Решаваща седмица за войната в Украйна! Първият дипломат на Тръмп пристигна в Женева

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна в Женева, където украински, американски и европейски представители ще се срещнат днес, за да обсъдят плана на Доналд Тръмп за Украйна, предаде Франс прес, цитирана от бТА.
Рубио пристигнал в швейцарския град около 08:30 ч. по Гринуич (10:30 ч. българско време), съобщиха журналисти от АФП.
Американската администрация вече представя като "рамка за преговори" този план от 28 точки, който има за цел да сложи край на конфликта, провокиран от близо четири години руска инвазия. Проектът породи в Киев опасения от принудителна капитулация, но Вашингтон подчерта, че той не е окончателно предложение.
Приветстван от руския президент Владимир Путин, текстът повтаря няколко ключови изисквания на Москва: Украйна да отстъпи територии, да се съгласи да намали числеността на армията си и да се откаже от членство в НАТО. Наред с това той предлага на Киев предоставени от Запада гаранции за сигурност, за да предотврати нови руски атаки.
Планът предизвика суматоха сред европейските съюзници на Украйна, които активизираха контактите и настояха за нови преговори с тяхно участие и с участието на Киев въпреки нетърпението, показано първоначално от президента на САЩ.
Доналд Тръмп даде на украинския си колега Володимир Зеленски срок за отговор до 27 ноември. Вчера обаче, запитан дали планът му представлява "окончателно предложение" за уреждане на най-кървавия конфликт в Европа след Втората световна война, Тръмс отговори "не".
Този текст "представя солидна рамка за преговори. Тя се основава на елементи, предоставени от руската страна, но и на принос от страна на Украйна", заяви Рубио в публикация в мрежата "Екс". С това той отрече да е заявявал пред американски сенатори, както твърдяха някои членове на Сената, че планът не отразява позицията на САЩ, а е "списък с руски желания".
Очаква се в дискусиите в Женева да участва специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф. Украинската делегация ще се оглавява от "дясната ръка" на Зеленски - ръководителят на президентската канцелария Андрий Ермак.
В разговорите се очаква да се включат също френски, германски, британски, италиански и канадски официални представители, но какъв ще е конкретният формат и къде точно ще се състоят дискусиите, все още не се съобщава.
На срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург 11 страни, повечето европейски, отбелязаха в изявление вчера, че планът на САЩ "ще изисква допълнителна работа", опасявайки се, че той може да направи Украйна "уязвима за бъдещи атаки".
Френският президент Еманюел Макрон обяви, че във вторник ще има видеоконферентна среща на страните, подкрепящи Украйна. Той отбеляза, че без "възпиращ елементи руснаците ще се върнат".
1 бай кравар
Коментиран от #41
14:49 23.11.2025
2 ЕВропа каза НЕ
"Вярваме, че проектът има нужда да се преработи" - ясни думи в изявлението, което е подписано още от председателя на ЕС Антониу Коща, от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и дори от японския премиер Сани Такаичи. Според The Washington Post, някои от най-значимите редакции са: никакво ограничаване на силата на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), връщане на Запорожката АЕЦ на Украйна, както и на Каховската ТЕЦ. И още по-силен знак е как на пресконференцията с главна фигура Мерц не бяха допуснати основните рупори на пропагандата на режима на Путин, като РИА Новости, която отдавна е със забрана да излъчва на територията на ЕС:
Коментиран от #6, #8, #9
14:49 23.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 си дзън
14:51 23.11.2025
5 Дългият
14:51 23.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Полша каза НЕ
Разполагането на каквото ид а е на наша територия е работа единствени на Полша и не може да бъде налагано отвън, казаха днес поляците!
Американските аматьори на Тръмп забъркаха голяма бъркотия!
14:52 23.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Алооо в в Женева !
14:55 23.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Относно плана от 28 т.
Коментиран от #27
14:56 23.11.2025
14 Алооо в Женева !
Коментиран от #25
14:58 23.11.2025
15 Мдаа
14:58 23.11.2025
16 Много шум за нищо
Дипломацията и Тръмп нямат нищо общо!
Дипломат не се става лесно и се учи дълго.
Изискват се знаня, култура и традиция. Тръмп няма нито едно от трите!
14:59 23.11.2025
17 Тръмп нали каза? А ЕК?
14:59 23.11.2025
18 Чакам
Коментиран от #33, #50, #54
15:00 23.11.2025
19 Пенчо
Коментиран от #22
15:00 23.11.2025
20 Две държави по Днепър и точка
15:01 23.11.2025
21 Демократ
15:01 23.11.2025
22 Песков
До коментар #19 от "Пенчо":Доналд временно ме замества!
15:02 23.11.2025
23 Ако много врякат от ЕК
15:03 23.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Другар, руснаците убиха над 600
До коментар #14 от "Алооо в Женева !":украински деца и раниха хиляди. Руските азиатски орки отвлякоха хиляди деца и правят от тях еничари. Не гледате руските килъри, а сте заревали за Газа!
