Новини
Свят »
САЩ »
Представиха в Киев плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна ВИДЕО
  Тема: Украйна

Представиха в Киев плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна ВИДЕО

21 Ноември, 2025 04:27, обновена 21 Ноември, 2025 03:33 1 504 20

  • украйна-
  • русия-
  • план-
  • мир-
  • условия

Вашингтон и Москва работиха заедно по проекта, който предлага по-благоприятни условия за Русия

Представиха в Киев плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Предложеният план от 28 точки на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната на Русия в Украйна беше представен в Киев, съобщи Асошиейтед прес.

Вашингтон и Москва работиха заедно по проекта, който предлага по-благоприятни за Русия условия, като призовава Украйна да отстъпи територия, да се въздържи от присъединяване към НАТО и др. Асошиейтед Прес получи копие от проекта.

Още новини от Украйна

Ето предложението на Тръмп, дословно:

1. Суверенитетът на Украйна ще бъде потвърден.

2. Ще бъде сключено всеобхватно споразумение за ненападение между Русия, Украйна и Европа. Всички неясноти от последните 30 години ще се считат за уредени.

3. Очаква се Русия да не напада съседните страни, а НАТО да не се разширява повече.

4. Ще се проведе диалог между Русия и НАТО, с посредничеството на САЩ, за да се решат всички въпроси, свързани със сигурността, и да се създадат условия за деескалация, с цел да се гарантира глобалната сигурност и да се увеличат възможностите за сътрудничество и бъдещо икономическо развитие.

5. Украйна ще получи надеждни гаранции за сигурност.

6. Размерът на украинските въоръжени сили ще бъде ограничен до 600 000 души.

7. Украйна се съгласява да заложи в конституцията си, че няма да се присъедини към НАТО, а НАТО се съгласява да включи в устава си клауза, че Украйна няма да бъде приета в бъдеще.

8. НАТО се съгласява да не разполага войски в Украйна.

9. Европейски изтребители ще бъдат разположени в Полша.

10. Гаранцията на САЩ:

-- САЩ ще получат компенсация за гаранцията;

-- Ако Украйна нападне Русия, тя ще загуби гаранцията;

-- Ако Русия нападне Украйна, в допълнение към решителна координирана военна реакция, всички глобални санкции ще бъдат възстановени, признаването на новата територия и всички други ползи от тази сделка ще бъдат отменени;

-- Ако Украйна изстреля ракета към Москва или Санкт Петербург без причина, гаранцията за сигурност ще бъде считана за невалидна.

11. Украйна отговаря на критериите за членство в ЕС и ще получи краткосрочен преференциален достъп до европейския пазар, докато този въпрос се разглежда.

12. Мощен глобален пакет от мерки за възстановяване на Украйна, включващ, но не ограничаващ се до:

-- Създаване на Фонд за развитие на Украйна за инвестиции в бързоразвиващи се индустрии, включително технологии, центрове за данни и изкуствен интелект.

-- Съединените щати ще сътрудничат с Украйна за съвместно възстановяване, развитие, модернизация и експлоатация на газовата инфраструктура на Украйна, включително газопроводи и съоръжения за съхранение.

-- Съвместни усилия за възстановяване на засегнатите от войната райони с цел реставрация, реконструкция и модернизация на градове и жилищни райони.

-- Развитие на инфраструктурата.

-- Добив на минерали и природни ресурси.

-- Световната банка ще разработи специален пакет от финансиране за ускоряване на тези усилия.

13. Русия ще бъде реинтегрирана в световната икономика:

-- Отмяната на санкциите ще бъде обсъдена и договорена на етапи и за всеки отделен случай.

-- Съединените щати ще сключат дългосрочно споразумение за икономическо сътрудничество за взаимно развитие в областта на енергетиката, природните ресурси, инфраструктурата, изкуствения интелект, центровете за данни, проектите за добив на редкоземни метали в Арктика и други взаимноизгодни корпоративни възможности.

-- Русия ще бъде поканена да се присъедини отново към Г-8.

