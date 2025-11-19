Още тази седмица! САЩ представят ново мирно споразумение за Украйна?

САЩ се готвят да представят ново мирно споразумение за Украйна, съобщава "Политико".

Високопоставен служител на Белия дом очаква рамката на споразумението да бъде финализирана до края на ноември, евентуално дори тази седмица.

Кървавото пълномащабно нахлуване на Русия в Украйна може да се превърне в мирно споразумение между страните и сега има шансове съответната перспектива да се материализира в близко бъдеще, пише американското издание, позовавайки се на думи на анонимен представител на Белия дом.

Твърди се, че Белият дом е в процес на подготовка за обявяване на ново важно мирно споразумение в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Високопоставен служител заяви, че в момента има очаквания до края на ноември страните в конфликта, с участието и посредничеството на Съединените щати, да се споразумеят за рамката на мирното споразумение.

Нещо повече, неназован представител на Вашингтон не изключва, че при благоприятни условия това ще се случи "още тази седмица".

Всички страни ще се споразумеят за рамка за прекратяване на конфликта, подчерта източникът.

Макар че това не значи, че мирно споразумение ще бъде подписано незабавно, договорената мирна рамка би означавала, че както украинският президент Володимир Зеленски, така и руският лидер Владимир Путин са "съгласни" с идеята за прекратяване на войната.

Източникът потвърди информацията на Axios, че Съединените щати и Русия обсъждат потенциалното споразумение, като в момента специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф разговаря с украинската страна в опит да я накара да се съгласи с рамката.

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че след срещата в Анкъридж не е имало качествени промени по въпроса за прекратяване на пълномащабната война на Русия в Украйна и освен обсъденото там все още няма предложения относно Украйна.

Европейските лидери ще се съберат на 18 декември за последната среща на върха на ЕС през 2025 г., за да решат въпроса за финансирането на Украйна, така че да се избегне недостиг на средства до средата на следващата година.