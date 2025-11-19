Новини
Още тази седмица! САЩ представят ново мирно споразумение за Украйна?
19 Ноември, 2025 17:23, обновена 19 Ноември, 2025 19:40 5 959 146

Кървавото пълномащабно нахлуване на Русия в Украйна може да се превърне в мирно споразумение между страните и сега има шансове съответната перспектива да се материализира в близко бъдеще

Politico Politico списание за политически анализи

САЩ се готвят да представят ново мирно споразумение за Украйна, съобщава "Политико".

Високопоставен служител на Белия дом очаква рамката на споразумението да бъде финализирана до края на ноември, евентуално дори тази седмица.

Кървавото пълномащабно нахлуване на Русия в Украйна може да се превърне в мирно споразумение между страните и сега има шансове съответната перспектива да се материализира в близко бъдеще, пише американското издание, позовавайки се на думи на анонимен представител на Белия дом.

Твърди се, че Белият дом е в процес на подготовка за обявяване на ново важно мирно споразумение в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Високопоставен служител заяви, че в момента има очаквания до края на ноември страните в конфликта, с участието и посредничеството на Съединените щати, да се споразумеят за рамката на мирното споразумение.

Нещо повече, неназован представител на Вашингтон не изключва, че при благоприятни условия това ще се случи "още тази седмица".

Всички страни ще се споразумеят за рамка за прекратяване на конфликта, подчерта източникът.

Макар че това не значи, че мирно споразумение ще бъде подписано незабавно, договорената мирна рамка би означавала, че както украинският президент Володимир Зеленски, така и руският лидер Владимир Путин са "съгласни" с идеята за прекратяване на войната.

Източникът потвърди информацията на Axios, че Съединените щати и Русия обсъждат потенциалното споразумение, като в момента специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф разговаря с украинската страна в опит да я накара да се съгласи с рамката.

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че след срещата в Анкъридж не е имало качествени промени по въпроса за прекратяване на пълномащабната война на Русия в Украйна и освен обсъденото там все още няма предложения относно Украйна.

Европейските лидери ще се съберат на 18 декември за последната среща на върха на ЕС през 2025 г., за да решат въпроса за финансирането на Украйна, така че да се избегне недостиг на средства до средата на следващата година.


  • 1 Последния Софиянец

    112 15 Отговор
    Двама американски генерали са в Киев да уговарят капитулацията на Украйна а Зеленски го няма.Явно е вече извън борда.

    Коментиран от #3, #7, #40, #78, #131

    17:25 19.11.2025

  • 2 честен ционист

    11 79 Отговор
    Не мина блъфа с Лукойла, време е янките да ударят едно ембарго и на АЕЦ с руски реактори.

    Коментиран от #9, #15, #92

    17:26 19.11.2025

  • 3 98989898

    55 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    CAЩ и Pycия c тaeн плaн зa кpaй нa вoйнaтa. Tpъмп изпpaти пpeгoвopнa дeлeгaция в Укpaйнa, дoкaтo 3eлeнcки e в Typция
    Делегация от висши американски военни служители пътува до Украйна за преговори, целящи продължаване на усилията на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната. Това съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на висши американски служители.

    Коментиран от #44, #145

    17:27 19.11.2025

  • 4 Зевс

    73 7 Отговор
    Руснаците и американците явно са се разбрали да правят Зеления курбан :)

    Коментиран от #13, #116

    17:28 19.11.2025

  • 5 Не си разбрал

    12 55 Отговор
    Ракети ще дават на Украйна.
    И не се слагай при софиянци.
    Ние върху такива като теб, саполья си не фърляме.

    Коментиран от #17, #30

    17:29 19.11.2025

  • 6 Пич

    67 4 Отговор
    Забавянето е защото чакат Русия да им изпрати черновата , за да препишат ! Тръмп не иска да се излага повече !

    Коментиран от #20

    17:29 19.11.2025

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    49 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Никой бандеровец нищо няма да подпише. Кой-то подпише - пише го умрел.Тая Кочина просто ще се распадне.

    17:31 19.11.2025

  • 8 Хм.....

    28 23 Отговор
    Нямам никакво доверие на този дебил Уиткоф, нито на Тръмп, Зеленски и ЕС трябва да представят и своя план, неможе да се вярва на тази американска администрация.

    17:31 19.11.2025

  • 9 Дядо ви

    69 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Мдаа, още по-добре ще е ако сами спрат да купуват уран от Русия, ама на дали... Те не са глупаци да се самоубиват, за разлика от европейците.

    17:32 19.11.2025

  • 10 Боруна Лом

    46 5 Отговор
    А ПИТАХА ЛИ ПУТИН ЗА ТОЧКИТЕ?🚀🚀🚀🙏🙏🙏🚀🚀

    Коментиран от #27

    17:32 19.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    38 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    17:33 19.11.2025

  • 13 Дядо ви

    42 4 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    Нее, бъркаш, не курбан а зелева чорба. Такъв е сезонът.

    17:33 19.11.2025

  • 14 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    49 8 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #32

    17:33 19.11.2025

  • 15 Боруна Лом

    27 4 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    И ЩЕ БРЪКНАТ В КОНТАКТА С ДВА ПРЪСТА ДА СТАНЕ КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ! НЕРАЗУМНИИИ!