14. Замразените средства ще бъдат използвани, както следва:

-- 100 милиарда долара от замразените руски активи ще бъдат инвестирани в ръководените от САЩ усилия за възстановяване и инвестиции в Украйна;

-- САЩ ще получат 50% от печалбите от това начинание. Европа ще добави 100 милиарда долара, за да увеличи размера на инвестициите, налични за възстановяването на Украйна. Замразените европейски средства ще бъдат размразени. Остатъкът от замразените руски средства ще бъде инвестиран в отделен американо-руски инвестиционен инструмент, който ще реализира съвместни проекти в конкретни области. Този фонд ще има за цел да укрепи отношенията и да увеличи общите интереси, за да създаде силен стимул да няма връщане към конфликта.

15. Ще бъде създадена съвместна американо-руска работна група по въпросите на сигурността, за да се насърчи и гарантира спазването на всички разпоредби на това споразумение.

16. Русия ще закрепи в закон своята политика на ненападение спрямо Европа и Украйна.

17. Съединените щати и Русия ще се споразумеят да удължат валидността на договорите за неразпространение и контрол на ядрените оръжия, включително Договора СТАРТ I.

18. Украйна се съгласява да бъде неядрена държава в съответствие с Договора за неразпространение на ядрени оръжия.

19. Атомната електроцентрала в Запорожие ще бъде пусната в експлоатация под надзора на МААЕ, а произведената електроенергия ще се разпределя поравно между Русия и Украйна – 50:50.

20. Двете страни се задължават да реализират образователни програми в училищата и обществото, насочени към насърчаване на разбирането и толерантността към различните култури и премахване на расизма и предразсъдъците:

-- Украйна ще приеме правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиковите малцинства.

20. Двете страни се задължават да реализират образователни програми в училищата и обществото, насочени към насърчаване на разбирането и толерантността към различните култури и премахване на расизма и предразсъдъците:

-- Украйна ще приеме правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиковите малцинства.

-- Двете страни ще се съгласят да премахнат всички дискриминационни мерки и да гарантират правата на украинските и руските медии и образование.

-- Всякаква нацистка идеология и дейност трябва да бъде отхвърлена и забранена.

21. Територии:

-- Крим, Луганск и Донецк ще бъдат признати за де факто руски, включително от Съединените щати.

-- Херсон и Запорожие ще бъдат замразени по линията на контакт, което ще означава де факто признаване по линията на контакт.

-- Русия ще се откаже от други договорени територии, които контролира извън петте региона.

-- Украинските сили ще се оттеглят от частта от Донецка област, която контролират в момента, и тази зона на оттегляне ще се счита за неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната като територия, принадлежаща на Руската федерация. Руските сили няма да влизат в тази демилитаризирана зона.

22. След като се споразумеят за бъдещите териториални договорености, както Руската федерация, така и Украйна се задължават да не променят тези договорености със сила. В случай на нарушение на този ангажимент никакви гаранции за сигурност няма да се прилагат.

23. Русия няма да попречи на Украйна да използва река Днепър за търговски дейности и ще бъдат постигнати споразумения за свободен транспорт на зърно през Черно море.

24. Ще бъде създаден хуманитарен комитет за разрешаване на нерешените въпроси:

-- Всички останали затворници и тела ще бъдат разменени на принципа „всички за всички“.

-- Всички цивилни задържани и заложници ще бъдат върнати, включително децата.

-- Ще бъде изпълнена програма за събиране на семействата.

-- Ще бъдат взети мерки за облекчаване на страданията на жертвите на конфликта.

25. Украйна ще проведе избори в срок от 100 дни.

26. Всички страни, участващи в този конфликт, ще получат пълна амнистия за действията си по време на войната и се съгласяват да не предявяват никакви искове и да не разглеждат никакви жалби в бъдеще.

27. Това споразумение ще бъде правно обвързващо. Неговото изпълнение ще бъде наблюдавано и гарантирано от Съвета за мир, оглавяван от президента Доналд Дж. Тръмп. За нарушенията ще бъдат наложени санкции.

28. След като всички страни се съгласят с този меморандум, примирието ще влезе в сила веднага след като двете страни се оттеглят до договорените точки, за да започнат изпълнението на споразумението.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    35 6 Отговор
    Смешници.Владимир Путин ясно заяви целите на СВО и Русия няма да прекрати бойните действия докато фашизоидите на запад не каталясат.В момента бай Дончо хвърля бялата кърпа на Зеления назист в средата на ринга ,носъдията /Путин/ не е свирил краят на мача!
    Слава на Русия

    03:39 21.11.2025

  • 4 Сатана Z

    33 6 Отговор
    "Всички страни, участващи в този конфликт, ще получат пълна амнистия за действията си по време на войната и се съгласяват да не предявяват никакви искове и да не разглеждат никакви жалби в бъдеще."

