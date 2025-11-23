Преждевременни са очакванията „Reform UK“ на идеолога на Брекзит Найджъл Фараж, бързо да дойде на власт във Великобритания, заяви руският посланик в Обединеното кралство Андрей Келин пред ТАСС.

„Фараж се позиционира като антитеза на двете традиционни политически партии. Той обаче не разполага със собствен солиден и квалифициран парламентарен корпус, който би превърнал „Reform UK“ в истинска опозиция, готова, ако обстоятелствата позволяват, да сформира правителство. Това все още е далеч, необходими са нови парламентарни избори“, каза дипломатът.

Той прогнозира, че поддръжниците на партията ще спечелят места на общинските и регионалните избори през май 2026 г. „Но предстои много работа, за да може Reform UK да се присъедини към редиците на партиите, които наистина се борят за власт. В момента Фараж основава кампанията си до голяма степен на обещания, в които липсва реализъм и обосновани решения по най-чувствителните въпроси, особено по социално-икономическите въпроси и характерния за Reform UK въпрос за миграцията. Следователно е преждевременно да се говори за непосредствен и гарантиран достъп на Reform UK до власт“, ​​смята Келин.

Дипломатът отбеляза, че икономическата ситуация пречи на Лейбъристката партия, която дойде на власт през юли миналата година, да укрепи позициите си. „Малко преди изборите Лейбъристката партия публикува манифест, в който очертава основните си цели. Той съдържаше множество намерения за подобряване както на външната, така и на вътрешната политика. Но тези стремежи, както се оказа, бяха напълно несинхронизирани с техните възможности, тъй като страната в момента не разполага с необходимите ресурси. Вместо това има огромна бюджетна дупка, чийто размер според анализаторите може да бъде между 20 и 50 милиарда британски лири (26-65 милиарда долара). Тази дупка им пречи да предприемат по-сериозни проекти и инициативи, които биха подобрили социално-икономическата ситуация. С други думи, има обективна невъзможност за нормализиране на ситуацията в страната“, отбеляза посланикът.

Келин отбеляза и липсата на видни лидери в традиционните партии. „Няма идеи как да се промени ситуацията. Няма и сериозни, амбициозни, харизматични и целенасочени лидери в традиционните политически партии, които, макар и ангажирани със сериозни реформи, биха могли да водят страната като Маргарет Тачър или Уинстън Чърчил. На този фон Фараж наистина грабва вниманието на обществеността“, каза Кейлин.

Според проучване на Ipsos, резултатите от което бяха съобщени от The Daily Telegraph на 28 октомври, британският премиер Киър Стармър има най-високата негативна оценка от десетте политици, чието представяне е било оценено, с изключение на финансовия министър Рейчъл Рийвс. Тя споделя последното място с премиера. Само 20% от анкетираните одобряват представянето на лидера на Лейбъристката партия, докато 60% имат негативно мнение за него. За Рийвс съотношението е 15% и 55%. Това довежда негативните оценки и на двамата политици до минус 40 точки.

Проучване на общественото мнение показа, че за първи път Фараж е изпреварил настоящия премиер като политик, когото повечето британци биха искали да видят начело на правителството.