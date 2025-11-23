Новини
Свят »
Швейцария »
Решаваща седмица за войната в Украйна! Първият дипломат на Тръмп пристигна в Женева
  Тема: Украйна

Решаваща седмица за войната в Украйна! Първият дипломат на Тръмп пристигна в Женева

23 Ноември, 2025 14:46 2 564 84

  • украйна-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • марко рубио-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • донбас

Американската администрация вече представя като "рамка за преговори" този план от 28 точки, който има за цел да сложи край на конфликта, провокиран от близо четири години руска инвазия

Решаваща седмица за войната в Украйна! Първият дипломат на Тръмп пристигна в Женева - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна в Женева, където украински, американски и европейски представители ще се срещнат днес, за да обсъдят плана на Доналд Тръмп за Украйна, предаде Франс прес, цитирана от бТА.

Рубио пристигнал в швейцарския град около 08:30 ч. по Гринуич (10:30 ч. българско време), съобщиха журналисти от АФП.

Още новини от Украйна

Американската администрация вече представя като "рамка за преговори" този план от 28 точки, който има за цел да сложи край на конфликта, провокиран от близо четири години руска инвазия. Проектът породи в Киев опасения от принудителна капитулация, но Вашингтон подчерта, че той не е окончателно предложение.

Приветстван от руския президент Владимир Путин, текстът повтаря няколко ключови изисквания на Москва: Украйна да отстъпи територии, да се съгласи да намали числеността на армията си и да се откаже от членство в НАТО. Наред с това той предлага на Киев предоставени от Запада гаранции за сигурност, за да предотврати нови руски атаки.

Планът предизвика суматоха сред европейските съюзници на Украйна, които активизираха контактите и настояха за нови преговори с тяхно участие и с участието на Киев въпреки нетърпението, показано първоначално от президента на САЩ.

Доналд Тръмп даде на украинския си колега Володимир Зеленски срок за отговор до 27 ноември. Вчера обаче, запитан дали планът му представлява "окончателно предложение" за уреждане на най-кървавия конфликт в Европа след Втората световна война, Тръмс отговори "не".

Този текст "представя солидна рамка за преговори. Тя се основава на елементи, предоставени от руската страна, но и на принос от страна на Украйна", заяви Рубио в публикация в мрежата "Екс". С това той отрече да е заявявал пред американски сенатори, както твърдяха някои членове на Сената, че планът не отразява позицията на САЩ, а е "списък с руски желания".

Очаква се в дискусиите в Женева да участва специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф. Украинската делегация ще се оглавява от "дясната ръка" на Зеленски - ръководителят на президентската канцелария Андрий Ермак.

В разговорите се очаква да се включат също френски, германски, британски, италиански и канадски официални представители, но какъв ще е конкретният формат и къде точно ще се състоят дискусиите, все още не се съобщава.

На срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург 11 страни, повечето европейски, отбелязаха в изявление вчера, че планът на САЩ "ще изисква допълнителна работа", опасявайки се, че той може да направи Украйна "уязвима за бъдещи атаки".

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че във вторник ще има видеоконферентна среща на страните, подкрепящи Украйна. Той отбеляза, че без "възпиращ елементи руснаците ще се върнат".


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай кравар

    31 10 Отговор
    Тъкмо пристигам и връзвам коня на коневръза отпред .Едно човече със зелена тениска отида да нахрани животното .

    Коментиран от #41

    14:49 23.11.2025

  • 2 ЕВропа каза НЕ

    12 25 Отговор
    Германското издание "Шпигел" казва, че големите европейски държави са постигнали съгласие за алтернатива на "плана от 28 точки" - официално комюнике по темата имаше след старта вчера на срещата на Г-20 в ЮАР. На САЩ е изпратена значително преработена версия на този план. "Тази война може да приключи само с пълното съгласие на Украйна. Тя не може да бъде решена от великите сили, без да се вземе предвид позицията на нападнатите – на Украйна", ясно каза германският канцлер Фридрих Мерц, който добави, че е казал точно това на Тръмп и му е напомнил за Меморандума от Будапеща, който е подписан от Русия и то като един от гарантите – а в меморандума изрично се посочва, че Руската федерация е гарант за суверенитета на Украйна:

