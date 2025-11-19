Още тази седмица! САЩ представят ново мирно споразумение за Украйна?

САЩ се готвят да представят ново мирно споразумение за Украйна, съобщава "Политико".
Високопоставен служител на Белия дом очаква рамката на споразумението да бъде финализирана до края на ноември, евентуално дори тази седмица.
Кървавото пълномащабно нахлуване на Русия в Украйна може да се превърне в мирно споразумение между страните и сега има шансове съответната перспектива да се материализира в близко бъдеще, пише американското издание, позовавайки се на думи на анонимен представител на Белия дом.
Твърди се, че Белият дом е в процес на подготовка за обявяване на ново важно мирно споразумение в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Високопоставен служител заяви, че в момента има очаквания до края на ноември страните в конфликта, с участието и посредничеството на Съединените щати, да се споразумеят за рамката на мирното споразумение.
Нещо повече, неназован представител на Вашингтон не изключва, че при благоприятни условия това ще се случи "още тази седмица".
Всички страни ще се споразумеят за рамка за прекратяване на конфликта, подчерта източникът.
Макар че това не значи, че мирно споразумение ще бъде подписано незабавно, договорената мирна рамка би означавала, че както украинският президент Володимир Зеленски, така и руският лидер Владимир Путин са "съгласни" с идеята за прекратяване на войната.
Източникът потвърди информацията на Axios, че Съединените щати и Русия обсъждат потенциалното споразумение, като в момента специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф разговаря с украинската страна в опит да я накара да се съгласи с рамката.
По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че след срещата в Анкъридж не е имало качествени промени по въпроса за прекратяване на пълномащабната война на Русия в Украйна и освен обсъденото там все още няма предложения относно Украйна.
Европейските лидери ще се съберат на 18 декември за последната среща на върха на ЕС през 2025 г., за да решат въпроса за финансирането на Украйна, така че да се избегне недостиг на средства до средата на следващата година.
Последния Софиянец
Коментиран от #3, #7, #40, #78, #131
17:25 19.11.2025
честен ционист
Коментиран от #9, #15, #92
17:26 19.11.2025
98989898
До коментар #1 от "Последния Софиянец":CAЩ и Pycия c тaeн плaн зa кpaй нa вoйнaтa. Tpъмп изпpaти пpeгoвopнa дeлeгaция в Укpaйнa, дoкaтo 3eлeнcки e в Typция
Делегация от висши американски военни служители пътува до Украйна за преговори, целящи продължаване на усилията на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната. Това съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на висши американски служители.
Коментиран от #44, #145
17:27 19.11.2025
Зевс
Коментиран від #13, #116
17:28 19.11.2025
Не си разбрал
И не се слагай при софиянци.
Ние върху такива като теб, саполья си не фърляме.
Коментиран от #17, #30
17:29 19.11.2025
Пич
Коментиран от #20
17:29 19.11.2025
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Никой бандеровец нищо няма да подпише. Кой-то подпише - пише го умрел.Тая Кочина просто ще се распадне.
17:31 19.11.2025
Хм.....
17:31 19.11.2025
Дядо ви
До коментар #2 от "честен ционист":Мдаа, още по-добре ще е ако сами спрат да купуват уран от Русия, ама на дали... Те не са глупаци да се самоубиват, за разлика от европейците.
17:32 19.11.2025
Боруна Лом
Коментиран от #27
17:32 19.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
17:33 19.11.2025
Дядо ви
До коментар #4 от "Зевс":Нее, бъркаш, не курбан а зелева чорба. Такъв е сезонът.
17:33 19.11.2025
СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #32
17:33 19.11.2025
Боруна Лом
До коментар #2 от "честен ционист":И ЩЕ БРЪКНАТ В КОНТАКТА С ДВА ПРЪСТА ДА СТАНЕ КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ! НЕРАЗУМНИИИ!
17:34 19.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "Не си разбрал":Хахахах. И какви ракети? Томохавки или Минитмени? А от къде, по точно от какво ще ги стрелят? От зад не става, друго нямат
Коментиран от #26, #31
17:35 19.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
Херодот
17:36 19.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
Питащ
До коментар #18 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ти руснак ли си или обикновена руска подметка?
