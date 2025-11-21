Новини
Киев е под тежък натиск! САЩ спират помощта и разузнаването за украинската армия, ако не приеме мирния план на Вашингтон
Киев е под тежък натиск! САЩ спират помощта и разузнаването за украинската армия, ако не приеме мирния план на Вашингтон

21 Ноември, 2025 15:27, обновена 21 Ноември, 2025 16:27 8 348 213

В Киев информацията се приема като опит за ускорено финализиране на американско-руския мирен план от 28 точки, който беше представен на Украйна по-рано тази седмица

Украйна е подложена на все по-силен натиск от Вашингтон да се съгласи с рамката на мирното споразумение с Русия, отколкото при всички предишни опити за преговори. Това съобщиха за "Ройтерс" два източника, запознати с хода на преговорите.

Според тях администрацията на Доналд Тръмп е поставила и директна заплаха: ако Киев не приеме основите на американския план, САЩ могат да прекратят разузнавателната подкрепа и доставките на оръжие.

Единият от източниците, пожелал анонимност, уточнява, че Вашингтон настоява Украйна да подпише рамката на сделката до следващия четвъртък, което съвпада с крайния срок, поставен и в други американски източници — преди Деня на благодарността.

Настоящият натиск не е изолиран случай. Това не е първият път, когато президент Доналд Тръмп използва разузнавателната информация като инструмент за политически натиск върху Украйна.

След острия му публичен сблъсък с президента Володимир Зеленски в Овалния кабинет на 28 февруари тази година, Тръмп нареди временното спиране на разузнавателните сводки и оперативните данни, които американските служби предоставят ежедневно на Киев.

Съветници от Белия дом тогава предупредиха, че подобна стъпка може да изложи на риск украинските позиции, но президентът на САЩ настоя разузнавателният обмен да бъде "преразгледан".

Макар по-късно възстановени, ограничаването на помощта и разузнавателните данни до руски напредък на фронта и предизвика остри критики от страна на Киев и европейските партньори.

Източниците на Reuters подчертават, че сегашният натиск е много по-агресивен от предишните преговорни опити: "САЩ този път не оставят пространство за бавене. Посланието е ясно: подпишете рамката — или губите поддръжката."

В Киев информацията се приема като опит за ускорено финализиране на американско-руския мирен план от 28 точки, който беше представен на Украйна по-рано тази седмица. Украинските власти вече обявиха, че изучават документа, но изразиха резерви по ключови въпроси, свързани с териториалните отстъпки, статута на ВСУ и гаранциите за сигурност.


  • 1 Шопо

    135 21 Отговор
    Зеленски ще направи каквото му наредят, иначе Залужни е на ход.

    Коментиран от #17

    15:29 21.11.2025

  • 2 Зеленски

    140 19 Отговор
    Лошо ми е

    15:29 21.11.2025

  • 3 Хохо Бохо

    153 25 Отговор
    Зеления надрусеняк да оде да реве на борката жонсън у малобританията сега. Покрайна престана да съществува в момента в който западните си назначиха марионетки там.

    Коментиран от #209

    15:29 21.11.2025

  • 5 САЩ спират помощта

    41 68 Отговор
    веднага цъкалниците русофоборсурци да кихнат по заплата за коледен бонус на бункера

    15:30 21.11.2025

  • 6 Далавера Импекс

    132 17 Отговор
    Я кой давал данните на укрите...скоро ще си признаят,че и американски екипажи стрелят по Русия

    15:31 21.11.2025

  • 7 Боруна Лом

    132 19 Отговор
    ЗЕЛЕНИЯТ,УТЕЧЕ! ПОСЛЕ БУРСУЛА,КАЯС И ДРУГИТЕ ПТИЦИ!

    15:31 21.11.2025

  • 8 Хохо Бохо

    112 16 Отговор
    А оня микрон макарон дето баба му е дядо още ли се натиска за коалиция на же лаещи те? Май само с тънко лаене на мас тия си остана

    15:31 21.11.2025

  • 9 ха-ха

    105 18 Отговор
    Спрат ли сателитите , укрията е приключила ! И без това , но с това ще се съкрати времето за агитация на зеля , който е крайно време да склони глава на рамото на Путин .

    15:31 21.11.2025

  • 10 Фют

    106 11 Отговор
    Преди няколко месеца им спряха само разузнаването със сателити за 24 часа и Русия си върна Курс ,че даже и влезна на 60 в Суми.За какво мислите бяха тия генерали в Киев вчера "Виж сега зелен ,натискаме това копче и хоп нямате очи,а с това копче ви изключваме всички оръжия ,а пък ми е и да се обадим на чичо Мъск и интернет да нямате,подписвай.

    Коментиран от #13, #71

    15:32 21.11.2025

  • 11 първи принцип на бандерата

    80 17 Отговор
    Когато загинеш, не е проблем за теб, тежко е за близките ти. Същото е и когато си глупав бандера!

    15:34 21.11.2025

  • 12 Ами

    105 16 Отговор
    Нашите русофоби съгласни ли са с този план!? Те лелеят за пълна победа над РФ . Нещо май ще накърните демократичните им чувства!

    Коментиран от #171, #174

    15:34 21.11.2025

  • 14 пресолена

    65 3 Отговор
    15:35 21.11.2025

  • 15 Джамбaза

    Излиза, че украинците и ЕС искат войната да продължи.
    А на фронта заемат все по-изгодни позиции и все по-изгодни!

    15:35 21.11.2025

  • 16 е поставила и директна заплаха:

    48 7 Отговор
    що да е заплаха ве писари
    изразявайте се правилно и грамотно

    право куме в очите или ясно условие
    да клякат пред Мечока ако искат още $$$ за бункера

    15:35 21.11.2025

  • 17 !!!?

    57 7 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Апропо, този "мирен план" е само разширено издание на "Минските споразумения", а това означава продължаване на войната !!!?

    15:35 21.11.2025

    79 12 Отговор
    Краха на зеления нашмъркан хазарски плъх и бандерясалата му нацистка хунта дойде!
    Тази сутрин от руското МО обявиха ,че стратегическия град Купянск е напълно освободен .
    В Купянск бяха съсредоточени 15 нац.батальона от най елитните части на украинската армия,но и това на помогна на Киев да задържи града.

    15:36 21.11.2025

    31 6 Отговор
    15:36 21.11.2025

  • 20 Цвете

    24 31 Отговор
    ТОВА Е, ЗАЩОТО АМЕРИКАНСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ Е РАЗОБЛИЧЕН ОТ РУСНАЦИТЕ ЗА ЕПЩАЙН.ТРЯБВА ДА СЕ ИЗМЪКНЕ НЯКАК СИ И ЗАТОВА Е ТОВА НАЛАГАНЕ. МЕЧТАЕЛ ЗА " НОБЕЛОВА НАГРАДА " ? 🕰🫦👀

    15:37 21.11.2025

    65 11 Отговор
    САЩ направят ли го това, до седмица, еврожендър коалицията ще е с о6ръснати 3@дници, клекнали на килимчето пред Путин.

