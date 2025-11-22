На неутрален терен! Украйна и САЩ ще преговарят за бъдещо мирно споразумение с Русия

Новини
  Тема: Украйна

22 Ноември, 2025 17:12

Вчера Зеленски отхвърли американския план за прекратяване на продължаващото близо 4 години руско нашествие и увери, че ще се опита да предложи алтернативни решения на Вашингтон

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Украйна ще участва скоро в консултации със САЩ в Швейцария, за да обсъди плана на Доналд Тръмп за прекратяване на войната с Русия, обяви във "Фейсбук" председателят на Съвета за сигурност на Украйна Рустем Умеров, цитиран от Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

"В следващите дни ще започнем консултации в Швейцария между високопоставени украински и американски представители относно възможните параметри на бъдещо мирно споразумение", заяви той. "Украйна подхожда към този процес с ясно разбиране за своите интереси. Става дума за нов етап от диалога, който продължава от няколко дни и чиято основна цел е да хармонизира нашата визия за следващите стъпки", добави той.

От своя страна президентът Володимир Зеленски подписа днес указ за сформиране на делегация, която ще отговаря за участието "в преговорния процес със САЩ и други международни партньори на Украйна, както и с представители на Русия".

Делегацията ще се оглавява от ръководителя на президентската канцелария Андрий Ермак. Нейният състав включва секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, началника на Главното управление на разузнаването (ГУР) към министерството на отбраната Кирило Буданов, началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрий Гнатов и други висши представители, уточни Укринформ.

Планът включва по-специално отстъпване на територии от Украйна и намаляване на размера на нейната армия, но предлага и западни гаранции за сигурността на Киев.

Доналд Тръмп и Владимир Путин от своя страна притискат Зеленски да приеме текста, припомня АФП.


  • 1 наглеят

    64 12 Отговор
    Преговарят без победителя Русия..

    Коментиран от #4

    17:14 22.11.2025

  • 2 Очаквам с нетърпение господин

    57 5 Отговор
    Зеленски да отхвърли абсолютно всички предложения и да продължи да води бойните действия. Никакво прекратяване до последния защото шумата отново ще възкръсне от гроба.

    Коментиран от #5

    17:14 22.11.2025

  • 3 Дон Корлеоне

    5 33 Отговор
    С Хаяско пак в землянката.

    Коментиран от #57

    17:15 22.11.2025

  • 4 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    7 40 Отговор

    До коментар #1 от "наглеят":

    Клепат,днес кой ден се пада от тридневната спе циална военна операция?



    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #12

    17:16 22.11.2025

  • 5 СВО=ПРОВАЛ

    6 26 Отговор

    До коментар #2 от "Очаквам с нетърпение господин":

    Точка 29.

    17:17 22.11.2025

  • 6 "Мирният план" все още

    9 43 Отговор
    не е видян от... Тръмп.🤣
    "Планът " е глупава идея на двамата пудели Уиткоф и Дмитриев и е пореден опит да се свали Зеленски от власт.
    100% няма да има резултат.

    17:17 22.11.2025

  • 7 Хохо Бохо

    53 9 Отговор
    Къв план ? Кво примирие? Бой до посиняване и дорде не им дойде акъла в укротиквите. Накрая без държава и без план ще капитолират, Путин ще им отпусне Змийският остров да си основат республика бандерия като Тайланд

    17:19 22.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    12 4 Отговор
    Дреме ми.

    17:19 22.11.2025

  • 9 мдаааа

    6 1 Отговор
    " братьята" ще се "договарят" ... Стара българска традиция .. И ний сме ги научили на нещо .

    17:20 22.11.2025

  • 10 абе3аеби

    22 4 Отговор
    Нема да стане!!
    Не питате когото трябва

    17:21 22.11.2025

  • 11 Тошев

    11 44 Отговор
    Русия е на колене!
    Най- голямата руска трагедия! Гърч!
    Няма да има споразумение! Няма кого да сплашат кремълските фашаги,спете спокойно!

    Коментиран от #17

    17:22 22.11.2025

  • 12 Първия ден

    23 5 Отговор

    До коментар #4 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Още два дня русите ще бъхтят укрите.
    Не ми благодари, деменцииий. Пак заповядай, пак ще ти напомня.

