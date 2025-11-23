Новини
Свят »
Великобритания »
Руският посланик в Лондон: Великобритания няма лидери като Тачър и Чърчил, Фараж не може да вземе лесно властта

Руският посланик в Лондон: Великобритания няма лидери като Тачър и Чърчил, Фараж не може да вземе лесно властта

23 Ноември, 2025 07:31, обновена 23 Ноември, 2025 07:43 975 10

  • великобритания-
  • найджъл фараж-
  • андрей келин-
  • посланик

Лидерът на "Реформирай Обединеното кралство" не разполага със собствен солиден и квалифициран парламентарен корпус, който да превърне партията в истинска опозиция с възможност да поеме управлението

Руският посланик в Лондон: Великобритания няма лидери като Тачър и Чърчил, Фараж не може да вземе лесно властта - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преждевременни са очакванията „Reform UK“ на идеолога на Брекзит Найджъл Фараж, бързо да дойде на власт във Великобритания, заяви руският посланик в Обединеното кралство Андрей Келин пред ТАСС.

„Фараж се позиционира като антитеза на двете традиционни политически партии. Той обаче не разполага със собствен солиден и квалифициран парламентарен корпус, който би превърнал „Reform UK“ в истинска опозиция, готова, ако обстоятелствата позволяват, да сформира правителство. Това все още е далеч, необходими са нови парламентарни избори“, каза дипломатът.

Той прогнозира, че поддръжниците на партията ще спечелят места на общинските и регионалните избори през май 2026 г. „Но предстои много работа, за да може Reform UK да се присъедини към редиците на партиите, които наистина се борят за власт. В момента Фараж основава кампанията си до голяма степен на обещания, в които липсва реализъм и обосновани решения по най-чувствителните въпроси, особено по социално-икономическите въпроси и характерния за Reform UK въпрос за миграцията. Следователно е преждевременно да се говори за непосредствен и гарантиран достъп на Reform UK до власт“, ​​смята Келин.

Дипломатът отбеляза, че икономическата ситуация пречи на Лейбъристката партия, която дойде на власт през юли миналата година, да укрепи позициите си. „Малко преди изборите Лейбъристката партия публикува манифест, в който очертава основните си цели. Той съдържаше множество намерения за подобряване както на външната, така и на вътрешната политика. Но тези стремежи, както се оказа, бяха напълно несинхронизирани с техните възможности, тъй като страната в момента не разполага с необходимите ресурси. Вместо това има огромна бюджетна дупка, чийто размер според анализаторите може да бъде между 20 и 50 милиарда британски лири (26-65 милиарда долара). Тази дупка им пречи да предприемат по-сериозни проекти и инициативи, които биха подобрили социално-икономическата ситуация. С други думи, има обективна невъзможност за нормализиране на ситуацията в страната“, отбеляза посланикът.

Келин отбеляза и липсата на видни лидери в традиционните партии. „Няма идеи как да се промени ситуацията. Няма и сериозни, амбициозни, харизматични и целенасочени лидери в традиционните политически партии, които, макар и ангажирани със сериозни реформи, биха могли да водят страната като Маргарет Тачър или Уинстън Чърчил. На този фон Фараж наистина грабва вниманието на обществеността“, каза Кейлин.

Според проучване на Ipsos, резултатите от което бяха съобщени от The Daily Telegraph на 28 октомври, британският премиер Киър Стармър има най-високата негативна оценка от десетте политици, чието представяне е било оценено, с изключение на финансовия министър Рейчъл Рийвс. Тя споделя последното място с премиера. Само 20% от анкетираните одобряват представянето на лидера на Лейбъристката партия, докато 60% имат негативно мнение за него. За Рийвс съотношението е 15% и 55%. Това довежда негативните оценки и на двамата политици до минус 40 точки.

Проучване на общественото мнение показа, че за първи път Фараж е изпреварил настоящия премиер като политик, когото повечето британци биха искали да видят начело на правителството.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тия

    9 0 Отговор
    си живеят още в миналото !

    07:45 23.11.2025

  • 2 Е , те

    4 3 Отговор
    нали имат Джуджи .

    07:46 23.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 така е

    2 1 Отговор
    Немат такива лидери ма треба се радват че немат такива щото дупце да и м е яко

    08:07 23.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да питам,

    1 3 Отговор
    А те какво имат: едно ботоkcoво джудже в cмpaдливите блата. Наоколо леш.

    09:25 23.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания