Дмитрий Медведев: Браво на киевския клоун, но защо не прати Миндич?
  Тема: Украйна

Дмитрий Медведев: Браво на киевския клоун, но защо не прати Миндич?

22 Ноември, 2025 16:12 6 942 142

  • дмитрий медведев-
  • володомир зеленски-
  • андрий ермак-
  • русия-
  • украйна-
  • тимур миндич-
  • енергоатом



Дмитрий Медведев: Браво на киевския клоун, но защо не прати Миндич? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев коментира канала си в Telegram избора на Володимир Зеленски за ръководител на украинската делегация, която ще участва в преговори за постигане на мир в Украйна, пише Фокус.

"Кървавият Киевски клоун (ККК) назначи Ермак за ръководител на делегацията си на преговорите със САЩ и "други международни партньори". Отличен избор. По-добър от него е само Миндич", пише Медведев.




Миналата седмица в Украйна избухна скандал, свързан с бизнесмен, сътрудник на украинския президент Тимур Миндич, който стана обвиняем по наказателно дело за корупция. Според Националното бюро за борба с корупцията на Украйна, Миндич е ръководил престъпна група, която е изградила мащабна корупционна схема в държавното предприятие Енергоатом, оператор на три украински ядрени електроцентрали. Самият той успя да избяга от страната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 3.14К

    102 5 Отговор
    Али Баба е ясен, остава да видим 40те разбойници.

    Коментиран от #138

    16:15 22.11.2025

  • 3 Митя ,

    20 89 Отговор
    Суббота е , бе , Наздаровья .. на Маша - тоже !!👍

    16:16 22.11.2025

  • 4 По-добре клоун, отколкото

    92 160 Отговор
    пиянде. Зеленски не е клоун, но Медведев е гл. алкохолик на Федерацията. Относно гаранциите. Да не забравяме, че САЩ бяха подписали Меморандума от Будапеща от 1994 г. за сигурността на Украйна, който по-късно беше нарушен от Русия, и не е ясно как новото предложение на Тръмп би предотвратило подобен сценарий в бъдеще. Украйна се отказа от ядрените си оръжия, но с руснак договорености да сключваш е все едно с мечка мед да ядеш. Руснакът разбира само от як кьотек!

    Коментиран от #9, #11, #23, #68, #91, #117, #121, #133, #137

    16:17 22.11.2025

  • 5 Димоне ,

    17 68 Отговор
    Остаряваш , таваришч .. Къде са ядрата ?

    16:18 22.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Отрезвител

    55 87 Отговор
    Димон не изтрезнява.

    16:20 22.11.2025

  • 8 Слава алкохолу

    19 88 Отговор
    Медвечук....СЛАВА алкохолу.

    16:21 22.11.2025

  • 9 Филип

    125 25 Отговор

    До коментар #4 от "По-добре клоун, отколкото":

    Русия е номер 1 и така ще бъде,но има много наивни глупаци да вярват на англосаксонците

    Коментиран от #40, #98

    16:21 22.11.2025

  • 10 да питам

    23 87 Отговор
    Не мога да разбера , що всички ошанки свързват Путин с Кремъл , като се е заврял у бункер , с неизвестно местонахождение ... 🤭😁

    16:21 22.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    80 5 Отговор
    Миндич се крие в Израел.

    Коментиран от #32

    16:22 22.11.2025

  • 13 Ти си

    16 50 Отговор
    клоун. Спиртосан.

    16:23 22.11.2025

  • 14 Смешник

    100 9 Отговор
    Прав е Медведката Но по принцип цялата украинска власт е една организирана престъпна група

    16:23 22.11.2025

  • 15 Абе зае....БИ...