Коментиран от #42
17:37 19.11.2025
Винченцо Андолини
На Путин му писна той да им предлага мир.
Знаят червените линии, да предлагат.
17:38 19.11.2025
Е нали👇
17:38 19.11.2025
Каквото и да представят
Коментиран от #59
17:39 19.11.2025
Механик
Важното е да има "кървавата", "с нищо непредизвиканата", "брутална агресия" и..... абе да не изреждам. Сами си знаете какво пишете.
Коментиран от #28
17:40 19.11.2025
Каквата ракета дадат - такава
До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Украинците и без ракети направиха орките разногледи.
ЧЕТИРИ ГОДИНИ.
Коментиран от #39
17:40 19.11.2025
бебето
До коментар #10 от "Боруна Лом":човек живеещ 4 години в бункери няма думата.като му взеха Лукойла да не са го питали?
17:41 19.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
Хаха
17:43 19.11.2025
Механик
До коментар #5 от "Не си разбрал":Верно ли тия американци са дошли в Укр. да им дават ракети??
И за какво са им ракети, като имат "розов Нептун" и "късо фламинго"?
Точно преди 3 дни, ти и подобните ти ни убеждавахте как "рзАвото фламинго" е по-добро дори от прословутите томахавки. Ръкопляскахте и се радвахте, "ята розАви фламинго" цвъкали над Москва.
Или сте кога как дойде?
Коментиран от #35
17:43 19.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
Фидел Кастро не беше
До коментар #14 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":добре с главата.
Не му се подигравай, като го цитираш.
Коментиран от #48
17:45 19.11.2025
падналия ангел
Коментиран от #37
17:45 19.11.2025
Pyccкий Карлик
Коментиран от #55
17:46 19.11.2025
Меанико,
До коментар #30 от "Механик":Тези украинци те поболиха.На възраст си рак ще хванеш.
Коментиран от #60
17:46 19.11.2025
Кървавото и пълномащабно
Изгорените живи руснаци впОдеса на 2 5.2014 г.между които българина инж инер какво е.
Русия влезе за да спаси милиони руснаци.
Тя не е България която остави на терор своите българи в Македония.
Коментиран от #76
17:46 19.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
Ха ХаХа
Ако беше така, до сега Украйна да е на пепел
Русия обяви СВО
Наркоманът обяви ли война на Русия ?
Защо не обяви?
Кажете за да се види че нямате мозък
17:49 19.11.2025
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #26 от "Каквато ракета дадат - такава":Затуй ли свършиха хххлите?
Затуй ли има 300 000 дезертьори?
А где Миндич?
А Кулеба где?
17:50 19.11.2025
ВЕЛИНСКИ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":КУПЕЙКИТЕ ВЕЧЕ ТАКА ЛИ
ОБОЗНАЧАВАТ....САМОЛЕТО НОСАЧИТЕ....
17:51 19.11.2025
Нито метър
17:51 19.11.2025
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Питащ":Неска ти станах баща, хахах
Коментиран от #125
17:51 19.11.2025
Здравей пръдльо
До коментар #37 от "Тихо пръдльо!":Нали се сещаш че Путин не е тъп евро хейнтър за да се хване на вашите глупости. Няма да стане този номер А на теб просто много ти се иска и затова и се натискаш. От един месец сте наблюдавам и все такъв умник в кавички оставаш.
17:52 19.11.2025
ХА ХА
До коментар #3 от "98989898":Тръцпръц, на сащ тази война им трябва, в момента няма друга.
Едва ли ще договарят мир, по скоро ще мислят какво друго да продават.
17:52 19.11.2025
Механик
Ееее, ма може ли така бе! Говорих му, говорих му, обяснявах му, че не е проблем дето "пипа масълце", ама трябва да долива!
Ееее.... язък за хайванчето. Лично мен така много ме кефеха тъповатите му опити да манипулира.
Но най-много ме кефеше, това, че е безкрайно верен на Украйна. Човек може и да бърка с ориентацията си, но постоянството е важно нещо!
