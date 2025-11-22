Новини
Politico: Корупционният скандал в Киев ще принуди Зеленски да приеме плана на Тръмп
  Тема: Украйна

Politico: Корупционният скандал в Киев ще принуди Зеленски да приеме плана на Тръмп

22 Ноември, 2025 05:13, обновена 22 Ноември, 2025 05:17 2 394 17

Президентът на САЩ смята, че украинецът блъфира, за да си осигури по-добра сделка

Politico: Корупционният скандал в Киев ще принуди Зеленски да приеме плана на Тръмп - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията във Вашингтон смята, че Володимир Зеленски ще бъде принуден да се съгласи с нов план на САЩ за разрешаване на конфликта в Украйна заради корупционния скандал в страната, съобщи Politico.

Изданието отбелязва, че САЩ смятат, че „моментът е подходящ да се окаже натиск върху Украйна да се съгласи на мирни споразумения, като се има предвид, че позицията на Зеленски в страната в момента е особено отслабена, а корупционният скандал му създава сериозни трудности“. „Украинците ще трябва да се съгласят поради настоящата слабост на Зеленски“, каза висш служител от Белия дом пред изданието.

Медията подчертава, че президентът на САЩ Доналд Тръмп „е дал на Зеленски срок до 24 ноември да подпише, в противен случай рискува да загуби американското разузнаване и военна подкрепа“. „На украинците е ясно казано, че Съединените щати очакват от тях да се съгласят с плана за уреждане“, подчерта американският служител. „Тръмп ще вземе решения за всякакви промени в плана“.

Според един от източниците на изданието сред европейските чиновници, „американците говорят с Украйна с езика на натиск“, като на Киев се дава „единствената възможност – да подпише“ плана.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че Володимир Зеленски блъфира относно уреждането на конфликта в Украйна, за да осигури по-добра сделка, пише британският вестник The Times.

Според изданието, въпреки лобирането от страна на европейците, фундаменталното разбиране на Тръмп за конфликта не се е променило от срещата му със Зеленски в Белия дом през февруари. Той смята, че Зеленски се опитва да блъфира и да осигури по-добра сделка от очевидно губеща позиция.

Тръмп припомни, че вече е предупредил Зеленски, че Украйна „няма козове“ в конфликта и че самият Зеленски не може да бъде „корав човек“ без подкрепата на САЩ. Той също така заплаши Зеленски, че Вашингтон ще оттегли подкрепата си от Киев, ако украинската страна не се стреми към уреждане.

Унгария смята, че новият мирен план на САЩ за Украйна е единственото надеждно предложение за прекратяване на конфликта, заяви унгарският министър по въпросите на ЕС Янош Бока в интервю за The Washington Post.

„Напълно подкрепяме това предложение; вярваме, че то е единствената надеждна алтернатива на масата за преговори“, каза той. Бока отбеляза, че наскоро е провел срещи с ключови съветници на президента на САЩ Доналд Тръмп, отговарящи за европейските въпроси.

Както унгарският министър на външните работи и икономическите отношения Петер Сиярто заяви по-рано, Будапеща се надява, че лидерите на ЕС няма да възпрепятстват прилагането на този план, тъй като той предлага реален шанс за мир.


САЩ
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шопо

    22 22 Отговор
    Зеленски ще прави каквото му нареждат от САЩ и Англия.

    Коментиран от #7

    05:19 22.11.2025

  • 2 Денков

    15 31 Отговор
    тръпоча да си пие дерби колата, сащ фалиаха и разпродават колониите барабар с маймуните

    05:27 22.11.2025

  • 3 Биберон

    27 24 Отговор
    Факти обръщат палачинката,ще учат руски

    Коментиран от #8, #9, #14

    05:30 22.11.2025

  • 4 Корупцията

    23 23 Отговор
    Е била още преди парите въобще да стигнат до Украйна. Ако там са се откраднали 50 милиарда преди да стигнат до тях са се откраднали още в Америка и в Европа 200 милиарда. Ето как едно корумпирано правителство може да затрие една държава и народ, че и да задължи народа 100 години да плаща на грабителите.

    Коментиран от #16

    05:33 22.11.2025

  • 5 Хи хи хи

    30 17 Отговор
    Политико много лъже !!!!!! Не корупционния скандал бе , бандерите ядът як пердах и бягат от фронта !!!!! РУСНАЦИТЕ ги бият като въшки , те ще принудят потника да подпише ......че иначе ще ядътоще по - голяма Хурка !!!!!!

    Коментиран от #10

    05:35 22.11.2025

  • 6 оня с коня

    18 19 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ наркоман е разгащен и наведен:
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    05:36 22.11.2025

  • 7 каквото и да прави е пътник

    24 18 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    и свиркии ще прави ако е нужно ама пак ще го очистят

    ролята му вече се изчерпа , артиста е излишен

    05:37 22.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 град КОЗЛОДУЙ

    4 22 Отговор

    До коментар #3 от "Биберон":

    Това не са медий, а медиен бардак на мафията!

    05:40 22.11.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    21 18 Отговор

    До коментар #5 от "Хи хи хи":

    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    05:40 22.11.2025

  • 11 Ограничен човек

    18 20 Отговор
    Зеления и без скандала, нямаше шансове. Ако беше спазил Минските споразумения?

    Последните предвиждаха 4-те области да останат в Украйна, а доста преди тях РФ предлагаше да наеме Крим за 30 г. и да остане украински.

    Единствената държава в Е­в­ропа, на която бе отказна сигурност и безопасност е Русия, през пследните 30 г. Нато се приближава до нея.
    Това е причината за войната-изискаваният от РФ буфер да е Украйна, за отдалечаване на опасността и заплахата за РФ от НАТО.

    05:44 22.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Елементарно Уотсън!

    20 7 Отговор
    Зеленски няма да приеме подобен "план" и това е пределно ясно на всички.. .

    06:23 22.11.2025

  • 14 Нормално

    8 14 Отговор

    До коментар #3 от "Биберон":

    Дежурната ,прокремълска ,долнопpoбна пoмия отЛ@йнотоГанеф която се сервира наПрaceтата русофили като теб .

    06:31 22.11.2025

  • 15 име

    13 1 Отговор
    Има още корупционни схеми, трябва да бъдат разкрити и европейските "политици" които са се облажили на гърба на данъкоплатците.

    06:36 22.11.2025

  • 16 То така лесно става "краденето"...

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Корупцията":

    Това да не са комунистите-русофили, че да крадат като невидели?

    06:57 22.11.2025

  • 17 Механик

    6 1 Отговор
    Политико и те май станаха "путинисти"???
    Обръщате палачинката ли? Завоя ли започвате да взимате?
    Почвайте да учите руски, че тегло ви чака!

    07:58 22.11.2025