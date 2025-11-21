Новини
Глас народен! Партия „Алтернатива за Германия“ е твърде близка до Кремъл

21 Ноември, 2025 15:44 2 125 53

Връзките на формацията с Русия предизвикаха разногласия в Берлин в последните седмици, като няколко от депутатите на партията пътуваха до Сочи, за да участват в конференция въпреки войната в Украйна

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Отчетливо мнозинство от германците смятат, че крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AзГ) е твърде близка политически до Москва, показва огласена днес анкета, цитирана от ДПА, цитирана от БТА.

Според допитването на „Политбарометер“ (Politbarometer) за телевизионния оператор „Цет Де Еф“ (ZDF) 62% от анкетираните са на мнение, че партията е твърде приятелски настроена към руското ръководство, а 28% не смятат тази политика за проблем.

Само 10% от поддръжниците на АзГ, най-голямата опозиционна партия в Германия, намират отношенията с Москва за твърде близки, 87% не са съгласни с твърдението.

Връзките на партията с Русия предизвикаха разногласия в Берлин в последните седмици, като няколко от депутатите на партията пътуваха до Сочи, за да участват в конференция въпреки войната в Украйна.

Пътуването бе широко критикувано от германските партии, като консервативният депутат Мартин Хубер обвини АзГ в „държавна измяна“.

Лидерите на АзГ Алис Вайдел и Тино Крупала се опитаха да представят единен фронт по въпроса по-рано този месец, след като се появиха обществени различия. Вайдел разкритикува пътуването, заявявайки, че не „разбира какво се очаква да правят там“.

Междувременно, Крупала предизвика полемика в партията с участието си по-рано тази седмица в токшоу, в което заяви, че в момента не вижда конкретна опасност за Германия от Русия.

„Не ми е направил нищо“, каза той за руския президент Владимир Путин.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    52 6 Отговор
    Очернянето в пълен ход.

    АГ е ПРОНЕМСКА партия !

    Коментиран от #43

    15:45 21.11.2025

  • 2 Боруна Лом

    37 5 Отговор
    ЗНАЧИ ЩЕ ИМА ЕВТИНА ГАЗ И РЕСУРСИ!РУСКИ РЕСУРСИ!

    15:48 21.11.2025

  • 3 Кончита Вурст

    36 2 Отговор
    И кое е това Отчетливо мнозинство в случая ,знаем как ги правят такива допитвания ?

    Коментиран от #39

    15:48 21.11.2025

  • 4 Истината

    36 5 Отговор
    А всички други партии са близки до Шорош но никой не прави проблем от това а трябва

    15:53 21.11.2025

  • 5 Елементарно Уотсън!

    20 41 Отговор
    Хунтата в Кремъл отделя луди пари за да финансира по всякакъв начин саботажи в политиката на западните държави. Тотална хибридна война.

    Коментиран от #15, #18

    15:54 21.11.2025

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 4 Отговор
    Това не е вярно,по-близо са до ПП-ДБ !🐞🤣🤣🤣👍

    15:54 21.11.2025

  • 7 ха-ха

    11 7 Отговор
    Няма лошо ! В Германия , както и у нас не всички са руски карликчета !

    15:54 21.11.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    22 4 Отговор
    Последно Рашия слаба и пред колапс ли е
    или е мощна и ще напада ЕсеС и НАТьО❓
    / за едни ТЪлПИ ПО ПЕЙКИте питам/❗

    15:55 21.11.2025

  • 9 От два три дена

    23 3 Отговор
    Нещо факти се чустват объркани,и май скоро ще заславят русията

    15:55 21.11.2025

  • 10 Цвете

    5 24 Отговор
    ПРЕДАТЕЛИТЕ СА ПО ЦЕЛИЯТ СВЯТ, НО ТУК ГОВОРИМ ЗА ЕВРОПА, ТАКА ЧЕ НЕЩАТА НЕ МОГАТ ДА ПРИКЛЮЧАТ В ПОЛЗА НА " АЛТЕРНАТИВА... " РУСИЯ НЕ Е В ЕВРОПА.

    Коментиран от #14, #16, #21

    15:56 21.11.2025

  • 11 И кво

    22 4 Отговор
    Тук пък всички партии са твърде близки до Анкара.

    Коментиран от #20

    15:57 21.11.2025

  • 12 !!!?

