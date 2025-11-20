Първият дипломат на ЕС: Санкциите удрят тежко по Москва! Ще последват още

Ще последват още санкции срещу Русия, а досегашните мерки на ЕС действат силно, посочи върховният представител на ЕС Кая Калас на пресконференция след днешното заседание на Съвета на ЕС по външни работи, пише БТА.

Тя отбеляза, че по данни на европейското разузнаване износът на руски суров петрол е намалял значително след налагането на европейските санкции, а данъчните постъпления в руската хазна от продажбите са най-ниските от началото на войната в Украйна. Русия се страхува от репарационния заем, обсъждан от ЕС, заяви Калас по повод възможността Украйна да получи средства от запорираното руско имущество. По нейните думи Москва привършва парите, а се опитва да внуши сила, макар това да е неоснователно.

Още новини от Украйна

Не сме видели нито една отстъпка от руската страна, отбеляза тя по повод обсъждания нов мирен план за Украйна. За да се постигне успешен мирен план, той трябва да бъде подкрепен от Украйна и Европа. Ако Русия иска мир, трябваше още през март да приеме предложението за прекратяване на огъня. ЕС има ясен план от две точки - отслабване на Русия и подкрепа за Украйна, обобщи Калас.

По повод саботажа на железопътна линия в Полша тя заяви, че руските хибридни действия в Европа стават все по-вредни. Русия извършва държавно спонсориран тероризъм, каза Калас. Можем да отговорим по много начини, включително със санкции, допълни тя.