    Коментиран от #14, #24, #29

    17:23 22.11.2025

  • 13 АЙДЕ ЧЕСТИТО

    37 6 Отговор
    Ами, честито на бандерите, следващото предрожение ще е още по-неизгодно и гарнирано с още корупционни разкрития!

    17:25 22.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Поет с китара

    9 30 Отговор
    Руснак във вaтенка, с калачник, дошъл на фронта за пари,
    не ти е място друже тука! Виж Украйна, и умpи!

    Коментиран от #95

    17:26 22.11.2025

  • 16 Pyccкий Карлик

    16 4 Отговор
    "....Зеленски подписа указ..."

    Подпиши указ за задължителна мобилизация, тъпaк !!!
    Кафетата и дискотеките са пълни с кeлеши - с лопата са ги ринеш.....

    Коментиран от #68

    17:26 22.11.2025

  • 17 СВО=ПРОВАЛ

    4 13 Отговор

    До коментар #11 от "Тошев":

    Точка 29.Другите отпадат.

    17:27 22.11.2025

  • 18 Цвете

    4 15 Отговор
    ТО ТЕРЕНИ ДА ИСКАШ. ДРУГОТО Е МНОГО ПО ВАЖНО. ДАНО НЯМА НАДЛЪГВАНЕ ОТ РУСКАТА ТЕГОБА ЗАЩОТО НЕЩАТА НЯМА ДА ПРИКЛЮЧАТ В ПОЛЗА НА ТОЗИ, КОЙТО ЗАПОЧНА ВОЙНАТА. 🤝

    17:28 22.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пръч с китара

    7 23 Отговор
    Искам с моята китара, да изпея болка стара!
    Аз я хващам в ми минор, тя ми дава до мажор!
    Мpът руснаци като пcета по минирани полета!
    Лишени от уют и дом измират във последен стон!
    Болка стара, болка стара, дрънка моята китара!
    Аз я хващам в ми минор, тя ми дрънка в до мажор!

    Коментиран от #60

    17:28 22.11.2025

  • 21 Балада за комунисти

    6 23 Отговор
    Балада за комунисти

    Колко дена ги биха в калта далеч от родина и дом!
    И ефира пламтящ огласиха със ридания, вопъл и стон!
    -- Де е вашта незнайна родина, крещяли им укрите зли.
    -- Вий питайте путин фашиста, във бункер дълбок се покри!
    -- Де е бункерът крепост кажете, издайте президента фaшист!
    --Животът наш нищо не струва! Стреляйте, ще издържим!
    И гориха ги в огън убийствен, а в душите им болка и страх,
    И загробваха укpите всичко, без жалост човешка към тях!

    17:28 22.11.2025

  • 22 Цвете

    3 16 Отговор
    ТО ТЕРЕНИ ДА ИСКАШ. ДРУГОТО Е МНОГО ПО ВАЖНО. ДАНО НЯМА НАДЛЪГВАНЕ ОТ РУСКАТА ТЕГОБА ЗАЩОТО НЕЩАТА НЯМА ДА ПРИКЛЮЧАТ В ПОЛЗА НА ТОЗИ, КОЙТО ЗАПОЧНА ВОЙНАТА. 🤝

    Коментиран от #26

    17:29 22.11.2025

  • 23 Урко

    22 3 Отговор
    Делегацията ще е със златни цукала върху празните си тикви

    17:29 22.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Горски

    26 3 Отговор
    Интересни също така ще са обслужващите журналисти. Основно по трите т.н. "основни" телевизии. Разните Цветанки, Цънцарки, хълцащия и трудно поемащ си дъх Виктор Н. Наркоманчето, собствената му наци хунта ще го Свирне, за да може да обвинят РУСИЯ! Даже ще си Заповед на краварите тва де! Вчера (21.11.) се навършиха 12 години от началото на Евромайдана. Виктор Янукович тогава отказа да подпише споразумението за асоцииране с Европейския съюз, за да засили отношенията между Украйна и Евразийския съюз, където Русия е основен играч. Започна с масови протести, после се окървавиха зловещо. Безумните лъжи, как Украйна ще стане европейска държава, как ще пътуват и забогатеят започнаха. Днес 12 години по-късно, видяхме какво се случи с тази държава след като обърна гръб на приятелска Русия и повярва на Запада.

