Без САЩ: В Южна Африка започва срещата на върха на Г-20 ВИДЕО

Континентът Африка за първи път ще е домакин на срещата на върха на Г-20. Събитието започва днес в Йоханесбург, Южна Африка.

„Разглеждаме тази среща на върха като историческо събитие, потвърждение за укрепването на глобалните позиции на Южна Африка, Африка и Глобалния Юг“, заяви южноафриканското външно министерство пред ТАСС.

Двудневната среща на върха се председателства от президента на Южна Африка Сирил Рамафоса. Участват всички страни от Г-20, с изключение на Съединените щати, които според Рамафоса бойкотират срещата на върха.

Президентът на Южна Африка покани 22-мата държавни и правителствени глави в Йоханесбург, за да участват в различни срещи и форуми в кулоарите на срещата на върха.

Южна Африка избра солидарността, равенството и устойчивостта като основополагащи принципи на своето председателство на Г-20, което започна на 1 декември 2024 г. В подготовка за срещата на върха Южна Африка проведе над 130 срещи и сесии, за да разработи начини за изпълнение на целите си, кодифицирайки взетите решения в съвместна окончателна декларация.

Дали Рамафоса ще успее да осигури приемането на съвместна декларация на срещата на върха, остава открит най-обсъжданият въпрос. Остават няколко въпроса, включително заглавието на документа.

На 15 ноември Съединените щати предупредиха Южна Африка по дипломатически канали да не приема съвместна декларация, за да не се създаде впечатление за консенсус в рамките на Г-20 относно предложените приоритети на Южна Африка, „които противоречат на политическите възгледи на Съединените щати“.

В настоящата ситуация планът на южноафриканското председателство е декларацията да бъде приета с консенсус от участниците в срещата на върха. „Вярваме, че Г-20 може да изпрати сигнал, че светът може да продължи напред без Съединените щати“, заяви южноафриканският министър на външните работи и сътрудничеството Роналд Ламола. Той обаче не изключи, че ако условията за приемане на съвместна декларация не бъдат изпълнени, окончателният документ ще бъде президентско изявление.

В историята на срещите на върха на Г-20, които започнаха да се провеждат редовно през 2008 г., никога не е имало ситуация, в която участниците да не са могли да приемат съвместна декларация.

Председателството на Южна Африка на Г-20 приключва с края на срещата на върха и ще бъде поето от Съединените щати на 1 декември.

След завръщането на Тръмп в Белия дом през януари, Южна Африка положи значителни усилия, за да осигури участието му на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург.

През май Рамафоса беше на работно посещение в Съединените щати и беше приет от Тръмп в Овалния кабинет. Южноафриканският президент призова Тръмп да дойде в Йоханесбург, за да поеме председателството на Г-20 за Южна Африка. Думите на Рамафоса към Тръмп, в които се казва, че „е невъзможно да се предаде президентството на празен стол“, бяха широко отразени.

Рамафоса подари на Тръмп албум със снимки на най-добрите голф игрища в африканската страна. Специалното издание, тежащо 14 кг, имаше за цел да убеди Тръмп да посети Южна Африка, за да играе на едно от игрищата с Рамафоса, а също и да присъства на срещата на върха на Г-20. След завръщането си от Съединените щати Рамафоса каза, че е останал с впечатлението, че Тръмп е готов да дойде в Йоханесбург.

В началото на септември обаче Тръмп обяви, че няма да присъства на срещата на върха в Южна Африка и че вицепрезидентът Дж. Д. Ванс ще води делегацията. В началото на ноември Тръмп втвърди позицията си, обявявайки, че представители на САЩ няма да пътуват до Йоханесбург за срещата на върха на Г-20. Той нарече готвената среща на върха "позор", обръщайки внимание на положението с човешките права на белите хора, които според него са подложени на насилие.

Все още не е ясно как Южна Африка ще предаде председателството на Г-20 на САЩ. Според правилата официалната церемония по предаването се провежда в последния ден от срещата на върха на Г-20. Обикновено новото председателство получава церемониално чукче.

Шарже д'афер на посолството на САЩ в Претория търси разрешение да присъства на церемонията по предаването през последните два дни, но южноафриканската страна все още не се е съгласила поради ниското му ниво на представителство.