    Коментиран от #33

    15:37 21.11.2025

  • 22 Я пък тоя

    48 6 Отговор
    Ще го притиска, като излага американското оръжие на фронта, оставил го да го пукат като пуканки.
    Казах ви аз че за коледа ще 🔪 🐷 Зеленски

    15:38 21.11.2025

  • 23 малииййй

    61 10 Отговор
    15:38 21.11.2025

  • 24 БСТ

    61 9 Отговор
    Точно така трябва ! Тръмп трябва да ги натисне тези укри ! Че имат да плащат сметката от войната на цяла Европа + САЩ .

    Коментиран от #35

    15:38 21.11.2025

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    44 4 Отговор
    Альоуууу, ПО ПЕЙКИтииии, нали укр...ите САМИ воюваха❗

    15:38 21.11.2025

  • 26 Атина Палада

    39 6 Отговор
    Мисля,че плана на САЩ няма да бъде подписан! Рано е още!

    15:38 21.11.2025

    42 4 Отговор
    Забелязва ся пълно Отсъствие на сСОросоисни ..айнари
    Що така

    Коментиран от #36

    15:38 21.11.2025

  • 28 Цвете

    8 28 Отговор
    ТОВА Е, ЗАЩОТО АМЕРИКАНСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ Е РАЗОБЛИЧЕН ОТ РУСНАЦИТЕ ЗА ЕПЩАЙН.ТРЯБВА ДА СЕ ИЗМЪКНЕ НЯКАК СИ И ЗАТОВА Е ТОВА НАЛАГАНЕ. МЕЧТАЕЛ ЗА " НОБЕЛОВА НАГРАДА " ? 🕰🫦👀

    15:38 21.11.2025

  • 29 Ястреба Тагаренко:

    41 10 Отговор
    Раздвоен, не Разтроен съм :( :( :(

    Коментиран от #68

    15:39 21.11.2025

  • 30 Мръсните империи

    12 60 Отговор
    Това което прави Сащ е отвратително. Същото нещо направиха и с България. Държавите и народите трябва да се противопоставят на САЩ и Русия. Украйна ще продължи войната, няма да се отстъпи и сантиметър земя на Русия, имат си достатъчно.

    Коментиран от #40

    15:39 21.11.2025

    47 7 Отговор
    15:39 21.11.2025

  • 32 Не е вярно, че Киев е под натиск

    , само му се предлага ако му е дотегнала войната да сключи мир. Украйна каквото си реши това ще прави нали претендира за ЕС и е правова и демократична държава. Ако си решат хората и им е изгодно нека си воюват, какво е това налагане на мир на сила и със заплахи? Не е честно така, нарушават се принципите на демокрацията.

    Коментиран от #41

    15:39 21.11.2025

  • 33 БСТ

    28 4 Отговор

    До коментар #21 от "Евроджендърски .едерастии":

    Така е първо макарона ще пуснат да лизн.не пода !

    15:39 21.11.2025

  • 34 Евроатлантик

    25 36 Отговор
    Ясно е ,че Тръмп се излага за пореден път . Играе двойна игра...
    Изнудва едновременно и Зеленски и военнопрестъпника Путлер .

    Коментиран от #42, #47

    15:39 21.11.2025

  • 35 Атина Палада

    31 13 Отговор

    До коментар #24 от "БСТ":

    15:41 21.11.2025

  • 36 Я пък тоя

    16 3 Отговор

    До коментар #27 от "Радио Елто":

    Ближат рани.
    Ще поплачат пък пак ще дойдат.

    15:42 21.11.2025

  • 37 нннн

    39 2 Отговор
    Ама нали САЩ не участват във войната!

    15:42 21.11.2025

  • 38 0001

    38 5 Отговор
    Щатите първо трябва да изгонят от Укра британските съветници и да заменят охраната на Зелю с американци. Иначе нищо добро няма да се случи!

    15:43 21.11.2025

  • 39 Факт

    43 7 Отговор
    Това е война на Украйна,Тръмп е прав.Зеленски да се оправя сам,каквото си е надробил,да си го сърба.Нито са в НАТО,нито в ЕС.Като е скапал на Майдана и в Истанбул да е мислил

    15:43 21.11.2025

  • 40 Я пък тоя

    30 5 Отговор

    До коментар #30 от "Мръсните империи":

    Кой ги пита какво ще отстъпят?
    Ще си вземат каквото поискат.

    15:44 21.11.2025

  • 41 Да де

    17 1 Отговор

    До коментар #32 от "Не е вярно, че Киев е под натиск":

    Ама друг да плаща.....нали така?!

    15:44 21.11.2025

  • 42 Атина Палада

    34 15 Отговор

    До коментар #34 от "Евроатлантик":

    Тръмп няма ресурса да изнудва никого в момента.Тръмп се мъчи да се отскубне от Украйна,да стане краен наблюдател/посредник ,защото идва време за плащане на репарациите..Така, колективния Запад воден от САЩ ще плати репарациите,но без водача си САЩ:)
    Водача ни вече е посредник :)))

    15:44 21.11.2025

  • 43 БСТ

    23 4 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Тези милиарди кой ще ги връща , запада не прави празни сделки (САЩ) всичко се връща рано или късно.

    Коментиран от #62

    15:44 21.11.2025

  • 44 Ивелин Михайлов

    37 5 Отговор
    Бат Дончо направо го нaби на укрите, няма мърдане този път

    15:44 21.11.2025

  • 45 Шах Мат

    9 48 Отговор
    Руснаците са прецакани. Измряха като мухи за нищо. Самите руснаци няма да се съгласят с плана, защото Украйна остава независима държава извън тяхната орбита. Честито!

    Коментиран от #48

    15:45 21.11.2025

  • 46 Бъзиктар

    31 8 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    И Европа ще плати сметката,не се прави,че ти се ходи до тоалетната,като дойде сервитьора.Сега Урсулата иска 135 млр безвъзмездно от теб и мен.В евро.

    Коментиран от #55

    15:46 21.11.2025

  • 47 0001

    31 17 Отговор

    До коментар #34 от "Евроатлантик":

    "Ясно е ,че Тръмп се излага за пореден път . Играе двойна игра...
    Изнудва едновременно и Зеленски и военнопрестъпника Путлер ."
    Не е така!
    Ясно е ,че Тръмп не се излага този път . Играе своята игра...
    Изнудва Зеленски и си разпределя света с Путин.

    15:47 21.11.2025

  • 48 Бат Путин

    29 1 Отговор

    До коментар #45 от "Шах Мат":

    Да бе,ти четеш ли внимателно мирния план и откой е изготвен.Това си е жива капитулация.

    15:47 21.11.2025

  • 49 Със и без САЩ-Киев за два дня

    10 32 Отговор

    До коментар #37 от "нннн":

    Много ме крфи как копейките са се хванали като за сламка.Последен шанс да запишат нещо като победа 😂😂😂

    Коментиран от #59

    15:47 21.11.2025

  • 50 Вертоломей първи

    25 4 Отговор
    Първоначалната Декларация за държавен суверенитет на Украйна, приета на 16 юли 1990 г., декларира намерението на страната да стане „постоянно неутрална държава, която не участва във военни блокове“ и да се придържа към три неядрени принципа: да не получава, произвежда и придобива ядрени оръжия. Тази декларация е основата за евентуалната независимост на Украйна, която е потвърдена на референдум през 1991 г.

    • Дата: Приета на 16 юли 1990 г.
    • Украйна ще стане „постоянно неутрална държава“.
    • Това е ангажимент, който е частично признат от Русия като предварително условие за суверенитета на Украйна.

