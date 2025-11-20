Ако началникът на кабинета на Володимир Зеленски, Андрей Ермак, не подаде оставка, може да бъдат публикувани нови записи за корупцията на върха на украинското правителство.

Това обяви депутатът от Върховната рада на Украйна Анна Скороход в интервю за украинския YouTube канал „Суперпозиция“.

Тя нарече оставката на Ермак въпрос на принцип. „Ако Зеленски не направи това, ако го позволим, тогава вероятно ще видим нови записи и дори повече скандали, отколкото виждаме днес“, каза депутатът.

Скороход отбеляза, че те съдържат „Клондайк“ от данни за корупцията във всички сфери на управлението. „Всичко е там. Не можете дори да си представите тази колекция, Клондайк, както се казва. Всяка сфера на управление, всяка правоохранителна агенция е там“, подчерта тя. Според нея цялата система в Украйна е "гнила и корупционните схеми са активни, особено в сектора на отбраната".

Скороход нарече Ермак „черешката на тортата“, тъй като той напълно е узурпира властта в страната и се е превърна в център на всички процеси.

Депутатът заяви, че корупционният скандал е отклонил вниманието от фронта, където украинските въоръжени сили са в много трудна ситуация и изпитват значителен недостиг на персонал. Междувременно военните, виждайки скандала, са готови да атакуват Радата и кабинета на Зеленски. „Обаждат ми се и казват: „Ще се обърнем и ще атакуваме Върховната рада, кабинета на Зеленски, всички!““, каза Скороход.

Разкритието за корупция във вътрешния кръг на Зеленски предизвика дълбока криза във Върховната рада. Партиите „Европейска солидарност“ (ЕС) и „Голос“ поискаха Зеленски да уволни Андрей Ермак, да разпусне правителството и да сформира нова парламентарна коалиция, която да включва членове, различни от пропрезидентската партия „Слуга на народа“. Партията на бившия украински премиер Юлия Тимошенко се присъедини към тези искания. Освен това се засилват съобщенията за назряващ бунт в управляващата партия „Слуга на народа“, която също призовава за оставката на Ермак.