17:53 19.11.2025
А отговорете
17:53 19.11.2025
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "Тихо пръдльо!":Много тихо говориш.Да ти дам микрофона, а?
Ама не го ... пай.
17:53 19.11.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #63
17:55 19.11.2025
Далавера Импекс
17:56 19.11.2025
Зеленски
17:56 19.11.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
Хохо Бохо
Коментиран от #67
17:58 19.11.2025
Руски колхозник
18:00 19.11.2025
Рублевка
До коментар #34 от "Pyccкий Карлик":"Както и да свърши вайната?"
Вчера твърдеше, че киевските рушветчии ще спечелят? Какво се промени от вчера?
Коментиран от #88
18:01 19.11.2025
Каквото и да си бъбрите
18:02 19.11.2025
Дедо ви...
Планът ще бъде представен по време на среща с американски военни представители в Киев - министъра на армията на САЩ Дан Дрискол и началника на щаба генерал Ранди Джордж. Това е мирен план от 28 точки, който специалните представители на САЩ и Русия Виткоф и Дмитриев са обсъдили при посещението му в Съединените щати.
След срещата със Зеленски, представителите ще пътуват до Москва.
18:02 19.11.2025
1917 година
И о чудо , днес ватенките заговориха за бързо примирие.
Коментиран от #62
18:02 19.11.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #35 от "Меанико,":Министр на външните работи на Польша Радослав Сикорский е обвинил президента Карол Навроцки в тва, что той със своята риторика готви общественноста к излизането на страната из Европейского союза, пишет польская пресса
Коментиран от #64, #74, #129
18:03 19.11.2025
Елементарно е.
Коментиран от #68
18:05 19.11.2025
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #58 от "1917 година":Събули са бе ТПК, до сега стреляха сс атакамс и какао?
18:06 19.11.2025
ПростаК
До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Кастро уби Куба.Сега путин повтаря упражнението с РФ.
Коментиран от #84
18:07 19.11.2025
Изпражнението гайтанджиева
До коментар #60 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Руски фейкове.
Коментиран от #89, #104
18:08 19.11.2025
Боко
До коментар #20 от "Геро":“ Мнението на лош генетичен материал”
И дядо ви Адолф мислеше по същия начин!
После кажете че бандерите и техните фенове в бГ и еС-еС не са нацисти.
18:08 19.11.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
Механик
До коментар #53 от "Хохо Бохо":Те в последно време вече и не ни уведомяват колко са българите в Одесса?!
Имаш ли представа защо ?
Да не би политкоретните да са почнали да взимат завоя????
18:10 19.11.2025
Отвори Фейсбук
До коментар #61 от "Елементарно е.":Има много филмчета. САЩ и РФ са заедно против Европа. Американските окупационни воиски останаха в Европа под наименованието НАТО, Англия е със Щатите. Останалите дребни рибки са под 10% от НАТО. Пигмеи. България е в руската зона и от нашите желания нищо не зависи. Украинците ги подлъгаха шепа тарикати, продадоха им държавата и бягат в чужбина с парите.
Коментиран от #95
18:10 19.11.2025
Леля Гошо
18:11 19.11.2025
Артилерист
Коментиран от #80, #82, #83
18:14 19.11.2025
Хи хи хи
18:14 19.11.2025
Пудинг
18:15 19.11.2025
Абе
18:17 19.11.2025
ХА ХА
До коментар #60 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ей мужик, знаеш ли че нямаш място тук сред българите. Ае глей си мацквата.
Коментиран от #93
18:19 19.11.2025
Объркано Атлантиче
Ермак се опита да остане в САЩ, но на практика беше насилствено ескортиран до самолета на Зеленски.
Агенти на САП чакат Ермак на регионалната граница на Лвов. Юлия Свириденко и бившият ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНСО) Данилов са насрочени за разпит в НАБУ утре. Резников, Умеров и Ермак ще започнат да дават показания в НАБУ и САП следващия понеделник. Умеров иска да свидетелства в Съединените щати и да не се връща в Украйна. Пазарят се.