Коментиран от #29, #30, #34, #53
15:03 23.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Тръмп 3в1
15:05 23.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 НАТО ги уби ! НАТЮ
До коментар #25 от "Другар, руснаците убиха над 600":руснаците вина нямат
15:06 23.11.2025
31 Жеко
Не току така излязоха данните за корупция в украйна. Това без разрешение на краварите няма как да се случи .
Ако потника вземе да се дърпа , на следващия етап ще излезе информация за лично неговите далавери .
Тога го чака лоша бъдеще на някое дърво .
15:08 23.11.2025
32 Дон Корлеоне
15:08 23.11.2025
33 си дзън
До коментар #18 от "Чакам":Има от Шатур до Масква. 1500МВт газова централа дала фира снощи.
15:09 23.11.2025
34 да бе другар
До коментар #25 от "Другар, руснаците убиха над 600":А в Донбас алеята на ангелите колко са ? Тогава що мълчахте .
Коментиран от #37
15:10 23.11.2025
35 Копейки,
Коментиран от #40, #45, #49
15:10 23.11.2025
36 А за климата а?
15:11 23.11.2025
37 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #34 от "да бе другар":Руски фейкове.
15:11 23.11.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Цин-цин
15:12 23.11.2025
40 да бе центи
До коментар #35 от "Копейки,":До там ли я докарахте - в чужда държава да заплашвате ?
15:12 23.11.2025
41 Лавров
До коментар #1 от "бай кравар":Аз съм на сух овес.
15:13 23.11.2025
42 В Сараево що ходиха на лов
Коментиран от #62
15:13 23.11.2025
43 Нема нищо решаващо
А бай ДОНЧО психара не мое а спасява повече ху ЙЛО!
Монгольяк Фашагите и педофила ЗАГУБИХА ВОЙНАТА ОТДАВНА!
Язък за тия 2 Милиона монголяци Фира
15:13 23.11.2025
44 Анонимен
15:14 23.11.2025
45 знаем бе
До коментар #35 от "Копейки,":Те укрите трябва да знаят адресите на 7 500 000 000 човека , защото толкова са вече против тях .
15:14 23.11.2025
46 Мирен план
Коментиран от #61
15:15 23.11.2025
47 Сатана Z
Европа ще бъде представена на разговорите от така наречените „сиви кардинали“, които до голяма степен оформят европейския дневен ред в Брюксел: предимно Олоф Скоог, заместник-генерален секретар по политическите въпроси във външната служба на ЕС, и Бьорн Зайберт, началник на кабинета на председателя на Европейската комисия. Очаква се на срещата да присъства и Педро Лурти, помощник на председателя на Европейския съвет.
Бьорн Зайберт е дясната ръка на Урсула фон дер Лайен, който, макар и да остава в сянка, по същество взема решенията, които след това се обявяват от председателя на Европейската комисия. Зайберт веднъж каза, че се чувства много комфортно да работи с администрацията на Байдън. Досега не е успял да установи приятелски отношения с Тръмп.
15:15 23.11.2025
48 Ще помагат а?
Аврам се прибрал вкъщи и разказал всичко на Сара. Сара: „Аврам, защо носиш водка там? Ще има много хора там; донеси обикновена вода – никой няма да забележи.“ На следващия ден евреите се събрали и наляли водката в един котел. Подавали си я. Всички пили, хъркали и си бършели мустаците. След последната чаша равинът спрял и казал: „Ето защо не ни харесват...“
15:15 23.11.2025
49 интересно
До коментар #35 от "Копейки,":А ние ако знаем твоя - тогава какво ??
15:16 23.11.2025
50 Чакам
До коментар #18 от "Чакам":Нещо до Киев за два дня.
Коментиран от #52
15:18 23.11.2025
51 Всезнайко
15:18 23.11.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Бягай
До коментар #25 от "Другар, руснаците убиха над 600":И не пиши глупости. Това важи за Израел а не за Русия. Пак си се объркал нещо другар. ....думите геноцид и нацизъм се свързват с Израел и Украйна а не с Русия
15:23 23.11.2025
54 продължевай да чекаш
До коментар #18 от "Чакам":Покровск вече не е от стратегическо значение.
15:23 23.11.2025
55 Само питам
Какво стана че изведнъж си би камшика и замина да се прави на Джак Спароу из карибските морета и да бори пиратите ?!
Какво стана с томахавките с които плашеше , че изведнъж почна да иска мир на всяка цена ?
Коментиран от #57
15:24 23.11.2025
56 И решаваща
15:26 23.11.2025
57 Уплашиха го
До коментар #55 от "Само питам":с Посейдон и Буревестник!
15:27 23.11.2025
58 Путин
Коментиран от #63
15:29 23.11.2025
59 Меката дупара
15:30 23.11.2025
60 Природозащитник
И тук се оплакваме от Сорос и НПОта.
