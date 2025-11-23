Новини
Урсула фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила, нито армията й да бъде намалявана
  Тема: Украйна

Урсула фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила, нито армията й да бъде намалявана

23 Ноември, 2025 20:16 1 613 65

Всеки надежден и устойчив мирен план трябва преди всичко да спре убийствата и да сложи край на войната, без да посява семената за бъдещ конфликт, заяви още Фон дер Лайен

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила, армията ѝ не може да бъде намалена, което я прави уязвима за атака, а Европейският съюз трябва да има централна роля в мирното споразумение за Украйна, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Днешното изявление на Фон дер Лайен идва, докато висши служители от САЩ, Украйна и съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия провеждат преговори в Женева, за да обсъдят проекта на Вашингтон за план за прекратяване на войната в Украйна.

„Всеки надежден и устойчив мирен план трябва преди всичко да спре убийствата и да сложи край на войната, без да посява семената за бъдещ конфликт“, заяви Фон дер Лайен в изявление.

„Ние се споразумяхме по основните елементи, необходими за справедлив и траен мир и суверенитет на Украйна. Нека подчертая три от тях. Първо, границите не могат да бъдат променяни със сила“,каза тя. „Второ, като суверенна нация не може да има ограничения върху въоръжените сили на Украйна, които биха оставили страната уязвима за бъдещи атаки и по този начин биха подкопали европейската сигурност“, се казва в изявлението. „Трето, централната роля на Европейския съюз в осигуряването на мир за Украйна трябва да бъде напълно отразена. Украйна трябва да има свободата и суверенното право да избира собствената си съдба. Те са избрали европейска съдба“, заяви Фон дер Лайен.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    72 9 Отговор
    Хунтата и евроатлантиците забравят, че "борбата" започна с цел " нищо по-малко от границите на Украйна от 1991г, а Путин в затвора" и "безусловна подкрепа за Украйна колкото време е нужно", премина към "стратегическо поражение на Русия", след това премина в жеЛАЕНЕ на "мир чрез сила" и сега се е сгърчила до борба за "достоен мир".

    20:17 23.11.2025

  • 2 1488

    33 3 Отговор
    ужас

    20:17 23.11.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    71 8 Отговор
    Украинските граници са руски граници. Цяла територия Украйна тогава ще стане руска.

    20:18 23.11.2025

  • 4 Борисов

    11 60 Отговор
    Русия трябва да бъде спряна в Украйна.

    Коментиран от #9, #53

    20:19 23.11.2025

  • 5 Аналитик

    68 6 Отговор
    Слушайки ЕУ и Англия, Украйна се самоликвидира.Къде е кръчмаря се пита

    20:19 23.11.2025

  • 6 Mъpcyла

    60 5 Отговор
    Ще прати ли децата си на фронта да се бият за някакви градчета и селца, които не са им важни на бандерите?

    20:19 23.11.2025

  • 7 значи ,

    56 5 Отговор
    Пак са правили сметки без главнокомандващия , значи - нищо няма да излезе от това ! Събрали се , похортували си и се разотишли . Смешниците европейски .

    20:20 23.11.2025

  • 8 Пич

    66 6 Отговор
    Кво да коментираш на толкова тъпо създание !!! Урсула никога не е знаела къде се намира !!! Нека страдат , като са кретени !!! Някои идиоти не заслужават съчувствие !!!

    20:22 23.11.2025

  • 9 Правилно

    43 6 Отговор

    До коментар #4 от "Борисов":

    РУсия трябва да бъде спряна и то някъде към Лвов.

    20:22 23.11.2025

  • 10 Тая още ли н

    50 5 Отговор
    Тая още ли не е в панделата ? Краде, лъже и тупингерите и се възхищават надявайки се на малко евро :)!! Хей олигрофени ...

    20:22 23.11.2025

  • 11 Съдията

    37 4 Отговор
    Не е със сила, а с развяване на белия байрак. Политиканите от Западна(ла) Европа просто не знаят на кой свят се намират.😂

    20:22 23.11.2025

  • 12 МЖЕ МОЖЕ

    44 5 Отговор
    Киевската хунта мобилизира по 30 хил на месец, за 44 месеца от началото на денацификацията това прави 1.3 милиона, плюс над 700 хилядна армия преди началото, трябва на фронта да има два милиона войника. А се оплакват че намат ротиране на частите с години и напредват смело на запад. Явно че може да бъдат променяни числеността и границите със сила!