    17:34 19.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    43 4 Отговор

    До коментар #5 от "Не си разбрал":

    Хахахах. И какви ракети? Томохавки или Минитмени? А от къде, по точно от какво ще ги стрелят? От зад не става, друго нямат

    Коментиран от #26, #31

    17:35 19.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Херодот

    12 50 Отговор
    Войната ще приключи единствено с пълното и безусловно изтегляне на войските на нацисткия агресор от всички украински земи.

    17:36 19.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Питащ

    9 41 Отговор

    До коментар #18 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ти руснак ли си или обикновена руска подметка?

    Коментиран от #42

    17:37 19.11.2025

  • 22 Винченцо Андолини

    45 5 Отговор
    Ще представят я.
    На Путин му писна той да им предлага мир.
    Знаят червените линии, да предлагат.

    17:38 19.11.2025

  • 23 Е нали👇

    6 30 Отговор
    За два дня и всьо?

    17:38 19.11.2025

  • 24 Каквото и да представят

    10 60 Отговор
    Едно е сигурно, Крим и окупираните украински земи се връщат в границите на Украйна. И Русия ще вее бялото знаме, ще изплаща репарации за геноцида си срещу другите народи. Руските изверги пак са убивали хора, най-малко 19 човека.

    Коментиран от #59

    17:39 19.11.2025

  • 25 Механик

    42 3 Отговор
    Пишете колкото да не зАспите, и не се четете какво пишете.
    Важното е да има "кървавата", "с нищо непредизвиканата", "брутална агресия" и..... абе да не изреждам. Сами си знаете какво пишете.

    Коментиран от #28

    17:40 19.11.2025

  • 26 Каквато ракета дадат - такава

    11 46 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Украинците и без ракети направиха орките разногледи.
    ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

    Коментиран от #39

    17:40 19.11.2025

  • 27 бебето

    10 45 Отговор

    До коментар #10 от "Боруна Лом":

    човек живеещ 4 години в бункери няма думата.като му взеха Лукойла да не са го питали?

    17:41 19.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хаха

    44 2 Отговор
    Вероятно е кьорфишек.САЩ може и да имат желание, но войнстващата ЕС бюрокрация иска да воюва и продължава да натиска Зеления наркоман да не се съгласява на сделка.

    17:43 19.11.2025

  • 30 Механик

    43 5 Отговор

    До коментар #5 от "Не си разбрал":

    Верно ли тия американци са дошли в Укр. да им дават ракети??
    И за какво са им ракети, като имат "розов Нептун" и "късо фламинго"?
    Точно преди 3 дни, ти и подобните ти ни убеждавахте как "рзАвото фламинго" е по-добро дори от прословутите томахавки. Ръкопляскахте и се радвахте, "ята розАви фламинго" цвъкали над Москва.
    Или сте кога как дойде?

    Коментиран от #35

    17:43 19.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Фидел Кастро не беше

    6 32 Отговор

    До коментар #14 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    добре с главата.
    Не му се подигравай, като го цитираш.

    Коментиран от #48

    17:45 19.11.2025

  • 33 падналия ангел

    37 3 Отговор
    Мирното споразумение не е "ново"! 28-те му точки са базирани на споразумението от Аляска, предполага се, че америте ще натиснат Зеленката да не лъсва в корупционния скандал, и да приема исканията на руснаците!

    Коментиран от #37

    17:45 19.11.2025

  • 34 Pyccкий Карлик

    9 39 Отговор
    Както и да свърши вайната за Русия се обърна пълна катастрофа !!! Човешка, морална, икономическа, политическа. Като капак на всичко - Робота Вася, същината, квинтесенсията на сегашна Русия и лишения от човешки ценности руснак ))

    Коментиран от #55

    17:46 19.11.2025

  • 35 Меанико,

    3 23 Отговор

    До коментар #30 от "Механик":

    Тези украинци те поболиха.На възраст си рак ще хванеш.

    Коментиран от #60

    17:46 19.11.2025

  • 36 Кървавото и пълномащабно

    44 4 Отговор
    избиване на 14000 цивилни и 500 деца с авиация и артилерия в Донбас през 2014 г?
    Изгорените живи руснаци впОдеса на 2 5.2014 г.между които българина инж инер какво е.
    Русия влезе за да спаси милиони руснаци.
    Тя не е България която остави на терор своите българи в Македония.

    Коментиран от #76

    17:46 19.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ха ХаХа

    39 4 Отговор
    Стига сте писали пълномакабната война глупаци.
    Ако беше така, до сега Украйна да е на пепел
    Русия обяви СВО
    Наркоманът обяви ли война на Русия ?
    Защо не обяви?
    Кажете за да се види че нямате мозък

    17:49 19.11.2025

  • 39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    38 3 Отговор

    До коментар #26 от "Каквато ракета дадат - такава":

    Затуй ли свършиха хххлите?
    Затуй ли има 300 000 дезертьори?
    А где Миндич?
    А Кулеба где?

    17:50 19.11.2025

  • 40 ВЕЛИНСКИ

    3 24 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    КУПЕЙКИТЕ ВЕЧЕ ТАКА ЛИ
    ОБОЗНАЧАВАТ....САМОЛЕТО НОСАЧИТЕ....

    17:51 19.11.2025

  • 41 Нито метър

    15 3 Отговор
    Ще представят, като им думнаха десетина незнайни, взимат земи от Блек рок и вече са сговорчиви.

