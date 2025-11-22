Новини
Канцлерът Фридрих Мерц: Обясних на Доналд Тръмп по телефона, че Европа има важен ангажимент към Украйна
  Тема: Украйна

Канцлерът Фридрих Мерц: Обясних на Доналд Тръмп по телефона, че Европа има важен ангажимент към Украйна

22 Ноември, 2025 17:32, обновена 22 Ноември, 2025 17:58

Ако Украйна загуби тази война и евентуално се разпадне, това ще има отражение върху европейската политика като цяло, върху целия европейски континент, каза още Мерц

Канцлерът Фридрих Мерц: Обясних на Доналд Тръмп по телефона, че Европа има важен ангажимент към Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че по време на дълъг телефонен разговор вчера вечерта е изяснил на американския президент Доналд Тръмп, че Европа трябва да бъде част от всеки процес за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ако Украйна загуби тази война и евентуално се разпадне, това ще има отражение върху европейската политика като цяло, върху целия европейски континент. Именно затова сме толкова ангажирани с този въпрос", заяви Мерц след срещата на Г-20 в Йоханесбург.

"Разясних тази позиция пред него (Тръмп)."

Германският канцлер Фридрих Мерц призова днес отново Русия да спре военната агресия срещу Украйна, предаде ДПА.

"Русия започна незаконна война. Сега Русия трябва най-сетне да спре тази агресия, която доведе до ужасни страдания в Европа", каза Мерц на първата работна сесия на срещата на Г-20 в Южна Африка, сочат правителствени източници.

Той изтъкна, че Русия има отговорността да спре огромното въздействие на войната върху световната икономика. Всички останали членове на Г-20 също трябва да поемат своята отговорност, не само от икономически интерес.

"Дължим това на всички хора по света – това е най-голямото предизвикателство за Г-20“, заяви Мерц пред колегите си.

Новият мирен план на САЩ за Украйна, който се състои от 28 точки, е най-важната тема в кулоарите на срещата на върха.

Русия е представена на срещата в Йоханесбург от заместник-ръководителя на президентската администрация Максим Орешкин, тъй като руският президент Владимир Путин не е там.

Няколко други страни също не изпратиха своите най-висши лидери, сред които Китай и САЩ. САЩ бойкотират изцяло срещата.


Южна Африка
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Смееех

    110 14 Отговор
    Тоя смешник бил обяснил, ама по телефона...

    Коментиран от #4

    17:34 22.11.2025

  • 2 Укее

    101 11 Отговор
    Бега бе, верно ли!? Мърцо не знае ли, че EU е фалирала!?

    Коментиран от #7

    17:34 22.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    90 11 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации а в Брюксел, Берлин и София ще отворят Народните съдилища.

    17:34 22.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    71 10 Отговор

    До коментар #1 от "Смееех":

    А телефона давал заето.хи хи хи

    17:35 22.11.2025

  • 5 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    13 75 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ И ДЖАПАН!

    Коментиран от #9

    17:35 22.11.2025

  • 6 Дони

    69 11 Отговор
    Внимателно го изслушах и го преместих!

    17:35 22.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    80 12 Отговор

    До коментар #2 от "Укее":

    Четири години война разориха Европа.Победителите САЩ, Русия, Китай и КНДР ще направят нов план Маршал за да може Европа да си плати репарациите.

    17:36 22.11.2025

  • 8 име

    67 12 Отговор
    Чухте ли, козяци?! Хващайте пътя към фронта, че само с ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ не става работата.

    Коментиран от #20

    17:36 22.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    64 10 Отговор

    До коментар #5 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":

    Пак сме на страната на булката и ще плащаме още 80 години репарации.

    Коментиран от #37

    17:37 22.11.2025

  • 10 Един

    86 10 Отговор
    Разпада на Украйна ще е най-доброто за Европа, иначе ще наливате пари в тая бездънна кочина до безкрай! А пари няма!
    Аз ангажименти към Украйна нямам! Имам към себе си, към близките и приятелите! Към държавата и много спорно към ЕС - ангажимент, който принципно не съм поемал пропуснаха да ме питат! Към Украйна определено нямам!
    Ако Мерц е обещавал нещо - да си плаща!

    Коментиран от #16, #17, #49

    17:38 22.11.2025

  • 11 Факт

    14 52 Отговор
    Доверието във бай ДОНЧО психара вече е 28% !
    Скоро янките ше тричат старухата!
    Или следващият стрелец,..ще бъде професионал

    Коментиран от #21

    17:38 22.11.2025

  • 12 Тръмп

    58 10 Отговор
    Мерц отива в съда в Нюрнберг.

    17:38 22.11.2025

  • 13 "Разясних тази позиция пред него (Тръмп)

    55 8 Отговор
    и той кво се стресна и се извини
    или разказа тоз виц на Путин

    17:38 22.11.2025

  • 14 Наблюдател

    55 8 Отговор
    Путин е напечатал козовете, Доналд е напечатъл доларите, а Зеленски, Мерц, Макрон и Стармър са напечатали тоалетна хартия да си бършат сълзи, сополи и.....

    17:40 22.11.2025

  • 15 Канцлера Мерц

    11 48 Отговор
    само си е губил времето.То се обеснява на човек,не на Тръмп.Този костюм няма да те разбере,нито ватенката в Кремъл.

    Коментиран от #23

    17:40 22.11.2025

  • 17 Последния Софиянец

    61 7 Отговор

    До коментар #10 от "Един":

    ЕС се разори за четири години война и единственият шанс беше да плячкосат Русия но в Курск се провалиха и успяха да ограбят само една бакалия в Суджа

    17:41 22.11.2025

  • 18 Безруков

    11 21 Отговор
    Взехме ли Покровск?

    Коментиран от #29

    17:41 22.11.2025

  • 20 Zахарова

    6 7 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Млък заъл днес!

    Коментиран от #35

    17:42 22.11.2025

  • 21 Факт

    33 9 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    че русофоборците газ пииииате от злоба
    и че тръм и Путин ви направиха разногледи
    вместо за успокоение да изпратите по заплата на бункера
    коледен бонус

    17:42 22.11.2025

  • 23 Последния Софиянец

    33 9 Отговор

    До коментар #15 от "Канцлера Мерц":

    Тръмп много добре знае че с Украйна потъва и ЕС.

    17:43 22.11.2025

  • 24 Хеми значи бензин

    23 9 Отговор
    Не може Русия да е измислила атомното оръжие и тя да няма а германия да има.

    17:44 22.11.2025

  • 25 Тръмп

    11 3 Отговор
    знае ли ангажимента на САЩ от 1994 ?

    17:45 22.11.2025

  • 26 Аре ,че във 18 ч спират

    12 31 Отговор
    Моб.НЕТ край блатата! Ток, вода ,бензин, НЕТ ,полети,нема,...но има общи дървени Кен Ефи със ведро,..опашки за бензин,купони и струхи млатещи се край контейнерите на Петьорачка за.просрочки.
    Пу ТКИНОВ МИР
    Хехехехехехе

    Коментиран от #44, #59

    17:45 22.11.2025

  • 27 стоян

    10 29 Отговор
    Вярно казва германеца - на Европа и е нужна слаба и разкъсана мюслюманска федерация и москвабад и точно сега е момента да се изчака фалита и разпада на федерацията от които ще купуваме евтини суровини на низки цени и няма да има бъдещи заплахи от москвабад

    Коментиран от #32, #56

    17:46 22.11.2025

  • 28 Имат много важен ангажимент

    33 8 Отговор
    Да прехвърлят на Украйна 104 милиарда долара за да може тя да ги усвои по корупционни схеми и след това да върне час към умни европейски управляващи личности.
    Моите пари господа европейски граждани. Не ме интересуват ако ви искате да дадете вашите но аз моите не желая да им предоставя в тази корупция.

