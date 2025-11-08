На огромна цена! Руската армия е на прага на пълен контрол над Покровск

Руските войски вероятно са на път да завършат превземането на източноукраинския град Покровск, след почти две години опити и тежки боеве, съобщава CNN, цитирана от Фокус. Според телевизията, през последните дни боевете в града са рязко се ожесточили, след като руски подразделения пробиха украинската отбрана и навлязоха в самия град.

Москва вече твърди, че Покровск е "в оперативно обкръжение", но Киев отрича и заявява, че активните сражения продължават. Един от украинските командири, цитиран от CNN, описва положението като "много трудно":

"Ситуацията е сложна, продължават престрелки в градските квартали и обстрели от всички видове оръжия. Почти сме обкръжени, но сме свикнали с това", казва той.

Боец от разузнавателно подразделение допълва, че руските сили атакуват на малки групи, разчитайки част от тях да пробият украинските линии: "Темпът на движението им е толкова висок, че операторите на дронове просто не успяват да следят всички направления на атаките", споделя той.

Анализатори, цитирани от CNN, отбелязват, че Покровск отдавна е изгубил логистическата си роля като транспортен възел - основните пътища и жп линии са разрушени. Въпреки това градът е придобил символично значение за Кремъл.

Президентът Владимир Путин неведнъж е споменавал Покровск в контекста на "освобождението на Донбас", което превръща превземането му във въпрос на престиж и вътрешнополитически сигнал в Русия.

Украинският президент Володимир Зеленски посочи, че в района на града са съсредоточени около 170 000 руски войници - едно от най-мащабните настъпления от началото на годината.

Украинските защитници признават, че положението е критично. Един от бойците заявява, че заповед за отстъпление все още няма, въпреки че вероятността градът да бъде удържан намалява: "Задържахме Покровск много дълго. Но силите са изтощени, а подкрепления не дойдоха навреме."

Войниците се опасяват, че опитът да се удържи градът на всяка цена може да повтори трагедиите в Бахмут и Авдеевка, когато забавеното оттегляне доведе до тежки загуби.

Преди войната Покровск е имал около 60 000 жители, но днес е почти напълно разрушен. Според местните власти в града са останали около 1200 цивилни, повечето от които не могат да бъдат евакуирани.

Германската телевизия ZDF също отбелязва, че битката навлиза в последната си фаза, като руската армия използва нова тактика - позициониране в руините на сгради и атаки от прикритие, което затруднява работата на украинските дронове.

Анализаторът Майкъл Кларк оценява шансовете на Украйна да задържи града като "около 50 на 50", но подчертава, че руското числено превъзходство дава на Москва предимството да напредва бавно, на малки групи, и да консолидира позиции в отделни райони на града.