Стармър: Бившият принц Андрю трябва да свидетелства по делото Епщайн

Братът на британския крал, Андрю, лишен от титлата си принц поради връзките си с американския финансист Джефри Епщайн, трябва да даде показания в Камарата на представителите на САЩ, заяви премиерът на Великобритания Киър Стармър пред репортери в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Южна Африка.

„В крайна сметка това е решение, което той трябва да вземе. Но моята обща позиция е, че ако имате релевантна информация, трябва да сте готови да я споделите“, каза британският премиер, според The ​​Mail on Sunday.

По-рано членове на Демократическата партия в Камарата на представителите отправиха официална покана към Андрю Маунтбатън-Уиндзор да даде показания като част от разследването за връзките му с Епщайн. Братът на британския монарх, Чарлз III, не отговори на поканата от Конгреса на САЩ.

През 2019 г. принц Андрю беше принуден да се оттегли от официалните си кралски задължения поради скандала около аферата с Епщайн. Това се случи, след като американката Вирджиния Джуфре повдигна обвинения срещу него, твърдейки, че той е бил сред няколко мъже, с които е била принудена да прави секс, когато е била на 17 години.

През 2022 г., по решение на кралица Елизабет II, принцът е лишен от почетните си военни титли и патронажа на няколко обществени организации. На 17 октомври принц Андрю обяви, че ще престане да използва титлата херцог на Йорк. На 30 октомври Бъкингамският дворец обяви, че Андрю ще бъде лишен от рождената си титла „принц“, на фона на нови разкрития за приятелството му с Епщайн.

В продължение на години принцът отричаше твърденията на Джуфре. След като тя обаче заведе дело срещу него в САЩ, британският крал се споразумя извън съда, като ѝ изплати обезщетение, което според медийни съобщения е достигнало 12 милиона британски лири (приблизително 15 милиона долара).

Епщайн беше арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. той е организирал посещения в дома си в Манхатън за десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включваше множество настоящи и бивши служители не само от Съединените щати, но и от много други страни (включително бивши държавни глави), видни бизнесмени и известни личности от света на развлеченията. Наказателното преследване на финансиста в Съединените щати беше прекратено след самоубийството му в затворническата му килия на 10 август 2019 г.