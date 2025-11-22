Новини
Зеленски нареди одит на украинския военно-промишлен комплекс
  Тема: Украйна

Зеленски нареди одит на украинския военно-промишлен комплекс

22 Ноември, 2025 18:32 1 547 33

  • зеленски-
  • одит-
  • проверка-
  • впк-
  • оръжейни сделки

Според антикорупционните служби, предполагаемият автор на тази схема за присвояване на средства е Тимур Миндич

Зеленски нареди одит на украинския военно-промишлен комплекс - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Отслабен от корупционен скандал, в който е замесен негов приближен, украинският президент Володимир Зеленски обяви одит на украинския военно-промишлен комплекс, въпреки продължаващото руско нашествие в страната, предаде АФП, цитирана от БТА.

"Беше подготвено решение за цялостна проверка на държавните предприятия в областта на отбраната и съответните договори", заяви Зеленски в Телеграм. Евентуалните "констатирани нарушения ще бъдат предадени на властите", отговарящи за борбата с корупцията.

Това съобщение идва в момент, когато президентството е дестабилизирано от разкритието за корупционен скандал за близо 100 милиона долара в украинския енергиен сектор, който вече е засегнат от руските удари, отбелязва АФП.

Според антикорупционните служби, предполагаемият автор на тази схема за присвояване на средства е Тимур Миндич, близък приятел на Зеленски и негов бивш бизнес партньор, който напусна Украйна малко преди скандала. Случаят доведе до засилване на политическите борби в Киев, като основният съперник на Володимир Зеленски, бившият президент Петро Порошенко, поиска тази седмица оставката на цялото правителство.

Миндич и друг заподозрян, също укриващ се, Александър Цукерман, бяха добавени днес към списъка на издирваните от Украйна лица, съобщи министерството на вътрешните работи.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А стига бе, не

    32 0 Отговор
    може да бъде!!!

    18:34 22.11.2025

  • 2 Сирски

    25 1 Отговор
    Е сега си е,а м@м@т@

    18:34 22.11.2025

  • 3 Абе що в Киев има протести

    32 0 Отговор
    срещу Ермак? Фиткиии да ни уведомят немедлено...ако им стиска.

    Коментиран от #33

    18:35 22.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    33 0 Отговор
    Миндич е съдружник на Зеленски още когато беше актьор.Сега се крие в Израел.

    Коментиран от #15

    18:35 22.11.2025

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    29 0 Отговор
    Същият нахален GLUпи като ББ - всички други са виновни, само той НЕ...

    18:36 22.11.2025

  • 7 СМЕЕХ

    31 0 Отговор
    Е как ще разследва собствените си кражби. Замазване като у бълхахия.

    18:36 22.11.2025

  • 9 Защо

    28 0 Отговор
    наркомана се държи за гушката. Ще си слага въженцето ли? Вратлето ще издържи ли, както пита една соооросня тук.

    18:38 22.11.2025

  • 10 тиквата:само толкова 100 милиона долара?

    27 0 Отговор
    бая милиарди ви дадоха разни донори
    консултирайте се с мен
    имам все още празни чекмеджета под наем

    18:38 22.11.2025

  • 11 Феникс

    25 0 Отговор
    НИ мози да БЪдИ! Абе келеши тези сто милиона са нищо, онеза са откраднали милиарди, въпроса тук е ако не слушкат и не капитулират, дали ще има и още от същото?

    18:38 22.11.2025

  • 12 Факт

    24 0 Отговор
    Късно е либе за китка,мандалото хлопна!До сряда да си разписал и до три месеца да те няма.Къде ще се криеш-не знам?

    18:43 22.11.2025

  • 13 ха ха хааа

    1 18 Отговор
    Само да напишете - Зеленски , е достатъчно да се спукат много анални рузки жлези ... 🤭😁

    Коментиран от #17

    18:45 22.11.2025

  • 14 Шматката

    20 0 Отговор
    си помисли,че може да яде мед с мечка.Циркаджия беше и такъв си остана.Как излъга такава хубава държава?Беше де.

    18:45 22.11.2025

  • 15 Дрътия Софианец

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ти познаваш ли Минджич ?

    18:46 22.11.2025

  • 16 Одит на

    18 0 Отговор
    Зеленски и кликата около него! Там са най голямата част от откраднатите "помощи" както и "комисионните" за ЕК помиярите

    18:47 22.11.2025

  • 17 Замислен

    16 0 Отговор

    До коментар #13 от "ха ха хааа":

    Абе пука се нещо ама от къмто Киев идва вонята.Напъна ги бай ти Донча и смазка не им даде.

    Коментиран от #18

    18:47 22.11.2025

  • 18 Абе така е

    1 15 Отговор

    До коментар #17 от "Замислен":

    Четвърта година вече върви " тридневная " ... 🤭😁

    18:49 22.11.2025

  • 19 Дзън-дзън

    18 0 Отговор
    Зеленото човече с бяло носле ще се самопроверява? Наредил е одите?
    Не е ли много по-просто да попита приятелчето Миндич, той най-добре знае какво и колко подрънква в касичката?

    18:49 22.11.2025

  • 20 КРАДЕЦА ВИКА

    16 0 Отговор
    Дръжте крадеца.

    18:55 22.11.2025

  • 21 Аууу

    18 0 Отговор
    Ужас! Взели са повече от него. Бесен е!

    18:56 22.11.2025

  • 22 Здравейте господин

    11 0 Отговор
    Зеленски
    Във вас ни е надеждата да продължите конфликта до последния и смело да настъпвате
    Все някога ще стигнете до Москва дори и да заобиколите земното кълбо. А помислете си и за вашата личност защото след 100 дни нови президентски избори а после или преди това една глава чадъри ще се вее.

    Коментиран от #23, #24

    18:59 22.11.2025

  • 24 Здравствуй

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Здравейте господин":

    Козльодой .. Кажи на Герге , що ше му Сайряфостатъ

    Коментиран от #26

    19:04 22.11.2025

  • 25 Механик

    4 0 Отговор
    Олее, глей Зеля как с е пипа за вратлето!!
    Вероятно вече усеща примчицата на вратлето си.

    19:14 22.11.2025

  • 26 Нещо се правиш на велик

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Здравствуй":

    Виж накъде се движиш и тогава си пожелавай величие.

    Коментиран от #30, #31

    19:15 22.11.2025

  • 27 ?????

    7 0 Отговор
    Единственото което ми идва наум е крадецът вика дръжте крадеца.
    Абсурд някакъв.
    Ясно е че американците стопираха НАБУ и САП за да му дадат време да се освести, но от друга страна пускат изказвания на разни бивши експерти от ЦРУ за откраднати 48 млрд $ от американските кинти.
    Тва е нещо като конската глава в "Кръстникът".

    19:15 22.11.2025

  • 28 РазследваШТ

    0 0 Отговор
    КПКОМПИ

    19:21 22.11.2025

  • 29 ДАЙТЕ НА ФБР ДА ИЗВЪРШУ ОДУИТА!!

    7 0 Отговор
    ХИТРЕЦА ОТНОВО С КЛОУНСКИТЕ СИ НОМЕАРА , ТОЙ НАЗНАЧАВА ОДИТ ААААА!!??
    МА ВИДИТЕ ЛИ , АЗ НЕ СЪМ В КЮПА ! ХА ДА ВИДИМ ЩЕ ТИ МИНЕ ЛИ НОМЕРА ? А МОЖЕ , АКО ОДИТОРИТЕ СА УК-ЦИ И АКО УСПЕ ДА ГИ ПОДКУПИ, ДАААААААА?!
    ТА ЗА ТОВА , ДАЙТЕ НА ФЕБРЕ ДА ПРАВО ОДИТА !!! НЕ БЪДЕТЕ НАИВНИ !
    ТАЯ ДЪТЖАВА Е ПРОПИТА ОТ КОРУПЦИЯ ОЩЕ ОТ ПРЕДИ , НО СЕГА СЕ ДАВИ ОТ КПРУПЦИЯ!!
    НЕ ВЯРВАЙТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ И КОМПАНИЯ , МАЙСТОРИ ХИТРИЦИ НА ДАЛАВЕРИТЕ И КОРУПЦИЯТА!!!!

    19:30 22.11.2025

  • 30 Козльодой ,

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Нещо се правиш на велик":

    Величие са пеераzти .

    19:35 22.11.2025

  • 32 ФЕЙК

    7 0 Отговор
    Зеленски, Миндич, Цукерман - образци за украински славяни от еврейски произход!

    19:39 22.11.2025

  • 33 гост

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе що в Киев има протести":

    Ермак е кукловода на Зеленски още от периода му като актьор. Бил е мениджър на наркомана. В МОМЕНТА е в ролята на УКРАИНСКИЯ ШИШИ, който държи парите, компроматите и дърпа конците "за хората"!

    19:42 22.11.2025