    11 60 Отговор
    Един..." клоун", и " наркоман" 12 години пи ЗДИ монголяк алкашете на ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна рамАзан,.... Фюрера педофил и Ху есос!
    АааааааХахахаха
    2 Милиона монголяци Фира а ху ЙЛО педофила,по трусики от... ГОТВАЧО ИЗБЕГА! АааааааХахахаха
    12 год и пи--- здец,... НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ ИЛИ ОБЛАСТЕН ГРАД?!?!?
    АааааааХахахаха
    СДА ВАЙ СЯ, ПЕТУШОК МОНГОЛОИДЕН

    Коментиран от #21, #22

    16:23 22.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тоя Медведев

    20 59 Отговор
    антропологично не мяза на човек.
    Абе, на нищо не прилича.

    Коментиран от #24

    16:25 22.11.2025

  • 18 Стига бе

    14 59 Отговор

    До коментар #11 от "404":

    Тоя медвечук даде над един милион руснаци курбан....а за територията не е ясно, щото Путин здраво са окопава там....

    16:25 22.11.2025

  • 19 Наистина сиТъпГалош

    10 10 Отговор

    До коментар #6 от "Калъф":

    Няма съмнение.

    16:26 22.11.2025

  • 20 Санде Глухия

    12 58 Отговор
    Абе я ви казах,че и Оризо-Гризачите на Ким и... Бай Дончо психара не моат а спасат Фюреро пе-ДОФИЛ и хомиК могучая!
    Една Украйна без оръжие, пари, Авиация, подводници, кораби, крилати и балистични ракети им скина... гевре-ко на монголяците от педеРасисийската П ЕДЕРАЦИЯ и С.Корея
    Ееееедехееее

    Коментиран от #29

    16:26 22.11.2025

  • 21 Руснаците още не са се стегнали

    30 6 Отговор

    До коментар #15 от "Абе зае....БИ...":

    Сега започват да се стягат, та да ги дрънкат стегнати.

    16:26 22.11.2025

  • 22 Последния софиянец

    18 3 Отговор

    До коментар #15 от "Абе зае....БИ...":

    👍😄👍 У ДРИ БАЦЕ

    16:28 22.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ха ХаХа

    7 28 Отговор

    До коментар #17 от "Тоя Медведев":

    Казал монгороидният татарски тангрист

    16:28 22.11.2025

  • 25 Защото Миндич се движи само

    47 5 Отговор
    със златното си клекало и златното си биде.

    16:29 22.11.2025

  • 26 Сталин

    55 11 Отговор
    Здравейте,Аз съм вашия кокаинов фюрер

    Коментиран от #65

    16:29 22.11.2025

  • 27 Анонимен

    44 7 Отговор
    Напълно влиза в ролята на главен клоун ,като виден актьор Зеленият.Това за него не представлява никаква трудност.Превъплащава се без много труд в различни чудати роли,защото актьорството му е в кръвта.

    16:29 22.11.2025

  • 28 Ай стига бе

    18 18 Отговор
    На тия ли нагли мафиоти ще кляка Тръмп ?!! Срам и позор !!!

    Коментиран от #31

    16:30 22.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 По големи мафиоти

    45 6 Отговор

    До коментар #28 от "Ай стига бе":

    от англосаксите няма бе туреник

    16:31 22.11.2025

  • 32 Хаха

    3 8 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Ти и там ли се навираш бе, кварталната клюкарка ряпа да яде пред тебе

    16:31 22.11.2025

  • 33 Ристе кьоравото

    8 26 Отговор
    Те тоа оповръщаняк и члено-- сос и оня Мин етчик... Соло вьев са нагледен пример за КОМ- ФАШАГИ и ПЕ дики!! ФАКТ
    Всеки ден фъргат АТОМА по целиот СВЕТ и...бегат като шлю ХИ от един готвач
    Хихихихихи

    Коментиран от #51

    16:31 22.11.2025

  • 34 До Защото Миндич

    6 12 Отговор
    Стига бе, от Янукович ли е видял ?

    16:32 22.11.2025

  • 35 Хи,хи,хи...

    5 26 Отговор
    А Матрьошковия Московски Махмурлиец какъв клоун е???