    15:48 21.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ТИГО

    7 26 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Шизофренията се оправя с хапове пий ги ! Да не е влязла Украйна в Русия барабар със "Запада" ??Няма край мaлoуMиeт0 от прокремълските п0дл)ги!

    Коментиран от #69

    15:50 21.11.2025

  • 53 Мисля

    28 6 Отговор
    Време е кмета да сваля украинския чаршаф и Мирчев и компания да започнат да възстановяват Моча.Тюфлека се обръща.Дунав мост пооправиха ли го?

    15:50 21.11.2025

  • 54 стоян георгиев

    8 28 Отговор
    Тръмп вече няма подходящи карти и зеленски ще му го каже утре като си говорят.рижата вече няма как да подейства на зеленски.конгреса и сената на сащ двупартиино са зад зад Украйна и всичко друго е без особено значение.санкциите срещу русия се увеличават а новия план няма кой да го приеме.

    Коментиран от #84, #103

    15:51 21.11.2025

  • 55 Атина Палада

    30 4 Отговор

    До коментар #46 от "Бъзиктар":

    В това, че Европа ще плати сметката изобщо не се съмнявам! Съжалявам само за това,че САЩ и Англия инициираха тази война ,заедно със Западна Европа,която си принадлежеше на англосаксите ,а ще плащаме и ние - народите от Източна Европа.

    15:51 21.11.2025

  • 56 Европейците

    30 3 Отговор
    и британците не са съгласни войната да приключи.
    Но пък както се вижда не са в състояние да я финансират напред. Дано не торпилират и този опит за мир. За Украйна условията по всяка следваща мирна итерация ще бъдат много по-лоши.

    15:51 21.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 хахаха

    18 5 Отговор
    ха ха ха - таман да победят русия и сащ им дръпна шалтера

    15:54 21.11.2025

  • 59 0001

    24 1 Отговор

    До коментар #49 от "Със и без САЩ-Киев за два дня":

    Щатите много добре са преценили кой ще им бъде най-добрия съюзник. Европа не е, Китай също, е кой остана? Пък са си и съседи. Горе на север ледоразбивачите правят пътя проходим целогодишно. Няколко тунела също могат да доставят ресурси. Защо им е Европа? През Русия могат да търгуват с Китай. Какво повече?

    15:55 21.11.2025

  • 60 @@@

    21 7 Отговор
    Браво на Тръмп!
    Само така трябва.
    Не му давайте на Наркомана нищо, защото той Краде и Лъже като за светоено!

    15:55 21.11.2025

  • 61 Това би било

    8 27 Отговор
    Абсолютен срам за САЩ и лично за Тръмп, по-зле дори от позорното изтегляне на войските от Афганистан на Байдън !

    Коментиран от #67

    15:56 21.11.2025

  • 62 Атина Палада

    18 1 Отговор

    До коментар #43 от "БСТ":

    На цялата трагедия в Украйна,за толкова погубени животи ,успокоението ми е ,че дойде ден ,когато и от хищническия Запад откраднаха...До сега само хищническия Запад крадеше от цял свят и живееше само от кражби...Никой нищо няма да им връща..Вече не са " страховитата мутра",от която се страхуват всички..

    Коментиран от #194

    15:56 21.11.2025

  • 63 Урсулиците:

    23 1 Отговор
    Страхуваме се този да не се надруса и да издаде гешевтите, които сме правили заедно!

    15:57 21.11.2025

  • 64 ЦРУ и КГБ

    20 2 Отговор
    Тикво,прасе,хотелиера с водопада,Тагаренко,след като се оправим и приключим с зелиния смъркач на кока идваме и да се разправим и с вас

    15:58 21.11.2025

  • 65 Рашко

    17 2 Отговор
    Не Украйна и Европа, ами Русия няма да приеме този план. За нея би бил толкова срамен, колкото и за Европа..
    Задължават се да "сключат партньорства в енергетиката и областта на редките изкопаеми" и със замразените им активи да се финансират инвестиции, от които САЩ да взимат по 50%..

    Няма кой да му угоди тук на оранжевия..

    15:59 21.11.2025

  • 66 Факт

    9 2 Отговор
    ,,Защо няма радост,за теб и за мен...?специален поздрав за Зеленски и европуделите.

    16:00 21.11.2025

  • 67 Еха

    7 12 Отговор

    До коментар #61 от "Това би било":

    Рижавата маймуна тотално е изтрещяла!!! Или написаното е провокация

    Коментиран от #87

    16:00 21.11.2025

  • 68 Хохо Бохо

    32 3 Отговор

    До коментар #29 от "Ястреба Тагаренко:":

    Тагаренко не е ястреб, той е плъх блюдолизец, яде огризки и лае по команда. Преди беше с руснаците и комунистите, днес е евроатлантик, купен на килограм, утре и пакистанец ще стане ако му платят. Толкова за тагаренко. Нито ще вие, нито къчове ще хвърля, даже хич не му дреме за покрайна и колективните, просто се храни с отпадаците им

    Коментиран от #182

    16:01 21.11.2025

  • 69 Атина Палада

    20 2 Отговор

    До коментар #52 от "ТИГО":

    Буданов ви каза :-"Истината за войната в Украйна ще бъде казана някой ден,но не сега.Сега е още рано"!

    Коментиран от #72

    16:02 21.11.2025

  • 70 БайДънчо:

    17 2 Отговор
    "Файненшъл таймс":
    Тръмп даде на Зеленски седмица да подпише мирния му план!

    Коментиран от #75

    16:03 21.11.2025

  • 71 Хм Хм

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Фют":

    Т.е. САЩ победиха Украйна. Нал тъй?

    16:04 21.11.2025

  • 72 Пак ли си дрогирсн

    1 8 Отговор

    До коментар #69 от "Атина Палада":

    Бе боКлук?

    16:04 21.11.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Уса

    19 6 Отговор
    Смрт на измисленото евро.Царят на животните е лъв,господарят на небето орел и шефа на гората мечката.Еврото е лгбт пародия пълен фалш

    16:05 21.11.2025

  • 75 0001

    12 0 Отговор

    До коментар #70 от "БайДънчо:":

    Интересно ще бъде ако Укра не подпише плана! Какво следва?

    16:06 21.11.2025

  • 76 Вертоломей първи

    17 1 Отговор
    очевидно Зеленски трябва все някога да приеме фактите и реалностите, такива каквито са а не да се прави на долетял от паралелна вселена, където могъща Украйна управлява света....

    16:07 21.11.2025

  • 77 Патиланец

    8 0 Отговор
    Много власт са дали в ръцете на неподходящо кукyригу!

    16:09 21.11.2025

  • 78 И ТАКА

    8 14 Отговор
    тРЪМП Е НАЙ-ПОЗОРНИЯ ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ. ИСТОРИЯТА ЩЕ ГО ПОМНИ КАТО ДЖУДЖЕТО С ВЕЛИКАНСКОТО ЕГО, ЧИЙТО ИСТИНСКИ РЪСТ ЛИЧИ НА ФОНА НА ПЪЛЗЕНЕТО МУ ПРЕД ДРУГО ДЖУДЖЕ, ВИЛНЕЕЩО НА ГЪРБА НА СОБСТВЕНИЯ СИ НАРОД И ДЪРЖАВА ВЕЧЕ 23 ГОДИНИ.

