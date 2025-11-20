Новини
Свят »
Китай »
Тихоокеанският регион под напрежение заради действията на Китай и САЩ

Тихоокеанският регион под напрежение заради действията на Китай и САЩ

20 Ноември, 2025 11:47 1 084 2

  • тихоокеански регион-
  • напрежение-
  • китай-
  • сащ

САЩ засилват военните учения, докато регионалните експерти предупреждават за нарастващи рискове за островното население

Тихоокеанският регион под напрежение заради действията на Китай и САЩ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пет китайски изследователски кораба, включително такива, използвани за проследяване на ракети и подводно картографиране, са били активни в северозападната част на Тихия океан през последния месец, показват данни на група, базирана в Гуам, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

На този фон Съединените щати засилиха военните си учения в региона. Тихоокеанският център за сигурност на островите предупреждава, че бързата милитаризация на северната част на Тихия океан остава недостатъчно отразена и прави местното население потенциална мишена при конфликт между велики сили.

„Ако погледнете броя на американските, двустранни и многостранни учения, активността е значителна“, заяви Лиланд Бетис, директор на групата. „Изненадващо ли е, че китайците изпращат изследователски кораби, за да картографират подводното бойно пространство? Вероятно не.“

„Мониторът на сигурността в Микронезия“ на центъра показва три китайски изследователски кораба, включително „Юанван 7“, близо до остров Кирибати през последния месец. Кирибати, със съседство на Хавай и поддържащи близки отношения с Пекин, разполага с изключителна икономическа зона от 3,6 милиона кв. км.

Миналата година организацията изрази загриженост заради изпитание на междуконтинентална ракета от Китай, която се приземи близо до водите на Кирибати. Други два китайски изследователски кораба са плавали източно от американската територия Гуам, близо до островни държави със споразумения за отбрана със САЩ - Федеративните щати Микронезия и Маршаловите острови.

Между август и ноември САЩ проведоха девет многостранни военни учения близо до Гуам със съюзници. Учението „Малабар“, в което участваха Австралия, Индия, Япония и САЩ, включваше противолодъчна и противовъздушна отбрана и бе определено от австралийските сили като важно за „възпирането на принудата в Индо-Тихоокеанския регион“.

САЩ разполагат с военни бази на Гуам и Маршаловите острови и имат права за прелитане и морски достъп до три свободно асоциирани държави - Палау, Федеративни щати Микронезия и Маршаловите острови.

„Преди тридесет години присъствието на САЩ на тези места би било възпиращ фактор, а днес това ни прави мишена заради съвременните технологии“, добави Бетис, който живее на Гуам.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даркандел

    3 0 Отговор
    така е когато имаш и си натъпкан с ядрени оръжия, КАТО РУСИЯ ПЪРВА НЯМА НА СВЕТА ТЪЙ ВЕЛИКА И МОГЪЩА, КАКВО СИ ВЪОБРАЗЯВАТ НЯКОИ "държавици"

    14:06 20.11.2025

  • 2 дядо поп

    1 0 Отговор
    Северозападната част на Тихи океан , а каква работа имат там Щатите след като са от Североизточната му част?

    20:14 20.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания