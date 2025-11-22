.........Канцлерът Фридрих Мерц: Обясних на Доналд Тръмп по телефона, че Европа има важен ангажимент към Украйна........

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че по време на дълъг телефонен разговор вчера вечерта е изяснил на американския президент Доналд Тръмп, че Европа трябва да бъде част от всеки процес за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Ако Украйна загуби тази война и евентуално се разпадне, това ще има отражение върху европейската политика като цяло, върху целия европейски континент. Именно затова сме толкова ангажирани с този въпрос", заяви Мерц след срещата на Г-20 в Йоханесбург.
"Разясних тази позиция пред него (Тръмп)."
Германският канцлер Фридрих Мерц призова днес отново Русия да спре военната агресия срещу Украйна, предаде ДПА.
"Русия започна незаконна война. Сега Русия трябва най-сетне да спре тази агресия, която доведе до ужасни страдания в Европа", каза Мерц на първата работна сесия на срещата на Г-20 в Южна Африка, сочат правителствени източници.
Той изтъкна, че Русия има отговорността да спре огромното въздействие на войната върху световната икономика. Всички останали членове на Г-20 също трябва да поемат своята отговорност, не само от икономически интерес.
"Дължим това на всички хора по света – това е най-голямото предизвикателство за Г-20“, заяви Мерц пред колегите си.
Новият мирен план на САЩ за Украйна, който се състои от 28 точки, е най-важната тема в кулоарите на срещата на върха.
Русия е представена на срещата в Йоханесбург от заместник-ръководителя на президентската администрация Максим Орешкин, тъй като руският президент Владимир Путин не е там.
Няколко други страни също не изпратиха своите най-висши лидери, сред които Китай и САЩ. САЩ бойкотират изцяло срещата.
1 Смееех
Коментиран от #4
17:34 22.11.2025
2 Укее
Коментиран от #7
17:34 22.11.2025
3 Последния Софиянец
17:34 22.11.2025
4 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Смееех":А телефона давал заето.хи хи хи
17:35 22.11.2025
5 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО
Коментиран от #9
17:35 22.11.2025
6 Дони
17:35 22.11.2025
7 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Укее":Четири години война разориха Европа.Победителите САЩ, Русия, Китай и КНДР ще направят нов план Маршал за да може Европа да си плати репарациите.
17:36 22.11.2025
8 име
Коментиран от #20
17:36 22.11.2025
9 Последния Софиянец
До коментар #5 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":Пак сме на страната на булката и ще плащаме още 80 години репарации.
Коментиран от #37
17:37 22.11.2025
10 Един
Аз ангажименти към Украйна нямам! Имам към себе си, към близките и приятелите! Към държавата и много спорно към ЕС - ангажимент, който принципно не съм поемал пропуснаха да ме питат! Към Украйна определено нямам!
Ако Мерц е обещавал нещо - да си плаща!
Коментиран от #16, #17, #49
17:38 22.11.2025
11 Факт
Скоро янките ше тричат старухата!
Или следващият стрелец,..ще бъде професионал
Коментиран от #21
17:38 22.11.2025
12 Тръмп
17:38 22.11.2025
13 "Разясних тази позиция пред него (Тръмп)
или разказа тоз виц на Путин
17:38 22.11.2025
14 Наблюдател
17:40 22.11.2025
15 Канцлера Мерц
Коментиран от #23
17:40 22.11.2025
17 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Един":ЕС се разори за четири години война и единственият шанс беше да плячкосат Русия но в Курск се провалиха и успяха да ограбят само една бакалия в Суджа
17:41 22.11.2025
18 Безруков
Коментиран от #29
17:41 22.11.2025
20 Zахарова
До коментар #8 от "име":Млък заъл днес!
Коментиран от #35
17:42 22.11.2025
21 Факт
До коментар #11 от "Факт":че русофоборците газ пииииате от злоба
и че тръм и Путин ви направиха разногледи
вместо за успокоение да изпратите по заплата на бункера
коледен бонус
17:42 22.11.2025
23 Последния Софиянец
До коментар #15 от "Канцлера Мерц":Тръмп много добре знае че с Украйна потъва и ЕС.
