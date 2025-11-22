Москва: Въпросът за нова среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп присъства в дневния ред

Възможността за поредна среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп е в дневния ред, заяви в публикувано днес интервю за списание "Международная жизнь" руският заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
"Не бих изключил нищо. Въпросът за осъществяването на следващ контакт между лидерите е на дневен ред. Виждаме, че търсенето на път напред продължава", отговори висшият дипломат на въпрос дали в краткосрочен или средносрочен план може да се очаква нова руско-американска среща на върха, отбелязва ТАСС.
На 16 октомври, след телефонен разговор с Путин, Тръмп обяви, че двамата са се разбрали да се срещнат скоро в унгарската столица. Впоследствие срещата беше отложена. Москва и Вашингтон заявиха, че тя ще се състои, когато са налице подходящи условия за това.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #5, #8
13:44 22.11.2025
2 Прогноза
Коментиран от #4
13:45 22.11.2025
3 Критик
13:47 22.11.2025
4 Феникс
До коментар #2 от "Прогноза":Добре бе и капитулация на Украйна няма да има, мен ме устройва трета световна война, може пък да поизчисти неолибералните мекотели и извратеняци в световен мащаб!
13:50 22.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 стоян
13:55 22.11.2025
7 !!!?
13:56 22.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 джоко магарето
14:07 22.11.2025
10 Петнадесети
14:11 22.11.2025
11 Тръмпе, Тръмпе
14:12 22.11.2025
12 Анонимен
14:13 22.11.2025
13 Ако има нова среща Русия ще поиска
14:13 22.11.2025