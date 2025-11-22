Контейнеровоз се запали на пристанището в Лос Анджелис ВИДЕО

Кораб контейнеровоз се запали в пристанището на Лос Анджелис, Калифорния, обяви кметът Карън Бас.

„Градските екипи се борят с пожар на контейнеровоз в пристанището на Лос Анджелис“, написа тя на страницата си във Facebook.

„Спешни служби са на място, повече от 100 пожарникари се борят с пламъците, а пристанищната полиция помага за осигуряване на безопасността на екипажа.“

Според пожарната служба на града, след пожара е открита експлозия на палубата на кораба, която е причинила прекъсване на електрозахранването.

Всички членове на екипажа са евакуирани от кораба. Те не са пострадали.