Нидерландската армия е използвала оръжие срещу дронове, забелязани над военна база

Нидерландските въоръжени сили са използвали оръжие срещу дронове, забелязани снощи над военновъздушна база в югоизточната част на страната, предаде Ройтерс, като цитира изявление на министерството на отбраната, уточни БТА.
Служителите на силите за сигурност в базата Фолкел, недалеч от германската граница, са забелязали дроновете между 19 и 21 ч. местно време, уточни министерството.
"Служителите на военновъздушните сили са използвали оръжия от земята, за да свалят дроновете",според същия източник. "Дроновете са се оттеглили и не са били открити".
Министерството на отбраната добави, че не е известно защо дроновете са навлезли в райони, където не им е позволено да се намират.
Военната полиция е започнала разследване.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
19:16 22.11.2025
2 Е то е ясно че Натовските оръжия
Това не го отрича и Путин
Коментиран от #8, #27
19:16 22.11.2025
3 Северен паток
19:17 22.11.2025
4 Целият Руски народ се моли
Коментиран от #6, #17, #30
19:17 22.11.2025
5 ...каква мисирка е 6а ти цирка
19:18 22.11.2025
6 Слава на САЩ
До коментар #4 от "Целият Руски народ се моли":САЩ най великата Нация на Планетата
САЩ на мощната Армия на Планетата
Вечна слава на САЩ
19:18 22.11.2025
7 Гост
Някой гледа ли въобще какво публикума...
19:19 22.11.2025
8 Да Путин Призна
До коментар #2 от "Е то е ясно че Натовските оръжия":Че има проблем със Високо точните и модерни Оръжия
Но пък компенсира със Жива сила Със Лади и Жигули атакуващи на Тъпи като Овце
Коментиран от #22
19:20 22.11.2025
9 Столичанин в повече
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Жендъри,какво да очакваш...не е като да си епилираш краката и скучен веждите 👬
Коментиран от #11
19:22 22.11.2025
10 Бай
19:23 22.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 плевен
19:24 22.11.2025
13 Е, то на тия им трябват 10
19:31 22.11.2025
14 ТИГО
19:34 22.11.2025
15 Психиатър
Е явно оръжието е било много страшно! Явно не са ги улучили, но поне са ги уплашили здраво. Сега дроновете на психоаналитик или при баба Мара да им лее куршум.
19:35 22.11.2025
16 На министерството въобще
19:35 22.11.2025
17 Ако знаеш как са му се
До коментар #4 от "Целият Руски народ се моли":наточили, ами добрия В В Путин ги спира иначе да са изпепели geysкiя ЕС ЕС и краварника да се е потулил в неговата си кочина. Действията на рижавия ветропоказател потвърждават това твърдение.
19:39 22.11.2025
18 ТИГО
Коментиран от #20
19:40 22.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Капитан Уейтенант Вауеуи Иуиев
До коментар #18 от "ТИГО":ЗУ-23 също върши работа за такива дронове
Коментиран от #23, #28
19:45 22.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Само, че на терен
До коментар #8 от "Да Путин Призна":се оказва точно обратното. Руснаците са десетилетие минимум пред краварника, да не говорим за западналите, които са за седнали нейде в 50-те на 20 век. Хиперзвуковите високо точни ракети при това доказали се в бойни условия, имат само руснаците. Освен тях такива имот Китай и Иран, краварника и западналите подлоги дори и проект нямат като хората, за това се опитаха нагличаните да вербуват пилот на МиГ 31с ракета Кинжал, за да разберат технологията, но удариха на камък и бяха раскрити изродите украински и нагличански и ще си платят. В този гнусен акт е замесен бъърарския из род Грозньов и той е на мушката за ликвидация.
19:48 22.11.2025
23 ТИГО
До коментар #20 от "Капитан Уейтенант Вауеуи Иуиев":Верно ,мани че съм се обръщал с това ! Не беха закрепени подпорите и стана ......! Но да и това става и то в повечето случаи ! Инак тук повечето искат да ги свалят с "Червена Прашка .....требушето на МАМА"!
Коментиран от #29
19:48 22.11.2025
24 Фарфуй
19:50 22.11.2025
25 Ха сега де...
19:52 22.11.2025
26 Сатана Z
19:53 22.11.2025
27 Демокрацията е лъжа!
До коментар #2 от "Е то е ясно че Натовските оръжия":Натовското оръжие е изпратило детските дрончета като на сватба- със стрелба напосоки. Даже великите натовци не са открили откъде са дошли и къде са отишли, камо ли да ги свалят!
19:54 22.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Капитан Уейтенант Вауеуи Иуиев
До коментар #23 от "ТИГО":Ама беше голям кеф,особено на Шабла.Аз бях командир на отделение на Стрелите и имам 2 от 2 директно и догон на Стрела 2М, но ЗУ-то беше по-голяма тръпка от ракетите.
20:22 22.11.2025
30 Тео
До коментар #4 от "Целият Руски народ се моли":Мизерията е в ЕС. Бил ли си на квартира, ако си бил знаеш какво е мизерия?
20:26 22.11.2025
31 1678677
О мари майко ,чухте ли дробове?
Не летене
20:28 22.11.2025
32 Нидерпидер
20:42 22.11.2025
33 Фейкнюз
01:43 23.11.2025