Рисковете за Зеленски сега са по-високи от всякога. Ето защо той напусна Украйна, увеличи охраната си и може да удължи турнето си до декември. И къде ще отиде? А сподели ли откраднатите милиони с охраната си? В Украйна отдавна никой никого не защитава за идеали. Всички украински идеалисти са или в затвора или убити.
,
Българският "елит", затънал до уши в корупция досущ като Киевския режим, да наблюдава внимателно събитията в Украйна, за да се подготви психически за бъдещето. Светът е малък и няма да има къде да се скрият.
18:20 19.11.2025
То българските предатели като надежда
До коментар #36 от "Кървавото и пълномащабно":Неински остави Българските лекари във Либия да се гаврят със тях либийците във затвора , когато беше външен министър по времето на костов !!!!! Защо винаги дават думата на предателите на България ....на магарев ......и сие ....защо ???????
Коментиран от #94
18:20 19.11.2025
хихи
На масата освен това присъстват и салфтки...
18:22 19.11.2025
хихи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Той отдавна е извън борда
18:22 19.11.2025
Путин
18:24 19.11.2025
ХА ХА
До коментар #70 от "Артилерист":Стига стари партенки, дай нещо ново.
Коментиран от #86, #105
18:24 19.11.2025
Историк
18:25 19.11.2025
Изпражнението гайтанджиева
До коментар #70 от "Артилерист":Стари руски фейкове.
18:25 19.11.2025
Пак да кажа!
До коментар #70 от "Артилерист":Ако Путин не бе нарушил Минските споразумения нямаше да има 1 милион убити руски мъже.
Коментиран от #87
18:27 19.11.2025
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #63 от "ПростаК":Много готино си се кръстил, ама не могу да ти викам по име, ще ме изтрият.
Кастро запази Куба независима от Сащ . А среди него Куба е била проститутката на Сащ. Ти не можешь да го рпзбереш, защото мислиш за дни и дъвки само и за хладилника
18:27 19.11.2025
Асен
18:28 19.11.2025
русофилската Изммет
До коментар #80 от "ХА ХА":Освен,че са предатели са и функциионално неграмотни.
18:28 19.11.2025
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #83 от "Пак да кажа!":Русия нп е страна по Минските съглашения.
Меркел, Оланд и Порошенко лично казаха че са ги включили само за да и мат време да въоръжат Украйна. Има го в нета навсякъде
Коментиран от #90
18:30 19.11.2025
Pyccкий Карлик
До коментар #55 от "Рублевка":"...Вчера твърдеше, че киевските рушветчии ще спечелят?..."
Точното е :
Украйна не може спечели !!!
Но може да убие Русия 👍
Коментиран от #103
18:31 19.11.2025
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #64 от "Изпражнението гайтанджиева":Самоизоляции са ма, п 1ча.Психиатъра ти как е?
Коментиран от #98
18:31 19
90 Ами добре добре са направили.
До коментар #87 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Виж ква навалица за концерта на Кобзончо.
Коментиран от #96
18:31 19.11.2025
91 ?????
Плъховете бягат от кораба да свидетелстват пред ФБР с надеждата да станат защитени свидетели.
Обикновен край за обикновени крадливи марионетки омръзнали вече на сахибите.
Руснаците седят на брега на реката и чакат.
Онзи ден Путин пак каза - щом не приемат нашите условия ние сме готови да почакаме, но следващите условия ще са вече други.
Засега всичко върви по руската логика.
18:31 19.11.2025
92 Хохо Бохо
До коментар #2 от "честен ционист":Те тогава ще видиш глад и мизерия въш льо нео либе раски
18:31 19.11.2025
93 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #74 от "ХА ХА":На жена си говори така, квл.
Аз съм българче, обичам, наш те планини зелени...
Коментиран от #97
18:33 19.11.2025
94 Ааааааа не !
До коментар #76 от "То българските предатели като надежда":Надето михайлова беше много влюбена във бившия президент стоянов , имаше други ангажименти и не и оставаше време за нашите лекари !!!!! Затова михайлов и би дузпата и тя стана нейски !!!!
18:34 19.11.2025
95 ХА ХА
До коментар #68 от "Отвори Фейсбук":Според мен, москва се хвана на въдицата на сащ, укрите са само червейчето а химарсите и джавелините са гранулките за захранка, тя се дава по малко и постоянно.