    Коментиран от #92

    16:10 21.11.2025

  • 79 Матрьошка

    23 4 Отговор
    Това е последният шанс на Зеленски да спре навреме войната. Фронта се разпада и руснаците скоро ще превземат Херсон и Одеса и ще отрежат достъпа на Украйна до море и река Днепър. Това означава катастрофа за Украйна.

    Коментиран от #96

    16:11 21.11.2025

  • 80 Това е....

    5 17 Отговор
    .... начина кремълският плъх да постигне някаква победа и да я представи на крепостните, Тръмп връзва ръцете на украинците и става миротворец номер едно в света, а провалилият се мноходовчик ще излезе от резила Украйна почти сух.

    Коментиран от #86, #90, #138

    16:12 21.11.2025

  • 81 Зелен сопол

    14 4 Отговор
    съм и еврей съм, пука ми на зеления потник. Смрък, подсмрък бялата линийка... много съм висок и съм много силен и мъжествен.

    16:12 21.11.2025

  • 82 Мишел

    17 2 Отговор
    През изминалата седмица руската армия напредва по целия фронт и е превзела 16 населени пункта

    16:13 21.11.2025

  • 83 Ха ха ха а така

    12 1 Отговор
    Пак вонящи партенки от босите ноги на псевдожурналистиката .....

    16:13 21.11.2025

  • 84 Ха ХаХа

    14 1 Отговор

    До коментар #54 от "стоян георгиев":

    Простакът отново дрънка простотии.
    Марш на фронта дембелино

    16:15 21.11.2025

  • 85 дайте да дадем

    18 1 Отговор
    Да видим сега, какво ще измислят зелените крадливи човечета? Народът им гладува и студува, а те крадат стотици милиони! Също като нашите! Бандитска демокрация!

    16:15 21.11.2025

  • 86 Плъх

    5 2 Отговор

    До коментар #80 от "Това е....":

    е синът на м@йк@ ти.

    Коментиран от #91

    16:16 21.11.2025

  • 87 Истина е...

    4 16 Отговор

    До коментар #67 от "Еха":

    ... това е позора за Америка и триумфа на убийците и садистите от Москва.

    16:16 21.11.2025

  • 88 Дон Дони

    17 2 Отговор
    С това свърши и политиката на ЕС! Вече няма за какво да правят срещи, да мъдрят политики за военна подкрепа и да заплашват със санкции! Нямат никаква политика Калас, Шолц и другите наредени стават излишни! НАТО няма да се разширява на изток амбицията на Украйна умря!

    16:16 21.11.2025

  • 89 12345

    15 0 Отговор
    Това е да правиш едно и също нещо и да очакваш различен резултат.... Условията на Русия бяха същите и преди санкциите, Тръмп се опита да притисне Зеленски 3 пъти от тогава да се съгласи на тези условия и нямаше никакъв резултат. Междувременно европейски оръжейни компании наливат милиарди в Украйна и в съвместни проекти с украински оръжейни компании, а все ми се струва, че тези хора не се информират от "Ройтерс", а е твърде вероятно и да са по добре информирани от "Ройтерс" 😀

    Коментиран от #94

    16:17 21.11.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Не си плъх...

    4 0 Отговор

    До коментар #86 от "Плъх":

    Женати ми каза че си мишле с мъничка мишчица🤣

    16:18 21.11.2025

  • 92 Не знаеш какво говориш

    17 2 Отговор

    До коментар #78 от "И ТАКА":

    Трябва ъцете да му целувате. Тръмп се опитва да спаси Украйна. Както се вижда фронта се разпада. Украйна свършва живата сила, а запада парите. Ако иска да запази излаза на море трябва да приеме сегашното положение. Ако ли не....французите нещо не искат да си жертват децата.

    16:18 21.11.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Никога Сръмп не е притискал

    16 0 Отговор

    До коментар #89 от "12345":

    така директно наркомана.
    Това е бой по хазарската дву лична тиква и подписване на капитулация.
    Нова е удар и срещу Нато и ЕС.

    16:19 21.11.2025

  • 95 Малко уточнение

    19 5 Отговор
    Планът не е Американски, а Руски и обслужва изцяло интересите на Русия.А Америка? Тя само се е снишила!

    Коментиран от #143

    16:20 21.11.2025

  • 96 Атина Палада

    22 0 Отговор

    До коментар #79 от "Матрьошка":

    Преди време Арестович коментира :-"Единствено Русия може да гарантира сигурността и независимостта на Украйна и никой друг"!
    Не можем да твърдим каква е истинската цел на Украйна..

    16:21 21.11.2025

  • 97 Мдаааа

    10 1 Отговор
    Незалежная май нещо стана залежная....

    16:21 21.11.2025

  • 98 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    14 4 Отговор
    Краварите имат исторически опит да се прикачат към победителите.

    16:22 21.11.2025

  • 99 Историк

    21 23 Отговор
    Изнудвачът агент Краснов няма да остави Зеленски да победи вероломния му приятел и началник. Страшно е за света двама злодеи да унищожават всичко пътя си, само за да са на власт. САЩ вече са Тръмпландия, а Русия е вечния КГБ проект Голгота, невъзможни за нормален човешки живот. Светът трябва да се справи с тях обаче, ако искаме да живеем, а не да умираме.

    Коментиран от #104, #105, #108, #111, #200

    16:25 21.11.2025

  • 100 Диагноза

    20 16 Отговор
    Всеки който се опитва да нахрани вълка и агнето да остане цяло... в крайна сметка се проваля.
    Тръмп е същия лузър като Путлер.

    16:25 21.11.2025

  • 101 хи хи

    19 9 Отговор
    Поредна гавра с евро-мажоретките в Брюксел. Девета дупка на кавaла....хи хи хи

    16:26 21.11.2025

  • 102 хахаха

    16 1 Отговор
    горките независими украинци, сащ като им каже скачай могат само да попитат колко високо, а трябва да слушат и европа - бийте се, не се бийте, айде пак се бийте

    16:26 21.11.2025

  • 103 Пъстър свят

    10 1 Отговор

    До коментар #54 от "стоян георгиев":

    Повечето стояновци кото познавам са лаладжии и въздух под налягане ,но Големият стоен георгиев е известен само с палавия си и ,закачлив нрав и най вече със стилната си тясна стегната якичка .

    16:29 21.11.2025

  • 104 Зеленски

    15 6 Отговор

    До коментар #99 от "Историк":

    Ще победи Русия, когато цъфнат налъмите.
    Тръм отлично го знае.
    Не го знаят само укро и евро боклуците

    16:30 21.11.2025

  • 105 Кирил Петков

    6 2 Отговор

    До коментар #99 от "Историк":

    Ти па кой беше бе анонимник неизвестен,че не моа сее сетя ?

    16:30 21.11.2025

  • 106 А защо

    6 6 Отговор
    не сложат преходно правителство в Украйна начело с американския президент. Някаква комисия или комитет, който ще стабилизира страната и ще организира демократични избори до например 2 години. Това ще е и най-надеждната гаранция за Украйна.

    16:33 21.11.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Бай Ставри

    7 7 Отговор

    До коментар #99 от "Историк":

    Отивай и се справяй, стига си пърдял на дивана.

