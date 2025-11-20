Новини
Свят »
Белгия »
Първият дипломат на ЕС: Санкциите удрят тежко по Москва! Ще последват още
  Тема: Украйна

Първият дипломат на ЕС: Санкциите удрят тежко по Москва! Ще последват още

20 Ноември, 2025 21:11 2 647 98

  • русия-
  • санкции-
  • петрол-
  • лукойл-
  • роснефт-
  • кая калас-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Не сме видели нито една отстъпка от руската страна, отбеляза Кая Калас по повод обсъждания нов мирен план за Украйна

Първият дипломат на ЕС: Санкциите удрят тежко по Москва! Ще последват още - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ще последват още санкции срещу Русия, а досегашните мерки на ЕС действат силно, посочи върховният представител на ЕС Кая Калас на пресконференция след днешното заседание на Съвета на ЕС по външни работи, пише БТА.

Тя отбеляза, че по данни на европейското разузнаване износът на руски суров петрол е намалял значително след налагането на европейските санкции, а данъчните постъпления в руската хазна от продажбите са най-ниските от началото на войната в Украйна. Русия се страхува от репарационния заем, обсъждан от ЕС, заяви Калас по повод възможността Украйна да получи средства от запорираното руско имущество. По нейните думи Москва привършва парите, а се опитва да внуши сила, макар това да е неоснователно.

Още новини от Украйна

Не сме видели нито една отстъпка от руската страна, отбеляза тя по повод обсъждания нов мирен план за Украйна. За да се постигне успешен мирен план, той трябва да бъде подкрепен от Украйна и Европа. Ако Русия иска мир, трябваше още през март да приеме предложението за прекратяване на огъня. ЕС има ясен план от две точки - отслабване на Русия и подкрепа за Украйна, обобщи Калас.

По повод саботажа на железопътна линия в Полша тя заяви, че руските хибридни действия в Европа стават все по-вредни. Русия извършва държавно спонсориран тероризъм, каза Калас. Можем да отговорим по много начини, включително със санкции, допълни тя.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 52 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    58 5 Отговор
    😂😂😂🤣🤣🤣😂😂😂🤣🤣🤣

    21:14 20.11.2025

  • 2 2020 пакет санкции

    98 4 Отговор
    И Европа в каменната ера. Ще прескочи и желязната и бронзовата епоха директно

    Коментиран от #7, #49

    21:15 20.11.2025

  • 3 Пора

    4 86 Отговор
    Не това е важното. Тръмп даде зелена светлина на 500% мита на купувачи на ел. енергия от РФ.
    Путинова русия умира.

    Коментиран от #29, #33

    21:16 20.11.2025

  • 4 Пич

    78 3 Отговор
    Единственото вярно в това изказване е , че "Нещо тежко" е ударило Кая у главъта !!! Но като гледам Урсула и другите , може пък и да е някаква стандартна процедура ?! Още на влизане в ЕП , някой специално назначен с голям чук да ги чака на вратата , и - Бам , у главъта !!! После на следващото гише им издават зелен сертификат за ръководители на ЕС.....!!!???

    21:17 20.11.2025

  • 5 Бен Вафлек

    8 73 Отговор
    Санкции до дупка за кремълскте фашисти.

    21:17 20.11.2025

  • 6 върховният представител

    62 4 Отговор
    на ЕС Кая Калас като върховният ГЕЙргиев все едно да кажеш за България.... смешки

    21:17 20.11.2025

  • 7 Ачо

    6 74 Отговор

    До коментар #2 от "2020 пакет санкции":

    Руснаците живеят в 18 век. Като прасетата.

    Коментиран от #16, #42

    21:17 20.11.2025

  • 8 ДрайвингПлежър

    65 4 Отговор
    След края на войната тая трябва да бъде обесена публично пред централата на ЕП!
    Подобно гнусно и никоинтелигентно нещо да получи власт е истинско падение и обида за интелекта на всеки с поне зрънце критично мислене!

    Коментиран от #87

    21:18 20.11.2025

  • 9 осраински

    6 14 Отговор
    москва тст.пки не прави,но сигурно е мое ви ст.пка като .лебарка

    21:19 20.11.2025

  • 10 Слуга на дявола

    60 3 Отговор
    ние виждаме цените в магазините у нас това са благодарение на санкциите наложени от европейските малоумници на Москва запалиха Европа за да изгори Москва

    21:20 20.11.2025

  • 11 така, така

    49 3 Отговор
    Единицата за де.билност пак се е произнесла!

    Не знам как санкциите удрят Москва, но е видно, че тая така е ударена в главата, че подредена мисъл не може да излезе. Тя, горката и без това си беше лишена от аналитични възможности, но поне не дразнеше с фрустрацията спрямо Русия. Можеше да мине през мандата си като всички останали - с много думи без никаква идея, но хората разбират несъстоятелността на всеки един брюкселски чиновник, и махат с ръка.
    Обаче, да слушаме болен мозък! Благодаря. Усещането, че са я пуснали за малко от психиятрията не ме напуска, когато чета какви ги е говорила. Или й давайте да си пие хапчетата, или си я прибирайте.

    21:20 20.11.2025

  • 12 върховният неграмотен олигофрен

    48 3 Отговор
    Да ви припомня че беше назначен по женска квота като единствена коза кандидат. Нали помните случая какъв беше?

    21:20 20.11.2025

  • 13 Объркано Атлантиче

    41 3 Отговор
    Май удрят ЕС, не Москва:

    В Германия 88 компании планират да съкратят 147 522 работни места, според инициативата Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM).

    Списъкът включва индустриални гиганти, производители на автомобили, логистични компании, ИТ фирми, авиокомпании и малки машиностроители. Само Deutsche Bahn планира да съкрати 30 000 работни места.

    Коментиран от #27

    21:21 20.11.2025

  • 14 Ненормалната с нови тъпотии

    41 2 Отговор
    Лъжите са си лъжи Кая

    21:21 20.11.2025

  • 15 0001

    43 2 Отговор
    ЕС е умрял щом върховният представител на ЕС е Кая Калас!
    Тая няма два грама сиво работещо вещество!
    Но и народите на ЕС са умрели щом траят такива същества да ги управляват!
    Време е за новите варвари! Историята не търпи вакуум!!!

    21:21 20.11.2025

  • 16 осраински

    24 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ачо":

    ярмата ти свърша.настава глад

    21:22 20.11.2025

  • 17 Пак за мир се заговори

    34 2 Отговор
    И отново ЕК за санкции почнаха да дрънкат. Уникално вредни деструктивни боклуци ...

    21:22 20.11.2025

  • 18 Жноонвфг

    0 0 Отговор
    Онкижхвм жнношшх втожнхагх

    21:22 20.11.2025

  • 19 седесарко

    20 2 Отговор
    абе хубаво е да си вярваш......

    21:22 20.11.2025

  • 20 Ачо

    28 2 Отговор
    Фръцла,докато чакаш Москва да падне, ще паднеш ти!

    21:22 20.11.2025

  • 21 Zaxaрова

    2 20 Отговор
    Айде надничари! На работа!Утре ще превземате Покровск!

    21:23 20.11.2025

  • 22 Гориил

    28 2 Отговор
    САЩ и Русия сключиха сделка и няма да се откажат от нея.Европа беше поставена пред свършен факт.Мирният план за Украйна е на масата. Той казва всичко. Всеки опит за саботирането му би бил катастрофален за Европа.Всички американски санкции ще бъдат отменени веднага щом Бандера подпише най-срамната и унизителна капитулация.

    Коментиран от #30

    21:23 20.11.2025

  • 23 Малиииии...

    25 2 Отговор
    Кайчето с толкова интелектуален багаж НЕ Е ЗА 2 КРАКА...
    Поне за 4,6 или 8...
    Как да им се обясни на такива чу РФ е САМОДОСТАТЪЧНА - тоест може да си произведе всичко - Затворен цикъл...
    Обаче патравото ЕС не може и затъва...

    21:23 20.11.2025

  • 24 Някой

    33 2 Отговор
    Фабрики затварят е Европа, не в Русия. Бинтове и стачки има из Европа, не в Русия. Руснаците правят оръжия, не Европа.
    Кая е събирателно на простотия, злоба, глупост и посредственост.

    Коментиран от #52

    21:23 20.11.2025

  • 25 Европа е оказала помощ на Русия

    20 3 Отговор
    повече от колкото на Украйна. Министърът на външните работи на Швеция Мария Малмер Стенергаард е заявила, че от началото на пълномащабната инвазия Европейският съюз е подкрепил Украйна с 187 милиарда. евро. В същото време, по същото време, Европа е внесла Руски петрол и газ на стойност 201 милиарда евро. Заедно с други стоки и услуги получени в ЕС от Русия, общият обем на "инвестициите" в Руската икономика от страна на ЕС е 311 милиарда евро. Това означава, че сме помогнали на Руската икономика с 124 милиарда евро в повече от колкото е дадената помощ на Украйна.

