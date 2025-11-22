Новини
Контейнеровоз се запали на пристанището в Лос Анджелис ВИДЕО

Контейнеровоз се запали на пристанището в Лос Анджелис ВИДЕО

22 Ноември, 2025 07:15, обновена 22 Ноември, 2025 07:20 1 070 4

На палубата е имало експлозия, екипажът е евакуиран

Контейнеровоз се запали на пристанището в Лос Анджелис ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор

Кораб контейнеровоз се запали в пристанището на Лос Анджелис, Калифорния, обяви кметът Карън Бас.

„Градските екипи се борят с пожар на контейнеровоз в пристанището на Лос Анджелис“, написа тя на страницата си във Facebook.

„Спешни служби са на място, повече от 100 пожарникари се борят с пламъците, а пристанищната полиция помага за осигуряване на безопасността на екипажа.“

Според пожарната служба на града, след пожара е открита експлозия на палубата на кораба, която е причинила прекъсване на електрозахранването.

Всички членове на екипажа са евакуирани от кораба. Те не са пострадали.


  • 1 Капитан Крийч

    7 0 Отговор
    Това е украински саботаж. Заради мирното предложение на Тръмп.

    07:26 22.11.2025

  • 2 побърканяк

    6 0 Отговор
    Видели са Баширов и Петров да се мотат по пристанището.

    Коментиран от #4

    07:30 22.11.2025

  • 3 кравария

    1 0 Отговор
    изтича в канала!

    09:57 22.11.2025

  • 4 Баширов и Петров

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "побърканяк":

    Ей, човек вече и една цигара не може да изпуши на спокойствие в смотаното пристанище на тоя Лос Анджелис!

    10:41 22.11.2025