18:34 19.11.2025
96 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #90 от "Ами добре добре са направили.":При Бандера са повече, зап¹ рт¹к.Не могут насмогнат с бусчетата
18:35 19.11.2025
97 ХА ХА
До коментар #93 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Научи български и ще ти повярвам.
Коментиран от #102
18:37 19.11.2025
98 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #89 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Самоизяш са ма...
18:37 19.11.2025
99 Сатана Z
18:37 19.11.2025
100 Уса
18:38 19.11.2025
101 Анна Максимчук от Украйна
18:38 19.11.2025
102 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #97 от "ХА ХА":Редактора на телефона ми е руски,щото живая в Москва и съм го купил тук и поправя българските думи, мисли че греша. За това така става
Коментиран от #106
18:39 19.11.2025
103 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #88 от "Pyccкий Карлик":Може да пробва.Пробва.Не стана,ще умре тя
18:42 19.11.2025
104 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #64 от "Изпражнението гайтанджиева":"Вы готовите психологическую и политическую почву для выхода из Евросоюза», - цитирует Сикорского РИА «Новости» со ссылкой на издание Rzeczpospolita.
Провери, източника е по горе
18:44 19.11.2025
105 Най-новото е
До коментар #80 от "ХА ХА":безумието на укрокомандването, което е избягало от Покровск и Мирноград, да разпореди да се убиват собствените им войници, останали там, за да не се предадат и да разкажат за неадекватните им заповеди да се стои там, въпреки безнадеждното им положение. Освен това по-старо от "пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна" няма.
18:49 19.11.2025
106 ХА ХА
До коментар #102 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Този редактор се изключва, голем си блогър.
Интересно как пишеш "съм" и не го поправя.
Коментиран от #132
18:50 19.11.2025
107 ?????
Сега погледнах снимката към статията.
Редакцията може ли да обясни кво общо има взривеният ТИР на Кримския мост с темата.
Да напомня ли че контейнерът натоварен с 20 тона взривно вещество мина безпрепятствено включително и през България.
Което естествено ще ни бъде припомнено някога.
Четете Бисмарк.
Коментиран от #108, #110, #111
18:52 19.11.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Идиоти
18:56 19.11.2025
110 Абе смотьо
До коментар #107 от "?????":Аман от глупаци. Руски тир - който обикаля из Малаазия и Балканите е нормално да мине през България. Натоварен е бил с взрив в Русия. Я кажи, как е минал през всички руски блокпостове във военна зона и руската граница?
Коментиран от #118
18:59 19.11.2025
111 Ако руснацитте си спомнят
До коментар #107 от "?????":Тебе ше те пратим да им дуеш за милост. Знаем, че си про!
19:00 19.11.2025
112 Цончо
19:01 19.11.2025
113 Кървавото пълномащабно нахлуване
19:01 19.11.2025
114 чикчирик
19:04 19.11.2025
115 УдоМача
19:06 19.11.2025
116 да да
До коментар #4 от "Зевс":Вчера Зеления отвори уста..иска да возобнови преговори..днеска сащ и те с някакъв план..а Русия напредва,бавно , но славно..врагът ще бъде размазан..Само идиоти вярват на англосаксонци..и български политици..затова ще имаме евро..а прости шведи,унгарци, поляци, румънци ще останат бедни и няма да ги има в клуба на богатите..а българи ще са обслужващ персонал..нищо ново под слънцето..
19:07 19.11.2025
117 ЕХООО
19:10 19.11.2025
118 ?????
До коментар #110 от "Абе смотьо":По принцип не отговарям на т панари, но от мен да мине.
Къв руски ТИР бре.
Става въпрос за контейнер пратен от Рени(Украйна) през България за Грузия чрез ферибота.
Що мъчиш клавиатурата?
Чети преди да пишеш.
