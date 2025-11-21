Новини
Москва смята за безсмислено да обсъжда с Лондон мира в Украйна
  Тема: Украйна

Москва смята за безсмислено да обсъжда с Лондон мира в Украйна

21 Ноември, 2025 06:14, обновена 21 Ноември, 2025 06:25 2 963 33

Британското ръководство имало нереалистична представа за ситуацията, заяви руският посланик на Острова

Москва смята за безсмислено да обсъжда с Лондон мира в Украйна - 1
Андрей Келин, Снимка: МВнР на Русия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия не смята за целесъобразно да обсъжда уреждането на конфликта в Украйна с Обединеното кралство поради неспособността на Лондон да оцени реалистично ситуацията.

Това заяви руският посланик в Обединеното кралство Андрей Келин, цитиран от ТАСС.

„Що се отнася до Лондон, ние не виждаме голям смисъл от подобни контакти в момента. Британският естаблишмънт, разбира се, промотира свои собствени подходи към украинския конфликт. Те се развиват. Преди няколко години те говориха за необходимостта от нанасяне на стратегическо поражение на страната ни, изисквайки унищожаване на икономиката ѝ и пълната ѝ изолация на международната сцена. Сега „песента“ е друга – да поставим Украйна в най-силната възможна позиция за преговори с Русия“, каза дипломатът.

Той обясни, че „дискусията е предимно за нови финансови инжекции и доставки на оръжие“. „Те обаче не са склонни да погледнат трезво на състоянието на нещата на фронтовата линия или на ситуацията в самата Украйна“, заяви Келин.

Засягайки скорошни съобщения в британските медии за телефонен разговор между британския премиер Джонатан Пауъл, съветник по националната сигурност, и съветника на руския президент Юрий Ушаков, ръководителят на руската дипломатическа мисия изрази недоверие към намеренията на британската страна. „Такъв разговор наистина се е състоял, мога да потвърдя това. Това беше еднократно действие, при което британците очевидно се опитаха не само да установят контакт, но и да убедят Доналд Тръмп, че и те полагат усилия за установяване на канал за комуникация с Русия“, заяви Келин.

Той също така съобщи, че диалогът за Украйна между Русия и САЩ продължава. „Мога да потвърдя, че сме в контакт с Вашингтон относно украинското споразумение“, отбеляза дипломатът.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Десислава Димитрова

    18 4 Отговор

    До коментар #1 от ".,,.,":

    Никой не те е споменавал лично в комюникето .

    06:32 21.11.2025

  • 4 Леля Дрол

    84 5 Отговор
    Тъпите британци не могат да преглътнат факта, че вече не са никакъв фактор в световната политика. Още са с нагласата, че владеят половината свят. Все някога ще се събудят, за да видят, че държавата им е превзета от мигранти, а собственият им народ е смазан морално и финансово. Бих казал, жалко за а обикновените хора, но всъщност всеки народ заслужава управниците си, включително и ние!

    Коментиран от #33

    06:37 21.11.2025

  • 5 Дааааа

    77 3 Отговор

    До коментар #2 от "Майор Мишев":

    Бледолики ама едно време!
    Сега пакистанците и индийците са повече от рижавите!

    Коментиран от #20

    06:38 21.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Петър

    53 5 Отговор
    В момента, ситуацията с войната и прекратяването и, е като една сценка от филма "Оркестър без име":
    Джани Леопарди(САЩ) и Рени Ковачева(Русия) си танцуват, а край тях неловко подскача и никой не му обръща внимание на Миташки(ЕС).

    Коментиран от #10

    06:45 21.11.2025

  • 8 Уфф

    73 5 Отговор
    Англичаните са главните подстрекатели в момента този конфликт да продължава. Не знам защо целият ЕС им играе по свирката!?

    Коментиран от #13, #31

    06:48 21.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Браво

    42 3 Отговор

    До коментар #7 от "Петър":

    Много добре казано!👍

    06:49 21.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бай Тошо

    9 62 Отговор

    До коментар #8 от "Уфф":

    Щото половината от парите на света са в Лондон.
    Решава този, който има пари. ХА ХА ХА.
    Не този, който четвърта година лази в калта на Донбас. ХИ ХИ.

    Коментиран от #24

    06:53 21.11.2025

  • 14 Копеи не философствай

    3 28 Отговор

    До коментар #11 от "русичь..":

    Марш да работиш!

    Коментиран от #15

    06:55 21.11.2025

  • 15 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    17 3 Отговор

    До коментар #14 от "Копеи не философствай":

    Ще те пълним ли и днес ?

