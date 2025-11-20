Дипломатическото напрежение между Китай и Япония засегна търговските отношения

Търговското сътрудничество между Китай и Япония е сериозно засегнато след последните коментари на японския премиер относно Тайван, съобщи говорителят на Kитайското министерство на търговията Хе Йонгцян, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.

Хе подчерта, че ако Япония реши да следва „грешния“ курс, Китай ще предприеме необходимите мерки за защита на своите интереси.

Изказванията на премиера Санае Такаичи предизвикаха най-тежката дипломатическа криза между двете страни от години насам. Тя заяви, че ако китайска атака срещу Тайван заплашва оцеляването на Япония, Токио може да реагира, за да отговори на тази заплаха.

В същото време тайванският президент Лай Чинг-те демонстрира подкрепата си за Япония, като обядва суши, след като Китай забрани целия внос на морски дарове от Тайван.

В социалните си мрежи Лай публикува снимки, на които яде суши от жълтоопашати морски дарове от японския регион Кагошима и миди от Хокайдо. „Днешният обяд е суши и мисо супа“, написа той във Фейсбук и Инстаграм, като същия текст публикува и на японски в своя X акаунт.

Министърът на външните работи на Тайван, Лин Чиа-лунг, заяви по-рано, че използването на икономически и военни средства за оказване на натиск от страна на Китай върху други държави вече е твърде многобройно, за да бъде споменавано отделно.

Той добави, че „в този критичен момент трябва да подкрепим Япония в стабилизирането на ситуацията и прекратяването на тормозещите действия на китайските комунисти“.