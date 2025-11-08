Новини
Свят »
Русия »
На огромна цена! Руската армия е на прага на пълен контрол над Покровск

На огромна цена! Руската армия е на прага на пълен контрол над Покровск

8 Ноември, 2025 18:18 3 330 190

  • русия-
  • украйна-
  • покровск-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • донецка област

Президентът Владимир Путин неведнъж е споменавал Покровск в контекста на "освобождението на Донбас", което превръща превземането му във въпрос на престиж и вътрешнополитически сигнал в Русия

На огромна цена! Руската армия е на прага на пълен контрол над Покровск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските войски вероятно са на път да завършат превземането на източноукраинския град Покровск, след почти две години опити и тежки боеве, съобщава CNN, цитирана от Фокус. Според телевизията, през последните дни боевете в града са рязко се ожесточили, след като руски подразделения пробиха украинската отбрана и навлязоха в самия град.

Москва вече твърди, че Покровск е "в оперативно обкръжение", но Киев отрича и заявява, че активните сражения продължават. Един от украинските командири, цитиран от CNN, описва положението като "много трудно":

"Ситуацията е сложна, продължават престрелки в градските квартали и обстрели от всички видове оръжия. Почти сме обкръжени, но сме свикнали с това", казва той.

Боец от разузнавателно подразделение допълва, че руските сили атакуват на малки групи, разчитайки част от тях да пробият украинските линии: "Темпът на движението им е толкова висок, че операторите на дронове просто не успяват да следят всички направления на атаките", споделя той.

Анализатори, цитирани от CNN, отбелязват, че Покровск отдавна е изгубил логистическата си роля като транспортен възел - основните пътища и жп линии са разрушени. Въпреки това градът е придобил символично значение за Кремъл.

Президентът Владимир Путин неведнъж е споменавал Покровск в контекста на "освобождението на Донбас", което превръща превземането му във въпрос на престиж и вътрешнополитически сигнал в Русия.

Украинският президент Володимир Зеленски посочи, че в района на града са съсредоточени около 170 000 руски войници - едно от най-мащабните настъпления от началото на годината.

Украинските защитници признават, че положението е критично. Един от бойците заявява, че заповед за отстъпление все още няма, въпреки че вероятността градът да бъде удържан намалява: "Задържахме Покровск много дълго. Но силите са изтощени, а подкрепления не дойдоха навреме."

Войниците се опасяват, че опитът да се удържи градът на всяка цена може да повтори трагедиите в Бахмут и Авдеевка, когато забавеното оттегляне доведе до тежки загуби.

Преди войната Покровск е имал около 60 000 жители, но днес е почти напълно разрушен. Според местните власти в града са останали около 1200 цивилни, повечето от които не могат да бъдат евакуирани.

Германската телевизия ZDF също отбелязва, че битката навлиза в последната си фаза, като руската армия използва нова тактика - позициониране в руините на сгради и атаки от прикритие, което затруднява работата на украинските дронове.

Анализаторът Майкъл Кларк оценява шансовете на Украйна да задържи града като "около 50 на 50", но подчертава, че руското числено превъзходство дава на Москва предимството да напредва бавно, на малки групи, и да консолидира позиции в отделни райони на града.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    13 86 Отговор
    Абе нали го превзеха Покровск преди две седмици бе? Ко става?

    Коментиран от #6, #13, #164, #167

    18:21 08.11.2025

  • 2 Тоя филм

    77 4 Отговор
    Вече свърши.

    Коментиран от #50

    18:21 08.11.2025

  • 3 Путин гол до кръста на пони

    25 32 Отговор
    Още сутринта ви казах, че Покровск е превзет от моите красиви войни! Вървите назад с новините!

    18:22 08.11.2025

  • 4 456

    74 8 Отговор
    Анатолии, Покровск е под пълен контрол на РФ. Стара ти е информацията.
    Реално Покровск падна още на 05.07. ,но се изчакваше за обявяването до вчера. От снощи официално.

    Коментиран от #49, #53, #172

    18:22 08.11.2025

  • 5 Бай Ставри

    53 7 Отговор
    Я ела Зиленото при батко, да те шиб@ сл@дко, сл@дко.

    Коментиран от #14

    18:22 08.11.2025

  • 6 Путин гол до кръста на пони

    12 47 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Преди две седмици го превзехме и днес пак го превзехме!

    Коментиран от #65, #146

    18:23 08.11.2025

  • 7 Хасковски каунь

    33 3 Отговор
    Гроздето е кисело

    18:23 08.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Знам 100 начина

    67 6 Отговор
    как да изкарам от бърлогата мечката, но проблема ми е, че не знам нито един как да я върна обратно.

    Коментиран от #27

    18:23 08.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Някой

    57 1 Отговор
    Сега ще изтъкват цената като оправдание защо ще го загубят.

    Коментиран от #30

    18:24 08.11.2025

  • 13 Мишел

    9 48 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Руснаците превземат по 54 пъти всяка ферма.

    Коментиран от #122

    18:24 08.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 страпонжопа 🇷🇺

    64 9 Отговор
    Президентът Путин срази нато и колективния западнал запад!

    18:25 08.11.2025

  • 16 Сила

    11 41 Отговор
    От какво " освобождават Донбас " .....??! За какво , кой , защо ....!!? А Сибир и Далечния Изток кой ще ги освободи от Китай .....??!

    18:25 08.11.2025

  • 17 НЕ ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ.....

    51 5 Отговор
    АМА ТОЙ ВЕЧЕ Е КРАС-НО -АРМЕЙСК

    18:25 08.11.2025

  • 18 Хе,хе...!

