Италия екстрадира в Германия украинец, заподозрян за взривяването на "Северен поток"

Върховният касационен съд на Италия разпореди екстрадицията в Германия на мъж, заподозрян в съучастие в организирането на атаките през 2022 г. срещу газопроводите "Северен поток" 1 и 2 в Балтийско море.

Германската прокуратура обвинява 49-годишния украински гражданин, идентифициран като Сергий К. в съучастие в предизвикването на експлозия, както и в противоконституционен саботаж. Мъжът отрича обвиненията.

През септември апелативен съд в Болоня одобри екстрадицията на Сергий К., но адвокатът му заведе дело пред Върховния касационен съд в Рим, който в средата на октомври спря предаването му на германските власти поради процедурни нарушения.



Върховният касационен съд върна делото на по-ниска инстанция отново в Болоня, където друг съдийски състав, натоварен с преразглеждането на делото, потвърди екстрадицията.



В Германия делото вероятно ще бъде гледано от съд в Хамбург.