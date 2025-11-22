Новини
Нидерландската армия е използвала оръжие срещу дронове, забелязани над военна база

22 Ноември, 2025 19:14 2 464 33

Военната полиция е започнала разследване

Нидерландската армия е използвала оръжие срещу дронове, забелязани над военна база - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Нидерландските въоръжени сили са използвали оръжие срещу дронове, забелязани снощи над военновъздушна база в югоизточната част на страната, предаде Ройтерс, като цитира изявление на министерството на отбраната, уточни БТА.

Служителите на силите за сигурност в базата Фолкел, недалеч от германската граница, са забелязали дроновете между 19 и 21 ч. местно време, уточни министерството.

"Служителите на военновъздушните сили са използвали оръжия от земята, за да свалят дроновете",според същия източник. "Дроновете са се оттеглили и не са били открити".

Министерството на отбраната добави, че не е известно защо дроновете са навлезли в райони, където не им е позволено да се намират.

Военната полиция е започнала разследване.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    25 4 Отговор
    Ама нищо не улучили.Слаба стрелкова подготовка

    Коментиран от #9

    19:16 22.11.2025

  • 2 Е то е ясно че Натовските оръжия

    5 16 Отговор
    Ще са 200 години пред Руската Техника
    Това не го отрича и Путин

    Коментиран от #8, #27

    19:16 22.11.2025

  • 3 Северен паток

    15 5 Отговор
    дрон бил украински

    19:17 22.11.2025

  • 4 Целият Руски народ се моли

    12 21 Отговор
    САЩ да ги нападнат и Освободят от Нищетата Мизерията и Робството

    Коментиран от #6, #17, #30

    19:17 22.11.2025

  • 5 ...каква мисирка е 6а ти цирка

    27 2 Отговор
    ..."Дроновете са се оттеглили и не са били открити".🤣😅🤣...Какво да кажеш на това🤣🤣🤣

    19:18 22.11.2025

  • 6 Слава на САЩ

    3 24 Отговор

    До коментар #4 от "Целият Руски народ се моли":

    САЩ най великата Нация на Планетата
    САЩ на мощната Армия на Планетата
    Вечна слава на САЩ

    19:18 22.11.2025

  • 7 Гост

    16 2 Отговор
    Айде бе, малиииии, страшна работа! И от къде армията е намерила оръжието което е използвала!
    Някой гледа ли въобще какво публикума...

    19:19 22.11.2025

  • 8 Да Путин Призна

    6 17 Отговор

    До коментар #2 от "Е то е ясно че Натовските оръжия":

    Че има проблем със Високо точните и модерни Оръжия
    Но пък компенсира със Жива сила Със Лади и Жигули атакуващи на Тъпи като Овце

    Коментиран от #22

    19:20 22.11.2025

  • 9 Столичанин в повече

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Жендъри,какво да очакваш...не е като да си епилираш краката и скучен веждите 👬

    Коментиран от #11

    19:22 22.11.2025

  • 10 Бай

    13 2 Отговор
    Какви оръжия ?! Сигурно използвани презервативи !

    19:23 22.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 плевен

    14 3 Отговор
    Те че не са уцелили -не са. Ама за утре са извикали подкрепление от улицата на червените фенери. И като дойдат онези с прашките, всичките дронове ще бъдат свалени.

    19:24 22.11.2025

  • 13 Е, то на тия им трябват 10

    13 4 Отговор
    дрона да им унищожат дигите и ще идат за нула време при Атлантида, дето все я търсят и не могат да я намерят.

    19:31 22.11.2025

  • 14 ТИГО

    7 1 Отговор
    ДА поясня на питащите какво са ползвали ХОЛАНДЦИТЕ ! На Мoжеби .....П....т....кAAATA ! ! И като "Лъскате" не метайте на огледалото щото ще се изкьоравите !

    19:34 22.11.2025

  • 15 Психиатър

    16 1 Отговор
    "Дроновете са се оттеглили и не са били открити".
    Е явно оръжието е било много страшно! Явно не са ги улучили, но поне са ги уплашили здраво. Сега дроновете на психоаналитик или при баба Мара да им лее куршум.

    19:35 22.11.2025

  • 16 На министерството въобще

    12 0 Отговор
    нещо ясно ли им е? Всичко е с цел да се всява паника за да се скубят данъкоплатците. Просто е, но не за микроумници с мозък по-малък от на амеба.

    19:35 22.11.2025

  • 17 Ако знаеш как са му се

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Целият Руски народ се моли":

    наточили, ами добрия В В Путин ги спира иначе да са изпепели geysкiя ЕС ЕС и краварника да се е потулил в неговата си кочина. Действията на рижавия ветропоказател потвърждават това твърдение.

    19:39 22.11.2025

  • 18 ТИГО

    4 6 Отговор
    АБЕ мунчовци как преди 80 години е имало зенитни оръдия ! И сега ги има, дрона ще го свалиш и с КАПВТ и ПКТ да не мислите че ХОЛАНДЦИТЕ са у мъглата ! С на Мама праЖката ви свалят гащите ,лъскачи !

    Коментиран от #20

    19:40 22.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Капитан Уейтенант Вауеуи Иуиев

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "ТИГО":

    ЗУ-23 също върши работа за такива дронове

    Коментиран от #23, #28

    19:45 22.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Само, че на терен

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "Да Путин Призна":

    се оказва точно обратното. Руснаците са десетилетие минимум пред краварника, да не говорим за западналите, които са за седнали нейде в 50-те на 20 век. Хиперзвуковите високо точни ракети при това доказали се в бойни условия, имат само руснаците. Освен тях такива имот Китай и Иран, краварника и западналите подлоги дори и проект нямат като хората, за това се опитаха нагличаните да вербуват пилот на МиГ 31с ракета Кинжал, за да разберат технологията, но удариха на камък и бяха раскрити изродите украински и нагличански и ще си платят. В този гнусен акт е замесен бъърарския из род Грозньов и той е на мушката за ликвидация.

    19:48 22.11.2025

  • 23 ТИГО

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Капитан Уейтенант Вауеуи Иуиев":

    Верно ,мани че съм се обръщал с това ! Не беха закрепени подпорите и стана ......! Но да и това става и то в повечето случаи ! Инак тук повечето искат да ги свалят с "Червена Прашка .....требушето на МАМА"!

    Коментиран от #29

    19:48 22.11.2025

  • 24 Фарфуй

    5 0 Отговор
    Е, кво да използва - лалета ли?!

    19:50 22.11.2025

  • 25 Ха сега де...

    4 6 Отговор
    От десетки дни всеки ден вече някой се оплаква от нашествия на дронове с неизвесен произход, но никой не иска да ги свали. Няколко са с оплаквания даже повече от веднъж. Обикновено даже не се предприемат действия, но дори да стрелят по тях го правят с халосни само за да вдигат шум, а не за да ги свалят. Защото ако ги свалят ще трябва да се проведе разследване, да се уточни произхода им, а той на всички е известен предварително. В случай, че се потвърди версията вражески това ще доведе до сериозна нужда от ответна реакция и вероятно намеса на НАТО, а на никого не му се воюва. Дори Тръмп го заяви в прав текст, че предпочита да печели от Европа вместо да воюва. Намеси ли се и НАТО в конфликта моментално украинската сага приключва. Даже може да се стигне до изтласкване на руските войски от цялата украинска територия територия, а това за много хора няма да е добре дошло.

    19:52 22.11.2025

  • 26 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Може да е било НЛО?

    19:53 22.11.2025

  • 27 Демокрацията е лъжа!

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Е то е ясно че Натовските оръжия":

    Натовското оръжие е изпратило детските дрончета като на сватба- със стрелба напосоки. Даже великите натовци не са открили откъде са дошли и къде са отишли, камо ли да ги свалят!

    19:54 22.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Капитан Уейтенант Вауеуи Иуиев

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "ТИГО":

    Ама беше голям кеф,особено на Шабла.Аз бях командир на отделение на Стрелите и имам 2 от 2 директно и догон на Стрела 2М, но ЗУ-то беше по-голяма тръпка от ракетите.

    20:22 22.11.2025

  • 30 Тео

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Целият Руски народ се моли":

    Мизерията е в ЕС. Бил ли си на квартира, ако си бил знаеш какво е мизерия?

    20:26 22.11.2025

  • 31 1678677

    7 0 Отговор
    Министерството на отбраната добави, че не е известно защо дроновете са навлезли в райони, където не им е позволено да се намират.

    О мари майко ,чухте ли дробове?
    Не летене

    20:28 22.11.2025

  • 32 Нидерпидер

    7 0 Отговор
    "Стреля и не улучи" и тези се имат за военни.

    20:42 22.11.2025

  • 33 Фейкнюз

    3 0 Отговор
    На страх очите са големи

    01:43 23.11.2025

