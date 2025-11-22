Politico: Корупционният скандал в Киев ще принуди Зеленски да приеме плана на Тръмп

Администрацията във Вашингтон смята, че Володимир Зеленски ще бъде принуден да се съгласи с нов план на САЩ за разрешаване на конфликта в Украйна заради корупционния скандал в страната, съобщи Politico.

Изданието отбелязва, че САЩ смятат, че „моментът е подходящ да се окаже натиск върху Украйна да се съгласи на мирни споразумения, като се има предвид, че позицията на Зеленски в страната в момента е особено отслабена, а корупционният скандал му създава сериозни трудности“. „Украинците ще трябва да се съгласят поради настоящата слабост на Зеленски“, каза висш служител от Белия дом пред изданието.

Медията подчертава, че президентът на САЩ Доналд Тръмп „е дал на Зеленски срок до 24 ноември да подпише, в противен случай рискува да загуби американското разузнаване и военна подкрепа“. „На украинците е ясно казано, че Съединените щати очакват от тях да се съгласят с плана за уреждане“, подчерта американският служител. „Тръмп ще вземе решения за всякакви промени в плана“.

Според един от източниците на изданието сред европейските чиновници, „американците говорят с Украйна с езика на натиск“, като на Киев се дава „единствената възможност – да подпише“ плана.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че Володимир Зеленски блъфира относно уреждането на конфликта в Украйна, за да осигури по-добра сделка, пише британският вестник The Times.

Според изданието, въпреки лобирането от страна на европейците, фундаменталното разбиране на Тръмп за конфликта не се е променило от срещата му със Зеленски в Белия дом през февруари. Той смята, че Зеленски се опитва да блъфира и да осигури по-добра сделка от очевидно губеща позиция.

Тръмп припомни, че вече е предупредил Зеленски, че Украйна „няма козове“ в конфликта и че самият Зеленски не може да бъде „корав човек“ без подкрепата на САЩ. Той също така заплаши Зеленски, че Вашингтон ще оттегли подкрепата си от Киев, ако украинската страна не се стреми към уреждане.

Унгария смята, че новият мирен план на САЩ за Украйна е единственото надеждно предложение за прекратяване на конфликта, заяви унгарският министър по въпросите на ЕС Янош Бока в интервю за The Washington Post.

„Напълно подкрепяме това предложение; вярваме, че то е единствената надеждна алтернатива на масата за преговори“, каза той. Бока отбеляза, че наскоро е провел срещи с ключови съветници на президента на САЩ Доналд Тръмп, отговарящи за европейските въпроси.

Както унгарският министър на външните работи и икономическите отношения Петер Сиярто заяви по-рано, Будапеща се надява, че лидерите на ЕС няма да възпрепятстват прилагането на този план, тъй като той предлага реален шанс за мир.