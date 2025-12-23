Швеция спря временно реактор в АЕЦ „Форсмарк“ заради технически проблем

Един от ядрените реактори на шведската атомна електроцентрала „Форсмарк“ беше временно изведен от експлоатация поради установена техническа неизправност. Информацията беше разпространена от ДПА и цитирана от БТА, предава News.bg.
АЕЦ „Форсмарк“, разположена северно от Стокхолм, се управлява от енергийната компания „Ватенфал“. От оператора съобщават, че в момента се извършват дейности по отстраняване на проблема, засегнал първи реактор на централата.
Според данни, публикувани на официалния сайт на компанията, същият реактор е преминал успешно през планиран ремонт, приключил през изминалата седмица.
Швеция разполага с общо три атомни електроцентрали, в които функционират шест реактора. Само АЕЦ „Форсмарк“ има три реактора, които осигуряват приблизително 30% от електропроизводството на страната. Първи реактор на централата е въведен в експлоатация през 1980 година.
Шведските власти определят ядрената енергия като стратегически важен елемент в усилията на страната за постигане на по-екологично и устойчиво бъдеще.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сигурно
Коментиран от #10
08:34 23.12.2025
2 И кво ?.
08:38 23.12.2025
3 Гориил
09:00 23.12.2025
4 Токио пауър оф Фукушима
Кажете какво става с урана в Козлодуй, той ни ГРЕЕ доста по-силно.
09:28 23.12.2025
5 Фен
Коментиран от #6
09:30 23.12.2025
6 Шведосов
До коментар #5 от "Фен":Те го ребрандират руското гориво в Швеция и става американско. Не е шега това.
А, да не забравите, че Путин е виновен! Той нападна страните от НАТО и чрез хибридни атаки унищожава ЛГБТрансатлантизма на скандинавците. Биби Си, Ройтерс, Асошейтид прес, Франс прес, Иво Прокопиев и Цънцарова даже знаят, че Путин има агенти навсякъде, дори в Белия дом във Вашигтон. Даже и в Бити Ви има агенти, които крадат либерални чаши.
09:43 23.12.2025
7 Данко Харсъзина
09:49 23.12.2025
8 6135
09:55 23.12.2025
9 джо
10:01 23.12.2025
10 Не беее
До коментар #1 от "сигурно":Хи хи хи
Наели са усръински "специ. алисти" от Чернобьiл
10:09 23.12.2025