    4 15 Отговор
    Алис Вайдел - Хитлер е комунист !
    А пък Путлер си е баш комунист...!
    Извод: Как Фашизмът обединява !!!?

    Коментиран от #45

    15:59 21.11.2025

  • 13 Сандо

    15 2 Отговор
    Първо обяснете какво е Кремъл,защото в Руската дума например има няколко партии,някои от които са диаметрално противоположни.Може би искат да ни втълпят,че АзГ е много близка до партията на Зюганов?А не е ли по-вярно твърдението,че за да защити икономиката на Германия тази партия се стреми да е близко до евтините руски ресурси?

    16:03 21.11.2025

  • 14 Йордан

    18 3 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    Зависи от гледната ти точка, както и от познанията ти по география. Огромна част от континентална Европа заема Русия.

    Коментиран от #28

    16:04 21.11.2025

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    16 5 Отговор

    До коментар #5 от "Елементарно Уотсън!":

    Елементарен СИ, не са нужни пари и хибридни постулати за да видиш очевАдното❗
    САШтко изпраща самолетоносач, който отива да потопи лодка с двама души на борда, "вероятно наркотрафиканти"🤔❗
    САШтко прави план как да вкара У...йна в НАТьО, а сега предлага план за мир в У...йна🤔❗
    САШтко не участвал във войната, ама сега щял да спре оръжия и данни от сателити🤔❗
    САШтко е за демокрация, ама ДЕМОНОкратично забранява на трети страни да търгуват И ИМ НАЛАГА САНКЦИИ❗
    И още , и още ....

    Коментиран от #24

    16:04 21.11.2025

  • 16 Налазили копейки

    3 15 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    Не се мъчи да ги образоваш. Тук повечето са поклонници на джуджи и костя!

    Коментиран от #35, #36

    16:05 21.11.2025

  • 17 Иван

    15 5 Отговор
    А нацисткия психопат Фридрих Мерц е служител на американска компания.

    16:05 21.11.2025

  • 18 Атина Палада

    16 7 Отговор

    До коментар #5 от "Елементарно Уотсън!":

    Нали всекидневно пишете ,че Русия е фалирала ;))) как така фалирала държава може да финансира западните държави?:)))) противоречите си.

    Коментиран от #23

    16:06 21.11.2025

  • 19 Кривоверен алкаш

    4 16 Отговор
    Боклуци винаги е имало,и нашите от Възраждане са същите,един дол дренки..

    Коментиран от #22

    16:06 21.11.2025

  • 20 Мехмед Ефенди 🇹🇷

    2 11 Отговор

    До коментар #11 от "И кво":

    Много време ви трябваше да проумеете ,че пътя към Европа преминава през Босфора .

    Коментиран от #37

    16:06 21.11.2025

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    12 3 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    Май по география си гледал географията на даскалицата❗
    Защото ПОЧТИ половината от Европа е .....
    в Русия❗

    16:07 21.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 гост

    4 9 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Как така си в Гърция а не в лелеяната земя Матушка...изневеряваш на принципите си...

    Коментиран от #32

    16:08 21.11.2025

  • 24 До баяча

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    "Ма вие, защо биете негрите". Нал тъй байо?!

    Коментиран от #41

    16:08 21.11.2025

  • 25 Кривоверен алкаш

    2 6 Отговор

    До коментар #22 от "Ветеран от протеста":

    Пак ли те хвана Паркинсона....

    Коментиран от #26, #29

    16:09 21.11.2025

  • 26 ТаЙбе Юсеин

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Кривоверен алкаш":

    А не само той ...🤣🤣🤣 !

    Коментиран от #30

    16:10 21.11.2025

  • 27 значи ,

    11 4 Отговор
    Всичките натЮвци се страхуват от Русия , правят и невъзможното да се предпазят от нея , а на нас 24/7 ни се внушава , че е фалирала, слаба държава - без оръжия , икономика и так далее . За ,,умните ,, тука да кажа , че всеки се пази от по-силния , в случая - РУСИЯ !

    16:10 21.11.2025

  • 28 Имаше

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Йордан":

    в предвид ЕС

    16:11 21.11.2025

  • 29 Ветеран от протеста

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "Кривоверен алкаш":

    Колега ,наблюдавай фризера ...че да не спре и да умиришеш маа.ата...