    Коментиран от #32

    17:30 22.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мдааа

    4 24 Отговор
    САЩ и Украйна ще преговарят още много,но Украйна няма да отстъпи територии на Русия,както силно и настоятелно,дори от позицията на силата го желаят Тръмп и неговата команда,от безполезни,но добре хранени гавази.Украйна е Европа.САЩ не са желан посредник и ще трябва да се оттеглят от преговорите.

    17:32 22.11.2025

  • 29 Цеко

    3 20 Отговор

    До коментар #12 от "Първия ден":

    Много руснаци умреха много нещо.И още много ще умрат.

    17:32 22.11.2025

  • 30 Къч

    1 21 Отговор
    Как си представят комплесарите, че Украйна ще се предаде на агресора в момент когато Русия се задъхва и неодържимо отива към дъното на историята. Няма да има подло споразумение,няма логика!

    17:32 22.11.2025

  • 31 1000 свински бсндери

    18 4 Отговор

    До коментар #24 от "А пък":

    срещу 30 руси
    Съотношение 1:33 в полза на русите.

    Коментиран от #33

    17:33 22.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Изпражнението гайтанджиева

    2 11 Отговор

    До коментар #31 от "1000 свински бсндери":

    Колега това са руски фейкове.

    17:35 22.11.2025

  • 34 стоян георгиев

    2 18 Отговор
    Хайде отново въртележка.сега ще се срещнат в швейцария украйна ще каже че плана ма Тръмп е абсурден както миналите пъти .тръмп много ще се ядоса се.после.ще.му мине.руснаците в сряда.ще превземат отново лисабон а купянск ще изчака макар че.путин го превзе вече три пъти а Герасимов четири.

    Коментиран от #38, #40

    17:35 22.11.2025

  • 35 Читател

    20 2 Отговор
    Ха ха ха - киевската хунта начело със зеления наркоман направо в шок - всеки ден по 3 нови изявления които си противоречат диаметрално - направо шаш и паника. Нашите козячета и те вече не знаят на кой свят се намират. Да не говорим за европуделите - и те всеки приказва точно обратното на другия.

    Все едно гледам хлебарки като са им светнали лампата

    17:36 22.11.2025

  • 36 Ойде коньо у ряката...

    23 1 Отговор
    Решението е капитулация ако не сега с малко загуба скоро ще е тотално щета, но с много жертви та чак до последния х0х0ль!!!

    17:36 22.11.2025

  • 37 русичь..

    11 1 Отговор

    До коментар #24 от "А пък":

    Пподготвихме третата партида,за кieвската хунта от нови хиляда бандерски чаркояци..и они все пополам от покровските окопи..

    17:37 22.11.2025

  • 38 Антитрол

    14 1 Отговор

    До коментар #34 от "стоян георгиев":

    "тръмп много ще се ядоса се.после.ще.му мине"

    Той лично Тръмп ли ти се обади и те увери че щяло да му мине - колко мислиш ще издържат укрите без помощта на запада. Ех мечти козяшки

    17:38 22.11.2025

  • 39 Pyccкий Карлик

    4 12 Отговор
    Mъpcyла спешно да дава 157 млрд евра !!!
    Русия все още не е добита, трябват и още Четири Года война !!!

    Коментиран от #43

    17:38 22.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Горски

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "Геро":

    Нали ти казах, че не ме интересува внението ти крастав помеяр такъв - пфу!

    17:43 22.11.2025

  • 42 Съвремие

    4 12 Отговор
    Слънце грее, дъжд вали, мечката се жени! Сняг навява до гърди, папрат - до колени! Снежно бяла е луната, а тревата черна. Бели старци русофили страдат безнадеждно, за ладите и соца благ и времето лежерно, за Тошо, за купоните и за коминтерна! Зелено е полето, небето плаче пак. Земята натежава от руска бойна скрап. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА УКРАИНЕ!