    Коментиран от #53

    17:46 22.11.2025

  • 29 Утре ще го превземаме

    7 14 Отговор

    До коментар #18 от "Безруков":

    Отново

    17:47 22.11.2025

  • 30 Неблагодарен нацист

    26 9 Отговор
    Ненормалник тръгнал към пропастта

    17:48 22.11.2025

  • 31 Време е

    4 15 Отговор
    В 18.00 трябва да превземем Покровск!

    17:48 22.11.2025

  • 32 Хеми значи бензин

    17 11 Отговор

    До коментар #27 от "стоян":

    Това щеше да е вярно ако имаше континент Европа а то няма Европа е придатък на Азия затова се нарича и не Европа а ЕврАзия.

    Коментиран от #39

    17:50 22.11.2025

  • 33 хихи

    17 7 Отговор
    и този е в менюто

    17:55 22.11.2025

  • 34 Брендо

    16 4 Отговор
    Къч ангажимент, да не е нещо свързано с ония носни кърпички или салфетки?

    17:56 22.11.2025

  • 35 Би ли дал инфо...?!

    7 4 Отговор

    До коментар #20 от "Zахарова":

    Що за изречение,или нЕква ,,върховна"мисъл е това...?!

    17:57 22.11.2025

  • 37 Пак си избягал от психодиспансера

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Хахаха

    17:58 22.11.2025

  • 38 Дон Дони

    28 7 Отговор
    Мерц, Макрон и Стармър нямат друга политика! Доверието и на тримата в техните страни е паднало доста под 20% така че спре ли тази война и с тях е свършено! В Европа скорост набират крайни партии скоро всяка страна сама ще си плете чергата! Тази зона се разпада а нашите напират да влизаме и ние! Скоро никоя държава от ЕС няма да иска да помага на по слаба!

    Коментиран от #42

    17:59 22.11.2025

  • 39 Ха,ха

    6 19 Отговор

    До коментар #32 от "Хеми значи бензин":

    Не бе, Русия е енергиен придатък на Китай.

    18:00 22.11.2025

  • 40 АБВ

    19 4 Отговор
    И какво от това, че Украйна може да се разпадне ? В човешката история са се създавали много държави, империи и цивилизации. Много от тях са загинали, народите, които са ги създали са били унищожени, претопени или разпръснати по света. Защо Украйна да не е част от тях ? С какво е по-специална ? При липсата на вековна история за държавност, това е най-логичното и бъдеще.

    18:01 22.11.2025

  • 41 Горно Уйно

    12 1 Отговор
    Арно, он че те разбере.

    18:01 22.11.2025

  • 42 Нюрнберг

    20 3 Отговор

    До коментар #38 от "Дон Дони":

    След края на войната отварят Народните съдилища в цяла Европа.

    18:02 22.11.2025

  • 43 Каунь

    22 2 Отговор
    А Тръмп му обяснил, че най-важният ангажимент на Мерц, като загубила войната страна е да си плаща редовно сметките и да не знае много-много.

    18:07 22.11.2025

  • 44 еми щом ти спрът нета

    9 1 Отговор

    До коментар #26 от "Аре ,че във 18 ч спират":

    за нас по-добре една блатна мишка по-малко с вайта… и между другото щом нямаш нет след 18ч що не ходиш да помагаш на форера си в украйна? и без това имат неистова нужда от пушечно месо !

    18:08 22.11.2025

  • 45 Съсел

    13 1 Отговор
    Да ни Тръмп да се вслушва във бръщолевенето на тия ЕвроДебилиПидофили като Макарон, Мурц или оня смешник Стармар

    18:09 22.11.2025

  • 46 ежко

    18 1 Отговор
    Мерц, ти сериозно ли?Европа как трябва да участва?като подстрекател ли?Досега Европа какво клепаше?Европа няма девизии, има само плямпала!И Мерц е един от тях -с минимална подкрепа в собствената си държава, тръгнал и той да се реди го големите!Америка си взе своето -ЕС зарежда скъп американски втечнен газ!Русия - и тя ще си вземе своето.А ЕС ще реве!И то САЩ ще го разплачат!Отишла Урсула и се съгласила на 15% мита за САЩ?Обещала да инвестира 650 милиарда в САЩ!А насреща какво?Ами нищо!Аман от такива полу-интелигенти!

    18:13 22.11.2025

  • 47 Георгиев

    18 1 Отговор
    Да попитаме Мерц:
    - имаше Мински споразумения 1 и 2. Трябваше да има мир в Украина. Етнически. Защо нямаше?
    - Меркел открехна, че всичко е било ала бала, доколкото ВСУ стане мощно и го подготвят срещу Русия. Къде ви е борбата за мир?
    - каква ви е Окраина, че толкова държите да сте до Киев срещу Москва? Може би надежда за реванш от ВСВ, където дядовците ви фашисти загубиха и подписаха капитулация?
    - къде е опасността за Европа при победа на Русия, която е очевидна? Не приемате миролюбивите декларации на Путин? А поддържане на войната от към Киев миролюбив жест към света ли е?
    Има нещо сбъркано в поведението на коалицията на желаещите война. Стремят се към война с Русия, която от сега е ясно, че ще е пълноценна ТСВ. И народите им като нашия мълчат и чакат. И не знаят какво и кого чакат да изчисти войнолюбците и техните лакеи

    18:17 22.11.2025

  • 48 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    .........Канцлерът Фридрих Мерц: Обясних на Доналд Тръмп по телефона, че Европа има важен ангажимент към Украйна........
    И какво ти каза Тръмп?!:
    ......"Боли ме шишарката какви ангажименти имате........
    Ха-ха-ха

    18:18 22.11.2025

  • 49 Друг

    14 1 Отговор

    До коментар #10 от "Един":

    Същото казвам и аз. Покрайнината не е проблем на България. Това е кочина от престъпници и проститутки.

    18:21 22.11.2025

  • 50 трън

    5 2 Отговор
    трамплина търси бърз Мир защото иска да удари Венецуела Венецуела е разделена на салфетката така както договорката с Путин за Украйна и опитите това да се случи и с Европа. аз смятам че няма да се получи тази салфетка. Тръмп е бизнесмен може и да е добър но не е никакъв политик и не разбира от това

    18:22 22.11.2025

  • 51 Боруна Лом

    13 0 Отговор
    Потънат ли Укрите-потъва и измисления ЕС!Тия са се хванали като удавници за сламка!Обера има опит в тая работа как става,но накрая пар Руското знаме се развя над Райхстага!
    И сега-ще е така!

    18:23 22.11.2025

  • 52 Хахаха

    5 10 Отговор
    Цитат проф. Краузе: типичен руски геном няма - жителите на Русия разполагат с почти цялото генетично разнообразие, което се среща днес

    Извод руснаците са азиатски по миари.

    18:25 22.11.2025

  • 53 Георгиев

    11 1 Отговор

    До коментар #28 от "Имат много важен ангажимент":

    Тя Урсула надмина Баце в това и поведе четата към нови висоти, пардон - кражби. Търсят как да се въртят едни пари, като всеки от първия ред знае колко ще получи. И нашите знаят също. Затова Кирил Петков ходи в Киев, Тагаренко ходи три пъти, европейските началници също се повозиха, за чека.

    18:25 22.11.2025

  • 54 Ролан

    9 1 Отговор
    Тръмп отговорил на Мерц. "Ами, оправяйте се тогава сами!"😏

    18:29 22.11.2025

  • 55 Мерц е кухо

    9 2 Отговор
    дрънкало.

