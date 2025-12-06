Новини
Стармър: Напълно пренастроихме отношенията си с ЕС

6 Декември, 2025 07:40, обновена 6 Декември, 2025 06:48 1 207 4

Заместникът му Дейвид Лами отбеляза преди това, че членството в съюза е стимулирало растежа в други страни

Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Британският премиер Киър Стармър беше принуден да изясни позицията си относно присъединяването към митническия съюз на ЕС, след като заместникът му Дейвид Лами адмирира как членството е стимулирало растежа в други страни, предаде Пи Ей медия/ДПА.

Във връзка с коментарите на Лами премиерът беше попитан защо не се застъпва за членство, като се има предвид, че растежът е постоянен приоритет за неговото правителство.

Той отговори, че Лейбъристката партия ще се придържа към своята програма, в която се ангажира да задълбочи връзките с ЕС, без да се връща към митническия съюз, единния пазар или свободното движение.

"Е, позицията, която заемаме, е ясно изложена в програмата и ние я следваме. По-рано тази година проведохме първата среща на върха между Обединеното кралство и ЕС и определихме 10 направления за по-тесни отношения.

Така че ние напълно пренастроихме отношенията си с ЕС.

Това е добре за нашата икономика, добре за отбраната и сигурността, добре за работата, която трябва да свършим в областта на енергетиката.

И ние наистина се превърнахме, за 17 месеца на власт, от страна, която изглеждаше незаинтересована от участието си на световната сцена, в страна, която отново е уважавана и към която другите страни се обръщат за влияние, за съвети, за партньорства."

По-рано неговият офис настояваше, че Стармър ще се придържа към "червените си линии", докато се опитва да възстанови връзките на Лондон с ЕС, посочва ДПА.

Вицепремиерът Лами заяви, че е "очевидно", че страни като Турция, които имат митнически съюз с ЕС, са отбелязали икономически растеж благодарение на този факт.

В подкаста Нюз ейджънтс той заяви: "Очевидно е, че напускането на Европейския съюз нанесе сериозни щети на нашата икономика, извади ни от важен пазар и създаде сериозни търкания, а тези, които смятаха, че напускането на ЕС ще бъде нещо добро, разпространяваха неистини.

Именно затова всеки ден, докато бях външен министър, се връщах към темата за нашите отношения с Европейския съюз", каза той.


Оценка 2.6 от 9 гласа.
  • 1 Факти

    8 0 Отговор
    Стармър: Напълно пренастроихме отношенията си с ЕССР

    06:50 06.12.2025

  • 2 Гост

    1 2 Отговор
    Очевидно не е случайно, че толкова постсъвеЦки вредни отпадъци мъкнеха кървавите си мангизи натам. С подобни се събират.

    07:11 06.12.2025

  • 3 Фен

    5 1 Отговор
    Ех, какви империалисти управляваха Британия... Този е жалка пародия. А следващият, ще е пакистанец. Империята отвръща на удара.

    07:13 06.12.2025

  • 4 егати

    5 0 Отговор
    Заместникът му Дейвид Лами отбеляза преди това, че членството в съюза е стимулирало растежа в други страни
    -;-
    Значи интилизите били стимулирали другите СТРАНИ.

    Ама черните пък ще стимулират интилизите.

    07:33 06.12.2025

