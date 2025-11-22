Румъния ще подкрепи САЩ и ЕС в прилагането на санкциите срещу "Лукойл"

Румъния ще подкрепи САЩ и другите държави членки на ЕС в прилагането на санкциите, които трябва да бъдат наложени на "Лукойл". Това заяви на пресконференция в петък румънският премиер Илие Боложан, пише Digi24.
"Има два аспекта. Крайните срокове влизат в сила на различни дати. За рафинерията на "Лукойл", която е юридическо лице, те влизат в сила сега. Рафинерията е в ремонт. Според оценката на енергийните експерти има практически достатъчно запаси, за да функционират доставките на бензин и дизел, без тази рафинерия да работи. Следователно Румъния ще подкрепи САЩ и другите страни от ЕС, за да приложи тези санкции на практика", допълни Боложан.
Относно мрежата от бензиностанции - крайният срок за влизане в сила на санкциите е средата на декември. "Мрежата има дял от над 20% от броя на бензиностанциите в Румъния и очакваме дотогава да се проведат преговорите между евентуалните купувачи на тази мрежа от бензиностанции и собственика на "Лукойл", посочи Илие Боложан.
По думите му има нормативен акт, който ще публикуват на 24 ноември. "Той е в напреднала фаза и чрез него Румъния установява механизъм за санкции, който допълва настоящата рамка, която имаме, и която ни позволява да налагаме санкции само за решения, взети от страните от ЕС. Така че следващата седмица той ще бъде приет. В зависимост от развитието на ситуацията през декември ще решим дали този механизъм ще бъде активиран или не", поясни Боложан.
Боложан е на мнение, че активирането на всеки механизъм трябва да отчита реалностите на пазара. Той обърна внимание на факта, че България е "напълно зависима" от рафинерията на "Лукойл" в Бургас.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ха-ха
Коментиран от #4
07:58 22.11.2025
2 Последния Софиянец
08:02 22.11.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
Коментиран от #12
08:03 22.11.2025
4 хохо
До коментар #1 от "ха-ха":Мамалигата си знае интереса на страната,елиминираха Чаушеску. А ние вече на внуците на комунистите робуваме.
Коментиран от #7
08:08 22.11.2025
5 Атина Палада
Коментиран от #10
08:09 22.11.2025
6 И тия качамаци
Никой не се интересува от мнението на румънците и българите.
Но сме примати от които ЕСътрапи само изцицват!
08:10 22.11.2025
7 ха-ха
До коментар #4 от "хохо":Прав си, до като не зачистим блатните подлоги България няма бъдеще!
Коментиран от #8
08:10 22.11.2025
8 ха-ха-ха !
До коментар #7 от "ха-ха":Ще зачистиш на баба си гащите !
08:19 22.11.2025
9 значи ,
Коментиран от #13
08:21 22.11.2025
10 болгаринь..
До коментар #5 от "Атина Палада":И таа объсаната-отиде при бандеските п0матьци уwцето-гавнатьци даяде
08:22 22.11.2025
11 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #27
08:24 22.11.2025
12 русичь..
До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":Сега ще си барнеме законно не самополуострова но и донбасе и герсонозапорожкио регион вместе с най големио аец уюръпо със 6есть реактора на бандерска стойнот над 50млрда $,а бгурсулското племе да продължава да плеска на двата си шо5арскьи вожда..
Коментиран от #16
08:30 22.11.2025
13 квас
До коментар #9 от "значи ,":По правдоподобно за вас е да сте на работа,по точно на ленински съботник , което означава цял ден работа за без пари. Европейците събота и неделя почиват
08:32 22.11.2025
14 Деций
Коментиран от #18
08:33 22.11.2025
15 болгаринь..
До коментар #11 от "Последния Софиянец":А българската бункера, пълни джобовете на ботокса да си купува яхти и да строи дворци, а ватата мре от глад като задунайските си раби!
Коментиран от #17
08:36 22.11.2025
16 Деций
До коментар #12 от "русичь..":Каквото и да става разбада и фалта в кочината са неизбежни, само копейките верват, че блатарите ще оцелеят тази зима!
08:37 22.11.2025
17 Последния Софиянец
До коментар #15 от "болгаринь..":Като имаме на власт само руски подлоги е така, трябва да ги изгоним в сибир до един!
08:39 22.11.2025
18 Румба
До коментар #14 от "Деций":Е,как две седмици? Вие цяла Украйна за два дни превзехте, че за едни санкции ли две седмици ще чакате....
08:39 22.11.2025
19 Напомням
Русия винаги е била и си остава наш враг!
Коментиран от #21, #22
08:41 22.11.2025
20 Деций
Коментиран от #33
08:42 22.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #19 от "Напомням":Това го знаят и децата, само копейките се молят да са блатни раби до като ги има‼️
08:44 22.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 В ноща на 22 ноември Руски дронове
09:16 22.11.2025
25 Уса
Коментиран от #28, #30
09:23 22.11.2025
26 Уса
До коментар #23 от "Готов за бой":Само така, блатарите и копейките им разбират само от загрузка!
09:33 22.11.2025
27 Така де
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Другата седмица Тръмп най-вероятно ще отмени санкциите.
Коментиран от #29
10:28 22.11.2025
28 По точно
До коментар #25 от "Уса":Ми тогава забранете на българи да стават министри и депутати.
10:30 22.11.2025
29 Така е
До коментар #27 от "Така де":Дори ще задължи ЕС да отмени и неговите санкции. Идват светли времена за Русия.
10:32 22.11.2025
30 Само дето
До коментар #25 от "Уса":народ, който се гордее че е бил роб на турците не може да бъде прогресивен. Кажи на българин, че не е имало турско робство в България, че не е бил роб и ще си имаш неприятности.
10:36 22.11.2025
31 Василеску
10:43 22.11.2025
32 куна
10:49 22.11.2025
33 Деций
До коментар #20 от "Деций":Не ми пиши с Ника,мърльо!
14:19 22.11.2025