    20:23 23.11.2025

  • 13 Pyccкий Карлик

    40 5 Отговор
    Така е, но това струва 157 млрд. евро !!!
    Где деньги Урсула ?

    Коментиран от #22

    20:23 23.11.2025

  • 14 бай Бай

    17 2 Отговор
    Могат, може.

    20:23 23.11.2025

  • 15 Гончар Романенко

    33 5 Отговор
    И Гитлер тъй мислеше за Германия юбер алес! :))
    ... Гитлеркапут, фрау фон дер Лайен? :))

    20:23 23.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Цвете

    6 28 Отговор
    МНОГО ПРАВИЛНО. ОТ КЪДЕ НА КЪДЕ ЩЕ СЕ " КРАДАТ " ТЕРИТОРИИ, КОИТО СА И ЩЕ СИ ОСТАНАТ НА УКРАЙНА. ТОЯ МОЖЕ ДА ПОИСКА И ЖЕНЕВСКОТО ЕЗЕРО. 😉😂😅ПРИИСКАЛО МУ СЕ, ЗАЩОТО Е БЛИЗО ДО ЧЕРНО МОРЕ, НАЛИ? МНОГО ДОБРЕ МУ УСЕЩАМЕ ПОДМОЛНАТА ИГРА. НО В ЖИВОТА ИМА РАЗЛИЧНИ НЮАНСИ. КАКТО СИ НА ВЪРХА ИЗВЕДНЪЖ СЕ ОЗОВАВАШ НА ЗЕМЯТА СЪС ЗАЛЕПНАЛ ЗАДНИК.

    20:24 23.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Цвете

    5 26 Отговор
    МНОГО ПРАВИЛНО. ОТ КЪДЕ НА КЪДЕ ЩЕ СЕ " КРАДАТ " ТЕРИТОРИИ, КОИТО СА И ЩЕ СИ ОСТАНАТ НА УКРАЙНА. ТОЯ МОЖЕ ДА ПОИСКА И ЖЕНЕВСКОТО ЕЗЕРО. 😉😂😅ПРИИСКАЛО МУ СЕ, ЗАЩОТО Е БЛИЗО ДО ЧЕРНО МОРЕ, НАЛИ? МНОГО ДОБРЕ МУ УСЕЩАМЕ ПОДМОЛНАТА ИГРА. НО В ЖИВОТА ИМА РАЗЛИЧНИ НЮАНСИ. КАКТО СИ НА ВЪРХА ИЗВЕДНЪЖ СЕ ОЗОВАВАШ НА ЗЕМЯТА СЪС ЗАЛЕПНАЛ ЗАДНИК.

    20:26 23.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Деньги в твой джоб

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":

    Не всичките само 100-200 евро.
    На месец.
    И в мой.
    И на други хора в джоба.
    Понял?

    Коментиран от #49

    20:28 23.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 стоян

    6 21 Отговор
    Браво за евро лидерите - тази зима ще е движуха за москвабад - два часа има два часа няма ток - а за два часа без ток при минус 20 градуса тъбите на парното замръзват и бум движуха

    Коментиран от #36

    20:29 23.11.2025

  • 25 Боруна Лом

    29 2 Отговор
    А НА НАС КАК НИ РАЗГОНИХТЕ ДЪРЖАВАТА БЕЗ ВОЙНА?

    20:33 23.11.2025

  • 26 е как да не могат?

    23 3 Отговор
    вече 1,7 милиона липсват от армията и територия колкото българия е отнета

    Коментиран от #44

    20:33 23.11.2025

  • 27 истина е

    7 26 Отговор
    никой не може да променя границите на суверена държава.Русия трябва да се занули като територия и население,така че там никога повече да не настъпват условия за живот.

    Коментиран от #30

    20:33 23.11.2025

  • 28 Знаещ

    15 3 Отговор
    Могат, могат...

    20:35 23.11.2025

  • 29 ЕСССР

    26 2 Отговор
    Другарката Капитан Урсула смело, ще тресне Евротитаник в айсберга ООкpaйна!

    20:42 23.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 УдоМача

    15 2 Отговор
    вещице срината, пази си гърбината!!