15:33 23.11.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Помнещ
До коментар #42 от "В Сараево що ходиха на лов":В Сараево тероризираха хората сръбски снайперисти от околните хълмове, където бяха сръбските позиции.
Коментиран от #73
15:36 23.11.2025
63 Само питаш или се интересуваш
До коментар #58 от "Путин":Като погледнеш през ден сбирки . Какво не си разбрал още .
15:36 23.11.2025
64 Реалност
сенаторите съобщиха, че Рубио е нямал информация за ултиматум изискващ от Украйна да приеме точките до четвъртък. Било е пожелателен план, предложение.
Тръмп е най-доброто, което Русия можа да купи и в дементното му състояние го изцежда до последно. Няма шанс такъв договор с Русия да е приет от Зеленски и европейските лидери.
Във Вашингтон и щатските столици започва да се говори интензивно за отстраняването на Тръмп от власт. И пак повтарям - Украйна, от друга страна, за разлика от злокобния тумор, е мечът Ексалибур, джедаите на нашето време, които ще са смъртта на всички тези презрели, ферментирали пратеници на смъртта.
15:36 23.11.2025
65 Пранго
До коментар #61 от "ха-ха":Ти съвсем като нацистите говориш вече.
15:37 23.11.2025
66 Добри новини
Сенатор Мич Макконъл предупреди Тръмп да не умиротворява Путин, призовавайки за нови съветници, ако това е случаят. Сенатор Роджър Уикър разкритикува плана като нереалистичен и неприемлив, ако означава принуждаване на Украйна да отстъпи територия. Сенатор Джийн Шахийн го нарече сделка за капитулация, написана за Путин. Междувременно, представителят Брайън Фицпатрик настоява за гласуване на нови санкции срещу Русия въпреки ръководството на Камарата. Проукраински митинги са планирани в САЩ този уикенд.
15:37 23.11.2025
67 Агент кРаснов 🤡💩
Последният обрат в задкулисната дипломация на Вашингтон накара сенаторите да изглеждат сякаш току-що са влезли в кино по средата на филма. По време на Международния форум по сигурност в Халифакс, държавният секретар Марко Рубио се обади на двупартийна сенатска група и съобщението му пристигна с трясък.
Според сенатор Майк Раундс, Рубио им е казал, че спорният мирен план от 28 точки всъщност изобщо не е американски проект, а нещо, предадено от Москва по американски канали с подложка от $140 млрд за Тръмп.
15:38 23.11.2025
68 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
Нямате ли съветници с мозък да ви отварят очите и да не бързате, като пулета пред майка си! 🤣
Коментиран от #69
15:43 23.11.2025
69 Хи хи
До коментар #68 от "Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап":Копейките от три дни кълват на гола кукичка.
15:47 23.11.2025
70 стоян георгиев
Коментиран от #77
15:50 23.11.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 историк
16:05 23.11.2025
73 явно не си българин
До коментар #62 от "Помнещ":а кой те храни тук
16:07 23.11.2025
74 Мишел
Коментиран от #76
16:08 23.11.2025
75 Това ми харесва 👍
16:14 23.11.2025
76 Реалност
До коментар #74 от "Мишел":4 години руски мъки в... Донбас, 1 милион мужици зян... и края им не се вижда.
Русофилите ми пишат за окупираната територия, а не смятат колко хиляди човешки живота са дадени за тези земи, които никога няма да бъдат признати за руски
16:16 23.11.2025
77 Моряка
До коментар #70 от "стоян георгиев":Стоянчо,прав си.Докато Русия не си върне чисто руските Одеса,Николаев и Харков,нищо съществено няма да се случи.А пък междувременно ако ястребите скроят някое превратче на Владимир Путин,то тогава няма да имаме за какво да остроумничим- няма да има понятие Украйна.Впрочием даже и Полша едва ли ще се разшири с остатъците от Украйна,поляците знаят,какви немирници са галицийците,погрешно кръстени от Ленин на украинци.Ако не се досещаш за какво намеквам,щракни в Гугъла за Волинскота клане.
Коментиран от #82
16:34 23.11.2025
78 Започнало е търсене от Щатите,
16:45 23.11.2025
79 За тези изгубени 48 щатки долара,
16:52 23.11.2025
80 Евролидирите
17:01 23.11.2025
81 Факти
Олег Тиахнибог , отявлен фашист- Wiki , 2013
Майдан -2014
Вики Нуланд пред Сената - "похарчихме 5 млрд
за свободата "
17:31 23.11.2025
82 стоян георгиев
До коментар #77 от "Моряка":Русия ще.приключи с нов глад и провал.последните сто години прави едни и същи глупости.сега няма да е по различно!
17:35 23.11.2025
83 ПЪРВИЯТ ДИПЛОМАТ НА НАРКОМАНА
21:21 23.11.2025
84 ВСИЧКИ ТОЧКИ НА ПЛАН ПУТИН
21:27 23.11.2025