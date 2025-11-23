Урсула фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила, нито армията й да бъде намалявана

Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила, армията ѝ не може да бъде намалена, което я прави уязвима за атака, а Европейският съюз трябва да има централна роля в мирното споразумение за Украйна, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Днешното изявление на Фон дер Лайен идва, докато висши служители от САЩ, Украйна и съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия провеждат преговори в Женева, за да обсъдят проекта на Вашингтон за план за прекратяване на войната в Украйна.
„Всеки надежден и устойчив мирен план трябва преди всичко да спре убийствата и да сложи край на войната, без да посява семената за бъдещ конфликт“, заяви Фон дер Лайен в изявление.
„Ние се споразумяхме по основните елементи, необходими за справедлив и траен мир и суверенитет на Украйна. Нека подчертая три от тях. Първо, границите не могат да бъдат променяни със сила“,каза тя. „Второ, като суверенна нация не може да има ограничения върху въоръжените сили на Украйна, които биха оставили страната уязвима за бъдещи атаки и по този начин биха подкопали европейската сигурност“, се казва в изявлението. „Трето, централната роля на Европейския съюз в осигуряването на мир за Украйна трябва да бъде напълно отразена. Украйна трябва да има свободата и суверенното право да избира собствената си съдба. Те са избрали европейска съдба“, заяви Фон дер Лайен.
1 име
20:17 23.11.2025
2 1488
20:17 23.11.2025
3 БОЛШЕВИК
20:18 23.11.2025
4 Борисов
Коментиран от #9, #53
20:19 23.11.2025
5 Аналитик
20:19 23.11.2025
6 Mъpcyла
20:19 23.11.2025
7 значи ,
20:20 23.11.2025
8 Пич
20:22 23.11.2025
9 Правилно
До коментар #4 от "Борисов":РУсия трябва да бъде спряна и то някъде към Лвов.
20:22 23.11.2025
10 Тая още ли н
20:22 23.11.2025
11 Съдията
20:22 23.11.2025
12 МЖЕ МОЖЕ
20:23 23.11.2025
13 Pyccкий Карлик
Где деньги Урсула ?
Коментиран от #22
20:23 23.11.2025
14 бай Бай
20:23 23.11.2025
15 Гончар Романенко
... Гитлеркапут, фрау фон дер Лайен? :))
20:23 23.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Цвете
20:24 23.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Цвете
20:26 23.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Деньги в твой джоб
До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":Не всичките само 100-200 евро.
На месец.
И в мой.
И на други хора в джоба.
Понял?
Коментиран от #49
20:28 23.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 стоян
Коментиран от #36
20:29 23.11.2025
25 Боруна Лом
20:33 23.11.2025
26 е как да не могат?
Коментиран от #44
20:33 23.11.2025
27 истина е
Коментиран от #30
20:33 23.11.2025
28 Знаещ
20:35 23.11.2025
29 ЕСССР
20:42 23.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 УдоМача
20:45 23.11.2025
32 Горски
Коментиран от #39
20:45 23.11.2025
33 Я пък тоя
Урсула, на четвърти километър в София, ремонтират такива като теб!
20:45 23.11.2025
34 Гост
20:45 23.11.2025
35 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
20:46 23.11.2025
36 Неграмотник
До коментар #24 от "стоян":Завърши трети клас и тогава се изказвай!
20:46 23.11.2025
37 Хаджи Папурко
20:47 23.11.2025
38 Урсула фон дер Лайен:
20:47 23.11.2025
39 Всичко се знае
До коментар #32 от "Горски":, но се изчаква подходящия момент. Може пък да се очовечи някой след забележка.
Коментиран от #45
20:49 23.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ВКАРАХА ЗЕЛЬО В БЛАТОТО
20:52 23.11.2025
42 Хмм
20:53 23.11.2025
43 И твоя ред ще дойде
20:56 23.11.2025
44 БОЛШЕВИК
До коментар #26 от "е как да не могат?":Повече територия е освободена над 160 000 кв.км. показват го даже на карта и нашите продажни медии!
21:00 23.11.2025
45 Горски
До коментар #39 от "Всичко се знае":Дано!
21:06 23.11.2025
46 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
И ЛЕКА НОЩ
РУСНАЦИТЕ СА ДОВОЛНИ
СЛЕДВА ЗАПОРОЖИЕ И ОДЕСА
Коментиран от #59
21:07 23.11.2025
47 Чочо
21:09 23.11.2025
48 Европеец
Коментиран от #50, #58
21:10 23.11.2025
49 Pyccкий Карлик
До коментар #22 от "Деньги в твой джоб":Всяка вечер Русия гори на три места !!!
Това трябва да продължи още Четири Года 👍
Коментиран от #56, #57
21:16 23.11.2025
50 Дио
До коментар #48 от "Европеец":Твоята Европа свършва бавно и тъжно.На старта застана Франция.Капиш
21:17 23.11.2025
51 Мимч
21:17 23.11.2025
52 Анонимен
21:26 23.11.2025
53 ганев
До коментар #4 от "Борисов":А ..ТЕБ ХАСАН ДА ТЕ ОБИЧА ..ВЕЧНО...КАКТО ДО.СЕГА
21:30 23.11.2025
54 ганев
21:33 23.11.2025
55 000
21:52 23.11.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 ЗДРАСТИ УКРОП...ЧЕ
До коментар #49 от "Pyccкий Карлик":АБЕ ЩО НЕ ПУБЛИКУВАШ И ТИ НЕКЪВ ПЛАН
НЯМА ДА Е ПО ТЪ....П ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ
ВЕРВАЙ МИ
НЯМА КАК
21:56 23.11.2025
58 АБЕ ТИ КЪВ ЕВРОПЕЕЦ
До коментар #48 от "Европеец":СИ ЩОМ НЕ СИ МЮСЮЛМАНИН
АЙДЕ МАРШ ПРИ ХОДЖАТА С НОЖКАТА
21:59 23.11.2025
59 Моряка
До коментар #46 от "ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ":Така е ,но пропусна Николаев.А той върви в комлект с Одеса.Преди 250 години руската империатрица Екатерина е основала Одеса като търговски град и връзка със света,Николаев като корабостроителен град (има 3 големи корабостр.завода,които при украинското робство пустеят) и Севастопол, като военоморска база.Сега робството ще свърши,повервайте ми.
22:42 23.11.2025
60 Бре
Може да искаш, но не може да го направиш.
Всичко свърши.
22:46 23.11.2025
61 Провалени политици
Точка по въпроса.
23:14 23.11.2025
62 Бившият съветник на Пентагона
23:20 23.11.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Атлантик
00:20 24.11.2025
65 Моряка
До коментар #63 от "да да":Кой ще и предложи бахур на тази изсъхнала жаба?
00:23 24.11.2025