Контейнеровоз се запали на пристанището в Лос Анджелис ВИДЕО

Кораб контейнеровоз се запали в пристанището на Лос Анджелис, Калифорния, обяви кметът Карън Бас.
„Градските екипи се борят с пожар на контейнеровоз в пристанището на Лос Анджелис“, написа тя на страницата си във Facebook.
„Спешни служби са на място, повече от 100 пожарникари се борят с пламъците, а пристанищната полиция помага за осигуряване на безопасността на екипажа.“
Според пожарната служба на града, след пожара е открита експлозия на палубата на кораба, която е причинила прекъсване на електрозахранването.
Всички членове на екипажа са евакуирани от кораба. Те не са пострадали.
1 Капитан Крийч
07:26 22.11.2025
2 побърканяк
Коментиран от #4
07:30 22.11.2025
3 кравария
09:57 22.11.2025
4 Баширов и Петров
До коментар #2 от "побърканяк":Ей, човек вече и една цигара не може да изпуши на спокойствие в смотаното пристанище на тоя Лос Анджелис!
10:41 22.11.2025