    56 7 Отговор
    Начи,не е важно викате,че Покровск паднал,ама по-важното е да подчертаете...-
    ,,На огромна цена!...🤣😂😝👍👏!

    18:25 08.11.2025

  • 19 Pyccкий Карлик

    15 42 Отговор
    Покровск....
    Преди Четири Года Рассия смяташе да превземе Украйна за Три Дня, а след седмица да е на Mлeчния път. Сейчас сметките нещо много изтъняха, чтo cлучилось, манголците ли кoнчилиcь ? 😁

    Коментиран от #80, #92, #169

    18:26 08.11.2025

  • 20 УСА боклук

    59 7 Отговор
    Русофобите позеленяват. Губят дар слово.
    Мисля че преврат в Киев предстои скоро

    Коментиран от #181

    18:26 08.11.2025

  • 21 За четвърти път

    10 19 Отговор
    През последните 3 месеца. Само хабят чувалите.

    18:26 08.11.2025

  • 22 НЕ СИ НИКАК УМЕН

    22 4 Отговор
    СЕГА СЪБИРАТ ГОДНИТЕ ЗА МАРША НА ПОБЕДАТА батальона безсмъртният нищо че ще марширува без оръжие----поЧЕРВЕНИЯТ ПОЩАД

    18:26 08.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 страпонжопа 🇷🇺

    30 7 Отговор
    Путин ще ни асвабади от рептилите

    18:26 08.11.2025

  • 25 Нищо

    31 6 Отговор
    Ние ще и налагаме санкции, а тя пущината му все върви на Запад.
    Ами такова е положението с руската мечка.
    Може да изгубят 2 млн човека но ще ви върнат обратно.

    18:26 08.11.2025

  • 26 страпонжопа 🇷🇺

    29 7 Отговор
    В Русия е рай, литър бензин е 0.50ст

    Коментиран от #29, #31, #33

    18:27 08.11.2025

  • 27 си дзън

    9 20 Отговор

    До коментар #10 от "Знам 100 начина":

    И защо да връщаш мечката? Виж как хубаво танцува на гаспадаря Си и на Ким.

    18:27 08.11.2025

  • 28 Истината е че

    22 2 Отговор
    информационната политика на правителството традиционно изостава от динамиката на фронтовата линия. "Президентската канцелария се опитва да покаже, че всичко е под контрол, вместо честно да обясни: фронтът е жив и не всичко се решава там с прессъобщения. А главнокомандващият повече коментира ситуацията, отколкото ръководи нейното развитие“, смята експертът.

    18:27 08.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Pyccкий Карлик

    9 23 Отговор

    До коментар #26 от "страпонжопа 🇷🇺":

    "...В Русия е рай, литър бензин е 0.50ст..."

    Аха....а ковчезите по 100 000 рупли.
    Картонените абувки безплатно ))

    18:29 08.11.2025

  • 32 Вие не си мислете за Русия

    35 8 Отговор
    Помислете си Какво ще правите след като Красноармейск се превърне в руска територия което е нормално и логично до полската граница.
    Русия няма намерение да продължава след това на запад но вие сте като хиени срещу лъв и нищо чудно да го предизвикате мъжкаря. Как си виждате розови понита срещу лъв не го осъзнавам.

    18:29 08.11.2025

  • 33 Путин гол до кръста на пони

    13 21 Отговор

    До коментар #26 от "страпонжопа 🇷🇺":

    Къде са пуснали бензин? Маша, върви да сиоеш!

    Коментиран от #40

    18:30 08.11.2025

  • 34 Запознат

    12 21 Отговор
    В Покровск всичко е под пълния контрол на ВСУ...

    18:30 08.11.2025

  • 35 страпонжопа 🇷🇺

    8 17 Отговор

    До коментар #29 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Плащат ни само да пишем коментари господине, не са ни предложили работа и гражданство в Расията.

    18:30 08.11.2025

  • 36 Ти замина ли

    27 1 Отговор

    До коментар #29 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    За украинският рай?

    Коментиран от #63

    18:30 08.11.2025

  • 37 хихи

    34 6 Отговор
    Пак политнеоректно заглавие в демократична медия.
    Трябва дасе пише така:
    Реконтраатакувайки в посока Киев ВСУ напуснаха град без стратегическо значение

    18:30 08.11.2025

  • 38 аz СВО Победа 80

    9 25 Отговор
    Покровск е в оперативно обкръжение от руски трупове.

    18:30 08.11.2025

  • 39 Цената

    27 5 Отговор
    5000 обкръжени укри у котел изоставени

    18:31 08.11.2025

  • 40 страпонжопа 🇷🇺

    13 7 Отговор

    До коментар #33 от "Путин гол до кръста на пони":

    БВП на Расия за 2025 е 6$ трлн, трета икономика в мире

    Путин ни обича, че ни подари македоноя

    18:32 08.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Pyccкий Карлик

    16 6 Отговор
    Следващото заглавие :

    Русия превзе Покровск, какво следва !!! 😁😁😁

    Коментиран от #47

    18:32 08.11.2025

  • 43 Що да ходим там

    26 5 Отговор

    До коментар #29 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Русия ще дойде тук. Така каза НАТО.

    18:33 08.11.2025

  • 44 Каунь

    21 3 Отговор
    Ее, колко да е огромна тая цена?

    18:33 08.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 CNN цитирана от Фокус лъже

    29 3 Отговор
    Зеленски и Сирски казаха, че Украинските войски държат Покровск под контрол и обкръжение няма. 10-12 000 Украински бойци правят на пух и прах 170 000 руски войници и не им дават да влезнат в града, според Зеленски от другата статия от днес.

    18:34 08.11.2025

  • 47 таксиджия 🚖

    19 1 Отговор

    До коментар #42 от "Pyccкий Карлик":

    Нищо не следва, нещо за Одеса няма ли?

    Коментиран от #166

    18:34 08.11.2025

  • 48 123

    18 3 Отговор
    Та каква е цената за руската армия, че не разбрах!?!?

    18:34 08.11.2025

  • 49 Само питам

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "456":

    Ти да не си кореспондент от Покровск?

    18:35 08.11.2025

  • 50 Путлер може и да си вярва

    1 19 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя филм":

    Тоя филм: Вече свърши.
    -;-
    Какъв друг филм ще снимат Путлеристите!

    18:35 08.11.2025

  • 51 az СВО Победа 80

    27 2 Отговор
    🤣🤣🤣

    В Красноармейск всичко приключо още преди два дни!

    Сега от Киев разиграват театро по виртуалното медийно пространство. Така ще е поне още месец, съдейки по досегашните му действия щом загуби поредната "непревземаема" фортеця!

    От два дни/три в града руснаците провеждат зачистка там на непредалите са остатъци от ВСУ. Обикновенно отнема до седмица, след което руснаците официално обявяват че са освободили поредния град в Донбас, т.е. около 12/13. 11. 2025г. от Москва официално ще обявят Красноармейск за освободен...

    Коментиран от #61, #70, #72

    18:36 08.11.2025

  • 52 АБВ

    36 3 Отговор
    Зеленски вчера:
    - В Покровск има 200 руснака, които ние непрекъснато избиваме.
    Зеленски днес:
    - В Покровск са съсредоточени 170 000 руски войници.

    Тоя на какво е ? Май некачествена стока са му пробутвали колумбийците.

    18:36 08.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Анализатор

    5 23 Отговор
    Няма нищо по-хубаво от това да измират агресорите-рушляците. Всеки един умрял рушляк, означава, че една рушкиня отива на "свободния пазар"...
    А светът става по-добър!

    18:37 08.11.2025

  • 55 Механик

    26 5 Отговор
    Имаме две твърдения:
    а)Русия превзе Покровск на огромна цена.
    б)Украина ИЗГУБИ Покровск (също давайки много жертви)
    Хайде да помислим логично, кой в случая е на печалба!
    Простата математика дава следното уравнение.
    (Русия взе Покровск) (с цената на многожертви)=(Украина изгуби Покровск) (с цената на много жертви)
    Съкращаваме двете страни на уравнението от (с цената на много жертви) и се получава:
    (Русия взе Покровск)=(Украина изгуби Покровск).

    18:38 08.11.2025

  • 56 на прага на

    9 1 Отговор
    пълен контрол..... а тъй, само тъй

    18:38 08.11.2025

  • 57 Много шум за нищо!

    2 19 Отговор
    пак ли превзехме Покровск?

    Една и съща дъвка вече втора година!

    Коментиран от #174

    18:38 08.11.2025

  • 58 Само чат ботове

    4 2 Отговор
    Пищат тука егати тъпото

    18:38 08.11.2025

  • 59 Цената

    2 16 Отговор
    Жители на риският Ростов се оплакват от непоносима та миризма идваща от екарисажа край града.,кпйто работи 24/7.Явно от некачествено то изгаряне на труповете.

    18:38 08.11.2025

  • 60 Дедо ви...

    22 3 Отговор
    Интересно кой плаща цената...?!?!?! Руските войски напълно обкръжиха Покровск, окупирайки село Ровно - последния неконтролиран район в сивата зона. Около две хиляди украински военнослужещи са в капан в обкръжението, без средства за организирано отстъпление.
    Според източници, близки до фронта, основните сили на украинските въоръжени сили са се оттеглили към съседния Мирноград, държейки източните граници. Разпръснати части и тези, които не успяха да се евакуират, останаха в Покровск. Контраатаките под личното командване на ръководителя на ГУР Кирил Буданов (посочен като екстремист и терорист) бяха неуспешни.
    „Те имат само един избор: или да се предадат, или да умрат

    18:39 08.11.2025

  • 61 Копейка

    1 13 Отговор

    До коментар #51 от "az СВО Победа 80":

    А на нас каква ни е далаверата?

    18:40 08.11.2025

  • 62 Покровск

    21 5 Отговор
    Си има руско име. Не го ли разбрахте?

    18:40 08.11.2025

  • 63 ТЕ ТАМ

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ти замина ли":

    БУСИФИЦИРАТ

    18:40 08.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Хахахаха

    4 13 Отговор

    До коментар #6 от "Путин гол до кръста на пони":

    Преди две седмици почти го превзеха и сега е почти!

    18:41 08.11.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Дедо

    3 18 Отговор
    За 4 години Чингиз Хан и Александър Велики са превзели Цяла Европа , цяла Азия и половината Африка. А Хан Путин за 4 години превзе територия населена с руснаци колкото Бълогария и ......Покровск. Хахахахаха

    Коментиран от #71

    18:42 08.11.2025

  • 68 Президентът Владимир Путин

    20 5 Отговор
    Никога не е лъгал ! Зеленски всеки ден го прави. Факт!

    18:42 08.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Стенли

    14 2 Отговор

    До коментар #51 от "az СВО Победа 80":

    Много точно казано още един град без никакво значение и двадесет и пет процента от територията на Украйна, Слава на храбрите руски солдати България и Русия заедно за винаги 🇧🇬🇷🇺

    Коментиран от #74

    18:43 08.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Пепи Волгата

    3 11 Отговор

    До коментар #51 от "az СВО Победа 80":

    Не знам и не ме интересува! Аз избрах ЕВРОТО!

    Коментиран от #79

    18:45 08.11.2025

  • 73 Анонимен

    12 0 Отговор
    Те са много-200000,напредват само със сапьорски лопати от1869 година,като разполовяват с нея противника.Никакви тактики и прийоми не са в състояние да помогнат.Една здрава сграда не е останала,като всичко е в разруха.Пустинен пейзаж.

    18:45 08.11.2025

  • 74 Йосиф Кобзон

    3 9 Отговор

    До коментар #70 от "Стенли":

    Слава и добре дошли.

    18:46 08.11.2025

  • 75 Фокусите на CNN

    12 0 Отговор
    А всъщност руските войски доближиха и почнаха да обкръжават Покровск и Мирноград преди няколко месеца, а влязоха за пръв път в Покровск преди две седмици!

    "Руските войски вероятно са на път да завършат превземането на източноукраинския град Покровск, след почти две години опити и тежки боеве, съобщава CNN, цитирана от Фокус."

    18:46 08.11.2025

  • 76 ?????

    12 1 Отговор
    Ха ха.
    До оня ден нищо не контролираха. Имаше 200-300 руснаци в Красноармейск(от няколко години Покровск).
    Днес вече руската армия е на прага на пълен контрол над Покровск но на огромна цена и Покровск отдавна е изгубил логистическата си роля като транспортен възел.
    Дето се вика или се събуди или изкарай пръстите от контакта.

    18:47 08.11.2025

  • 77 Гост

    14 1 Отговор
    Тези статии са от два месеца, просто стоят и се пускат според ситуацията. Е, някой път има пълни глупости вътре, ама то кой да чете, копи пейст, и аре оФцете да блеят. То генерално, ситуацията е мамси джеймс за Украйна! Самият факт че всимки по медиите мълчат е красноречив. Руснаците методично смилат всичко живо пред тях! Истината ще е жестока, когато лъснат всички факти! Ще е страшно...

    18:47 08.11.2025

  • 78 Всички държавни ТЕЗ/ови на Украйна

    8 1 Отговор
    Заминаха на кино от 6 до 5

    18:47 08.11.2025

  • 79 Кривогледа лайкова

    2 7 Отговор

    До коментар #72 от "Пепи Волгата":

    Аз също съм на евраци. В Брюксел!

    18:47 08.11.2025

  • 80 Руский жулик

    11 4 Отговор

    До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":

    Пий хапчета за кръвното, карлик, че като обявят Покровск за Красноармейск може да скочи много и да стане нещо.

    Коментиран от #88

    18:48 08.11.2025

  • 81 Само питам

    7 2 Отговор
    Хаха. Веднага "отдавна е загубил значение$

    Абе, хора така ли искате да ви вярваме,!

    18:48 08.11.2025

  • 82 Айе пак

    1 12 Отговор
    партенки!

    Нищо не са превзели мужиките, Покровск е сива зона, утре пак ще обърнете плочата!

    Коментиран от #85

    18:49 08.11.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Руските хора са разбрали нещо което

    14 4 Отговор
    Преди са пренебрегвали ,че родната и руската земя няма цена и сега ще си вземат всичко което си е тяхно на всяка цена

    Коментиран от #89, #101, #107

    18:50 08.11.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Вярно

    4 1 Отговор
    Само ви трамбоват като маче у дирек

    18:51 08.11.2025

  • 87 онзи

    12 3 Отговор
    БАВНО , НО СЛАВНО ! И Покровск изгуби значение , както и доста други градове и села в укрия ! Центовете да се стягат , че и по-зле ще става !

    Коментиран от #96

    18:52 08.11.2025

  • 88 Кое да

    2 6 Отговор

    До коментар #80 от "Руский жулик":

    Обявят бе Руините на един град ли.За год и половина го срината до основи.Каква беше цената бе.Вие що не мислите колко обикновени руснаци загинаха бе.Не ви разбирам бълг.русофили.

    18:52 08.11.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Ха ХаХа

    5 5 Отговор

    До коментар #83 от "ХИ ХИ":

    Виж рисунката на чешкия художник...Картата на България е турски клозет
    Така е и надписана

    Коментиран от #95, #134

    18:53 08.11.2025

  • 91 Сдъвкана дъвка

    7 1 Отговор
    Вчера четохме същата патриотична укро статия от друг автор. Авно един и същ ги пише под различни псевдоними.

    18:54 08.11.2025

  • 92 джуджак ,

    9 4 Отговор

    До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":

    Лягай , не късай нерви , че ще ти трябват ! И опреснявай руския , че и той ще ти трябва !

    18:54 08.11.2025

  • 93 Като намалеят коментарите

    8 2 Отговор
    във форума и Факти пускат гръмовната новина- руснаците превзеха Покровск!

    За Купянск що не кават и думичка, не е ясно!

    18:54 08.11.2025

  • 94 Ха ХаХа

    9 3 Отговор

    До коментар #89 от "Ами":

    3 милиона бандера фашисти са при Шухевич

    Коментиран от #97

    18:54 08.11.2025

  • 95 Само питам

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "Ха ХаХа":

    Ти циганин ли си!?

    18:54 08.11.2025

  • 96 Бавно но кърваво

    2 6 Отговор

    До коментар #87 от "онзи":

    С 1 милион и 100 хиляди убити инвадилизирани и извадени от строя.За 4 год.за толкова време свърши ВСВ бе.

