Япония планира частично рестартиране на най-голямата АЕЦ в света

Губернаторът на японската префектура Ниигата Хидео Ханазуми официално даде съгласие за частично подновяване на работата на атомната електроцентрала Кашивазаки-Карива - най-голямата в света по инсталирана мощност. Според „Ройтерс“, това решение се приема като ключов момент в усилията за възстановяване на японската ядрена индустрия след аварията във Фукушима през 2011 г., предава News.bg.
С одобрението си местните власти премахват последната сериозна административна бариера пред оператора TEPCO, който възнамерява да рестартира един или два от най-мощните реактори на съоръжението. Ханазуми заяви, че след като централата е изпълнила всички изисквания на националния ядрен регулатор, „ще бъде трудно тя да бъде спряна без разумно основание“.
Той уточни, че ще поиска вот на доверие от префектурното събрание на заседанието, което започва на 2 декември. Губернаторът подчерта, че предстои да бъдат разгледани опасенията на местната общност, мерките за безопасност и готовността на централата за реакция при евентуален инцидент.
Японският министър на индустрията Рьосей Акадзава съобщи, че след окончателното одобрение от местното събрание решението ще обхване реакторите №6 и №7 - най-големите блокове в комплекса. Сам реактор №6 би могъл да подобри баланса между търсенето и предлагането на електроенергия в района на Токио с около 2%.
Двата реактора имат комбинирана мощност от 2710 MW, което се равнява на приблизително една трета от общия капацитет на централата, възлизащ на 8212 MW. TEPCO вече е обявила, че планира да спре част от останалите пет реактора.
През октомври компанията завърши проверките на реактор №6 след зареждане с гориво и потвърди, че ключовите системи функционират нормално. Ако бъде рестартиран, това ще бъде първото активиране на реактор на TEPCO след март 2011 г., когато цунамито унищожи централата Фукушима Дайичи и предизвика най-тежката ядрена катастрофа след Чернобил.
Повишеното потребление на електроенергия в Япония - стимулирано от разрастващите се центрове за данни и индустрията за полупроводници - допринася за необходимостта от подобни решения. Новият премиер Санае Такаячи, поел поста преди месец, подкрепя увеличаването на ядрените мощности с цел укрепване на енергийната сигурност и намаляване на разходите за внос. През 2023 г. Япония е изразходвала 10.7 трилиона йени (68 млрд. долара) за внос на втечнен природен газ и въглища.
Процесът на постепенно ядрено възстановяване вече е в ход - от 33-те реактора, които се считат за годни за работа след Фукушима, 14 са рестартирани. Анализаторите от Kpler смятат, че японският внос на LNG може да намалее с до 4 млн. тона през 2026 г., ако реактор №6 бъде включен в началото на годината.
Очакванията за рестарт идват на фона на нови трудности за TEPCO: в петък акциите на компанията се понижиха с 1.9%, след като японската ядрена агенция съобщи за неправомерно боравене с поверителни документи в АЕЦ Кашивазаки-Карива.
Междувременно TEPCO продължава да изплаща компенсации за аварията във Фукушима Дайичи - най-тежката ядрена авария в света след Чернобил.
1 Някой
Коментиран от #3, #4, #10
15:06 21.11.2025
2 Умници!
15:12 21.11.2025
3 Лъжеш като Копейка
До коментар #1 от "Някой":Ракторите бяха на GE и Хитачи. И 4 идиота са ти дали + без да проверят за 2 минути в интернет.
Коментиран от #9
15:39 21.11.2025
4 Глупости
До коментар #1 от "Някой":Двата най-стари са Дженерал Илектрик, другите са ди японски. А и се повредиха от цунами, не гръмнаха сами като руските в Чернобил.
15:41 21.11.2025
5 ЦИРК
Интересно когато и при нас дойде "бъдещето" (масово използване на електромобили), и ни потрябват доста по-големи количества електричество, ние какво ще отаваряме. Според мен ще трябва да затваряме Козлодуй, че не му остава много от проектирания живот, а и на руснаците не може да се примолим да го удължат вече...
15:45 21.11.2025
6 Хохо Бохо
Коментиран от #11
16:04 21.11.2025
7 Атомчик
16:21 21.11.2025
8 така, така
Днес МААЕ може пак да се направи на ущипана мома, но недоверието към японския регулатор и операторът им ТЕРСО в професионалните среди си стои.