17:43 22.11.2025
24 Хеми значи бензин
17:44 22.11.2025
25 Тръмп
17:45 22.11.2025
26 Аре ,че във 18 ч спират
Пу ТКИНОВ МИР
Хехехехехехе
Коментиран от #44, #59
17:45 22.11.2025
27 стоян
Коментиран от #32, #56
17:46 22.11.2025
28 Имат много важен ангажимент
Моите пари господа европейски граждани. Не ме интересуват ако ви искате да дадете вашите но аз моите не желая да им предоставя в тази корупция.
Коментиран от #53
17:46 22.11.2025
29 Утре ще го превземаме
До коментар #18 от "Безруков":Отново
17:47 22.11.2025
30 Неблагодарен нацист
17:48 22.11.2025
31 Време е
17:48 22.11.2025
32 Хеми значи бензин
До коментар #27 от "стоян":Това щеше да е вярно ако имаше континент Европа а то няма Европа е придатък на Азия затова се нарича и не Европа а ЕврАзия.
Коментиран от #39
17:50 22.11.2025
33 хихи
17:55 22.11.2025
34 Брендо
17:56 22.11.2025
35 Би ли дал инфо...?!
До коментар #20 от "Zахарова":Що за изречение,или нЕква ,,върховна"мисъл е това...?!
17:57 22.11.2025
37 Пак си избягал от психодиспансера
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Хахаха
17:58 22.11.2025
38 Дон Дони
Коментиран от #42
17:59 22.11.2025
39 Ха,ха
До коментар #32 от "Хеми значи бензин":Не бе, Русия е енергиен придатък на Китай.
18:00 22.11.2025
40 АБВ
18:01 22.11.2025
41 Горно Уйно
18:01 22.11.2025
42 Нюрнберг
До коментар #38 от "Дон Дони":След края на войната отварят Народните съдилища в цяла Европа.
18:02 22.11.2025
43 Каунь
18:07 22.11.2025
44 еми щом ти спрът нета
До коментар #26 от "Аре ,че във 18 ч спират":за нас по-добре една блатна мишка по-малко с вайта… и между другото щом нямаш нет след 18ч що не ходиш да помагаш на форера си в украйна? и без това имат неистова нужда от пушечно месо !
18:08 22.11.2025
45 Съсел
18:09 22.11.2025
46 ежко
18:13 22.11.2025
47 Георгиев
- имаше Мински споразумения 1 и 2. Трябваше да има мир в Украина. Етнически. Защо нямаше?
- Меркел открехна, че всичко е било ала бала, доколкото ВСУ стане мощно и го подготвят срещу Русия. Къде ви е борбата за мир?
- каква ви е Окраина, че толкова държите да сте до Киев срещу Москва? Може би надежда за реванш от ВСВ, където дядовците ви фашисти загубиха и подписаха капитулация?
- къде е опасността за Европа при победа на Русия, която е очевидна? Не приемате миролюбивите декларации на Путин? А поддържане на войната от към Киев миролюбив жест към света ли е?
Има нещо сбъркано в поведението на коалицията на желаещите война. Стремят се към война с Русия, която от сега е ясно, че ще е пълноценна ТСВ. И народите им като нашия мълчат и чакат. И не знаят какво и кого чакат да изчисти войнолюбците и техните лакеи
18:17 22.11.2025
48 Последния Софиянец
И какво ти каза Тръмп?!:
......"Боли ме шишарката какви ангажименти имате........
Ха-ха-ха
18:18 22.11.2025
49 Друг
До коментар #10 от "Един":Същото казвам и аз. Покрайнината не е проблем на България. Това е кочина от престъпници и проститутки.
18:21 22.11.2025
50 трън
18:22 22.11.2025
51 Боруна Лом
И сега-ще е така!
18:23 22.11.2025
52 Хахаха
Извод руснаците са азиатски по миари.
18:25 22.11.2025
53 Георгиев
До коментар #28 от "Имат много важен ангажимент":Тя Урсула надмина Баце в това и поведе четата към нови висоти, пардон - кражби. Търсят как да се въртят едни пари, като всеки от първия ред знае колко ще получи. И нашите знаят също. Затова Кирил Петков ходи в Киев, Тагаренко ходи три пъти, европейските началници също се повозиха, за чека.