    06:56 21.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Путин

    26 1 Отговор
    Вот Ето правильна!

    06:57 21.11.2025

  • 18 Ветеран от Прайда 🌈

    13 3 Отговор

    До коментар #12 от "всички знаем":

    Кои сте вие всички ,ма кукло?Що се срамиш да признаеш ,че си една от нас .

    06:58 21.11.2025

  • 19 Рамзан ага

    13 0 Отговор

    До коментар #16 от "Готов за бой":

    Запаси се с маз и непитай ,по късно ще разбереш защо .

    06:59 21.11.2025

  • 20 Майор Мишев

    37 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дааааа":

    Прав си ,преди време пътувах с метрото от Гатуик към центъра ,на първите 4спирки само пакита и индийци се качваха .

    07:02 21.11.2025

  • 21 НИКОГА С ТАЯ ИЗМЕТ КРЪВОЖАДНА

    37 1 Отговор
    ЩО БЕ !! РОШАВОТО БОРЕ НЕ СТЗВА ЛИ С НЕГО ДА СЕ ОБСЪЖДА ПЛАНА, А !! ТО МНОГО ГИ РАЗБИРА ТЕЯ РАБТИ!!
    ДА ЕЕЕЕ-А ТЕЯ ЛАЙНОБРИТНИ КУКУНДЕЛИ , КОГАТО И ДА ГИ ПОТОПИШ ВСЕ ЩЕ Е КЪСНО!!
    НАЙ-МРАЗЕНИТЕ КРЪВОЖАДНИ СЪЩЕСТВА!!

    07:05 21.11.2025

  • 22 Дали ги броиш или не

    38 1 Отговор

    До коментар #2 от "Майор Мишев":

    но те са в основата на всички интриги и конфликти по света!

    /Кристифър Стийл/

    07:06 21.11.2025

  • 23 квас

    4 42 Отговор
    Не случайно името е Велика Британия, защото управлява целия свят. А тези ватенки не успяха един завод за хладилници Мраз да управляват.

    Коментиран от #26, #27

    07:22 21.11.2025

  • 24 Симпатизант

    37 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бай Тошо":

    Разбира се, че евро.ейските атлантически ястреби трябва да бъдат шунтирани за да се постигне мир в Украйна. В крайна сметка победителите не ги съдят, а това в случая е Русия. Ама евро.ейското НАТО щяло да се превъоръжава, да стане по-силно, да дава повече оръжия на Украйна....Няма кой да ги чака. Да опитат следващия път, ако това сега им е малко.

    07:43 21.11.2025

  • 25 Някой

    29 0 Отговор
    Гледат пак да са колонизатори. На 42 държави национален празник е независимост от Великобритания (включително на САЩ), като на част е мешано и с независимост от Франция. На Палестина виждат сметката. Държат още около 6 държави.
    Си мислят, че те ще казват какво да е.

    07:45 21.11.2025

  • 26 Хммм

    36 0 Отговор

    До коментар #23 от "квас":

    Ти в час ли си, че в света десетилетия нямаше по дълготраен и мощен хладилник от руския ЗИЛ. Мраз бяха българските хладилници и не бяха лоши. Затова пък сега сглобяваш аксесоари за това и онова и шиеш на ишлеме -това е днешната БГ индустрия, щот пък селското стопанство съвсем умира село след село.

    07:47 21.11.2025

  • 27 Кукуруз

    21 0 Отговор

    До коментар #23 от "квас":

    Великата включва всичко де и що е по света и у нас, нещо като ес. Иначе, толкова са велики, че си затриха коренното население.

    08:16 21.11.2025

  • 28 нормално

    2 18 Отговор
    Ти десетилетия не си виждал друго освен зил,лада, ....а и този руски хладилник,нали знаеш че е американски. Виж и историята

    08:24 21.11.2025

  • 29 болгарин..

    19 0 Отговор
    И да търкаш и да не търкаш,масквата им разказа играта на джендърите в юръпо

    08:57 21.11.2025

  • 30 Вън от Украйна! Независимост за Украйна

    6 3 Отговор
    Островни окупатори.

    09:21 21.11.2025

  • 31 Ротшилд

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Уфф":

    Няма и да разбереш.

    09:22 21.11.2025

  • 32 дядо поп

    12 0 Отговор
    Томитата дали обсъждаха с Москва мира след войната с Аржентина за Фолклендските острови?

    09:30 21.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

