Тихоокеанският регион под напрежение заради действията на Китай и САЩ

Пет китайски изследователски кораба, включително такива, използвани за проследяване на ракети и подводно картографиране, са били активни в северозападната част на Тихия океан през последния месец, показват данни на група, базирана в Гуам, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

На този фон Съединените щати засилиха военните си учения в региона. Тихоокеанският център за сигурност на островите предупреждава, че бързата милитаризация на северната част на Тихия океан остава недостатъчно отразена и прави местното население потенциална мишена при конфликт между велики сили.

„Ако погледнете броя на американските, двустранни и многостранни учения, активността е значителна“, заяви Лиланд Бетис, директор на групата. „Изненадващо ли е, че китайците изпращат изследователски кораби, за да картографират подводното бойно пространство? Вероятно не.“

„Мониторът на сигурността в Микронезия“ на центъра показва три китайски изследователски кораба, включително „Юанван 7“, близо до остров Кирибати през последния месец. Кирибати, със съседство на Хавай и поддържащи близки отношения с Пекин, разполага с изключителна икономическа зона от 3,6 милиона кв. км.

Миналата година организацията изрази загриженост заради изпитание на междуконтинентална ракета от Китай, която се приземи близо до водите на Кирибати. Други два китайски изследователски кораба са плавали източно от американската територия Гуам, близо до островни държави със споразумения за отбрана със САЩ - Федеративните щати Микронезия и Маршаловите острови.

Между август и ноември САЩ проведоха девет многостранни военни учения близо до Гуам със съюзници. Учението „Малабар“, в което участваха Австралия, Индия, Япония и САЩ, включваше противолодъчна и противовъздушна отбрана и бе определено от австралийските сили като важно за „възпирането на принудата в Индо-Тихоокеанския регион“.

САЩ разполагат с военни бази на Гуам и Маршаловите острови и имат права за прелитане и морски достъп до три свободно асоциирани държави - Палау, Федеративни щати Микронезия и Маршаловите острови.

„Преди тридесет години присъствието на САЩ на тези места би било възпиращ фактор, а днес това ни прави мишена заради съвременните технологии“, добави Бетис, който живее на Гуам.