    "Вярваме, че проектът има нужда да се преработи" - ясни думи в изявлението, което е подписано още от председателя на ЕС Антониу Коща, от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и дори от японския премиер Сани Такаичи. Според The Washington Post, някои от най-значимите редакции са: никакво ограничаване на силата на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), връщане на Запорожката АЕЦ на Украйна, както и на Каховската ТЕЦ. И още по-силен знак е как на пресконференцията с главна фигура Мерц не бяха допуснати основните рупори на пропагандата на режима на Путин, като РИА Новости, която отдавна е със забрана да излъчва на територията на ЕС:

    Коментиран от #6, #8, #9

    14:49 23.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 си дзън

    8 29 Отговор
    Сега в рамката ще сложат разпада на русията.

    14:51 23.11.2025

  • 5 Дългият

    26 5 Отговор
    Позьорство и пиар. Зе в изявление пред зелен фон в бункера и след това монтиран уличен ландшафт. Телевизионер.

    14:51 23.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Полша каза НЕ

    30 7 Отговор
    на плановете на Тръмп да разполага самолети на нейна територия, които да " защитавали " Украйна!

    Разполагането на каквото ид а е на наша територия е работа единствени на Полша и не може да бъде налагано отвън, казаха днес поляците!

    Американските аматьори на Тръмп забъркаха голяма бъркотия!

    14:52 23.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Алооо в в Женева !

    20 3 Отговор
    "БУНТОВНО ПОВЕДЕНИЕ, е наказуемо със СМЪРТНА ПРИСЪДА!", припомня по долу АФП.

    14:55 23.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Относно плана от 28 т.

    13 31 Отговор
    "Русия трябва да загуби и да загуби лошо. Русия трябва да излази от Украйна на колене, просейки милост. Това трябва да видят китайците, да видят саудитците, това трябва да види всеки диктатор на планетата" - думи на политическия анализатор Джесика Бърлин, част от екипа на Центъра за европейски политически анализи.

    Коментиран от #27

    14:56 23.11.2025

  • 14 Алооо в Женева !

    23 6 Отговор
    Цитирам 1 към 1 ( Израел наруши примирието в Гааза близо 500 пъти за 44 дни, убивайки стотици)....( Израел е нарушил постигнатото с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня в Гааза най-малко 497 пъти за 44 дни, убивайки стотици палестинци от влизането му в сила на 10 октомври.. Около 342 цивилни са били убити при атаките, като деца , жени и възрастни хора са по-голямата част от жертвите...

    Коментиран от #25

    14:58 23.11.2025

  • 15 Мдаа

    29 8 Отговор
    И сега ко праим? Лари Джонсън оповести, 48 милиарда долара в офшорните сметки на зеления наркоман чрез естонски банки и Кая...

    14:58 23.11.2025

  • 16 Много шум за нищо

    10 11 Отговор
    Т.н. план на Тръмп и неопитните лаици около него в крайна сметка ще се оттече в канала и ще остане като поредния неуспешен опит на тази администрация да се занимава с дипломация.

    Дипломацията и Тръмп нямат нищо общо!
    Дипломат не се става лесно и се учи дълго.

    Изискват се знаня, култура и традиция. Тръмп няма нито едно от трите!

    14:59 23.11.2025

  • 17 Тръмп нали каза? А ЕК?

    16 5 Отговор
    "БУНТОВНО ПОВЕДЕНИЕ, е наказуемо със СМЪРТНА ПРИСЪДА!", припомня по долу АФП.

    14:59 23.11.2025

  • 18 Чакам

    8 5 Отговор
    нещо за Покровск!

    Коментиран от #33, #50, #54

    15:00 23.11.2025

  • 19 Пенчо

    32 8 Отговор
    До кога преговорите за Русия ще ги водите БЕЗ Русия? Егати абсурда, не си научиха урока!!