    17:51 19.11.2025

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 2 Отговор

    До коментар #21 от "Питащ":

    Неска ти станах баща, хахах

    Коментиран от #125

    17:51 19.11.2025

  • 43 Здравей пръдльо

    31 5 Отговор

    До коментар #37 от "Тихо пръдльо!":

    Нали се сещаш че Путин не е тъп евро хейнтър за да се хване на вашите глупости. Няма да стане този номер А на теб просто много ти се иска и затова и се натискаш. От един месец сте наблюдавам и все такъв умник в кавички оставаш.

    17:52 19.11.2025

  • 44 ХА ХА

    16 3 Отговор

    До коментар #3 от "98989898":

    Тръцпръц, на сащ тази война им трябва, в момента няма друга.
    Едва ли ще договарят мир, по скоро ще мислят какво друго да продават.

    17:52 19.11.2025

  • 45 Механик

    25 3 Отговор
    Абе, само на мен ли ми се струва, че укро-трола ни избуксувал и е превъртял лагери?
    Ееее, ма може ли така бе! Говорих му, говорих му, обяснявах му, че не е проблем дето "пипа масълце", ама трябва да долива!
    Ееее.... язък за хайванчето. Лично мен така много ме кефеха тъповатите му опити да манипулира.
    Но най-много ме кефеше, това, че е безкрайно верен на Украйна. Човек може и да бърка с ориентацията си, но постоянството е важно нещо!

    17:53 19.11.2025

  • 46 А отговорете

    33 2 Отговор
    Защо САЩ представят мирно споразумение? Войната между САЩ и Русия ли е?Защо се месят? Не трябва ли,споразумението да е между Украйна и Русия?...а кажете,че войната не е Русия, САЩ...НАТО.

    17:53 19.11.2025

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 3 Отговор

    До коментар #31 от "Тихо пръдльо!":

    Много тихо говориш.Да ти дам микрофона, а?
    Ама не го ... пай.

    17:53 19.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    28 3 Отговор
    Кастро е човек, кой-то ЦРУ не можа да убие 50 години. Ти не си уред()

    Коментиран от #63

    17:55 19.11.2025

  • 50 Далавера Импекс

    26 5 Отговор
    Интересно би било да се разбере, какво ще предложат и на какво ще се съгласи Путин, че да остави част от Украйна на САЩ и ЕС.

    17:56 19.11.2025

  • 51 Зеленски

    16 4 Отговор
    Къде е по-добре? В Гуантанамо или в килията на Навални? Там е въпроса!

    17:56 19.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Хохо Бохо

    22 2 Отговор
    Пропуснахте "с нищо не предизвикано" Какво се случи та го пропускате вече?

    Коментиран от #67

    17:58 19.11.2025

  • 54 Руски колхозник

    26 6 Отговор
    САЩ и ЕС се на6утаха в тази война,сега няма измъкване.За Русия, това може би е най-важната задача, която трябва да решат.

    18:00 19.11.2025

  • 55 Рублевка

    23 3 Отговор

    До коментар #34 от "Pyccкий Карлик":

    "Както и да свърши вайната?"
    Вчера твърдеше, че киевските рушветчии ще спечелят? Какво се промени от вчера?

    Коментиран от #88

    18:01 19.11.2025

  • 56 Каквото и да си бъбрите

    6 18 Отговор
    войната Русия-Украйна ще се реши на бойното поле и всякакви опити за дипломатическо решение на конфликта са обречини,което всъщност е ясно както за воюващите,така и за преговарящите страни.Войната е програмирна така,че да доведе двете страни до пълна разруха,зазпад на Русия и бавно,но скъпо струващо възстановяване на Украйна.А защо не и до икономически колапс на ЕС,чрез отслабване на Германия и позициите й на най-мощната икономика на континента.Или казано откровен,с един изстрел-три заека.САЩ са умна нация и който ги подцени,или недай си Боже нападне,го чакат тежки последици и среща с Всевишния в ловните полета на Великия дух.

    18:02 19.11.2025

  • 57 Дедо ви...

    19 4 Отговор
    Условията на мирното споразумение, договорено от Съединените щати и Русия, ще бъдат обявени на Зеленски утре
    Планът ще бъде представен по време на среща с американски военни представители в Киев - министъра на армията на САЩ Дан Дрискол и началника на щаба генерал Ранди Джордж. Това е мирен план от 28 точки, който специалните представители на САЩ и Русия Виткоф и Дмитриев са обсъдили при посещението му в Съединените щати.
    След срещата със Зеленски, представителите ще пътуват до Москва.

    18:02 19.11.2025

  • 58 1917 година

    7 32 Отговор
    Снощи подготвителен лагер за орки край гр. воронеж е бил обстрелван с балист. ракети Атакамс -6 броя.
    И о чудо , днес ватенките заговориха за бързо примирие.

    Коментиран от #62

    18:02 19.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 3 Отговор

    До коментар #35 от "Меанико,":

    Министр на външните работи на Польша Радослав Сикорский е обвинил президента Карол Навроцки в тва, что той със своята риторика готви общественноста к излизането на страната из Европейского союза, пишет польская пресса

    Коментиран от #64, #74, #129

    18:03 19.11.2025

  • 61 Елементарно е.

    5 15 Отговор
    Краварите дават местонахождението на бункерите на бункерният палячо.Влементсрно е.

    Коментиран от #68

    18:05 19.11.2025

  • 62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 2 Отговор

    До коментар #58 от "1917 година":

    Събули са бе ТПК, до сега стреляха сс атакамс и какао?

    18:06 19.11.2025

  • 63 ПростаК

    4 20 Отговор

    До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Кастро уби Куба.Сега путин повтаря упражнението с РФ.

