Решаваща седмица за войната в Украйна! Първият дипломат на Тръмп пристигна в Женева

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна в Женева, където украински, американски и европейски представители ще се срещнат днес, за да обсъдят плана на Доналд Тръмп за Украйна, предаде Франс прес, цитирана от бТА.

Рубио пристигнал в швейцарския град около 08:30 ч. по Гринуич (10:30 ч. българско време), съобщиха журналисти от АФП.

Още новини от Украйна

Американската администрация вече представя като "рамка за преговори" този план от 28 точки, който има за цел да сложи край на конфликта, провокиран от близо четири години руска инвазия. Проектът породи в Киев опасения от принудителна капитулация, но Вашингтон подчерта, че той не е окончателно предложение.

Приветстван от руския президент Владимир Путин, текстът повтаря няколко ключови изисквания на Москва: Украйна да отстъпи територии, да се съгласи да намали числеността на армията си и да се откаже от членство в НАТО. Наред с това той предлага на Киев предоставени от Запада гаранции за сигурност, за да предотврати нови руски атаки.

Планът предизвика суматоха сред европейските съюзници на Украйна, които активизираха контактите и настояха за нови преговори с тяхно участие и с участието на Киев въпреки нетърпението, показано първоначално от президента на САЩ.

Доналд Тръмп даде на украинския си колега Володимир Зеленски срок за отговор до 27 ноември. Вчера обаче, запитан дали планът му представлява "окончателно предложение" за уреждане на най-кървавия конфликт в Европа след Втората световна война, Тръмс отговори "не".

Този текст "представя солидна рамка за преговори. Тя се основава на елементи, предоставени от руската страна, но и на принос от страна на Украйна", заяви Рубио в публикация в мрежата "Екс". С това той отрече да е заявявал пред американски сенатори, както твърдяха някои членове на Сената, че планът не отразява позицията на САЩ, а е "списък с руски желания".

Очаква се в дискусиите в Женева да участва специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф. Украинската делегация ще се оглавява от "дясната ръка" на Зеленски - ръководителят на президентската канцелария Андрий Ермак.

В разговорите се очаква да се включат също френски, германски, британски, италиански и канадски официални представители, но какъв ще е конкретният формат и къде точно ще се състоят дискусиите, все още не се съобщава.

На срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург 11 страни, повечето европейски, отбелязаха в изявление вчера, че планът на САЩ "ще изисква допълнителна работа", опасявайки се, че той може да направи Украйна "уязвима за бъдещи атаки".

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че във вторник ще има видеоконферентна среща на страните, подкрепящи Украйна. Той отбеляза, че без "възпиращ елементи руснаците ще се върнат".