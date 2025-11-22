Около 8% от германските компании са в "критично състояние"

Около 8 процента от германските компании оценяват, че се намират в критично състояние, сочи проучване на базирания в Мюнхен институт „Ифо“ (ifo), цитирано от ДПА.

Делът на германските фирми, които се опасяват за своето съществуване, е нараснал от 7,3 процента през октомври миналата година до 8,1 процента през същия месец на 2025 година, посочи БТА.

„Броят на корпоративните фалити вероятно ще остане висок и през следващите месеци“, заяви директорът на проучването Клаус Волрабе.

Компаниите във всички сектори определят липсата на поръчки като най-голямата заплаха, следвана от увеличените оперативни и персонални разходи и административната тежест.

Според института секторът на търговията на дребно е особено засегнат, като 15 процента от анкетираните фирми признават, че имат сериозни икономически проблеми.

Ситуацията в промишлеността се е подобрила леко спрямо октомври 2024 г., като делът на компаниите, които съобщават за критична ситуация, е спаднал от 8,6 процента на 8,1 процента.

Строителните компании също са по-малко песимистични предвид подема в дейността, като 6,3 процента от тях се опасяват за своето съществуване, в сравнение със 7,9 процента година по-рано.

Институтът „Ифо“ анкетира няколко хиляди компании всеки месец в рамките на своите икономически проучвания.