    20:45 23.11.2025

  • 32 Горски

    29 3 Отговор
    И ако Фон Дер, Микрон и т н. много мътят водата да пусне записи и от технште корупционни скандали ( както направиха със Зеленски). Бог знае, че има богат избор на корупция - например сделката с Файзер и т н. Тези - Брюкселските са тотал щета от първия до последния. Един призрак броди из Европа - призракът на Брюкселската дезорганизирана шизофрения. Тези двамата баламурници решили да направят план за спиране на войната. "Сметки без кръчмаря". И ние тази вечер с наборите ще имаме събрание в кръчмата, за да обсъдим наша версия на плана за мир. Нали искахте"мир чрез сила".Ето ви "мир чрез сила"? Само дето разликата е в това,че не вие го налагате,а на вас ви го налагат,ама то затова се внимава какво си пожелаваш. Другата простотия е тази,че"границите не можели да бъдат променяни чрез сила". Айде бе,ти да видиш. Откакто свят светува, всички граници са се променяли и продължават да се променят единствено и само чрез сила."Правото на по-силния". Е,малко е кофти разбира се да си "от страната на булката",но това е положението. Мир няма да има до пълната капитулация и заличаване на Украйна.

    Коментиран от #39

    20:45 23.11.2025

  • 33 Я пък тоя

    25 2 Отговор
    Границата на тъпотията няма граници.
    Урсула, на четвърти километър в София, ремонтират такива като теб!

    20:45 23.11.2025

  • 34 Гост

    27 2 Отговор
    От кота Русия е във война? С кого? Тя на е обявила война на някого? Някой да и е обявил война? А смее ли? Лумпени....

    20:45 23.11.2025

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    25 1 Отговор
    А на Югославия що можеше🤔❗

    20:46 23.11.2025

  • 36 Неграмотник

    11 2 Отговор

    До коментар #24 от "стоян":

    Завърши трети клас и тогава се изказвай!

    20:46 23.11.2025

  • 37 Хаджи Папурко

    18 2 Отговор
    Голям зор, да отмъстят за дядовците им. Кафява чума сте, и не можете да се излекувате от нея.

    20:47 23.11.2025

  • 38 Урсула фон дер Лайен:

    17 2 Отговор
    и госпожата големи думи казва, ама ше се намери и на ней цаката. ФБР не спи.

    20:47 23.11.2025

  • 39 Всичко се знае

    8 3 Отговор

    До коментар #32 от "Горски":

    , но се изчаква подходящия момент. Може пък да се очовечи някой след забележка.

    Коментиран от #45

    20:49 23.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ВКАРАХА ЗЕЛЬО В БЛАТОТО

    14 2 Отговор
    НАЙ- ТТТЪПОТО НЕВЕЖО СЪЩЕСТВО ИЗРЕЧЕ ПОРЕДНАТА СИ ПППОВЪРНЯ !!! ТЕАЯ ФФФАШЕВРОБАЦИЛИ ,ТАЯ ЗАРАЗА В ЕВРОПА ОТИВА В ЗАДГРОБИЕТО , МЪКИТЕ ИМ СА ЗА ОЩЕ МАЛКО ДА СА ЖИВИ!

    20:52 23.11.2025

  • 42 Хмм

    18 1 Отговор
    А на нас как ни ограничи войската кекавото Нату? Защо да не може и при тях?

    20:53 23.11.2025

  • 43 И твоя ред ще дойде

    14 3 Отговор
    г-жа Урсула фон дер Лайен за сега не е в схемата с 20 часа записи при ФБР на Зеленски са и Естонски банки, покровителствани лично от Кая Калас. Та чакаме и тя да се изкаже милата някъде.

    20:56 23.11.2025

  • 44 БОЛШЕВИК

    7 4 Отговор

    До коментар #26 от "е как да не могат?":

    Повече територия е освободена над 160 000 кв.км. показват го даже на карта и нашите продажни медии!

    21:00 23.11.2025

  • 45 Горски

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Всичко се знае":

    Дано!

    21:06 23.11.2025

  • 46 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    16 3 Отговор
    ДОБЪР ВЕЧЕР УКРАЙНА
    И ЛЕКА НОЩ
    РУСНАЦИТЕ СА ДОВОЛНИ
    СЛЕДВА ЗАПОРОЖИЕ И ОДЕСА

    Коментиран от #59

    21:07 23.11.2025

  • 47 Чочо

    2 0 Отговор
    😀😀😀😀😀😀😀😵

    21:09 23.11.2025

  • 48 Европеец

    3 13 Отговор
    Московският империализъм трябва да бъде прекършен в Украйна, иначе с Европа е свършено!