19:31 19.11.2025
119 Роналд Ръмп
19:36 19.11.2025
120 Станчев
19:41 19.11.2025
121 ТАЯ СНИМКА
АМИ СКОРО ЩЕ ИМ ТРЯБВА ПОДЛОЖКА ЗА ДИГАНЕ НА КРАКАТА
19:46 19.11.2025
122 Хаха
19:46 19.11.2025
123 Кирил Дмитриев
19:48 19.11.2025
124 888888
19:51 19.11.2025
125 Какво е точно
До коментар #42 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":" неска "
Ще ни преведеш ли ?
19:52 19.11.2025
126 665
19:54 19.11.2025
127 Руско-Американският план за край
- намаляване на армията на Украйна наполовина;
- отхвърляне на определени видове оръжия;
- изоставяне на Донбас.
19:56 19.11.2025
128 АМАH OT ИДИOTИ
😩
ВОЙНАТА ЩЕ ПРИКЛЮЧИ КОГАТО БAHДEPOBСКИТЕ KЛOШAPИ БЪДАТ ЛИШЕНИ ОТ И3ЛА3 НА МОРE
😆🤣😝
19:57 19.11.2025
129 Що не си пишеш
До коментар #60 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":По руските сайтове ?
Коментиран от #135, #137
19:58 19.11.2025
130 не може да бъде
19:59 19.11.2025
131 Шопо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Украйна не е държава а територия, руска територия.
20:09 19.11.2025
132 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #106 от "ХА ХА":Не мога да го изключа, аз съм Блогър, не IT
20:14 19.11.2025
133 оня
20:19 19.11.2025
134 Точен
20:21 19.11.2025
135 Готов за бой
До коментар #129 от "Що не си пишеш":Що не си пишеш по укросайтовете ?
20:22 19.11.2025
136 Днес Руски кораб е видян близо до
20:24 19.11.2025
137 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #129 от "Що не си пишеш":Щото ми е жално за България...
А Русия е добре.
20:58 19.11.2025
138 Цък
20:59 19.11.2025
139 Ачо
Нали искахте война.Нали казахте на бойното поле.Сега искате мир.Какво стана?Ядохте ли на Путин пал.марката.Мир,а!Не искате ли и бира?Не сте платили за поразиите фашисти гадни.Ще плащате за
зулумите си,пак ще ви вкарат в кошарата руснаците за още 50 години,защото на всеки 50 години вие полудявате и тръгвате на изток.Щи има бой,гадни фашисти,ще има сметки за уреждане,тогава мир.Мир,когато каже батко ви Путин.Понятна!
Коментиран от #140
21:11 19.11.2025
140 оня
До коментар #139 от "Ачо":А ,кротни се малко.Ти на коя земя живееш???Мислиш ли ,че просия може да спечели нещо от тази операция освен собственият си Разпад???Можеш ли въобще да мислиш независимо с коя глава???Кой ще ти остави тези примати да си развяват идеите до европа???Минаха 3те дни и просията ти ,дето и се кланяш отиде у септичната яма.от 01.01 ще ти спрат рублите и ти много бързо ще минеш на ОК!
21:22 19.11.2025
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Гориил
22:04 19.11.2025
143 Чики-Рики
22:17 19.11.2025
144 Величко
23:03 19.11.2025
145 Инна
До коментар #3 от "98989898":Украйна отхвърля новия план за уреждане, предложен от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, и настоява за неговото преразглеждане, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници.
Според изданието, Зеленски е пристигнал в Анкара с алтернативно предложение, подготвено от европейски партньори, което Вашингтон счита за неприемливо за Москва.
Според източници на изданието в Украйна, предложеният документ по същество отразява „максималистичните искания“ на Русия и не може да формира основа за дискусия без значителни промени.
FT отбелязва, че мирният план на американската администрация за Украйна също така призовава за осигуряване на официалния статут на руския език и гарантиране на правата на Украинската православна църква на Московската патриаршия.
Според Axios, американският план предвижда прехвърляне на част от териториите на Източна Украйна, които в момента се контролират от Киев, на Русия в замяна на гаранции за сигурност от САЩ. Териториите на Донбас, които Украйна би била длъжна да отстъпи, биха били превърнати в демилитаризирана зона.
00:23 20.11.2025
146 Мирните планове на САЩ винаги са
09:58 21.11.2025