    Коментиран от #53

    21:23 20.11.2025

  • 26 Тодоров

    22 3 Отговор
    Тази сама си вярва, че санкциите срещу Русия действат. Както казва Борисов.....Мисирка.

    21:24 20.11.2025

  • 27 Само питам

    3 27 Отговор

    До коментар #13 от "Объркано Атлантиче":

    68% от руснаците ходят във външни нужници или в дупки насред двора .
    Не бери грижа нас германците.

    Коментиран от #32, #46, #96

    21:24 20.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Президентът на Украйна

    15 1 Отговор

    До коментар #22 от "Гориил":

    Зеленски e информирал Американския Министър на сухопътните войски на САЩ, Дан Дрискол за готовността на Киев да преговаря за новия мирен план съставен от Администрацията на Доналд Тръмп. Това е било съобщено от Axios. Според източници това решение е взето въпреки факта, че планът може да изисква значителни териториални отстъпки от Украйна, включително прехвърляне на територии, които сега са под украински контрол, на Русия. Въпреки първоначалното напрежение и очевидната сложност на въпроса за териториалните компромиси, президентът Зеленски най-накрая се е съгласил да участва в работата по този план. Медийните съобщения отбелязват, че Украинската страна очаква скоро да се обсъдят детайлите на предложението директно с президента на САЩ Доналд Тръмп. Съобщава се също, че Зеленски и Дан Дрискол "са се съгласили за строги срокове за подписване." Президентът на Украйна "е очертал основни принципи, важни за Украинския народ, и след днешната среща страните са се съгласили да работят по разпоредбите на плана по такъв начин, че това да доведе до справедлив край на войната." Администрацията на Тръмп също е уверила Украйна и нейните Европейски партньори, че планът е "активен документ" и техните позиции ще бъдат взети под внимание, е казал Американският служител. При това Президентската администрация на САЩ е уверила, че в случай на съпротива по определени точки от плана, Вашингтон ще търси компромис.

    21:25 20.11.2025

  • 31 така е

    10 2 Отговор
    То и в България влакове дерайлираха всяка седмица съвсем случайно. А ДАНС го проспа. Пак.

    21:25 20.11.2025

  • 32 0001

    30 2 Отговор

    До коментар #27 от "Само питам":

    У нас в селата 98 процента са на външни тоалетни, гражданино!

    21:25 20.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хаджи Папурко

    22 2 Отговор
    Внучката на нацист, още не може да преглътне, че парада беше в Берлин, а не в Москва. Нищо де, припомняй съня на Хитлер.

    21:26 20.11.2025

  • 35 Гориил

    16 2 Отговор
    Прочетете 28-точковия мирен план на Тръмп и бързо спасете Европа. Много катастрофални процеси в Европа станаха необратими и ситуацията само ще се влоши.

    21:28 20.11.2025

  • 36 Тома

    21 1 Отговор
    Газовите запаси в Европа са до януари и санкциите работят

    21:28 20.11.2025

  • 37 Съгласен

    2 24 Отговор
    Пълна изолация на Московията от цивилизования свят. Никакви визи за московците. Пълно ембарго на стоки, услуги и капитал. Конфискация на имущество и авоари. Блокада на Калининград и Балтийско море за сенченския флот на Москва. Паралелно с това пълна подкрепа на Украйна и превъоръжаване на Европа срещу руската напаст.

    Коментиран от #43, #60

    21:28 20.11.2025

  • 38 оня

    18 1 Отговор
    Тая ув...сЪ Калас е по-неприятна и от зеленият гном !

    21:29 20.11.2025

  • 39 както знаем

    3 12 Отговор
    окупатора заслужава строги санкции........

    21:30 20.11.2025

  • 40 БОЛШЕВИК

    14 1 Отговор
    Жалко за хората в ЕС, иначе това е добре дошло за разпадането на това сборище!

    Коментиран от #45

    21:30 20.11.2025

  • 41 Титу

    4 8 Отговор
    Ракетите ще им свършат повече работа от санкциите.

    Коментиран от #50

    21:30 20.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ъхъъъъъ

    21 2 Отговор
    По повод "саботажа на железопътна линия в Полша" всички разбрахме за какво става дума и колко несъстоятелни са всички атлантически лъжи. Нали?

    21:31 20.11.2025

  • 45 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 13 Отговор

    До коментар #40 от "БОЛШЕВИК":

    Как пък един клепар не замина за сборище то Русия?




    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #56

    21:32 20.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Тодоров

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "Гхъгдд":

    Бощлук, и аз съм съгласен да се видим.

    21:32 20.11.2025

  • 48 Абе тая оФФца

    18 4 Отговор
    Нещо за нацистки Израел няма ли да каже най на края ?

    Коментиран от #57

    21:33 20.11.2025

  • 49 ИСТИНАТА

    6 23 Отговор

    До коментар #2 от "2020 пакет санкции":

    Русия пътува към СССР. Путин въведе купони и ергенски данък. В куба да свърши захарта и в Русия бензинът-това го могат само комунистите!

    21:33 20.11.2025

  • 50 име

    16 4 Отговор

    До коментар #41 от "Титу":

    А най-добра ще е ако вместо бойни глави, сложим по един евроталантик на тези ракети и тогава да ги изтреляме по Русия. Поне някаква полза да има от изтрелването.

    Коментиран от #78

    21:33 20.11.2025

  • 51 ТАУРУС

    3 5 Отговор
    ТАУРУСУТЕ!

    Коментиран от #58

    21:33 20.11.2025

  • 52 хахаха

    6 11 Отговор

    До коментар #24 от "Някой":

    То в Русия няма фабрики..... няма как да затвори нещо, което го няма 😂 . А, забравих фабриките за коли, хладилници, телевизори, перални , строителни инструменти......с които снабдява цял свят 😂😂😂

    Коментиран от #67, #71, #72

    21:33 20.11.2025

  • 53 нали

    15 3 Отговор

    До коментар #25 от "Европа е оказала помощ на Русия":

    осъзнаваш, че ако не бяхме "помогнали" на Русия, закупувайки каквото може на евтиния от тях, то сега ЕС щеше да е още по-беден и некункорентно способен.
    Ние при тая "помощ" вече се гневим от повишаването на цените и сриването на малкия и средния бизнес. Като спрем въобще да "помагаме", глей каквъв "рай" ще настъпи. За 2024 ЕС едвам успя да избегне рецесията (поне на документи след ала-бала със статистиката). А като спре да "помага"!!!
    Чудя се, не дали, а колко от африканските държави ще имат по-добри икономически показатели от държавите в ЕС.

    21:33 20.11.2025

  • 54 Сандо

    15 1 Отговор
    Докато тая коза засипва евростадото с налудничавите си бълнувания,окраината е на път буквално да се разсипе.Както и това изкуствено образование,създадено с много реклама върху лъжливи основи,наречено ЕС.

    21:34 20.11.2025

  • 55 Мимч

    15 2 Отговор
    Тая кукумявка ще дава акъл и ще наказва Русия.Не се ли вижда,че довечера се молеха на Русия и бяха зависими,а сега ще раздава закони на тях.,Ако Русия иска може да ги смачка Те нямат население колкото един руски град,като Петербург,ама се ерчи тази......

    21:34 20.11.2025

  • 56 Абе клепар

    8 4 Отговор

    До коментар #45 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ти стотинки имаш ли че да можеш леб да си купиш в Москва ? За жилище е ясно ...

    Коментиран от #61

    21:34 20.11.2025

  • 57 Путлер е нацист!

    6 15 Отговор

    До коментар #48 от "Абе тая оФФца":

    Смешен си руски тролчо!

    21:35 20.11.2025

  • 58 име

    15 3 Отговор

    До коментар #51 от "ТАУРУС":

    Козяк, колко години ще ги развяваш тия гащи с Тауруса?! Даже афганистанските козари не можеш да оплашиш с тях, а явно че на никой немец не му стиска да даде координати за целите на ракетите, щото после ще падат в Берлин? Айде напъни си полираното мозъче и поне измисли някой нов геймчейджър да предъвкваш.

    Коментиран от #63

    21:38 20.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Верно било.

    3 14 Отговор

    До коментар #56 от "Абе клепар":

    В руските магазини се продава по една филия хляб.Зад магазините отвориха базари за храна втора употреба.Ура другари!

    21:38 20.11.2025

  • 62 хого

    5 14 Отговор
    Защо се радвате, че Русия завзема украински територии? Утре Турция ако постъпи така с нас, пак ли ще се радвате?

    Коментиран от #68

    21:39 20.11.2025

  • 63 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 12 Отговор

    До коментар #58 от "име":

    Клепар,днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция



    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #73

    21:39 20.11.2025

  • 64 Сатана Z

    15 3 Отговор
    Отстъпка от Руска страна ще има.Няма да бият директно по Берлин ,а първо ще изтумбят бърлогата на НАТО в Брюксел.

    21:41 20.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Българи помагачи

    9 2 Отговор
    Днес наглите украинци обявиха че примерно в община Волноваха в Донецка област пенсионерите над 65-годишна възраст щели да получат еднократна помощ от 10 000 гривни за подпомагане на здравните и домакинските нужди, съобщи военно-цивилната администрация . И пращали много поздрави на Борисов, Теменужка и дЖилезку ......и на българските пенсионери...

    Коментиран от #69

    21:41 20.11.2025

  • 67 Механик

    2 13 Отговор

    До коментар #52 от "хахаха":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    Коментиран от #75, #88

    21:41 20.11.2025

  • 68 Дреме ми на дедовия

    2 9 Отговор

    До коментар #62 от "хого":

    Не живея в турската територия Източна Румелия ,която беше анексирана от Германския цар на българите.

    Коментиран от #74

    21:43 20.11.2025

  • 69 А. Стайков

    7 1 Отговор

    До коментар #66 от "Българи помагачи":

    Оплачи се на арменският поп.

    21:43 20.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Само дебилите

    1 6 Отговор

    До коментар #52 от "хахаха":

    се хилят на простотиите си.

    21:43 20.11.2025

  • 72 Някой

    5 11 Отговор

    До коментар #52 от "хахаха":

    Русия навремето беше номер едно в света по производство на ватенки ,ама вече младите се обличат като капиталисти,все пак лидера им от комунист, агент на кгб, стана най големия капиталист

    21:43 20.11.2025

  • 73 0001

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Дали си Веско или Валентин не ми дреме, Страдивариусе!
    Стига лъга хората, че си инвалид! И Директор беше, и после те натириха следващите!
    Имам добри приятели от Кзлд и добре те познават!

    21:44 20.11.2025

  • 74 що ве

    3 2 Отговор

    До коментар #68 от "Дреме ми на дедовия":

    Да не живееш в Западна Монголия?

    21:45 20.11.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Механик

    4 5 Отговор

    До коментар #75 от "Сводник":

    Не вземаме професиите на рускините . Баща ми разправяше че отивали да работят в СССР само заради тях

    Коментиран от #94

    21:49 20.11.2025

  • 78 Пиночет

    2 8 Отговор

    До коментар #50 от "име":

    Кога товарим копейките?

    21:49 20.11.2025

  • 79 ЩО ЗА ИДЬОТЩИНА

    9 0 Отговор
    КАТО ЧЕТА СЕ УБЕЖДАВАМ ЧЕ ТЕЗИ "ДИПЛОМАТИ" ЖИВЕЯТ В НЯКАКВА ДРУГА РЕАЛНОСТ............

    21:54 20.11.2025

  • 80 В В.П.

    9 0 Отговор
    Много съм проста..Коя ,тъпото ми викат..

    21:56 20.11.2025

  • 81 В В.П.

    5 0 Отговор
    Ако моя съсед по врата ,извика други ербапи,от съседното село да правят завера срещу мене ,Първо ще му разбия миндера ,и после на другите по реда..Това е правото на на всички индивид .на тая земя .

    21:59 20.11.2025

  • 82 полу

    3 0 Отговор
    ИДИОТКАЯ

    22:00 20.11.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 много леко наказание...🤣🤣🤣

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    По-добре на някоя кариера да я изпратят и не само нея де,да превръща скали в пясък...🤣🤣🤣С чук естествено,най много модернизиран с някой чип от украинска пералня...🤣🤣🤣Урси може да и подскаже за чиповете ,знае много по темата...А и вероятно ще са си пак двечките заедно на новото поприще за изява...Не вярвам да има такъв лош човек.който да ги раздели...Даже и Путин не би посмял да извърши такава жестокост...🤣🤣🤣

    22:09 20.11.2025

  • 88 Ти си дърводелец не механик

    8 1 Отговор

    До коментар #67 от "Механик":

    А България какво може? И един пирон не може да произведе.

    22:10 20.11.2025

  • 89 Факт

    7 0 Отговор
    Всички атлантици са Порове, но не всички порове са атлантици.

    22:14 20.11.2025

  • 90 Военен експерт Сивков в Русия

    8 0 Отговор
    е казал, че "няма да има мир в Украйна без освобождението на Одеса и Николаев" от Руската армия. За да се осигури траен мир след приключването на СВО, Руските войски ще трябва напълно да освободят не само четирите области, които са станали част от нея, но и Николаевската и Одеската области, изрази мнението си в разговор с Константин Сивков, доктор на военните науки, капитан I ранг от запаса. В противен случай, смята той, военните действия ще продължат поради провокациите на Киев и Запада срещу Приднестровието. Експертът пояснява, че Украйна представлява интерес за Запада, тъй като има достъп до Черно море. След като Украйна остане без Черно море, чуждестранните партньори ще откажат да подкрепят Киев, което може да бъде ключът към мира в региона, заключил анализаторът.

    22:17 20.11.2025

  • 91 Перо

    8 0 Отговор
    Приемането на бившите съветски републики в ЕС вкара вътрешните вражди повече от 80 г. и ЕС дава привилегии само на враговете на Русия, като единствен критерии! Дават им най-важните постове, а те не са били държави десетилетия наред! Съветските другарки се пишат по-големи католици от папата, но джендърията на Фон дер Лайн отива на кино!

    22:21 20.11.2025

  • 92 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Удряте ни нас по джоба мал ооо умници

    22:22 20.11.2025

  • 93 ?????

    5 0 Отговор
    Ще се повторя, но май така трябва.

    "Всички в ЕС и НАТО сме равни, но някои видимо са “ПО”, дори “ПО-ПО” равни…
    Когато става дума за “санкции” първи на амбразурата сме дежурните шарани - страните от т. нар. Нова Европа. Последните приети в ЕС - нищо че исторически сме къде-къде по-стари европейци, - но винаги първи в самоубийствените икономически и енергийни санкции срещу Русия.
    Когато обаче трябва да си гледат интереса, нашите “партньори” от “Стара Европа”, например французите, отлично си играят соло и си правят каквото си искат.
    Нови руски доставки в южна Франция на критична технология за ITER - международния токамаков (магнитно ограничаван ядрен синтез) проект. С церемонии!
    Къде са санкциите бе, господа?!
    И още, докато ние се чудим ще имаме ли бензин, газ и ток:
    Екологичната организация “Грийнпийс“ била разкрила, че Франция (през северните си пристанища) изпраща преработен уран в Русия за допълнителна обработка с цел повторна употреба – въпреки войната срещу Украйна. "

    Написано от Кузман Илиев.
    А уранът явно е за нашите "експерти".
    На малко по-друга цена от руската.

    22:23 20.11.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Перо

    8 0 Отговор
    Тази девойка въобще не е в час, още избива стари комплекси от съветско време, когато не са били държава! Сега враждебното отношение към Русия е единствения приоритет за важни постове в ЕС, иначе мозъка може да бъде на пиле!

    22:31 20.11.2025

  • 96 Поправка

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Само питам":

    Затова в Берлин са още на скептични ями.

    23:46 20.11.2025

  • 97 КУХИ БЕЗМОЗЪЧНИ САМОУБИЙЦИ

    5 0 Отговор
    ЗАБЛУДЕНИ БЕЗСИЛНИ ДРИПЛЮВЦИ , ОЩЕ ЛИ СТЕ ЖИВИ ????? ЩОТО НАПУШЕНИЯ ВИ ПРОКСИ НАЕМНИК ЗА ВОИЙНАТА ВИ ВЕЧЕ СДАВА БАГАЖА , СКОРО И ВАШИЯ РЕД ИДЕ!!!
    КАК МОЖЕ ТОЛКО НЕВЕЖИ ПРОСТАКЕЛИ В ТОЯ ФАШИЗАРНИК - ВЪЗМУТИТЕЛКНО Е !!!

    00:48 21.11.2025

  • 98 98-ми пакет санкции

    0 0 Отговор
    Още от същото. Докато разсипваха икономиката на ЕС и благосъстоянието на гражданите си 20% от територията на Украйна замина. Истински санкции наложи Тръмп чрез митатата, част от които много скоро ще отмени, защото очевидно уговорките между Русия и САЩ си вървят, а ЕС лидерите никой не ги брои за живи.

    08:49 21.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания