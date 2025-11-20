Новини
Италия екстрадира в Германия украинец, заподозрян за взривяването на "Северен поток"

20 Ноември, 2025 04:15, обновена 20 Ноември, 2025 04:22 1 309 5

Прокуратурата обвинява 49-годишния Сергий К. в съучастие в предизвикването на експлозия, както и в противоконституционен саботаж

Италия екстрадира в Германия украинец, заподозрян за взривяването на "Северен поток" - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Върховният касационен съд на Италия разпореди екстрадицията в Германия на мъж, заподозрян в съучастие в организирането на атаките през 2022 г. срещу газопроводите "Северен поток" 1 и 2 в Балтийско море.

Германската прокуратура обвинява 49-годишния украински гражданин, идентифициран като Сергий К. в съучастие в предизвикването на експлозия, както и в противоконституционен саботаж. Мъжът отрича обвиненията.

През септември апелативен съд в Болоня одобри екстрадицията на Сергий К., но адвокатът му заведе дело пред Върховния касационен съд в Рим, който в средата на октомври спря предаването му на германските власти поради процедурни нарушения.

Върховният касационен съд върна делото на по-ниска инстанция отново в Болоня, където друг съдийски състав, натоварен с преразглеждането на делото, потвърди екстрадицията.

В Германия делото вероятно ще бъде гледано от съд в Хамбург.


Италия
