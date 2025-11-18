Новини
Доналд Тръмп: Аз съм първият бивш готвач в "Макдоналдс", станал президент на САЩ

18 Ноември, 2025 07:22

Републиканецът каза на публиката, че краткият му престой зад фритюрника му дава право да се похвали, че е единственият главнокомандващ, който е носил престилка под златните арки

Доналд Тръмп: Аз съм първият бивш готвач в "Макдоналдс", станал президент на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът Доналд Тръмп заяви, че е първият бивш готвач на фритюрник в "Макдоналдс", станал президент - 30-минутна смяна, шегува се той, която е продължила "по-дълго от тази на Камала", съобщи "Фокс нюз".

В речта си на McDonald's Impact Summit 2025 във Вашингтон, Тръмп използва опита си в заведенията за бързо хранене, за да се свърже с франчайзополучателите и да засили темата, която представи по време на предизборната си кампания миналата есен - че хуморът и работната му етика го отличават от бившия вицепрезидент Камала Харис.

Президентът каза на публиката, че краткият му престой зад фритюрника му дава право да се похвали, че е единственият главнокомандващ, който е носил престилка под златните арки. Той също благодари на служителя на "Макдоналдс", който потвърди, че Камала Харис никога не е работила там.

"За мен е чест да стоя пред вас като първият бивш готвач на фритюрник в "Макдоналдс", който някога е станал президент на САЩ", каза Тръмп. "Всъщност бях там около 30 минути, което е с 30 минути повече, отколкото Камала."

На форума Тръмп похвали "Макдоналдс" като символ на достъпност и американски успех, наричайки себе си един от най-верните клиенти на компанията и отбелязвайки, че самолетите му са заредени с бургери и картофи, вместо със скъпо кетъринг.

Той оцени глобалния обхват и изгодните менюта на веригата като доказателство за американската иновативност, като заяви, че "Макдоналдс" е направил повече от повечето корпорации, за да подкрепи работниците и да поддържа стабилни цени за семействата.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тити

    8 5 Отговор
    И първият луд.

    07:25 18.11.2025

  • 2 паник атана

    7 3 Отговор
    Да покани нашия фритюрник за обмяна на опит.

    07:25 18.11.2025

  • 3 фАНТОМасс

    8 0 Отговор
    Ако не друго , поне е ШОУМЕН !

    07:26 18.11.2025

  • 4 Умнокрасив

    5 3 Отговор
    Бях чувал за някакъв готвач на Путин, ама не знаех, че е г-н Президента Тръмп

    07:30 18.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тоя клоун

    7 4 Отговор
    Ще е първия готвач в затвор, бивш президент на САЩ.
    Ей, не я затвори тая уста!

    07:33 18.11.2025

  • 7 Личи ти

    3 3 Отговор
    Дончо! И сега ги забъркваш едни....

    07:35 18.11.2025

  • 8 Варна 3

    2 3 Отговор
    Все пак да се прави на такъв от Макдоналдс. Мисля че американската компания Макдоналдс е създадена от евреи.

    07:36 18.11.2025

  • 9 Зеленски

    7 0 Отговор
    Аз пък съм първия шут станал президент

    07:42 18.11.2025

  • 10 Коста

    2 0 Отговор
    Дядо Дончо, лудият с картечницата, Направи Америка Отново Велика!

    07:48 18.11.2025

  • 11 Иван

    5 2 Отговор
    В Макдоналдс няма готвачи.

    07:49 18.11.2025

  • 12 Сталин

    1 0 Отговор
    МакДонни то за друго и не става

    08:04 18.11.2025

  • 13 Факт

    0 0 Отговор
    Поредната глупост!

    08:09 18.11.2025

  • 14 Ох жив да го ожалиш сиромаха

    2 0 Отговор
    Дето преди 100г. получава безвъзмездно от баща си 1 милион долара да започне бизнес с недвижимо. Що не се похвали колко пъти е фалирал казино? Що не каже "Аз съм единственият Американски Президент обявил 3 пъти банкрут на казино!"
    И как се фалира казино???

    08:12 18.11.2025

  • 15 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Мастър шеф.

    08:12 18.11.2025

  • 16 Донка

    2 0 Отговор
    Бъркаш Баце! Още си си готвач, ама обърна света на Макдоналдс...

    08:19 18.11.2025

  • 17 Абе и ти си

    1 0 Отговор
    Един рядък самохвалко.

    08:25 18.11.2025

  • 18 Кой какво

    0 0 Отговор
    Ти си първия идиот в историята на САЩ станал президент

    08:30 18.11.2025