Струва ми се безумие да пускат отново Кашивазаки-Карива. Тази площадка е съмнителна след земетресението от 2007. Тогава АЕЦ-а беше спряна, поради изтичане на радиоактивност. После, след маса мисии на международни експерти се установиха данни, съгласно които е много вероятно в непосредствена близост до АЕЦ-а да е възникнал нов разлом. По-лошото е, че той може да минава директно през територията на цялата АЕЦ.
След резила във Фукушима, едва ли трябва да пускат Кашивазаки-Карива, еле пък ако съмненията за разлома не са абсолютно и категорично оборени, но не от японските учени, а от международен и безпристрастен екип. Японските учени вече ги видяхме как лъжат и им сърбахме попарата. Не трябва да се забравя, че точно те, за да се спестят 2-3 милиона по надстрояване на защитната стена от цунами, си затвориха очите и казаха, че не може да има такова земетресение около Фукушима, което да предизвика вълна по-голяма от 9-10 метра (колкото беше стената). После какво излезе - радиация в океана.
А мерси! На японците н
16:28 21.11.2025
9 Атомчик
До коментар #3 от "Лъжеш като Копейка":А горивото им от кого е?Не е ли американско.А причината е удължаване на експлоатацията им.Сега при тях(да пази БОГ да не се случи и при нас) а може да стане и при нас.
16:28 21.11.2025
10 е как така
До коментар #1 от "Някой":Човек трябва да е обективен, все пак!
Да, блоковете в АЕЦ Фукушима дето гръмнаха, бяха на Уестингхаус. Проекта на тези във Фукушима е доста по-различен от планираните да се строята в България. Само фирмата е същата. Не внасяй смут.
Ако сме честни докрай, блоковете гръмнаха, не заради проекта си, а заради наводнението на площадката, последвано от безсилието на японците как да излезат от създалата се ситуация. Две години преди земетресението имаше предложения от партньорски проверки да се ремонтира защитната стена, но ТЕРСО извадиха некакви учени да доказват, че висока вълна няма как да залее площадката. Не им се даваха пари (и без това се планираше спиране на блоковете след 5 години).
Така, че безхаберието на оператора доведе до трагедията. Какъвито и блокове да имаше там (руски, американски, френски и т.н.) пак щяха да аварират без захранване.
Коментиран от #12
16:43 21.11.2025
11 Веднага
До коментар #6 от "Хохо Бохо":Ти отговарям, бяха Съветски, дали са произведени в Киев или Москва все тая. Между другото вярвам, че има много малко русофоби в България, по разбираеми причини. За сметка на това има доста, които мразят Съветите и болшевиките като мен, също по разбираеми причини.
19:53 21.11.2025
12 Никога
До коментар #10 от "е как така":Не е имало блокове на Уестингхаус. А Фукушима е следствие на природен катаклизъм, не на некадърност като Чернобил.
Коментиран от #13
19:54 21.11.2025
13 е как така
До коментар #12 от "Никога":Природен катаклизъм - друг път. Пълно безхаберие на ТЕРСО. Това е грозната истина, колкото и да не ти харесва.
Когато две години преди това, всички анализи показваха, че в региона е възможно да има земтресение от най-висока степен, което може да предизвика цунами и вълни от 12-15 метра - ТЕРСО игнорира данните. Всъщност тия знаеха какво ги чака, ако такова земетресение се случи. Нямаше добър сценарий, ако не организират автономно аварийно захранване или, ако не осигурят защитната стена (дигата покрай АЕЦ) за по-висока вълна. И едното, и другото щеше да струва милиони. Познай защо не се случи нито едно от тях.
Имаха данните, имаха резултати от мисии, но нищо не свършиха. А когато стана белята, се маяха какво да правят. Нищо, че всички специалисти по света им даваха добри предложения, дори предлагаха откъде да прокарат захранване, но не - сами щели да се справят. Е, справиха се.
Фукишима е много по-голям резил от Чернобил. Украинците се изложиха в мераците си, но когато осъзнаха какво се случва наистина вече нямаше какво да се направи. В Чернобил белята стана за минути. Във Фукушима имаха 2 години да се подготвят и въобще да няма беда. Да забравим, че подцениха данните, но след самото наводнение имаха малко над 30 часа да реагират адекватно и да предотвратят авариите, но не.
Съчетаването на земетресение и цунами е режим, който е очакван и за него мерки ТРЯБВА да се планират. Няма как да се стоварва на природата пълната некомпетентност на ония, които
20:28 21.11.2025