Първият дипломат на ЕС: Санкциите удрят тежко по Москва! Ще последват още

Ще последват още санкции срещу Русия, а досегашните мерки на ЕС действат силно, посочи върховният представител на ЕС Кая Калас на пресконференция след днешното заседание на Съвета на ЕС по външни работи, пише БТА.
Тя отбеляза, че по данни на европейското разузнаване износът на руски суров петрол е намалял значително след налагането на европейските санкции, а данъчните постъпления в руската хазна от продажбите са най-ниските от началото на войната в Украйна. Русия се страхува от репарационния заем, обсъждан от ЕС, заяви Калас по повод възможността Украйна да получи средства от запорираното руско имущество. По нейните думи Москва привършва парите, а се опитва да внуши сила, макар това да е неоснователно.
Не сме видели нито една отстъпка от руската страна, отбеляза тя по повод обсъждания нов мирен план за Украйна. За да се постигне успешен мирен план, той трябва да бъде подкрепен от Украйна и Европа. Ако Русия иска мир, трябваше още през март да приеме предложението за прекратяване на огъня. ЕС има ясен план от две точки - отслабване на Русия и подкрепа за Украйна, обобщи Калас.
По повод саботажа на железопътна линия в Полша тя заяви, че руските хибридни действия в Европа стават все по-вредни. Русия извършва държавно спонсориран тероризъм, каза Калас. Можем да отговорим по много начини, включително със санкции, допълни тя.
Коментиран от #7, #49
Путинова русия умира.
Коментиран от #29, #33
До коментар #2 от "2020 пакет санкции":Руснаците живеят в 18 век. Като прасетата.
Коментиран от #16, #42
Подобно гнусно и никоинтелигентно нещо да получи власт е истинско падение и обида за интелекта на всеки с поне зрънце критично мислене!
Коментиран от #87
11 така, така
Не знам как санкциите удрят Москва, но е видно, че тая така е ударена в главата, че подредена мисъл не може да излезе. Тя, горката и без това си беше лишена от аналитични възможности, но поне не дразнеше с фрустрацията спрямо Русия. Можеше да мине през мандата си като всички останали - с много думи без никаква идея, но хората разбират несъстоятелността на всеки един брюкселски чиновник, и махат с ръка.
Обаче, да слушаме болен мозък! Благодаря. Усещането, че са я пуснали за малко от психиятрията не ме напуска, когато чета какви ги е говорила. Или й давайте да си пие хапчетата, или си я прибирайте.
13 Объркано Атлантиче
В Германия 88 компании планират да съкратят 147 522 работни места, според инициативата Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM).
Списъкът включва индустриални гиганти, производители на автомобили, логистични компании, ИТ фирми, авиокомпании и малки машиностроители. Само Deutsche Bahn планира да съкрати 30 000 работни места.
Коментиран от #27
Тая няма два грама сиво работещо вещество!
Но и народите на ЕС са умрели щом траят такива същества да ги управляват!
Време е за новите варвари! Историята не търпи вакуум!!!
До коментар #7 от "Ачо":ярмата ти свърша.настава глад
21:22 20.11.2025
21:23 20.11.2025
Коментиран от #30
23 Малиииии...
Поне за 4,6 или 8...
Как да им се обясни на такива чу РФ е САМОДОСТАТЪЧНА - тоест може да си произведе всичко - Затворен цикъл...
Обаче патравото ЕС не може и затъва...
24 Някой
Кая е събирателно на простотия, злоба, глупост и посредственост.
Коментиран от #52
21:23 20.11.2025
25 Европа е оказала помощ на Русия
Коментиран от #53
21:23 20.11.2025
27 Само питам
До коментар #13 от "Объркано Атлантиче":68% от руснаците ходят във външни нужници или в дупки насред двора .
Не бери грижа нас германците.
