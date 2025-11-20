Новини
Депутатът от Върховната рада Анна Скороход: Ермак е обсебил властта в Киев, трябва да бъде отстранен
  Тема: Украйна

20 Ноември, 2025 02:04, обновена 20 Ноември, 2025 02:22 2 092 12

  • анна скороход-
  • депутат-
  • андрей ермак-
  • володимир зеленски

Ако Зеленски не го уволни, ще излезе нова порция скандални записи, смята политикът

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ако началникът на кабинета на Володимир Зеленски, Андрей Ермак, не подаде оставка, може да бъдат публикувани нови записи за корупцията на върха на украинското правителство.

Това обяви депутатът от Върховната рада на Украйна Анна Скороход в интервю за украинския YouTube канал „Суперпозиция“.

Тя нарече оставката на Ермак въпрос на принцип. „Ако Зеленски не направи това, ако го позволим, тогава вероятно ще видим нови записи и дори повече скандали, отколкото виждаме днес“, каза депутатът.

Скороход отбеляза, че те съдържат „Клондайк“ от данни за корупцията във всички сфери на управлението. „Всичко е там. Не можете дори да си представите тази колекция, Клондайк, както се казва. Всяка сфера на управление, всяка правоохранителна агенция е там“, подчерта тя. Според нея цялата система в Украйна е "гнила и корупционните схеми са активни, особено в сектора на отбраната".

Скороход нарече Ермак „черешката на тортата“, тъй като той напълно е узурпира властта в страната и се е превърна в център на всички процеси.

Депутатът заяви, че корупционният скандал е отклонил вниманието от фронта, където украинските въоръжени сили са в много трудна ситуация и изпитват значителен недостиг на персонал. Междувременно военните, виждайки скандала, са готови да атакуват Радата и кабинета на Зеленски. „Обаждат ми се и казват: „Ще се обърнем и ще атакуваме Върховната рада, кабинета на Зеленски, всички!““, каза Скороход.

Разкритието за корупция във вътрешния кръг на Зеленски предизвика дълбока криза във Върховната рада. Партиите „Европейска солидарност“ (ЕС) и „Голос“ поискаха Зеленски да уволни Андрей Ермак, да разпусне правителството и да сформира нова парламентарна коалиция, която да включва членове, различни от пропрезидентската партия „Слуга на народа“. Партията на бившия украински премиер Юлия Тимошенко се присъедини към тези искания. Освен това се засилват съобщенията за назряващ бунт в управляващата партия „Слуга на народа“, която също призовава за оставката на Ермак.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    37 2 Отговор
    Не може да давате оставка.
    Някой трябва са подпише капитулацията.

    02:25 20.11.2025

  • 2 Тилкова истини ще излязат

    41 1 Отговор
    Колко пари са откраднали за да има война и да загиват хиляди. Къде ли ще бяга наркомана и свитата му като ги погне украинският народ, а може и армията?

    02:30 20.11.2025

  • 3 ДРИПИ,БЕЗОГЛЕДНИ НЕЧОВЕШКИ СЪЩЕСТ,УБИЙЦИ

    27 2 Отговор
    ЖАЛКИ МИЗЕРНИЦИ , ЗА КАКВО СЕ БОРЯТ. ТОВА ЛИ ВИЕ ПРОБЛЕМА БЕ КЪСОГЛЕДИ БЕЗДАрницуи . държавата ви е в каПитуласция , вие за интриги сте тръгнали да мислите . ТОТАЛНИ ТЪПАЦИ УБИЦИ НА МИЛИОНИ СВОИ СЪНАЧРОДНИЦИ ,ЗАРАДИ ФАШИЗОИДНИТО ВИ ПОКЛОННИЧЕСТВО!

    02:49 20.11.2025

  • 4 Какви добри

    23 2 Отговор
    Новини! Лошо, че ги публикуват посред нощ - никой да не ги види!

    03:01 20.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Николай

    5 3 Отговор
    Тая е бая п у т к-@

    06:50 20.11.2025

  • 9 Край

    13 2 Отговор
    Егати украинската Киселова по - хубава от нашата. Даже и от Деница Сачева и Теменужка. Не случихме на де путатки

    06:56 20.11.2025

  • 10 Младежи със жълто около човката

    3 1 Отговор
    "Депутати от Върховната рада"..... после въх въй... ох ой

    13:53 20.11.2025

  • 11 Тошо

    6 0 Отговор
    С украинците си приличаме по това ,че и двата народа сме особено търпеливи и позволяваме на явни крадци да ни крадат и да ни тормозят, било Зеленски, Боко, Шиши и тем подобни туморни образования.

    14:11 20.11.2025

  • 12 не може да бъде

    4 0 Отговор
    Струва ми се даже на бездомните кучета е ясно че аферата Миндич е само върхът на айсберга!?И стоте откраднати милиона са само джобните пари така да се каже...от около 400 млрд. "помощи" да откраднат само 100 млрн.-това е просто дреболия!?

    14:21 20.11.2025