    Коментиран от #45

    17:43 22.11.2025

  • 43 Антитрол

    9 3 Отговор

    До коментар #39 от "Pyccкий Карлик":

    "Русия все още не е добита, трябват и още Четири Года война !!!"

    Ако продължавате все така да я доубивате следващите 4 години като през тези 4 години - цяла Украйна ще е руска тогава.

    Коментиран от #46

    17:44 22.11.2025

  • 44 хихи

    6 1 Отговор
    Този не разбра ли, че е в менюто?

    17:47 22.11.2025

  • 45 Запознат

    8 5 Отговор

    До коментар #42 от "Съвремие":

    "Земята натежава от руска бойна скрап. СЛАВА УКРАИНЕ!"

    Абе поет няма да стане от теб още по малко пропагандатор. Слава Слава ама последната размяна беше 1000 към 30 а имаше размени 1600 към николко. Та не знам с какво натежава земята. Ще ви се да е руска бойна скрап ама руснаците напредват - то със скрап не става.

    Коментиран от #52

    17:48 22.11.2025

  • 46 Pyccкий Карлик

    2 9 Отговор

    До коментар #43 от "Антитрол":

    Ми нека бъде цяла Украйна руска, тамън хептен ще завлече цяла Русия към дъното 👍
    Деньги нет, рупли нет, бензина нет, интернета нет, победа нет, досвидания 😁

    Коментиран от #51, #64

    17:48 22.11.2025

  • 47 Урко фашизма е безумно нещо губи но не

    5 1 Отговор
    Признава и тича пак да го бият

    17:49 22.11.2025

  • 48 Механик

    9 1 Отговор
    Цял ден само за тия глупости пишете. Вероятно оттук насетне няма да спрете да папагалите.
    Укрите отхвърлили плана. Какви преговори и какво не ви е ясно?
    Руснаците ще ги доразмажат, за да си научат урока.

    Коментиран от #54, #58

    17:51 22.11.2025

  • 49 Бой по кратуните на бандерите

    7 1 Отговор
    И ще им дойде акъла във главата , клоуна го оставете на мира той само си закача шапката на нея !!!!!

    17:51 22.11.2025

  • 50 Хи хи хи

    9 0 Отговор
    Мъск да им изключи старлинга и ще се удремят тия будали !!!!! Подскачат като пинчери , ама ако кравите не им даваха милиарди и оръжия щеше да има киеФффффф за три дня къде си бе джен...... да не те убиха на фронта ?????

    17:55 22.11.2025

  • 51 Антитрол

    7 2 Отговор

    До коментар #46 от "Pyccкий Карлик":

    "тамън хептен ще завлече цяла Русия към дъното 👍
    Деньги нет, рупли нет, бензина нет, интернета нет, победа нет, досвидания"

    Ха ха ха ами защо тогава евроатлантиците се натискат да приемат Украйна в ЕС и НАТО - тях няма ли да ги завлече към дъното - ама никак не ви върви пропагандата.

    Пък не ви ли втръснаха да ръсите едни и същи лъжи че все нещо нямало в Русия - то и ракетите бяха свършили и крадяха чипове от перални че даже и оръжия нямаха и се биеха само с лопатки.

    Ама като няма нищо между ушите единственото което можеш да правиш е да повтаряш опорките.

    Коментиран от #59

    17:55 22.11.2025

  • 52 Мунчу

    3 7 Отговор

    До коментар #45 от "Запознат":

    Ако със скраб не става, то със десетократно предимство в числеността на руснаците става! И десетократно повече руски трупове! Руските трупове остават на превзетата територия, и руснаците си ги прибират, да се греят на тях.

    17:55 22.11.2025

  • 53 СЛАВА РУСИЯ !

    7 1 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!
    СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!

    Коментиран от #56, #61, #76

    17:56 22.11.2025

  • 54 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?

    1 5 Отговор

    До коментар #48 от "Механик":

    Премери,ли ги?М?Размазвачо?М?Бегаш,ли бръже?М?
    Тебе питам.

    17:57 22.11.2025

  • 55 Какво ли е обещал

    1 7 Отговор
    Путин на Тръмп, да го спасява?
    Руската съдба е да стане придатък на Китай или САЩ. Може и на двете.
    Ще подхвърлят по нещо на руснаците и ще им внушават независимост.