    Коментиран от #38

    16:33 22.11.2025

  • 36 Медведев

    28 8 Отговор
    Прави Свинският Райх на шкембе чорба

    16:33 22.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Клонът е известен

    26 5 Отговор

    До коментар #35 от "Хи,хи,хи...":

    И е треторазряден еврей

    16:34 22.11.2025

  • 39 000

    27 4 Отговор
    Защо на запад наричат немците свине?

    Коментиран от #45, #46

    16:34 22.11.2025

  • 40 Прав си

    5 19 Отговор

    До коментар #9 от "Филип":

    Номер 1 са. На тия отявлени пияндурници никой не може им излезе насреща. Айде, наздраве!

    16:35 22.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 До По големи

    7 24 Отговор
    На теб дори не са ти промивали мозъка, защото не са го намерили ! От такива има нужда Кремълската хунта !

    16:36 22.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Казуар

    6 21 Отговор
    Фарфалакът Медведев е много умен.

    Коментиран от #50

    16:36 22.11.2025

  • 45 Защото

    17 5 Отговор

    До коментар #39 от "000":

    Са свине като украинците

    16:37 22.11.2025

  • 46 Цъ,пе ..дик

    5 17 Отговор

    До коментар #39 от "000":

    Русише швайне казват!
    👍😄
    Пускай клиповете със Алк аши и ще разбереш защо

    16:37 22.11.2025

  • 47 500 години

    21 0 Отговор

    До коментар #41 от "398 години":

    Турска телевизия.Хи ги хи ...и за капак Делян ДПСеевски.

    16:38 22.11.2025

  • 48 .......

    5 25 Отговор
    САЩ,отново спасяват Терористите от Изток (така направиха и през ПСВ и ВСВ)!!!Тези не трябва да съществуват ,като нация,камо ли държава да имат...

    Коментиран от #53, #55

    16:38 22.11.2025

  • 49 Механик

    35 5 Отговор
    Страхотно чувство за хумор у Медведев! Браво!
    Направо ги закова с тоя лаф.
    Респект!!

    16:38 22.11.2025

  • 50 1000 пъти е по умен

    29 6 Отговор

    До коментар #44 от "Казуар":

    От надрусаното джудже в Кийиф

    16:38 22.11.2025

  • 51 Сатана Z

    2 11 Отговор

    До коментар #33 от "Ристе кьоравото":

    За съжаление е факт

    16:39 22.11.2025

  • 52 Шойгу

    4 16 Отговор
    Вие изпратете Пригожин.

    Коментиран от #58

    16:39 22.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Жигоитоаст

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от ".......":

    Чавка ти е изпила мозъка

    16:40 22.11.2025

  • 56 По продължителност

    6 19 Отговор
    (3г. и 9м.) СВО в Украйна скоро ще превиши ВОВ през ВСВ която беше 3г. и 10м. От Сталинград до Берлин(1500км.) РККА е стигнала за 2г. и 3м.(февруари 1943г. - май 1945г). Сега за 11г. 18,8% от Украйна. От 24.02.2022 до 11.2025 от Донецк до Покровск(50км.) (това е най-големия напредък по фронтовата линия).

    16:41 22.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Хихихи

    6 2 Отговор

    До коментар #52 от "Шойгу":

    Теб ще изпратят, щом си казал

    16:41 22.11.2025

  • 59 Свободен

    4 13 Отговор
    Това пише.ме защо се обажда?!
    Никой не се интересува от мнението на интимния приятел на кремълския плъх!

    16:42 22.11.2025

  • 60 Преди руснаците бяха крепостни.

    8 18 Отговор

    До коментар #41 от "398 години":

    Сега са роби като копейките.

    Коментиран от #71

    16:43 22.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 До Я пъ тоа

    8 14 Отговор
    Четвърта, не трета ! Това прави вече близо 500 поредни тридневни операции !

