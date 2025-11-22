Украинската армия се научи да се справя без американски разузнавателни данни, но все още се нуждае от оръжие

Корреспондентът на Би-би-си по въпросите на сигурността Франк Гарднър, анализирайки перспективата за загуба на американски разузнавателни данни в случай на отказ да се приемат условията на Тръмп, отбелязва, че без американски данни Украйна вече до голяма степен се справя.

"Те бяха от жизненоважно значение през първите месеци на пълномащабната инвазия през 2022 г., но оттогава Киев намери алтернатива: доставчици на търговски спътникови данни", пише Гарднър.

Ето какво каза за Би Би Си бившият министър на отбраната на Великобритания Бен Уолъс: " Киев ще се справи без американските разузнавателни данни... светът вече не е същият като преди и възможностите за събиране на данни от цяла поредица източници станаха много по-широки".

Но без какво Киев не може да се справи - това е без западно оръжие, особено зенитни ракети Patriot, които са необходими за прехват на руски балистични и крилати ракети, продължава нашият кореспондент.

По-надеждните европейски съюзници на Украйна могат частично да компенсират недостига, но загубата на САЩ като стратегически партньор би била тежък удар и вероятно би подтикнала Путин да се опита с удвоена сила да подчини съседа си, пише Гарднър.