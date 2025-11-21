Киев е под тежък натиск! САЩ спират помощта и разузнаването за украинската армия, ако не приеме мирния план на Вашингтон

Украйна е подложена на все по-силен натиск от Вашингтон да се съгласи с рамката на мирното споразумение с Русия, отколкото при всички предишни опити за преговори. Това съобщиха за "Ройтерс" два източника, запознати с хода на преговорите.

Според тях администрацията на Доналд Тръмп е поставила и директна заплаха: ако Киев не приеме основите на американския план, САЩ могат да прекратят разузнавателната подкрепа и доставките на оръжие.

Единият от източниците, пожелал анонимност, уточнява, че Вашингтон настоява Украйна да подпише рамката на сделката до следващия четвъртък, което съвпада с крайния срок, поставен и в други американски източници — преди Деня на благодарността.

Настоящият натиск не е изолиран случай. Това не е първият път, когато президент Доналд Тръмп използва разузнавателната информация като инструмент за политически натиск върху Украйна.

След острия му публичен сблъсък с президента Володимир Зеленски в Овалния кабинет на 28 февруари тази година, Тръмп нареди временното спиране на разузнавателните сводки и оперативните данни, които американските служби предоставят ежедневно на Киев.

Съветници от Белия дом тогава предупредиха, че подобна стъпка може да изложи на риск украинските позиции, но президентът на САЩ настоя разузнавателният обмен да бъде "преразгледан".

Макар по-късно възстановени, ограничаването на помощта и разузнавателните данни до руски напредък на фронта и предизвика остри критики от страна на Киев и европейските партньори.

Източниците на Reuters подчертават, че сегашният натиск е много по-агресивен от предишните преговорни опити: "САЩ този път не оставят пространство за бавене. Посланието е ясно: подпишете рамката — или губите поддръжката."

В Киев информацията се приема като опит за ускорено финализиране на американско-руския мирен план от 28 точки, който беше представен на Украйна по-рано тази седмица. Украинските власти вече обявиха, че изучават документа, но изразиха резерви по ключови въпроси, свързани с териториалните отстъпки, статута на ВСУ и гаранциите за сигурност.