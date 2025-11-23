Новини
Белият дом: Южна Африка възпрепятства плавното прехвърляне на председателството на Г-20

23 Ноември, 2025 03:53, обновена 23 Ноември, 2025 04:49 815 0

Вашингтон е бил против приемането на декларацията в защита на климата, което стана факт още през първия ден на събитието в Йоханесбург

Белият дом: Южна Африка възпрепятства плавното прехвърляне на председателството на Г-20 - 1
Сирил Рамафоса, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белият дом смята, че Южна Африка възпрепятства плавното прехвърляне на председателството на Г-20 към Съединените щати, съобщи Ройтерс, цитирайки заместник-прессекретаря на Белия дом Анна Кели.

Според агенцията Съединените щати смятат, че президентът на Южна Африка Сирил Рамафоса, председател на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург, е настоял за декларация по въпросите на климата „въпреки последователното и оправдано противопоставяне на Вашингтон“. Според говорителя на Белия дом, президентът на САЩ Доналд Тръмп се надява да „възстанови легитимността на Г-20 през следващата година“.

По-рано лидерите на Г-20 признаха необходимостта от спешни и амбициозни мерки за предотвратяване, минимизиране и премахване на загубите и щетите, свързани с последиците от изменението на климата. Това беше посочено в съвместната декларация, която приеха, въпреки че Съединените щати, които бойкотират срещата на върха, специално настояха да се предотврати приемането на каквито и да е разпоредби за защита на климата на планетата на срещата.

Срещата на върха на Г-20 се провежда на 22-23 ноември в Йоханесбург. Този път, по инициатива на южноафриканския президент, бяха направени промени в процедурата: съвместна декларация беше приета не в края на срещата на върха, а в началото на срещата на лидерите на Г-20.

Съединените щати ще поемат председателството на Г-20 на 1 декември 2025 г. за следващите 12 месеца. Тръмп вече обяви, че срещата на върха на Г-20 през 2026 г. ще се проведе във Флорида.

Междувременно климатичните преговори на ООН в Бразилия приключиха без обвързващ план за премахване на изкопаемите горива, като страните подкрепиха само доброволна инициатива за ускоряване на националните усилия в областта на климата, предаде БНР.

Около 200 страни, представени на Конференцията на ООН по изменението на климата в град Белем не успяха да се споразумеят за задължителен план за премахване на петрола, въглищата и газа след две седмици преговори.

В основния окончателен документ не се споменават изкопаемите горива, а петролът, въглищата и газът не са изрично посочени с изключение на термина „парникови газове".

Конференцията се съгласи, че богатите страни трябва значително да увеличат помощта за по-бедните страни, за да им помогнат да се адаптират към ефектите от глобалното затопляне, като целта е утрояване на средствата до 2035 г.