    18:30 22.11.2025

  • 57 ДИАНА

    11 0 Отговор
    Какво значи "незаконна война"?... Може ли да има законна война?.. Европа е длъжна да се съобразява с желанията на Украйна. Тя не може да им налага своите желания под предлог, че така са искали в началото... Европа трябва да уважава решенията на Украйна, говорейки че стои зад нея.. Това което ЕСсе опитва да наложи на Украйна днес прилича повече на защитаване на техния интерес да прилапат повече земя ако пуснат Украйна в ЕС, въобще не им пука че там умират много хора... ЕС трябва да върви СЛЕД Украйна, не да се налага дори като посредник... Днешната позиция на ЕС по въпроса е непочтено отношение към самия проблем в Украйна - под прикритие на загриженост разиграват един истински трагичен театър, който явно удовлетворява животинските ви инстинкти И жажда за смърт и кръв.. ЕС трябва сериозно да се замисли над действията си и когато подкрепя някой, наистина да го подкрепя за по-добър живот, а не да го тласка към пропасти... А може би, искането за "цялостност" на територията на Украйна е точно част от програмата, внедрена на Украйна с цел раняване на Русия или нещо подобно - пределно ясно е, че поведението на ЕС тук няма нищо общо с Украйна а целта им е Русия... Това е толкова отвратително, европейците не заслужават такова петно на челото си... ЕС трябва да се спре, според мен...

    Коментиран от #68, #72

    18:31 22.11.2025

  • 58 Кип

    12 0 Отговор
    Ангажирани са да пращат пари за златни тоалетни и за убийства

    18:31 22.11.2025

  • 59 Човек, защо не

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Аре ,че във 18 ч спират":

    се лекуваш?!

    18:31 22.11.2025

  • 60 ТОЙ ВАНС ИМ ОБЯСНИ

    12 0 Отговор
    Измислени европейци живеещи в несъществуваща реалност.

    18:34 22.11.2025

  • 62 НА ДОНИ НЕ МУ ПУКА

    12 2 Отговор
    За внуците на фашистите.

    18:34 22.11.2025

  • 63 Остарял

    7 0 Отговор
    Абе факти защо триете коментари

    18:42 22.11.2025

  • 64 Мухаа ха!

    7 2 Отговор
    Бай Дончо към немската булонка...Ко речи,я повтори? Абе,самозабравили се дойчо, Тръмп и Путин решават! Вие само ще кимате,поглед наведен, и чупка в кръста под 45 градуса.Този път,ако пробвате пак да му се пречкате в краката,ще ви съсипе тотално.Икономически и финансово.А това,той го може на висше ниво.

    18:49 22.11.2025

  • 65 ЦИРК

    7 2 Отговор
    И на този почна да му трепери под лъжичката....

    Вече започнаха да валят заплахи към Зеленски от разни командири на украински бойни подразделения, че ако се съгласи с неприемливи предложения, ще бъде линчуван. Всички политици които излъгаха украинците да се бият и да се пожертват ще последват същата съдба. Там разни джонсановци, урсули, макрони, мерцове и всевъзможен "елит" най-добре да побързат да затворят границите на ЕС за украинци, щото после тези с бойния опит като приключат с Украйна ще тръгнат из Европа, и няма да има сейфти плейс за никой политик лъгал и мазал през последните почти 4 години.

    18:50 22.11.2025

  • 66 !!!?

    3 8 Отговор
    Опитите на Путлер да избигне съдбата на Хитлер са обречени...!!!?

    18:51 22.11.2025

  • 67 Бандеракючек

    4 5 Отговор
    Не се хабете червени павета, утре Тръндю пак ще обърне гъджъ, и путин ще писка! Оранжгyтана, като по неyк, се влияе от интелигентни хора като Мерц. Откъдето е текло, пак ще тече!