    Коментиран от #22

    15:00 23.11.2025

  • 20 Две държави по Днепър и точка

    21 8 Отговор
    Едната руска а другата полско унгарска

    15:01 23.11.2025

  • 21 Демократ

    8 21 Отговор
    Демократичните ценности включват идеята, че руснаците и русофилите са иzроди.

    15:01 23.11.2025

  • 22 Песков

    7 7 Отговор

    До коментар #19 от "Пенчо":

    Доналд временно ме замества!

    15:02 23.11.2025

  • 23 Ако много врякат от ЕК

    14 5 Отговор
    Магнитски ! Точка

    15:03 23.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Другар, руснаците убиха над 600

    11 26 Отговор

    До коментар #14 от "Алооо в Женева !":

    украински деца и раниха хиляди. Руските азиатски орки отвлякоха хиляди деца и правят от тях еничари. Не гледате руските килъри, а сте заревали за Газа!

    Коментиран от #29, #30, #34, #53

    15:03 23.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тръмп 3в1

    10 12 Отговор
    Захарова,Песков и Медведев са в полуплатен отпуск!

    15:05 23.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 НАТО ги уби ! НАТЮ

    18 6 Отговор

    До коментар #25 от "Другар, руснаците убиха над 600":

    руснаците вина нямат

    15:06 23.11.2025

  • 31 Жеко

    20 9 Отговор
    Ако не подпишат сега , потника го чакат големи изненади .
    Не току така излязоха данните за корупция в украйна. Това без разрешение на краварите няма как да се случи .
    Ако потника вземе да се дърпа , на следващия етап ще излезе информация за лично неговите далавери .
    Тога го чака лоша бъдеще на някое дърво .

    15:08 23.11.2025

  • 32 Дон Корлеоне

    8 15 Отговор
    Тръмп не може да спаси Хаяско.

    15:08 23.11.2025

  • 33 си дзън

    10 12 Отговор

    До коментар #18 от "Чакам":

    Има от Шатур до Масква. 1500МВт газова централа дала фира снощи.

    15:09 23.11.2025

  • 34 да бе другар

    21 5 Отговор

    До коментар #25 от "Другар, руснаците убиха над 600":

    А в Донбас алеята на ангелите колко са ? Тогава що мълчахте .

    Коментиран от #37

    15:10 23.11.2025

  • 35 Копейки,

    7 18 Отговор
    СБУ на Украйна ви знае всичките.

    Коментиран от #40, #45, #49

    15:10 23.11.2025

  • 36 А за климата а?

    13 5 Отговор
    Кой надупчи планетата? САЩ нали?

    15:11 23.11.2025

  • 37 Изпражнението гайтанджиева

    6 14 Отговор

    До коментар #34 от "да бе другар":

    Руски фейкове.

    15:11 23.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Цин-цин

    5 5 Отговор
    тръмпутин танец.....

    15:12 23.11.2025

  • 40 да бе центи

    9 4 Отговор

    До коментар #35 от "Копейки,":

    До там ли я докарахте - в чужда държава да заплашвате ?

    15:12 23.11.2025

  • 41 Лавров

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "бай кравар":

    Аз съм на сух овес.

    15:13 23.11.2025

  • 42 В Сараево що ходиха на лов

    16 6 Отговор
    За деца и бременни жени а? Атлантиците...

    Коментиран от #62

    15:13 23.11.2025

  • 43 Нема нищо решаващо

    10 17 Отговор
    Споразумение нема да има!
    А бай ДОНЧО психара не мое а спасява повече ху ЙЛО!
    Монгольяк Фашагите и педофила ЗАГУБИХА ВОЙНАТА ОТДАВНА!
    Язък за тия 2 Милиона монголяци Фира

    15:13 23.11.2025

  • 44 Анонимен

    3 2 Отговор
    За кой ли път?

    15:14 23.11.2025

  • 45 знаем бе

    14 7 Отговор

    До коментар #35 от "Копейки,":

    Те укрите трябва да знаят адресите на 7 500 000 000 човека , защото толкова са вече против тях .

    15:14 23.11.2025

  • 46 Мирен план

    6 13 Отговор
    1.Доставка Атакамс 500!2.Доставка Таурус !3.Доставка Томахоук !