Коментиран от #32, #46, #96
30 Президентът на Украйна
До коментар #22 от "Гориил":Зеленски e информирал Американския Министър на сухопътните войски на САЩ, Дан Дрискол за готовността на Киев да преговаря за новия мирен план съставен от Администрацията на Доналд Тръмп. Това е било съобщено от Axios. Според източници това решение е взето въпреки факта, че планът може да изисква значителни териториални отстъпки от Украйна, включително прехвърляне на територии, които сега са под украински контрол, на Русия. Въпреки първоначалното напрежение и очевидната сложност на въпроса за териториалните компромиси, президентът Зеленски най-накрая се е съгласил да участва в работата по този план. Медийните съобщения отбелязват, че Украинската страна очаква скоро да се обсъдят детайлите на предложението директно с президента на САЩ Доналд Тръмп. Съобщава се също, че Зеленски и Дан Дрискол "са се съгласили за строги срокове за подписване." Президентът на Украйна "е очертал основни принципи, важни за Украинския народ, и след днешната среща страните са се съгласили да работят по разпоредбите на плана по такъв начин, че това да доведе до справедлив край на войната." Администрацията на Тръмп също е уверила Украйна и нейните Европейски партньори, че планът е "активен документ" и техните позиции ще бъдат взети под внимание, е казал Американският служител. При това Президентската администрация на САЩ е уверила, че в случай на съпротива по определени точки от плана, Вашингтон ще търси компромис.
32 0001
До коментар #27 от "Само питам":У нас в селата 98 процента са на външни тоалетни, гражданино!
21:25 20.11.2025
35 Гориил
37 Съгласен
Коментиран от #43, #60
38 оня
39 както знаем
40 БОЛШЕВИК
Коментиран от #45
41 Титу
Коментиран от #50
44 Ъхъъъъъ
45 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #40 от "БОЛШЕВИК":Как пък един клепар не замина за сборище то Русия?
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #56
До коментар #43 от "Гхъгдд":Бощлук, и аз съм съгласен да се видим.
48 Абе тая оФФца
Коментиран от #57
49 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "2020 пакет санкции":Русия пътува към СССР. Путин въведе купони и ергенски данък. В куба да свърши захарта и в Русия бензинът-това го могат само комунистите!
50 име
До коментар #41 от "Титу":А най-добра ще е ако вместо бойни глави, сложим по един евроталантик на тези ракети и тогава да ги изтреляме по Русия. Поне някаква полза да има от изтрелването.
Коментиран от #78
51 ТАУРУС
Коментиран от #58
52 хахаха
До коментар #24 от "Някой":То в Русия няма фабрики..... няма как да затвори нещо, което го няма 😂 . А, забравих фабриките за коли, хладилници, телевизори, перални , строителни инструменти......с които снабдява цял свят 😂😂😂
Коментиран от #67, #71, #72
53 нали
До коментар #25 от "Европа е оказала помощ на Русия":осъзнаваш, че ако не бяхме "помогнали" на Русия, закупувайки каквото може на евтиния от тях, то сега ЕС щеше да е още по-беден и некункорентно способен.
Ние при тая "помощ" вече се гневим от повишаването на цените и сриването на малкия и средния бизнес. Като спрем въобще да "помагаме", глей каквъв "рай" ще настъпи. За 2024 ЕС едвам успя да избегне рецесията (поне на документи след ала-бала със статистиката). А като спре да "помага"!!!
Чудя се, не дали, а колко от африканските държави ще имат по-добри икономически показатели от държавите в ЕС.
54 Сандо
55 Мимч
56 Абе клепар
До коментар #45 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ти стотинки имаш ли че да можеш леб да си купиш в Москва ? За жилище е ясно ...
Коментиран от #61
57 Путлер е нацист!
До коментар #48 от "Абе тая оФФца":Смешен си руски тролчо!
58 име
До коментар #51 от "ТАУРУС":Козяк, колко години ще ги развяваш тия гащи с Тауруса?! Даже афганистанските козари не можеш да оплашиш с тях, а явно че на никой немец не му стиска да даде координати за целите на ракетите, щото после ще падат в Берлин? Айде напъни си полираното мозъче и поне измисли някой нов геймчейджър да предъвкваш.
Коментиран от #63
61 Верно било.
