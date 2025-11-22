Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев коментира канала си в Telegram избора на Володимир Зеленски за ръководител на украинската делегация, която ще участва в преговори за постигане на мир в Украйна, пише Фокус.



"Кървавият Киевски клоун (ККК) назначи Ермак за ръководител на делегацията си на преговорите със САЩ и "други международни партньори". Отличен избор. По-добър от него е само Миндич", пише Медведев.

The Killer Kiev Klown (KKK) has appointed Yermak as head of his delegation for talks with the US and ‘other international partners.’

Excellent choice. The only better pick would've been Mindich.



Делегацията на Украйна на преговорите за мирно споразумение ще бъде ръководена от Андрий Ермак, ръководителя на кабинета на Володимир Зеленски.



Миналата седмица в Украйна избухна скандал, свързан с бизнесмен, сътрудник на украинския президент Тимур Миндич, който стана обвиняем по наказателно дело за корупция. Според Националното бюро за борба с корупцията на Украйна, Миндич е ръководил престъпна група, която е изградила мащабна корупционна схема в държавното предприятие Енергоатом, оператор на три украински ядрени електроцентрали. Самият той успя да избяга от страната.