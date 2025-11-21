Япония планира частично рестартиране на най-голямата АЕЦ в света

Губернаторът на японската префектура Ниигата Хидео Ханазуми официално даде съгласие за частично подновяване на работата на атомната електроцентрала Кашивазаки-Карива - най-голямата в света по инсталирана мощност. Според „Ройтерс“, това решение се приема като ключов момент в усилията за възстановяване на японската ядрена индустрия след аварията във Фукушима през 2011 г., предава News.bg.

С одобрението си местните власти премахват последната сериозна административна бариера пред оператора TEPCO, който възнамерява да рестартира един или два от най-мощните реактори на съоръжението. Ханазуми заяви, че след като централата е изпълнила всички изисквания на националния ядрен регулатор, „ще бъде трудно тя да бъде спряна без разумно основание“.

Той уточни, че ще поиска вот на доверие от префектурното събрание на заседанието, което започва на 2 декември. Губернаторът подчерта, че предстои да бъдат разгледани опасенията на местната общност, мерките за безопасност и готовността на централата за реакция при евентуален инцидент.

Японският министър на индустрията Рьосей Акадзава съобщи, че след окончателното одобрение от местното събрание решението ще обхване реакторите №6 и №7 - най-големите блокове в комплекса. Сам реактор №6 би могъл да подобри баланса между търсенето и предлагането на електроенергия в района на Токио с около 2%.

Двата реактора имат комбинирана мощност от 2710 MW, което се равнява на приблизително една трета от общия капацитет на централата, възлизащ на 8212 MW. TEPCO вече е обявила, че планира да спре част от останалите пет реактора.

През октомври компанията завърши проверките на реактор №6 след зареждане с гориво и потвърди, че ключовите системи функционират нормално. Ако бъде рестартиран, това ще бъде първото активиране на реактор на TEPCO след март 2011 г., когато цунамито унищожи централата Фукушима Дайичи и предизвика най-тежката ядрена катастрофа след Чернобил.

Повишеното потребление на електроенергия в Япония - стимулирано от разрастващите се центрове за данни и индустрията за полупроводници - допринася за необходимостта от подобни решения. Новият премиер Санае Такаячи, поел поста преди месец, подкрепя увеличаването на ядрените мощности с цел укрепване на енергийната сигурност и намаляване на разходите за внос. През 2023 г. Япония е изразходвала 10.7 трилиона йени (68 млрд. долара) за внос на втечнен природен газ и въглища.

Процесът на постепенно ядрено възстановяване вече е в ход - от 33-те реактора, които се считат за годни за работа след Фукушима, 14 са рестартирани. Анализаторите от Kpler смятат, че японският внос на LNG може да намалее с до 4 млн. тона през 2026 г., ако реактор №6 бъде включен в началото на годината.

Очакванията за рестарт идват на фона на нови трудности за TEPCO: в петък акциите на компанията се понижиха с 1.9%, след като японската ядрена агенция съобщи за неправомерно боравене с поверителни документи в АЕЦ Кашивазаки-Карива.

Междувременно TEPCO продължава да изплаща компенсации за аварията във Фукушима Дайичи - най-тежката ядрена авария в света след Чернобил.