Русия не смята за целесъобразно да обсъжда уреждането на конфликта в Украйна с Обединеното кралство поради неспособността на Лондон да оцени реалистично ситуацията.

Това заяви руският посланик в Обединеното кралство Андрей Келин, цитиран от ТАСС.

Още новини от Украйна

„Що се отнася до Лондон, ние не виждаме голям смисъл от подобни контакти в момента. Британският естаблишмънт, разбира се, промотира свои собствени подходи към украинския конфликт. Те се развиват. Преди няколко години те говориха за необходимостта от нанасяне на стратегическо поражение на страната ни, изисквайки унищожаване на икономиката ѝ и пълната ѝ изолация на международната сцена. Сега „песента“ е друга – да поставим Украйна в най-силната възможна позиция за преговори с Русия“, каза дипломатът.

Той обясни, че „дискусията е предимно за нови финансови инжекции и доставки на оръжие“. „Те обаче не са склонни да погледнат трезво на състоянието на нещата на фронтовата линия или на ситуацията в самата Украйна“, заяви Келин.

Засягайки скорошни съобщения в британските медии за телефонен разговор между британския премиер Джонатан Пауъл, съветник по националната сигурност, и съветника на руския президент Юрий Ушаков, ръководителят на руската дипломатическа мисия изрази недоверие към намеренията на британската страна. „Такъв разговор наистина се е състоял, мога да потвърдя това. Това беше еднократно действие, при което британците очевидно се опитаха не само да установят контакт, но и да убедят Доналд Тръмп, че и те полагат усилия за установяване на канал за комуникация с Русия“, заяви Келин.

Той също така съобщи, че диалогът за Украйна между Русия и САЩ продължава. „Мога да потвърдя, че сме в контакт с Вашингтон относно украинското споразумение“, отбеляза дипломатът.