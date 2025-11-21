Глас народен! Партия „Алтернатива за Германия“ е твърде близка до Кремъл

Отчетливо мнозинство от германците смятат, че крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AзГ) е твърде близка политически до Москва, показва огласена днес анкета, цитирана от ДПА, цитирана от БТА.
Според допитването на „Политбарометер“ (Politbarometer) за телевизионния оператор „Цет Де Еф“ (ZDF) 62% от анкетираните са на мнение, че партията е твърде приятелски настроена към руското ръководство, а 28% не смятат тази политика за проблем.
Само 10% от поддръжниците на АзГ, най-голямата опозиционна партия в Германия, намират отношенията с Москва за твърде близки, 87% не са съгласни с твърдението.
Връзките на партията с Русия предизвикаха разногласия в Берлин в последните седмици, като няколко от депутатите на партията пътуваха до Сочи, за да участват в конференция въпреки войната в Украйна.
Пътуването бе широко критикувано от германските партии, като консервативният депутат Мартин Хубер обвини АзГ в „държавна измяна“.
Лидерите на АзГ Алис Вайдел и Тино Крупала се опитаха да представят единен фронт по въпроса по-рано този месец, след като се появиха обществени различия. Вайдел разкритикува пътуването, заявявайки, че не „разбира какво се очаква да правят там“.
Междувременно, Крупала предизвика полемика в партията с участието си по-рано тази седмица в токшоу, в което заяви, че в момента не вижда конкретна опасност за Германия от Русия.
„Не ми е направил нищо“, каза той за руския президент Владимир Путин.