    Коментиран от #61

    15:15 23.11.2025

  • 47 Сатана Z

    9 3 Отговор
    В Женева започнаха разговори между представители на САЩ, Европа и Украйна относно мирния план на Тръмп.

    Европа ще бъде представена на разговорите от така наречените „сиви кардинали“, които до голяма степен оформят европейския дневен ред в Брюксел: предимно Олоф Скоог, заместник-генерален секретар по политическите въпроси във външната служба на ЕС, и Бьорн Зайберт, началник на кабинета на председателя на Европейската комисия. Очаква се на срещата да присъства и Педро Лурти, помощник на председателя на Европейския съвет.

    Бьорн Зайберт е дясната ръка на Урсула фон дер Лайен, който, макар и да остава в сянка, по същество взема решенията, които след това се обявяват от председателя на Европейската комисия. Зайберт веднъж каза, че се чувства много комфортно да работи с администрацията на Байдън. Досега не е успял да установи приятелски отношения с Тръмп.

    15:15 23.11.2025

  • 48 Ще помагат а?

    10 2 Отговор
    Един равин имаше наистина брилянтен отговор на това. Евреите от една общност веднъж попитали своя равин: „Защо сме толкова недолюбвани?“ Той отговорил, че въпросът е много сложен, разговорът ще бъде дълъг и вече е вечер, късно... Затова помолил всички да се съберат утре и да донесат по 100 грама водка. Щяхме да налеем водката в голям казан, а след това всички щяха да пият от него, а аз щях да ви обясня подробно защо сме недолюбвани.
         Аврам се прибрал вкъщи и разказал всичко на Сара. Сара: „Аврам, защо носиш водка там? Ще има много хора там; донеси обикновена вода – никой няма да забележи.“ На следващия ден евреите се събрали и наляли водката в един котел. Подавали си я. Всички пили, хъркали и си бършели мустаците. След последната чаша равинът спрял и казал: „Ето защо не ни харесват...“

    15:15 23.11.2025

  • 49 интересно

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "Копейки,":

    А ние ако знаем твоя - тогава какво ??

    15:16 23.11.2025

  • 50 Чакам

    5 9 Отговор

    До коментар #18 от "Чакам":

    Нещо до Киев за два дня.

    Коментиран от #52

    15:18 23.11.2025

  • 51 Всезнайко

    12 3 Отговор
    Плашат с това,че руснаците ще се върнат и нападнат едва ли не Европа.Хитреци,знаят,че никой не им вярва.

    15:18 23.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Бягай

    10 4 Отговор

    До коментар #25 от "Другар, руснаците убиха над 600":

    И не пиши глупости. Това важи за Израел а не за Русия. Пак си се объркал нещо другар. ....думите геноцид и нацизъм се свързват с Израел и Украйна а не с Русия

    15:23 23.11.2025

  • 54 продължевай да чекаш

    10 4 Отговор

    До коментар #18 от "Чакам":

    Покровск вече не е от стратегическо значение.

    15:23 23.11.2025

  • 55 Само питам

    13 3 Отговор
    Какво стана с търпението на чичо Дони към Путин , което се беше изчерпало ?
    Какво стана че изведнъж си би камшика и замина да се прави на Джак Спароу из карибските морета и да бори пиратите ?!
    Какво стана с томахавките с които плашеше , че изведнъж почна да иска мир на всяка цена ?

    Коментиран от #57

    15:24 23.11.2025

  • 56 И решаваща

    1 1 Отговор
    петилетка....

    15:26 23.11.2025

  • 57 Уплашиха го

    8 1 Отговор

    До коментар #55 от "Само питам":

    с Посейдон и Буревестник!

    15:27 23.11.2025

  • 58 Путин

    4 6 Отговор
    победи ли НАТО в Украйна?Останаха ли генерали?

    Коментиран от #63

    15:29 23.11.2025

  • 59 Меката дупара

    4 1 Отговор
    Рубио пристигнал в Женева.....

    15:30 23.11.2025

  • 60 Природозащитник

    4 1 Отговор
    В Русия приеха закон: ако удариш гълъб с колата си, плащаш солидна глоба, ако сгазиш ято гълаби - 2 години затвор.

