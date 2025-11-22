Зеленски нареди одит на украинския военно-промишлен комплекс

Отслабен от корупционен скандал, в който е замесен негов приближен, украинският президент Володимир Зеленски обяви одит на украинския военно-промишлен комплекс, въпреки продължаващото руско нашествие в страната, предаде АФП, цитирана от БТА.

"Беше подготвено решение за цялостна проверка на държавните предприятия в областта на отбраната и съответните договори", заяви Зеленски в Телеграм. Евентуалните "констатирани нарушения ще бъдат предадени на властите", отговарящи за борбата с корупцията.

Това съобщение идва в момент, когато президентството е дестабилизирано от разкритието за корупционен скандал за близо 100 милиона долара в украинския енергиен сектор, който вече е засегнат от руските удари, отбелязва АФП.

Според антикорупционните служби, предполагаемият автор на тази схема за присвояване на средства е Тимур Миндич, близък приятел на Зеленски и негов бивш бизнес партньор, който напусна Украйна малко преди скандала. Случаят доведе до засилване на политическите борби в Киев, като основният съперник на Володимир Зеленски, бившият президент Петро Порошенко, поиска тази седмица оставката на цялото правителство.

Миндич и друг заподозрян, също укриващ се, Александър Цукерман, бяха добавени днес към списъка на издирваните от Украйна лица, съобщи министерството на вътрешните работи.