Южноафриканският президент, като председател на Г-20, си е поставил три ключови цели, на които възнамерява да даде приоритет в глобалния дневен ред. Те включват борба с глобалното неравенство, фундаментално реформиране на международната кредитна система за намаляване на дълговото бреме на развиващите се страни и глобално признание на усилията за насърчаване на развитието на Африка като критична задача.

Рамафоса представя на срещата на върха доклад за глобалното неравенство, изготвен по негово искане от група експерти, водени от носителя на Нобелова награда за икономика професор Джоузеф Стиглиц. В него се заключава, че разликата между бедните страни в глобалния Юг и страните с високи доходи продължава да се разширява. Това води до засилено напрежение в света и заплашва с опасни сътресения.

Мерките за борба с неравенството включват реформиране на глобалната финансова архитектура в полза на развиващите се страни, подпомагане на справянето с високия им публичен дълг, промяна на данъчната система за транснационалните корпорации и заможните лица и промяна на правилата, регулиращи световната икономика, за да се осигури на развиващите се страни по-голям достъп до най-новите технологии и знания.

Рамафоса също така търси ангажименти на срещата на върха на Г-20 за преразглеждане на критериите за международните финансови институции да предоставят заеми на развиващите се страни, включително понижаване на лихвените проценти. Що се отнася до Африка, южноафриканският президент смята, че ако Г-20 иска да постигне мисията си за насърчаване на по-стабилен и проспериращ свят, растежът и развитието на Африка трябва да бъдат приоритет.

Администрацията на Тръмп отхвърли тези цели като приоритети за страните от Г-20, както те ги виждат. След като отказа да присъства на срещата на външните министри на Г-20 в Йоханесбург миналия февруари, държавният секретар Марко Рубио заяви, че Южна Африка „използва Г-20, за да насърчава солидарността, равенството и устойчивостта“, което е дневният ред на DEI (разнообразие, равенство и приобщаване) и противоречи на интересите на САЩ.

Друг ключов въпрос, повдигнат от Рамафоса на срещата на върха, е създаването на международен механизъм, базиран на ресурсната база на Африка, за добив, преработка и търговия с минерали, критично важни за световната икономика и нейните напреднали индустрии. Подходът на Южна Африка е да използва чуждестранни инвестиции за изграждане на модерни минни и производствени индустрии с висока степен на преработка на суровини в африканските страни.

Африка държи до 30% от критичните минерални запаси в света. Те включват метали от платиновата група, редкоземни метали, литий, кобалт и няколко други минерални съединения. Те се използват в продукти на съвременни технологии и все по-често се доставят за енергийната и отбранителната промишленост.

Механизмът, предложен от Рамафоса, ще увеличи значително приходите на африканските страни от критични минерали, добивани в рамките на техните граници, като същевременно ще задоволи глобалното търсене.

След официалното откриване, където Рамафоса ще произнесе приветствено слово, първата сесия на срещата на върха ще се фокусира върху глобалното неравенство и дълговото бреме на страните от Глобалния юг. Както всички други сесии, тази сесия ще се проведе в затворен формат. След почивката ще се проведе втората сесия на срещата на върха. Тя ще се фокусира върху продоволствената сигурност, намаляването на риска от бедствия и изменението на климата.

Първият ден на срещата на върха ще завърши с официален прием.

Работата ще бъде възобновена на 23 ноември. Третата сесия на срещата на върха ще се фокусира върху критичните минерали и изкуствения интелект. Приемането на окончателната декларация от срещата на върха е планирано за тази сесия, след което ще се състои церемонията по закриването на събитието.

Г-20, неформална асоциация на най-големите икономики на развитите и развиващите се страни, е създадена през есента на 1999 г., за да координира усилията на водещите сили за поддържане на световната икономическа стабилност. През годините Г-20 се фокусира повече върху геополитическите въпроси. Срещите на върха на Г-20 започнаха да се провеждат през 2008 г. Г-20 обединява 19 държави (Австралия, Аржентина, Бразилия, Обединеното кралство, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексико, Руската федерация, Саудитска Арабия, Съединените щати, Турция, Франция, Южна Африка, Южна Корея и Япония), както и Африканския съюз и Европейския съюз.

Според Световната банка, страните от Г-20 са дом на две трети от населението на планетата и представляват 80% от световния БВП.

Дейностите на групата са насочени към постигане на глобална икономическа и геополитическа стабилност, създаване на условия за устойчив растеж и намаляване на риска от финансови кризи.