    19:04 22.11.2025

  • 68 ЦИРК

    7 0 Отговор

    До коментар #57 от "ДИАНА":

    Зависи от политика - Обявената "Война срещу терора" на САЩ, през началото на века явно я считат за "законна". Въпреки че само по себе си войната също е терор. Като цяло преди около 20 години подобни слова минаваха като "велики" и "гръмки" за пред масите. Свободният и неограничен достъп до информация (интернет), отвори очите на хората, обаче медии и политици още си живуркат в миналото. За това и лозунги, пропаганда и "анализи" от "експерти" са на толкова примитивно ниво. Мислещите хора започват бавно и постепенно да виждат реалността и да разпознават лъжите и манипулациите.

    Цялата история в Украйна имаше съвсем просто и мирно решение още през 2014, после имаше и мински спорозумения подписани от всички, имаше и преговори в Гомел които 15 дни след началото на руската инвазия можеха да сложат край, имаше и истанбулски преговори. Истината обаче е че всичко се дерижира от ЕС политици, в преследване на собствен личен интерес и лобизъм. И това никак не е приятно и говори зле, много зле за нас европейците, защото ние сме гласували за тези изроди и ние сме ги пратили на власт там.

    19:08 22.11.2025

  • 69 хихи

    7 0 Отговор
    Вашингтон е предупредил партньорите, че не възнамерява да проявява гъвкавост по отношение на плана за Украйна, а Киев се намира в „много лошо положение“ и предложената сделка е най-доброто, на което може да разчита

    19:10 22.11.2025

  • 70 Мунчо

    5 0 Отговор
    На тази класическа самоходна тояга Мерц,няма ли кой да му набие в кухата и празна глава,че след Украйна , Европа
    поема пътя на разпадане!Икономика не се гради само с нефт и газ,драги Мерц!
    Жалко,че родните ни празноглавци заложиха пак на войната и пак с немския модел!Барут, снаряди и глад на корем!!!

    19:15 22.11.2025

  • 71 Ха ха

    Зеленски не харесва плана на САЩ.ЕС също.Ако се надява,че боевете ще спрат докато му дойде кефа на него и ЕС жестоко се лъже,Мерц не е на себе си,говори още с надежда,че Украйна ще спечели войната.То с такива малоумни водачи Европа не може да бъде по добре.Ето Тръмп казва,че Зеленски не харесва плана и няма да го одобри.Тогава боевете ще продължат.Само,че САЩ няма да им дават оръжие и ще спрат разузнавателните системи.Фронтът на Украйна е разпаднат.Как си представят по добри позиции преди преговори не е известно.Искат да продължат да крадат

    19:25 22.11.2025

  • 72 ?????

    4 0 Отговор

    До коментар #57 от "ДИАНА":

    Как да кажа?
    Толкова е просто.
    Украйна трябваше да се съобрази с общата история и общия език(на който между другото говорят около 90% от населението на Украйна), който имат с руснаците.
    И да търгуват с Европа и с Русия.
    Но предпочетоха да станат маша в поредната стогодишна европейска глупост да унищожат Русия.
    Четете я тая история бре.
    А четете и Бисмарк ако тва нещо ви говори.

    Коментиран от #73

    20:20 22.11.2025

  • 73 Диана

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "?????":

    Аз не виждам защо си толкова саркастично... Иначе си прав и без Бисмарк..
    Каквото трябваше, трябваше... Днес трябва да мислим какво трябва... Украйна се подиграва с политиците си и по лириката изобщо избирайки Зеленски, но с политиката шега не бива... Явно и те като нас не са били наясно с това - та ние все още спим тук... Бог да им е на помощ и на тях, и на нас и на всички... Защото времето днес е много бързо, няма да чака никой да поправя грешките си...

    Коментиран от #74

    21:53 22.11.2025

  • 74 Диана

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Диана":

    Трябва да четеш всяка дума защото те редактират като прасе, значи... Исках да кажа, че Украйна се подигра с политиците си и политиката изобщо, избирайки Зеленски за президент... Никакви си там лирики и какво ли не, значи... Извинявам се...

    21:57 22.11.2025

  • 75 А бе шмерц

    1 0 Отговор
    Има ли "законна" война. Между другото, Германия е започнала "незаконно" двете

    00:20 23.11.2025