    Коментиран от #62

    17:58 22.11.2025

  • 56 Йосиф Кобзон

    1 4 Отговор

    До коментар #53 от "СЛАВА РУСИЯ !":

    Слава !

    17:58 22.11.2025

  • 57 народна простотия

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Дон Корлеоне":

    путин в носия

    17:59 22.11.2025

  • 58 Запознат

    7 1 Отговор

    До коментар #48 от "Механик":

    "Укрите отхвърлили плана. Какви преговори и какво не ви е ясно?"

    Не са го отхвърлили защото по три пъти на ден зеления наркоман си променя мнението - положението за тях е плачевно защото знаят че Тръмп само за седмица да спре да им подава разузнавателна информация те ще трябва да вдигат белия байрак.

    Просто е в шок и знае че няма полезен ход.

    17:59 22.11.2025

  • 59 Тихо пръдльо!

    1 5 Отговор

    До коментар #51 от "Антитрол":

    Некомпетентен си.

    Коментиран от #66

    18:00 22.11.2025

  • 60 Лиз ач евроатлантик

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пръч с китара":

    Пръч,видя ли съотношението ма труповете които размениха или ти само смърдиш

    Коментиран от #67

    18:01 22.11.2025

  • 61 Мунчу

    3 8 Отговор

    До коментар #53 от "СЛАВА РУСИЯ !":

    Той путин от многото слава се навpя у бункера, да не го свитнат!

    Коментиран от #63

    18:02 22.11.2025

  • 62 Помнещ

    5 3 Отговор

    До коментар #55 от "Какво ли е обещал":

    "Руската съдба е да стане придатък на Китай или САЩ"

    Ха ха ха мечтите били безплатни но лошото е че козяшките мечти никога не се сбъдват - то още от 2022 година ни уверявахте че Русия ще фалира и ще се разпадне най много до 3 месеца.

    18:02 22.11.2025

  • 63 Зевзек

    6 1 Отговор

    До коментар #61 от "Мунчу":

    "Той путин от многото слава се навpя у бункера"

    Ха ха ха от посолството ли те увериха че Путин се е наврял в бункера или те мъчи безсилна злоба и трябва да плюеш злъч по Русия - щете не щете трябва да приемете че загубихте.

    18:05 22.11.2025

  • 64 Друга ми е мисълта

    1 6 Отговор

    До коментар #46 от "Pyccкий Карлик":

    Кога ушанките ще пуснат в оборот следващият супер робот?

    18:05 22.11.2025

  • 65 Чекай, чекай

    2 5 Отговор
    Ние 4 години чакаме втарая.

    Коментиран от #69

    18:06 22.11.2025

  • 66 Антитрол

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "Тихо пръдльо!":

    Пореви си - украйна я пиши бегала

    18:07 22.11.2025

  • 67 Пръч с китара

    4 4 Отговор

    До коментар #60 от "Лиз ач евроатлантик":

    Аз ти обясних, че руските трупове остават на превзетата територия, а пък тиси изчислявай колкото щеш уравнението с едно неизвестно! Нали си ми умник! Явно си стигнал максимума от интелект за копейка!

    Коментиран от #72

    18:08 22.11.2025

  • 68 Пък по нашите курорти...

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Pyccкий Карлик":

    ...избягали от мобилизация и съответно за това платили подкуп(Взятка),здрави и яки украински мъже,не с лопата,ами с ,,Фадрома" да ги ринеш...!

    18:08 22.11.2025

  • 69 Учуден

    3 1 Отговор

    До коментар #65 от "Чекай, чекай":

    Ти бързаш ли за някъде - те хубавите работи стават бавно.

    Коментиран от #79

    18:09 22.11.2025

  • 70 мдаааа

    5 1 Отговор
    Не бил "американски план " , а бил руzки ..

    18:10 22.11.2025

  • 71 Факти

    1 4 Отговор
    Тръмп нарушава Будапещенския меморандум, където САЩ изрично поемат ангажимента да зачитат независимостта и суверенитета на Украйна в съществуващите й граници, както и да не упражняват икономическа принуда върху нея. Какви ще са последствията за САЩ след 10, 20, 50, 100 години, никой не знае, но със сигурност няма да са позитивни. Тръмп обаче не го интересува, защото той е с единия крак в гроба и трябва да изпълни поръчката на КГБ сега, защото го държат с компромати.

    Коментиран от #74

    18:11 22.11.2025

  • 72 Учуден

    5 2 Отговор

    До коментар #67 от "Пръч с китара":

    "че руските трупове остават на превзетата територия"

    Ами как руснаците превземат територията тогава - с труповете ли? Значи според козяшката пропаганда укрите избиват всички орки и като не остане жив руснак срещу тях бягат в посока запад като изоставят даже и собствените си убити другари - така ли си го представяте или не можете да измислите нищо по-умно.

    18:12 22.11.2025

  • 73 Пръч с китара

    1 5 Отговор
    Украйна, ти славна страна на герои! Със огън и меч синовете твои душманите върли подлагат на сеч, и пишат послание със тяхната кръв върху черната пръст " Свобода или смърт! " СЛАВА УКРАИНЕ!

    Коментиран от #75

    18:17 22.11.2025

  • 74 Учуден

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "Факти":

    "ангажимента да зачитат независимостта и суверенитета на Украйна"

    Ха ха ха сигурно като организираш кървав преврат в някоя държава така зачиташ "независимостта и суверенитета" им според козяшката пропаганда.

    "както и да не упражняват икономическа принуда върху нея"

    Ха ха ха когато наливаш милиарди в някоя държава според вашато пропаганда изобщо не упражняваш икономическа принуда обаче ако спреш милиардите това вече е икономическа принуда - така ли е според пропагандата.

    От къде ви намират такива обратното на остри

    18:18 22.11.2025

  • 75 Читател

    3 3 Отговор

    До коментар #73 от "Пръч с китара":

    Явно само пръч - поезията хич я няма - сигурно и миришеш на ника си.

    Коментиран от #77

    18:19 22.11.2025

  • 76 неУчуден-видео от Покровск

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "СЛАВА РУСИЯ !":

    Оцелял руски войник-Избиха три батальона.Газя по труповете на нашите.

    Продължавай да се чуди защо руснаците на четвъртата гадина се бият на 20 километра от границата си.
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #91

    18:20 22.11.2025

  • 77 Пръч с китара

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "Читател":

    Ами аз тука се надявах да науча някой стих от червено пaве като теб, но се разочаровах ! Я дай от твойте стихове!

    18:27 22.11.2025

  • 78 защо

    1 1 Отговор
    Давай Володимир, набий канчето на Тръмп! За какъв се мисли!?! Да дава пари и бомби, и да си седи вкъщи! Той ще ти казва на теб!!! какво да подписваш.

    Коментиран от #80

    18:31 22.11.2025

  • 79 По-бързичко искаха

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Учуден":

    Ама трябва да го могат.
    Нали руснаците се приготвиха за десетилетна война.
    Сега пък искат Тръмп да ги вади от блатото.
    Не мож я разбра руската душа. Има едни от едно заведение, дето могат да я разберат, ама айде да не се обиждаме.

    Коментиран от #93

    18:31 22.11.2025

  • 80 Дава, дава

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "защо":

    колко да дава.
    Дава Европа, дето плаща за амер.оръжия.

    18:33 22.11.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Георгиев

    2 0 Отговор
    Като им гледам състава на преговарящите, като че се се договарят за война, а не за мир. Всичко ще си дойде на мястото, ако зеленият престане да е послушен на Лондон. Ама нали охраната му от МИ6 ще го очистят? И неговата не е лесна. И комикът бил отхвърлил плана на Тръмп, на САЩ,. Учудвам се на наглостта му. А бе наркоман, кой кара влака? Къде се слагаш? Можеш да кажеш: ще обсъдим и ще предложим промени. Които да са и 99% нови. Но да кажеш това не е план, моят е план... Зеленият разбира ли, че ако Путин и Тръмп са заедно в този план, това ще е планът. Всичко е въпрос на дипломация, протокол, комбинации в Киев и не само.