    16:11 21.11.2025

  • 30 Кривоверен алкаш

    2 6 Отговор

    До коментар #26 от "ТаЙбе Юсеин":

    И теб...и теб...не мисли че ще минеш метър....майор Маринов...

    16:12 21.11.2025

  • 31 Уса

    8 2 Отговор
    И какво от това?Видяхме отдалечените,колко са безмозъчни.Който не иска с Кремъл света е голям има избор

    16:12 21.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ТаЙбе Юсеин

    1 2 Отговор
    Много пъти ,да си жифффф и здраффф старче 🤣🤣🤣!

    16:16 21.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Налазили копейки":

    И какво "НИ ОБРАЗОВА", че половината Европа... не е в Европа😄😄😄😄

    16:18 21.11.2025

  • 36 Десислава Димитрова

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Налазили копейки":

    Налазили са те срамни буби ,така е като обикаляш тир паркингите .

    Коментиран от #48

    16:18 21.11.2025

  • 37 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":

    Славата на пет милиона турци минава през Калотина.

    16:20 21.11.2025

  • 38 Руснаков

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "гост":

    И аз съм на възраст ...затова му съчуствам .На тези години даже в тъмното трудно го намирам ...но пък има 3кила дисаги до коленете ...

    16:21 21.11.2025

  • 39 Kaлпазанин

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кончита Вурст":

    Под това заглавие на очилатия евреин ,глас народен .разбирай ,глас медиен .на швабите няма смисъл да се обяснява след като собственика на така наречените им "нац" медии като ард здф Билд е евреин .и ще трябва пак да разбират истината по трудния начин

    16:22 21.11.2025

  • 40 Тръмп

    6 1 Отговор
    А не смятат ли и че САЩ са твърде близки с Русия

    16:22 21.11.2025

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    12 4 Отговор

    До коментар #24 от "До баяча":

    Е тъй де , тъй❗Русия вече нямала пари и била слаба, ама давала пари за пропаганда и щяла да напада ЕсеС и НАТьО❗
    Сигурно Путин плаща и да няма САШтински посланик у нас ❗

    16:23 21.11.2025

  • 42 Кои германци

    9 2 Отговор
    Тези, които искат да спасят Германия или тези, които искат да унищожат Германия.

    16:24 21.11.2025

  • 43 Станко Тодоров

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    АзГ не е ли проруска и пропутинска партия.

    16:25 21.11.2025

  • 44 Ало немците

    6 4 Отговор
    Оправете ли си площада за парада на победата

    16:26 21.11.2025

  • 45 !!!?

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "!!!?":

    Приложение !

    16:26 21.11.2025

  • 46 Сатана Z

    10 4 Отговор
    АзГ е партия предимно на жителите на ГДР ,в която дори не беше проведен референдум з а обединение с ФРГ ,а беше анексирана и ограбена от западните им братовчеди.

    16:44 21.11.2025

  • 47 хмммм

    1 1 Отговор
    Не е!

    16:58 21.11.2025

  • 48 От паркинга

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Десислава Димитрова":

    Много си компетента по бубите. Май не си се отървала още от тях!

    17:06 21.11.2025

  • 49 Шаран БГ

    9 0 Отговор
    Всеки който се опита да каже нещо / колкото и нежно, и внимателно/ против политиката на военнолюбците западни, веднага, аламинут, става "човек на Кремъл" !! Друга алтернатива няма !!

    17:07 21.11.2025

  • 50 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Всички печелят избори и електорат благодарение на Русия,но после започват да лъжат и забравят предизборните речи,и тези са същите,фашиста кожата мени но нрава не.

    17:10 21.11.2025

  • 51 Вервам Ви

    5 1 Отговор
    Трябва да има и трезвомислещи. Русия не е заплаха нито за Германия, нито за Европа. Джендерята развяват плашила да трупат пари от простолюдието.

    17:12 21.11.2025

  • 52 аноним

    1 0 Отговор
    Не всички германци са фашисти или нацисти!Приемете го!

    19:51 21.11.2025

  • 53 долу ес

    0 0 Отговор
    колко по близо до сащ по голяма бедност! иксам германия да се срине като преди хотлер, да им дойде акъл. тези хора са генетични глу паци точно като нас

    21:14 21.11.2025