До коментар #56 от "Абе клепар":В руските магазини се продава по една филия хляб.Зад магазините отвориха базари за храна втора употреба.Ура другари!
62 хого
Коментиран от #68
63 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #58 от "име":Клепар,днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция
Благодаря за отговора!
Коментиран от #73
64 Сатана Z
66 Българи помагачи
Коментиран от #69
67 Механик
До коментар #52 от "хахаха":Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.
Коментиран от #75, #88
68 Дреме ми на дедовия
До коментар #62 от "хого":Не живея в турската територия Източна Румелия ,която беше анексирана от Германския цар на българите.
Коментиран от #74
69 А. Стайков
До коментар #66 от "Българи помагачи":Оплачи се на арменският поп.
71 Само дебилите
До коментар #52 от "хахаха":се хилят на простотиите си.
72 Някой
До коментар #52 от "хахаха":Русия навремето беше номер едно в света по производство на ватенки ,ама вече младите се обличат като капиталисти,все пак лидера им от комунист, агент на кгб, стана най големия капиталист
73 0001
До коментар #63 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Дали си Веско или Валентин не ми дреме, Страдивариусе!
Стига лъга хората, че си инвалид! И Директор беше, и после те натириха следващите!
Имам добри приятели от Кзлд и добре те познават!
74 що ве
До коментар #68 от "Дреме ми на дедовия":Да не живееш в Западна Монголия?
77 Механик
До коментар #75 от "Сводник":Не вземаме професиите на рускините . Баща ми разправяше че отивали да работят в СССР само заради тях
Коментиран от #94
78 Пиночет
До коментар #50 от "име":Кога товарим копейките?
79 ЩО ЗА ИДЬОТЩИНА
80 В В.П.
81 В В.П.
82 полу
87 много леко наказание...🤣🤣🤣
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":По-добре на някоя кариера да я изпратят и не само нея де,да превръща скали в пясък...🤣🤣🤣С чук естествено,най много модернизиран с някой чип от украинска пералня...🤣🤣🤣Урси може да и подскаже за чиповете ,знае много по темата...А и вероятно ще са си пак двечките заедно на новото поприще за изява...Не вярвам да има такъв лош човек.който да ги раздели...Даже и Путин не би посмял да извърши такава жестокост...🤣🤣🤣
88 Ти си дърводелец не механик
До коментар #67 от "Механик":А България какво може? И един пирон не може да произведе.
89 Факт
90 Военен експерт Сивков в Русия
91 Перо
92 ООрана държава
93 ?????
"Всички в ЕС и НАТО сме равни, но някои видимо са “ПО”, дори “ПО-ПО” равни…
Когато става дума за “санкции” първи на амбразурата сме дежурните шарани - страните от т. нар. Нова Европа. Последните приети в ЕС - нищо че исторически сме къде-къде по-стари европейци, - но винаги първи в самоубийствените икономически и енергийни санкции срещу Русия.
Когато обаче трябва да си гледат интереса, нашите “партньори” от “Стара Европа”, например французите, отлично си играят соло и си правят каквото си искат.
Нови руски доставки в южна Франция на критична технология за ITER - международния токамаков (магнитно ограничаван ядрен синтез) проект. С церемонии!
Къде са санкциите бе, господа?!
И още, докато ние се чудим ще имаме ли бензин, газ и ток:
Екологичната организация “Грийнпийс“ била разкрила, че Франция (през северните си пристанища) изпраща преработен уран в Русия за допълнителна обработка с цел повторна употреба – въпреки войната срещу Украйна. "
Написано от Кузман Илиев.
А уранът явно е за нашите "експерти".
На малко по-друга цена от руската.
95 Перо
96 Поправка
До коментар #27 от "Само питам":Затова в Берлин са още на скептични ями.
97 КУХИ БЕЗМОЗЪЧНИ САМОУБИЙЦИ
КАК МОЖЕ ТОЛКО НЕВЕЖИ ПРОСТАКЕЛИ В ТОЯ ФАШИЗАРНИК - ВЪЗМУТИТЕЛКНО Е !!!
98 98-ми пакет санкции