    Коментиран от #85, #89

    18:37 22.11.2025

  • 83 О,чуден

    2 0 Отговор
    На някои май не им е ясно че всичко се реши в Анкоридж, и сега остава да се официализира?!

    18:43 22.11.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Толкова по-зле

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "Георгиев":

    за Тръмп, ако е в плана с Путин.
    Морала му куца, както и на всички, които поддържат руската агресия.

    18:43 22.11.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Пръч с кларинет

    1 1 Отговор
    Абе червено паве, смелостта наричаш наглост! Ти да си подаваш гъджъ на руснаците, това ли е дипломация според теб? Това е твойта дипломация, и при случай ще предадеш България на руснаците, или примерно на турците! Извинявай че избухнах, ама си пълен кpeтен!

    Коментиран от #92

    18:47 22.11.2025

  • 88 ЕТО СЛУЧИ СЕ ОТТМЯТАНЕТО МУ!

    2 0 Отговор
    ЕТО ТОВА НАПИСАХ , ПРЕДНИЯ ДЕН , КОГАТО НННАПУШЕНО ТТЕЛЕ , ПОКАЗА СЪГЛАСИЕ , УДОБРИ ПЛАНА ????
    ПИСАХ ДА НЕ МУ ВВВЯРВАТТЕ , ЗАЩОТО НА ДРУГИЯ ЩЕ Е НА ОБРАТНОТО МНЕНИЕ !! ТАКА И СТАНА!
    ТАКА Е НННАПУШЕНИТЕ ККРИВИ ТТИКВИ , ЗЗЗАВИСИМИ ОТ ФФФАШИЗОИДНИТЕ ХХХИЕНИ ВКОПЧЕНИ В ПППЛЯЧКАТА ДОКАТО НЕ Я УУУМОРЯ , НЯМА ПУСКАНЕ, БРАТ ! ДА НЕ ИМ ПОПАДАШ В РЪЧИЧКИТЕ!!

    18:47 22.11.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 ?????

    3 0 Отговор
    Руснаците седят на брега на реката и чакат.
    Добра позиция.

    18:53 22.11.2025

  • 91 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "неУчуден-видео от Покровск":

    "Оцелял руски войник-Избиха три батальона.Газя по труповете на нашите"

    Значи укрите избили три руски батальона и после се изнасят на запад - да се чудиш има ли изобщо мозъчни клетки в главите ви.

    18:57 22.11.2025

  • 92 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Пръч с кларинет":

    "Ти да си подаваш гъджъ на руснаците, това ли е дипломация"

    Обаче ако си го подал на американците за жълти стотинки това вече е дипломация нали?

    18:59 22.11.2025

  • 93 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "По-бързичко искаха":

    Ти от къде разбра че са искали бързичко - от посолството ли ти казаха какво е мислел Путин. Хайде не ми излизай с опорката "Киев за 3 дня".

    19:03 22.11.2025

  • 94 Алексей Журавльов първи заместник

    0 0 Отговор
    председател на Комисията по отбрана на Държавната дума на Русия е изказал мнение по Мирния план. Според него мирният план, предложен от администрацията на Тръмп, не може да се сравнява с исканията на Русия, а подписването на такъв договор не е в интерес на Русия. Руският политик настоява за "война до край" и твърди, че конфликтът може да приключи само с капитулацията на Украйна. "При друг изход конфронтацията само ще бъде отложена," казва Журавльов. Депутатът от Държавната дума се страхува от Украйна, дори "съкратена както в териториално, така и във военен смисъл." "Украйна все още ще представлява значителна заплаха за нас и ще трябва да държим армията на западните граници," казал той. Според Журавльов целта на мирния план на Тръмп е "да напусне Украйна като възпиращ фактор за Русия." "Така Съединените щати ще имат свободна ръка за предстоящата конфронтация с Китай. Надявам се руската страна да не се съгласи на такива провокации", казал руският политик.

    20:33 22.11.2025

  • 95 На кого е нужна

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Поет с китара":

    Китара без струни....

    22:45 22.11.2025

  • 96 Украйна никога няма да се предаде !

    1 0 Отговор
    Меги от Тервел

    08:44 23.11.2025

