Новини
Свят »
Швеция »
Швеция спря временно реактор в АЕЦ „Форсмарк“ заради технически проблем

Швеция спря временно реактор в АЕЦ „Форсмарк“ заради технически проблем

23 Декември, 2025 08:31 706 10

  • швеция-
  • реактор-
  • аец форсмарк-
  • аец

Неизправността засяга първи реактор, който наскоро е преминал планов ремонт

Швеция спря временно реактор в АЕЦ „Форсмарк“ заради технически проблем - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Един от ядрените реактори на шведската атомна електроцентрала „Форсмарк“ беше временно изведен от експлоатация поради установена техническа неизправност. Информацията беше разпространена от ДПА и цитирана от БТА, предава News.bg.

АЕЦ „Форсмарк“, разположена северно от Стокхолм, се управлява от енергийната компания „Ватенфал“. От оператора съобщават, че в момента се извършват дейности по отстраняване на проблема, засегнал първи реактор на централата.

Според данни, публикувани на официалния сайт на компанията, същият реактор е преминал успешно през планиран ремонт, приключил през изминалата седмица.

Швеция разполага с общо три атомни електроцентрали, в които функционират шест реактора. Само АЕЦ „Форсмарк“ има три реактора, които осигуряват приблизително 30% от електропроизводството на страната. Първи реактор на централата е въведен в експлоатация през 1980 година.

Шведските власти определят ядрената енергия като стратегически важен елемент в усилията на страната за постигане на по-екологично и устойчиво бъдеще.


Швеция
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сигурно

    5 0 Отговор
    Баширов и Петров са забелязани да се навъртат наоколо.

    Коментиран от #10

    08:34 23.12.2025

  • 2 И кво ?.

    6 1 Отговор
    Тази статия може би трябва да ни успокоява ли след неудачите с лошото американско ядрено гориво в АЕЦ Козлодуй и превравките заради него в централата ни ?

    08:38 23.12.2025

  • 3 Гориил

    6 0 Отговор
    Шведските ядрени реактори не са най-сложните или надеждни на световния пазар. Още през 1980 г. те бяха признати за най-опасните и неефективни в Европа. Това обаче важи за всички шведски технологии в тежката и авиационната техника. През последните години се наблюдава нестабилност в доставките на ново ядрено гориво, както и в погребването на отработено гориво.

    09:00 23.12.2025

  • 4 Токио пауър оф Фукушима

    3 0 Отговор
    На кого му пука за радиацията в Швеция?

    Кажете какво става с урана в Козлодуй, той ни ГРЕЕ доста по-силно.

    09:28 23.12.2025

  • 5 Фен

    2 0 Отговор
    И тия са минали на американско гориво....

    Коментиран от #6

    09:30 23.12.2025

  • 6 Шведосов

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фен":

    Те го ребрандират руското гориво в Швеция и става американско. Не е шега това.

    А, да не забравите, че Путин е виновен! Той нападна страните от НАТО и чрез хибридни атаки унищожава ЛГБТрансатлантизма на скандинавците. Биби Си, Ройтерс, Асошейтид прес, Франс прес, Иво Прокопиев и Цънцарова даже знаят, че Путин има агенти навсякъде, дори в Белия дом във Вашигтон. Даже и в Бити Ви има агенти, които крадат либерални чаши.

    09:43 23.12.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Този реактор е на 45 години и е пълен боклук. Като за капак преди 3 години му увеличиха мощността с още 100 мегавата. Откачена работа... като Грета Туинберг.

    09:49 23.12.2025

  • 8 6135

    0 0 Отговор
    Тази снимка изглежда като декор от "Сталкер".

    09:55 23.12.2025

  • 9 джо

    1 0 Отговор
    Тези Евро...гейове вместо да се занимават със своите проблеми с Руските танкери се занимават . Така е защото Путин само наблюдава и нищо не предприема и на никоя страна не е направил нищо това го счита като успехи то голям да не правиш нищо.

    10:01 23.12.2025

  • 10 Не беее

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "сигурно":

    Хи хи хи
    Наели са усръински "специ. алисти" от Чернобьiл

    10:09 23.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания