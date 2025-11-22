Новини
Румъния ще подкрепи САЩ и ЕС в прилагането на санкциите срещу "Лукойл"

22 Ноември, 2025 08:47, обновена 22 Ноември, 2025 07:57 962 33

Това бе потвърдено от премиера на страната Илие Боложан

Румъния ще подкрепи САЩ и ЕС в прилагането на санкциите срещу "Лукойл" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Румъния ще подкрепи САЩ и другите държави членки на ЕС в прилагането на санкциите, които трябва да бъдат наложени на "Лукойл". Това заяви на пресконференция в петък румънският премиер Илие Боложан, пише Digi24.

"Има два аспекта. Крайните срокове влизат в сила на различни дати. За рафинерията на "Лукойл", която е юридическо лице, те влизат в сила сега. Рафинерията е в ремонт. Според оценката на енергийните експерти има практически достатъчно запаси, за да функционират доставките на бензин и дизел, без тази рафинерия да работи. Следователно Румъния ще подкрепи САЩ и другите страни от ЕС, за да приложи тези санкции на практика", допълни Боложан.

Относно мрежата от бензиностанции - крайният срок за влизане в сила на санкциите е средата на декември. "Мрежата има дял от над 20% от броя на бензиностанциите в Румъния и очакваме дотогава да се проведат преговорите между евентуалните купувачи на тази мрежа от бензиностанции и собственика на "Лукойл", посочи Илие Боложан.

По думите му има нормативен акт, който ще публикуват на 24 ноември. "Той е в напреднала фаза и чрез него Румъния установява механизъм за санкции, който допълва настоящата рамка, която имаме, и която ни позволява да налагаме санкции само за решения, взети от страните от ЕС. Така че следващата седмица той ще бъде приет. В зависимост от развитието на ситуацията през декември ще решим дали този механизъм ще бъде активиран или не", поясни Боложан.

Боложан е на мнение, че активирането на всеки механизъм трябва да отчита реалностите на пазара. Той обърна внимание на факта, че България е "напълно зависима" от рафинерията на "Лукойл" в Бургас.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха-ха

    13 7 Отговор
    Мамалигата и тя на всяко гърне - похлупак !

    Коментиран от #4

    07:58 22.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    7 12 Отговор
    Фалита, разпада и глада в блатната кочина са неизбежни!

    08:02 22.11.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    10 11 Отговор
    До къде се докара бункерния страхливец, беше тръгнал Киев за три дня да асвабаждава‼️

    Коментиран от #12

    08:03 22.11.2025

  • 4 хохо

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "ха-ха":

    Мамалигата си знае интереса на страната,елиминираха Чаушеску. А ние вече на внуците на комунистите робуваме.

    Коментиран от #7

    08:08 22.11.2025

  • 5 Атина Палада

    6 10 Отговор
    Гладомора продължава в блатния нужник, до последната вата, само бункера да е добре!

    Коментиран от #10

    08:09 22.11.2025

  • 6 И тия качамаци

    10 5 Отговор
    Са толкова подмазвачи, колкото и нашите надупвачи!
    Никой не се интересува от мнението на румънците и българите.
    Но сме примати от които ЕСътрапи само изцицват!

    08:10 22.11.2025

  • 7 ха-ха

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "хохо":

    Прав си, до като не зачистим блатните подлоги България няма бъдеще!

    Коментиран от #8

    08:10 22.11.2025

  • 8 ха-ха-ха !

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "ха-ха":

    Ще зачистиш на баба си гащите !

    08:19 22.11.2025

  • 9 значи ,

    2 3 Отговор
    Тук коментиращите всезнайковци и умници явно сте на работа , щом сте толкова изнервени от ранна съботна утрин . А ние , ,,копейките ,, си пием кафенцето и си джиткаме на компа ....

    Коментиран от #13

    08:21 22.11.2025

  • 10 болгаринь..

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    И таа объсаната-отиде при бандеските п0матьци уwцето-гавнатьци даяде

    08:22 22.11.2025

  • 11 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Рафинерията на Лукойл в Румъния обслужва Молдова.

    Коментиран от #15, #27

    08:24 22.11.2025

  • 12 русичь..

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    Сега ще си барнеме законно не самополуострова но и донбасе и герсонозапорожкио регион вместе с най големио аец уюръпо със 6есть реактора на бандерска стойнот над 50млрда $,а бгурсулското племе да продължава да плеска на двата си шо5арскьи вожда..

    Коментиран от #16

    08:30 22.11.2025

  • 13 квас

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "значи ,":

    По правдоподобно за вас е да сте на работа,по точно на ленински съботник , което означава цял ден работа за без пари. Европейците събота и неделя почиват

    08:32 22.11.2025

  • 14 Деций

    3 0 Отговор
    Не зная какво ще подкрепяте,но вероятността всички санкции да отпаднат до седмица две е голяма.Ако това се случи тогава какво ще правите?Украйна ще капитулира,ако не го направи то тогава е обречена на ликвидация!Та сега се чудя на нашите дали соят спокойно след предложението на САЩ и вече предприетите действия срещу една чатна компания!

    Коментиран от #18

    08:33 22.11.2025

  • 15 болгаринь..

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    А българската бункера, пълни джобовете на ботокса да си купува яхти и да строи дворци, а ватата мре от глад като задунайските си раби!

    Коментиран от #17

    08:36 22.11.2025

  • 16 Деций

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "русичь..":

    Каквото и да става разбада и фалта в кочината са неизбежни, само копейките верват, че блатарите ще оцелеят тази зима!

    08:37 22.11.2025

  • 17 Последния Софиянец

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "болгаринь..":

    Като имаме на власт само руски подлоги е така, трябва да ги изгоним в сибир до един!

    08:39 22.11.2025

  • 18 Румба

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Деций":

    Е,как две седмици? Вие цяла Украйна за два дни превзехте, че за едни санкции ли две седмици ще чакате....

    08:39 22.11.2025

  • 19 Напомням

    2 4 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш враг!

    Коментиран от #21, #22

    08:41 22.11.2025

  • 20 Деций

    2 3 Отговор
    То и бункера викаха, че санкциите не работят, пък друго излезе, то за това копейките са изкарани от заран да реват по бунищата, глад!

    Коментиран от #33

    08:42 22.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Напомням":

    Това го знаят и децата, само копейките се молят да са блатни раби до като ги има‼️

    08:44 22.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 В ноща на 22 ноември Руски дронове

    3 0 Отговор
    са атакували международния фериботен контролно-пропускателен пункт Орловка, свързващ Украйна с Румъния. "Русия нападна контролно-пропускателния пункт Орловка на границата с Румъния. Международният контролно-пропускателен пункт Орловка временно е спрял работа", се казва в съобщението.

    09:16 22.11.2025

  • 25 Уса

    2 1 Отговор
    Едва ли ще науча нещо от румънците.Нито са толкова умни нито прогресивни.Българите сме в пъти по добри от тях във всичко,но нямаме късмет на политици и там ни е най слабото място

    Коментиран от #28, #30

    09:23 22.11.2025

  • 26 Уса

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Готов за бой":

    Само така, блатарите и копейките им разбират само от загрузка!

    09:33 22.11.2025

  • 27 Така де

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Другата седмица Тръмп най-вероятно ще отмени санкциите.

    Коментиран от #29

    10:28 22.11.2025

  • 28 По точно

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Уса":

    Ми тогава забранете на българи да стават министри и депутати.

    10:30 22.11.2025

  • 29 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Така де":

    Дори ще задължи ЕС да отмени и неговите санкции. Идват светли времена за Русия.

    10:32 22.11.2025

  • 30 Само дето

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Уса":

    народ, който се гордее че е бил роб на турците не може да бъде прогресивен. Кажи на българин, че не е имало турско робство в България, че не е бил роб и ще си имаш неприятности.

    10:36 22.11.2025

  • 31 Василеску

    1 0 Отговор
    То от километър се вижда, че този Гологан е типичния селски ратай слуга на уж по-силните, точно както беше бай Тошо на СССр, но сегашните са по-тъпи.

    10:43 22.11.2025

  • 32 куна

    0 0 Отговор
    ЛЕСНО ИМ Е НА РУМЪНЦИТЕ ИМАТ СИ СОБСВЕН ПЕТРОЛ И ГИ БОЛИ ФАРА

    10:49 22.11.2025

  • 33 Деций

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Деций":

    Не ми пиши с Ника,мърльо!

    14:19 22.11.2025

