Швеция спря временно реактор в АЕЦ „Форсмарк“ заради технически проблем

Един от ядрените реактори на шведската атомна електроцентрала „Форсмарк“ беше временно изведен от експлоатация поради установена техническа неизправност. Информацията беше разпространена от ДПА и цитирана от БТА, предава News.bg.

АЕЦ „Форсмарк“, разположена северно от Стокхолм, се управлява от енергийната компания „Ватенфал“. От оператора съобщават, че в момента се извършват дейности по отстраняване на проблема, засегнал първи реактор на централата.

Според данни, публикувани на официалния сайт на компанията, същият реактор е преминал успешно през планиран ремонт, приключил през изминалата седмица.

Швеция разполага с общо три атомни електроцентрали, в които функционират шест реактора. Само АЕЦ „Форсмарк“ има три реактора, които осигуряват приблизително 30% от електропроизводството на страната. Първи реактор на централата е въведен в експлоатация през 1980 година.

Шведските власти определят ядрената енергия като стратегически важен елемент в усилията на страната за постигане на по-екологично и устойчиво бъдеще.