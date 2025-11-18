Доналд Тръмп: Аз съм първият бивш готвач в "Макдоналдс", станал президент на САЩ

Президентът Доналд Тръмп заяви, че е първият бивш готвач на фритюрник в "Макдоналдс", станал президент - 30-минутна смяна, шегува се той, която е продължила "по-дълго от тази на Камала", съобщи "Фокс нюз".
В речта си на McDonald's Impact Summit 2025 във Вашингтон, Тръмп използва опита си в заведенията за бързо хранене, за да се свърже с франчайзополучателите и да засили темата, която представи по време на предизборната си кампания миналата есен - че хуморът и работната му етика го отличават от бившия вицепрезидент Камала Харис.
Президентът каза на публиката, че краткият му престой зад фритюрника му дава право да се похвали, че е единственият главнокомандващ, който е носил престилка под златните арки. Той също благодари на служителя на "Макдоналдс", който потвърди, че Камала Харис никога не е работила там.
"За мен е чест да стоя пред вас като първият бивш готвач на фритюрник в "Макдоналдс", който някога е станал президент на САЩ", каза Тръмп. "Всъщност бях там около 30 минути, което е с 30 минути повече, отколкото Камала."
На форума Тръмп похвали "Макдоналдс" като символ на достъпност и американски успех, наричайки себе си един от най-верните клиенти на компанията и отбелязвайки, че самолетите му са заредени с бургери и картофи, вместо със скъпо кетъринг.
Той оцени глобалния обхват и изгодните менюта на веригата като доказателство за американската иновативност, като заяви, че "Макдоналдс" е направил повече от повечето корпорации, за да подкрепи работниците и да поддържа стабилни цени за семействата.