    Коментиран от #84

    18:07 19.11.2025

  • 64 Изпражнението гайтанджиева

    4 15 Отговор

    До коментар #60 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Руски фейкове.

    Коментиран от #89, #104

    18:08 19.11.2025

  • 65 Боко

    16 3 Отговор

    До коментар #20 от "Геро":

    “ Мнението на лош генетичен материал”
    И дядо ви Адолф мислеше по същия начин!
    После кажете че бандерите и техните фенове в бГ и еС-еС не са нацисти.

    18:08 19.11.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Механик

    19 1 Отговор

    До коментар #53 от "Хохо Бохо":

    Те в последно време вече и не ни уведомяват колко са българите в Одесса?!
    Имаш ли представа защо ?
    Да не би политкоретните да са почнали да взимат завоя????

    18:10 19.11.2025

  • 68 Отвори Фейсбук

    18 1 Отговор

    До коментар #61 от "Елементарно е.":

    Има много филмчета. САЩ и РФ са заедно против Европа. Американските окупационни воиски останаха в Европа под наименованието НАТО, Англия е със Щатите. Останалите дребни рибки са под 10% от НАТО. Пигмеи. България е в руската зона и от нашите желания нищо не зависи. Украинците ги подлъгаха шепа тарикати, продадоха им държавата и бягат в чужбина с парите.

    Коментиран от #95

    18:10 19.11.2025

  • 69 Леля Гошо

    17 2 Отговор
    Кървавото? За Украйна ли е статията, или за Газа?

    18:11 19.11.2025

  • 70 Артилерист

    23 4 Отговор
    "Кървавото пълномощно нахлуване на Русия в Украйна" и следствие на КЪРВАВИЯ ПЪЛНОМАЩАБЕН ПРЕВРАТ НА КИЕВСКАТА ХУНТА НА МАЙДАНА, организиран от американците (вицепрезидента Байдън, бисквитките на Нюланд), масовото избиване на рускоезичното население в Донбас и приетите, но неприложени международни Мински споразумения за мир в Украйна от установения чрез преврата нацистки режим и европейските им-на споразуменията-гаранти...

    Коментиран от #80, #82, #83

    18:14 19.11.2025

  • 71 Хи хи хи

    19 2 Отговор
    Европейските войнолюбци искат още кръв , смърт , разрушения ......затова тъй много желаят войната да продължи и да се избиват два братски народа !!!!!!!!

    18:14 19.11.2025

  • 72 Пудинг

    2 2 Отговор
    пахахахахахахахя, боли мъ .!.

    18:15 19.11.2025

  • 73 Абе

    10 1 Отговор
    Кога са си обявили война е?? Някой знае ли?

    18:17 19.11.2025

  • 74 ХА ХА

    3 18 Отговор

    До коментар #60 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ей мужик, знаеш ли че нямаш място тук сред българите. Ае глей си мацквата.

    Коментиран от #93

    18:19 19.11.2025

  • 75 Объркано Атлантиче

    24 2 Отговор
    Според ФБР, Зеленски е мозъкът зад корупционната схема.
    Ермак се опита да остане в САЩ, но на практика беше насилствено ескортиран до самолета на Зеленски.
    Агенти на САП чакат Ермак на регионалната граница на Лвов. Юлия Свириденко и бившият ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНСО) Данилов са насрочени за разпит в НАБУ утре. Резников, Умеров и Ермак ще започнат да дават показания в НАБУ и САП следващия понеделник. Умеров иска да свидетелства в Съединените щати и да не се връща в Украйна. Пазарят се.

    Рисковете за Зеленски сега са по-високи от всякога. Ето защо той напусна Украйна, увеличи охраната си и може да удължи турнето си до декември. И къде ще отиде? А сподели ли откраднатите милиони с охраната си? В Украйна отдавна никой никого не защитава за идеали. Всички украински идеалисти са или в затвора или убити.
    ,
    Българският "елит", затънал до уши в корупция досущ като Киевския режим, да наблюдава внимателно събитията в Украйна, за да се подготви психически за бъдещето. Светът е малък и няма да има къде да се скрият.

    18:20 19.11.2025

  • 76 То българските предатели като надежда

    18 2 Отговор

    До коментар #36 от "Кървавото и пълномащабно":

    Неински остави Българските лекари във Либия да се гаврят със тях либийците във затвора , когато беше външен министър по времето на костов !!!!! Защо винаги дават думата на предателите на България ....на магарев ......и сие ....защо ???????

    Коментиран от #94

    18:20 19.11.2025

  • 77 хихи

    15 2 Отговор
    Европа е в менюто. Путин и Тръмп на масат..
    На масата освен това присъстват и салфтки...

    18:22 19.11.2025

  • 78 хихи

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Той отдавна е извън борда

    18:22 19.11.2025

  • 79 Путин

    12 2 Отговор
    След покрайна , полша , литва ,естония , латвия молдова..........денафикация и присъединяване към майка РУСИЯ !!!! После останалите на запад !!!!!

    18:24 19.11.2025

  • 80 ХА ХА

    6 3 Отговор

    До коментар #70 от "Артилерист":

    Стига стари партенки, дай нещо ново.

    Коментиран от #86, #105

    18:24 19.11.2025

  • 81 Историк

    3 21 Отговор
    Очевидно двамата злодеи зад гърба на Зеленски искат да го изнудят да капитулира пред терориста. През 21 век това не може да стане, защото дори закона на джунглата означава при наяждане спиране на боя, а тези двамата нямат наяждане и трябва да бъдат спрени, преди да е станало късно и цял свят да плаща .