    Те тука е заровено кучето.Зеленият нацист-Еврей се е спазарил за кожата си.Виновникът за смърта на над 2 милиона Укри ще си харчи милиардите като царят на Българите Фердинанд

    03:43 21.11.2025

  • 5 Шопо

    32 3 Отговор
    САЩ и Русия си поделят света а ЕС гледа от страни.
    Територията на Украйна ще е подчинена на САЩ, природните ресурси на тази територия са за САЩ, останалото за Русия.
    За ЕС няма нищо !

    03:46 21.11.2025

  • 6 Българин

    21 3 Отговор
    Зеленски с неговата клика, подкрепен от англичаните няма да приеме.
    Войната ще свърши на 26 март 2026

    03:47 21.11.2025

  • 7 С една дума

    9 2 Отговор
    Коледно примирие.

    03:59 21.11.2025

  • 8 койдазнай

    20 4 Отговор
    Като го чета това, имам чувството, че са го писали в детската градина. Може би втора група.

    04:01 21.11.2025

  • 9 Баш Балък

    5 11 Отговор
    И ква стана тя, НАТЮ и англосаксите разпарчетосаха Русия и заграбиха ресурсите. Бахахаха

    04:04 21.11.2025

  • 10 Баш Балък

    24 2 Отговор
    Горката Европа, няма далавера, няколко самолета за Полша, те ще си ги платят разбира се. Демек едно голямо нищо, а толкова милиарди изсипаха.

    04:21 21.11.2025

  • 11 Хахахаха

    7 19 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Та пак, сега виж територията на раша и виж територията, за която умряха 2 млн раши! Територията която окупираха е нищожна, при територията на раша. Това ли е пабеда копейки?

    Коментиран от #13, #14, #15

    04:36 21.11.2025

  • 12 Хрис

    2 2 Отговор
    План, изграден въз основа на принципа " за морква и тоягата" и мкар ,че никаде да не е упоменато, той е насочен срещу понататъшното обвързване на Русия и Китай, основният опонент на САЩ в света.

    04:57 21.11.2025

  • 13 Истината

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    До Панелените фашаги - много не се палете ами вижте що стана … хихи русите взеха всичко за което дойдоха …. Факт ! Помогна и омразата на Тръмп към нацистите … живот !

    05:03 21.11.2025

  • 14 Мислител

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    Да ама в тази малка територия ( почти колкото България ) се намират най-огромните залежи на полезни изкопаеми и смъркача ги загуби … и му дадоха 100 дни срок за избори , тоест отлита с двеста ….

    05:07 21.11.2025

  • 15 Въпрос

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    Откъде имаш информация колко руски войници са загинали , от панелката където си свил на три или от ортаците на смъркача , които гепиха сто милиона и пресякоха полската граница ?

    05:11 21.11.2025

  • 16 Странно

    7 1 Отговор
    Русия има 1,2 млн армия а Украйна която вече е 4 пъти по малобройна ще ограничи армията до 600 000?! А защо Украйна ще получи достъп до пазара на ЕС без да е изпълнила условията валидни за производителите в ЕС особено за селско стопанство

    07:15 21.11.2025

  • 17 русонеутрал

    2 1 Отговор
    Не е споменато нищо за Крим?

    Коментиран от #18, #19

    07:31 21.11.2025

  • 18 Да знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "русонеутрал":

    Мързяло те е да четеш - точка 21.

    08:59 21.11.2025

  • 19 Не си чел внимателно

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "русонеутрал":

    "Крим, Луганск и Донецк ще бъдат признати за де факто руски, включително от Съединените щати."

    09:07 21.11.2025

  • 20 Отреазвяващ

    1 0 Отговор
    По принцип договора би бил добър 80-90 г на миналия век.Много подводни камъни-ще,вероятно,със сигурност.Путин не трябва да приема този план,аз така мисля.Сега е момента да смаже фасоните на ЕС,САЩ,НАТО.Всяко отлагане е нов проблем.Или режеш и хвърляш или ще те нарежат.Джунгла.

    09:49 21.11.2025