    16:43 22.11.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Наполеон стигна от Полша

    4 17 Отговор
    до Москва за 3 месеца на коне и каруци, Хитко стигна до Москва за 4месеца. Сега Путин за 11г. e завзел 19,1% от Украйна като ЛНР, ДНР и Крим (11% от завладяното) беше в 2014г. от Игорь Стрелков(Зелените човечета) и "Вагнер" на Пригожин. За 3г. и 9м. само 8,1% са завзели от Украйна - голяяяям успех на "Втарая в мире"?!

    16:44 22.11.2025

  • 65 Свободен

    4 17 Отговор

    До коментар #26 от "Сталин":

    Готин е!
    Освен това с тези дрешки изби зъбите на Путин!
    Смятай ако сложи военна униформа какво ще стане!

    Коментиран от #70, #120

    16:44 22.11.2025

  • 66 Диагноза

    15 20 Отговор
    Медведев е много вътре с... алкохола. 🤔

    16:46 22.11.2025

  • 67 Ха ха

    5 19 Отговор
    Руските ушанки победиха на тяхната враждебност няма да спре до тук ще нападне и молдова под риск са всички източноевропейски държави а на Тръмп му дреме на оная работа той ще ни изтъргува по за пет долара.

    16:46 22.11.2025

  • 68 Дядо ви

    30 5 Отговор

    До коментар #4 от "По-добре клоун, отколкото":

    Ееех, деца, кълвете чужда пропаганда и не гледате какво поглъщате. Първо, защо те е домързяло чедо да напишеш в гугъл "меморандум" и да видиш що за животно е това? Хм? Второ, защо те домързя чедо да се запознаеш поне "отгоре" с условията на меморандума от Будапеща? Хм? Защо чедо не прочете малко история за да видиш, че САЩ бяха тези, които бяха категорично несъгласни руските ядрени оръжия да останат в Украйна и настояваха в най-кратки срокове Русия да си ги прибере иначе нямаше да подпишат дори и този "хвърчащ лист". А знаеш ли чедо, че гаранциите за сигурност на Украйна са били изрично под условие, че Украйна никога няма да приеме натовски войски и оръжие на своя територия, и ще запазим строг, пълен неутралитет? Хм? Не е въпроса да се разделяме на лагери, трябва да си гледаме първо вярата и родината и после всичко останало. Винаги следвайки дали някой не ни подхлъзва нанякъде. Няма значение в каква посока.

    Коментиран от #79

    16:47 22.11.2025

  • 69 Нещо като

    5 3 Отговор
    Присмял се хърбел на щърбел !

    16:47 22.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Идиот

    21 10 Отговор

    До коментар #60 от "Преди руснаците бяха крепостни.":

    200 г.беше византийски роб
    500 г.турски роб
    36 г.сороски роб

    Коментиран от #99

    16:49 22.11.2025

  • 72 Архимандрисандрит Бибиян

    3 14 Отговор
    Верно Миндич че се разбере с Пундич най лесно деа!

    16:50 22.11.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ха ХаХа

    4 4 Отговор

    До коментар #73 от ".......":

    И теб ли те опъната анадолците.?
    В кой месец си бременен?

    Коментиран от #77, #80, #81

    16:51 22.11.2025

  • 75 Нострадамус

    19 9 Отговор
    Ако Украйна не се съгласи с Плана на Съединените американски щати, за мирни преговори с Русия,
    Тогава Украйна ще се съгласи с Присъединяване към Руската Федерация Завинаги!

    16:52 22.11.2025

  • 76 Тома

    22 6 Отговор
    Димата винаги с цяла ръка им бърка от зад на украинската хунта и каращ бай дончо да подскача до тавана като Майкъл Джордан

    16:53 22.11.2025

  • 77 К о р за Копейките

    7 15 Отговор

    До коментар #74 от "Ха ХаХа":

    Oще един докачлив чебуратор

    16:53 22.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Прадедо

    7 1 Отговор

    До коментар #68 от "Дядо ви":

    Мъжко Д ,веднъж се лъже....

    16:54 22.11.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Митя

    10 14 Отговор
    пак е прекалил с антифриза!