    16:35 21.11.2025

  • 109 Нищо ново!

    10 1 Отговор
    Ще видим почти същото фиаско което се случи с "мирния план" на Тръмп в Г"аза.

    Коментиран от #123

    16:37 21.11.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Справедлив

    6 12 Отговор

    До коментар #99 от "Историк":

    Дайте дадете. Отивай лично и се справяй.

    16:39 21.11.2025

  • 112 Атина Палада

    12 13 Отговор
    Злите езици говорят,че цялата мръсотия на колективният Запад по отношение на войната в Украйна е документирана от Зеленски и на сигурно място. ..Ако излезе наяве,светът щял да изпадне в потрес от бруталностите на т.н. Евроатлантически лидери .
    Схемите с кражба на пари били най безобидните .
    Зеленски в момента разполага със ... "Застраховката на мъртвеца"! Това му дава право да контролира целият англосаксонски свят.При физическото му премахване ,всичко излиза на бял свят по всички медии. . Охраната му от МИ 6 е безсилна! Защото се намериха по умни ,които знаят как да я обезоръжат!

    Коментиран от #184

    16:39 21.11.2025

  • 113 ООрана държава

    11 1 Отговор
    И мъск да спира нета

    16:40 21.11.2025

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Трябва да си морален изрод,

    4 16 Отговор
    за да изнудваш жертвата!

    Такива са Тръмп и котилото му!

    Позор за САЩ!

    Коментиран от #122

    16:41 21.11.2025

  • 116 Последен

    11 1 Отговор
    Опит за спасение на украинската държавност.

    16:42 21.11.2025

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Механик

    20 3 Отговор
    Аз не мога да си обясня тия укри защо си мислят, че някой им е длъжен да има дава??
    От къде на къде ще ползват американски разузнавателни данни, спътници и пр. ?
    Ми то тогава си излиза, че САЩ воюва срещу Русия. Американско оръжие, американско разузнаване.....

    16:43 21.11.2025

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Британски Келт 🇬🇧

    1 7 Отговор
    На кой ли вече му пука за тия нафталинови руснаци и ненормални украински говедари 👎💩🇺🇲 америка е идиотска и държава

    16:45 21.11.2025

  • 121 САЩ

    5 6 Отговор
    трябва да поемат директен контрол върху Украйна за поне 5 години за да има мир и за да я има Украйна въобще. Нещо като американо - украински политически съюз. Както сме ние в ЕС, Украйна ще бъде в САЩ. Пак ще си има парламент и конституция, но върховната власт и контролът ще бъде във Вашингтон.

    16:46 21.11.2025

  • 122 каква жертва бе..?!??!!?!?

    17 4 Отговор

    До коментар #115 от "Трябва да си морален изрод,":

    Кой забрани руски, български и др. езици!
    Кой провеждаше генцид към руското население!
    Кой промени имената на украински!
    Кой?
    Кой , кой кой ...?

    16:48 21.11.2025

  • 123 Мирният

    7 0 Отговор

    До коментар #109 от "Нищо ново!":

    план на Тръмп за Газа беше одобрен от Съвета за сигурност на ООН преди няколко дни и вече е влязъл в сила

    16:51 21.11.2025

  • 124 Минаваща

    12 2 Отговор
    Това трябваше да се случи още първия път, когато "преговаряха". Или се съгласяваш - или край на помощта. Щяхме вече да сме забравили войната...

    Но не само да го кажат, а и да го изпълнят.

    Обаче Тръмп има изгода тая агония да продължава, защото ПЕЧЕЛИ от оръжията, които продава на европейците, за да ги подаряват на Зеленото жуже.

    16:52 21.11.2025

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Курд Околянов

    13 3 Отговор
    Малко ли са на Зеленски милион и седемстотин избити украинци или иска още !?

    16:53 21.11.2025

  • 127 ТИГО

    3 1 Отговор
    Е това ни е цялата оправия "Въздухът Трепери" се разбирачи, патриоти със сигурност дори и без да ни напада някой ще го посрещнем с баница! — Братя! Въздухът трепери! Балканът се тресе и доловете ехтят от реванието на балканский окований лев! Liberté, О, Liberté! Ще дойде време и ти да царуваш в тия прекрасни места, дето се вей инферналний полумесец на наший петвековен неприятел и тиранни! Скоро по величествените върхове на тая стара майка (той посочи Стара планина), дето се е проливала цели столетия българска кръв, ще се развее гордий пряпорец на българский герой, внук на славний Крума, Асеня и Симеона; вече пукна първата пушка на нашето Liberté, а знаете ли какво казва нейний гръм? — Ставайте, храбри българи! Доста робство и тиранство! Братя! Въздухът трепери!…

    — Да живей България! — извика възторжено учител Гатю.

    — Даскале, хай на конака с мене, вика те беят! — каза някой груб глас по турски. Всички с ужас се отстраниха пред заптието, което се промъкна между тях.

    Ораторът все стоеше прав на камъка, вкаменен и недвижим като древната Галатея! Хаджи Смион се сгуши зад дебелия дънер на ореха; Хаджи Атанасия се затули зад Миронча, комуто бравото замръзна на устата; останалите зяпаха смаяни.

    Заптието повтори заповедта.

    Учител Гатю се посъвзе малко от първото смайване, облече се, пошушна на подидаскала: „Всичко прикрий“, и продума твърдо:

    — Да вървим, Хасан ага.

    И тръгнаха.

    Изпоплашенята дружина се поокопити малко; подидаскал

    16:54 21.11.2025

  • 128 Дедо Джо

    12 0 Отговор
    Хаха. Западните фашита играят театър, мечката бачка по задачи.

    Коментиран от #132

    16:54 21.11.2025

  • 129 УКрайна е първа крепост срещу варварите

    3 13 Отговор
    От хилядолетия те винаги се опитват да нахлуят в Европа.

    Коментиран от #131, #134, #208

    16:57 21.11.2025

  • 130 УжасТ, форумните укротролове са

    12 0 Отговор
    в траур!😂🤣😂

    17:00 21.11.2025

  • 131 Чичом ти Гошу

    2 2 Отговор

    До коментар #129 от "УКрайна е първа крепост срещу варварите":

    дето му викаш "мамо" е варварин.

    17:01 21.11.2025

  • 132 ТИГО

    3 10 Отговор

    До коментар #128 от "Дедо Джо":

    Бачка грънци ,не беха 3 дни 3 седмици 3 месеца станаха 3,5 години ! Ама караш западна кола от "Фашитата" не ти е руска пералнята ,хладилника за телефон и компютър и дума да не става !Най много да имаш едно Руско знаме правено в Китай! КАкто казах и на друг коментатор шизото се оправя с хапове !И сигурно няма да идеш в Русия дори и като турист!

    Коментиран от #140, #149

    17:02 21.11.2025

  • 133 Циганин Ром

    4 3 Отговор

    До коментар #125 от "Циганин Ром":

    Няма такъв българин на света, че турският пeнис да не е бил в зaдника на неговия пра-пра-пра-дядо, когато пра-пра-дядо е бил малко момче!

    Коментиран от #154

    17:04 21.11.2025

  • 134 Атина Палада

    16 3 Отговор

    До коментар #129 от "УКрайна е първа крепост срещу варварите":

    Така е! Европа е създадена от варварски племена ,затова на всеки 100 години тръгват на поход към Русия и всеки път руснаците й чупят зъбите .

    Коментиран от #139, #185, #190

    17:04 21.11.2025

  • 135 Домашен любимец

    6 0 Отговор
    Не знам! Разтроена съм! Този коварен план има за цел да спре настъплението на Русия, както австриеца се яви при българските капитани при Ниш и обяви, че ако продължават настаплението ще срещнат австроунгарските елитни сили!

    17:07 21.11.2025

  • 136 Нема лабаво

    4 2 Отговор
    Бавно и полека иде тва което отдавна трябваше капитулация...
    Народа казва: Колко повече мърда повече ти се набива чепо!!!
    Сега поне част от 404 се запазва иначе целия чеп се набива!!!

    17:07 21.11.2025

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Никой не е длъжен на киевските крадци

    7 0 Отговор

    До коментар #80 от "Това е....":

    и нацисти да им дава каквото и да е било.

    17:09 21.11.2025

  • 139 Така е, другарко Палада

    5 7 Отговор

    До коментар #134 от "Атина Палада":

    Последния път след "зъбите", 45 г. строихме социализъм.
    Толкова за варварите.
    Ех, носталгия една ви втриса...

    Коментиран от #144, #189

    17:11 21.11.2025

  • 140 Ти що не си в Красноармейсконаправление,

    6 1 Отговор

    До коментар #132 от "ТИГО":

    Бе, трил форумен.

    Коментиран от #148

    17:11 21.11.2025

  • 141 Хе!

    9 0 Отговор
    Ох, падение! Като се огледам, всичко в къщи ми е китайско и турско, но се прехласвам по Запада!?

    17:11 21.11.2025

  • 142 ТИГО

    2 7 Отговор
    Нека да се предадат ако решат Украинците искам да ви видя цялата проРуско/Путинска шайка да излезете със знамена по улиците и да викате "Слава" ! За сметка на нещастният Украински народ но и да не забравяте че у нас/вас ,НИ /ВИ ЧАКА СЪЩОТО! Който знае руски ще се оправи ,другите му мислете!

    Коментиран от #145, #146, #150

    17:11 21.11.2025

  • 143 Още по уточнение....

    8 1 Отговор

    До коментар #95 от "Малко уточнение":

    Няма такъв руски план....Запорожие и Херсонска област са руски , вписани са в Конституцията на Руската Федерация....Русия няма да спре войната с договор в който не фигурират и четирите руски области - Донуцка, Луганска, Херсонска и Запорожка...ако няма такова съгласие , и войната продължи следващите ще са Одеска и Николаевска.

    17:12 21.11.2025

  • 144 Той всъщност Покровск , Северск и

    6 1 Отговор

    До коментар #139 от "Така е, другарко Палада":

    Купянск, всъщност нямаха никакво стратегическо значение.

    17:13 21.11.2025

  • 145 ТИГО

    3 1 Отговор

    До коментар #142 от "ТИГО":

    От перремм ТИГО келетишшш.

    Коментиран от #152

    17:13 21.11.2025

  • 146 И да се виеш и да плачеш в

    3 1 Отговор

    До коментар #142 от "ТИГО":

    безсилна ярост, файда няма.

    17:14 21.11.2025

  • 147 Величко

    3 1 Отговор
    Оффф ... , аз не вярвам на чичо Дони ! Той , както винаги , шмекерува !

    17:14 21.11.2025

  • 148 ТИГО

    0 5 Отговор

    До коментар #140 от "Ти що не си в Красноармейсконаправление,":

    Ма аз не викам СЛАВА на Русия !! Да ходят тези дето викат "СЛАВА" , мен и тук без тях ще ми е добре!

    Коментиран от #159

    17:14 21.11.2025

  • 149 Какви са тия срокове бе

    5 0 Отговор

    До коментар #132 от "ТИГО":

    че ревете ден и нощ? Факт е, че са циркове. САЩ си източва сладко Европа. Дали искат да спират войната която създадоха? Света се движи от власт и пари. Ако искаш да знаеш истината и да не броиш дни като всеки глупак, следваш парите и знаеш истината. Ако не, ще си ревеш там и броиш дни.

    Коментиран от #160, #163

    17:14 21.11.2025

  • 150 Ще има

    2 5 Отговор

    До коментар #142 от "ТИГО":

    още 1 млн. напуснали България.
    Те нека си веят руските знамена и да мизеруват тук.

    Коментиран от #155

    17:15 21.11.2025

  • 151 Саддам от София

    4 3 Отговор
    Тръмп всъщност спасява Украйна и Европа. Ако не го правеше това, Украйна можеше да не съществува като суверенна държава, а Европа щеше да е задълбочена в каша, и трагични държави като Германия щяха да продължат да се появяват!

    Коментиран от #156

    17:15 21.11.2025

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Ами,

    3 12 Отговор
    Аз очаквах Русия да изтегли бандите си от Крим и Думбас! А то какво стана - световно предателство!? Украйна е независима и никой не може да и разпореди да се съобрязява с някакъв комунистически план! Путин има пари за агресия най много до пролетта!

    Коментиран от #157

    17:16 21.11.2025

  • 154 ТИГО

    2 2 Отговор

    До коментар #133 от "Циганин Ром":

    Най ми е кеф ндда рени турци да ме мнннн дрррсатт ,че съм алергичен към сирене и млечни продукти .

    Коментиран от #158

    17:17 21.11.2025

  • 155 ТИГО

    1 3 Отговор

    До коментар #150 от "Ще има":

    Ама що , нали ТЕ викат слава !Нека вървят ,на мен Родината ми е тук !Не е ТАМ

    17:17 21.11.2025

  • 156 Садамчо и ти

    1 2 Отговор

    До коментар #151 от "Саддам от София":

    Като титулярс си рядко ПРОzТ

    17:18 21.11.2025

  • 157 Ами Нети

    3 0 Отговор

    До коментар #153 от "Ами,":

    Ти кво си очаквал няма никакво значение ,а никой не те пита .

    Коментиран от #162

    17:18 21.11.2025

  • 158 ТИГО

    2 2 Отговор

    До коментар #154 от "ТИГО":

    Смяфкаш се или да?

    17:18 21.11.2025

  • 159 Аааа, като видя дебелия,

    4 1 Отговор

    До коментар #148 от "ТИГО":

    добре му е, стой си мирен тогава на Д-то и недей да "умничиш".

    17:19 21.11.2025

  • 160 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #149 от "Какви са тия срокове бе":

    Ма ти голям финансист ще ми дойдеш! А де факто сме с "Мики Маус " финансисти!

    Коментиран от #164

    17:20 21.11.2025

  • 161 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #125 от "Циганин Ром":

    как става процедурата .има ли предварително записване че нещо се заинтригувах ...хахах .

    17:21 21.11.2025

  • 162 Ами,

    1 1 Отговор

    До коментар #157 от "Ами Нети":

    не само аз! Гостите аналлизатори по водещите медии коментират също канто мен, а те са много чести гости и много информирани, за разлика от теп!

    Коментиран от #166, #167, #168

    17:21 21.11.2025

  • 163 За тебе нищо

    2 9 Отговор

    До коментар #149 от "Какви са тия срокове бе":

    За Русия - 1 милион и 100 хиляди ватенки верно отърваха се от доста пандизчии и други помойки но и доста що годе ставащ за Русията народ.Мамашите ще се чудят кой ще ги пере.А и започнаха да внасят корейци да им бачкат.

    Коментиран от #170

    17:21 21.11.2025

  • 164 Не е нужно тигчо да си финансист

    4 1 Отговор

    До коментар #160 от "ТИГО":

    А само да гледаш кой какво прави!

    17:21 21.11.2025

  • 165 БайДОНЧ0

    2 0 Отговор
    Амиии,... силата на силния

    17:22 21.11.2025

  • 166 Теп с п ли

    2 1 Отговор

    До коментар #162 от "Ами,":

    Ей лапацитет с една лопата зад врата ще ти вкарам малко акъл.Семката ти д....а Про zта

    17:23 21.11.2025

  • 167 Ами Нети

    5 0 Отговор

    До коментар #162 от "Ами,":

    Явно и теб са те аналлизирали щото явно си прихванал .

    17:23 21.11.2025

  • 168 Така е

    9 1 Отговор

    До коментар #162 от "Ами,":

    Едни и същи грантаджии да водят стадото. Докато има блеещи, ще се подвизават и тия по медиите.

    17:24 21.11.2025

  • 169 Хе-хе

    3 7 Отговор
    Ще видя утре сутринта какво ще коментирате, когато тази нощ, в Америка е ден, господин Тръмп заяви, че пак ще дава Томахоците!?

    17:24 21.11.2025

  • 170 Ти кога ги брои

    2 1 Отговор

    До коментар #163 от "За тебе нищо":

    Пропагандата не би съществувала, ако няма глупаци.

    Коментиран от #178

    17:25 21.11.2025

  • 171 СТИГА БЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Сега да видим кой ще гризе върбата...

    17:25 21.11.2025

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Нема лабаво

    5 2 Отговор
    Ойде коньо у ряката... 404 ша клекни!!!

    17:27 21.11.2025

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #172 от "Митьо Пищова":

    Почни от ба щасси скъсаняк,да му излекуваш май ссъла и простатата та .

    Коментиран от #179

    17:28 21.11.2025

  • 176 Камък

    3 1 Отговор
    По полека , първо да вземат тоягите дето им обещаха руснаците ., после ще видим до къде са границите на Русия !

    17:29 21.11.2025

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Ти кога

    2 10 Отговор

    До коментар #170 от "Ти кога ги брои":

    Гледа Сводка от фронта.Всяка вечер гледам колко ватенки са взели дървото от украински дронове ,танкове и пехота.ка Путин ги праща в месни щурмове независимо от резултата Напред ,назад не може и ходят сред трупове,но на,ад не може следва смърт като през ,ВСВ.Все пак крепостния не сърува нищо.Вперйот за Родину.

    Коментиран от #180

    17:29 21.11.2025

  • 179 Щжоиш ммго

    1 2 Отговор

    До коментар #175 от "Ами":

    Эфоеууннп мцнгсдз хжжмцоаяяю

    17:30 21.11.2025

  • 180 Там не споменах ли

    1 2 Отговор

    До коментар #178 от "Ти кога":

    Че без глупаци, няма как да има пропаганда за глупаци.

    17:30 21.11.2025

  • 181 МЪЛНИЯ

    1 10 Отговор
    Зеленски ОТКАЗА ПЛАНА НА ТРЪМП!

    ИСТИНСКИ ЛИДЕР НА СВОЯТА СТРАНА!

    ЕВРОПА И УКРАЙНА ПРОДЪЛЖАВАТ ЗАЕДНО!

    СРАМ ЗА САЩ!

    Коментиран от #192

    17:35 21.11.2025

  • 182 дончичо

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Хохо Бохо":

    Не бре,пичове,човеко е от село Пирин ,а там баничките в Катунци в сладкарницата пиринлиите ги ядат с хартишките

    17:36 21.11.2025

  • 183 Ник

    2 8 Отговор
    Тръмп въобще чел ли е този план. Планът е в противоречие с международното право и решенията на ООН. Абсолютно незаконен.

    17:38 21.11.2025

  • 184 стоян

    1 5 Отговор

    До коментар #112 от "Атина Палада":

    До 112 ком - и другар злите езици са от централата за дезинформация в ленинград - 4000 фалшиви новини на час

    Коментиран от #187

    17:38 21.11.2025

  • 185 стоян

    2 9 Отговор

    До коментар #134 от "Атина Палада":

    До 134 ком - другар слаб по история - за последните 120 години русия е спечелила само втората световна и то с огромната помощ от САЩ и съюзници а е загубила шест войни и тази ще е седмата - от рузнак войник не става

    Коментиран от #188, #201

    17:44 21.11.2025

  • 186 Цървул

    5 0 Отговор
    До последния украинец .

    17:45 21.11.2025

  • 187 Десислава Димитрова

    6 0 Отговор

    До коментар #184 от "стоян":

    Скъпи ,не е ли време да свалиш розовите прашки и платформите и да се прибираш,забрави ли ,че и семейство имаш ?

    17:45 21.11.2025

  • 188 ТаЙбе Юсеин

    1 1 Отговор

    До коментар #185 от "стоян":

    А и не само той .

    17:46 21.11.2025

  • 189 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    10 0 Отговор

    До коментар #139 от "Така е, другарко Палада":

    Ти ли го строи бе 2000+❗🤔
    Само АЕЦ, Нефтохим, Аспарухов мост и Хаинбоаз да бяха построили пак е много❗
    А какво построихте след 89-та🤔❓
    А да , НЕ построихте АЕЦ Белене, НЕ построихте втория мост до Варна, сисипАхте Плама, Вида, Девня, хиляди училища и болници, заличихте СТОТИЦИ населени места от картата на България‼️

    17:49 21.11.2025

  • 190 Имя

    5 0 Отговор

    До коментар #134 от "Атина Палада":

    Тея варвари у европата дето завъртат всеки сто години вайна са придошли от хазарския край. Нали се сещаш кои са.

    17:49 21.11.2025

  • 191 Горски

    10 1 Отговор
    Ако планът бъде приет и подписан в този му вид, това означава безспорно стратегическа победа на Русия и капитулация на западната розоволиберална пропаганда по отношение на СВО. Защото по този начин освен всичко друго се преначертава цялата европейска архитектура за сигурност, без европейците изобщо да участват в нея. Последното благодарение на нефелната политика на "урсулите". Европуделите разбира се ще квичат срещу този проект, а от страна на Великобритания може да се очакват всякакви провокации и опити за диверсии. Ще видим какво ще стане. Това е капитулация, а не мирно споразумение. Срещу 100 милиарда Русия купува 20% от Украйна, правото да се нарича победител, и пълна амнистия. САЩ, пък,ще получат 50% от печалбите от проекти финансирани 50 на 50 с пари на Русия и САЩ, а Тръмп ще парадира как е спрял войната, докато е жив. Какъвто и план да се приеме за Украйна, банките и фирмите участващи в паричните потоци по този план ще са много, много доволни и щастливи.Да поясним за евроатлантиците без мозъци - САЩ и Украйната капитулират пред Русията и бързат да подписват, че да не стане по-лошо. С Украйна, не им се получи с Иран, и са искат да си направят нов Виетнам във Венецуела. ДА СКАЧАТ В КИРИЗА. Прокси война може да води и БРИКС. Не само те и тъпите им губернии. Този план отразява реалната ситуация на фронта.Всеки следващ план за мир ще е по неизгоден за Украйн

    Коментиран от #205

    17:51 21.11.2025

  • 192 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 0 Отговор

    До коментар #181 от "МЪЛНИЯ":

    МЪЛНИЯ ЛИ ТЕ УДАРИ🤔❗
    Като пишеш Европа- дали знаеш , че и ЕсеС, и У...йна, и Русия са в Европа🤔❗

    17:53 21.11.2025

  • 193 000

    10 2 Отговор
    С неолибералната измет е свършено. Ппедстои да бъдат изритани и от европа. Русия се върна. Велик държавник е Путин!