    И тук се оплакваме от Сорос и НПОта.

    15:33 23.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Помнещ

    3 8 Отговор

    До коментар #42 от "В Сараево що ходиха на лов":

    В Сараево тероризираха хората сръбски снайперисти от околните хълмове, където бяха сръбските позиции.

    Коментиран от #73

    15:36 23.11.2025

  • 63 Само питаш или се интересуваш

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "Путин":

    Като погледнеш през ден сбирки . Какво не си разбрал още .

    15:36 23.11.2025

  • 64 Реалност

    3 7 Отговор
    Ник Шифрин от държавната ПиБиЕс разкри, че сенаторите току що са го информирали, че Планът от 28 точки, който Тръмп прати на Украйна, не е написан от американската администрация, а идва от руснаците. Дума по дума. Сенаторът Майк Раундс, републиканец от Южна Дакота, потвърди, че Рубио им е казал, че планът е пратен на Тръмп чрез Виткоф от човек, представляващ Русия. Сенатор Ангъс Кинг, независим, каза, че Рубио е споделил, че този план е "списъкът с пожелания на Русия." Рубио не е казвал нищо публично след събота, но
    сенаторите съобщиха, че Рубио е нямал информация за ултиматум изискващ от Украйна да приеме точките до четвъртък. Било е пожелателен план, предложение.
    Тръмп е най-доброто, което Русия можа да купи и в дементното му състояние го изцежда до последно. Няма шанс такъв договор с Русия да е приет от Зеленски и европейските лидери.
    Във Вашингтон и щатските столици започва да се говори интензивно за отстраняването на Тръмп от власт. И пак повтарям - Украйна, от друга страна, за разлика от злокобния тумор, е мечът Ексалибур, джедаите на нашето време, които ще са смъртта на всички тези презрели, ферментирали пратеници на смъртта.

    15:36 23.11.2025

  • 65 Пранго

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "ха-ха":

    Ти съвсем като нацистите говориш вече.

    15:37 23.11.2025

  • 66 Добри новини

    3 5 Отговор
    Планът за мир на Белия дом среща силна съпротива както от републиканци, така и от демократи.
    Сенатор Мич Макконъл предупреди Тръмп да не умиротворява Путин, призовавайки за нови съветници, ако това е случаят. Сенатор Роджър Уикър разкритикува плана като нереалистичен и неприемлив, ако означава принуждаване на Украйна да отстъпи територия. Сенатор Джийн Шахийн го нарече сделка за капитулация, написана за Путин. Междувременно, представителят Брайън Фицпатрик настоява за гласуване на нови санкции срещу Русия въпреки ръководството на Камарата. Проукраински митинги са планирани в САЩ този уикенд.

    15:37 23.11.2025

  • 67 Агент кРаснов 🤡💩

    3 4 Отговор
    Рубио е подложен на проверка, след като заяви пред американските сенатори, че планът от 28 точки е руско предложение, предадено на Украйна.
    Последният обрат в задкулисната дипломация на Вашингтон накара сенаторите да изглеждат сякаш току-що са влезли в кино по средата на филма. По време на Международния форум по сигурност в Халифакс, държавният секретар Марко Рубио се обади на двупартийна сенатска група и съобщението му пристигна с трясък.
    Според сенатор Майк Раундс, Рубио им е казал, че спорният мирен план от 28 точки всъщност изобщо не е американски проект, а нещо, предадено от Москва по американски канали с подложка от $140 млрд за Тръмп.

    15:38 23.11.2025

  • 68 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    4 3 Отговор
    Радев, Бойко и Желязков (Пеевски) избързаха да се подмажат "с плана на Тръмп" за мир, ама не видяха, че това е руски план.
    Нямате ли съветници с мозък да ви отварят очите и да не бързате, като пулета пред майка си! 🤣

    Коментиран от #69

    15:43 23.11.2025

  • 69 Хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап":

    Копейките от три дни кълват на гола кукичка.

    15:47 23.11.2025

  • 70 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Нищо решаващо няма тази седмица.вероятно и другите.

    Коментиран от #77

    15:50 23.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 историк

    0 0 Отговор
    а защо рубио го имат за явреян и иима е лоло да си такхв

    16:05 23.11.2025

  • 73 явно не си българин

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Помнещ":

    а кой те храни тук

    16:07 23.11.2025

  • 74 Мишел

    1 8 Отговор
    През първите 15 дни на ноември Русия е превзела рекордните 600 кв.км.от Украйна и настъплението продължава с ускорява се темп. В същия период от ВСУ са дезертирали рекорден брой военни- 40 000. ВСУ се разпада. При такава ситуация Русия не може да бъде спряна да вземе от Украйна това, което й е необходимо за траен мир. Планът на САЩ за прекратяване на войната в Украйна цели точно спиране на устремнот руско настъпление и на разпадането на ВСУ.

    Коментиран от #76

    16:08 23.11.2025

  • 75 Това ми харесва 👍

    7 0 Отговор
    Рубио е укрофил и ще изчисти недоразуменията в "плана " на лузъра Уиткоф и кремълския пуделДмитриев .

    16:14 23.11.2025

  • 76 Реалност

    8 2 Отговор

    До коментар #74 от "Мишел":

    4 години руски мъки в... Донбас, 1 милион мужици зян... и края им не се вижда.
    Русофилите ми пишат за окупираната територия, а не смятат колко хиляди човешки живота са дадени за тези земи, които никога няма да бъдат признати за руски

    16:16 23.11.2025

  • 77 Моряка

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "стоян георгиев":

    Стоянчо,прав си.Докато Русия не си върне чисто руските Одеса,Николаев и Харков,нищо съществено няма да се случи.А пък междувременно ако ястребите скроят някое превратче на Владимир Путин,то тогава няма да имаме за какво да остроумничим- няма да има понятие Украйна.Впрочием даже и Полша едва ли ще се разшири с остатъците от Украйна,поляците знаят,какви немирници са галицийците,погрешно кръстени от Ленин на украинци.Ако не се досещаш за какво намеквам,щракни в Гугъла за Волинскота клане.

    Коментиран от #82

    16:34 23.11.2025

  • 78 Започнало е търсене от Щатите,

    1 1 Отговор
    къде се губят 48 млиарда долара, предоставени на Зеленски.Така че стоте милиона долара злоупотреба а нищожна сума от предоставените и изчезнали 48 милиарда долара.

    16:45 23.11.2025

  • 79 За тези изгубени 48 щатки долара,

    1 1 Отговор
    ще бъде разследвана и Кая Калас, за времето, когато е била начело неа Естония, като посредник за тези давани милиарди на Зеленски..

    16:52 23.11.2025

  • 80 Евролидирите

    0 0 Отговор
    са шкарто/ Джей ди Ванс

    17:01 23.11.2025

  • 81 Факти

    0 0 Отговор
    Сенатор Маккейн се снима с лидера на" Свобода "
    Олег Тиахнибог , отявлен фашист- Wiki , 2013

    Майдан -2014
    Вики Нуланд пред Сената - "похарчихме 5 млрд
    за свободата "

    17:31 23.11.2025

  • 82 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Моряка":

    Русия ще.приключи с нов глад и провал.последните сто години прави едни и същи глупости.сега няма да е по различно!

    17:35 23.11.2025

  • 83 ПЪРВИЯТ ДИПЛОМАТ НА НАРКОМАНА

    1 0 Отговор
    КОЛКО ТОАЛЕТНИ Е НАПЪЛНИЛ СЪС ЗЛАТНИ КЕНЕФИ ?

    21:21 23.11.2025

  • 84 ВСИЧКИ ТОЧКИ НА ПЛАН ПУТИН

    1 0 Отговор
    ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ , А ЕДНА ОТ ТОЧКИТЕ Е ВОЕНЕН ТРИБУНАЛ ЗА ВСИЧКИ ИЗБИВАЛИ РУСНАЦИ ДО СЕГА , КАКТО И ТЕХНИТЕ ЯТАЦИ НЯКОЙ ОТ КОИТО СА В БЪЛГАРИЯ !

    21:27 23.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания