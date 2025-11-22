Новини
Свят »
Русия »
Москва: Въпросът за нова среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп присъства в дневния ред
  Тема: Украйна

Москва: Въпросът за нова среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп присъства в дневния ред

22 Ноември, 2025 13:42 700 13

  • русия-
  • сащ-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

На 16 октомври, след телефонен разговор с Путин, Тръмп обяви, че двамата са се разбрали да се срещнат скоро в унгарската столица

Москва: Въпросът за нова среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп присъства в дневния ред - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Възможността за поредна среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп е в дневния ред, заяви в публикувано днес интервю за списание "Международная жизнь" руският заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Не бих изключил нищо. Въпросът за осъществяването на следващ контакт между лидерите е на дневен ред. Виждаме, че търсенето на път напред продължава", отговори висшият дипломат на въпрос дали в краткосрочен или средносрочен план може да се очаква нова руско-американска среща на върха, отбелязва ТАСС.

Още новини от Украйна

На 16 октомври, след телефонен разговор с Путин, Тръмп обяви, че двамата са се разбрали да се срещнат скоро в унгарската столица. Впоследствие срещата беше отложена. Москва и Вашингтон заявиха, че тя ще се състои, когато са налице подходящи условия за това.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    12 8 Отговор
    На новата среща агент Краснов ще докладва на Путин, че задачата е изпълнена.

    Коментиран от #5, #8

    13:44 22.11.2025

  • 2 Прогноза

    10 8 Отговор
    Няма да има никаква среща на дваматаТъпчовци.

    Коментиран от #4

    13:45 22.11.2025

  • 3 Критик

    0 1 Отговор
    Няма смисъл от такава среща на двамата палячовци.

    13:47 22.11.2025

  • 4 Феникс

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Прогноза":

    Добре бе и капитулация на Украйна няма да има, мен ме устройва трета световна война, може пък да поизчисти неолибералните мекотели и извратеняци в световен мащаб!

    13:50 22.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 стоян

    6 7 Отговор
    Интересното е колко ли милиарда рушвет е обещал путин че Тръмп да обещае победа на путин - явно е ставало наддаване този месец около петролните санкции - или пък Тръмп е хитър и лъже с обещания путин докато федерацията фалира и се разпадне

    13:55 22.11.2025

  • 7 !!!?

    5 8 Отговор
    Среща между Путлер и Тръмп !!!...и за чий...!!!?

    13:56 22.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 джоко магарето

    4 3 Отговор
    във факти обичат такива новини,щото идват уроците по руски след тригодишното пълнене на либералната тоалетна със пропагандата на дойчевеле и подобните им,и сега тая тоалетна ще прелее над сайта факти

    14:07 22.11.2025

  • 10 Петнадесети

    0 0 Отговор
    Есенна красота!

    14:11 22.11.2025

  • 11 Тръмпе, Тръмпе

    1 3 Отговор
    Никога не е късно да станеш за резил

    14:12 22.11.2025

  • 12 Анонимен

    0 0 Отговор
    Сърнели 30 см!

    14:13 22.11.2025

  • 13 Ако има нова среща Русия ще поиска

    1 0 Отговор
    още територия. Към мирния план на САЩ да се добавят доброволното предаване от Украйна на Николаевската и Одеската области. Сегашния план на САЩ включва почти всичко от исканията на Русия в Аляска, но те вече не са актуални.

    14:13 22.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания