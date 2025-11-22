Зеленски нареди одит на украинския военно-промишлен комплекс

Отслабен от корупционен скандал, в който е замесен негов приближен, украинският президент Володимир Зеленски обяви одит на украинския военно-промишлен комплекс, въпреки продължаващото руско нашествие в страната, предаде АФП, цитирана от БТА.
"Беше подготвено решение за цялостна проверка на държавните предприятия в областта на отбраната и съответните договори", заяви Зеленски в Телеграм. Евентуалните "констатирани нарушения ще бъдат предадени на властите", отговарящи за борбата с корупцията.
Това съобщение идва в момент, когато президентството е дестабилизирано от разкритието за корупционен скандал за близо 100 милиона долара в украинския енергиен сектор, който вече е засегнат от руските удари, отбелязва АФП.
Според антикорупционните служби, предполагаемият автор на тази схема за присвояване на средства е Тимур Миндич, близък приятел на Зеленски и негов бивш бизнес партньор, който напусна Украйна малко преди скандала. Случаят доведе до засилване на политическите борби в Киев, като основният съперник на Володимир Зеленски, бившият президент Петро Порошенко, поиска тази седмица оставката на цялото правителство.
Миндич и друг заподозрян, също укриващ се, Александър Цукерман, бяха добавени днес към списъка на издирваните от Украйна лица, съобщи министерството на вътрешните работи.
1 А стига бе, не
18:34 22.11.2025
2 Сирски
18:34 22.11.2025
3 Абе що в Киев има протести
Коментиран от #33
18:35 22.11.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #15
18:35 22.11.2025
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
18:36 22.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 СМЕЕХ
18:36 22.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Защо
18:38 22.11.2025
10 тиквата:само толкова 100 милиона долара?
консултирайте се с мен
имам все още празни чекмеджета под наем
18:38 22.11.2025
11 Феникс
18:38 22.11.2025
12 Факт
18:43 22.11.2025
13 ха ха хааа
Коментиран от #17
18:45 22.11.2025
14 Шматката
18:45 22.11.2025
15 Дрътия Софианец
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ти познаваш ли Минджич ?
18:46 22.11.2025
16 Одит на
18:47 22.11.2025
17 Замислен
До коментар #13 от "ха ха хааа":Абе пука се нещо ама от къмто Киев идва вонята.Напъна ги бай ти Донча и смазка не им даде.
Коментиран от #18
18:47 22.11.2025
18 Абе така е
До коментар #17 от "Замислен":Четвърта година вече върви " тридневная " ... 🤭😁
18:49 22.11.2025
19 Дзън-дзън
Не е ли много по-просто да попита приятелчето Миндич, той най-добре знае какво и колко подрънква в касичката?
18:49 22.11.2025
20 КРАДЕЦА ВИКА
18:55 22.11.2025
21 Аууу
18:56 22.11.2025
22 Здравейте господин
Във вас ни е надеждата да продължите конфликта до последния и смело да настъпвате
Все някога ще стигнете до Москва дори и да заобиколите земното кълбо. А помислете си и за вашата личност защото след 100 дни нови президентски избори а после или преди това една глава чадъри ще се вее.
Коментиран от #23, #24
18:59 22.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Здравствуй
До коментар #22 от "Здравейте господин":Козльодой .. Кажи на Герге , що ше му Сайряфостатъ
Коментиран от #26
19:04 22.11.2025
25 Механик
Вероятно вече усеща примчицата на вратлето си.
19:14 22.11.2025
26 Нещо се правиш на велик
До коментар #24 от "Здравствуй":Виж накъде се движиш и тогава си пожелавай величие.
Коментиран от #30, #31
19:15 22.11.2025
27 ?????
Абсурд някакъв.
Ясно е че американците стопираха НАБУ и САП за да му дадат време да се освести, но от друга страна пускат изказвания на разни бивши експерти от ЦРУ за откраднати 48 млрд $ от американските кинти.
Тва е нещо като конската глава в "Кръстникът".
19:15 22.11.2025
28 РазследваШТ
19:21 22.11.2025
29 ДАЙТЕ НА ФБР ДА ИЗВЪРШУ ОДУИТА!!
МА ВИДИТЕ ЛИ , АЗ НЕ СЪМ В КЮПА ! ХА ДА ВИДИМ ЩЕ ТИ МИНЕ ЛИ НОМЕРА ? А МОЖЕ , АКО ОДИТОРИТЕ СА УК-ЦИ И АКО УСПЕ ДА ГИ ПОДКУПИ, ДАААААААА?!
ТА ЗА ТОВА , ДАЙТЕ НА ФЕБРЕ ДА ПРАВО ОДИТА !!! НЕ БЪДЕТЕ НАИВНИ !
ТАЯ ДЪТЖАВА Е ПРОПИТА ОТ КОРУПЦИЯ ОЩЕ ОТ ПРЕДИ , НО СЕГА СЕ ДАВИ ОТ КПРУПЦИЯ!!
НЕ ВЯРВАЙТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ И КОМПАНИЯ , МАЙСТОРИ ХИТРИЦИ НА ДАЛАВЕРИТЕ И КОРУПЦИЯТА!!!!
19:30 22.11.2025
30 Козльодой ,
До коментар #26 от "Нещо се правиш на велик":Величие са пеераzти .
19:35 22.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ФЕЙК
19:39 22.11.2025
33 гост
До коментар #3 от "Абе що в Киев има протести":Ермак е кукловода на Зеленски още от периода му като актьор. Бил е мениджър на наркомана. В МОМЕНТА е в ролята на УКРАИНСКИЯ ШИШИ, който държи парите, компроматите и дърпа конците "за хората"!
19:42 22.11.2025