    Коментиран от #50, #58

    21:10 23.11.2025

  • 49 Pyccкий Карлик

    2 14 Отговор

    До коментар #22 от "Деньги в твой джоб":

    Всяка вечер Русия гори на три места !!!
    Това трябва да продължи още Четири Года 👍

    Коментиран от #56, #57

    21:16 23.11.2025

  • 50 Дио

    12 2 Отговор

    До коментар #48 от "Европеец":

    Твоята Европа свършва бавно и тъжно.На старта застана Франция.Капиш

    21:17 23.11.2025

  • 51 Мимч

    8 2 Отговор
    Урсула, урсула,те какво са избрали знаем,но явно ти не знаеш какво и как е избрано,а именно с убийства на много деца и русначета и мирно население За това,че съдбата сега им го връща.А ти си гледай колоните и не се намират по между им,щото,,нали....

    21:17 23.11.2025

  • 52 Анонимен

    8 2 Отговор
    Тази многоуважаема акушерка да си гледа ражданията.Главолмно тя намалява в цяла Европа,благодарение на политици като нея.Тръгнала да се меси ,без да има компетенция по въпросите.32 пола се утвърждават безпрепятствено от нейна милост,без да се допитат до населението какво мисли по тези проблеми.Туй е демокрация от където и да се погледне.

    21:26 23.11.2025

  • 53 ганев

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Борисов":

    А ..ТЕБ ХАСАН ДА ТЕ ОБИЧА ..ВЕЧНО...КАКТО ДО.СЕГА

    21:30 23.11.2025

  • 54 ганев

    5 1 Отговор
    НАЙ ДОБРАТА..НОВИНА...ЗА ЦЕЛИЯТ СВЯТ....ДНЕС...УРСУЛА..МНОГО УВАЖАВАНА..И ОБИЧАНА........ВЕЧЕ НЕЕ С НАС..

    21:33 23.11.2025

  • 55 000

    6 2 Отговор
    Е, тя армията на украйна свърши. Останаха младежи и старци. С ес е свършено и това е чедесно.

    21:52 23.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ЗДРАСТИ УКРОП...ЧЕ

    5 2 Отговор

    До коментар #49 от "Pyccкий Карлик":

    АБЕ ЩО НЕ ПУБЛИКУВАШ И ТИ НЕКЪВ ПЛАН
    НЯМА ДА Е ПО ТЪ....П ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ
    ВЕРВАЙ МИ
    НЯМА КАК

    21:56 23.11.2025

  • 58 АБЕ ТИ КЪВ ЕВРОПЕЕЦ

    7 1 Отговор

    До коментар #48 от "Европеец":

    СИ ЩОМ НЕ СИ МЮСЮЛМАНИН
    АЙДЕ МАРШ ПРИ ХОДЖАТА С НОЖКАТА

    21:59 23.11.2025

  • 59 Моряка

    7 1 Отговор

    До коментар #46 от "ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ":

    Така е ,но пропусна Николаев.А той върви в комлект с Одеса.Преди 250 години руската империатрица Екатерина е основала Одеса като търговски град и връзка със света,Николаев като корабостроителен град (има 3 големи корабостр.завода,които при украинското робство пустеят) и Севастопол, като военоморска база.Сега робството ще свърши,повервайте ми.

    22:42 23.11.2025

  • 60 Бре

    5 1 Отговор
    Урсулке, това да не ти е ковида, а?
    Може да искаш, но не може да го направиш.
    Всичко свърши.

    22:46 23.11.2025

  • 61 Провалени политици

    4 1 Отговор
    Живеещи в заблуда че Украйна ще победи със доставки на оръжия и пари, каза Ванс.
    Точка по въпроса.

    23:14 23.11.2025

  • 62 Бившият съветник на Пентагона

    4 1 Отговор
    Анализатор Макгрегър е заявил, че Зеленски може да напусне Украйна както са направили вече няколко негови приближени.Той подчертава, че половината от финансовата помощ, предоставена на Украйна, е била открадната и е попаднала или на черния пазар, или в личните банкови сметки на някои високопоставени хора. По-специално, над един милиард долара са установени в банкови сметки на Зеленски. Може да се наложи Зеленски да се охранява от специална тайна охрана която да не му позволи да избяга от Украйна както някои от неговите приближени другари вече избягаха. Западът е обявил, че Зеленски е в безнадеждна ситуация.

    23:20 23.11.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Атлантик

    1 4 Отговор
    Права е Урсула. Украйна никога няма да бъде превърната във васал на Крепостна рус. Войната ще продължи до пълното сразяване на мужиците и разпадането Империята на злото, а военнопрестъпникът Путин, предаден на Военния трибунал в Хага

    00:20 24.11.2025

  • 65 Моряка

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "да да":

    Кой ще и предложи бахур на тази изсъхнала жаба?

    00:23 24.11.2025

