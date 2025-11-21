Москва смята за безсмислено да обсъжда с Лондон мира в Украйна

Русия не смята за целесъобразно да обсъжда уреждането на конфликта в Украйна с Обединеното кралство поради неспособността на Лондон да оцени реалистично ситуацията.
Това заяви руският посланик в Обединеното кралство Андрей Келин, цитиран от ТАСС.
„Що се отнася до Лондон, ние не виждаме голям смисъл от подобни контакти в момента. Британският естаблишмънт, разбира се, промотира свои собствени подходи към украинския конфликт. Те се развиват. Преди няколко години те говориха за необходимостта от нанасяне на стратегическо поражение на страната ни, изисквайки унищожаване на икономиката ѝ и пълната ѝ изолация на международната сцена. Сега „песента“ е друга – да поставим Украйна в най-силната възможна позиция за преговори с Русия“, каза дипломатът.
Той обясни, че „дискусията е предимно за нови финансови инжекции и доставки на оръжие“. „Те обаче не са склонни да погледнат трезво на състоянието на нещата на фронтовата линия или на ситуацията в самата Украйна“, заяви Келин.
Засягайки скорошни съобщения в британските медии за телефонен разговор между британския премиер Джонатан Пауъл, съветник по националната сигурност, и съветника на руския президент Юрий Ушаков, ръководителят на руската дипломатическа мисия изрази недоверие към намеренията на британската страна. „Такъв разговор наистина се е състоял, мога да потвърдя това. Това беше еднократно действие, при което британците очевидно се опитаха не само да установят контакт, но и да убедят Доналд Тръмп, че и те полагат усилия за установяване на канал за комуникация с Русия“, заяви Келин.
Той също така съобщи, че диалогът за Украйна между Русия и САЩ продължава. „Мога да потвърдя, че сме в контакт с Вашингтон относно украинското споразумение“, отбеляза дипломатът.
3 Десислава Димитрова
До коментар #1 от ".,,.,":Никой не те е споменавал лично в комюникето .
06:32 21.11.2025
4 Леля Дрол
Коментиран от #33
06:37 21.11.2025
5 Дааааа
До коментар #2 от "Майор Мишев":Бледолики ама едно време!
Сега пакистанците и индийците са повече от рижавите!
Коментиран от #20
06:38 21.11.2025
7 Петър
Джани Леопарди(САЩ) и Рени Ковачева(Русия) си танцуват, а край тях неловко подскача и никой не му обръща внимание на Миташки(ЕС).
Коментиран от #10
06:45 21.11.2025
8 Уфф
Коментиран от #13, #31
06:48 21.11.2025
10 Браво
До коментар #7 от "Петър":Много добре казано!👍
06:49 21.11.2025
13 Бай Тошо
До коментар #8 от "Уфф":Щото половината от парите на света са в Лондон.
Решава този, който има пари. ХА ХА ХА.
Не този, който четвърта година лази в калта на Донбас. ХИ ХИ.
Коментиран от #24
06:53 21.11.2025
14 Копеи не философствай
До коментар #11 от "русичь..":Марш да работиш!
Коментиран от #15
06:55 21.11.2025
15 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #14 от "Копеи не философствай":Ще те пълним ли и днес ?
06:56 21.11.2025
17 Путин
06:57 21.11.2025
18 Ветеран от Прайда 🌈
До коментар #12 от "всички знаем":Кои сте вие всички ,ма кукло?Що се срамиш да признаеш ,че си една от нас .
06:58 21.11.2025
19 Рамзан ага
До коментар #16 от "Готов за бой":Запаси се с маз и непитай ,по късно ще разбереш защо .
06:59 21.11.2025
20 Майор Мишев
До коментар #5 от "Дааааа":Прав си ,преди време пътувах с метрото от Гатуик към центъра ,на първите 4спирки само пакита и индийци се качваха .
07:02 21.11.2025
21 НИКОГА С ТАЯ ИЗМЕТ КРЪВОЖАДНА
ДА ЕЕЕЕ-А ТЕЯ ЛАЙНОБРИТНИ КУКУНДЕЛИ , КОГАТО И ДА ГИ ПОТОПИШ ВСЕ ЩЕ Е КЪСНО!!
НАЙ-МРАЗЕНИТЕ КРЪВОЖАДНИ СЪЩЕСТВА!!
07:05 21.11.2025
22 Дали ги броиш или не
До коментар #2 от "Майор Мишев":но те са в основата на всички интриги и конфликти по света!
/Кристифър Стийл/
07:06 21.11.2025
23 квас
Коментиран от #26, #27
07:22 21.11.2025
24 Симпатизант
До коментар #13 от "Бай Тошо":Разбира се, че евро.ейските атлантически ястреби трябва да бъдат шунтирани за да се постигне мир в Украйна. В крайна сметка победителите не ги съдят, а това в случая е Русия. Ама евро.ейското НАТО щяло да се превъоръжава, да стане по-силно, да дава повече оръжия на Украйна....Няма кой да ги чака. Да опитат следващия път, ако това сега им е малко.
07:43 21.11.2025
25 Някой
Си мислят, че те ще казват какво да е.
07:45 21.11.2025
26 Хммм
До коментар #23 от "квас":Ти в час ли си, че в света десетилетия нямаше по дълготраен и мощен хладилник от руския ЗИЛ. Мраз бяха българските хладилници и не бяха лоши. Затова пък сега сглобяваш аксесоари за това и онова и шиеш на ишлеме -това е днешната БГ индустрия, щот пък селското стопанство съвсем умира село след село.
07:47 21.11.2025
27 Кукуруз
До коментар #23 от "квас":Великата включва всичко де и що е по света и у нас, нещо като ес. Иначе, толкова са велики, че си затриха коренното население.
08:16 21.11.2025
28 нормално
08:24 21.11.2025
29 болгарин..
08:57 21.11.2025
30 Вън от Украйна! Независимост за Украйна
09:21 21.11.2025
31 Ротшилд
До коментар #8 от "Уфф":Няма и да разбереш.
09:22 21.11.2025
32 дядо поп
09:30 21.11.2025