    16:55 22.11.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 ПУТИН

    7 16 Отговор
    Я, ПИЯНИЦАТА МЕДВЕДЕВ ПРАВИ ИЗКАЗВАНЕ ? ТОВА Е ЗНАМЕНАТЕЛНО. ДАНО ДО ДОВЕЧЕРА ИЗТРАЕ ТРЕЗВЕН.

    17:02 22.11.2025

  • 86 Тов. Членин

    8 16 Отговор
    Таваришчи , когато Димата ми идва на посещение в Мавзолея , ми идва да стана и да избягам ..

    17:02 22.11.2025

  • 87 А какво

    6 6 Отговор
    стана с многополюсния свят и хегемона?

    17:04 22.11.2025

  • 88 Посоката

    8 14 Отговор
    Клоунът е пияницата от рашистан.

    17:06 22.11.2025

  • 89 Хи их хи

    13 6 Отговор
    В разговорите между засечените от антикорупционните служби на Ермак му казвали Али Баба, от първите му инициали-Андрей Борисович Ермак! А Зелената еуглена незнае нищо, чиста момина сълза!

    17:09 22.11.2025

  • 90 Никой

    5 12 Отговор
    Украйна не е осъдена от Международния съд за геноцид над руско говорящи, както твърди един скъсан русофилски калъф. Много лесно може да се провери русофилската лъжа . То е ясно,че русофилите са безмозъчни същества ,ама чак толкова ?

    17:09 22.11.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 ЛОПАЙ У ЙОТ..

    8 15 Отговор

    До коментар #83 от "Атина Палада":

    Ху есос!
    1724 г...се обявява измисления КЕН еф Русия! Какви " Ришки"... царе ма трвестуняк?!?
    През 12 Век се появява селото Московия на монголо-Татарските роби москаля!! ВАСАЛИ на Монголо-Татарската Орда!! Кви царе?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #96, #105, #107, #130

    17:12 22.11.2025

  • 93 Посетител

    10 4 Отговор

    До коментар #16 от "Я пъ тоа":

    Много ги избива... То си личи при размяната на трупове...

    17:12 22.11.2025

  • 94 Миндич

    12 5 Отговор
    Флашката с еврокорунпетата е предадена където трябва ,аз съм в Израел .наздраве

    17:13 22.11.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Фактите говорят

    8 14 Отговор

    До коментар #92 от "ЛОПАЙ У ЙОТ..":

    През 18 век се създава така нареченият..."руски език " !
    Създаден от Ломоносов! Дефакто,... есперанто, за да комуникират със поробените 168 националности ( със собствен Език, традиции, култура)!!
    А руският език е сбирщина от Старобългарски, немски,полски,турски и Татарски език !!

    17:20 22.11.2025

  • 97 Ха ха ха

    5 12 Отговор
    Медведев е московски пиян клоун

    17:20 22.11.2025

  • 98 Ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Филип":

    Номер 1 само че отзад напред

    17:21 22.11.2025

  • 99 Пропусна

    5 12 Отговор

    До коментар #71 от "Идиот":

    45 руски роб

    17:21 22.11.2025

  • 100 Медводков линията 🤡

    5 13 Отговор
    Медводков превзема Финландия два пъти дневно: една бутилка водка Финландия на обед и една вечер 🤩🤡🚽

    Коментиран от #106

    17:21 22.11.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Герге ,

    1 1 Отговор
    Штисайряфостатъ .. тръкачеф

    17:22 22.11.2025

  • 103 Ха ха ха

    4 10 Отговор

    До коментар #6 от "Калъф":

    Много руска пропаганда си чел. Нищо общо с истината е това което драскаш.

    17:23 22.11.2025

  • 104 Спи спокойно ,

    4 7 Отговор

    До коментар #101 от "Зевзек":

    Едва е Втори ден от СВО-то ... 🤭😁

    Коментиран от #113

    17:24 22.11.2025

  • 105 ,,,,,,

    3 6 Отговор

    До коментар #92 от "ЛОПАЙ У ЙОТ..":

    Крепостно селячество

    17:25 22.11.2025

  • 106 Запознат

    12 4 Отговор

    До коментар #100 от "Медводков линията 🤡":

    "една бутилка водка Финландия на обед и една вечер"

    Само има една съществена разлика - някои ще пият от радост а някои като нашите козячета от мъка.

    17:25 22.11.2025

  • 107 У ДРИ БАЦЕ

    5 10 Отговор

    До коментар #92 от "ЛОПАЙ У ЙОТ..":

    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ.
    гУ...Й ЗА УЗКОГЛАЗИЯ ПЕТУШОК -- ХУ ЙЛО

    Коментиран от #114

    17:25 22.11.2025

  • 108 Маша и Мечока

    2 9 Отговор
    Когато единия се изказва,другия е под масата!

    17:26 22.11.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Гггггггг

    6 6 Отговор

    До коментар #83 от "Атина Палада":

    Не ма, чували сме за германката Екатерина Велика и крепостното селячество.

    17:28 22.11.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Зевзек

    9 5 Отговор

    До коментар #107 от "У ДРИ БАЦЕ":

    Ех колко мъка имало по този свят - особенно козяшка мъка - сега им остана само да плюят злъч.

    Коментиран от #116

    17:31 22.11.2025

  • 115 Кои градове ма г ЕЙ?

    6 8 Отговор

    До коментар #109 от "Да бе, няколкостотин":

    12 год БЕЗАНАЛОГОВ АНШЛУС във независима Украйна и....ПИ... ЗДЕЦ!!
    Нито една превзета Област или Областен град!
    Войната започна във ДОНБАС и днес монголо- Фашистките пи--- ДОРИ още превземат селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк
    АааааааХахахаха

    17:31 22.11.2025

  • 116 Цаливаш ли

    5 6 Отговор

    До коментар #114 от "Зевзек":

    КУ РАна рамАзан като Фюрера пеДо-фил Ху ЙЛО?
    3 ДНЕВЕН ПЕТУШОК

    17:33 22.11.2025

  • 117 НАЛИ?!

    14 5 Отговор

    До коментар #4 от "По-добре клоун, отколкото":

    ,,Руснакът разбира само от як кьотек!"
    Питай духовете на Наполеон и Хитлер,кой яде...,,якият кьотек"...😉!

    Коментиран от #142

    17:36 22.11.2025

  • 118 На теб не ти се удава

    4 2 Отговор

    До коментар #83 от "Атина Палада":

    да мислиш.
    Силата ти е в цитатите.
    Прочиташ нещо, вярваш му и го преписваш. Ю.рд-ечка.

    17:39 22.11.2025

  • 119 Горски

    15 4 Отговор
    Коалицията на желаещите е вече Коалиция на жалеещите. Е как да осъзнаят европейците и техния палячо Зеленски , като всички те са постоянно на наркотици, а повечето са си просто мозъчни инвалиди...Перемога, въоражаване , ала-бала., санкции....Тотално са изплискали легена. Зеленски има време до четвъртък да реши как иска да капитулира. Да капитулира по меко със омекотител и дюшек отдолу, или да капитулира насилствено във ужасни болки. Така е като вярва на американците. Хънтър и Джо Байдън съсипаха Украйна! Стратегията на САЩ е перфектна. Сега Европа е слаба, а не силна като преди години, в рецесия е и не представлява заплаха. Киев няма да предложи никакви алтернативи. Просто подготвят населението за неизбежното. С последната история за корупционният скандал леко им намекнаха какво ги очаква ако откажат каквото и да е споразумение. Народът на Украйна ще приеме тежко загубата на територии, но няма да прости никога кражбите на елита, докато децата им са загивали на фронта.

    17:39 22.11.2025

  • 120 Баш-Свободен

    8 5 Отговор

    До коментар #65 от "Свободен":

    Зеленият за 4 години успя да избие...
    ... два метални парапета на Кримският Мост...!
    И до тук беше...!

