Около 8% от германските компании са в "критично състояние"

Около 8 процента от германските компании оценяват, че се намират в критично състояние, сочи проучване на базирания в Мюнхен институт „Ифо“ (ifo), цитирано от ДПА.
Делът на германските фирми, които се опасяват за своето съществуване, е нараснал от 7,3 процента през октомври миналата година до 8,1 процента през същия месец на 2025 година, посочи БТА.
„Броят на корпоративните фалити вероятно ще остане висок и през следващите месеци“, заяви директорът на проучването Клаус Волрабе.
Компаниите във всички сектори определят липсата на поръчки като най-голямата заплаха, следвана от увеличените оперативни и персонални разходи и административната тежест.
Според института секторът на търговията на дребно е особено засегнат, като 15 процента от анкетираните фирми признават, че имат сериозни икономически проблеми.
Ситуацията в промишлеността се е подобрила леко спрямо октомври 2024 г., като делът на компаниите, които съобщават за критична ситуация, е спаднал от 8,6 процента на 8,1 процента.
Строителните компании също са по-малко песимистични предвид подема в дейността, като 6,3 процента от тях се опасяват за своето съществуване, в сравнение със 7,9 процента година по-рано.
Институтът „Ифо“ анкетира няколко хиляди компании всеки месец в рамките на своите икономически проучвания.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Молете се на лампата
20:45 22.11.2025
2 Ми пращайте още пари в
20:46 22.11.2025
3 тук пък бг фирмите
да идват тогава тез банкрутирали германци тук да работят
нали бг е с ниска безработица 5% според същата стъкмистика 2.7% инфлация
20:46 22.11.2025
4 Пич
20:47 22.11.2025
5 Тъпите
20:51 22.11.2025
6 шМерц, фридрих
Ще въведем още стотина пакета санкции срещу Русия, ще изгорим още едно трилионче в 4о4, ще си внесем още пет шест милиона архитекти от близкия изток и Магреба и ще се оправим.
20:52 22.11.2025
7 След двуцифрено число санкции само
20:55 22.11.2025
8 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
20:56 22.11.2025
9 Ретро спомен
20:57 22.11.2025
10 Само 8 ли?
20:57 22.11.2025
11 Само питам
Броят на фалитите в Германия рязко е нараснал през октомври 2024 г. с 22,9% спрямо същия месец на предходната година, като най-силно са засегнати транспортният сектор и складовата дейност. Окончателните данни за август 2024 г. показват увеличение с 13,4% спрямо предходната година.
20:57 22.11.2025
12 Артилерист
21:05 22.11.2025
13 Сатана Z
Да фалират и да се разпаднат.И без това ползата от немците е никаква,дори и като туристи
21:08 22.11.2025
14 катран
21:17 22.11.2025
15 ....
21:43 22.11.2025
16 ?????
Когато управлявашите са меко казано неумни хора.
22:22 22.11.2025
17 Оги
23:36 22.11.2025
18 Очакван РЕзултат
02:15 23.11.2025