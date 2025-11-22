На неутрален терен! Украйна и САЩ ще преговарят за бъдещо мирно споразумение с Русия

Украйна ще участва скоро в консултации със САЩ в Швейцария, за да обсъди плана на Доналд Тръмп за прекратяване на войната с Русия, обяви във "Фейсбук" председателят на Съвета за сигурност на Украйна Рустем Умеров, цитиран от Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

"В следващите дни ще започнем консултации в Швейцария между високопоставени украински и американски представители относно възможните параметри на бъдещо мирно споразумение", заяви той. "Украйна подхожда към този процес с ясно разбиране за своите интереси. Става дума за нов етап от диалога, който продължава от няколко дни и чиято основна цел е да хармонизира нашата визия за следващите стъпки", добави той.

От своя страна президентът Володимир Зеленски подписа днес указ за сформиране на делегация, която ще отговаря за участието "в преговорния процес със САЩ и други международни партньори на Украйна, както и с представители на Русия".

Делегацията ще се оглавява от ръководителя на президентската канцелария Андрий Ермак. Нейният състав включва секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, началника на Главното управление на разузнаването (ГУР) към министерството на отбраната Кирило Буданов, началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрий Гнатов и други висши представители, уточни Укринформ.

Вчера Зеленски отхвърли американския план за прекратяване на продължаващото близо 4 години руско нашествие и увери, че ще се опита да предложи алтернативни решения на Вашингтон. Текстът се приема с тревога в Киев, тъй като включва няколко основни изисквания, формулирани от Русия.

Планът включва по-специално отстъпване на територии от Украйна и намаляване на размера на нейната армия, но предлага и западни гаранции за сигурността на Киев.

Доналд Тръмп и Владимир Путин от своя страна притискат Зеленски да приеме текста, припомня АФП.