    17:59 21.11.2025

  • 194 БСТ

    6 1 Отговор

    До коментар #62 от "Атина Палада":

    Тази война не биваше да се случва въобще , толкова млади хора измряха . Братоубиствена воина . Защо се случи ? Защото някои хора не спряха да ръчкат огъня с пръчка вместо да го загасят и на това трябва да се сложи край .

    18:05 21.11.2025

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 Да бе

    7 2 Отговор
    Празни приказки, абсолютно нищо няма да спре дядо ви Тръмп. В момента Европа плаща за всички тези оръжия и реално Тръмп ако спре да продава ВПК на Сащ ще изгубш десетки милиарди. Така че нека да си говори и да му се връзват тука и в САЩ пенсионерите.

    18:11 21.11.2025

  • 198 Прав е Зеленски!

    2 6 Отговор
    Не трябва да се има никакво доверие на руския шпионин агент Краснов /Доналд Тръмп/, който овен това е психически неуравновесен! Слава Украинi!

    18:18 21.11.2025

  • 199 Прав е Зеленски!

    2 8 Отговор
    Не трябва да се има никакво доверие на руския шпионин агент Краснов /Доналд Тръмп/, който освен това е психически неуравновесен! Слава Украинi!

    18:20 21.11.2025

  • 200 инфо

    2 1 Отговор

    До коментар #99 от "Историк":

    Завършен д-е-б-и-л.

    18:21 21.11.2025

  • 201 Моряка

    7 3 Отговор

    До коментар #185 от "стоян":

    Добре,бе Историк.Но не забравяй,чу руснаците тръгнат ли,спират чак в столицата.Превземат я,аслед това я облагородяват.Научиха парижаните да откриват бистра.В Берлин изградиха огромен паметник на Съветския войник.Да не говорим,на какво могат да научат проскубаната Урсула.Нещо подобно на оная "Промокшая кукушка"".Чукния в Ютуба,разскошна руска песен,с която те поздравявам..Скоро пак ще ги запеем.Припомняй си руския,ще ти трябва.Повервай ми.

    18:24 21.11.2025

  • 202 Не е проблем

    5 3 Отговор
    Европа ще я увеличи и ще подели Русия с Китай и Япония.САЩисания остава с един пръст две зарзали в устата.

    18:32 21.11.2025

  • 203 ОСА

    7 1 Отговор
    Най-после..трябва реални действия, стига празни приказки!! Украйна завъртя на пръста си цял свят и съсипа финансово ЕС .....то не бяха милиарди след милиарди потънали в Украйна ????

    18:33 21.11.2025

  • 204 васко де гама

    4 1 Отговор
    Както от тоя наркоман клоун нищо не зависи така и от Украинците в момента Англичаните управляват в Украйна . Всичко това започна много по рано още след 1991 година и в 2004 година със средства и финансиране от Сорос се извърши първата " оранжева революциа " като Сорос попита къде са парите които съм дал -- около 5 Милиарда за тях години . Сега целта на Американците да замразят тоя конфликт за да се сърдотачат , да се концентрират на Тихоокеанският регион - Китай като Русия може да почака --за сега . Въоражавайки Тайван с провокациите си ще я подтикнат към военен конфликт след което ще я финасирт и въоражат за да се сражава за техните интереси какво по хубаво от това за твои интереси се сражават хиляди . Сателите те като Япония и Ю.Корея ще ги задължат да се въоражат под предлог ,че Китай е застрашава тяхната Национална безопасност . Защо е така - Путин само наблюдава без никакви реакции и то от години и естествено единствено което някога спираше Запада и Англосаксонците Ядрената триада но той открито каза ,че пръв никога няма да използва ?( според Американците при първият ядрен масиран удар около 90 Милиона ще бъдат убити Путин ще почакa ада бъдат убити толкова хора за да започне войната срещу Америка ? -- не знам ) , Китай преследва по скора Икономическите си интереси отколкото политическите . Но когато разберат ще е късно защото времето работи за Англосаксонците като въоръжават Тайван и я подготвят ще създадат с провокациите си предсто

    18:36 21.11.2025

  • 205 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #191 от "Горски":

    От сега ти казвам че плана няма да бъде приет.

    18:46 21.11.2025

  • 206 Чаапа

    5 0 Отговор
    Путин е казал на Тръмп . Или Украйна пада . Или Тръмп пада.

    18:55 21.11.2025

  • 207 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 208 Канадец

    3 1 Отговор

    До коментар #129 от "УКрайна е първа крепост срещу варварите":

    Не се "опитват" а бяха и във Франция и Германия и накрая ги оставиха на мира. Следващият път не се знае дали ще са толкови добри.

    19:31 21.11.2025

  • 209 Омбре

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хохо Бохо":

    Много си прав,борката,ако не се беше намесил, всичко това нямаше да се случи. Друг е въпроса, че ако е взел оня милион, дали си струва почти 2 млн.жертви от украинските войници. Все едно 50 цента на човек. Това е чудовищно. Убеден съм, че , ако зеленски знаеше как ще се развият нещата и вместо тия територии да са си още украински,сега ги губи, никога нямаше да послуша борката,ама сега олеле.

    19:52 21.11.2025

  • 210 на зеленато

    5 1 Отговор
    да му скъсат хълката ....

    20:37 21.11.2025

  • 211 ПРорок

    1 2 Отговор
    САЩ и Тръмп са най предателската държава в историята на планетата за вечни времена, световната корупция е нищо сравнение с подлоста , фалша и предателствата на САЩ на световната сцена, дори фразата ако искаш мир приготви се за война е лека за тях , те са под нивото на световните малцинства, при тях да предадат приятелска държава е нещо като конституция

    22:17 21.11.2025

  • 212 Рупат ли рупат

    2 1 Отговор
    Войната в Украйна цоца силите на САЩ. В това време Китай и Русия превземат Югоиизточна Азия и Африка. Тръмп е вдянал , но европските либерасти не вдяват, а рупат ли рупат.

    10:13 22.11.2025

  • 213 Да бе!

    1 2 Отговор
    Зеленски никога няма да се предаде на руския агент Краснов /Доналд Тръмп/. Не трябва да забравяме,че в първото публикувано предсказание на преподобна Стойна, което комунистите веднага изтриха тя казва: "Руснаците ще започнат война срещу съседите си, но накрая виновно ще наведат глави, заради злото, което са причинили на Украйна... "

    10:42 22.11.2025