    Коментиран от #99

    18:55 08.11.2025

  • 97 Тихо бе

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "Ха ХаХа":

    Лум пен.

    Коментиран от #100

    18:55 08.11.2025

  • 98 Не може да бъде !!!!!!!

    8 0 Отговор
    Надрусаняка и сирски от един месец твърдят , че бандерите отблъскват Руските войски и са ги избили или изгонили от там !!!!!!!

    Коментиран от #104

    18:56 08.11.2025

  • 99 ха-ха

    9 3 Отговор

    До коментар #96 от "Бавно но кърваво":

    Кеф цена няма ! Руснаците ВИНАГИ постигат своето !

    Коментиран от #103

    18:57 08.11.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Тервел

    2 5 Отговор

    До коментар #84 от "Руските хора са разбрали нещо което":

    Говориш с патос точно като човек никога не виждал война. Наясно ли си че стотици хиляди млади руски момчета са осакатени за цял живот. Кой без очи и сляп , кой изгорен , повечето без крака и ръце, без лица. Как ще живеят тези момчета оттук нататък, знаеш ли колко грижи трябват за тях и какво бреме е за семействата им . Когато мине еуфорията от героизма им , ще дойде депресията и гнева и буйствата на тези момчета ,които ще бъдат забравени . Това са стотици хиляди не хиляда. А колко са убитите ? Не те ли е срам от бай ганьовския ти патос ?

    Коментиран от #105, #111, #112, #120

    18:59 08.11.2025

  • 102 малък

    9 1 Отговор
    хей хора там умряха 10 000 мъже украинци и още толкова руснаци. Не трябва ли да се сложи край на това. Това е безумие

    19:01 08.11.2025

  • 103 Йосиф Кобзон

    2 7 Отговор

    До коментар #99 от "ха-ха":

    Голям е кефа.

    19:01 08.11.2025

  • 104 Хи хи хи

    12 1 Отговор

    До коментар #98 от "Не може да бъде !!!!!!!":

    То клоуна като дръпне няколко петолиния направо ще превземе Москва и будалите му изпращат милиарди , оръжия ....и пак яде бой !!!!!

    19:02 08.11.2025

  • 105 Ти наясно ли си

    14 3 Отговор

    До коментар #101 от "Тервел":

    Че ако Путин не бе влязъл бандерите щяха да избият донбаските руснаци.
    Твоите приказки на турски роб не са валидни за руснаците.
    България остави българите в Макиледония и Гърция на унищожение.
    Това в Русия не може да стане.
    Тя винаги ще защити своите без значение за цената.

    Коментиран от #157, #161

    19:02 08.11.2025

  • 106 Гост

    14 2 Отговор
    Русия не се интересува от цената на победата. Самата победа за тях е безценна. Възпято е не в една тяхна песен. Заложено е генетично в тях. Знаем от историята и какви са пораженията за победените от тях. Човек с нормален разсъдък не би искал Русия за враг.

    Коментиран от #118

    19:03 08.11.2025

  • 107 М-да

    2 9 Отговор

    До коментар #84 от "Руските хора са разбрали нещо което":

    За по-сигурно 1 милион руснака са на 2 метра под "родната" земя.

    Коментиран от #115, #117, #123

    19:03 08.11.2025

  • 108 Володимир Зеленски офишъл

    11 1 Отговор
    Ааа, и без това, Покровск не е важен стратегически.

    19:03 08.11.2025

  • 109 промиване на мозъци

    11 0 Отговор
    Няма, няма! Зеленски каза, че не е вярно. ВСУ контролират всичко, даже контраатакуват.....

    19:04 08.11.2025

  • 110 Бай той Толстой

    6 3 Отговор
    Абе-руснаците ви е...ха ма...та.Следва Одеса.

    Коментиран от #128

    19:04 08.11.2025

  • 111 Кубрат

    10 2 Отговор

    До коментар #101 от "Тервел":

    А нещо да кажеш за убитите и осакатени украински момчета? Или те не умират? И за какво? Защото някой е решил че Украйна е удобна в ролята и на таран срещу Русия.

    19:04 08.11.2025

  • 112 любопитен

    5 0 Отговор

    До коментар #101 от "Тервел":

    Ти колко войни си преживял, че държиш сметка на другите? Няма да броим онази с арабите от 718г. нали?

    Коментиран от #121

    19:04 08.11.2025

  • 113 На каква цена

    8 3 Отговор
    укръина и неините помагачи загубиха Покровск? За нас това е важно щото сме от губещите.

    19:04 08.11.2025

  • 114 Руски колхозник

    10 1 Отговор
    Украински командир казва,че са почти обкръжени, но Киев отричал,а де?

    19:05 08.11.2025

  • 115 3 000 000 украинци

    8 4 Отговор

    До коментар #107 от "М-да":

    Са на 3 метра под земята

    19:05 08.11.2025

  • 116 Картечаря Хайнц

    6 0 Отговор
    Този украинец на снимката, шишето ли цели?

    19:06 08.11.2025

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 😂😂😂😂😂

    3 8 Отговор

    До коментар #106 от "Гост":

    Победената Германия - Мерцедес
    Победилата Русия - Москвич (китайски)
    МАРШ!!!

    Коментиран от #131

    19:08 08.11.2025

  • 119 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    9 1 Отговор
    Мойте бандери се сражават героично срещу 555555 хилядна армия на руснаците край покровск !!!! Казвам и повтарям числото 5 защото съм дръпнал пет петолиния !

    19:08 08.11.2025

  • 120 Стенли

    8 3 Отговор

    До коментар #101 от "Тервел":

    Те поне се бият за Родината да не би по малко американски момчета да осакатяха и полудяха/след като се завърнаха и дома имам предвид дори му измислиха име някъв синдром беше,/във Виетнам и Ирак

    Коментиран от #127

    19:08 08.11.2025

  • 121 Тервел

    6 4 Отговор

    До коментар #112 от "любопитен":

    Затова аз не кометирам с глупашки патос жестоката смърт и осакатявания на хиляди руснаци и украинци. Трудно ли ти е да го разбереш ?

    Коментиран от #126

    19:08 08.11.2025

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Димитринчо

    1 1 Отговор

    До коментар #107 от "М-да":

    Повечко са.

    19:09 08.11.2025

  • 124 Завинаги проклета Московия

    3 12 Отговор
    Това няма да промени факта, че кремълският психопат и военнопрестъпник загуби войната стратегически! Украйна никога няма да бъде губерния на Московията!

    Коментиран от #149

    19:10 08.11.2025

  • 125 Зеления потник

    7 1 Отговор
    Отново ще отстъпим съвсем стратегически и ще заемем по добри позиции !

    19:10 08.11.2025

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Моряка

    6 2 Отговор

    До коментар #110 от "Бай той Толстой":

    Русия не е Русия без руските градове Одеса,Николаев,Харков Днепропетровск.и Кривойрог.

    19:12 08.11.2025

  • 129 Василий Орлюк - Правда Русия

    3 6 Отговор
    След тежките боеве за Бахмут и Авдеевка, следващият обект на натиск стана Покровск, тъй като през него минава важна логистична връзка, свързваща украинските сили на този участък от фронта.

    Бавно придвижване: Пътят на руските окупационни войски от Авдеевка до подстъпите на Покровск отне около 20 месеца, като фактическото им напредване е по-малко от 50 километра.
    Катастрофални загуби: За този период броят на ликвидираните и ранените руски военни, по сметки на Украйна, е нараснал почти три пъти – до 1,147 милиона души.
    Най-кървавата година: Независими анализатори потвърждават тенденцията за катастрофални загуби в руската армия: текущата година става най-кървавата за Руската федерация.

    Коментиран от #135, #138

    19:13 08.11.2025

  • 130 Фейк на часа

    7 2 Отговор
    Тази новина потвърдена ли е от любимеца на сайта "Факти", Зеленски? Ако Зеленски не го е потвърдил, ние не вярваме, даже ако Зеленски утре сутринта не каже, че слънцето е изгряло ние все още ще си мислим, че е нощ.

    19:13 08.11.2025

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Ганчев

    2 2 Отговор

    До коментар #126 от "Бай той Толстой":

    Абе една тесла ти стига...

    19:14 08.11.2025

  • 133 Тервел

    5 2 Отговор

    До коментар #126 от "Бай той Толстой":

    Пиши на български бе пич. Тук е България не те ли е срам в България да пишеш на чужд език.

    19:14 08.11.2025

  • 134 Лука

    2 4 Отговор

    До коментар #90 от "Ха ХаХа":

    Рашистите ги няма там!

    19:15 08.11.2025

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Василий Орлюк-Правда Русия

    5 6 Отговор
    Най-кървавата година за Русия: Завземането на Покровск няма да даде пробив, те имат огромни загуби
    Убити и осакатени за 1 година над 1,147 млн.
    От началото на операцията 2,1 млн.руски военни
    На пътя на руснаците се намират други укрепени населени места, които формират дълбоко ешелонирана отбранителна линия на Украйна

    19:16 08.11.2025

  • 137 Факт

    4 2 Отговор
    Преди година се смяташе за непревземаема крепост!

    19:17 08.11.2025

  • 138 Руски Зет блогър

    7 6 Отговор

    До коментар #129 от "Василий Орлюк - Правда Русия":

    Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941.

    19:17 08.11.2025

  • 139 Пак аз

    2 3 Отговор

    До коментар #131 от "селски ,":

    И ти ли като онзи другият си бит с мотика по главата като малък?

    Коментиран от #151

    19:18 08.11.2025

  • 140 Мюмюн келеша от русофилите

    4 9 Отговор
    Руските братушки изгоряха като факли в покроскв,украинската месомелачка ги направи на кайма

    19:19 08.11.2025

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Любопитен

    6 3 Отговор
    Цената наистина е огромна - смъртта на 100 000 украинци и на 10 000 руски войници.

    19:22 08.11.2025

  • 143 ЦИРК

    5 2 Отговор
    Така така, браво на СНН най-накрая да пуснат новината, как Покровск няма значение. Всичко е за медийна и имиджова кампания...

    Ей профаните и самозваните журналисти и анализатори до какви низини докараха медиите... Глуповато - предсказуеми и жалка картинка. Е как всички вие работещи в медиите очаквате след цялата пошлост и пародия която ни представяте за ваш продукт, ние ползвателите на продукта да ви уважаваме и вярваме ?

    19:22 08.11.2025

  • 144 Луд

    4 2 Отговор
    Винаги си задавам въпроса ,Почти чертвър век никои не е искал да напада Украина и защото ли се случи това каде е заровено кучето.Винаги всяка азбука започва от А Завършва не всяка със Я.Каква е причината за гибелта на толкова много млади мъже.Кои кого нападна пръв,Кои пръв извади ножа и напсува съседа си.

    Коментиран от #148, #155

    19:23 08.11.2025

  • 145 Народен фронт

    5 0 Отговор
    Всички адекватни и нормални Българи ВИНАГИ са за Руснаците, нашите братя!

    19:25 08.11.2025

  • 146 Зелю Хайдутин

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Путин гол до кръста на пони":

    А бе, нямаше ли да влизате в Крим преди 2 години? Ко стана - ще го връщате ли?

    19:25 08.11.2025

  • 147 Някои хора и два

    4 0 Отговор
    живота да имат няма никога да разберат, че "кеф цена няма"

    19:26 08.11.2025

  • 148 този

    4 0 Отговор

    До коментар #144 от "Луд":

    Никой няма да те удари , ако не си го заслужил ! Те така и с укрите ....

    19:26 08.11.2025

  • 149 Моряка

    5 1 Отговор

    До коментар #124 от "Завинаги проклета Московия":

    Вярно е,че Украйна никога няма .........Защото това се е наричало Новорусия и пак ще се нарича Новорусия,губерния на Русия.Украйна е измишльотина на Ленин,най големия предател и унищожител на Русия.Отвътре.Но Ленин го няма вече 101 години.Дето е текло,пак ще тече.

    19:27 08.11.2025

  • 150 Гердер

    2 4 Отговор
    Путин е на приципа на касапина Скобелев. За да спечели битка или град е готов да пожертва живота на войниците в самоубийствени атаки. Така са водили и ВСВ при Сталин , 4 милиона убити немски войници , срещу 20 милиона руски камикадзета. Винаги така са воювали руснаците като милиони камикадзета. Руския касапин Скбелев прави три самоубийствени атаки на Плевен и избива собствените си войници , всяка вечер мъртво пиян в палатката си и накрая идва Тотлебен който е немец с немско потекло и с немска прецизност превзема Плевен почти без жертви .

    19:27 08.11.2025

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Евроатлантик

    11 7 Отговор
    В Покровск тече методично изтребление на рашисти. Всичко е под контрола на ВСУ.

    Коментиран от #154

    19:29 08.11.2025

  • 153 Ех, леле

    3 1 Отговор
    До сега уж не го бяха превзели, сега са го, ама, видиш ли, на висока цена!

    19:30 08.11.2025

  • 154 ха-ха

    1 6 Отговор

    До коментар #152 от "Евроатлантик":

    Ха-хаааааааааааа ! Голям шегобиец си , бе , мой , от най-големите тук !

    19:31 08.11.2025

  • 155 Моряка

    4 1 Отговор

    До коментар #144 от "Луд":

    Ами спомни си кой забрани руския език в менте държавата Украйна.

    19:31 08.11.2025

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Тервел

    1 3 Отговор

    До коментар #105 от "Ти наясно ли си":

    Абе ти наистина ли мислиш ,че Русия нападна Украйна заради руснаците в Донбас Хахахахахаха. Ако мислиш така те присназвам за най големия идеалист на света. Та те вече изгубиха в десетки пъти повече руски войници околкото искаха да спасяват в Донбас бе пич ? Дреме му на Путин за донбаските руски алкохолдери хахахахха

    19:34 08.11.2025

  • 158 Наемник

    1 1 Отговор
    паръснаха ни халките......

    19:35 08.11.2025

  • 159 да да

    5 3 Отговор
    Значи Русия си следва плана. Следва Одеса.

    Коментиран от #162, #165

    19:35 08.11.2025

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Дедо

    3 4 Отговор

    До коментар #105 от "Ти наясно ли си":

    Ти май си от тези дето вярват ,че Русия е започнала войната с Османската Империя за да освобождава 3 милиона бедни българи . Леле още има хора кото вярват в тази лъжа.

    Коментиран от #179

    19:37 08.11.2025

  • 162 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    0 2 Отговор

    До коментар #159 от "да да":

    Точка.

    19:40 08.11.2025

  • 163 Страхил

    0 2 Отговор
    Американците за да превземат Свеверна Америка избиха 60 милиона индианци . Това е геноицид по голям от този във Втората световна война. Путин и Русия за да превземат Украйна ще пожертват поне 10 милиона руснаци, само че теприлагат геноцида срещу собственият си народ за разлика от американците.

    19:42 08.11.2025

  • 164 Той всъщност Покровск

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    казаха от главното командване на ВСУ нямал никакво стратегическо значение.

    19:42 08.11.2025

  • 165 Ако Плана е

    0 4 Отговор

    До коментар #159 от "да да":

    2 МИЛИОНА монголья ФИРА,..стотици москалски Нефтобази фира, в Сирия за ...3 дня,..44 кораби и подводница фира, ЧЕРНИГОВ, ХАРКОВ,СУМИ, ХЕРСОН ..ОСЕОБОДЕНИ,..тогава верно върви по план
    Хехехехее

    Коментиран от #171

    19:42 08.11.2025

  • 166 Pyccкий Карлик

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "таксиджия 🚖":

     "....нещо за Одеса няма ли?...."

    Само копи-пейст шаблона - Българската общност в Одеса наброява над 150 000 души.
    Имам чувството че всичко във Факти се пише by СhаtGPТ

    19:43 08.11.2025

  • 167 Ти и за Бахмут така пишеше,

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    и за Угледар, Торецк, Авдеевка,Часов Яр, Соледар, Курахово, Селидово, Мариупол...все така питаше.Вече не питаш за тях.

    19:43 08.11.2025

  • 168 Кит

    2 0 Отговор
    ...Анализатори, цитирани от CNN, отбелязват, че Покровск отдавна е изгубил логистическата си роля като транспортен възел...

