България":Ква воложка българия.тия ни пият кръвта последните сто години ти за воложка българия говориш.нашия комунист е готов да пр даде майка си за да е на путлер добре.до това ни докараха тия другари!
19:50 08.11.2025
178 Да ама Украйна
Нападат си ей така за кеф.
19:51 08.11.2025
179 Дедо Иван
До коментар #161 от "Дедо":Идвам, месете погачите!
19:51 08.11.2025
180 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
Коментиран от #184
19:52 08.11.2025
181 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "УСА боклук":Няма нужда по добре е украинците да си живи и здрави- в ЕС и канада!
19:53 08.11.2025
182 Руски ценности -глад и мизерия
Коментиран от #186
19:55 08.11.2025
183 БОРИС ДЖОНСЪН
19:56 08.11.2025
184 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #180 от "az СВО Победа 80":Той е в параде на реалност номер666, там побеждава
Коментиран от #187
19:56 08.11.2025
185 Кой точно
Западни медии ли да слушаме? Нали Зеленски имаше контранаступ?
Къде отиде заряда. Искам плам в очите на бандерите.
Горди редици, до последния украинец.
Шоуто е в простата математика. Математиката е проста наука но за умни хора.
Коментиран от #188
19:58 08.11.2025
186 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #182 от "Руски ценности -глад и мизерия":Не каза цялата мантра- няма яйца, ток, бензин, Путин избега от готвача,хахахх
Коментиран от #189
19:58 08.11.2025
187 Как не те е срам.
До коментар #184 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Как спиш и как не те е срам да разпространяваш руската зараза и да тровиш българите. По-добре се погрижи за българите в Русия, че изчезвате.
19:58 08.11.2025
188 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #185 от "Кой точно":Математиката е москалска наука
Коментиран от #190
19:58 08.11.2025
189 Как не те е срам
До коментар #186 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Да разпространяваш руската зараза на путинските олигарси и да тровиш местното българско самосъзнание, ако изобщо го има такова.
19:59 08.11.2025
190 Как не те е срам
До коментар #188 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Да тровиш българското население с вашата пропаганда на Путин.
20:00 08.11.2025