    17:39 22.11.2025

  • 121 А най-добре

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "По-добре клоун, отколкото":

    Викаш е да имаш надрусан крадлив фюрер за държавен глава!

    17:39 22.11.2025

  • 122 9999

    2 8 Отговор
    Колко комунизъм ,изостаналост и диктатура лъха от тая снимка.Направо ужас.

    Коментиран от #127

    17:40 22.11.2025

  • 123 Спи спокойно ,

    4 7 Отговор

    До коментар #113 от "Зевзек":

    Не рева , а се смея ... 🤭Китайците да ви делают Москвича .. 🤭😁🤫

    17:40 22.11.2025

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО

    5 13 Отговор

    До коментар #6 от "Калъф":

    И ти явно си донор и спонсор на фашистка и терористична русия.Промит мозък и облъчен от престъпният кремълски режим който до момента изби 2 милиона от народа си като ги праща на сигурна смърт в Украйна заради имперските интереси на един компелскиран хобит скит в бункер!

    Коментиран от #128

    17:48 22.11.2025

  • 127 Миличко,

    7 4 Отговор

    До коментар #122 от "9999":

    Защото не е на фона на цветовете на дъгата ли?!?

    17:50 22.11.2025

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Е ми

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    И Хитлер ще ще да се срамува от руските « детеубийци»този и се изказва

    18:04 22.11.2025

  • 130 мушмул

    5 11 Отговор

    До коментар #92 от "ЛОПАЙ У ЙОТ..":

    "1724 г...се обявява измисления КЕН еф Русия! Какви " Ришки"... царе ма трвестуняк?!?". Леко бе нервак, ще направиш инфаркт на менискуса! 1721г. Русия става империя, годината ти е грешна! Преди това е била княжество, а след това и царство! Ама няма да те открехвам, защото така интелектуално ограничен си по-сладък!

    18:07 22.11.2025

  • 131 Един

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Рашистите в чували.

    18:07 22.11.2025

  • 132 Спомни си

    5 11 Отговор

    До коментар #6 от "Калъф":

    Да хвърляш бомба в детски градини Путин е пълен ненормалник Явно не виждаш жилишни блокове на цивилното население които са полуразрушени

    18:09 22.11.2025

  • 133 Турчин

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "По-добре клоун, отколкото":

    Явно някои трябва да доиде и нас да освободи Браво за коментара

    18:11 22.11.2025

  • 134 пътник

    4 12 Отговор
    Тоя чак се тресе от злоба и затова не може да си мери приказките.Ама как горкият да понесе разпада на СССР и Варшавския блок ?Чак се пропи.

    18:22 22.11.2025

  • 135 последен валс

    4 11 Отговор
    ,,Кървав клоун" е този който напада и започва войната. Ръководителите на Кремъл тотално са изтрещели в опитите си да оправдаят своите действия.

    18:39 22.11.2025

  • 136 Киевският "клоун"

    6 6 Отговор
    ви обърна ауспусите, алкаши!

    19:04 22.11.2025

  • 137 1678

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "По-добре клоун, отколкото":

    Ма мноооого си проззть бе

    20:40 22.11.2025

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Русия трябва да бъде разрушена...

    2 6 Отговор
    Единственият жалък клоун е Митьо Пияндето от кремълския нелеп цирк. Но к неговият ред ще дойде като на всеки алккаш....

    21:47 22.11.2025

  • 140 Казуар

    2 3 Отговор
    Педя човек, лакът брада е много умен.

    22:04 22.11.2025

  • 141 Ако Зеленски е ККК

    0 0 Отговор
    Тоест според Медведев Кървав Киевски Клоун, то би трябвало Медведкада да е ПКП, демек Пиян Кремълски Престъпник!

    09:18 23.11.2025

  • 142 Питах го

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "НАЛИ?!":

    Отговори мо,че “якия кютек“ Наполеон го е ял от генералисимус Зима, а Хитлер от съюза между генералисимус Зима и САЩ с плана Ленд-Лийз и победата им срещу Япония в Тихия океан!

    09:23 23.11.2025