    Казвах ли ви аз, че аналлизаторите непременно ще стигнат до това заключение при падането на Красноармейск!

    Следващата свръхценна информация ще е за двумилионните руски загуби на руснаците там.
    Все неща, в които редовият тъППопитек никога на би се усъмнил!

    19:44 08.11.2025

  • 169 Важното е контранаступа да върви

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":

    и Перемогата.

    19:44 08.11.2025

  • 170 Бъзиктар

    0 1 Отговор
    Украйна ще победи.Инфлацията няма нищо общо с въвеждането на еврото.Руснаците дават милиони жертви а Путин е умрял и болен от рак.Сега живеем по-добре и сме по-умни и здрави...

    19:45 08.11.2025

  • 171 Тъй, тъй, ВСУ е вече

    2 0 Отговор

    До коментар #165 от "Ако Плана е":

    някъде към Владивосток.

    19:46 08.11.2025

  • 172 456

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "456":

    Грешка: 05.11. Преди3 дни

    19:46 08.11.2025

  • 173 Волжка България

    1 1 Отговор
    Научете българската си история на samoistina(точка)at(точка)ua научете истината за лицето на Русия. Как водят последователна политика за завладяване и плячкосване. Още със съсипването на Казанското Канство от руснаците с Иван Грозни. В Русия има монументи в чест на победата и терора над волжките българи. Време е българската държава да се отърве от вражеските идеологии и да възроди българска си доктрина, започвайки с промяна манталитета на българите да престанат да се ограбват взаимно и да влизат в унищожителни конфликти, от които единствено старата самата държава и народа. Обединение на България с Македония. И възраждане на паметта за Волжка България в Русия в право на самоуправление.

    Коментиран от #177

    19:47 08.11.2025

  • 174 Той всъщност Покровск

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Много шум за нищо!":

    нямаше никакво стратегическо значение казаха от главното командване на ВСУ.

    19:47 08.11.2025

  • 175 стоян георгиев

    0 2 Отговор
    Ще се повтори ситуацията от предните руски окупации.сега русия ще натисне с всичките живи о рки дето има и ше измре бая народ тичайки към покровск.после украйна ще.изтегли останалите в града защитници до следващото селище .вероятно на десетина км.

    19:48 08.11.2025

  • 176 Айдеее, и

    3 0 Отговор
    Покровск и той изгуби стратегическо значение.😂

    19:49 08.11.2025

  • 177 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #173 от "Волжка България":

    Ква воложка българия.тия ни пият кръвта последните сто години ти за воложка българия говориш.нашия комунист е готов да пр даде майка си за да е на путлер добре.до това ни докараха тия другари!

    19:50 08.11.2025

  • 178 Да ама Украйна

    0 0 Отговор
    пак ще спечели. Например днес на магистралата Хомутовка – Троебортное – Севск в района на Курск два цивилни автомобила бяха нападнати от безпилотни летателни апарати на Въоръжените сили на Украйна.
    Нападат си ей така за кеф.

    19:51 08.11.2025

  • 179 Дедо Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #161 от "Дедо":

    Идвам, месете погачите!

    19:51 08.11.2025

  • 180 az СВО Победа 80

    2 0 Отговор
    Нещо ми се губи "Стоян Георгиев"≈ "Пъстър свят" по темата?!?!?

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #184

    19:52 08.11.2025

  • 181 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "УСА боклук":

    Няма нужда по добре е украинците да си живи и здрави- в ЕС и канада!

    19:53 08.11.2025

  • 182 Руски ценности -глад и мизерия

    0 0 Отговор
    Минимална пенсия в раша 80 евро,мин.заплата 190 евро,честито

    Коментиран от #186

    19:55 08.11.2025

  • 183 БОРИС ДЖОНСЪН

    0 0 Отговор
    Ама как само ги излъгах тези окраинци да започнат тази война. Чак ми е кеф.

    19:56 08.11.2025

  • 184 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #180 от "az СВО Победа 80":

    Той е в параде на реалност номер666, там побеждава

    Коментиран от #187

    19:56 08.11.2025

  • 185 Кой точно

    0 0 Отговор
    Кой може точно да каже Русия на каква цена е придобила Покровск?

    Западни медии ли да слушаме? Нали Зеленски имаше контранаступ?

    Къде отиде заряда. Искам плам в очите на бандерите.
    Горди редици, до последния украинец.

    Шоуто е в простата математика. Математиката е проста наука но за умни хора.

    Коментиран от #188

    19:58 08.11.2025

  • 186 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #182 от "Руски ценности -глад и мизерия":

    Не каза цялата мантра- няма яйца, ток, бензин, Путин избега от готвача,хахахх

    Коментиран от #189

    19:58 08.11.2025

  • 187 Как не те е срам.

    0 0 Отговор

    До коментар #184 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Как спиш и как не те е срам да разпространяваш руската зараза и да тровиш българите. По-добре се погрижи за българите в Русия, че изчезвате.

    19:58 08.11.2025

  • 188 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #185 от "Кой точно":

    Математиката е москалска наука

    Коментиран от #190

    19:58 08.11.2025

  • 189 Как не те е срам

    0 0 Отговор

    До коментар #186 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да разпространяваш руската зараза на путинските олигарси и да тровиш местното българско самосъзнание, ако изобщо го има такова.

    19:59 08.11.2025

  • 190 Как не те е срам

    0 0 Отговор

    До коментар #188 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да тровиш българското население с вашата пропаганда на Путин.

    20:00 08.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания