Около 8% от германските компании са в "критично състояние"

22 Ноември, 2025 20:44

Броят на корпоративните фалити вероятно ще остане висок и през следващите месеци

Около 8% от германските компании са в "критично състояние" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Около 8 процента от германските компании оценяват, че се намират в критично състояние, сочи проучване на базирания в Мюнхен институт „Ифо“ (ifo), цитирано от ДПА.

Делът на германските фирми, които се опасяват за своето съществуване, е нараснал от 7,3 процента през октомври миналата година до 8,1 процента през същия месец на 2025 година, посочи БТА.

„Броят на корпоративните фалити вероятно ще остане висок и през следващите месеци“, заяви директорът на проучването Клаус Волрабе.

Компаниите във всички сектори определят липсата на поръчки като най-голямата заплаха, следвана от увеличените оперативни и персонални разходи и административната тежест.

Според института секторът на търговията на дребно е особено засегнат, като 15 процента от анкетираните фирми признават, че имат сериозни икономически проблеми.

Ситуацията в промишлеността се е подобрила леко спрямо октомври 2024 г., като делът на компаниите, които съобщават за критична ситуация, е спаднал от 8,6 процента на 8,1 процента.

Строителните компании също са по-малко песимистични предвид подема в дейността, като 6,3 процента от тях се опасяват за своето съществуване, в сравнение със 7,9 процента година по-рано.

Институтът „Ифо“ анкетира няколко хиляди компании всеки месец в рамките на своите икономически проучвания.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Молете се на лампата

    20 2 Отговор
    Да очакват спасение от дългият фюрер!

    20:45 22.11.2025

  • 2 Ми пращайте още пари в

    18 3 Отговор
    държава 404 и ще станете още по-зле...

    20:46 22.11.2025

  • 3 тук пък бг фирмите

    26 1 Отговор
    са цъфнали та вързали
    да идват тогава тез банкрутирали германци тук да работят
    нали бг е с ниска безработица 5% според същата стъкмистика 2.7% инфлация

    20:46 22.11.2025

  • 4 Пич

    30 3 Отговор
    Към осем прибавете нула и ще получите вярното заглавие !

    20:47 22.11.2025

  • 5 Тъпите

    22 2 Отговор
    немци сами си го направиха.

    20:51 22.11.2025

  • 6 шМерц, фридрих

    22 2 Отговор
    Няма драма!
    Ще въведем още стотина пакета санкции срещу Русия, ще изгорим още едно трилионче в 4о4, ще си внесем още пет шест милиона архитекти от близкия изток и Магреба и ще се оправим.

    20:52 22.11.2025

  • 7 След двуцифрено число санкции само

    16 1 Отговор
    Осем процента ми се струва малко.

    20:55 22.11.2025

  • 8 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    16 1 Отговор
    Голяма работа...остават ( за крадене и Украйна) още 92%

    20:56 22.11.2025

  • 9 Ретро спомен

    19 1 Отговор
    Май се връща времето на израза "изпаднал германец"

    20:57 22.11.2025

  • 10 Само 8 ли?

    13 3 Отговор
    Всичко живо с бял цвят, работещи европейци там, се изнасят в друга посока. Умните германци отдавна се изнесоха да живеят в Австрия! Мързеливи инженери от Африка и Близкия Изток, които живеят за сметка на ония, които работят като луди за 2000 евро - чиста пара, накара много от тях да се изнесат. Политиката срещу Русия още повече задълбочи нещата със скъпи горива и липсата на ценни метали. Фабриките буквално боксуват или просто спират да дишат. Политиката и към Китай направо ги довърши, тъй като части, чипове и т.н. се произвеждат и доставя оттам. Германия отдавна не Рай, а Ад.

    20:57 22.11.2025

  • 11 Само питам

    14 1 Отговор
    Само 8% ли са пред фалит ?

    Броят на фалитите в Германия рязко е нараснал през октомври 2024 г. с 22,9% спрямо същия месец на предходната година, като най-силно са засегнати транспортният сектор и складовата дейност. Окончателните данни за август 2024 г. показват увеличение с 13,4% спрямо предходната година.

    20:57 22.11.2025

  • 12 Артилерист

    9 2 Отговор
    Ами то песимизма намалява относително, защото броят на фирмите намалява заради напусналите и фалирали компании. Като фалират всички песимизмът на изпадналите в неспособност ще е нулев...

    21:05 22.11.2025

  • 13 Сатана Z

    20 2 Отговор
    Германия беше средна ръка икономика ,която разчиташе на Турски и Югославски гастербайтери преди да анексира ГДР,която беше 5та икономика в Европа с грамотно и труголюбиво население от 12 милиона .Канцлерът Шрьодер построи СП1 ,което осигури на немците евтин газ и конкурентноспособност производство докато зелените фашисти не взеха власта.
    Да фалират и да се разпаднат.И без това ползата от немците е никаква,дори и като туристи

    21:08 22.11.2025

  • 14 катран

    12 3 Отговор
    още една година санкции срещу Русия и европа ще фалира..

    21:17 22.11.2025

  • 15 ....

    1 5 Отговор
    Ако само 8% са в критично състояние, това е страхотна новина за Германската икономика. Обичайно всяка трета компания в условията на пазарна икономика е с проблеми в ликвидността и на ръба на фалит. Само 8% си е чутовно постижение, особено при положение, че всака година броят на новорегистрираните компании се увеличава с над 15%.

    21:43 22.11.2025

  • 16 ?????

    7 0 Отговор
    Случва се.
    Когато управлявашите са меко казано неумни хора.

    22:22 22.11.2025

  • 17 Оги

    4 0 Отговор
    Санкциите работят.

    23:36 22.11.2025

  • 18 Очакван РЕзултат

    0 0 Отговор
    Управление на Зелените преследващи утопични цели с което си пълнят джобовете. Приличат много на червените по демагогия. И миролюбци-дават обществените пари за чужда война.

    02:15 23.11.2025