    18:25 19.11.2025

  • 82 Изпражнението гайтанджиева

    2 8 Отговор

    До коментар #70 от "Артилерист":

    Стари руски фейкове.

    18:25 19.11.2025

  • 83 Пак да кажа!

    4 20 Отговор

    До коментар #70 от "Артилерист":

    Ако Путин не бе нарушил Минските споразумения нямаше да има 1 милион убити руски мъже.

    Коментиран от #87

    18:27 19.11.2025

  • 84 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 2 Отговор

    До коментар #63 от "ПростаК":

    Много готино си се кръстил, ама не могу да ти викам по име, ще ме изтрият.
    Кастро запази Куба независима от Сащ . А среди него Куба е била проститутката на Сащ. Ти не можешь да го рпзбереш, защото мислиш за дни и дъвки само и за хладилника

    18:27 19.11.2025

  • 85 Асен

    2 1 Отговор
    За кой ли път получавам дежа вю.

    18:28 19.11.2025

  • 86 русофилската Изммет

    6 13 Отговор

    До коментар #80 от "ХА ХА":

    Освен,че са предатели са и функциионално неграмотни.

    18:28 19.11.2025

  • 87 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 4 Отговор

    До коментар #83 от "Пак да кажа!":

    Русия нп е страна по Минските съглашения.
    Меркел, Оланд и Порошенко лично казаха че са ги включили само за да и мат време да въоръжат Украйна. Има го в нета навсякъде

    Коментиран от #90

    18:30 19.11.2025

  • 88 Pyccкий Карлик

    6 9 Отговор

    До коментар #55 от "Рублевка":

    "...Вчера твърдеше, че киевските рушветчии ще спечелят?..."

    Точното е :

    Украйна не може спечели !!!
    Но може да убие Русия 👍

    Коментиран от #103

    18:31 19.11.2025

  • 89 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 4 Отговор

    До коментар #64 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Самоизоляции са ма, п 1ча.Психиатъра ти как е?

    Коментиран от #98

    18:31 19.11.2025

  • 90 Ами добре добре са направили.

    2 11 Отговор

    До коментар #87 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Виж ква навалица за концерта на Кобзончо.

    Коментиран от #96

    18:31 19.11.2025

  • 91 ?????

    23 3 Отговор
    Нещата отиват на изуй гащи.
    Плъховете бягат от кораба да свидетелстват пред ФБР с надеждата да станат защитени свидетели.
    Обикновен край за обикновени крадливи марионетки омръзнали вече на сахибите.
    Руснаците седят на брега на реката и чакат.
    Онзи ден Путин пак каза - щом не приемат нашите условия ние сме готови да почакаме, но следващите условия ще са вече други.
    Засега всичко върви по руската логика.

    18:31 19.11.2025

  • 92 Хохо Бохо

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Те тогава ще видиш глад и мизерия въш льо нео либе раски

    18:31 19.11.2025

  • 93 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 4 Отговор

    До коментар #74 от "ХА ХА":

    На жена си говори така, квл.
    Аз съм българче, обичам, наш те планини зелени...

    Коментиран от #97

    18:33 19.11.2025

  • 94 Ааааааа не !

    15 4 Отговор

    До коментар #76 от "То българските предатели като надежда":

    Надето михайлова беше много влюбена във бившия президент стоянов , имаше други ангажименти и не и оставаше време за нашите лекари !!!!! Затова михайлов и би дузпата и тя стана нейски !!!!

    18:34 19.11.2025

  • 95 ХА ХА

    4 14 Отговор

    До коментар #68 от "Отвори Фейсбук":

    Според мен, москва се хвана на въдицата на сащ, укрите са само червейчето а химарсите и джавелините са гранулките за захранка, тя се дава по малко и постоянно.

    18:34 19.11.2025

  • 96 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 2 Отговор

    До коментар #90 от "Ами добре добре са направили.":

    При Бандера са повече, зап¹ рт¹к.Не могут насмогнат с бусчетата

    18:35 19.11.2025

  • 97 ХА ХА

    3 9 Отговор

    До коментар #93 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Научи български и ще ти повярвам.

    Коментиран от #102

    18:37 19.11.2025

  • 98 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 6 Отговор

    До коментар #89 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Самоизяш са ма...

    18:37 19.11.2025

  • 99 Сатана Z

    16 2 Отговор
    Бай Дончо трябваше да приеме първото предложение на Владимир Путин. НАТО в реални граници от 1997 .

    18:37 19.11.2025

  • 100 Уса

    16 3 Отговор
    Тръмп забрани СВО на Русия да бъде наричана "война"от американските медии

    18:38 19.11.2025

  • 101 Анна Максимчук от Украйна

    18 2 Отговор
    лейтенант от Въоръжените сили на Украйна казва "По време на Втората световна война всички участници в кражби са били разстрелвани веднага за корупция. Освен това, и от двете страни както от Германия така и от Съюзническите войски. Така дори най-циничните и жестоки режими в света разбираха, че корупцията във война е заплаха за оцеляването на държавата". В нацистките лагери на Хитлер войниците са били публично наказвани за присвояване на провизии и имущество със смърт. В СССР те бяха съдени за измами с гориво и боеприпаси и др. Беше животински инстинкт да се запази системата по време на война: все пак, ако откраднеш ресурсите на армията, подкопаваш защитата и автоматично ставаш предател! И всичко това без никакви съобщения в медии и вестниците, без шум, без пътувания в чужбина и блокиране на парламентарните трибуни". А ние сега какво? Страна, която се бори не за територия, за самото право да съществува да бъде тук и сега има корупция в големи размери, която по някаква причина все още се възприема от мнозинството като "системен проблем и присъствието си във всяка държава и като нещо нормално", а не като пряка заплаха за живота на нацията. Прекалих ли със сравнението?

    18:38 19.11.2025

  • 102 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 6 Отговор

    До коментар #97 от "ХА ХА":

    Редактора на телефона ми е руски,щото живая в Москва и съм го купил тук и поправя българските думи, мисли че греша. За това така става

    Коментиран от #106

    18:39 19.11.2025

  • 103 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор

    До коментар #88 от "Pyccкий Карлик":

    Може да пробва.Пробва.Не стана,ще умре тя

    18:42 19.11.2025

  • 104 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 3 Отговор

    До коментар #64 от "Изпражнението гайтанджиева":

    "Вы готовите психологическую и политическую почву для выхода из Евросоюза», - цитирует Сикорского РИА «Новости» со ссылкой на издание Rzeczpospolita.
    Провери, източника е по горе

    18:44 19.11.2025

  • 105 Най-новото е

    16 3 Отговор

    До коментар #80 от "ХА ХА":

    безумието на укрокомандването, което е избягало от Покровск и Мирноград, да разпореди да се убиват собствените им войници, останали там, за да не се предадат и да разкажат за неадекватните им заповеди да се стои там, въпреки безнадеждното им положение. Освен това по-старо от "пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна" няма.

    18:49 19.11.2025

  • 106 ХА ХА

    3 4 Отговор

    До коментар #102 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Този редактор се изключва, голем си блогър.
    Интересно как пишеш "съм" и не го поправя.

    Коментиран от #132

    18:50 19.11.2025

  • 107 ?????

    17 4 Отговор
    Ха ха.
    Сега погледнах снимката към статията.
    Редакцията може ли да обясни кво общо има взривеният ТИР на Кримския мост с темата.
    Да напомня ли че контейнерът натоварен с 20 тона взривно вещество мина безпрепятствено включително и през България.
    Което естествено ще ни бъде припомнено някога.
    Четете Бисмарк.

    Коментиран от #108, #110, #111

    18:52 19.11.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Идиоти

    15 3 Отговор
    САЩ обмислят нов план за примирие, ЕС щял да се събира пари за оръжия!?! Путин си го мести.

    18:56 19.11.2025

  • 110 Абе смотьо

    8 10 Отговор

    До коментар #107 от "?????":

    Аман от глупаци. Руски тир - който обикаля из Малаазия и Балканите е нормално да мине през България. Натоварен е бил с взрив в Русия. Я кажи, как е минал през всички руски блокпостове във военна зона и руската граница?

    Коментиран от #118

    18:59 19.11.2025

  • 111 Ако руснацитте си спомнят

    10 3 Отговор

    До коментар #107 от "?????":

    Тебе ше те пратим да им дуеш за милост. Знаем, че си про!

    19:00 19.11.2025

  • 112 Цончо

    6 1 Отговор
    Разцветали яблоки и груууши..

    19:01 19.11.2025

  • 113 Кървавото пълномащабно нахлуване

    8 2 Отговор
    ааа, и пълномащабнооо

    19:01 19.11.2025

  • 114 чикчирик

    12 2 Отговор
    Сметки без кръчмар и/или лоша инвестиция в смърт.

    19:04 19.11.2025

  • 115 УдоМача

    13 3 Отговор
    Ако се различава от позицията на Русия само си губят времето и имитират дейност..

    19:06 19.11.2025

  • 116 да да

    16 1 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    Вчера Зеления отвори уста..иска да возобнови преговори..днеска сащ и те с някакъв план..а Русия напредва,бавно , но славно..врагът ще бъде размазан..Само идиоти вярват на англосаксонци..и български политици..затова ще имаме евро..а прости шведи,унгарци, поляци, румънци ще останат бедни и няма да ги има в клуба на богатите..а българи ще са обслужващ персонал..нищо ново под слънцето..

    19:07 19.11.2025

  • 117 ЕХООО

    15 1 Отговор
    Всички от хунтата избягаха от Бандерия.

    19:10 19.11.2025

  • 118 ?????

    12 2 Отговор

    До коментар #110 от "Абе смотьо":

    По принцип не отговарям на т панари, но от мен да мине.
    Къв руски ТИР бре.
    Става въпрос за контейнер пратен от Рени(Украйна) през България за Грузия чрез ферибота.
    Що мъчиш клавиатурата?
    Чети преди да пишеш.

    19:31 19.11.2025

  • 119 Роналд Ръмп

    8 1 Отговор
    Вярвам че новото мирно споразумение, което сме подготвили ще бъде успешно. Уиткоф е ГЕНИАЛЕН. Няма по-гениален човек от него. Разбира се след МЕН. И може би Илон. Крайно време е да се спре тази грешна война. Загинаха хора. МНОГО хора. От двете страни. Путин знае това. Ние с него се разбираме много добре. Той знае, че това трябва да свърши скоро. Не искам да се бият. Той също не иска. Време е да седнем на масата и да се разберем. Трябва да се сключи сделка. Хубава, красива сделка. Русия има нужда от това. Ние също имаме нужда от това. Заспалия Джо едва не превърна Съединените АМЕРИКАНСКИ Щати в донор на Украйна преди 3 години и половина. Ако аз бях президент тази война НЯМАШЕ да я има.

