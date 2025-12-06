Стармър: Напълно пренастроихме отношенията си с ЕС

Британският премиер Киър Стармър беше принуден да изясни позицията си относно присъединяването към митническия съюз на ЕС, след като заместникът му Дейвид Лами адмирира как членството е стимулирало растежа в други страни, предаде Пи Ей медия/ДПА.

Във връзка с коментарите на Лами премиерът беше попитан защо не се застъпва за членство, като се има предвид, че растежът е постоянен приоритет за неговото правителство.

Той отговори, че Лейбъристката партия ще се придържа към своята програма, в която се ангажира да задълбочи връзките с ЕС, без да се връща към митническия съюз, единния пазар или свободното движение.

"Е, позицията, която заемаме, е ясно изложена в програмата и ние я следваме. По-рано тази година проведохме първата среща на върха между Обединеното кралство и ЕС и определихме 10 направления за по-тесни отношения.

Така че ние напълно пренастроихме отношенията си с ЕС.

Това е добре за нашата икономика, добре за отбраната и сигурността, добре за работата, която трябва да свършим в областта на енергетиката.

И ние наистина се превърнахме, за 17 месеца на власт, от страна, която изглеждаше незаинтересована от участието си на световната сцена, в страна, която отново е уважавана и към която другите страни се обръщат за влияние, за съвети, за партньорства."

По-рано неговият офис настояваше, че Стармър ще се придържа към "червените си линии", докато се опитва да възстанови връзките на Лондон с ЕС, посочва ДПА.

Вицепремиерът Лами заяви, че е "очевидно", че страни като Турция, които имат митнически съюз с ЕС, са отбелязали икономически растеж благодарение на този факт.

В подкаста Нюз ейджънтс той заяви: "Очевидно е, че напускането на Европейския съюз нанесе сериозни щети на нашата икономика, извади ни от важен пазар и създаде сериозни търкания, а тези, които смятаха, че напускането на ЕС ще бъде нещо добро, разпространяваха неистини.

Именно затова всеки ден, докато бях външен министър, се връщах към темата за нашите отношения с Европейския съюз", каза той.