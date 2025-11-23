Иран: Няма нужда от посредници между нас и МААЕ

Иран продължава да сътрудничи с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) самостоятелно и няма нужда от посредници, заяви Есмаил Багаей, говорител на Министерството на външните работи на Ислямската република.

„Що се отнася до Агенцията, трябва да се каже, че не се нуждаем от посредническа помощ. Ислямска република Иран сътрудничи с Агенцията, включително чрез постоянната си мисия във Виена“, заяви той по време на седмичен брифинг.

Багай подчерта, че МААЕ и нейният Съвет на управителите трябва да държат отговорни Съединените щати, Израел и други поддръжници на военни атаки срещу мирните ядрени съоръжения на Иран, „вместо постоянно да се оплакват от липсата на сътрудничество от страна на Иран“.

На 9 септември Иран и МААЕ подписаха споразумение в Египет за възобновяване на сътрудничеството, преустановено след атаките през юни от Израел и Съединените щати, тъй като липсата на осъждане от страна на организацията на държавите, атакували ядрени съоръжения, предизвика критики в страната. Както обясни иранският външен министър след подписването на документа, ако се възобновят враждебни действия срещу републиката, всички контакти с МААЕ ще бъдат прекратени отново.

На 20 ноември, в отговор на приемането от МААЕ на поредна антииранска резолюция, Иран изпрати известие за прекратяване на споразумението за сътрудничество между Техеран и агенцията, сключено преди това в Кайро.