    19:36 19.11.2025

  • 120 Станчев

    14 1 Отговор
    Няма да я спрат . Ограбването на Европа току започна по-сериозна фаза. Така хубаво си делят на три парите и съдбите ни ,че едва ли скоро ще се наядат алчните. И кърлежи внесоха да храните, и бюджетите ни военни със задължения и заеми.

    19:41 19.11.2025

  • 121 ТАЯ СНИМКА

    11 1 Отговор
    Е ЗА ПОВДИГАНЕ ДУХА НА УКРОТЪ....ПАНАРИТЕ
    АМИ СКОРО ЩЕ ИМ ТРЯБВА ПОДЛОЖКА ЗА ДИГАНЕ НА КРАКАТА

    19:46 19.11.2025

  • 122 Хаха

    14 2 Отговор
    САЩ така и не разбраха че не са фактор. Мечката ги направи за смях.

    19:46 19.11.2025

  • 123 Кирил Дмитриев

    5 1 Отговор
    Им го даде

    19:48 19.11.2025

  • 124 888888

    4 2 Отговор
    Нека го направят по бързо току виж Турция ги изпреварила.

    19:51 19.11.2025

  • 125 Какво е точно

    0 4 Отговор

    До коментар #42 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    " неска "
    Ще ни преведеш ли ?

    19:52 19.11.2025

  • 126 665

    2 4 Отговор
    Бай Дончо не си поплюва

    19:54 19.11.2025

  • 127 Руско-Американският план за край

    11 2 Отговор
    на войната в Украйнана предвижда намаляване на Украинската армия и предаване на Донбас от Киев. Това се отразява от западните медии с препратка към информирани лица. "САЩ дадоха сигнал на президента Володимир Зеленски, че Украйна трябва да приеме рамково споразумение, разработено от САЩ, за да сложи край на войната с Русия, което кани Киев да се откаже от територия и част от оръжията си", пише Reuters, цитирайки двама неназовани източника. Според Reuters, предложенията включват, наред с други неща, намаляване на броя на въоръжените сили на Украйна. Източници твърдят, че "Вашингтон" (без да се уточнява точно кой от Вашингтон) иска Киев да приеме тези предложения. Тази информация е потвърдена от журналиста на Financial Times Кристофър Милър. Според Милър, предложението включва, наред с други:
    - намаляване на армията на Украйна наполовина;
    - отхвърляне на определени видове оръжия;
    - изоставяне на Донбас.

    19:56 19.11.2025

  • 128 АМАH OT ИДИOTИ

    13 1 Отговор
    ЯНКИTE НЯМАТ ДУМАТА ЗА ТАКА НАРЕЧЕНАТА УКРАЙНА. ВЕЧЕ НЕ.
    😩
    ВОЙНАТА ЩЕ ПРИКЛЮЧИ КОГАТО БAHДEPOBСКИТЕ KЛOШAPИ БЪДАТ ЛИШЕНИ ОТ И3ЛА3 НА МОРE
    😆🤣😝

    19:57 19.11.2025

  • 129 Що не си пишеш

    1 9 Отговор

    До коментар #60 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    По руските сайтове ?

    Коментиран от #135, #137

    19:58 19.11.2025

  • 130 не може да бъде

    13 0 Отговор
    На няколко места има съобщения за такава подготовка .Но ето какво казват последните съобщения - в Истанбул днес е била предвидена среща м/у Зеленски и Уиткофф на която среща Уитков да представи американския план състоящ се от 25 точки.В последния момент срещата е отменена.В Киев на извънредно посещение са трима високопоставени американци -министърът на отбраната Дрискол /има такава длъжност с американската армия -подчинен лично на държ.секретар по отбраната Хегсет/и двама четиризвездни генерали -единият от които н-к щаб на сухопътните сили Джордж.За целта на посещението може само да се гасае засега-но след посещението е било предвидено Дрискол и Джордж да посетят Москва ..сега научаваме че такава среща няма да има.За мен всичко това означава че Зеленски е в голяма беда ... + това стоте милиона за които се говори че са откраднати очевидно са само върхът на айсберга -м-рът на енергетиката е напуснала Украйна!?И на фронта положението на украинците се влошава с всеки изминат ден макар и бавно ...и всичко не се казва защото според някои руски кореспонденти откритата информация вреди на позициите на руснаците ...!?А зимата вече настъпва ...припомням нещо казано от Мусолини -Русия има трима непобедени досега генерали -генерал Зима генерал Разстояние и генерал Распутица...

    19:59 19.11.2025

  • 131 Шопо

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    20:09 19.11.2025

  • 132 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 0 Отговор

    До коментар #106 от "ХА ХА":

    Не мога да го изключа, аз съм Блогър, не IT

    20:14 19.11.2025

  • 133 оня

    2 5 Отговор
    както е тръгнало или просиянците или украинците ще ни затрият!малко рак направи чернобил та са решели директно да ни изпаряват........

    20:19 19.11.2025

  • 134 Точен

    10 1 Отговор
    Кървав беше преврата срещу законно избрания президент Янукович, платен от рептилката Виктория Нюланд с 5 млрд долара. Кървава беше разправата на Десен сектор с русите в Донбас, в Одеса и изобщо в Източна и Южна украйна. Сега тези, които фашистки крещяха "москалаку на гиляку" получават това, което искаха за другите. Бог и Русия забавят, но не прощават...

    20:21 19.11.2025

  • 135 Готов за бой

    9 0 Отговор

    До коментар #129 от "Що не си пишеш":

    Що не си пишеш по укросайтовете ?

    20:22 19.11.2025

  • 136 Днес Руски кораб е видян близо до

    1 5 Отговор
    териториалните води на Великобритания. Допуска се, че той картографирал подводни кабели и е извършил враждебни провокативни действия срещу самолети на Британските военновъздушни сили. Това е съобщено от Sky News и Reuters. Британският министър на отбраната Джон Гили е заявил, че Руски разузнавателен кораб е бил забелязан на границата с Британски води. Той е отбелязал, че корабът картографира подводни кабели, а Британските войски вече са разположени да проследят Руския кораб. Според Reuters, министърът е казал, че фрегата на Кралския флот и самолет на Кралските военновъздушни сили са били изпратени до местоположението на шпионския кораб, за да наблюдават и проследяват движението му, като по време на това от кораба са насочили лазери към Британски пилоти. Гили е подчертал, че насочването на лазери към пилотите на Кралските военновъздушни сили е много опасно и равно на смърт. Той е добавил, че Обединеното кралство е готово да реагира в зависимост от следващата стъпка. Той също така е отбелязал, че това не е първият път, когато се извършват враждебни действия срещу Британските военновъздушни сили.

    20:24 19.11.2025

  • 137 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 1 Отговор

    До коментар #129 от "Що не си пишеш":

    Щото ми е жално за България...
    А Русия е добре.

    20:58 19.11.2025

  • 138 Цък

    9 1 Отговор
    Защо Зеленски, запада и САЩ се разбързаха да сключат мир с Русия? Почти е превзета последната защитна линия на украйнците. След това няма един бункер до Полша.

    20:59 19.11.2025

  • 139 Ачо

    8 2 Отговор
    Тъпи говедари,нахални убийци,
    Нали искахте война.Нали казахте на бойното поле.Сега искате мир.Какво стана?Ядохте ли на Путин пал.марката.Мир,а!Не искате ли и бира?Не сте платили за поразиите фашисти гадни.Ще плащате за
    зулумите си,пак ще ви вкарат в кошарата руснаците за още 50 години,защото на всеки 50 години вие полудявате и тръгвате на изток.Щи има бой,гадни фашисти,ще има сметки за уреждане,тогава мир.Мир,когато каже батко ви Путин.Понятна!

    Коментиран от #140

    21:11 19.11.2025

  • 140 оня

    1 7 Отговор

    До коментар #139 от "Ачо":

    А ,кротни се малко.Ти на коя земя живееш???Мислиш ли ,че просия може да спечели нещо от тази операция освен собственият си Разпад???Можеш ли въобще да мислиш независимо с коя глава???Кой ще ти остави тези примати да си развяват идеите до европа???Минаха 3те дни и просията ти ,дето и се кланяш отиде у септичната яма.от 01.01 ще ти спрат рублите и ти много бързо ще минеш на ОК!

    21:22 19.11.2025

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Гориил

    5 1 Отговор
    Срещата в Турция беше отложена, когато стана ясно, че Зеленски не е заинтересован да обсъжда плана на САЩ. Вместо това Зеленски пътува до Анкара с различен план, разработен съвместно с европейските му партньори, който Русия никога нямаше да приеме.

    22:04 19.11.2025

  • 143 Чики-Рики

    7 1 Отговор
    Абе ,, споразумение,, е малко напудрен термин! Ясно е, че Украйна ще капитулира,но по-интересно е дали,,зеления,, ще употреби тази дума, когато подписва,или ще гледа настрани, все едно че някой му свирка! Нещата са ясни: Украйна в ЕС след около 5 години, може би (не е сигурно),в НАТО , никога,и това е!

    22:17 19.11.2025

  • 144 Величко

    5 0 Отговор
    Оффф ... , рано е , много е рано за мир в Украйна ! Времето работи за Русия ! А на С А Щ не вярвам ... !

    23:03 19.11.2025

  • 145 Инна

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "98989898":

    Украйна отхвърля новия план за уреждане, предложен от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, и настоява за неговото преразглеждане, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници.

    Според изданието, Зеленски е пристигнал в Анкара с алтернативно предложение, подготвено от европейски партньори, което Вашингтон счита за неприемливо за Москва.

    Според източници на изданието в Украйна, предложеният документ по същество отразява „максималистичните искания“ на Русия и не може да формира основа за дискусия без значителни промени.

    FT отбелязва, че мирният план на американската администрация за Украйна също така призовава за осигуряване на официалния статут на руския език и гарантиране на правата на Украинската православна църква на Московската патриаршия.

    Според Axios, американският план предвижда прехвърляне на част от териториите на Източна Украйна, които в момента се контролират от Киев, на Русия в замяна на гаранции за сигурност от САЩ. Териториите на Донбас, които Украйна би била длъжна да отстъпи, биха били превърнати в демилитаризирана зона.

    00:23 20.11.2025

  • 146 Мирните планове на САЩ винаги са

    0 0 Отговор
    водели ако не до война без край то поне до следваща война и така е още от Парижката конфернция от 1918г. , с която се прекратява Първата световна.

    09:58 21.11.2025