18:25 22.11.2025
54 Ролан
18:29 22.11.2025
55 Мерц е кухо
18:30 22.11.2025
57 ДИАНА
Коментиран от #68, #72
18:31 22.11.2025
58 Кип
18:31 22.11.2025
59 Човек, защо не
До коментар #26 от "Аре ,че във 18 ч спират":се лекуваш?!
18:31 22.11.2025
60 ТОЙ ВАНС ИМ ОБЯСНИ
18:34 22.11.2025
62 НА ДОНИ НЕ МУ ПУКА
18:34 22.11.2025
63 Остарял
18:42 22.11.2025
64 Мухаа ха!
18:49 22.11.2025
65 ЦИРК
Вече започнаха да валят заплахи към Зеленски от разни командири на украински бойни подразделения, че ако се съгласи с неприемливи предложения, ще бъде линчуван. Всички политици които излъгаха украинците да се бият и да се пожертват ще последват същата съдба. Там разни джонсановци, урсули, макрони, мерцове и всевъзможен "елит" най-добре да побързат да затворят границите на ЕС за украинци, щото после тези с бойния опит като приключат с Украйна ще тръгнат из Европа, и няма да има сейфти плейс за никой политик лъгал и мазал през последните почти 4 години.
18:50 22.11.2025
66 !!!?
18:51 22.11.2025
67 Бандеракючек
19:04 22.11.2025
68 ЦИРК
До коментар #57 от "ДИАНА":Зависи от политика - Обявената "Война срещу терора" на САЩ, през началото на века явно я считат за "законна". Въпреки че само по себе си войната също е терор. Като цяло преди около 20 години подобни слова минаваха като "велики" и "гръмки" за пред масите. Свободният и неограничен достъп до информация (интернет), отвори очите на хората, обаче медии и политици още си живуркат в миналото. За това и лозунги, пропаганда и "анализи" от "експерти" са на толкова примитивно ниво. Мислещите хора започват бавно и постепенно да виждат реалността и да разпознават лъжите и манипулациите.
Цялата история в Украйна имаше съвсем просто и мирно решение още през 2014, после имаше и мински спорозумения подписани от всички, имаше и преговори в Гомел които 15 дни след началото на руската инвазия можеха да сложат край, имаше и истанбулски преговори. Истината обаче е че всичко се дерижира от ЕС политици, в преследване на собствен личен интерес и лобизъм. И това никак не е приятно и говори зле, много зле за нас европейците, защото ние сме гласували за тези изроди и ние сме ги пратили на власт там.
19:08 22.11.2025
69 хихи
19:10 22.11.2025
70 Мунчо
поема пътя на разпадане!Икономика не се гради само с нефт и газ,драги Мерц!
Жалко,че родните ни празноглавци заложиха пак на войната и пак с немския модел!Барут, снаряди и глад на корем!!!
19:15 22.11.2025
71 Ха ха
19:25 22.11.2025
72 ?????
До коментар #57 от "ДИАНА":Как да кажа?
Толкова е просто.
Украйна трябваше да се съобрази с общата история и общия език(на който между другото говорят около 90% от населението на Украйна), който имат с руснаците.
И да търгуват с Европа и с Русия.
Но предпочетоха да станат маша в поредната стогодишна европейска глупост да унищожат Русия.
Четете я тая история бре.
А четете и Бисмарк ако тва нещо ви говори.
Коментиран от #73
20:20 22.11.2025
73 Диана
До коментар #72 от "?????":Аз не виждам защо си толкова саркастично... Иначе си прав и без Бисмарк..
Каквото трябваше, трябваше... Днес трябва да мислим какво трябва... Украйна се подиграва с политиците си и по лириката изобщо избирайки Зеленски, но с политиката шега не бива... Явно и те като нас не са били наясно с това - та ние все още спим тук... Бог да им е на помощ и на тях, и на нас и на всички... Защото времето днес е много бързо, няма да чака никой да поправя грешките си...
Коментиран от #74
21:53 22.11.2025
74 Диана
До коментар #73 от "Диана":Трябва да четеш всяка дума защото те редактират като прасе, значи... Исках да кажа, че Украйна се подигра с политиците си и политиката изобщо, избирайки Зеленски за президент... Никакви си там лирики и какво ли не, значи... Извинявам се...
21:57 22.11.2025
75 А бе шмерц
00:20 23.11.2025